A 10 legjobb tartalommarketing-szoftverplatform 2025-ben

Ha vállalkozást indít, úgy érzi, mintha állandóan versenyeznie kellene a vásárlók figyelméért. A minőségi termékek és szolgáltatások előnyt jelentenek, de szilárd marketingstratégiákra is szükség van ahhoz, hogy megelőzze versenytársait. ?

Az ügyfelek nagyobb valószínűséggel éreznek kötődést egy márkához, ha annak tartalmát, például blogjait, infografikáit és közösségi média bejegyzéseit érdekesnek és értékesnek találják.

Bármely vállalkozás számára a tartalom egészséges állapotának fenntartásának kulcsa a tartalommarketing-szoftverben rejlik. A megfelelő termékkel bombabiztos marketingkampányokat hozhat létre, nyomon követheti a közönség reakcióit, mérheti a befektetés megtérülését (ROI), és potenciális ügyfeleket válthat át valódi ügyfelekké!

Ebben az útmutatóban összeállítottuk a 10 legjobb tartalommarketing szoftver listáját. Ismerje meg alaposan funkcióikat és áraikat, és találja meg a legjobb megoldást márkája láthatóságának növeléséhez!

Mit kell keresnie a tartalommarketing szoftverben?

Ahhoz, hogy egy tartalommarketing-szoftverplatform eredményes legyen, a következőket kell kínálnia:

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa!

All-in-one megoldást keres brainstorminghoz, tervezéshez és többcsatornás marketingkampányok végrehajtásához? Ne keressen tovább, a ClickUp a megoldás! A platform beépített tartalommarketing eszközökkel rendelkezik, de a ClickUp egyszerű integrációjának köszönhetően összekapcsolhatja kedvenc marketing és SEO alkalmazásaival is!

A platform páratlan együttműködési lehetőségeket kínál a tartalommarketingesek számára:

Automatizált tartalmat szeretne generálni e-mailekhez, blogokhoz és közösségi médiához? Ez nagyon egyszerű a ClickUp AI, egy rendkívül funkcionális írási asszisztens segítségével. Használja releváns és értékes tartalmak, például blogbejegyzések és értékesítési szövegek készítéséhez. Emellett javíthatja a meglévő marketing szövegek minőségét is. ?

Kezdje a ClickUp tartalommarketing-terv sablonjával, amely egy átfogó megoldás a csapatok összehangolásához, stratégiák kidolgozásához és a tartalomterv teljesítménymutatók szerinti kiigazításához!

A ClickUp legjobb funkciói

Támogatja a kampánykezelést és a kreatív produkciót

ClickUp Whiteboards és Docs a csapatmunka elősegítéséhez

Intuitív irányítópultok a marketing erőforrások kezeléséhez és a naptárak nyomon követéséhez

Több mint 1000 integráció a hatékonyság érdekében

AI írási asszisztens, amely segít kidolgozni egy részletes tartalommarketing stratégiát

Több mint 100 automatizálás a rutin feladatokhoz

Központosított tartalomkönyvtárral bármilyen méretű feladatot elvégezhet

Több mint 1000 sablon a marketing folyamatok felgyorsításához

Digitális eszközkezelő eszköz interaktív tartalmak szervezéséhez

A ClickUp korlátai

Az interfész első használatkor bonyolultnak tűnhet.

Alkalmi késések

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. ContentStudio

A ContentStudio egy közösségi média menedzsment platform, amely bármilyen méretű vállalkozás és ügynökség számára alkalmas. Részletes tartalomnaptárat kínál többféle nézettel, amelynek segítségével vizualizálhatja és megtervezheti stratégiáit.

A platform automatizálási lehetőségei lehetővé teszik, hogy következetesen tegyen közzé bejegyzéseket a közösségi média platformokon, és fenntartsa a lendületet. A ContentStudio AI botjával megfelelő emojikkal ellátott feliratokat generálhat, és lélegzetelállító képeket hozhat létre kampányaihoz. Próbálja ki a Workflow Approver funkciót, hogy csak a megfelelő tartalom kerüljön közzétételre.

A ContentStudio egységes közösségi beérkező levelek mappája lehetővé teszi, hogy kezelje a beérkező üzeneteket és azokat a csapat tagjaihoz rendelje. Így az ügyfelek kérdései és aggályai mindig megoldásra kerülnek. ?

A platform többcsatornás elemzési és jelentési lehetőségeivel nyomon követheti a KPI-ket, hogy finomítsa marketingstratégiáját.

A ContentStudio legjobb funkciói

Tartalommarketing eszközök, beleértve egy részletes tartalomnaptárt

Egységes közösségi beérkező levelek mappa

Natív jelentéskészítő eszközök

Automatizálási lehetőségek

AI bot a tartalomkuráláshoz

A ContentStudio korlátai

A navigáció nehéz lehet a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára.

Az ügyfélszolgálat reagálhatna gyorsabban

A ContentStudio árai

Starter : 20 USD/hó felhasználónként

Pro : 40 USD/hó két felhasználó számára

Ügynökség: 80 USD/hó öt felhasználó esetén

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ContentStudio értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

3. CloudCampaign

A CloudCampaign egy white-label közösségi média menedzsment platform , amely kiválóan alkalmas tartalommarketing eszközként. A laikusok számára a white-labeling azt jelenti, hogy a tömegesen gyártott tartalmakat átalakíthatja és beépítheti a saját márkájába.

RSS-kampányokat hoz létre? A CloudCampaign lehetővé teszi az automatikus importálást. Néhány kattintással tömegesen importálhat tartalmakat RSS-hírcsatornákból, és hozzáadhatja a releváns tartalmakat a könyvtárához.

Készítsen AI-alapú közösségi média feliratokat a captionAI segítségével. Néhány kattintással testreszabhatja a hangnemet és kiválaszthatja, hogy mely platformokra szeretne posztolni. ⌨️

A tartalom ütemezését illetően a CloudCampaign lehetővé teszi a csepegtető kampányok testreszabását és az alapértelmezett közzétételi idők beállítását, hogy egyszerűsítse munkáját és időt takarítson meg. A drag-and-drop ütemezés segítségével a tartalmat elhelyezheti az ügyfél könyvtárában, és a platform mesterséges intelligenciája kiszámítja a közzététel optimális idejét.

Ha több ügyfelet kezel, értékelni fogja a platform központosított közösségi beérkező levelek mappáját és szeparált tartalomkönyvtárait, amelyek intuitív navigációt tesznek lehetővé.

A CloudCampaign legjobb funkciói

Ingyenes fehér címkés marketing szoftver egyes csomagokban

Automatikus tartalomimportálás

Központosított ügyfélkezelés

Integráció olyan eszközökkel, mint a Google Analytics és a Facebook Ads

A CloudCampaign korlátai

A platform néha hibásan működhet.

Lehetséges késések az ügyfélszolgálat elérése során

CloudCampaign árak

Freelancer : 41 USD/hó

Studio : 191 USD/hó

Ügynökség: 291 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

CloudCampaign értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

4. Buffer

Szeretne több marketingcsatornát egyetlen irányítópultról kezelni? Ismerje meg a Buffer tartalommarketing platformot!

Használja ki a Buffer hatékony AI asszisztensét a releváns tartalom modellezéséhez, több nyelvre történő lefordításához, különböző megközelítések kipróbálásához és az ügyfelek megjegyzéseire adott válaszok megírásához. Az asszisztens segít abban is, hogy a hangnem és a stílus összhangban legyen a márkájával.

A Buffer kiváló együttműködési lehetőségekkel rendelkezik. Készítsen vázlatokat és finomítsa a tartalmat csapatával valós időben. Igényeihez igazítsa a jóváhagyási és a közösségi média hozzáférési beállításokat.

A Buffer segítségével a publikálási ütemterv és a tartalomnaptár elkészítése nagyon egyszerű. Használja a platform fejlett jelentéskészítő eszközeit a jelenlegi kampányok sikerességének méréséhez és a jövőbeli okos döntések meghozatalához. ?

A Buffer legjobb funkciói

AI-alapú tartalomkurálás

Átfogó irányítópult praktikus vezérlőkkel

Fejlett elemzések a teljesítmény méréséhez

Könnyen használható tartalomnaptár

A puffer korlátai

A platform teljesítménye romolhat, ha egyszerre több fotót tölt fel.

Egyes felhasználók túl magasnak találták az árat.

Buffer árak

Ingyenes : 0 USD

Essentials : 5 USD/hó egy csatornáért

Csapat : 10 USD/hó egy csatornáért

Ügynökség: 100 USD/hó 10 csatornára

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Buffer értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (950+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

5. PathFactory

Válassza ki a megfelelő utat a személyre szabott B2B tartalommarketing stratégiák felé a PathFactory AI-alapú tartalomintelligenciájával! ?

A PathFactory valódi ereje az egyedülálló tartalomelemzési lehetőségekben rejlik – hagyja el a mindennapi mutatókat (például a oldalnézetek, megnyitások és kattintások számát), és összpontosítson a tartalomfogyasztásra. A platform lehetővé teszi, hogy a Binge Rates és az Asset Types segítségével elemezze a vásárlók viselkedését.

Ezek a mutatók segítenek Önnek a vásárlói profilokhoz igazított, hiper-személyre szabott ajánlások kidolgozásában, és biztosítják, hogy minden csoport számára legyen valami érdekes. Emellett felismerheti a potenciális marketingbeli vakfoltokat, és a jövőbeni tartalmakat célzottabb megközelítéssel szállíthatja.

A PathFactory segítségével könnyen meghatározható az egyén helyzete a vásárlói út térképén, így az olvasók könnyedén hozzáférhetnek a gondosan összeállított tartalmakhoz.

A PathFactory legjobb funkciói

Fókuszban a B2B tartalommarketing

Mesterséges intelligenciával működő eszközök

A tartalomfogyasztás mutatói

Hiper-személyre szabott ajánlások a közönség számára

A PathFactory korlátai

Egyes felhasználók kissé elavultnak találják a felületet.

Más tartalommarketing-platformokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

PathFactory árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PathFactory értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

TrustRadius: 8,5/10 (több mint 200 értékelés)

6. Kapost

Turbózza fel projektfejlesztési folyamatát, és tartsa csapatát naprakészen a frissítésekkel az Upland Kapost segítségével! ?

A Kapost egy tartalomkezelő szoftver, amely segít a tartalmakat olyan specifikus adatok alapján válogatni, mint a vásárlói profil, a vásárlási szakasz és a termékcsalád. Kiemelkedő funkciói közé tartozik a szerkesztői naptár, amely kivételes szűrési lehetőségeket kínál. A tartalmakat hely, idő, szerző és kampány szerint rendezheti, hogy azonosítsa a kapacitás túlterheléseket vagy a feladatok átfedéseit.

A Kapost termelési elemzéseket is tartalmaz, hogy támogassa a szigorú tartalmi határidőkkel rendelkező szervezeteket. Az egyes feladatokhoz szükséges időbefektetésnek megfelelően koordinálhatja a csapatok ütemtervét.

Egyéb hasznos funkciók: közös szerkesztés, tartalom másolása (a több nyelvre történő fordítás megkönnyítése érdekében) és feladatok kiosztása a gyártás, jóváhagyás és közzététel céljából. A Kapost több száz alkalmazással integrálható, például a Salesforce, a Hubspot, a Hootsuite és a Google Analytics alkalmazásokkal, így még hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat.

A Kapost legjobb funkciói

Szerkesztői naptár fejlett rendezési funkcióval

Termelési elemzés

Támogatja a valós idejű szerkesztést

Integráció CMS és CRM platformokkal

A Kapost korlátai

Egyes univerzális eszközökkel való integráció nem elérhető.

A tevékenységi feed több üzenettel is tele lehet

Kapost árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kapost értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

Ismerje meg a termékmarketing szoftvereket!

7. Hemingway Editor

Mit várhatunk egy olyan platformtól, amelyet az írott szó mestere, Ernest Hemingway után neveztek el? ?️

Elég kiszámítható – a Hemingway Editor arra szolgál, hogy finomítsa a tartalmát és érthetőbbé tegye!

Ez nem egy fejlett nyelvtani ellenőrző eszköz, hanem inkább azokra a hibákra koncentrál, amelyek befolyásolják a tartalom olvashatóságát és stílusát.

Az ingyenes eszköz használata rendkívül egyszerű. Illessze be a szöveget a szerkesztőbe, és a program különböző színekkel kiemeli a szöveg egyes részeit.

Minden szín egy adott problémát jelöl – például a világoskék az határozószavakat, míg a zöld a passzív szerkezeteket jelöli. A felület jelzi, hogy a szövegben szereplő határozószavak és passzív szerkezetek száma megfelelő-e. Emellett rámutat a bonyolult szavakra és a nehezen olvasható mondatokra is, amelyek ronthatják a tartalom olvashatóságát a célközönség számára.

A platform különböző szövegformázási lehetőségeket is kínál, és lehetővé teszi a címsorok testreszabását és linkek beágyazását a szövegbe. A WordPress és a Medium integrációknak köszönhetően tartalmát közvetlenül a szerkesztőből teheti közzé.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

Egyszerű felület

Szövegformázási lehetőségeket kínál

Meghatározza a szöveg olvashatóságát

Nehezen olvasható mondatokat jelöl

A Hemingway Editor korlátai

Hiányoznak a marketingeszközök vagy a marketingprojekt-menedzsment

Nincs nyelvtani javítási lehetőség

Hemingway Editor árak

Az online szerkesztő ingyenes

Asztali verzió: 19,99 $ (egyszeri fizetés)

Hemingway Editor értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

8. BuzzSumo

A kutatás az alapvető lépés a releváns és vonzó tartalom létrehozása felé. A BuzzSumo segítségével marketingcsapata felveheti nyomozói kalapját, és felfedezheti az internet hatalmas mélységeit tartalmi lehetőségek után kutatva! ?️

A BuzzSumo négy területre összpontosít:

Tartalom felfedezése Tartalomkutatás Médiafigyelés Influencer-kutatás

Használja a platformot, hogy szemmel tartsa versenytársait, megnézze, hol és milyen gyakran említik márkáját, és megismerje a legfrissebb iparági híreket. A BuzzSumo Alerts segítségével értesítést kap, amint egy adott kiadó, influencer vagy újságíró valamit közzétesz.

A platform egy hatékony eszköz a trendek áttekintéséhez. Szűrheti a történeteket trend pontszámok szerint, azonosíthatja a következő nagy sikert, és felhasználhatja azt a tartalmához. A BuzzSumo fejlett földrajzi szűrőket kínál, így testre szabhatja tartalmát egy adott területhez.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Gazdag tartalomfelfedezési lehetőségek

Testreszabható riasztások, amelyek értesítik Önt, ha valaki új bejegyzést tesz közzé

Tartalomtrendek nyomon követése

Földrajzi szűrési lehetőségek

A BuzzSumo korlátai

A felhasználói felület javításra szorul

Az ár egyes felhasználók számára túl magas lehet.

BuzzSumo árak

Alap : 95 USD/hó felhasználónként

Tartalomkészítés : 199 USD/hó öt felhasználó számára

PR és kommunikáció : 199 USD/hó öt felhasználó számára

Csomag : 399 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználó számára

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

9. Uberflip

Az Uberflip egy népszerű tartalomélmény-platform (CEP), amely segít a vásárlói útnak megfelelő tartalmak létrehozásában és azok gyorsabb értékesítésre kész állapotba hozásában.

Vigye a tartalom személyre szabását egy új szintre az Uberflip AI segítségével. Az eszköz a vásárlói szándékra vonatkozó adatok és a gépi tanulás segítségével az Ön jelenlegi potenciális ügyfeleihez és meglévő ügyfeleihez szabott tartalmi ajánlásokat nyújt.

Az Uberflip segítségével összpontosíthatja, címkézheti, szűrheti és rendszerezheti az összes tartalmát egyetlen központban. Marketingstratégia kidolgozásakor csak lépjen be a központba, és a meglévő tartalmakat felhasználva hozzon létre egyedi streameket a közönségének.

Az Uberflip elemzési lehetőségeivel a következőket fedezheti fel:

Mely marketingcsatornák eredményezik a legmagasabb ügyfél-elkötelezettséget? Milyen típusú tartalmak befolyásolják leginkább az értékesítési ciklust?

Az összegyűjtött adatok alapján magabiztosan alakítsa át jövőbeli tartalomstratégiáit, és nyűgözze le közönségét!

Az Uberflip legjobb funkciói

Központosított tartalomközpont a tartalomáramok létrehozásához

Értékes elemzési lehetőségek

Személyre szabott tartalomajánlások az Uberflip AI segítségével

A vásárlók útjának azonosítása

Az Uberflip korlátai

A keresési funkció frissítésre szorulna.

Meredek tanulási görbe

Uberflip árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Uberflip értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

10. Semrush

A Semrush a tartalommarketing szoftverek krémje – számos funkciót kínál a tartalom kutatásához, létrehozásához és elemzéséhez, valamint gazdag élményt nyújt a közönségének.

Kezdjük a platform Tartalomötlet-generátorával, és fedezzük fel a rangsor alapján a legnépszerűbb témákat. Fedezhet fel helyspecifikus tartalomötleteket is, és rögzítheti azokat a címeket, amelyek jó eséllyel vonzzák a közönséget.

Miután elvégezte a kutatást és elkészítette a tartalmat, használja a platform SEO Content Checker eszközét a szöveg olvashatóságának, hangvételének és eredetiségének elemzéséhez. Javítsa ki a tartalmat olyan problémákkal kapcsolatban, mint a kulcsszavak túlzott használata és a rossz linkelés, majd hasonlítsa össze más rangsorolt oldalakkal.

A Semrush egy átfogó marketing naptárral rendelkezik, amely segít a tartalomtervezés és a szűk keresztmetszetek azonosításában. Állítson be heti célokat és határidőket, hozzon létre ismétlődő tevékenységeket, és figyelje kampányának teljesítményét a nap 24 órájában! ⌚

A Semrush legjobb funkciói

Tartalomötlet-generátor releváns témák felfedezéséhez

Többfunkciós marketing naptár

Ellenőrzi a szöveg olvashatóságát, SEO pontszámát, hangvételét és stílusát.

Versenyzőelemzés elérhető

A Semrush korlátai

Néhány felhasználó említette, hogy a forgalom mérésére szolgáló algoritmusokat frissíteni kellene.

A platform ára kisebb vállalatok számára meglehetősen magas lehet.

Semrush árak

Pro : 108,33 USD/hó (legfeljebb öt projekt)

Guru : 208,33 USD/hó (legfeljebb 15 projekt)

Üzleti: 416,66 USD/hó (legfeljebb 40 projekt)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Semrush értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Tartalommarketing szoftver: váljon unalmastól márkává a ClickUp segítségével

A tartalommarketing maraton, nem sprint. Következetes csapatmunkát, szakértelmet és háttérmunkát igényel.

Próbálja ki a ClickUp-ot, hogy kisimítsa a jelenlegi stratégiájában lévő hibákat és nyereséges ügyfél-akciókat hajtson végre. Csak idő kérdése, hogy a célcsoportja megszeresse a terméket, és visszatérjen még többért!