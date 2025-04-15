50 produktív dolog, amit szabadidőben tehetsz

Még a legzsúfoltabb napokon is találsz magadnak néhány szokatlan szünetet. Akár korán érkezel egy megbeszélésre, akár éppen befejeztél egy nehéz feladatot, akár csak próbálsz belekezdeni a napba, mindig vannak néhány perces szünetek, amelyeket unalmad produktív pillanatokká alakíthatsz.

A rendkívül produktív emberek azért tudnak annyit elvégezni, mert tudatosan és elkötelezetten törekednek arra, hogy minden nap elvégezzék azokat a kis feladatokat, amelyek előreviszik őket.

Tekintsd ezt a listát úgy, mint egy forrás, amely néhány ötletet ad arra, hogyan teheted ugyanezt! De a saját személyes ízlésed szerint. 🤗

A munka elsősorban online zajlik, mind a személyes, mind a távoli csapatok esetében. És bár nem lehet teljesen elkerülni a képernyő előtt töltött időt, ezeket az 50 módszert választottuk, hogy az unalmat produktivitássá alakítsuk, mert vagy megkövetelik, hogy eltávolodj a monitorodtól, vagy valamilyen módon csökkentsd a stresszt és a szorongást, vagy mindkettőt.

Lehet, hogy éppen most is egy munkahelyi szünetben olvasod ezt a bejegyzést – ami remek! Olvass tovább, és tudj meg többet arról, hogyan alakíthatod a napodban megmaradt perceket olyasmivé, amire büszke lehetsz.

50 produktív dolog, amit unatkozáskor tehetsz

Gyors figyelmeztetés: amit nem találsz ebben a listában, az a javaslat, hogy indítsd el a Netflixet vagy a Hulut, vagy görgess végig a közösségi médiát – ezek a lehetőségek hosszú távon nem sokat segítenek. Reméljük, hogy ez a bejegyzés meggyőz téged arról, hogy a napunk apró döntései teszik ki a különbséget!

Légy tudatában annak, hogyan töltöd el a plusz perceidet, mert ez az, ami valódi fejlődést eredményez.

És egy praktikusabb megjegyzés: minden tételt kategóriákba soroltunk, hogy könnyebben eligazodj ebben a hatalmas listában. Jó szórakozást! 😊

1. Szervezze meg magát egy termelékenységi alkalmazással, például a ClickUp-pal!

Ha még nem szervezed magad online platform segítségével, itt az ideje elkezdeni. Ezek az alkalmazások segíthetnek olyan szokások kialakításában és betartásában, amelyekkel nagy előrelépést tehetsz személyes és szakmai életedben.

Ha eldobtad a napi terveződet, hogy ne kelljen magaddal cipelni kávézókba, ügyintézésre és megbeszélésekre, akkor imádni fogod azt a kényelmet, hogy ugyanazok az információk elérhetők a telefonodon vagy a laptopodon is. 🙌🏼

Állítson fel SMART célokat, készítsen SWOT mátrixokat, készítsen ellenőrzőlistákat, tervezze meg a hetét, és dolgozzon ki stratégiákat egyetlen eszközzel, amely mindezt és még sok mást is képes kezelni: a ClickUp!

Kezdje el a ClickUp használatát! Tartsd mindig kéznél a naptáradat, feladataidat és emlékeztetőidet, és bármilyen eszközről elérheted őket a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy all-in-one feladatkezelő megoldás, amely komplex projektek és egyszerű teendők kezelésére egyaránt alkalmas. Akár feladatkezelő vagy, akár diák, aki több feladatot kell összehangolnia, akár szülő, aki bevásárlólistát állít össze, a ClickUp több száz testreszabható funkcióval segít rendet teremteni a dolgokban.

A ClickUp funkciói garantáltan örömet okoznak

🎨 ClickUp Whiteboards: Töltsd ki a napodban megmaradt perceket egy végtelen vászonnal, amelyen rajzolhatsz, írhatod és kifejezheted magad! Kezdd egy sablonnal, vagy akár hívd meg kollégáidat is, hogy játsszák veled az Animal Drawing Battle nevű jégtörő játékot, amely felvidítja a munka hangulatát.

✅ Beágyazott ellenőrzőlisták: Tartsd szemmel a legapróbb teendőket is, és győződj meg róla, hogy semmi sem marad el, a beágyazott ellenőrzőlisták segítségével, amelyeket másoknak is kioszthatsz, és egyszerű drag and drop funkcióval rendezhetsz. Nagyon kielégítő. 😌

🏅 ClickUp Goals : Állíts be magadnak személyes célokat vagy a csapatnak szakmai célokat a ClickUp rendkívül vizuális Goals funkciójával, amely automatikusan frissül, így könnyebben láthatod, hogy mennyire vagy közel a céljaidhoz.

📄 ClickUp Docs : Készítsd el a tökéletes dokumentumot, wikit vagy tudásbázist rengeteg stílusbeállítási lehetőséggel, hogy írásod kiemelkedjen a többi közül, majd oszd meg munkádat bárkivel URL-en keresztül.

📝 ClickUp Notepad és Chrome Extension : Jegyezze fel gyors ötleteit vagy napi teendőit a ClickUp digitális jegyzetfüzetébe, és töltse le a ClickUp Chrome Extension kiterjesztést, hogy szinte bárhonnan hozzáférhessen a jegyzetfüzetéhez, nyomon követhesse az időt, és feladatokat hozhasson létre.

Töltsd le a ClickUp Chrome kiterjesztést, hogy ott folytathasd, ahol abbahagytad, minden gondolatoddal a jegyzetfüzetedben

És a ClickUp még ennél is sokkal többet tud tenni érted, ráadásul ingyen! Tudj meg többet a platformról, arról, hogy hogyan viszonyul más alternatívákhoz, és rengeteg további ingyenes erőforrásról a ClickUp blogon.

2. Gondoskodj az e-mail fiókodról!

Szinte ijesztő, milyen könnyen elszabadulhat az e-mail fiókod. De hasonlóan a természet könyörtelen erejéhez, ha nem foglalkozol vele naponta, a fiókod gyorsan kezelhetetlenné válhat.

Egyszerűen fogalmazva: kezdj el rendet rakni a beérkező levelek között, ahol csak tudsz.

Archiváld a már megnyitott és megválaszolt üzeneteket, halaszd el a másnapra is várható üzeneteket, és dobj ki mindent, ami csak helyet foglal.

Ha igazán bele akarsz vágni, hozz létre mappákat, hogy az e-mailjeidet tartalmuk kategóriája szerint rendszerezd. Nem vagy kész arra, hogy megválj a kedvenc boltod 25%-os kedvezményes e-mail kuponjától? Tárold el. Habozol törölni a jövő heti Suns-meccsre szóló visszaigazoló e-mailt? Azt is tárold el.

Minden üzenetnek megvan a helye, és könnyebbnek érzed majd magad, ha tudod, hol találod őket.

3. Takarítsd ki a fizikai munkaterületedet

A fizikai rendetlenség csökkentése ugyanolyan hatással van a mentális tisztaságra.

Rendezze és tárolja el az asztalán szétszórt jegyzeteket és dokumentumokat, dobja ki a monitorra ragasztott, már nem releváns cetliket, majd törölje le a felületeket. Engedje meg magának, hogy teljesen tiszta lappal induljon, a képernyőjétől és a billentyűzetétől kezdve.

Ha pedig inspirációra van szüksége, hogy ez hogyan néz ki a valóságban, megkértük a ClickUp csapatunkat, hogy mutassák meg nekünk a saját rendezett íróasztalukat:

via Juan Cardenas

Neil Amaral

via Nick Potok

Nem arról van szó, hogy tisztaságmániások lennénk, csak megszállottan szeretünk rendet tartani. 💜

Ezért nem tudtunk csak egyet kiválasztani, amit megosztunk veled!

…Egyébként, ha olyan vagy, mint én, és általában az asztalodnál eszed meg a nasidat, akkor érdemes lehet letörölni az egeredet is. 👀🖱

4. Rendezze el a számítógépét és az asztalát

Egy személyre szabott asztali háttérkép sok szükséges boldogságot adhat a napodhoz, de ügyelj rá, hogy az asztali képernyődön ne legyenek felesleges fájlok és letöltések, hogy láthasd is!

Ha a számítógéped asztala jelenleg forróbb, mint az amerikai ingatlanpiac, próbáld meg az egyes fájlokat kategória vagy osztály szerint releváns mappákba rendezni, és dobj ki mindent, ami nem tartozik oda.

Profi tipp: ne felejtsd el kiüríteni a számítógéped kukáját is! 🚮

A gyors működés érdekében ellenőrizze, hogy van-e frissítés!

Ha 20 perc szabadidőd van, nézd meg a About This Mac (A Macről) fület a képernyő bal felső sarkában található alma ikonra kattintva. A Chrome, az Evernote, a Grammarly és más bővítmények is folyamatosan frissülnek, hogy a lehető legjobban működjenek! Nem lenne már ideje frissíteni az alkalmazásokat?

6. Készíts egy életfüzetet

Lehet, hogy ez nem hangzik túl izgalmasnak, de nagyon örülni fogsz, hogy megcsináltad!

Készíts egy iratgyűjtőt vagy mappát a fontos dokumentumokkal, számokkal, jelszavakkal és névjegyekkel, amelyeket mindig elfelejtesz vagy eltévesztesz. Tarts mindent egy helyen, hogy ne kelljen átkutatnod az íróasztalod fiókjait, amikor legközelebb be kell írnod azt a wifi jelszót, amelyet öt évvel ezelőtt állítottál be.

7. Szüntesd meg a zavaró tényezőket

Hogyan tudod rendet rakni nemcsak a fizikai munkaterületeden, hanem az egész lakóterületeden is? Ha otthonról dolgozol, akkor lehet, hogy ugyanazon a helyen dolgozol, ahol alszol, ebédel, olvas és ételt készítesz.

A tér teljes funkcionalitásának javítása még fontosabbá válik, ha csökken a lakóterület mérete, de a főbb lakóterületek rendezésének vagy hangulatának javítását célzó apró változtatások pozitív hatással lehetnek mind a magánéletedre, mind a szakmai életedre.

És nem is kell sok időt szánnod rá!

Kezdje a mosogatásával vagy gyorsan törölje le a felületeket, majd kezdjen el kritikusabban gondolkodni azon, hogy milyen nagyobb funkcionális változásokat szeretne végrehajtani. Tanulmányozza a feng shui alapelveit, hogy biztos lehessen benne, hogy változásai céltudatosak és bizonyítottan segítik a távmunka termelékenységének növelését.

8. Rendezd át a szekrényedet

Ez külön említést érdemel, mert hatalmas feladat. A rendszerezésen (szín, ujjhossz, évszak vagy mindhárom szerint) túl mit tudsz még leegyszerűsíteni?

A plusz hely megteremtése emlékeztetheti Önt a korábban kedvelt, de mára már elfeledett ruhákra, vagy felfedheti azokat az alapvető darabokat, amelyek még hiányoznak a ruhatárából.

Ez egyben remek alkalom arra is, hogy kiválassz néhány kedvenc ruhát, így elkerülheted a napi döntéshozatal fáradalmait és a reggeli öltözködés stresszét – különösen, ha késésben vagy!

De ami még fontosabb: fontold meg, hogy adományozd el a felesleges tárgyaidat, vagy vidd el őket egy bizományi boltba, hogy új életet kapjanak!

9. Végezd el azokat a kis feladatokat, amelyeket napok, hetek vagy hónapok óta halogatsz

Takarítsd ki az autódat, frissítsd a regisztrációdat, mosd meg a sminkecseteidet, vagy pácold újra az öntöttvas edényeidet – mindannyiunknak van olyan „dolog”, amiről tudjuk, hogy csak pár percet vesz igénybe, de nem tudjuk rávenni magunkat, hogy megcsináljuk.

10. Tekintse át költségvetését, befektetéseit és megtakarításait

És ha még nincs személyes költségvetése, készítsen egyet!

Még ha csak a havi főbb kiadások vagy előfizetések listájáról van szó, ez is segíthet abban, hogy pénzügyeidben ne legyenek meglepetések. Ijesztő lehet minden nap megnyitni a banki alkalmazást, de ez segít abban, hogy okosabb kiadási döntéseket hozz, és megnyugvást hoz.

A napodban megmaradt időt felhasználhatod arra is, hogy áttekintsd és kezeljed pénzügyi lehetőségeidet, például a 401K-t, vagy bármilyen más, a céged által kínált lehetőséget! Egy kis idő is sokat jelenthet. 💜

🛀🏼 Bármi és minden ✨önápolás✨

Az egészséges szokások egészségesebb életmódhoz vezetnek (belül és kívül egyaránt). Kezdje itt, és szerezzen tippeket és trükköket, hogy javítsa mentális és fizikai egészségét a napja során feleslegessé vált perceiben.

11. Igyál egy kis vizet

Komolyan, mennyi vizet ittál ma?

Nickelodeon via GIPHY

12. Gondozd a növényeidet

Jó érzés törődni valamivel, és ha nincs háziállata, egy növény jó kiindulási pont lehet.

Tarts egy kis szünetet a napodban, hogy megtisztítsd a leveleit, permetezd be, és néhány percre tedd a napra. Ráadásul a növények fotoszintézissel tisztítják a levegőt és javítják a stressz szintjét.

De ha van háziállata, győződjön meg róla, hogy a növény nem mérgező az állatokra, vagy hogy azok nem érhetik el. 🐶

13. Használd ki a szabadidőd, és tedd azt „én idővé”

Ez lehet bármi, ami egyszerűen jó érzéssel tölt el. A „saját időd” nagyon értékes! Használd bölcsen! Gondolj az „önápolásra”, de ne hagyd, hogy bármilyen szabály vagy ítélet visszatartson.

Akár otthonról, akár a munkahelyéről dolgozik, nagyon fontos, hogy jól érezze magát, és hogy ezek a pozitív érzések hogyan hatnak a munkamoráljára.

Festd ki a körmeidet, nyisd ki egy üdítőt a teraszon, tedd fel egy hidratáló arcmaszkot, vagy – merész ötlet – csak engedd meg magadnak, hogy egy pillanatra unatkozz. Az élet elég gyorsan telik, adj magadnak teret, hogy megállj és semmit ne csinálj, mert az unalom kreativitást szül! Frissülj fel és újult erővel térj vissza a feladataidhoz a szünet után.

14. Frissítsd fel a reggeli rutinodat

Az egészséges szokások egészséges életmódot eredményeznek – és az egészség a legfontosabb kincs! Legyen büszke azokra a kis rituálékra, amelyek segítenek a lehető legjobban kezdeni a napot, és helyezze előtérbe még a legkisebb napi cselekedeteket is, amelyek jó hangulatba hoznak.

A produktív nap egy teljes éjszakai alvással és egy nagy pohár vízzel kezdődik. Mielőtt elindulna a munkába vagy leülne az íróasztalához, beiktathatna egy könnyű sétát vagy egy tápláló étkezést a reggeli kávé mellé? Plusz pontokat kap, ha a rutinját telefonja ellenőrzése nélkül végzi el. 🧖🏼‍♀️

15. Mozogj!

Nyújts, jógázz vagy tornázz, akár az íróasztalodnál is!

A székes jóga létezik, így az irodai fülkében való korlátozottságra hivatkozás itt nem érvényes. Számos YouTube-csatorna és fitneszblog kínál ingyenes forrásokat, amelyekhez gyakorlatilag bárhonnan hozzáférhet és követhet.

Az írószékben való ülés, a magas sarkú cipőben való járás és a billentyűzeten való órákig tartó munka komoly káros hatással lehet a csípőjére, vállára, nyakára és hátára – de soha nem fogja megbánni azt a néhány percet, amit naponta ezeknek a szokásoknak a kijavítására fordít. Nem számít, hogy a mozdulatok pillanatnyilag milyen nagyoknak vagy kicsinek tűnnek, hatnak!

16. Meditálj vagy imádkozz

A meditáció csodálatos, és előnyei végtelenek! Mindössze 10 perc napi meditáció segíthet a stressz kezelésében, az önismeret növelésében, a jelenre való koncentrálásban, a negatív érzelmek csökkentésében és egy új perspektíva megszerzésében.

Amit azonban nem mondanak el neked, az az, hogy a meditáció valójában elég nagy kihívás!

A YouTube, a Spotify és a Headspace-hez hasonló wellness alkalmazások remek kiindulási pontok, ha még nem ismered a meditációt. Próbáld ki a vezetett meditációt, és keress magadnak olyanokat, amelyek tetszenek! Rengetegféle meditáció létezik, így biztosan találsz magadnak valót.

17. Sétálj egyet

A kutyád imádni fogja ezt.

Túl könnyűnek tűnik, de a napi legalább 30 perces séta rengeteg hatékony mentális és fizikai egészségügyi előnnyel jár. Robert Frost híres erdei sétáihoz hasonlóan a napi séta is segíthet kitisztítani az elmét, javítani a hangulatot, javítani az alvás minőségét, csökkenteni a stresszt és javítani az általános önképét. Komolyan, mit veszíthet?

A séta is remek módja annak, hogy kiszakadjon a mindennapi rutinból. Fedezze fel a környék vagy a város új területeit, és tegyen próbára magát azzal, hogy otthon hagyja az AirPods-t, vagy kipróbál egy új, termelékenységet elősegítő podcastot vagy hangoskönyvet.

🧠 Nézz be a jelenbeli és jövőbeli énedhez

Kezdje azzal, hogy megkérdezi:

Hogy érzem magam?

Hogyan írnám le magam?

Melyek a céljaim?

Most gondold át, hogyan szeretnél válaszolni ezekre a kérdésekre a jövő héten, egy hónap múlva, vagy akár néhány év múlva.

18. Étkezési terv

Mindig elfelejti azt az egy dolgot, ami igazán kellett volna a boltból, amikor oda megy?

Ne találgass, hogy mit vásárolsz, mit fogsz csinálni vele, és mennyit fogsz ténylegesen fogyasztani egy héten, hanem készíts előre egy listát! Írj le néhány kiegyensúlyozott receptet minden napi étkezéshez és egy olyan snackhez, amit biztosan élvezni fogsz. Ezután állítsd össze a bevásárlólistádat ezeknek a kulcsfontosságú alapanyagoknak a köré.

Különösen, ha olyan ember vagy, aki az ebédszünetben jelentős időt tölt azzal, hogy csak bámulja a hűtőszekrényt, adj egy egészséges lökést a jövőbeli önmagadnak azzal, hogy az előre elkészített ételek legyenek a nyilvánvaló választás.

19. Gondold át újra az újévi fogadalmaidat

Hol tartasz a hosszú távú vagy negyedéves céljaid megvalósításában?

Ez egy remek alkalom arra, hogy elgondolkodj és megdicsérd magad a kemény munkával elért fejlődésért. Ha pedig még nem jutottál el olyan messzire, mint remélted, akkor most van itt az ideje, hogy újragondold a dolgokat és új stratégiai döntéseket hozz.

Nézd meg ezeket az újévi fogadalmak sablonjait!

20. Készíts napi teendőlistát

Írd le mindent, amit ma csinálsz, és ne csak a munkával kapcsolatos feladatokat vedd fel a listára. Ki kell vinni a szemetet? El kell mosogatni? Meg kell mosni az arcod? Írd fel a teendőlistádra.

Néha a nap legnehezebb része az, hogy elindulj, de ha megengeded magadnak azt az izgalmat, hogy még a legkisebb dolgot is kihúzd a listádról, az minden téren növelheti a termelékenységedet.

És nem kell egyedül csinálnod! Hagyd, hogy egy teendőlista-alkalmazás végezze el a nehezebb munkát, amely elég rugalmas ahhoz, hogy lépést tartson a mozgalmas napoddal. A napi feladatoktól a bevásárlólistákig, az egyszerű emlékeztetőktől és egyebektől kezdve minden naptári tételhez támaszkodhatsz olyan termelékenységi platformokra, mint a ClickUp.

Nem is beszélve arról, hogy soha többé nem kell attól tartanod, hogy otthon felejted a listádat! Listáidhoz asztali számítógépedről, mobiltelefonodról vagy böngésző füléről is hozzáférhetsz.

21. Írj naplót

Vezérigazgatónk, Zeb Evans, esküszik erre.

Gondolkodj el a napodon, a legutóbbi eredményeiden, gondolataidon, érzéseiden és azon, amiért hálás vagy. A naplóírás tökéletes alkalom arra is, hogy elkezdd megtervezni a jövőbeli énedet!

Egy üres lap ijesztő lehet, de a jó hír az, hogy nincs rossz módja a naplóírásnak. Írj le idézeteket vagy mantrákat, amelyek fontosak számodra, írj levelet magadnak, sorold fel a céljaidat, és kezdj el formálni azt a személyt, akivé válni szeretnél.

Íme néhány kedvenc idézetünk a csapatmunkáról , hogy inspiráljuk Önt!

🌱 Személyes és szakmai fejlődés

Kis, produktív dolgok, amelyek nagy változást hoznak otthon, a munkahelyen és a kapcsolataidban.

22. Töltsön ki egy személyiség- vagy kommunikációs stílusú kérdőívet

Ezzel nemcsak új dolgokat tanulhatsz magadról, hanem jobban megértheted társaidat is. Ha tudod, hogy az emberek hogyan szeretik, ha velük beszélnek, és hogyan kell velük együttműködni, az életed minden területén előrébb jutsz. Íme néhány tipp a kezdéshez:

Ráadásul érdekes is! Van még valaki, aki csatlakozna? 🙋🏼‍♀️

23. Vegyél kezdeményezést a munkahelyeden

Ha van rá kapacitása, ez a tökéletes alkalom, hogy segítő kezet nyújtson és vállaljon egy kis plusz felelősséget, különösen, ha a többi csapattagja el van havazva. Vagy ha tele van ötletekkel, de nem tudja, mit kezdjen velük, állítsa össze őket egy javaslatban vagy prezentációban, és nyűgözze le főnökét proaktivitásával és a részletek iránti figyelmével!

Mikor nézted meg utoljára az önéletrajzodat?

Könnyebb frissíteni az önéletrajzodat vagy a CV-det, amíg a munkáddal kapcsolatos feladatok még frissek a memóriádban. Emellett egy kicsit az egódat is növeli, ha átgondolod, milyen módon tudsz hozzáadott értéket teremteni a csapatodnak. Ne félj dicsekedni a szakmai eredményeiddel, mert hidd el, mindenki más is ezt teszi. 😎

25. Indíts egy blogot

Ossza meg szakértelmét és indítson blogot, nincs mit veszítenie, de sokat nyerhet! Manapság rengeteg AI íróeszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek leküzdeni az írói blokkot.

Bónusz: Nézd meg ezeket az AI írási eszközöket!

26. Javítsd a memóriádat

Gyakorold az agyad sudokukkal, keresztrejtvényekkel, triviákkal és memóriajátékokkal! Olyan, mint egy trivia este, csak a csirkeszárnyak nélkül. 🙂

27. Kövesse nyomon az iparág vagy a világ híreit

Ha naprakész vagy a világban zajló eseményekkel vagy az iparágad legújabb innovációival kapcsolatban, az remek módja annak, hogy munkádban is biztos talajt érezz magad alatt, és készen állj a napra – ráadásul ez kiegészítheti a vízadagoló melletti beszélgetéseket is! Sőt, még jobb, hogy naponta 10 percnél több időt nem kell szánnod arra, hogy naprakész legyél.

Keress egy olyan napi e-mail hírlevelet, amelyet tényleg szívesen olvasol, például a Morning Brew-t vagy az Axios-t, hogy ne kelljen időt töltened azzal, hogy magad állítsd össze az információkat!

28. Gyakorold a jelenlegi készségeidet

Mindig van lehetőség a már meglévő készségek fejlesztésére, és a gyakorlás remek módja annak, hogy technikai tudásodat élesben tartsd. Próbálj ki néhány gyakorló feladatot vagy kérdést, hogy szabadidődben is fejleszthesd tudásodat.

Különösen, ha jelenleg te tartod a rekordot a legtöbb egymást követő cornhole-dobásért az irodában, győződj meg róla, hogy ez a cím továbbra is a tiéd marad.

29. Tanulj meg egy új készséget

Hasonlóan, milyen készségeket akartál már régóta elsajátítani, de soha nem tettél lépéseket ennek érdekében? Vegyél részt egy online tanfolyamon, nézz meg egy oktatóvideót, vagy kezdj el egy új tanúsítvány megszerzésére irányuló képzést – nem kell új diplomát szerezni ahhoz, hogy értékes eszközöket sajátíts el. Egy új készség elsajátítása akár egy órába is beleférhet, vagy csak néhány percet igényelhet naponta, de ezt soha nem tudhatod meg, amíg el nem kezded!

30. Motiválódj

Nézz meg egy motivációs videót, hallgass meg egy termelékenységről szóló podcastot, vagy vegyél kézbe egy személyes fejlődéssel foglalkozó könyvet, hogy lendületet adj magadnak.

Szerencsédre, összeállítottunk egy listát a kedvenc termelékenységi podcastjainkról, hogy könnyebb legyen a keresés.

31. Olvass

Azt mondják, hogy ha a napot 15 perc olvasással kezded, az segít jobban koncentrálni. Keress valami tartalmasat! Válassz olyan címeket, amelyek érdemi tippeket tartalmaznak, amelyek segítenek előrelépni az életed valamely területén.

P. S. Az audiobookok is számítanak. 😉

32. Nézz meg egy TED Talk előadást

Ez úgy hangzik, mintha a felelősségteljes emberek halogatásának módszere lenne, de a TED Talks határozottan táplálóbb az agyad számára, mint bármi, ami jelenleg a Netflixen található, ezért zöld utat adunk neki. 🚦

Ráadásul rengeteg TED-videó is rendelkezésre áll. Komolyan, rengeteg. Keresd meg azokat a mini-előadásokat, amelyek érdekelnek, szenvedélyednek, munkádnak vagy kapcsolataidnak megfelelnek. Amikor elkezdesz időt fektetni magad fejlesztésébe, a környezetedben lévők is érzik ezt! Ami egy nagyon szép dolog. Az első lépéseket a TED legjobb oktatóinak irányítása alatt megtenni egyértelműen a legjobb kiindulási pont.

Másrészt viszont nem kell, hogy a választásod túl mélyreható legyen! Szabadulj meg a terhektől, és nézd meg Neil deGrasse Tyson számos TED-előadását. 🚀

🎶 Szerotonin-növelők (más néven a jó öreg szórakozás)

Ez a kedvenc részem. 💃🏼

33. Készíts egy produktivitási lejátszási listát

Érzed néha, hogy a teljes csend túl nagy csend? 🧐

Rengeteg olyan lejátszási lista, rádióállomás és előadó létezik, amelyek tökéletesen alkalmasak a koncentráció fokozására. Akár régóta lofi rajongó vagy, akár a Harry Potter film zenéjét szereted hallgatni, szánj néhány percet arra, hogy összeállítsd a kedvenc koncentrációt elősegítő zenéidet, hogy ne pazarold az idődet dalok átugrásával vagy figyelemeltereléssel.

34. Énekelje el kedvenc dalát

Nagyon ajánlom a saját DJ Rod és Joey Cox által összeállított lejátszási listán szereplő minden dalt!

35. Kényeztesse magát!

Kávézni! Ebédelni! Uzsonnázni!

36. Tervezd meg a következő nyaralásodat, otthon maradásodat vagy hétvégi kirándulásodat

Tervezz egy produktivitási napot ! Használd ki ezt az alkalmat, hogy turistaként fedezd fel a saját városodat! Nem kell a megtakarításaidhoz nyúlni, hogy egy kicsit szórakozz. Álmodozz egy kicsit, és adj magadnak valami izgalmasat, amire a hét végén várhatsz.

37. Keress egy új helyet a munkához vagy a tanuláshoz

Ez egy remek módja annak, hogy felrázd a napodat és megváltoztasd a környezetedet. A napok könnyen összefolynak, ha nap mint nap csak az ágyad, az otthoni irodád és a kanapéd között ingázol, de egy új hely felfedezése segíthet abban, hogy új szemszögből nézd a feladataidat.

És ha olyan vagy, mint én, akkor ez egyben okot is ad arra, hogy megfésüld a hajad. 💇🏼‍♀️

🎨 Ébredj rá kreatív oldaladra

Ötletek, amelyekkel olyan módon fejezheted ki magad, amire eddig talán nem is gondoltál.

38. Kapcsolódj be művészi érdeklődésedbe

A nap folyamán végtelenül sokféleképpen lehet kreatívnak lenni, de hallgass meg: kezdd azzal, hogy veszel egy kifestőkönyvet. Csak csináld!

39. Kezdj el egy barkácsolási projektet

Az otthonod az oázisod! Még ha bérlő is vagy, rengeteg gyors és egyszerű barkácsolási projekt létezik, amelyekkel kis vagy semmilyen költséggel felújíthatod a lakóteret.

Ezek a projektek remek módszerek arra is, hogy növelje önbizalmát, emlékeztetőül arra, hogy képes bármit megcsinálni, amit elhatároz. Szokjon hozzá, hogy proaktív legyen, és hozza létre a változást, amit látni szeretne maga körül, azáltal, hogy otthonát álmai otthonává alakítja.

40. Kezdj új hobbit!

Az egyik kedvenc idézetem jelenleg: „Nem kell jól csinálnod a hobbijaidat.” Az a nem reális elvárás, hogy mindenben jónak kell lenned, ami azt eredményezheti, hogy sok olyan dologtól tartasz vissza, amit valójában szeretnél, de még soha nem próbáltál ki.

Kísérletezz saját koktélok készítésével a munkanap lezárásaként, tanuld meg a horgolást, próbáld ki egy új receptet, vagy kezdj el ukulelén játszani. Az egyetlen ok, amiért valamit csinálsz, az az, hogy boldoggá tesz.

41. Válassz egy mellékállást

...De ha jól értesz egy bizonyos hobbihoz, akkor azt szenvedélyes projektgé alakíthatod?

42. Gyűjtsd össze és őrizd meg kedvenc emlékeidet

Személyes megosztás: Nemrég átnéztem a fényképezőgépem albumát, és kiválasztottam körülbelül 100 kedvenc fotómat, amelyeket kinyomtattam, anélkül, hogy bekereteztem volna őket. Az a 4×6-os képekből álló halom most az asztalomon van, és szinte minden nap kézbe veszem.

A legtöbbjük barátokról, helyekről, háziállatokról, családról vagy csak jó emlékekről szól, amelyek mosolyt csalnak az arcomra. 🥲

Ugyanezt az érzést megörökítheted egy bekeretezett asztali fotóval, egy képfalon vagy akár egy albummal, hogy mindig emlékezz azokra a kis dolgokra, amelyekért megéri keményen dolgozni!

43. Készítsen víziót vagy inspirációs táblát

Ez egy gyakori kézműves tevékenység az év vége felé, de soha nem késő elkezdeni! Különösen azért, mert a víziótáblák általában a jelenbeli önmagadra vonatkozó inspirációidat vagy a közvetlen jövőre vonatkozó ötleteidet ábrázolják.

Nézz körül a Pinterest-en, kedvenc magazinjaidban és blogjaidban olyan képek, szavak és példaképek után, amelyek azokat az értékeket közvetítik, amelyeket nap mint nap szem előtt akarsz tartani.

Ráadásul milyen aranyos dekoráció a munkahelyedre!

☎️Hívj fel egy barátot (vagy kollégát, vagy családtagot)

Komolyan, beszéltél ma már valakivel? Vedd fel a telefont, vagy sétálj át az irodán, hogy napközben is megteremtsd ezeket a gyors, de fontos kapcsolatokat.

44. Találkozz egy családtaggal vagy régi baráttal

Ha nem tudsz azonnal beszélgetni, egyeztessetek egy másik időpontot, ami mindkettőtöknek megfelel! Az időbeosztás néha nehéz lehet, de mindig van idő arra, hogy újra kapcsolatba lépj valakivel, akit szeretsz.

45. Tervezz meg egy kávézást egy kollégával vagy baráttal

Törj ki a hétköznapok monotonitásából, és frissítsd fel az agyad egy olyan beszélgetéssel, amelynek semmi köze a munkádhoz. Ez a Zoomra is vonatkozik! Ha a csapatod távoli munkavégzéssel foglalkozik, foglalj le 15 percet a kollégád naptárában, és lepd meg egy vidám meglepetéssel. ☕️

46. Hálózz online

Nézz körül kedvenc platformjaidon a közelgő szemináriumok között, vagy iratkozz fel egy networking eseményre, hogy megismerkedhess másokkal a szakmádból. Számos fórum, oldal és online csoport is rendelkezésre áll, amelyek segítségével a legkényelmesebb módon léphetsz kapcsolatba új emberekkel a szakmai közösségedben!

47. Írj e-mailt egy munkatársadnak

Van valaki a cégénél, akit csodál, de még soha nem találkozott vele? Vagy talán valaki egy másik osztályról, akinek a munkájáról többet szeretne megtudni – küldjön neki üzenetet! Ha nem kérdezi meg, soha nem fogja megtudni.

48. Keress potenciális ügyfeleket

Mérje fel érdeklődésüket, küldjön bemutatkozó levelet, vagy írjon köszönő e-maileket potenciális ügyfeleknek vagy partnereknek. Ezután készítsen sablonokat ezekből az e-mailekből, hogy a jövőben még több időt takarítson meg ezen a téren!

🫶🏼 Valami jót tenni

Soha nem rossz idő segíteni. 💜🦄

49. Vásárolj kis üzletekben

Gondold át, hogyan támogathatod a helyi vállalkozásokat. Lehet, hogy szokásból könnyebb a legnépszerűbb kiskereskedőkhöz fordulni, de biztosan rengeteg fantasztikus kisvállalkozás található olyan webhelyeken, mint az Etsy, vagy akár a környéken, a saját háztáji területén.

Gondolj például ajándékokra, napi termékekre, helyi termelőktől származó élelmiszerekre és tisztítószerekre. Mindig vannak más lehetőségek is a nyilvánvaló választásokon kívül!

50. Véletlenszerű jó cselekedetek

A véletlenszerű kedvességek számunkra nagyon fontosak. 🎗

Annyi minden történik a világban, és úgy tűnik, hogy a hírek soha nem érnek véget. Néha nehéz felkelni és úgy menni dolgozni, mintha minden rendben lenne, még akkor is, ha valójában nem így gondoljuk.

Ha a munkanapod során egy kis szabadidőd adódik, használd ki okosan, és keress olyan ügyeket és embereket, akiknek segíthetsz. Adományozz jótékonysági szervezeteknek, vállalj önkéntes munkát, vagy akár fordulj a cégedhez! Sok vállalat rendelkezik erre a célra elkülönített költségvetéssel, vagy adományozási programot kínál.

Mindig jó ötlet visszaadni valamit. 🤝

További termelékenységi ötletekért nézd meg a termelékenységi tippekről szóló útmutatónkat!

Kezdd el kihasználni a napot a ClickUp segítségével!

TL;DR: a lényeg az, hogy céltudatosan élj!

Légy jelen, céltudatos és átgondolt abban, hogyan használod az idődet – az egészet! Az energiád és az erőfeszítéseid értékesek, és őszintén szólva, az élet túl rövid ahhoz, hogy elpazarold a közösségi médián való böngészéssel.

Hagyd, hogy az unalomban végzett tevékenységeid tükrözzék, ki vagy és ki szeretnél lenni! Meg fogod tapasztalni, hogy ez nemcsak csökkenti a napi stressz szintjét, hanem segít abban is, hogy általában boldogabb és egészségesebb életet élj. És ki ne szeretné ezt?

Ha kissé túlterhelve érzed magad a listán szereplő ötletek miatt, akkor a legjobb, ha az elejéről kezded!

Szervezd meg személyes és szakmai igényeidet egy teljesen testreszabható és könnyen használható termelékenységi platformon, amelynek célja, hogy segítsen a siker elérésében. 💜

Használd ki a következő szabad percedet, hogy letöltsd a ClickUp alkalmazást, és kezdj el ingyenesen, örökre optimalizálni a teendőidet. 🚀