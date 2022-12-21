ClickUp blog
10 időrabló tényező az irodában és mit lehet tenni ellenük

10 időrabló tényező az irodában és mit lehet tenni ellenük

_
_no-author
2022. december 21.

A napi Zoom-hívások között próbálsz dolgozni a prezentációdon?

Gondolja, hogy egy késedelmes jelentés áttekintése közben is tud ügyfélhívást fogadni?

Gondolkozzon újra! Több feladat egyszerre történő elvégzése időmegtakarításnak tűnhet, de nagy valószínűséggel kimerültséghez vezet, és a munkafolyamat – valamint a munka minősége – romlani fog.

A kutatások szerint a többfeladatos munkavégzés káros hatással lehet a mentális egészségre és a termelékenységre. Az egyik lépés a stressz szintjének csökkentése és a termelékenység növelése érdekében az, hogy felismerje, hogy az ideje értékes, és gondoskodjon arról, hogy azt okosan használja fel a fontos dolgokra. A munkával kapcsolatos riasztások, értesítések, e-mailek és megbeszélés-meghívók végtelennek tűnhetnek, de fontos tudni, hogy a technológia hogyan veheti el a napját, és hogyan lehet ezt jobban kezelni.

A ClickUp tanulmányokat és forrásokat elemezett a Nemzeti Egészségügyi Intézetektől, a Harvard Business Review-tól és híradásokból, hogy meghatározza a 10 leggyakoribb időpazarlást az irodában, és mit lehet tenni ellenük.

Dolgozzon okosabban, ne keményebben, a ClickUp 22 időtakarékos termelékenységi tippjével.

1. TV és podcastok

Fejhallgatóval dolgozó nő egy tervrajzon
wavebreakmedia // Shutterstock

Több ezer műsor és több millió podcast közül választhatunk a streaming szolgáltatásoknál, így nem kérdés, hogy a média milyen könnyen el tudja foglalni szabadidőnket. Lehet, hogy észreveszed, hogy a podcastjaid halmozódnak, és úgy érzed, hogy háttérben hallgatod őket, miközben befejezed a kutatási jelentésedet.

De valóban képes vagy egyszerre mindkettőre figyelmet fordítani?

Sokan úgy gondolják, hogy zökkenőmentesen tudnak váltani a feladatok között. A valóságban azonban a felnőttek egyre kevésbé hatékonyak, és túlterhelik az agyukat azzal, hogy mindent egyszerre akarnak csinálni. Az egyfeladatos munkavégzés időt és stresszt takaríthat meg.

A 13 LEGJOBB POMODORO IDŐZÍTŐ ALKALMAZÁS TANULÁSHOZ ÉS KONCENTRÁCIÓHOZ A Pomodoro időgazdálkodási technika a napot kis, produktív időtartamokra osztja. Találd meg a legjobb pomodoro alkalmazásokat, amelyek segítenek a terv betartásában.

2. Megbeszélések

Egy nő videokonferencián
Girts Ragelis // Shutterstock

Szerette volna már valaha is megemlíteni kollégájának, hogy a megbeszélés helyett elég lett volna egy e-mail is? Nem Ön az egyetlen – sok munkavállaló úgy érzi, hogy a megbeszélések hatalmas időpazarlásnak számítanak.

A Korn Ferry tanácsadó cég 2019-es tanulmánya szerint a munkavállalók 67%-a úgy véli, hogy a túl sok időt igénylő megbeszélések megakadályozzák őket abban, hogy hatékonyan végezzék munkájukat.

Ahhoz, hogy meggyőzze főnökét a heti értekezletek számának csökkentéséről, készítsen rövid értekezleti napirendet, figyeljen az időre, és gondoskodjon arról, hogy minden értekezletnek legyen célja és tanulsága, így csökkentve a többszöri bejelentkezéseket és a csapat tagjainak figyelmét a feladatra összpontosítva.

Ha felajánlod a főnöködnek, hogy elvégzed a megbeszélések ellenőrzését, az segíthet csökkenteni az időpazarlást, és akár pénzt is megtakaríthat a vállalatnak.

Bónusz: Találkozók ritmusa távoli csapatok számára

3. Helikopteres főnökök

Egy csapat, amely ugyanazon az asztalnál dolgozik együtt
KeyStock // Shutterstock

Ha a főnökünk mikromanagert alkalmaz, az szörnyű élmény lehet, és zaklatásnak is tekinthető. A folyamatos ellenőrzés és kikérdezés miatt az alkalmazottak tehetetlenséget éreznek.

A helikopteres vezetők rontják a morált, ami nem megfelelő teljesítményhez és időpazarláshoz vezet. Ha olyan projektmenedzsment folyamatot hozol létre, amely ugyanazokat az elvárásokat vázolja fel az egész csapat számára, akkor mindenki a helyes úton haladhat és tájékozott maradhat.

A mikromanagerek nem mindig rossz szándékúak; fontolja meg, hogy együttműködjön velük egy projekten, hogy bizalmat építsen ki.

4. Közösségi média

Két nő együtt dolgozik laptopján és okostelefonján
Canva

Ellenőrizze a közösségi médiában töltött időt a telefonján – meglepődhet, ha megtudja, mennyi időt pazarol el a hírfolyamok böngészésével. Mindenki szereti az új, divatos táncversenyeket, de a túlzott fogyasztás jelentősen ronthatja a munkahelyi termelékenységet.

Egy 2020-as tanulmány megállapította, hogy a közösségi média használata depresszióhoz és szorongáshoz is vezethet. Fontolja meg a közösségi média értesítéseinek kikapcsolását, vagy tartson szünetet azáltal, hogy töröl néhány alkalmazást a telefonjáról.

5. IT-problémák

Egy személy, akinek technikai problémái vannak az internettel
Chaay_Tee // Shutterstock

A technikai problémák a munkanap során rengeteg időveszteséget okozhatnak. Előfordult már Önnel, hogy egy fontos feladat közepén volt, amikor a Wi-Fi megszakadt? Amíg az IT-osztály a problémán dolgozik, Ön csak tétlenül ül.

A Robert Half Consulting szerint a munkavállalók átlagosan évente csaknem két hetet veszítenek technikai problémák megoldásával. A távmunka elterjedésével ezek a problémák fokozódtak, és az emberek otthonukban lévő technológiára támaszkodnak, anélkül, hogy hozzáférnének egy informatikai tanácsadóhoz.

A szoftver frissítése és a számítógép rendszeres újraindítása csodákat tehet a kisebb technikai problémák esetén.

6. Döntéshozatali túlterhelés

Egy csoport ember, akik ugyanazon az asztalnál dolgoznak együtt
Canva

Ha olyan pozícióban van, amelyben naponta több döntést kell hoznia, az döntéshozatali túlterheléshez vezethet, ami a termelékenység csökkenését és a stressz szintjének megfelelő emelkedését okozhatja.

Az elemzési bénulás olyan állapot, amely késlelteti a döntéshozatali folyamatot és gátolja a feladat elvégzésének képességét. A terhet csökkenteni lehet úgy, hogy eltávolítjuk a figyelemelterelő tényezőket, konzultálunk a kollégákkal, ha nem vagyunk biztosak a legjobb döntésben, vagy átruházzuk a választást egy másik szakértőre a hálózatunkban.

7. Játék

Egy személy, aki okostelefonján játszik
Alexandru Nika // Shutterstock

A Future Publishing 2022 februárjában végzett felmérése szerint az amerikai felnőttek naponta közel másfél órát töltenek mobiljátékokkal. 2020 májusában a teljes munkaidőben dolgozók 80%-a beismerte, hogy munkahelyén, akár megbeszélések alatt is játszik. 😮

A munkahelyi játékok hatalmas időpazarlás lehetnek. A közösségi médiához hasonlóan korlátozza a játékidőt úgy, hogy munkaidőben ideiglenesen eltávolítja a játékalkalmazásokat, és időkorlátot állít be arra, hogy egy adott napon mennyi ideig játszhat.

8. Termelékenységi színház

Egy személy kommunikál a csapatával a Slack alkalmazásban
Canva

Hányszor kellett már bizonyítania a főnökének, hogy produktív?

A Slack státuszának napközbeni frissítésétől kezdve a főnökének küldött haszontalan üzenetekig, amelyekkel azt akarja bizonyítani, hogy dolgozik, lehet, hogy csak a termelékenység színjátékát játssza, és naponta akár egy órát is pazarol el ezzel a színjátékkal. Ahelyett, hogy végtelenül sok jelzést küldene a főnökének arról, hogy dolgozik, fontolja meg, hogy naponta frissíti a Slacken a haladását, mielőtt leállítja a munkaidőt.

9. Túlmunka

Egy fáradtnak és stresszesnek tűnő nő a számítógép előtt
Canva

Nehéz kreatívnak lenni, ha túlterhelt és kiégett vagy. Világszerte sokan tapasztalnak kiégést, ami komolyan befolyásolhatja a jólétünket.

Fontolja meg, hogy határokat szabjon magának a munkahelyén. Ha irodában dolgozik, ne szoktassa meg, hogy hazaviszi a munkahelyi számítógépét, és munkaidő után kikapcsolja a Slack értesítéseket. Pihenjen, ha stresszt érez vagy a kiégés szélére sodródik.

Sok vállalat wellness alkalmazásokhoz fordul, hogy segítse a munkatársakat a kiégés és a termelékenység csökkenésének elkerülésében.

IDŐGazdálkodás: minden szerepkörben elengedhetetlen készség Függetlenül attól, hogy mivel foglalkozik, néhány alapvető időgazdálkodási készség elsajátítása segíthet abban, hogy produktív maradjon, miközben jelentősen csökkenti a stressz szintjét.

10. Rendszeresség hiánya

Rendetlen irodai asztal
Canva

A rendezetlenség és a termelékenység ritkán járnak kéz a kézben. A munkahely rendben tartása növelheti a termelékenységet és csökkentheti a stresszt.

Sok időt töltünk az íróasztalunknál, miért ne tennénk tehát kellemesebbé a környezetet? Szánjon időt a rendrakásra, és szereljen fel néhány lebegő polcot az íróasztala fölé, hogy eltüntesse a vizuális zavaró tényezőket.

Fontolja meg a felesleges tárgyak kidobását, amelyeket eddig megőrzött. Az újonnan kitakarított munkaterület új lendületet adhat a napjának.

Azonosítsd az időpazarló tényezőket, és kezdj el még ma jobb munkamódszereket kialakítani!

Nem kell kaotikus állapotban élned, állandóan lemaradva a határidőktől és túlterhelve érezve magad.

Azáltal, hogy azonosítja a gyakori időpazarló tényezőket az irodában, intézkedéseket hoz azok csökkentésére, és cselekvési tervet készít, növelheti termelékenységét és visszanyerheti életének egyensúlyát.

Az egyik módja annak, hogy jobb munkaszokásokat alakítson ki és a helyes úton maradjon, egy olyan all-in-one projektmenedzsment eszköz használata, mint a ClickUp. Ez az eszköz időkövetési, célkitűzési és nyomonkövetési funkciókat, valamint több száz egyéb testreszabható funkciót kínál egy platformon, hogy kiküszöbölje a zavaró tényezőket, növelje a termelékenységét és segítse a munkára való koncentrációt.

Használja ezt a hatékony eszközt, hogy újfajta kontrollérzetet szerezzen, visszaszerezze értékes idejét, és élvezni kezdje a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, amelyre eddig törekedett. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!

Vendégíró:

Zanade Mann

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp