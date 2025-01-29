A 10 legjobb IT-menedzsment szoftver csapatok számára 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az IT-menedzsment szoftver?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az IT-menedzsment szoftverek célja, hogy segítsék a vállalkozásokat IT-infrastruktúrájuk, alkalmazásaik és szolgáltatásaik kezelésében. Ide tartoznak a feladatok, a hálózati teljesítmény, a szoftverlicencek, a hardvereszközök, a beszerzési adatok és egyebek nyomon követésére szolgáló projektmenedzsment eszközök. " } } ] }

Az IT-menedzsment szoftverek célja, hogy segítsék a vállalkozásokat IT-infrastruktúrájuk, alkalmazásaik és szolgáltatásaik kezelésében. Ide tartoznak a feladatok, a hálózati teljesítmény, a szoftverlicencek, a hardvereszközök, a beszerzési adatok és egyebek nyomon követésére szolgál ó projektmenedzsment eszközök.

Egy stabil IT-menedzsment rendszer elengedhetetlen az üzleti folyamatokhoz, ami azt jelenti, hogy egy agilis menedzsment szoftver megoldás még fontosabbá válik. Nyomon követés, eszközkezelés és menedzselt szolgáltatók nélkül a szervezeted elveszett.

Mire kell figyelni az IT-menedzsment szoftver kiválasztásakor?

Mint bármely más alkalmazás esetében, az IT-menedzsment szoftver kiválasztása előtt is érdemes egy lépést hátralépni és áttekinteni a teljes képet. A legjobb IT-menedzsment eszközök kiválasztásakor vegye figyelembe a következőket:

Könnyen használható és intuitív irányítópult az általános projektmenedzsmenthez

Testreszabható funkciók kifinomultabb IT-rendszerekhez és projektekhez

A meglévő munkafolyamatokba és menedzsment megoldásokba való integrálhatóság

Biztonsági és adatvédelmi funkciók az eszközkezeléshez

Rengeteg ügyfélszolgálat és erőforrás az üzleti folyamatok javításához

Bár az IT-menedzsment szoftverek használata első ránézésre csak a fejlesztők és a magasan képzett technikai csapatok számára tűnik korlátozottnak, egy kiváló menedzsment szoftver megoldásnak a szervezeten belüli többfunkciós csapatok számára is megfelelőnek kell lennie. A legjobb menedzsment szoftver megoldások azok, amelyek mindenki számára jól működnek, így kevesebb ugrálás szükséges a platformok között.

A 10 legjobb IT-menedzsment szoftver

Készítsen egyhetes vagy egyhónapos sprinteket az Agile megközelítéssel a ClickUp segítségével.

A kis és nagy csapatok egyaránt imádják a ClickUp-ot projektek, határidők, jegyek, feladatok, csapatok közötti kommunikáció és még sok más kezelésére. Ez egy rendkívül testreszabható projektmenedzsment szoftver és feladatkezelő szoftver, amely az IT-menedzsment szoftverek széles skáláját kínálja.

Az IT-csapatok létrehozhatnak feladatokat a szoftverhibák elhárításával kapcsolatban, kioszthatják azokat a fejlesztőknek, és nyomon követhetik a haladást, amíg minden probléma megoldásra nem kerül. Ezenkívül a ClickUp segítségével kezelhetik a hálózati infrastruktúra frissítéseit, feladatokat oszthatnak ki a hálózati mérnököknek, nyomon követhetik az azok elvégzésének haladását, és egy IT-menedzsment rendszerben láthatják azok befejezését.

A ClickUp IT- és szolgáltatáskezelési funkciókat is kínál, mint például időkövetés, erőforrás-kezelés és egyéni állapotok. Könnyedén közölheti a következő lépéseket, naplózhatja a projekteket és növelheti a több folyamatban lévő kampány láthatóságát.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok az áttekinthető monitorozáshoz

Beépített időkövető eszközök

IT-sablonokat biztosít , így nem kell a projekteket a nulláról kezdeni.

Zökkenőmentes integráció számos népszerű alkalmazással és menedzsment megoldással

Egyedi állapotok az IT-specifikus munkafolyamatok nyomon követéséhez

Eszközkezelési funkciók minden dokumentálásához

A ClickUp korlátai

A ClickUp túl bonyolult lehet azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik a magas fokú testreszabhatóságú projektmenedzsment szoftvereket, és nem szoktak a meredek tanulási görbéhez.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Jira

A Jira nemrégiben kiadott Issue-Tracking nézet

A Jira egy népszerű projektmenedzsment szoftver fejlesztői csapatok számára, amelynek Jira szolgáltatásmenedzsment funkciója IT-menedzsment szoftver megoldásokat is magában foglal. Olyan funkciókat kínál, mint a munkafolyamatok, hibák és problémák nyomon követésére szolgáló feladatkezelő szoftver, valamint bármilyen méretű projekt kezelése.

A Jira egy IT-menedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak hatékonyabban és gyorsabban dolgozni azáltal, hogy az összes projektinformációt, például a feladatokat, a határidőket és a kommunikációt egy helyen tárolja.

Például a Jira segítségével a csapatok könnyedén nyomon követhetik a hibákat, feladatokat rendelhetnek a fejlesztőkhöz, és a munkaterhelés-nézetek segítségével biztosíthatják a feladatok elvégzését. Mindez a Jira-t igazán hasznos eszközzé teszi az IT-csapatok számára, függetlenül attól, hogy azok nagyok vagy kicsik.

A Jira legjobb funkciói

Testreszabható munkafolyamatok, amelyek megfelelnek a konkrét fejlesztési folyamatoknak

Hasznos jelentési és elemzési funkciók

Integráció más népszerű IT-menedzsment szoftvermegoldásokkal, mint például a Bitbucket és a GitHub

A Jira korlátai

Nem technikai felhasználók vagy nagy, nem technikai csapatok számára bonyolult lehet. Bizonyos esetekben a felhasználók késleltetést tapasztalhatnak a Jira-problémák betöltésekor és a frissítések beírásakor.

Jira árak

Ingyenes: legfeljebb 10 felhasználó számára

Standard: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések

G2: 4,3/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

3. NinjaOne

Via NinjaOne

A NinjaOne egy all-in-one IT-menedzsment megoldás, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a patch menedzsment, a szoftver telepítés és a távoli felügyelet. A NinjaOne segítségével a csapatok egyetlen irányítópultról kezelhetik teljes IT-infrastruktúrájukat.

A NinjaOne minden méretű vállalkozás számára egyszerűsíti az IT-műveleteket, vagyis átfogóan épül fel.

Segít a csapatoknak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a határidők kitűzésében és az előrehaladás nyomon követésében, így a csapatok sokkal gyorsabban tudják megoldani az IT-problémákat. Ráadásul a NinjaOne automatizálási funkciói lehetővé teszik az IT-csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását és az emberi hibák csökkentését, ami nagyszerű, ha korlátozott erőforrásokkal dolgozik.

A NinjaOne legjobb funkciói

Automatizált munkafolyamatok az egyszerűsített IT-menedzsment szoftvermegoldásokhoz

Valós idejű felügyelet a jobb válaszidők érdekében

Rugalmas telepítési lehetőségek különböző igényű vállalkozások számára

A NinjaOne korlátai

Lehet, hogy nem annyira testreszabható, mint más IT-menedzsment megoldások. Az alkalmazásból hiányoznak néhány olyan fejlett funkciók, amelyek a bonyolultabb megoldásokban megtalálhatók.

NinjaOne árak

Havi 3 dollártól kezdődik eszközönként, és az eszközök számával arányosan emelkedik.

A NinjaOne eszközönkénti fizetési modellt alkalmaz. Kérjen árajánlatot, hogy többet tudjon meg a teljes költségről.

NinjaOne értékelések

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

4. Freshservice

A Freshworks Freshservice szolgáltatásán keresztül

A Freshservice egy felhőalapú IT-szolgáltatáskezelő eszköz, amelynek célja az üzleti IT-műveletek racionalizálása. Az incidenskezelés, az eszközkezelő szoftver és a változáskezelés funkcióival a Freshservice egy átfogó funkciókészletet kínál, amely közvetlenül kielégíti az IT-menedzsment szoftverek igényeit.

Az IT-szolgáltatási ügyfélszolgálat működtetésének kezelése az egyik módja annak, ahogyan az IT-csapatok a Freshservice-t használják. A szolgáltatási kérelmek, incidensek és változási kérelmek kezelése egy irányítópanelről végezhető el.

Az alkalmazás számos jelentési és elemzési funkcióval is rendelkezik, amelyek hasznosak azoknak az IT-csapatoknak, amelyeknek azonosítaniuk kell a fejlesztésre szoruló területeket és mérniük kell teljesítményüket.

A Freshservice legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület az egyszerű navigáció és alkalmazás érdekében

IT-szolgáltatási ügyfélszolgálati eszközök

Hardver- és szoftverlicencek kezelése

Robusztus jelentéskészítés és elemzés, amely segít a csapatoknak optimalizálni munkafolyamataikat és kezelni technológiai adósságaikat

Jól testreszabható

A Freshservice korlátai

A Freshservice egyik korlátozása, amelyet a felhasználóknak tudniuk kell, a felhasználói felület korlátozott testreszabhatósága, ami nem feltétlenül megfelelő a nagyon specifikus követelményekkel rendelkező csapatok számára.

Freshservice árak

Starter: 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Növekedés: 49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Pro: 95 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Enterprise: 119 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Freshservice értékelések

G2: 4,6/5 (több mint 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

5. Monday. com

Via Monday

A Monday.com egy felhőalapú projektmenedzsment szoftver, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a projektkövetés, az együttműködés és még sablonok is. Bár nem kifejezetten IT-menedzsment céljára lett kifejlesztve, a Monday elég testreszabható ahhoz, hogy megfeleljen az IT-csapatok igényeinek.

Az IT-csapatok például a Monday segítségével egyszerűsíthetik szoftverfejlesztési folyamataikat azáltal, hogy minden projekthez táblákat hoznak létre, nyomon követik az előrehaladást és feladatokat osztanak ki a fejlesztőknek. A monday.com-ot más eszközökkel, például a GitHubbal vagy a Jirával is integrálhatják, hogy automatikusan frissítsék a projektállapotokat és minden projektinformációt egy helyen tároljanak.

A Monday testreszabható munkafolyamatai segítenek meghatározni a fejlesztési folyamatok konkrét lépéseit, ami csökkenti a hibák számát és lehetővé teszi a kiváló minőségű szoftverek időben történő szállítását.

A Monday legjobb funkciói

Rugalmas és intuitív felület az egyszerű navigáció és alkalmazás érdekében

Testreszabható munkafolyamatok az egyedi üzleti igényekhez

Valós idejű frissítések a jobb csapatmunka érdekében

Hasznos a sprint tervezéshez

A Monday korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas komplex IT-menedzsment feladatokra. Az alternatív IT-menedzsment megoldásokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek.

Monday árak

Alapvető CRM: 10 dollár/felhasználó/hónap

Standard CRM: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro CRM: 24 dollár/felhasználó/hónap

Vállalati CRM: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Monday értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

6. Atera

Via Atera

Az Atera egy felhőalapú, all-in-one IT-menedzsment platform, amely távoli felügyeletet, patch-kezelést és automatizált munkafolyamatokat biztosít minden méretű vállalkozás számára.

Az IT-csapatok például az Atera segítségével távolról is hozzáférhetnek a számítógépekhez, szerverekhez és egyéb végpontokhoz, és azokat kezelhetik, ami lehetővé teszi számukra a problémák gyors elhárítását és a gyors támogatás nyújtását. Ez hozzájárul a végfelhasználók elégedettségének javításához és a leállások csökkentéséhez, ami viszont növeli a termelékenységet és időt takarít meg az IT-csapatok számára.

Az Atera másik fontos jellemzője az automatizálási képessége. Az IT-csapatok automatizálják a rutin feladatokat, mint például a szoftverfrissítéseket, a biztonsági mentéseket és a javításokat, ami segít nekik erőforrásokat megtakarítani. 👨‍💻

Emellett segít csökkenteni a hibák kockázatát, minimalizálni az üzemszüneteket, és időt szabadítani fel az IT-csapatok számára, hogy stratégiai feladatokra, például a kiberbiztonságra vagy az üzletmenet-folytonossági tervezésre koncentrálhassanak. Az Atera kiválóan alkalmas olyan kifinomult IT-csapatok számára, amelyeknek támogatást kell nyújtaniuk nagyvállalati szervezeteknek.

Atera legjobb funkciói

Egyszerű és intuitív felület a könnyű használat és navigáció érdekében

Automatizált felügyelet és menedzsment a hatékonyabb IT-műveletekért

Rugalmas telepítési lehetőségek az egyedi üzleti igényekhez igazodva

Atera korlátai

Az Atera a drágább kategóriába tartozik, és leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek kifinomult IT-funkciókra van szükségük a munkájuk elvégzéséhez.

Atera árak

Professional: 149 dollár havonta technikusonként, éves számlázással

Szakértő: 169 dollár havonta technikusonként, éves számlázással

Master: 199 dollár havonta technikusonként, éves számlázással

Enterprise: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Atera értékelések

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. SailPoint

Via SailPoint

A SailPoint egy identitáskezelő szoftver, amely segít a vállalkozásoknak a kritikus rendszereikhez és alkalmazásaikhoz való hozzáférés kezelésében. A SailPoint segítségével a vállalkozások ellenőrizhetik, hogy ki fér hozzá mihez, figyelemmel kísérhetik a felhasználói tevékenységeket, és automatizálhatják a megfelelőségi jelentéseket.

A SailPoint a legjobb választás a kiberkockázatok kezeléséhez és a távoli munkatársakkal való együttműködéshez. Az AI segítségével biztosítja, hogy az összes IT-rendszer megfeleljen az automatikus értesítések és frissítések követelményeinek. Ha szeretné megtudni, hogy mennyit takaríthat meg egy olyan megoldás bevezetésével, mint a SailPoint, látogasson el a cég honlapjára, ahol további információkat talál.

A SailPoint legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti a navigációt és a használat elsajátítását

Automatizált megfelelőségi jelentések, amelyek időt takarítanak meg és csökkentik a hibák számát

Kiterjedt integráció más eszközökkel és szoftverekkel a funkcionalitás maximalizálása érdekében

A SailPoint korlátai

A SailPoint jól felépített, komplexebb IT-menedzsment igényű Fortune 500-as vállalatok számára. Kisebb, korlátozott költségvetésű kkv-k számára nem annyira alkalmas.

SailPoint árak

A SailPoint árai kérésre elérhetők.

SailPoint értékelések

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

8. Device42

Via Device42

A Device42 segítségével a vállalkozások átláthatóságot nyernek IT-infrastruktúrájukban és racionalizálhatják működésüket.

A Device42 az IT-csapatok számára teljes leltárt biztosít az összes hardver- és szoftvereszközről, valamint a hálózati kapcsolatokról és függőségekről. Ez az információ segít az IT-csapatoknak az eszközök hatékonyabb kezelésében, az IT-műveletek optimalizálásában és a leállások csökkentésében.

Menedzsment megoldásként leginkább azoknak az IT-csapatoknak ajánlott, amelyek all-in-one megoldást keresnek IT-igényeik kielégítésére. A platform kiterjedt jelentési és elemzési képességei révén az IT-csapatok betekintést nyerhetnek infrastruktúrájukba, ami lehetővé teszi számukra, hogy jobb döntéseket hozzanak és szolgáltatásukat fejlesszék.

A Device42 legjobb funkciói

Hatékony IP-címkövetési és jelszókezelési funkciók, amelyek növelik a hatékonyságot

Infrastruktúra-felfedező eszközök

Függőség-térképezési funkciók

Szoftverlicenc-kezelés

SSL-tanúsítványkezelés

A Device42 korlátai

Lehet, hogy nem alkalmasak általánosabb IT-menedzsment feladatokra.

Device42 árak

A Device42 éves előfizetési modellel működik, amely az eszközök számán alapul. Kérjen bemutatót, hogy többet tudjon meg.

Device42 értékelések

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

9. Wrike

Via Wrike

Az IT-csapatok a Wrike-ot használják szoftverfejlesztési projektek kezelésére, feladatok kiosztására a fejlesztőknek, a haladás nyomon követésére és az érdekelt felekkel való kommunikációra. Ezen felül testreszabható munkafolyamatokat, sablonokat és jelentéskészítési funkciókat kínál, amelyek segítenek a csapatoknak jobb eredményeket elérni.

IT-feladatok kezelésére szolgáló eszközként a Wrike minden méretű vállalkozás számára alkalmas, amely könnyen használható, felhőalapú projektmenedzsment megoldást keres, és olyan funkciókat kínál, amelyek elég rugalmasak az IT-projektek megvalósításához.

A Wrike különösen hasznos azoknak az IT-csapatoknak, amelyeknek több érdekelt felet érintő komplex projekteket kell kezelniük, például szoftverfejlesztést, infrastruktúra-kezelést és kiberbiztonságot.

A Wrike legjobb funkciói

Rugalmas és intuitív felület, amely megkönnyíti a bevezetést és a használatot

Testreszabható munkafolyamatok, amelyek megfelelnek az egyedi üzleti igényeknek

Valós idejű együttműködési funkciók , amelyek növelik a csapat termelékenységét

A Wrike korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas komplex IT-menedzsment feladatokra.

Wrike árak

Ingyenes

Team: 9,80 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Pinnacle: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Wrike értékelések

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

10. xMatters

Via xMatters

Az xMatters egy incidenskezelő szoftver, amely praktikus valós idejű kommunikációs és együttműködési eszközökkel segíti a vállalkozásokat az IT-incidensek gyors megoldásában. Az xMatters segítségével az IT-csapatok gyorsan reagálhatnak az incidensekre és megoldhatják azokat, javítva ezzel az ügyfelek elégedettségét.

Az xMatters segítségével, ha egy kritikus rendszer leáll, automatikusan értesíti az érintett IT-személyzetet, szükség esetén továbbítja a problémát, és valós időben tájékoztat az incidens állapotáról. Ez segít biztosítani, hogy az IT-csapatok gyorsan reagálhassanak az incidensekre.

Az xMatters leginkább olyan vállalkozások számára alkalmas, amelyeknek kritikus fontosságú rendszereket és szolgáltatásokat kell kezelniük, például a pénzügyi, egészségügyi vagy távközlési ágazatban. A platform robusztus kommunikációs funkciói, beleértve a hang-, szöveg- és mobil push értesítéseket, segítenek az IT-csapatoknak a kapcsolattartásban és az incidensek gyors kezelésében, függetlenül a helyszíntől.

xMatters legjobb funkciói

Valós idejű kommunikációs és együttműködési funkciók, amelyek javítják az incidensekre való reagálási időt

Testreszabható incidenskezelési munkafolyamatok , amelyek megfelelnek az adott üzleti igényeknek

Hasznos integrációk más IT-menedzsment eszközökkel

xMatters legjobb funkciói korlátozások

Az xMatters elsősorban az incidenskezelésre és a kommunikációra összpontosít, és előfordulhat, hogy nem kínál ugyanolyan funkciókat, mint más IT-menedzsment platformok.

xMatters árak

Ingyenes

Starter: 9 dollár felhasználónként havonta

Ár: 39 USD/felhasználó/hónap

Haladó: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

xMatters értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Hozzon ki többet az IT-menedzsment szoftveréből

A szoftvereket, hardvereket vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak korlátozniuk kell a szolgáltatáskimaradásoknak a felhasználói élményre gyakorolt hatását, hogy elkerüljék az ügyfelek elvesztését. Ezért van szükség a legjobb, az Ön igényeinek megfelelően rugalmas IT-menedzsment szoftverre.

Ha testreszabást szeretne, akkor próbálja ki a ClickUp-ot. Több mint 15 nézettel, több száz integrációval és több mint ezer sablonnal rendelkezésre áll, így biztosan megtalálja a csapatának megfelelő megoldást.