A 10 legjobb AI művészeti generátor eszköz tervezőknek 2025-ben

Az AI technológia viharos gyorsasággal hódította meg a kreatív és marketing világot. Bárhová nézel, mindenhol új eszközökkel találkozhatsz, amelyek segítenek chatbotok, AI által generált képek vagy blogbejegyzések létrehozásában szöveges utasítások alapján.

Ma azonban az egyik legizgalmasabb területre, az AI-művészeti generátorokra fogunk összpontosítani.

Soha nem volt ilyen egyszerű saját művészeti alkotásokat létrehozni. Akár fotórealisztikus képeket szeret, akár anime-t vagy olajfestményt szeretne készíteni, az AI művészeti eszközök segíthetnek mesterművek létrehozásában. De hogyan lehet tudni, melyik AI művészeti alkalmazás a legjobb, amikor olyan sok közül lehet választani?

Vess egy pillantást arra, mit várhatsz el egy AI művészeti generátor eszköztől, és nézd meg, melyik került fel az idei „legjobbak legjobbjai” listánkra.

Mi az AI művészeti generátor?

Az AI-alapú művészeti generátor egy számítógépes program, amely mesterséges intelligenciát és gépi tanulási algoritmusokat használ eredeti műalkotások létrehozásához vagy meglévő képek manipulálásához. Ezek az eszközök mélytanulási technikákat alkalmaznak az adatokban, például képekben vagy szövegekben található minták elemzésére, majd ezek alapján új tartalmakat generálnak.

Mit kell keresni az AI-alapú művészeti generátorokban?

Úgy tűnik, szinte minden nap megjelenik egy új AI-művészeti vagy AI-képgeneráló eszköz. Mindegyik valami újat és izgalmasat, vagy jobb, gyorsabb, vagy olcsóbb eredményeket ígér. Hogyan lehet tehát tudni, melyik művészeti generátor a legmegfelelőbb az Ön számára?

Amikor fontolóra veszi, melyik AI-tervező generátort használja, gondosan mérlegelje a következőket:

Árak: Ingyenes AI-művészeti generátorra van szüksége, kredit alapúra vagy előfizetésesre?

Hozzáférhetőség: Ön inkább egy önálló webalkalmazást vagy egy asztali programot preferál?

Kimeneti sebesség: Sürgősen kell képeket létrehoznia, vagy nem gond, ha tovább kell várnia?

Képszemle: Képes-e kiváló minőségű AI-művészetet létrehozni a választott stílusban?

AI algoritmus: A DALL-E 2-t vagy a Stable Diffusion-t részesíti előnyben? Vagy bármilyen AI művészeti generáló algoritmusra nyitott?

Támogatás: Milyen a művészeti generátor támogatása? Ügyfélbarát?

Közösség: Szeretne tanulni más felhasználóktól és tippeket megosztani, vagy egyszerűen csak egyedül szeretné használni az alkalmazást?

A legtöbb AI-művészeti generátor és AI-tartalomkészítő eszköz lenyűgöző eredményeket segít elérni, így a végső választás valószínűleg a fenti területek egyikétől függ. Gondold át, mit vársz és mire van szükséged az AI-művészeti és képgenerátortól, állíts össze egy rövid listát, majd tesztelj néhányat, hogy megtaláld az ideális eszközt a kedvenc művészeti stílusoddal.

A 10 legjobb AI-alapú művészeti generátor

Készen állsz arra, hogy felfedezd azt az alkalmazást, amely segít megtervezni a tökéletes könyvborítót vagy lenyűgöző képeket készíteni a következő blogbejegyzésedhez? Íme a 10 legjobb AI-alapú művészeti generátor, amely ma elérhető.

Képek generálása a ClickUp segítségével Konvertálja a szöveget feladatokká közvetlenül a Whiteboards-ból a ClickUp Brain segítségével

Ismerje meg a ClickUp Brain-t, egy AI-alapú eszközt, amely azonnal AI-művészetet generál, hogy segítsen leküzdeni a kreatív blokkokat és a brainstorming üléseket strukturált, megvalósítható tervekké alakítsa.

A ClickUp Whiteboard funkciója egy AI képgenerátorral van felszerelve, amely új szintű kreativitást ad a munkafolyamatához. A whiteboardon való munka közben megkérheti a Brain-t, hogy hozzon létre AI-vizuális elemeket, például diagramokat, táblázatokat vagy más releváns képeket, amelyek alátámasztják az ötleteit. Nem kell eszközök között váltogatnia vagy manuálisan megterveznie a vizuális elemeket – a Brain gondoskodik róla!

A ClickUp legjobb funkciói:

Pár másodperc alatt átalakíthatja írásait, hogy azok professzionálisabbak, közvetlenebbek vagy vonzóbbak legyenek.

AI-alapú utasítások segítségével gyorsan készíthet kiváló minőségű tartalmakat.

Jelölje ki a kívánt szöveget, és hagyja, hogy az AI eszköztár javítsa azt.

Az adminisztratív feladatok egyszerűsítése érdekében azonnal készítsen összefoglalókat és cselekvési terveket.

Fordítson nyelveket, és ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant közvetlenül a ClickUp platformon belül.

Valósítsa meg ötleteit perceken belül a valós idejű vagy aszinkron együttműködésre alkalmas digitális táblák segítségével.

Tervezz meg egy olyan munkafolyamatot, amely tükrözi az ideális folyamatot, a sablonok könyvtárának segítségével.

A ClickUp Docs segítségével közösen kezelheti a kreatív brief dokumentumokat.

Adjon egyértelmű utasításokat és gyorsítsa fel a tervezési visszajelzési folyamatot a Proofing segítségével.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp számos funkciójának és testreszabási lehetőségének kezelése.

Az AI-képgeneráló táblák még nem használhatók a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Midjourney

via Midjourney

A Midjourney egy AI képgenerátor, amely bárkinek lehetőséget ad arra, hogy sokféle művészeti stílusban alkosson művészetet. Ez a művészeti generátor a szöveges utasításokat Discord bot segítségével lenyűgöző grafikákká alakítja személyes és szakmai használatra.

A Midjourney legjobb tulajdonságai:

Könnyű és szórakoztató használat

Az AI által generált webdesign- elemek grafikai minőségének folyamatos fejlesztése

Erős közösségi érzés a Discordon belüli létezésnek köszönhetően

A Midjourney korlátai:

Ha az eszközt képek felbontásának növelésére utasítjuk, az kismértékben megváltoztathatja a kimenet kialakítását.

Kezdetben zavaros lehet, különösen azok számára, akik még nem ismerik a Discordot.

A Midjourney árai:

Ingyenes próba elérhető

Alapcsomag: 10 USD/hó

Alapcsomag: 30 USD/hó

Pro csomag: 60 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (5 értékelés)

Capterra: N/A

Nézze meg ezeket a Midjourney sablonokat!

3. Canva AI

via Canva

A Canva nemrégiben új funkcióval bővítette eszköztárát: a Text to Image AI képgenerátorral. Ez a natív AI-művészeti alkalmazás lehetővé teszi, hogy szöveges utasítást írjon, majd a Canva mesterséges intelligencia eszköze négy képet generál, amelyek pontosan megfelelnek az Ön elképzeléseinek. A tervezők számára ez egy üdvözlendő kiegészítés a sablonkönyvtárukhoz és grafikai funkcióikhoz.

A Canva AI legjobb funkciói:

A Canva része, kiváló a meglévő felhasználók számára

Készítsen művészetet, amely megfelel az Ön konkrét képarányának

Stílusválasztások, amelyek hasznosak az AI-művészeti generátorokat először használó felhasználók számára

A Canva AI korlátai:

Az AI-alapú művészeti generátor csak a Canva ökoszisztémán belül érhető el.

Egyes AI művészeti generátor eszközök számára túl „egyszerűnek” tűnhet, mivel felhasználóbarát jellegű.

Canva AI árak:

A Canva Text to Image alkalmazásához bármelyik csomag keretében hozzáférhet.

Ingyenes

Pro: 12,99 USD/hó

Canva AI értékelések és vélemények:

Bár a Canva AI termékére nincs külön értékelés, a Canva-ra viszont vannak értékelések.

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

4. DALL-E 2

A DALL-E 2 egy képalkotó AI művészeti generátor és modell a népszerű eszközkészítő, az OpenAI-tól. Ez a művészeti generátor segít a felhasználóknak szöveges utasítások alapján valósághű képeket létrehozni.

A DALL-E 2 egyik izgalmas funkciója az Outpainting, amely lehetővé teszi a kép eredeti vászonján túli kiterjesztését. Ez egy szórakoztató módszer lenyűgöző tájak vagy szélesebb képek létrehozására közösségi média képekhez vagy blogbejegyzésekhez. Válasszon többféle realisztikus műalkotás, olajfestmény vagy illusztráció közül.

A DALL-E 2 legjobb tulajdonságai:

Kiválóan alkalmas szürreális és másvilági AI-generált művészetek létrehozására.

Felhasználóbarát felület, amely egyszerűvé teszi a képek generálását

Különböző művészeti modellek, stílusok és koncepciók keverésének képessége, hogy koherens és kiváló minőségű képeket hozzon létre

A DALL-E 2 korlátai:

Egyes eszközök homályos vagy pixeles képeket hoznak létre.

Hosszú feldolgozási idő komplex AI-művészet esetén

A DALL-E 2 ára:

A DALL-E 2 kredit alapú árazási modellt alkalmaz. 115 kreditből álló csomagokat vásárolhat, és ezeket a krediteket felhasználhatja képek generálására. Minden szöveges parancs egy kreditbe kerül, de a lekérdezés alapján négy egyedi képet generál.

Ingyenes

115 kredit: 15 dollár

DALL-E 2 értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (15 értékelés)

Capterra: N/A

5. Jasper Art

via Jasper

A Jasper Art az AI-alapú művészeti generátor, amelyet a népszerű AI-írási eszköz, a Jasper mögött álló csapat fejlesztett ki. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy AI-alapú művészeti generátor utasításokat használjon különböző művészeti stílusokból és hangulatokból származó képek létrehozásához, amelyeket marketingtartalmai mellett használhat.

A Jasper Art legjobb tulajdonságai:

Válasszon a különböző stílusok és médiumok közül az AI által generált művészeti lehetőségek közül.

Különböző módok az Ön képességeinek megfelelően, az alapszintűtől a szabad formáig.

Használja Jasper márka hangja funkcióival együtt, hogy olyan AI-művészetet tervezzen, amely illeszkedik márkamenedzsment stratégiájához

A Jasper Art korlátai:

Nincs ingyenes próba vagy fizetetlen verzió – a felhasználóknak aktív Jasper előfizetésre van szükségük.

Az AI-alapú képalkotó alkalmazások kreatív képekhez jól használhatók, de professzionálisabb vagy formálisabb grafikákhoz kevesebb lehetőséget kínálnak.

Jasper Art árak:

A Jasper Art használatához aktív Jasper előfizetésre van szükség. A Jasper Art használata további díj nélkül elérhető.

Alkotó: 49 USD/hó

Csapatok: 125 USD/hó

Üzleti: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Jasperrel.

Jasper Art értékelések és vélemények:

A Canva-hoz hasonlóan a Jasper AI-alapú művészeti generátoráról sem találunk külön értékeléseket. Ehelyett itt láthatja a Jasper általános értékeléseit:

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Jasper AI alternatívákat!

6. Dream by WOMBO

via Dream

A Dream by WOMBO egy mobil AI művészeti generátor alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy szavakat és fényképeket AI által generált művészetekké alakítson. Ez az alkalmazás olyan kreatívok és művészek számára készült, akik izgalmas képeket és AI művészetet szeretnének. Ráadásul a beépített közösség segítségével megtanulhatja, hogyan hozhat létre az igényeinek megfelelő AI által generált művészetet, vagy általános tippeket kaphat a művészeti generátorral kapcsolatban.

Ezzel az eszközzel az AI által generált művészet színes és fantáziadús stílusok felé hajlik.

A Dream by WOMBO legjobb tulajdonságai:

Az AI-művészetet könnyű generálni mobil eszközökön

Válasszon egy AI művészeti stílust

Beépített közösség más AI-művészetet kedvelőkből

A Dream by WOMBO korlátai:

Csak iOS és Android eszközökre letölthető mobilalkalmazásként és a Discordon érhető el.

Kreatív, futurisztikus és művészi képekhez jobb, mint professzionális grafikákhoz

A Dream by WOMBO árai:

Ingyenesen letölthető: Opcionális alkalmazáson belüli vásárlások, például prémium csomagok, valamint az AI-művészetek kinyomtatásának lehetősége.

Dream by WOMBO értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

Ismerje meg a grafikusok számára legalkalmasabb CRM-eket!

7. NightCafe

via NightCafe

A NightCafe egy AI művészeti generátor, amelyet kreatív szakemberek számára terveztek. Az eszköz a közösségre összpontosít, nagy számú rendszeres felhasználóval és gyakori művészeti kihívásokkal. A NightCafe egyik érdekes tulajdonsága, hogy több különböző AI algoritmushoz is hozzáférhet, így egy helyen könnyedén kipróbálhatja a DALL-E 2-t, a Stable Diffusion-t és másokat.

A NightCafe legjobb tulajdonságai:

Az AI-alapú művészeti alkotó eszközökkel kiválaszthatja a saját művészeti stílusát (olajfestmény, pixel art, illusztráció stb.).

Válasszon a legnépszerűbb gépi tanulásos AI művészeti algoritmusok közül!

A napi AI-művészeti kihívások erősítik a közösségi érzést

A NightCafe korlátai:

Más AI művészeti generátor eszközökhöz képest nem mindig könnyű elérni a támogatást vagy az ügyfélszolgálatot.

Egyes felhasználók szerint a szűrők túlérzékenyek lehetnek az AI-művészet generálásához.

A NightCafe árai:

Ingyenes: 5 kredit/nap plusz bónuszok a közösségi eseményekben való részvételért

AI Kezdő : 5,99 $ 100 kreditért/hónap

AI Hobbyist: 9,99 dollár 200 kreditért/hónap

AI rajongó: 19,99 dollár 500 kreditért/hónap

AI Artist: 49,99 dollár 1400 kreditért/hónap

A felhasználók előfizetésen kívül is vásárolhatnak kreditcsomagokat, 7,99 dollár/100 kredit áron.

NightCafe értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 4,2/5 (5 értékelés)

8. AutoDraw

via AutoDraw

Az AutoDraw a Google egyik kreatívabb AI-kísérlete. Ez a gyors, könnyen használható eszköz lehetővé teszi, hogy a firkáidat lenyűgözőbb képekké alakítsd. Amint rajzolsz, a webalapú AI-eszköz lehetséges formákat és képeket javasol. Ezután egy kattintással alapvető firkádat ezek egyikévé alakíthatod.

Az AutoDraw legjobb tulajdonságai:

Gyorsan alakítsd át a firkát egy határozottabb, vonalakkal rajzolt képpé

Rendkívül gyors webes alkalmazás

Szöveget és színt adhat a vonalrajzokhoz

Az AutoDraw korlátai:

Hiányoznak a professzionális munkához szükséges funkciók

Nem igazi AI művészeti generátor, csak alapvető formákat és rajzokat hoz létre.

AutoDraw árak:

Ingyenes

AutoDraw értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Designs. ai

A Designs.ai egy olyan platform, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket és ügynökségeket nagyszerű grafikák nagy mennyiségben történő létrehozásában. Az AI által generált művészeti platform különböző eszközöket kínál, amelyek megkönnyítik a marketingesek életét, többek között egy AI színegyeztető eszközt, logótervezőt és videószerkesztőt.

A Designs.ai legjobb tulajdonságai:

Több AI-vezérelt grafikus eszköz egy AI-alapú művészeti generátor platformon

Text-to-speech és text-to-video funkciók, amelyek más AI grafikus generátorokban nem találhatók meg

Beépített AI közösségi média ünnepi naptár eszköz

Designs. ai korlátai:

Nincs elérhető mobilalkalmazás

A sok funkció miatt a művészeti generátor egyes felhasználók számára túl bonyolult lehet.

Designs. ai árak:

Ingyenes próba elérhető

Alap: 29 USD/hó

Pro: 69 USD/hó

Vállalatok: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Designs. ai-val.

Designs. ai értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. CF Spark Art

via CF Spark

A CF Spark Art a Creative Fabrica AI-támogatott eszközkészletének része. Ez az AI-alapú művészeti generátor segít kreatív képeket tervezni különböző stílusokban és képarányokban egy szöveges prompt alapján. A Creative Fabrica ökoszisztémájának részeként ez egy remek művészeti generátor eszköz azoknak a kreatív szakembereknek, művészeknek és tervezőknek, akik már használják a platformot.

A CF Spark Art legjobb tulajdonságai:

Kezdőknek is könnyen kezelhető, akik AI-generált művészetet szeretnének létrehozni

A művészeti generátor beépítve van a Creative Fabrica ökoszisztémába.

A Prompt Builder felhasználóbarát módszert kínál a részletes utasítások létrehozásához.

A CF Spark Art korlátai:

Ingyenes kreditek állnak rendelkezésre, de a művészeti generátor létrehozási sebessége lassú.

A képek és a promptok automatikusan megosztásra kerülnek, és csak akkor lehet őket elrejteni, ha frissíted a verziót.

CF Spark Art árak:

Ingyenes

Spark: 9 dollár/hó

CF Spark Art értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

AI-alapú művészeti generálás: a kreatív csapatok jövője

Bár lehet, hogy szívesen töltenél minden héten órákat az összes AI-alapú művészeti generátor tesztelésével, tudjuk, hogy más feladatok is szerepelnek a teendőlistádon. Használd ezt a listát a legjobb AI-alapú művészeti generátorokról, hogy összeállítsd a számodra legfontosabb funkciók alapján a szűkített listát, és a gépi tanulás segítségével okosabban használd az idődet.

Miután felfedezte, milyen szórakoztató és kifizetődő lehet az AI, keressen további lehetőségeket arra, hogy beépítse a munkafolyamatába. A ClickUp AI segítségével még több időt takaríthat meg a termelékenység, a marketing és a kreatív írási feladatok terén.

Regisztrálj ingyenesen, és fedezd fel még ma a lehetőségeket!