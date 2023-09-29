8 lépés a tartalomgyártási folyamat méretezéséhez

A tökéletes tartalomgyártási rendszer kidolgozása gyakran nehéz küzdelemnek tűnik az új trendek, stratégiák és természetesen a minőséget a mennyiség elé helyező örökös kihívás közepette.

De hogyan lehet mindkettőt megvalósítani?

A tartalomgyártás méretezésének minőségromlás nélküli megvalósítása a jelenlegi erőforrásokkal lehetetlennek tűnhet. Realistusan nézve nem lehet gyorsan növekvő organikus gépezetet felépíteni és fenntartani anélkül, hogy valamibe befektetne. *

A költségvetések szűkösek. A legtöbb tartalomkezelő hozzászokott ahhoz, hogy a teljes marketingköltségvetésből megmaradt apró összegekkel kell beérnie – különösen a PPC-hez és a digitális hirdetésekhez képest. Az organikus tartalom értéke azonban továbbra is magas, míg a hirdetési felületek egyre drágulnak. Ráadásul még az AI-kereséssel is meg kell küzdeni!

📈 Kíváncsi arra, hogyan skálázzuk a tartalmainkat a ClickUp-nál? Szivárgásmentes munkafolyamatokkal, AI-támogatott hatékonysággal és magasan képzett szakemberekkel, akik gondoskodnak a gépek zavartalan működéséről. 🚀 Olvass el róla itt!

De térjünk vissza a költségvetésekhez. Akár kevés, akár sok a rendelkezésre álló összeg, a tartalomkezelőknek takarékosan kell bánniuk a költségvetéssel, különösen egy AI-központú világban. Éppen ezért olyan fontos, hogy szilárd, bevált munkafolyamatot vezessen be a tartalomgyártás méretezéséhez. És pontosan ezt tette a ClickUp tartalomcsapata.

Az eredmény egy teljesen a ClickUp-on belül létrehozott, egyedi munkafolyamat lett, amelyet tartalommarketing-csapatunk felhasználva kevesebb mint egy év alatt több mint 500%-kal növelte havi termelését.

Nem azért vagyunk itt, hogy titokban tartsuk a skálázási titkainkat. Valójában fáradhatatlanul dolgoztunk, teszteltük és optimalizáltuk ezt a tartalomskálázási folyamatot, hogy egy használható ClickUp sablonná alakítsuk – így nem kell értékes időt vesztegetnie a saját sablonjának kézi elkészítésével.

Ebben az útmutatóban áttekintjük mindazt, amit tudnia kell a tartalomgyártás méretezéséről, és arról, hogyan használhatja az írók által tervezett, egyedi sablonunkat a folyamat elindításához.

Mi az a tartalomgyártás méretezése?

A tartalomgyártás skálázása az a folyamat, amelynek során gyorsan és hatékonyan növelik a blogok, útmutatók és egyéb digitális eszközök számát, hogy a vállalat növekedésével több potenciális ügyfelet szerezzenek. A folyamat azon az elképzelésen alapul, hogy több tartalom több organikus forgalmat és végső soron több üzletet eredményez.

Bár ez nem új ötlet, az AI-eszközök gyors és megállíthatatlan térnyerése a tartalomgyártás skálázását a marketing legjobb gyakorlatainak élvonalába emelte. Ugyanakkor az AI által generált tartalom elmoshatja a határt a sok tartalom és a megbízható tartalom fontossága között.

Még a Google álláspontja is az, hogy mindig „eredeti, magas minőségű, emberközpontú tartalmat” kell létrehozni, függetlenül attól, hogy az AI segítségével készült-e vagy sem.

Az AI nem azért van, hogy helyettesítse a tartalomgyártást. Inkább írói asszisztensként kell működnie, hogy ötleteit gyorsabban megvalósíthassa. Emellett egyre könnyebb felismerni a nagy mennyiségű, emberi szerkesztő által nem ellenőrzött, AI által generált tartalmat, ami azt jelenti, hogy a magas minőségű tartalom fontossága továbbra is ugyanolyan nagy, még akkor is, ha tömegesen publikál blogtartalmakat.

A tartalom-marketingesek feladata, hogy értékes és megbízható tartalmakat állítsanak elő – különösen a méretezések során. De a generatív mesterséges intelligencia is része lehet a folyamatnak. Valójában a marketingesek 88%-a máris mesterséges intelligenciát használ eszközként a tartalomstratégiájában – de nem hajtóerőként.

Miért fontos a tartalom skálázása?

A tartalomgyártás skálázása a legjobb stratégia az organikus forgalom, a láthatóság, a ismertség, a potenciális ügyfelek és a bevételek növelésére. Ezzel egy kincsesbánya állandó tartalmakat hoz létre, amelyeket skálázni, újra felhasználni és a márka megbízható információforrásként való építésére használni lehet.

Valójában azok a vállalkozások, amelyek hetente négy vagy több blogbejegyzést tesznek közzé, három és félszer több forgalmat generálnak, mint azok, amelyek ritkábban publikálnak. Miért is olyan fontos a tartalom skálázása? ⬇️

A tartalomgyártás skálázása több lehetőséget kínál arra, hogy bemutassa termékének mélységét olyan eszközökkel, amelyek szélesebb körű kulcsszavakat fednek le.

A nagy mennyiségű tartalommal rendelkező publikációkat a keresőmotorok gyakran jutalmazzák, és a keresési eredmények első oldalán rangsorolják őket.

A marketing- és közösségi média csapatok különböző csatornákon keresztül terjeszthetik a tartalmakat, hogy nagyobb célközönséget érjenek el.

Az értékesítési ciklus minden szakaszában a vásárlók megcélzása simábbá és hatékonyabbá teszi az értékesítési folyamatot.

A sikeres, skálázható tartalomgyártás lényege, hogy a munkafolyamatokat könnyebb legyen megismételni. Valójában a munkafolyamat számos lépése ugyanaz marad, függetlenül attól, hogy havonta 10 vagy 100 blogbejegyzést írsz. Nem elég csak több határidőt adni az íróidnak. ✂️

Sajnos mindezt szinte lehetetlen Excel táblázattal vagy egyszerű Kanban táblákkal megvalósítani. Szüksége van egy központi és robusztus munkamenedzsment eszközre, amely összeköti a csapatokat, átfogó képet ad a termelésről, és kezeli a hatalmas mennyiségű tartalom előállításával járó rengeteg feladatot és alfeladatot.

Kövesse nyomon és szervezze tartalmi feladatait villámgyors és dinamikus táblázatban a ClickUp táblázati nézetének segítségével.

A megfelelő eszköz megtalálása önmagában is kihívást jelent, ezért mi magunk vettük kézbe az ügyet, és egy testreszabható sablont terveztünk, amellyel a tartalomgyártást a méretezés és a növekedés során is kezelheted.

Hogyan növelte a ClickUp a tartalomgyártást – a ClickUp használatával

Sok kísérlet és hiba után, saját folyamataink skálázásával, ezt a dolgot tudományossá tettük. Módosítottuk munkafolyamatainkat, rugalmasak maradtunk, és teljesen átdolgoztuk megközelítésünket, hogy egyszerre sokkal több tartalmat tudjunk támogatni.

És mindezt teljes egészében a ClickUp segítségével valósítottuk meg. 🏆

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp-ban, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

Először is győződjön meg arról, hogy figyelembe vette a tartalomstratégiája és munkafolyamatai által érintett egyéb folyamatokat és csapatokat. A SEO-stratégiák, a blogbejegyzések összeállítása, a tervezési igények és a közösségi média naptárak mind közvetlenül érintettek a tartalom skálázásában.

Az átláthatóság fenntartása és a csapat összehangolása érdekében a legjobb, ha:

Frissítsd stílusúti mutatóidat és SOP-jaidat a következetesség érdekében, és rengeteg időt takaríthatsz meg a szerkesztési folyamat során, amikor a felülvizsgálandó vázlatok száma drámaian megnő.

Keressen módszereket arra, hogy hasonló tartalomtípusokat és témákat csoportosítson össze az egyes közönségszegmensek vagy felhasználói személyiségek számára.

Böngésszen végig a katalógusában található összes meglévő tartalmat, hogy azonosítsa a könnyen elérhető lehetőségeket, és eldöntse, hogy azok frissíthetők-e, újra felhasználhatók-e vagy optimalizálhatók-e.

Tartsd egyszerűnek! Függetlenül attól, hogy hány írót vagy külső forrást von be a folyamatba, a leginkább skálázható tartalomgyártási folyamatnak könnyen megismételhetőnek kell lennie. Hagyd, hogy az automatizálás kezelje a rutinmunkát, így a csapat a tartalomkészítésre koncentrálhat, és nem egy új eszköz megtanulására.

A minőség és a mennyiség közötti megfelelő egyensúly megtalálása az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a csapatok szembesülnek, amikor tartalommarketing-tevékenységüket fokozzák. Mi is éreztük ezt, de megoldásunkat egy egyedi eszközbe csomagoltuk más tartalomkészítő csapatok számára, akik ugyanazon az úton járnak – ez a ClickUp tartalomgyártás-skálázási sablon.

Hatásosan méretezze tartalomgyártási folyamatát ezzel a ClickUp-ban található, egyedi sablonnal.

Ez a sablon kifejezetten azoknak az íróknak és szerkesztőknek készült, akik a tartalomskálázás frontvonalában dolgoznak. Ebben az ingyenes eszközben a legapróbb részletekig tükröztük belső folyamatunkat, hogy segítsünk Önnek lemásolni a általunk kidolgozott (és a mai napig is használt) skálázási stratégiát.

Hozzáférhet azokhoz a nézetekhez, egyéni mezőkhez, feladat részleteihez és előre elkészített automatizálásokhoz, amelyek számunkra döntő fontosságúak voltak, majd módosíthatja a mappa szintű sablon bármely elemét, hogy egy teljesen személyre szabott, az Ön egyedi helyzetéhez igazodó folyamatot hozzon létre.

Nem csak az számít, hogy mit csinálsz, hanem az is, hogy hogyan csinálod. Mi azért vagyunk itt, hogy bemutassuk ennek a sablonnak a használatát a tartalom méretezéséhez. Bár a blogkészítés a legfontosabb tartalom példa, ez a rugalmas és sablonos keretrendszer bármilyen tartalomtípushoz testreszabható.

Kövesse nyolc egyszerű lépést a tartalomgyártás méretezéséhez. ⚡️

PRO TIP Tekintsd ezt a blogot a saját személyes bevezető útmutatódnak. A legjobb eredmények érdekében töltsd le a sablont, add hozzá a munkaterületedhez, és kövesd velünk az egyes lépéseket egy másik ablakban.

1. lépés: Készítse el tartalom-visszamaradását

Bármilyen típusú tartalom skálázása során a legfontosabb, hogy a kínálat és a kereslet előtt járjon. Mielőtt megtervezné a folyamatot, gondoskodjon arról, hogy csapata jól kutatott kulcsszavak és témák szilárd háttérrel rendelkezzen.

A tartalom-backlog az új és meglévő tartalmak központi tárolóhelye. Itt várják a kész blogtémák, hogy az írók felvegyék őket.

Böngésszen az összes kész és folyamatban lévő blogfeladat között a tartalom-visszamaradások közül, hogy lássa, mi áll a soron, és másodpercek alatt delegálja a feladatokat a csapatnak.

A tartalom-visszamaradás és a tartalom-adatbázis

A tartalomkészítési folyamat minden szakaszát befolyásolja a backlog „állapota”. Ez mindenki elsődleges forrása a jövőbeli munkafolyamatok tervezéséhez. Ez egyben a blog adatbázisának kezdete is – azzal a fő különbséggel, hogy a backlog a jelenlegi feladatokról szól.

Elsőre talán feleslegesnek tűnik, de a zökkenőmentes bővítési folyamat érdekében elengedhetetlen, hogy a jelenlegi tartalomkészítési folyamatodtól elkülönítve legyen egy hely, ahol a jövőbeli tartalomkészítési folyamatot vizualizálhatod.

Gondoljon bele: ha a célja az, hogy havonta 50 blogbejegyzést tegyen közzé, akkor tervezze meg, hogy ennyi blogbejegyzés vázlatot készítsen elő a következő hónapra (azaz szeptemberben készítse el az októberi blogbejegyzések vázlatait).

A backlogban található minden blogbejegyzés végül bekerül az adatbázisba, miután kijelölték az írót, meghatározták a határidőt, és bekerült a tartalom munkafolyamatba. De ha lehetőséged van a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli tartalmakat külön listákban kezelni, akkor teljes mértékben láthatod a folyamat különböző szakaszait, anélkül, hogy túlterhelve éreznéd magad.

Egy másik jó hír: mivel a felhalmozódott munkák inkább a célszavakra, blogtémákra és blogösszefoglalókra koncentrálnak, egyelőre nem kell túl sok időt töltenie más részletek kidolgozásával.

Oké, akkor térjünk rá a lényegre: a backlog felépítésére. 🪵

Ideje szakítani a táblázatokkal

Figyelj – a hátralékok lehet táblázatokban is összeállítani, és a legtöbb tartalomkezelő még mindig ezt a módszert használja. Azonban egy szándékosan és jól szervezett hátralék egy központi platformon jelentősen csökkenti a platformok közötti ugrálás vagy az e-mailekben való kommunikáció keresése miatt elvesztegetett időt.

A megosztástól és a jogosultságoktól kezdve a blogok más platformokon található feladatokhoz való kapcsolásáig, a tartalom táblázatokban való kezelése kihívást jelent. Így kezdtem el a tartalommarketinggel foglalkozni, de hamar rájöttem, hogy egy testreszabható együttműködési platform milyen hatékony eszköz lehet mindenki számára használható tartalmi munkafolyamatok kialakításához.

Higgye el, nem könnyű egyetlen táblázatból olyan adatbázist létrehozni, amely közvetlenül kapcsolódik a tartalom-munkafolyamathoz és a közzétételi ütemtervhez. De miért is kellene extra időt és energiát fordítania arra, hogy a nulláról építse fel a hátralékát?

A munkaterhelésed már így is elég nagy – spórolj időt, és hagyd, hogy a kész sablonunk végezze el a nehéz munkát helyetted. 🏋🏻‍♀️

Miután alkalmazta ezt a sablont a munkaterületén, a képernyő tetején különböző nézetek jelennek meg, amelyek az oldalsávon a Tartalomgyártás méretezése mappa alatt találhatók.

Az adatbázis létrehozásának megkezdéséhez a Backlog lista nézet használatával lépjen a Blogbejegyzések (folyamatban) listára, majd válassza a Backlog lehetőséget.

A ClickUp előre elkészített tartalom-backlog listájának segítségével állapot, szerző és egyéb szempontok szerint tekintheti át az összes folyamatban lévő bejegyzést.

Innen kiindulva szerkesztheti a meglévő feladatneveket, hogy azok illeszkedjenek blogjának témáihoz, vagy teljesen új feladatokat hozhat létre minden egyes kulcsszóhoz. Akár így, akár úgy, máris egy lépéssel előrébb jár. 🎉

Előre elkészített backlogunk a maximális sebesség és kényelem érdekében lett kialakítva. Anélkül, hogy el kellene kattintania a jelenlegi nézetről vagy megnyitnia egy blogfeladatot, hozzáférhet a SEO-csapat által hozzáadott blogösszefoglalókhoz, sőt, a közelgő blogbejegyzések frissítéséhez szükséges élő URL-ekhez is.

Ezek a mezők – és még sok más – automatikusan megjelennek a hátralékok megtekintésekor, és a munkafolyamat minden lépésében a kijelölt blogfeladat mellett maradnak. Amikor egy író készen áll arra, hogy átvegyen egy blogfeladatot a hátralékok közül, az a skálázási folyamat következő lépéséhez kerül. ➡️

2. lépés: Dolgozzon az adatbázisból a feladat státusza szerint

Amint egy téma készen áll a feldolgozásra, kapcsolja össze egy megvalósítható feladattal. Ekkor kerülnek a blogfeladatok a tartalomadatbázisba, amely a jelenleg előállítás alatt álló összes tartalom központi helye. A blogfeladatok adatbázisba való felvétele segítségével rangsorolhatja és nyomon követheti azok előrehaladását a munkafolyamat során.

Egyedi sablonunk használatával a blogfeladat státuszának To Do (Elvégzendő) vagy Brief Ready (Összefoglaló kész) állapotra történő megváltoztatása automatikusan áthelyezi a feladatot előre elkészített adatbázisunkba, az All In Progress Posts (Minden folyamatban lévő bejegyzés) nevű listába. Ez az automatizálás megkönnyíti a beállítási folyamatot, különösen akkor, ha blogfeladatai egyéb fontos részleteket is tartalmaznak.

Minél több áttekinthető részletet adsz hozzá ebben a szakaszban, annál jobb.

Ha ezeket az információkat egyetlen nézetben fogja össze, az ténylegesen kezelhetővé teszi az adatbázisát, és elengedhetetlen a gyorsabb frissítésekhez. Észreveszi majd, hogy az adatbázisa sokkal hatékonyabbá válik, miután kiosztotta a blogfeladatokat az egyes személyeknek, frissítette az állapotot és létrehozta az ütemtervet.

Töltsd ki könnyedén blogfeladataidat közvetlenül a ClickUp adatbázis-nézeteiből.

Ezek az elemek automatikusan megjelennek az adatbázis listájában, a Szerző forrása, Tartalom típusa beállításához és a Legutóbbi megjegyzés előnézetéhez szükséges további oszlopokkal együtt a blogfeladatban – de erről később még bővebben beszélünk.

A feladatok elnevezésével minden rendezett marad

Ebben a szakaszban javasoljuk, hogy a blogfeladatok nevéhez előtagként adja hozzá a tartalom típusát vagy kategóriáját. Tehát, ha blogbejegyzést ír a munkahelyen elvégezhető 50 legproduktívabb tevékenységről, a feladat neve „SEO blog: Produktív tevékenységek a munkahelyen” lesz.

Ha általában egyetlen tartalomkategória köré építed kampányaidat, átnevezheted a feladatot, hogy az megfeleljen az általad létrehozott tartalom típusának, pl. „Videó: Produktív dolgok, amiket a munkahelyen tehetsz”.

Frissítsd a blogfeladatok nevét egy előtaggal, hogy azok megfeleljenek a megfelelő tartalomtípus egyéni mezőjének, így könnyebben rendszerezheted őket a ClickUp-ban.

Lehet, hogy túlzásnak tűnik, de ez a szintű szervezettség és átláthatóság elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki bármilyen kapacitással szűrje és csoportosítsa a munkáját. Ráadásul, ha többféle típusú tartalmat méretez egy célközönség számára, vagy pillér témákat hoz létre, a feladat előtagjának és a Tartalomtípus egyéni mezőnek a testreszabása csodákat tesz a adatbázisok strukturáltságának megőrzése érdekében.

3. lépés: A maximális hatékonyság érdekében testreszabhatja a feladat részleteit

Ennek a skálázható keretrendszernek a szépsége a rugalmasságában rejlik – és ahhoz, hogy tízszeresére növelje a termelékenységét, rugalmasnak kell lennie. Minden, amit eddig tárgyaltunk, módosítható, különösen, ha a sablonunkat követi.

Nem szeretné elkülöníteni a hátralékot az adatbázistól? Távolítsa el a nézet tetején található szűrőt, hogy láthassa a mappában található összes feladat állapotát. Ha pedig egy másik lista neve jobban illeszkedik a vállalat szókincséhez, akkor változtassa meg!

Ez a sablon varázsa: úgy készült, hogy támogassa a folyamataidat. Az alapértelmezett beállítások pontosan azok, amelyek a blogunk tartalommarketing-csapatának beváltak. 🫱🏼‍🫲🏾

A blogfeladatok alapjainak lebontása

A tartalomadatbázis és a hátralék oszlopokban látható mezők minden blogfeladatban megtalálhatók. Nyisd meg a Feladat nézetet, ahol a feladat neve, állapota, felelőse és határideje jelenik meg.

Görgessen lefelé, és eljut a tartalomskálázási sablonunkhoz automatikusan tartozó egyéni mezőkhez. Íme egy rövid összefoglaló arról, hogy mik ezek és hogyan használjuk őket:

Tartalomtípus : Mivel ezt a sablont blogcsapatunk készítette, minden tartalomtípus az általános fókuszterületeinket tükrözi. Minden tartalomtípus szerkeszthető, hogy illeszkedjen a stílusodhoz – legyen szó blogtémák, médiatípusok vagy részlegek leírásáról.

Célzott közzétételi dátum : A célzott közzétételi dátum eltér a határidőtől és a tényleges közzétételi dátumtól, mert bármi megtörténhet. A célzott közzétételi dátumra való törekvés segít a csapatnak jobban megtervezni a tartalom ütemezését és szükség esetén változtatni rajta.

Író forrás : A különböző szerzők – belső, külső vagy mindkettő – nyomon követéséhez használja az író forrást, hogy megtudja és gyorsan rendezhesse, ki melyik tartalomhoz van hozzárendelve. Az író forrásának elkülönítése a feladatot végző személytől különösen hasznos, ha olyan ügynökséget használ, amelynek saját, több íróból álló csapata van.

Blog Brief URL : Adjon hozzá egy linket a blog briefjéhez, hogy könnyen hozzáférhető legyen és gyorsan szerkesztheti.

URL-tervezet : Ne kelljen végiggörgetned a feladatkommenteket vagy az e-mailes beérkező leveleket. A blogfeladatból közvetlenül elérheted a tervezeteket.

Élő blog URL : Adja hozzá az élő linket a blogfeladatához a kényelem, a jobb szervezés és a gyorsaság érdekében, amikor az összes blog URL-jét exportálja.

Közzététel dátuma: A közzététel dátuma elengedhetetlen a tartalom megjelenésének rögzítéséhez és nyomon követéséhez. A közzétett futási arányok elemzése segít meghatározni, hogy eléri-e az eredeti célidőpontokat, és ennek megfelelően módosítani a jövőbeli célokat.

A nézetekben látható egyéni mezők közvetlenül elérhetők bármely blogfeladatból.

Ahogy kitölti a blogfeladat részleteit, azok automatikusan frissülnek minden listában és nézetben, hogy a legpontosabb állapotot tükrözzék. Mint egy tiszta adatkészlet esetében, ezeknek a részleteknek a hozzáadása megkönnyíti a munka automatizálását, rendezését, szűrését és minden lépés bemutatását.

Az automatikus frissítések, a vizualizáció és a ClickUp minden listájának és nézetének összekapcsoltsága hatalmas szerepet játszott abban, hogy képesek voltunk méretezni és fenntartani tartalomkészítési folyamatainkat. Ha azonban továbbra is más munkamenedzsment szoftvert szeretne használni, keressen olyan módszereket, amelyekkel hasonló egyedi mezőket hozhat létre.

4. lépés: A tartalom hozzárendelése

Már csak annyi a teendő, hogy kioszd a tartalmakat az íróknak, közzé tedd őket a blogodon, és voilá – kész is vagy! Majdnem. 🫣

A cikkek kiosztása jelentősen nehezebb, ha sokkal több tartalommal kell foglalkozni. Azoknál a csapatoknál, amelyek a szokásosnál 10- vagy akár 20-szor több minőségi tartalmat szeretnének előállítani, a megfelelő ütem megtalálása némi kísérletezést igényel.

Mielőtt elkezdené delegálni a blogfeladatokat, támogassa íróit minden olyan erőforrással, amelyre szükségük van a pontos folyamat követéséhez. Különösen, ha először dolgozik együtt szabadúszókkal vagy ügynökségekkel, nem szeretne hibalehetőséget hagyni a márka hangja, a formázási követelmények vagy a termékismeret tekintetében.

Hasznos lehet, ha minden feladat leírásában frissíted és linkeled a fontos folyamatdokumentumokat, így az SOP-k és a stílusútmutatók mindig szem előtt vannak. Szerencsére ezt automatizálhatod, így nem kell minden feladathoz manuálisan hozzáadnod a linkeket. A részletesebb folyamatok esetében fontold meg egy rögzített videó megosztását, amely végigvezeti a képernyőn megjelenő egyes lépéseket.

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-maileket kellene küldözgetnie vagy személyes találkozókat szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

A tartalomkészítési folyamat minden lépésének dokumentálása biztos módja annak, hogy több időt nyerjen vissza a méretezési folyamatban. Ezen erőforrások hatása pedig minden egyes áttekintett vázlat minőségében megmutatkozik.

Alkalmazkodj a saját tempódhoz

Ami a tartalom terjesztésének ütemét illeti, a legjobb, ha a feladatokat elosztja.

Heti bontásban határozza meg havi tartalomgyártási céljait. A tartalmakat csoportosan ossza ki, hogy az írók jobban tudják prioritásba rendezni a saját munkaterhelésüket, anélkül, hogy elakadnának a előttük álló feladatok számától. Ez segít fenntartani a következetes közzétételi ütemtervet, és megakadályozza, hogy a hónap végén egy halom tartalommal maradjon.

Egy másik fontos szempont, amit érdemes megjegyezni: az írók már hetekkel a következő hónap kezdete előtt megkezdik a következő hónap tartalmának megírását.

Használj természetes nyelvet, például „hat hét múlva” vagy „jövő hónapban”, hogy meghatározd a feladatok határidejét és az egyéni dátum mezőket a ClickUp-ban.

Egyes írók akkor dolgoznak a legjobban, ha a tartalom megjelenését körülbelül hat héttel előre megtervezik. Ha a tartalomnaptárban jóval előre meghatározza a közzététel célidőpontját, az írók könnyebben betarthatják a határidőket, kevesebb bonyodalommal és a tartalom minőségének romlása nélkül.

5. lépés: Hozd létre a havi nézetet

Bár a blogod háttéradatai és adatbázisa elengedhetetlenek a tartalom skálázásához, a havi megtekintések számát használják leggyakrabban íróink.

Ha követed a tartalomskálázási sablonunkat, akkor a mappa megnyitásakor azonnal meglátod ezeket a nézeteket: Ebben a hónapban, Múlt hónap és Következő hónap. Ezek a táblázatos nézetek lehetővé teszik a szerkesztők számára, hogy könnyedén kezeljék a csapat munkaterhelését.

A ClickUp tartalomskálázási sablonban automatikusan frissülő táblázatok segítségével, az író forrása egyéni mező szerint csoportosítva láthatja csapata munkaterhelését.

Ez a nézet a Writer Source (Író forrása) egyéni mező szerint van csoportosítva, hogy gyorsan láthassa, hány blogot kell megírnia az egyes íróknak vagy csapatoknak a hónapban. Ez a nézet azonban testreszabható, hogy a munkafolyamatának bármely más fontos aspektusát is bemutassa.

Ha a csapatodnak célszerűbb a havi tartalmakat kategória, fő téma vagy felelős személy szerint vizualizálni, akkor ezeket a változtatásokat másodpercek alatt elvégezheted. A legjobb ebben a lépésben az, hogy a havi nézet elkészítéséhez szükséges munka már el van végezve!

Ha alaposan felépítette a hátralékát, frissítette a tartalomadatbázisát és kitöltötte a legfontosabb feladatokat, a havi nézetek automatikusan kitöltődnek. Csak annyit kell tennie, hogy az egyértelműség és a könnyű használat érdekében átnevezi az egyes nézeteket, hogy azok megfeleljenek a jelenlegi dátumnak.

A következő hónapokban egyszerűen másold le egy másik nézetet, hogy megőrizd a korábban elvégzett munkát, és folytathasd az új tartalmak nyomon követését a jövőben. Valójában blogcsapatunk hetente ül össze, hogy megvitassa a havi táblázatos nézetet, így mindenki egy helyen találja a legfrissebb információkat.

Lehet, hogy már van hasonló megbeszélésed, ahol a csapatoddal áttekintitek a szűk keresztmetszeteket és reális ütemtervet állítotok össze – ez az erőforrás egyszerűen megkönnyíti ezt a feladatot. Okos dolog rugalmasnak maradni, hogy drámai mértékben tudj bővíteni.

És mióta bevezettük a havi táblázatos nézetet a heti megbeszéléseinkre, csapatunknak sikerült a legutolsó pillanatban átállnia.

A tartalomgyártási folyamat méretezésének messze nem egy ember feladata – hatékony kommunikációra és gyakori frissítésekre van szükség ahhoz, hogy a kulcsszereplők folyamatosan tájékozottak legyenek a csapatok általános előrehaladásáról.

Ehhez a ClickUp legjobb funkcióira támaszkodunk. 🥇

A munkafolyamatok zavartalan működése érdekében kijelölt megjegyzéseket használunk, hogy gyorsan megemlítsük és delegáljuk a teendőket közvetlenül a felülvizsgálónak. Mivel a blog adatbázis és a havi nézet egyaránt megjeleníti az egyes blogfeladatok legfrissebb megjegyzéseit, elengedhetetlen a ClickUp megjegyzéseinek használata a láthatóság fenntartása érdekében. De mivel olyan sok együttműködő kommunikál egymással, a megjegyzések felhalmozódhatnak, és nehéz lehet áttekintni őket.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Ez lehetőséget ad csapatunknak a ClickUp AI és a kommentárszál-összefoglaló funkció használatára. Ez az AI-funkció azonnal pontokba szedett összefoglalót készít a hosszú kommentárszálakról, jegyzetekről és frissítésekről bármely feladatból, így azonnal rátérhets a lényegre, hogy mire van szükség és kitől.

Ha más együttműködési szoftvereket is bevonunk ezekbe a fontos frissítésekbe, akkor könnyebben előfordulhat, hogy a vázlatok elvésznek – és nem szeretné, hogy egy apró kommunikációs hiba miatt letérjen a pályáról.

Míg a szerkesztők jelentős időt töltenek különböző listák és nézetek kezelésével, a tartalomírók pedig, nos, írnak. ✍🏻

Tartalomkészítéskor blogjaink többszöri szerkesztésen és felülvizsgálaton mennek keresztül. Ahhoz, hogy pontosan kövesse a tartalomgyártás méretezés sablonjában leírt folyamatot, kérje meg íróját, hogy adja meg a vázlat linkjét a Vázlat URL egyéni mezőben. Ezután az író hozzászólást tesz a blogfeladathoz, és megjelöli a felülvizsgálót.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén megoszthatja blogbejegyzés-vázlatait, együttműködhet a szerkesztésben, és gyorsabban készíthet tartalmakat.

A felülvizsgáló kényelme érdekében nyugodtan add hozzá újra a vázlat linkjét a megjegyzéshez. 💜

Ahhoz, hogy a nézetek és a listák teljesen naprakészek legyenek, azonnal frissítsd a feladat állapotát Felülvizsgálat alatt-ra. Miután a felülvizsgáló elolvasta a vázlatot és megfogalmazta javaslatait, visszajelzést küld a szerzőnek, és a feladat állapotát Frissítés szükséges-re frissíti.

Ezt követően az író elvégzi az összes szükséges módosítást, kiegészíti a hiányzó részeket, és előkészíti a végleges áttekintésre szánt vázlatot.

PROFI TIPP Írd le ezt a folyamatot, és add hozzá a feladatleírásodhoz, hogy mindenki betartsa a megegyezés szerinti kommunikációs stratégiát és csatornákat.

7. lépés: Formázza a tartalmat a CMS-ben

A vázlat elkészült, de a blogfeladat addig nem tekinthető befejezettnek, amíg a tartalom nem kerül fel a webhelyére. A végső szakasz kissé unalmas lehet a formázás és a webes szerkesztés miatt, de már majdnem célba ért.

Ahelyett, hogy a beérkező tartalmak formázását és előkészítését a szerkesztőre bíznád, inkább a szerzők kezébe adjad ezt a feladatot. 🤗

Miután egy tartalom áttekintésre került és frissítésre került a fennmaradó megjegyzések figyelembevételével, azonnal add hozzá a tartalomkezelő rendszeredhez. Ebben a szakaszban fontos, hogy fenntartsd a gyártás lendületét, hogy még aznap formázhasd és ideális esetben közzétehesd a tartalmat.

Az író hozzáadja a kiemelt képet, az összes fontos linket, elvégzi a megfelelő formázást és az utolsó simításokat, mielőtt a CMS-vázlat linkjét megosztja a szerkesztővel végső ellenőrzés céljából. Mire az író befejezi a vázlat formázását a CMS-ben, az gyakorlatilag készen kell álljon.

A következetesség és a hatékonyság érdekében kövesse az első szerkesztési körben (hatodik lépés) alkalmazott megjegyzéseljárást, majd frissítse a feladat állapotát Frissítés szükséges-ről Végső felülvizsgálat-ra.

Növelje a termelékenységet a közös feladatkezeléssel: hozzárendelhet feladatokat, megjegyzéseket címkézhet és képernyőfelvételeket oszthat meg egy platformon.

Ha ClickUp-ot használ, akkor az összes felülvizsgálattal kapcsolatos megbeszélést tartsa egy kommentárszálban, közvetlenül a feladatban. Ne felejtse el kijelölni vagy @megemlíteni a megfelelő szerkesztőt. 🤓

8. lépés: Felülvizsgálat, közzététel és befejezésként jelölés

Elérte a skálázható tartalomkészítési folyamat létrehozásának utolsó fázisát – már csak egy utolsó ellenőrzés van hátra a biztonság kedvéért.

A szerkesztőknek a blog utolsó simításait közvetlenül a CMS-ben kell elvégezniük, és amikor minden készen áll, a feladat állapotát Kész-re kell állítaniuk, és a kommentárszálban válaszolniuk kell, hogy a szerző tudjon róla, hogy a blog készen áll a közzétételre.

Miután a blogfeladat állapotát Kész-ről Közzétett-re változtatta, az automatikusan törlődik a tartalomadatbázisból, és átkerül a Közzétett listába. Így felügyelheti a csapat aktív munkaterhelését, miközben nyomon követi az általános cél felé tett előrehaladást.

A Közzétett listában külön naptár nézetben találja meg az összes közzétett bejegyzést. Ebből a tartalomnaptárból könnyen látható, hogy naponta, hetente vagy havonta hány blogbejegyzés kerül közzétételre, így biztosítva a folyamatos közzétételi ütemterv betartását.

Miután a blogfeladat státusza „Közzétett” lett, az automatikusan frissül a Közzétett blogtartalom naptár nézetben.

Ha azt veszi észre, hogy tartalmának nagy része egyszerre vagy a hónap utolsó heteiben jelenik meg, proaktív módon módosíthatja munkafolyamatát, hogy a közzétételi ütemterv konzisztensebb legyen.

Higgy nekünk, a csapatod hálás lesz érte. Senki sem akar késő estig dolgozni az utolsó pénteken. 🍸

Tartalom karbantartása nagy léptékben a ClickUp-ban

Még a blogod közzététele után sem tűnik el soha igazán. Ahhoz, hogy a blogod minőségi tartalma naprakész, hasznos és releváns maradjon, fontos, hogy időről időre visszatérj hozzá, és rendszeresen frissítsd vagy új célra használj fel.

A tartalom marketing stratégiájának bővítése után nehéz feladat minden blogot figyelemmel kísérni, amely az asztalán landol. De ha olyan eszközt használ, mint a mi egyedi tartalomgyártási sablonunk, és egy olyan hatékony munkamenedzsment rendszert, mint a ClickUp, akkor sokkal könnyebb fenntartani a magas minőségű tartalmat nagy mennyiségben, még hosszabb időtartamra is.

Tapasztalatból mondom: ez a nyolc lépés működik.

Ez a tartalommarketing-stratégia és bevált tartalomskálázási sablonunk kombinációja teljesen megváltoztatta csapatunk munkáját a tartalom skálázása terén, és tudjuk, hogy a tiédben is ugyanezt teheti.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és hozzáférhetsz a blogban kiemelt ingyenes eszközökhöz, egy hatalmas sablonkönyvtárhoz, rengeteg rugalmas munkamenedzsment funkcióhoz, több mint 1000 integrációhoz és még sok máshoz. 🏆