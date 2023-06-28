Hogyan hozhat létre webtervezési munkafolyamatot 6 lépésben (sablonokkal)

A webdesign minden online vállalkozás fontos eleme. Elengedhetetlen, hogy a weboldal felhasználóbarát, vizuálisan vonzó és informatív legyen. A weboldal tervezése azonban ijesztő feladat lehet, különösen, ha még nem jártas a területen.

Itt jön be a munkafolyamat.

Ebben a blogban megbeszéljük, mi is az a munkafolyamat, miért fontos a webdesignerek számára, és bemutatunk hat egyszerű lépést, amelyek segítenek egy hatékony webdesign-munkafolyamat kialakításában.

Mi az a webdesign?

A webdesign a weboldalak koncepciójának kidolgozását és létrehozását jelenti. Több összetevőből áll, beleértve az oldal elrendezését, a tartalom előállítását és a vizuális elemeket.

A webdesign határozza meg, hogy a felhasználók hogyan fogják használni a weboldalt, és meghatározza a weboldal általános vonzerejét és hatékonyságát.

Az elmúlt években a webdesign egyre fontosabbá vált, mivel egyre több ember használja az internetet az információk eléréséhez. A mobil eszközök népszerűsége miatt a tervezőknek olyan weboldalakat kell készíteniük, amelyek kompatibilisek ezekkel az eszközökkel.

Mi az a webdesign-munkafolyamat, és miért fontos?

A munkafolyamat segít a tervezőknek egyszerűsíteni a folyamataikat és hatékonyabban végrehajtani a projekteket. Bár a tervezőknek különböző előkészítési rituáléik vannak, a legtöbbjük hasonló tervezési folyamatot követ.

Tudjuk, mire gondolhat:

„Munkafolyamat? Az nem túl szigorú? A grafikai tervezésnek kreatívnak kell lennie!”

Bár ez igaz, nem tagadja azt a tényt, hogy a webdesign-munkafolyamat megléte jelentősen megkönnyítheti az életét és az egész folyamatot, amikor webdesign-projekteken dolgozik.

Íme néhány előnye a meghatározott munkafolyamatnak:

Hatékonyabb folyamat

A munkafolyamatok segítenek a webtervezőknek és a webtervező csapatoknak a szervezettségben és a hatékonyságban. A jól megtervezett munkafolyamat időt takarít meg, és biztosítja, hogy a tervezési projekt befejezéséhez minden szükséges lépést végrehajtsanak.

Biztosított konzisztencia

A munkafolyamat másik előnye, hogy biztosítja a következetességet. Ha minden alkalommal ugyanazokat a lépéseket követi egy weboldal-projekt során, biztos lehet benne, hogy mindig minden alapot lefed, és kiváló minőségű eredményt ér el.

Jobb minőség

A munkafolyamat követése a munkája minőségének javításában is segít. Ha van egy meghatározott alkotási folyamat, amelyet követhet, akkor kevésbé valószínű, hogy hibákat fog elkövetni.

Optimalizált idő

Végül, a munkafolyamat megléte azt jelenti, hogy optimalizálhatja idejét és energiáját. Így több projekten dolgozhat, és jobb eredményeket érhet el.

Hogyan hozhat létre zökkenőmentes webdesign-munkafolyamatot 6 lépésben

Bár nincs univerzális megoldás a munkafolyamat létrehozására, vannak néhány általános fázisok, amelyeken a legtöbb tervező átmegy, hogy jól megtervezett weboldalt hozzon létre. Ha megérti ezeket a lépéseket, létrehozhat egy webtervezési munkafolyamatot, amely a legjobban megfelel Önnek és munkájának.

1. Határozza meg webhelye céljait

A hatékony webdesign-munkafolyamat végrehajtásának tervezési fázisában az első lépés – mint bármely stratégia esetében – a elérendő célok meghatározása.

Mielőtt új weboldalt tervezne, a kutatási folyamat részeként fel kell tennie magának a következő kérdéseket:

Mi a weboldal célközönsége?

Mi a webhely célja?

Mi az ügyfél üzleti tevékenysége és célja?

Milyen személyiségekhez fog szólni a webhely?

Maradjon a pályán, hogy elérje céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

Ha leírja ezeket a tervezési ötleteket és együttműködik kollégáival, az remek módja annak, hogy elgondolkodjon azon, hogyan szeretné, hogy új weboldala kinézzen és működjön. Ezt személyesen, papíron, telefonon vagy akár egy megosztott dokumentumban is megteheti.

Bárhogyan is csinálja, ezekre a kérdésekre adott válaszok megszerzése kritikus első lépés.

2. Készítsen vázlatot

Miután jobban megértette, mit szeretne létrehozni, kiváló helyzetben lesz ahhoz, hogy elkezdje az ötletek koncepcionális kidolgozását egy vázlat segítségével, ami szintén a tervezési fázis része.

Ez papíron is elvégezhető, de hatékonyabb és eredményesebb a ClickUp-hoz hasonló dinamikus eszközökkel, amelyek olyan sablonokat kínálnak, mint a ClickUp Building Web Pages Template, amely kiindulási pontot és keretrendszert biztosít a weboldal-készítési folyamat támogatásához és kezeléséhez.

Ez a sablon segít megtervezni a webes produkciót, kezelni a tervezési és fejlesztési folyamatokat, valamint nyomon követni a weboldal céljainak elérését.

A vázlatok a webtervezési folyamat elengedhetetlen elemei, mivel lehetővé teszik a projekt lehetőségeinek vizualizálását és finomítását.

A munkafolyamat létrehozásakor elkezdheti felépíteni a projekt alapvető szerkezetét vázlatos formában. A vázlat segít meghatározni, hogy milyen tartalomra és funkciókra van szükség, és azok hogyan illeszkednek egymáshoz.

Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni a vázlat tervezésekor:

Tervezési stílus és elrendezés

A weboldal konkrét tartalmától eltekintve, hogyan kell kinéznie? Hogyan fogják a felhasználók navigálni rajta? Hogyan szeretné elhelyezni az interaktív elemeket az oldalon, és milyen interakciók lesznek a felhasználók között? Ezeket a szempontokat kell figyelembe vennie, amikor megalkotja a vázlat alapját.

Funkciók és tartalom

A vázlatban figyelembe kell venni az egyes oldalak sajátos jellemzőit és tartalmát is. Ez magában foglalhatja a karusszeleket és űrlapokat, videókat és a közösségi médiából beágyazott elemeket.

A képek minden webdesign-munkafolyamatban fontos tervezési elemek, ezért fontos, hogy a tervezés során prioritást élvezzenek. Nemcsak kiváló minőségűeknek és a webhelyéhez relevánsaknak kell lenniük, hanem úgy is kell bemutatniuk a történetét, hogy az vonzza a felhasználókat.

Ha nem tudja, hol keressen, próbálja ki az Envato Elements szolgáltatást. Ez egy kiváló forrás, ahol kiváló minőségű, jogdíjmentes képeket találhat projektjeihez.

Színek és tipográfia

A webhelyéhez megfelelő színséma kiválasztása elengedhetetlen, mivel a különböző színek különböző érzelmeket keltenek.

Feltétlenül integrálja a márka színeit, hogy meghatározza webhelye általános hangulatát. Ha például egy utazási iroda weboldalát tervezi, érdemes élénkebb, vibrálóbb színeket használni, hogy az kalandvágyat sugározzon.

Hasonlóképpen, a tipográfia is a tervezés elengedhetetlen eleme, bár sok tervező hajlamos ezt figyelmen kívül hagyni. A választott betűtípus megváltoztathatja a webhely teljes hangulatát, ezért ügyeljen arra, hogy olyan betűtípust válasszon, amely jól olvasható, szemet gyönyörködtető és összhangban áll a többi elemmel.

Ha még mindig a tökéletes betűtípust keresi, az Envato Elements hatalmas, egyedi betűtípusokból álló könyvtárával, amelyből korlátlanul letölthet, biztosan megtalálja a megfelelőt.

3. Fejlessze weboldalát

Most pedig térjünk rá a lényegre! Itt az ideje, hogy megvalósítsa a vázlatát, és teljes értékű weboldallá alakítsa. A weboldal fejlesztésének megvalósítási szakaszában a webtervezőnek néhány fontos szempontot figyelembe kell vennie, amelyekre az alábbiakban rátérünk.

Háttérfejlesztés

A webhely háttérrendszere biztosítja annak megfelelő működését – gondoljon rá úgy, mint a vázra, amelyre minden mást felépít. Kódokkal fog dolgozni a webhely architektúrájának és funkcionalitásának létrehozásához.

Ha nincs technikai ismerete, mert nem vagy kódolási szakértő, akkor valószínűleg a weboldal tervezési folyamatának ezen lépése során egy fejlesztővel fogsz együtt dolgozni, aki segít a technikai specifikációkban és megvalósítja elképzeléseidet.

Képek és szövegek hozzáadása

Most itt az ideje, hogy visszatérjen a vázlatához, összegyűjtse az összes szöveget és kiegészítő anyagot, amelyet a weboldal tartalmához készített, és átmásolja azokat a webhelyre.

Itt képeket, videókat és más médiaformákat adhat hozzá, hogy feloldja a szöveget és vizuális érdekességet adjon webhelyének. Emlékszik, amikor azt mondtuk, hogy egy olyan digitális eszköz, mint a ClickUp, jól jöhet? Ez az egyik ilyen eset.

A ClickUp Board nézet segítségével vizualizálhatja az agilis munkafolyamatokat, és a táblákat állapot, határidő, prioritás és egyéb szempontok szerint állíthatja be, hogy jobban összehangolja csapatát.

Fontos, hogy nyomon kövesse az oldalához hozzáadott összes tartalmat, annak helyét és a weboldal fejlesztésének aktuális szakaszát. A ClickUp segít elkerülni a duplikációt, biztosítja, hogy minden tartalma kiváló minőségű legyen, és sokkal zökkenőmentesebbé teszi a webdesign folyamatot.

Vegye figyelembe a SEO-t és a tartalommarketinget

Bár a webdesign munkafolyamat funkcionális és vizuális aspektusai kulcsfontosságúak, a SEO és a tartalomkészítés is fontos szempont.

Végül is mi értelme van ennyi energiát fektetni a webhelyébe, ha senki sem találja meg? A SEO, vagyis a keresőmotor-optimalizálás az a folyamat, amelynek során webhelyét úgy optimalizálja, hogy az a keresőmotorokban magas rangot érjen el. Ehhez SEO-eszközöket használhat, amelyek segítenek megtalálni a szövegében a releváns kulcsszavakat, optimalizálhatja webhelyének felépítését és kódját, hozzáadhat releváns belső linkeket és visszautaló linkeket építhet.

Ezzel szemben a tartalom az értékes tartalom létrehozásáról és terjesztéséről szól, amelynek célja a figyelem felkeltése és potenciális ügyfelek szerzése. A tartalom blogbejegyzések, infografikák, fehér könyvek, e-könyvek vagy akár csak hasznos cikkek formájában is megjelenhet.

A SEO és a tartalommarketing egyaránt elengedhetetlen ahhoz, hogy webhelyét a megfelelő emberek lássák, ezért feltétlenül vegye figyelembe őket a fejlesztési folyamat során.

4. Forrás visszajelzés

A kemény munka után végre eljött az idő, hogy elindítsa webhelyét! De mielőtt ezt megtenné, fontos, hogy másoktól visszajelzéseket kérjen, és elvégezze a webhely minőségi értékelését, hogy minden a tervek szerint működjön.

Először is, a végterméket jóváhagyásra be kell mutatnia ügyfelének vagy projektmenedzserének. Ideális esetben tetszeni fog nekik, amit eddig elért, és áldásukat adják a publikálásra, ha minden készen áll. Fontolja meg, hogy kollégáitól is kérjen visszajelzést.

Ha pedig a ClickUp alkalmazást használja, akkor a feladatokhoz és dokumentumokhoz megjegyzéseket fűzhetnek, és a Proofing funkcióval, amely lehetővé teszi a megjegyzések közvetlen hozzárendelését a feladat mellékleteihez, felgyorsíthatják a jóváhagyási folyamatot.

Használja a ClickUp Proofing funkcióját, hogy könnyedén megtekintse az összes megjegyzést, amelyet a feladathoz csatolt mellékletekhez fűztek.

Tekintse meg a megoldott és megoldatlan megjegyzések számát a csatolt fájlok felett.

5. Tesztelés és iteráció

A projekt közzététele előtt érdemes tesztelni a webhely kritikus elemeit, hogy azok megfeleljenek a létrehozási folyamat elején kitűzött céloknak.

Ennek számos módja van, de a legfontosabbak közül néhányat említenénk:

Műszaki és használhatósági tesztelés

Ez a tesztelés biztosítja, hogy webhelye megfelelően működjön és könnyen használható legyen. A technikai tesztek értékelik, hogy webhelye gyorsan betöltődik-e, biztosítják az oldalak megfelelő működését, és ellenőrzik, hogy vannak-e hibás linkek.

A használhatósági tesztek viszont arra koncentrálnak, hogy webhelye könnyen navigálható és érthető-e. Ezek a tesztek magukban foglalják a felhasználói felület és a folyamat tesztelését, a webhely általános kialakításának értékelését, valamint a tartalom könnyen olvasható és érthetővé tételét.

A/B tesztelés

Az A/B tesztelés két weboldal-verziót hasonlít össze, hogy megvizsgálja a felhasználói interakciót, és meghatározza, melyik teljesít jobban. Az A/B tesztelés általában úgy történik, hogy a webhely látogatóinak fele az egyik verziót, a másik fele pedig a másikat látja. Az A/B teszteléssel szinte bármit lehet tesztelni, a CTA gombok szövegétől a webhely háttérszínéig.

Tölcsértesztelés

A tölcsértesztelés magában foglalja a weboldalak összehasonlítását is. Értékeli, hogy melyik verzió ösztönzi több embert egy adott cél vagy feladat elvégzésére. Ez lehet bármi, a hírlevélre való feliratkozástól a vásárlásig.

UX tesztelés

Az UX szoftvertesztelés, vagyis a felhasználói élmény tesztelése azt értékeli, hogy az emberek mennyire könnyen tudják használni a webhelyét. Ez a tesztelés általában felmérések és interjúk formájában történik a célközönséggel, akiket megkérhet, hogy végezzenek el bizonyos feladatokat egy oldalon.

Az UX tesztelés felhasználói visszajelzéseket adhat a tervezés lehetséges hiányosságairól, és rávilágíthat a felhasználók navigációs preferenciáira.

Végezzen változtatásokat az eredmények alapján

Miután elvégezte a felhasználói tesztelést, itt az ideje, hogy az eredmények alapján változtatásokat hajtson végre.

Ha valami nem úgy működik, ahogy remélte, ne féljen visszatérni és változtatásokat végrehajtani. A cél egy olyan webhely létrehozása, amely megfelelően működik, könnyen használható és jó felhasználói élményt nyújt.

6. Indítsa el weboldalát, és figyelje a teljesítményét

via Envato Elements

Gratulálunk! Átjutott a fenti szakaszokon, és készen áll a webtervezési munkafolyamat utolsó fázisára: a weboldal elindítására és a teljesítmény figyelemmel kísérésére.

A bevezetési szakasz a következőket fogja magában foglalni:

Célok és KPI-k meghatározása

Az első lépés annak biztosítása, hogy rendelkezik-e tervvel a webhely teljesítményének figyelemmel kísérésére, beleértve a nyomon követendő célok és KPI-k (kulcsfontosságú teljesítménymutatók) meghatározását. Néhány tipikus webtervezési KPI a webhely forgalma, a konverziós arány, a kilépési arány és a webhelyen töltött idő.

A ClickUp Goals segítségével felsorolhatja és nyomon követheti céljait, miközben nyomon követi projektjeit.

Közzéteheti webhelyét

Miután beállította a figyelést, itt az ideje, hogy közzétegye és élesítse webhelyét.

Ha olyan tartalomkezelő rendszert (CMS) használ, mint a WordPress, ez viszonylag egyszerű folyamatnak kell lennie.

Ha nem használ tartalomkezelő rendszert, akkor webhelyének fájljait fel kell töltenie egy webszerverre. Miután azok elérhetővé válnak, bárki, aki internetkapcsolattal rendelkezik, hozzáférhet webhelyéhez.

A teljesítmény figyelemmel kísérése és optimalizálása

A bevezetés után elengedhetetlen a teljesítmény figyelemmel kísérése és annak biztosítása, hogy minden megfelelően működik. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze webhelye sebességét, rendelkezésre állását és biztonságát, és keressen további fejlesztési lehetőségeket.

Optimalizálja webtervezési munkafolyamatát

A webtervezési projektekhez munkafolyamat létrehozása elengedhetetlen a sikeres webtervezési vállalkozás működtetéséhez.

Ha követi a bejegyzésben ismertetett lépéseket, és olyan eszközöket használ, mint a ClickUp a tervezéshez és a szervezéshez, biztos lehet benne, hogy minden projektet hatékonyan és eredményesen fog végrehajtani.

Segítségre van szüksége a kezdéshez? Nézze meg a ClickUp webfejlesztési sablonját. Ez tartalmazza az összes folyamatot és funkciót, amely egy szervezett és hatékony webtervezési projekt lebonyolításához szükséges. Kezdje el ingyen, és férjen hozzá több száz funkcióhoz és sablonhoz, amelyek segítenek a következő webtervezési projektjének kezelésében és megvalósításában.

Miután beállította a munkafolyamatot, feltétlenül nézze meg a termelékenységet növelő tippeket is, hogy kevesebb idő alatt több munkát tudjon elvégezni. Ezek között találhatók tippek és trükkök a munkájának hatékony szervezéséhez, a csapattagok és a feladatok rendezettségének fenntartásához és még sok máshoz.

Kellemes tervezést!

