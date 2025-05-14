A 10 legjobb tartalomkészítő alkalmazás alkotóknak 2025-ben

Akár professzionális tervezőként márkaképeket rajzol, akár közösségi média projektmenedzserként új módszereket keres az ügyfelek bevonására, a gyönyörű tartalom létrehozása segíthet a feladat elvégzésében. De ez időigényes is lehet, különösen, ha nagy tartalmi projektet kezel.

Itt jönnek képbe a technológia és a mesterséges intelligencia tartalomkészítő eszközei. Ezekkel az eszközökkel és alkalmazásokkal időt takaríthat meg a képek, márkaeszközök és marketinganyagok elkészítésénél. Itt megmutatjuk, mire kell figyelni a tartalomkészítő alkalmazásoknál, és bemutatjuk a 10 legjobb lehetőséget, amelyet minden alkotónak ismernie kell. ?

Mit kell keresni a tartalomkészítő alkalmazásokban?

Nincs olyan konkrét tartalomkészítő alkalmazás, amely minden más eszközt felülmúlna. Az Ön vállalkozásának megfelelő szoftver attól függ, hogy milyen típusú tartalmat kell létrehoznia, mely területeken van szüksége támogatásra, és hogy ez hogyan illeszkedik a nagyobb tartalomgyártási folyamatba.

A munkád elvégzésében segítő tartalomgeneráló és -készítő alkalmazásoknak a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

Készítse el a kívánt típusú tartalmat: Minden alkalmazás más és más. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott alkalmazás képes-e létrehozni a szükséges típusú tartalmat – legyen az videószerkesztés, közösségi média grafikák, infográfikák vagy egy eszköz Minden alkalmazás más és más. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott alkalmazás képes-e létrehozni a szükséges típusú tartalmat – legyen az videószerkesztés, közösségi média grafikák, infográfikák vagy egy eszköz a tartalom munkafolyamatának kezeléséhez.

Integrálja más eszközeivel : A kiváló vizuális tartalomkészítő alkalmazások integrálhatók más tervező és kiadói eszközökkel, így egyszerűsítve a folyamatot.

Válasszon a költségvetéséhez illő árkategóriát: A legjobb eszközök különböző árkategóriákban kaphatók, így kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő opciót.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a tartalomkészítő eszközöknél, nézzük meg a legjobb alkalmazásokat, amelyeket érdemes kipróbálnia. ?️

A 10 legjobb tartalomkészítő alkalmazás

Tervezőként, marketing szakemberként, közösségi média menedzserként vagy más hasonló pozícióban a tartalomkészítés a mindennapi munkád jelentős részét képezi. A legjobb AI-eszközök és tartalomkészítő eszközök megtalálása időt takaríthat meg, így még lenyűgözőbb tartalmakat hozhatsz létre.

Íme a 10 legjobb tartalomkészítő alkalmazásunk, amelyek segítségével hatékonyabbá teheti munkafolyamatát. ?

Készíts vonzó tartalmakat a ClickUp Brain segítségével Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUpnak köszönhetően a tervezők és marketingmenedzserek világszerte könnyebben tudják racionalizálni a munkafolyamatokat és hatékonyabbá válni. Az új AI-eszközökkel, amelyek racionalizálják a folyamatokat, és a tartalomstratégiai sablonokkal, amelyekkel gyorsabban lehet tartalmat létrehozni, nem meglepő, hogy több mint 6 millió felhasználó tette a ClickUp-ot tartalomgyártási programjainak szerves részévé.

A ClickUp új, mesterséges intelligenciával működő asszisztense úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a tartalomkészítési folyamatban, időt takarítson meg, és javítsa íráskészségét. A ClickUp Docs alkalmazásban könnyű egy adott csapat felkérésére dolgozni – legyen az közösségi média, SEO, értékesítés vagy mérnöki munka –, hogy kreatív ötleteket generáljon és hosszú szövegeket összefoglaljon.

Az univerzális keresővel pedig soha nem volt ilyen egyszerű megtalálni bármely fájlt a csatlakoztatott alkalmazásokban, mint például a Google Drive, a Slack és a Figma – mindezt egyetlen központi platformról.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp ingyenes verziója öt felhasználóra korlátozódik, ami nagyobb csapatok esetében kihívást jelenthet.

A műszerfal sok információt jelenít meg, de a felhasználók a beállításaikban egyszerűsíthetik a megjelenést és az információkat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Canva

A Canva segítségével könnyedén készíthet dizájnokat, marketinganyagokat és még sok mást.

A Canva az egyik legjobb all-in-one grafikai tervező eszköz. Könnyen használható felülettel és több ezer sablonnal rendelkezik, amelyekkel perceken belül elkészítheti projektjét vagy kiépítheti tartalomadatbázisát.

Akár influencerként most kezded el használni a tartalomkészítő eszközöket, akár profi szakemberként szeretnéd a fotószerkesztő alkalmazásokat kihasználni, hogy tartalmaidat egy szinttel feljebb emeld, a Canva remek választás. Fejlett szerkesztőeszközei ideálisak mind a fotószerkesztéshez, mind a videószerkesztéshez.

Ez egy olyan egységes platformként működik a csapat számára, amely minden elképzelhető márkázási anyagot tárolhat, és helyet biztosít a közösségi média hálózatokhoz megfelelő képformátumoknak. ?‍?

A Canva legjobb funkciói

Több mint 420 000 sablon, a tervezéstől a tartalomnaptárakig (néhány fizetős, néhány ingyenes), ami azt jelenti, hogy a tartalomlehetőségek szinte végtelenek.

A felhasználók hatalmas fotó- és videóadatbázisnak köszönhetően új szintre emelhetik tartalmaikat.

A fotó- és videószerkesztő többféle tartalomtípust támogat, a Reels, Instagram Stories és TikToks videótartalmaktól a GIF-ekig és infográfikákig.

A nagy betűkészlet-adatbázis megkönnyíti olyan márkaépítési eszközök létrehozását, amelyek az Ön tipográfiáját és stílusát tükrözik.

Több száz eszközzel és mobilkészülékkel integrálható, így iPhone, iPad vagy Android készüléken is használhatja, hogy útközben is tervezhessen.

Számos tervezési és videószerkesztő eszköz segítségével átmenetek, elhalványítási effektusok, sebességszabályozók és animációk hozhatók létre.

Canva AI mesterséges intelligencia alapú művészeti alkotások létrehozásához

A Canva korlátai

Egyes funkciók csak fizető felhasználók számára elérhetők, ami frusztráló lehet, ha nagyon tetszik az a prémium sablon, amely éppen nem fér bele a költségvetésébe.

A tanulási görbe meredek lehet, ezért érdemes időt szánni az eszköz elsajátítására.

Canva árak

Ingyenes

Pro : 119,99 USD/év/fő

Canva for Teams: 149,90 USD/év az első öt felhasználó számára, utána további díjak alkalmazandók.

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 100 értékelés)

Nézze meg ezeket a Canva alternatívákat!

3. Jasper

Via Jasper

A Jasper egy mesterséges intelligenciával működő szövegíró, amely gyorsabbá teszi a tartalom írását. A tartalomkészítők a Jasper segítségével képeket, blogbejegyzéseket, közösségi média tartalmakat és hirdetési szövegeket hozhatnak létre marketing céljaik elérése érdekében.

Használja az alkalmazást AI-generált képek létrehozásához, majd ugorjon át a szövegszerkesztőbe, hogy megírja a képhez tartozó feliratot vagy infografikát. Finomítsa a tartalmat a beépített szerkesztő eszközzel, és készüljön fel új, ragyogó tartalmának megosztására. ✨

A Jasper legjobb funkciói

Az eszköz rendelkezik márka hangmemóriával, amelyet arra használ, hogy olyan tartalmat hozzon létre, amely illeszkedik a márka hangvételéhez – még akkor is, ha különböző típusú tartalmakat hoz létre az összes közösségi média hálózatán.

Válasszon a hatalmas sablonadatbázisból, hogy még gyorsabban készíthesse el tartalmait.

A Chrome böngésző kiterjesztésnek köszönhetően gyorsan dolgozhat, anélkül, hogy új alkalmazást vagy eszközt kellene megnyitnia.

Professzionális életrajzok létrehozása AI segítségével

A Jasper korlátai

A Jasper drágább, mint az alternatívák, ami kihívást jelent a kis vagy korlátozott költségvetésű csapatok számára.

A kezdőknek eleinte nehéznek tűnhet a felület használata.

Természetesen – nincs fotó- és videószerkesztő funkció.

Jasper árak

Creator : 39 USD/hó áron, egy felhasználóra korlátozva

Csapatok : 99 USD/hó áron, három felhasználóval, további hét felhasználó hozzáadásának lehetőségével.

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

4. HubSpot

A HubSpot segítségével

A tartalomkészítés legjobb gyakorlatairól szóló, magas rangú blogcikkektől a munkafolyamatokat megkönnyítő praktikus eszközökig, a HubSpot régóta vezető szerepet tölt be a tartalomkészítési iparágban. A vállalat Marketing Hub szoftvere CRM, automatizálás, jelentéskészítés és kampányfunkciókat tartalmaz.

A HubSpot kínálata azonban nem korlátozódik a nagy platformok megoldásaira. Próbálja ki a Brand Kit Generator alkalmazást, ha még csak most kezdte, és olyan márkaépítési eszközöket kell létrehoznia, mint favicon, logó és színséma. A Blog Ideas Generator eszköz kiválóan alkalmas kulcsszavak kutatására és annak meghatározására, hogy milyen típusú tartalmakat érdemes létrehoznia a közönsége számára.

A HubSpot legjobb funkciói

Számos HubSpot-integráció áll rendelkezésre, többek között a ClickUp-pal is, így kedvenc eszközeit együtt használva még többet hozhat ki belőlük.

A HubSpot ügyfélszolgálati csapata gyorsan reagál, így könnyen segítséget kaphat, ha elakad a tervezés során.

A HubSpot korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint az A/B tesztelés és a marketing automatizálás, csak a fizető felhasználók számára elérhetők.

CRM- és automatizálási szoftvere a drágább opciók közé tartozik, ami korlátozhatja használatát a nagyobb tőkével rendelkező csapatokra.

HubSpot árak

Professzionális : 800 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (9800+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5500 értékelés)

5. Buffer

Via Buffer

A HubSpothoz hasonlóan a Buffer hírneve is megelőzi. A marketingiparban a közösségi média tartalmak ütemezésére szolgáló hasznos eszközként ismert márka eszközválasztéka kibővült az analitika, az elkötelezettség nyomon követése és egy AI asszisztens funkcióval.

Használja a Buffer alkalmazást a közösségi média bejegyzéseinek és a marketing együttműködésekkel kapcsolatos bejelentések ütemezéséhez. Ossza meg blogbejegyzések, podcastok és oktatóanyagok tartalmát, hogy elérje tartalommarketing céljait. Használja a nyomonkövetési funkciót, hogy megnézze, mely közösségi média tartalmak generálják a legtöbb interakciót. Könnyedén nyomon követheti bejegyzéseit a naptárban, a hét és a hónap között váltva. ?

A Buffer legjobb funkciói

Tervezze meg a tartalmak közzétételét több közösségi média fiókra, és állítsa be az időintervallumokat, hogy a jövőbeli tartalmak egyszerre jelenjenek meg.

Kezelje marketingkampányait a naptár nézet segítségével, hogy lássa, mi kerül közzétételre, és pótolja az esetleges hiányosságokat.

A Pablo nevű fotószerkesztő több mint 600 000 képet tartalmaz, így közvetlenül az alkalmazásban hozhat létre tartalmakat, és közzéteheti azokat közösségi média csatornáin.

A puffer korlátai

Az Instagramra és a Pinterestre való közzététel nem része az ingyenes alkalmazás verziójának.

Lehet, hogy más eszközökkel, például a Tailwind vagy a Hootsuite alkalmazásokkal kell kiegészítenie, hogy kapcsolatba lépjen a tartalom felhasználóival, és minden közösségi média platformon ütemezze a tartalmakat.

Buffer árak

Ingyenes : Legfeljebb három csatorna csatlakoztatható

Essentials : 6 USD/hó egy csatornáért

Csapat: 12 USD/hó egy csatornáért

Buffer értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Typeform

Via Typeform

A Typeform egy olyan vállalat, amely megkönnyíti az adatok begyűjtését a felhasználóktól, vagy az új szolgáltatásokhoz, ajánlatokhoz való regisztrációt. Az űrlapok testreszabhatók és egyszerűsített felülettel rendelkeznek, így a hangsúly az információkon van, nem pedig a stíluson.

A Typeform felméréseinek eredményeit felhasználva alakítsa ki a projektmenedzsment struktúrákat, például gondolattérképeket. Vagy használja az eszközt marketingkampányaira vonatkozó visszajelzések generálására.

A Typeform legjobb funkciói

Több mint 200 alkalmazással és szolgáltatással integrálható, így szinte bárhol használhatja.

Az ingyenes verzió korlátlan számú űrlapot kínál, így kedvére használhatja.

A feltételes logika a felhasználókat a korábbi válaszaik alapján a következő lépésekhez irányítja.

A vezetőfigyelés segítségével nyomon követheti a teljesítményt és rögzítheti az adatokat.

A Typeform korlátai

Hasonló eszközökhöz képest kevésbé fejlett adatvédelmi beállítások

Néhány kezdő felhasználó úgy találja, hogy az egyszerű felmérések készítésekor a testreszabási eszközök túl bonyolultak.

Typeform árak:

Alapcsomag: 25 USD/hó, amely legfeljebb 100 válasz és egy felhasználó használatát tartalmazza

Plusz: 50 USD/hó, amely magában foglalja az 1000 válasz és három felhasználó használatát.

Üzleti: 83 USD/hó, amely legfeljebb 10 000 válasz és öt felhasználó használatát tartalmazza

Typeform értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Nézze meg ezeket a Typeform alternatívákat!

7. Unsplash

Via Uns plash

Az Unsplash egy felhasználók által létrehozott fotó- és videóadatbázis. Fedezze fel az összes típusú vizuális tartalmat – a kollázsoktól és rajzfilm matricáktól kezdve az animációkig, mint például a Giphy. A Getty Images tulajdonában lévő adatbázisban több ezer kiváló minőségű képet talál, amelyeket ingyenesen felhasználhat tartalomkészítéséhez. ?️

Az Unsplash legjobb funkciói

Ezek a jogdíjmentes, kiváló minőségű képek kiegészíthetik tartalmát anélkül, hogy megterhelnék a pénztárcáját.

Könnyedén megtalálhatja a képeket az előre megtervezett kategóriákban való kereséssel vagy kulcsszó beírásával.

A letöltés csak néhány másodpercet vesz igénybe, és kedvenc képeit elmentheti, hogy később újra felhasználhassa őket.

Az Unsplash korlátai

Nincsenek vektoros fájlok vagy stock videók, ami korlátozza a webhely hasznosságát nagyobb tartalomkészítő csapatok számára.

Sok időbe telhet olyan fotókat találni, amelyeket még nem láttál más webhelyeken.

Nincs kép- vagy videószerkesztő

Unsplash árak

Ingyenes

Unsplash+: 7 USD/hó (csak tagok számára elérhető tartalom, korlátlan letöltés és fokozott jogi védelem)

Unsplash értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: NA

8. InStories

Via InStories

Az InStories bloggerek, influencerek és közösségi média marketingesek számára készült, akik gyönyörű videotartalmakat szeretnének létrehozni. A tartalom tervezésének megkezdéséhez csak ki kell választania a formátumot vagy egy sablont az adatbázisból. Adjon hozzá grafikákat, feliratokat és átmeneteket, hogy növelje az érdeklődést.

Az InStories legjobb funkciói

Válasszon több mint 500 stílusos sablon közül, hogy fotókat szerkesszen és gyönyörű grafikákat készítsen.

Videókat közvetlenül az alkalmazásban tölthet fel és szerkeszthet

Adjon hozzá zenét a jogdíjmentes dalokból álló hatalmas zenei fájlkönyvtárból válogatva.

Az InStories korlátai

A kezdőknek az alkalmazás felülete nem mindig tűnik intuitívnak.

Az alkalmazás időnként megakad, és hosszú késleltetési idővel jár a videószerkesztőből származó tartalom véglegesítése során.

InStories árak

Ingyenes

Pro: 11,99 dollártól/hónap

InStories értékelések és vélemények

G2 : NA

Capterra: NA

9. Notion

Via Notion

A Notion segít a termelékenység kezelésében és az összes tartalomkészítési adat nyomon követésében. Készítsen teendőlistákat a következő tartalomcsomag vázlatához, és hozzon létre egy külön oldalt a korábbi bejegyzések mutatóinak nyomon követéséhez.

Tartalomkészítőkből álló csapattal dolgozik? Hozzon létre egy tartalomstílus-útmutatót a Notionban, ahol a tervezők vizuális tartalom készítésekor hivatkozhatnak a szabályokra, a bevált gyakorlatokra és az irányelvekre.

A Notion kiválóan alkalmas projektmenedzsment struktúrák kezelésére is. Hozzon létre egy vállalati információs adatbázist, és gyorsan határozza meg az egyes csapattagok szerepét, döntéshozatali jogkörét és a csapat kommunikációs stratégiáit. Használja a Notion AI-t az unalmas feladatok automatizálására, a megbeszélések másodpercek alatt történő összefoglalására és az értékesítési beszélgetések legfontosabb pontjainak kiemelésére.

A Notion legjobb funkciói

Rendezze el a Notion-t úgy, ahogy Önnek tetszik. A blokkos stílus megkönnyíti az Ön és csapata számára értelmes elrendezés megtervezését.

A drag-and-drop funkcióval áthelyezheti a tartalmakat, így egyetlen helyen hozhat létre új hirdetési szövegeket, blogbejegyzéseket vagy végezhet kulcsszó-kutatást.

Támogatja az aszinkron kommunikációt és a csapatmunkát, még az ingyenes verzióban is.

A Notion korlátai

Először talán túlnyomóan hatnak majd a hatalmas lehetőségek.

Kis tartalomkészítő csapatok vagy egyének számára, akik csak néhány tartalmat hoznak létre itt-ott, a Notion túlzottan bonyolult lehet (próbálja ki ezeket a Notion alternatívákat ).

Notion árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 vendég

Plusz: 8 USD/hó, legfeljebb 100 vendég

Üzleti: 15 USD/hó, legfeljebb 250 vendég

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

10. Procreate

Via Proc reate

A Procreate egy digitális festőalkalmazás, amelyet a tartalomkészítő közösség művészei számára terveztek. A díjnyertes eszköz iPad Pro és Apple Pencil eszközökkel használható, és digitális formátumban valós festési élményt nyújt. Használja vázlatok és egyedi illusztrációk készítéséhez, amelyekkel kiegészítheti blogjait, logóit és közösségi média képeit. ?️

A Procreate legjobb funkciói

A több mint 200 ecsetet tartalmazó könyvtár biztosítja a művészek számára azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van a klasszikus hangulatú, lenyűgöző képek létrehozásához.

A teljes színvezérléssel Ön választhatja ki az egyes elemek árnyalatát, tónusharmóniáját és dinamikáját.

Készítsen képeket érintésvezérlés és gyorsbillentyűk segítségével

A Procreate korlátai

A 300 DPI felbontású képek csak 36 hüvelykes és annál kisebb méretű nyomatokra korlátozódnak.

Az alkalmazás lassulhat, ha több tartalmat hoz létre.

Procreate árak

12,99 dollár egyszeri vásárlás (nincs előfizetés)

Procreate értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)

Akár vizuális tartalmakat készít közösségi média platformokra, akár olyan eszközt keres, amely segít márkaépítési eszközeit kialakítani, ezek a tartalomalkalmazások segíthetnek céljai elérésében.

Nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensünk segítségével könnyedén elkészítheti a közösségi média bejegyzéseinek, hirdetéseinek, blogbejegyzéseinek és sok más tartalmának vázlatát. Ezután a tartalomterv-sablon segítségével ütemezheti és nyomon követheti a tartalomkészítés folyamatát. ?