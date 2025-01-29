A 10 legjobb IT-menedzsment szoftver csapatok számára 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az IT-menedzsment szoftver?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az IT-menedzsment szoftverek célja, hogy segítsék a vállalkozásokat IT-infrastruktúrájuk, alkalmazásaik és szolgáltatásaik kezelésében. Ide tartoznak a feladatok, a hálózati teljesítmény, a szoftverlicencek, a hardvereszközök, a beszerzési adatok és egyebek nyomon követésére szolgáló projektmenedzsment eszközök. " } } ] }
Mi az IT-menedzsment szoftver?
Az IT-menedzsment szoftverek célja, hogy segítsék a vállalkozásokat IT-infrastruktúrájuk, alkalmazásaik és szolgáltatásaik kezelésében. Ide tartoznak a feladatok, a hálózati teljesítmény, a szoftverlicencek, a hardvereszközök, a beszerzési adatok és egyebek nyomon követésére szolgáló projektmenedzsment eszközök.
Egy stabil IT-menedzsment rendszer elengedhetetlen az üzleti folyamatokhoz, ami azt jelenti, hogy egy agilis menedzsment szoftver megoldás még fontosabbá válik. Nyomon követés, eszközkezelés és menedzselt szolgáltatók nélkül a szervezeted elveszett.
Mire kell figyelni az IT-menedzsment szoftver kiválasztásakor?
Mint bármely más alkalmazás esetében, az IT-menedzsment szoftver kiválasztása előtt is érdemes egy lépést hátralépni és áttekinteni a teljes képet. A legjobb IT-menedzsment eszközök kiválasztásakor vegye figyelembe a következőket:
- Könnyen használható és intuitív irányítópult az általános projektmenedzsmenthez
- Testreszabható funkciók kifinomultabb IT-rendszerekhez és projektekhez
- A meglévő munkafolyamatokba és menedzsment megoldásokba való integrálhatóság
- Biztonsági és adatvédelmi funkciók az eszközkezeléshez
- Rengeteg ügyfélszolgálat és erőforrás az üzleti folyamatok javításához
Bár az IT-menedzsment szoftverek használata első ránézésre csak a fejlesztők és a magasan képzett technikai csapatok számára tűnik korlátozottnak, egy kiváló menedzsment szoftver megoldásnak a szervezeten belüli többfunkciós csapatok számára is megfelelőnek kell lennie. A legjobb menedzsment szoftver megoldások azok, amelyek mindenki számára jól működnek, így kevesebb ugrálás szükséges a platformok között.
A 10 legjobb IT-menedzsment szoftver
1. ClickUp
A kis és nagy csapatok egyaránt imádják a ClickUp-ot projektek, határidők, jegyek, feladatok, csapatok közötti kommunikáció és még sok más kezelésére. Ez egy rendkívül testreszabható projektmenedzsment szoftver és feladatkezelő szoftver, amely az IT-menedzsment szoftverek széles skáláját kínálja.
Az IT-csapatok létrehozhatnak feladatokat a szoftverhibák elhárításával kapcsolatban, kioszthatják azokat a fejlesztőknek, és nyomon követhetik a haladást, amíg minden probléma megoldásra nem kerül. Ezenkívül a ClickUp segítségével kezelhetik a hálózati infrastruktúra frissítéseit, feladatokat oszthatnak ki a hálózati mérnököknek, nyomon követhetik az azok elvégzésének haladását, és egy IT-menedzsment rendszerben láthatják azok befejezését.
A ClickUp IT- és szolgáltatáskezelési funkciókat is kínál, mint például időkövetés, erőforrás-kezelés és egyéni állapotok. Könnyedén közölheti a következő lépéseket, naplózhatja a projekteket és növelheti a több folyamatban lévő kampány láthatóságát.
A ClickUp legjobb funkciói
- Testreszabható irányítópultok az áttekinthető monitorozáshoz
- Beépített időkövető eszközök
- IT-sablonokat biztosít, így nem kell a projekteket a nulláról kezdeni.
- Zökkenőmentes integráció számos népszerű alkalmazással és menedzsment megoldással
- Egyedi állapotok az IT-specifikus munkafolyamatok nyomon követéséhez
- Eszközkezelési funkciók minden dokumentálásához
A ClickUp korlátai
A ClickUp túl bonyolult lehet azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik a magas fokú testreszabhatóságú projektmenedzsment szoftvereket, és nem szoktak a meredek tanulási görbéhez.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Jira
A Jira egy népszerű projektmenedzsment szoftver fejlesztői csapatok számára, amelynek Jira szolgáltatásmenedzsment funkciója IT-menedzsment szoftver megoldásokat is magában foglal. Olyan funkciókat kínál, mint a munkafolyamatok, hibák és problémák nyomon követésére szolgáló feladatkezelő szoftver, valamint bármilyen méretű projekt kezelése.
A Jira egy IT-menedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak hatékonyabban és gyorsabban dolgozni azáltal, hogy az összes projektinformációt, például a feladatokat, a határidőket és a kommunikációt egy helyen tárolja.
Például a Jira segítségével a csapatok könnyedén nyomon követhetik a hibákat, feladatokat rendelhetnek a fejlesztőkhöz, és a munkaterhelés-nézetek segítségével biztosíthatják a feladatok elvégzését. Mindez a Jira-t igazán hasznos eszközzé teszi az IT-csapatok számára, függetlenül attól, hogy azok nagyok vagy kicsik.
A Jira legjobb funkciói
- Testreszabható munkafolyamatok, amelyek megfelelnek a konkrét fejlesztési folyamatoknak
- Hasznos jelentési és elemzési funkciók
- Integráció más népszerű IT-menedzsment szoftvermegoldásokkal, mint például a Bitbucket és a GitHub
A Jira korlátai
Nem technikai felhasználók vagy nagy, nem technikai csapatok számára bonyolult lehet. Bizonyos esetekben a felhasználók késleltetést tapasztalhatnak a Jira-problémák betöltésekor és a frissítések beírásakor.
Jira árak
- Ingyenes: legfeljebb 10 felhasználó számára
- Standard: 7,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
- Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jira értékelések
- G2: 4,3/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
3. NinjaOne
A NinjaOne egy all-in-one IT-menedzsment megoldás, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a patch menedzsment, a szoftver telepítés és a távoli felügyelet. A NinjaOne segítségével a csapatok egyetlen irányítópultról kezelhetik teljes IT-infrastruktúrájukat.
A NinjaOne minden méretű vállalkozás számára egyszerűsíti az IT-műveleteket, vagyis átfogóan épül fel.
Segít a csapatoknak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a határidők kitűzésében és az előrehaladás nyomon követésében, így a csapatok sokkal gyorsabban tudják megoldani az IT-problémákat. Ráadásul a NinjaOne automatizálási funkciói lehetővé teszik az IT-csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását és az emberi hibák csökkentését, ami nagyszerű, ha korlátozott erőforrásokkal dolgozik.
A NinjaOne legjobb funkciói
- Automatizált munkafolyamatok az egyszerűsített IT-menedzsment szoftvermegoldásokhoz
- Valós idejű felügyelet a jobb válaszidők érdekében
- Rugalmas telepítési lehetőségek különböző igényű vállalkozások számára
A NinjaOne korlátai
Lehet, hogy nem annyira testreszabható, mint más IT-menedzsment megoldások. Az alkalmazásból hiányoznak néhány olyan fejlett funkciók, amelyek a bonyolultabb megoldásokban megtalálhatók.
NinjaOne árak
Havi 3 dollártól kezdődik eszközönként, és az eszközök számával arányosan emelkedik.
A NinjaOne eszközönkénti fizetési modellt alkalmaz. Kérjen árajánlatot, hogy többet tudjon meg a teljes költségről.
NinjaOne értékelések
- G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)
4. Freshservice
A Freshservice egy felhőalapú IT-szolgáltatáskezelő eszköz, amelynek célja az üzleti IT-műveletek racionalizálása. Az incidenskezelés, az eszközkezelő szoftver és a változáskezelés funkcióival a Freshservice egy átfogó funkciókészletet kínál, amely közvetlenül kielégíti az IT-menedzsment szoftverek igényeit.
Az IT-szolgáltatási ügyfélszolgálat működtetésének kezelése az egyik módja annak, ahogyan az IT-csapatok a Freshservice-t használják. A szolgáltatási kérelmek, incidensek és változási kérelmek kezelése egy irányítópanelről végezhető el.
Az alkalmazás számos jelentési és elemzési funkcióval is rendelkezik, amelyek hasznosak azoknak az IT-csapatoknak, amelyeknek azonosítaniuk kell a fejlesztésre szoruló területeket és mérniük kell teljesítményüket.
A Freshservice legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felület az egyszerű navigáció és alkalmazás érdekében
- IT-szolgáltatási ügyfélszolgálati eszközök
- Hardver- és szoftverlicencek kezelése
- Robusztus jelentéskészítés és elemzés, amely segít a csapatoknak optimalizálni munkafolyamataikat és kezelni technológiai adósságaikat
- Jól testreszabható
A Freshservice korlátai
A Freshservice egyik korlátozása, amelyet a felhasználóknak tudniuk kell, a felhasználói felület korlátozott testreszabhatósága, ami nem feltétlenül megfelelő a nagyon specifikus követelményekkel rendelkező csapatok számára.
Freshservice árak
- Starter: 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Növekedés: 49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Pro: 95 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Enterprise: 119 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
Freshservice értékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 900 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)
5. Monday. com
A Monday.com egy felhőalapú projektmenedzsment szoftver, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a projektkövetés, az együttműködés és még sablonok is. Bár nem kifejezetten IT-menedzsment céljára lett kifejlesztve, a Monday elég testreszabható ahhoz, hogy megfeleljen az IT-csapatok igényeinek.
Az IT-csapatok például a Monday segítségével egyszerűsíthetik szoftverfejlesztési folyamataikat azáltal, hogy minden projekthez táblákat hoznak létre, nyomon követik az előrehaladást és feladatokat osztanak ki a fejlesztőknek. A monday.com-ot más eszközökkel, például a GitHubbal vagy a Jirával is integrálhatják, hogy automatikusan frissítsék a projektállapotokat és minden projektinformációt egy helyen tároljanak.
A Monday testreszabható munkafolyamatai segítenek meghatározni a fejlesztési folyamatok konkrét lépéseit, ami csökkenti a hibák számát és lehetővé teszi a kiváló minőségű szoftverek időben történő szállítását.
A Monday legjobb funkciói
- Rugalmas és intuitív felület az egyszerű navigáció és alkalmazás érdekében
- Testreszabható munkafolyamatok az egyedi üzleti igényekhez
- Valós idejű frissítések a jobb csapatmunka érdekében
- Hasznos a sprint tervezéshez
A Monday korlátai
Lehet, hogy nem alkalmas komplex IT-menedzsment feladatokra. Az alternatív IT-menedzsment megoldásokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek.
Monday árak
- Alapvető CRM: 10 dollár/felhasználó/hónap
- Standard CRM: 14 USD/felhasználó/hónap
- Pro CRM: 24 dollár/felhasználó/hónap
- Vállalati CRM: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Monday értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
6. Atera
Az Atera egy felhőalapú, all-in-one IT-menedzsment platform, amely távoli felügyeletet, patch-kezelést és automatizált munkafolyamatokat biztosít minden méretű vállalkozás számára.
Az IT-csapatok például az Atera segítségével távolról is hozzáférhetnek a számítógépekhez, szerverekhez és egyéb végpontokhoz, és azokat kezelhetik, ami lehetővé teszi számukra a problémák gyors elhárítását és a gyors támogatás nyújtását. Ez hozzájárul a végfelhasználók elégedettségének javításához és a leállások csökkentéséhez, ami viszont növeli a termelékenységet és időt takarít meg az IT-csapatok számára.
Az Atera másik fontos jellemzője az automatizálási képessége. Az IT-csapatok automatizálják a rutin feladatokat, mint például a szoftverfrissítéseket, a biztonsági mentéseket és a javításokat, ami segít nekik erőforrásokat megtakarítani. 👨💻
Emellett segít csökkenteni a hibák kockázatát, minimalizálni az üzemszüneteket, és időt szabadítani fel az IT-csapatok számára, hogy stratégiai feladatokra, például a kiberbiztonságra vagy az üzletmenet-folytonossági tervezésre koncentrálhassanak. Az Atera kiválóan alkalmas olyan kifinomult IT-csapatok számára, amelyeknek támogatást kell nyújtaniuk nagyvállalati szervezeteknek.
Atera legjobb funkciói
- Egyszerű és intuitív felület a könnyű használat és navigáció érdekében
- Automatizált felügyelet és menedzsment a hatékonyabb IT-műveletekért
- Rugalmas telepítési lehetőségek az egyedi üzleti igényekhez igazodva
Atera korlátai
Az Atera a drágább kategóriába tartozik, és leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek kifinomult IT-funkciókra van szükségük a munkájuk elvégzéséhez.
Atera árak
- Professional: 149 dollár havonta technikusonként, éves számlázással
- Szakértő: 169 dollár havonta technikusonként, éves számlázással
- Master: 199 dollár havonta technikusonként, éves számlázással
- Enterprise: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Atera értékelések
- G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
7. SailPoint
A SailPoint egy identitáskezelő szoftver, amely segít a vállalkozásoknak a kritikus rendszereikhez és alkalmazásaikhoz való hozzáférés kezelésében. A SailPoint segítségével a vállalkozások ellenőrizhetik, hogy ki fér hozzá mihez, figyelemmel kísérhetik a felhasználói tevékenységeket, és automatizálhatják a megfelelőségi jelentéseket.
A SailPoint a legjobb választás a kiberkockázatok kezeléséhez és a távoli munkatársakkal való együttműködéshez. Az AI segítségével biztosítja, hogy az összes IT-rendszer megfeleljen az automatikus értesítések és frissítések követelményeinek. Ha szeretné megtudni, hogy mennyit takaríthat meg egy olyan megoldás bevezetésével, mint a SailPoint, látogasson el a cég honlapjára, ahol további információkat talál.
A SailPoint legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti a navigációt és a használat elsajátítását
- Automatizált megfelelőségi jelentések, amelyek időt takarítanak meg és csökkentik a hibák számát
- Kiterjedt integráció más eszközökkel és szoftverekkel a funkcionalitás maximalizálása érdekében
A SailPoint korlátai
A SailPoint jól felépített, komplexebb IT-menedzsment igényű Fortune 500-as vállalatok számára. Kisebb, korlátozott költségvetésű kkv-k számára nem annyira alkalmas.
SailPoint árak
A SailPoint árai kérésre elérhetők.
SailPoint értékelések
- G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)
8. Device42
A Device42 segítségével a vállalkozások átláthatóságot nyernek IT-infrastruktúrájukban és racionalizálhatják működésüket.
A Device42 az IT-csapatok számára teljes leltárt biztosít az összes hardver- és szoftvereszközről, valamint a hálózati kapcsolatokról és függőségekről. Ez az információ segít az IT-csapatoknak az eszközök hatékonyabb kezelésében, az IT-műveletek optimalizálásában és a leállások csökkentésében.
Menedzsment megoldásként leginkább azoknak az IT-csapatoknak ajánlott, amelyek all-in-one megoldást keresnek IT-igényeik kielégítésére. A platform kiterjedt jelentési és elemzési képességei révén az IT-csapatok betekintést nyerhetnek infrastruktúrájukba, ami lehetővé teszi számukra, hogy jobb döntéseket hozzanak és szolgáltatásukat fejlesszék.
A Device42 legjobb funkciói
- Hatékony IP-címkövetési és jelszókezelési funkciók, amelyek növelik a hatékonyságot
- Infrastruktúra-felfedező eszközök
- Függőség-térképezési funkciók
- Szoftverlicenc-kezelés
- SSL-tanúsítványkezelés
A Device42 korlátai
Lehet, hogy nem alkalmasak általánosabb IT-menedzsment feladatokra.
Device42 árak
A Device42 éves előfizetési modellel működik, amely az eszközök számán alapul. Kérjen bemutatót, hogy többet tudjon meg.
Device42 értékelések
- G2: 4,7/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)
9. Wrike
Az IT-csapatok a Wrike-ot használják szoftverfejlesztési projektek kezelésére, feladatok kiosztására a fejlesztőknek, a haladás nyomon követésére és az érdekelt felekkel való kommunikációra. Ezen felül testreszabható munkafolyamatokat, sablonokat és jelentéskészítési funkciókat kínál, amelyek segítenek a csapatoknak jobb eredményeket elérni.
IT-feladatok kezelésére szolgáló eszközként a Wrike minden méretű vállalkozás számára alkalmas, amely könnyen használható, felhőalapú projektmenedzsment megoldást keres, és olyan funkciókat kínál, amelyek elég rugalmasak az IT-projektek megvalósításához.
A Wrike különösen hasznos azoknak az IT-csapatoknak, amelyeknek több érdekelt felet érintő komplex projekteket kell kezelniük, például szoftverfejlesztést, infrastruktúra-kezelést és kiberbiztonságot.
A Wrike legjobb funkciói
- Rugalmas és intuitív felület, amely megkönnyíti a bevezetést és a használatot
- Testreszabható munkafolyamatok, amelyek megfelelnek az egyedi üzleti igényeknek
- Valós idejű együttműködési funkciók, amelyek növelik a csapat termelékenységét
A Wrike korlátai
Lehet, hogy nem alkalmas komplex IT-menedzsment feladatokra.
Wrike árak
- Ingyenes
- Team: 9,80 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
- Pinnacle: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Wrike értékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)
10. xMatters
Az xMatters egy incidenskezelő szoftver, amely praktikus valós idejű kommunikációs és együttműködési eszközökkel segíti a vállalkozásokat az IT-incidensek gyors megoldásában. Az xMatters segítségével az IT-csapatok gyorsan reagálhatnak az incidensekre és megoldhatják azokat, javítva ezzel az ügyfelek elégedettségét.
Az xMatters segítségével, ha egy kritikus rendszer leáll, automatikusan értesíti az érintett IT-személyzetet, szükség esetén továbbítja a problémát, és valós időben tájékoztat az incidens állapotáról. Ez segít biztosítani, hogy az IT-csapatok gyorsan reagálhassanak az incidensekre.
Az xMatters leginkább olyan vállalkozások számára alkalmas, amelyeknek kritikus fontosságú rendszereket és szolgáltatásokat kell kezelniük, például a pénzügyi, egészségügyi vagy távközlési ágazatban. A platform robusztus kommunikációs funkciói, beleértve a hang-, szöveg- és mobil push értesítéseket, segítenek az IT-csapatoknak a kapcsolattartásban és az incidensek gyors kezelésében, függetlenül a helyszíntől.
xMatters legjobb funkciói
- Valós idejű kommunikációs és együttműködési funkciók, amelyek javítják az incidensekre való reagálási időt
- Testreszabható incidenskezelési munkafolyamatok, amelyek megfelelnek az adott üzleti igényeknek
- Hasznos integrációk más IT-menedzsment eszközökkel
xMatters legjobb funkciói korlátozások
Az xMatters elsősorban az incidenskezelésre és a kommunikációra összpontosít, és előfordulhat, hogy nem kínál ugyanolyan funkciókat, mint más IT-menedzsment platformok.
xMatters árak
- Ingyenes
- Starter: 9 dollár felhasználónként havonta
- Ár: 39 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
xMatters értékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
Hozzon ki többet az IT-menedzsment szoftveréből
A szoftvereket, hardvereket vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak korlátozniuk kell a szolgáltatáskimaradásoknak a felhasználói élményre gyakorolt hatását, hogy elkerüljék az ügyfelek elvesztését. Ezért van szükség a legjobb, az Ön igényeinek megfelelően rugalmas IT-menedzsment szoftverre.
Ha testreszabást szeretne, akkor próbálja ki a ClickUp-ot. Több mint 15 nézettel, több száz integrációval és több mint ezer sablonnal rendelkezésre áll, így biztosan megtalálja a csapatának megfelelő megoldást.