A 10 legjobb irodai menedzsment szoftver a hatékony munkahelyekért

Az irodája felszínesen produktívnak tűnhet – a feladatok elvégzésre kerülnek, megbeszélések zajlanak, e-mailek repülnek. De mindez mögött mennyi időt pazarol el a fájlok keresésével, jóváhagyások üldözésével vagy a félreértések kijavításával?

A munkahelyi hatékonyság hiánya nem mindig nyilvánvaló, de gyorsan felhalmozódik.

Ezért fordulnak a vállalkozások az alapvető szervezésen túlmutató irodai menedzsment szoftverekhez. Automatizált munkafolyamatokat, egyszerűsített kommunikációt és olyan rendszert akarnak, amely minden a szokásos káosz nélkül működik.

De ennyi lehetőség közül hogyan találja meg a legmegfelelőbbet? Kutatásokat végeztünk, és összeállítottunk egy listát a legjobb irodai menedzsment szoftverekről, amelyek célja, hogy segítsék a vállalkozásokat az okosabb munkavégzésben, a zökkenőmentes együttműködésben és a működésük feletti ellenőrzés megőrzésében.

A legjobb irodai menedzsment szoftverek áttekintése

Szoftver A legjobb Főbb jellemzők Árak (USD) ClickUp Teljes körű irodai munkafolyamat-kezelés vállalkozások számára Feladat-/projektkezelés, dokumentumok, csevegés, automatizálás, irányítópultok, integrációk, mesterséges intelligencia Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Asana Intuitív projekt- és feladatkezelés kis- és közepes méretű csapatok számára Feladatkövetés, automatizálás, integrációk, többféle nézet Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Basecamp Egyszerű csapatkommunikáció és projektkövetés kis csapatok számára Üzenőfalak, csevegés, bejelentkezések, Hill Charts Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Monday. com Vizuális projekttervezés és automatizálás együttműködő csapatok számára Színkódolt táblák, sablonok, időkövetés, integrációk Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Zoho One All-in-one üzleti műveletek menedzsment nagy csapatok számára Több mint 45 alkalmazás, HR/bérszámfejtés, automatizálás, irányítópultok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 45 USD/alkalmazott/hó (minden alkalmazott) Flowlu Üzleti folyamatok automatizálása és pénzügyi nyomon követés induló vállalkozások számára Gondolattérképek, CRM, automatizálás, csevegés, jelentések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Nifty Automatizált projektmunkafolyamatok több projektet kezelő csapatok számára Mérföldkőkövetés, automatizálás, projektek közötti áttekintés, csevegés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Hive Adatvezérelt projektmenedzsment közepes méretű vállalkozások számára Több nézet, csevegés, időkövetés, e-mail integráció, elemzések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. ProofHub Központosított projekt- és csapatmunka ügynökségek számára Gantt/Kanban/Naptár, beszélgetések, csevegés, időkövetés, jelentések A csomagok ára 50 dollártól kezdődik havonta. OfficeSpace Munkaterület-kezelés és optimalizálás személyes irodai környezetben Asztal/szoba foglalás, irodai térképek, elemzések, látogatókezelés Egyedi árazás

Mit kell keresnie az irodai menedzsment szoftverekben?

Az üzleti menedzsment szoftver kiválasztásakor olyan eszközre van szüksége, amely javítja a hatékonyságot, megszünteti a szűk keresztmetszeteket és egyszerűsíti a napi műveleteket.

Irodavezetőként az alábbi tulajdonságokat érdemes keresnie az irodai menedzsment szoftverekben:

Feladat- és projektkezelés : Keressen olyan eszközöket, amelyekkel Kanban táblák, Gantt-diagramok és : Keressen olyan eszközöket, amelyekkel Kanban táblák, Gantt-diagramok és munkafolyamat-automatizálás segítségével feladatok hozzárendelhetők, nyomon követhetők és automatizálhatók.

Együttműködés és kommunikáció : Válasszon olyan szoftvert, amely beépített csevegőfunkcióval, fájlmegosztási lehetőséggel és valós idejű szerkesztési funkcióval rendelkezik, hogy csapata több platform között váltogatás nélkül is kapcsolatban maradjon.

Ütemezés és naptárak : Válasszon olyan megoldást, amely intelligens ütemezést, naptárszinkronizálást és automatikus emlékeztetőket kínál, hogy elkerülje az ütközéseket és a határidők elmulasztását.

Dokumentumkezelés : Válasszon olyan rendszert, amely központi tárolást, verziókövetést és biztonságos felhőalapú biztonsági mentést kínál, hogy könnyen hozzáférhessen a fontos fájlokhoz.

Automatizálás és mesterséges intelligencia : Válasszon mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat, mint például az automatizált jóváhagyások, betekintések és csevegőrobotok, hogy csökkentse az ismétlődő feladatokat és javítsa a hatékonyságot.

Integrációk : Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen integrálható a CRM, HR és számviteli eszközökkel, és API-hozzáférést biztosít az egyedi munkafolyamatokhoz.

Biztonság és hozzáférés-ellenőrzés : Válasszon olyan platformot, amely szerepkörökön alapuló jogosultságokkal, kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) és az iparági szabványoknak való megfeleléssel rendelkezik, hogy megvédje az érzékeny adatokat.

Könnyű használat és testreszabhatóság: Keressen intuitív felületet, testreszabható munkafolyamatokat és skálázhatóságot, hogy a szoftver alkalmazkodni tudjon az üzleti igényeinek változásaihoz.

A 10 legjobb irodai menedzsment szoftver

Íme a legjobb irodai menedzsment rendszerek, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában, az ügynökség termelékenységének növelésében és a csapat összehangoltságának megőrzésében:

1. ClickUp (A legjobb a teljes irodai munkafolyamat-kezeléshez)

Az irodavezetés azt jelenti, hogy feladatokkal, határidőkkel, megbeszélésekkel, dokumentumokkal, kommunikációval és irodaterülettel kell foglalkozni – gyakran több, egymástól független eszközön keresztül. Ha folyamatosan váltogatja az alkalmazásokat és a kommunikációs eszközöket, hogy minden zökkenőmentesen működjön, a ClickUp jobb megoldást kínál.

A ClickUp több, mint egy egyszerű feladat- vagy projektmenedzsment szoftver – ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Integrálja a projekteket, feladatokat, dokumentumkezelést, készletkezelést, kommunikációt és automatizálást egy könnyen használható platformba, felhasználóbarát felülettel.

A ClickUp feladatkezelőjével könnyedén kezelheti a munkafolyamatokat, egyedi állapotok, prioritások és automatizálás segítségével, hogy csapata mindig a terv szerint haladjon.

A ClickUp feladatkezelési funkciói úgy lettek kialakítva, hogy a csapatának egyértelműséget és ellenőrzést biztosítsanak. Feladatokat hozhat létre, rendelhet hozzájuk és nyomon követheti őket egyéni státuszokkal, határidőkkel, prioritásokkal és függőségekkel, így biztosítva, hogy minden feladat szervezett legyen és illeszkedjen a munkafolyamatához.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Egyetlen kattintással hozhat létre feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből!

A ClickUp többféle nézetével, például a Lista, Tábla (Kanban), Gantt és Naptár nézettel, a projektjeit a csapatának legmegfelelőbb módon jelenítheti meg. Szerkezetes feladatlistára vagy rugalmas táblára van szüksége az agilis munkafolyamatokhoz? Bármilyen stílusú is legyen, a ClickUp biztosítja a megfelelő perspektívát.

A ClickUp projektmenedzsment eszközeivel zökkenőmentesen szervezheti projektjeit, beleértve a Gantt-diagramokat, a függőségeket és a munkaterhelés-nézeteket a zökkenőmentes végrehajtás érdekében.

Unod már, hogy az e-mailek, a Slack és a Google Docs között kell ugrálnod? A ClickUp projektmenedzsment eszközei mindent és mindenkit egy helyen egyesítenek, így a csapatod összehangoltan dolgozhat, anélkül, hogy az alkalmazások között kellene ugrálnia.

A ClickUp Chat segítségével a megbeszélések közvetlenül a munka helyszínén zajlanak, így nem kell platformok között váltogatni csak azért, hogy friss információkat szerezzen. Nincs többé elveszett üzenet vagy végtelen keresés a kontextus után – minden közvetlenül a feladatokhoz kapcsolódik.

Ingyenes sablon letöltése Javítsa az irodai működést a ClickUp Office Space Management Template segítségével, amely megkönnyíti az erőforrások, az ütemtervek és a csapat igényeinek nyomon követését egy helyen.

A ClickUp nem csak a digitális munkafolyamatokhoz használható, hanem a fizikai irodaterületek kezeléséhez is. A ClickUp irodaterület-kezelési sablon segítségével könnyedén megtervezheti az asztalok elosztását és az ülésrendet.

A ClickUp legjobb funkciói

Ötleteljen és készítsen dokumentumokat a Whiteboards és a Docs segítségével

Szerezzen áttekintést a munkaterületéről az egyedi irányítópultok segítségével.

Címkézze meg csapattársait, állítsa be a prioritásokat, és tartsa mindenkit azonnal naprakészen az @mentions és az értesítések segítségével.

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját az ismétlődő feladatok kezeléséhez és a munkaterhelés csökkentéséhez.

Kövesse nyomon a csapat előrehaladását és a feladatokra fordított időt

Integrálható a Slack, a Google Drive, a Trello és más programokkal.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek eleinte nyomasztóak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond erről Dayana Mileva, a Pontica Solutions ügyfélkapcsolati igazgatója:

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínálhat, amelyekről még elképzelni sem tudtam, hogy milyen előnyökkel járnak számunkra.

🧠 Érdekesség: Az átlagos amerikai évente több mint 700 font papírt használ. A digitális fejlődés ellenére a papírfogyasztás továbbra is magas, ami a papírmentes irodák irányába tereli a fejlődést.

2. Asana (A legjobb intuitív projekt- és feladatkezeléshez)

via Asana

Ha irodai projektjei kaotikusnak tűnnek, az Asana intuitív feladatkezeléssel, szervezési eszközökkel, egyértelmű határidőkkel és zökkenőmentes együttműködéssel hoz rendet.

Vizuális megközelítése – lista, Kanban és idővonal nézetek – segít csapatának a munkafolyamatok testreszabásában és a terv betartásában. Az automatizálás kezeli az ismétlődő feladatokat, így több idő marad a jelentősebb munkákra, ami javítja a termelékenységet.

Az Asana legjobb funkciói

Könnyedén rendeljen hozzá, kövessen nyomon és automatizáljon feladatokat

Összehangolja a csapat munkáját a vállalat céljaival

Csökkentse a kézi munkát szabályokkal és sablonokkal

Csatlakoztassa az Asanát a Slackhez, a Zoomhoz, a Google Drive-hoz és más alkalmazásokhoz.

Az Asana korlátai

Korlátozott jelentéskészítés az alacsonyabb szintű csomagokban

Nincs natív időkövetés (harmadik féltől származó integráció szükséges)

Asana árak

Ingyenes

Starter : 13,49 USD/felhasználó/hónap

Advanced : 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 11 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 400 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó:

Könnyen használható és remek integrációkkal rendelkezik! Ez egy nagyszerű eszköz üzleti és személyes használatra, ha sok dolgot kell nyomon követnie.

3. Basecamp (A legjobb egyszerű csapatkommunikációhoz és projektkövetéshez)

via Basecamp

Azok számára, akik egyszerű, komplexitásmentes együttműködési eszközöket keresnek, a Basecamp egy all-in-one munkaterületet kínál, amely felváltja az e-mail láncokat, a többféle munkarend-eszközt, a Slack üzeneteket és a szétszórt teendőlistákat.

Egyetlen helyre összpontosítja az adminisztratív feladatokat, fájlokat, ütemterveket és megbeszéléseket, így megszünteti a rendetlenséget.

A Basecamp legjobb funkciói

Egyszerűsítse a kommunikációt olyan üzenőfalakkal, amelyek strukturált és hozzáférhető módon tartják a beszélgetéseket.

A beépített Campfire funkcióval gyors, informális csapatmegbeszéléseket folytathat.

Szüntesse meg a felesleges állapotmegbeszéléseket az automatikus bejelentkezéssel, amely mindenkit naprakészen tart.

A Hill Charts segítségével vizualizálja a projekt előrehaladását, hogy tisztább képet kapjon a jövőbeli feladatokról.

A Basecamp korlátai

Nincsenek fejlett projektmenedzsment eszközök (nincsenek Gantt-diagramok vagy függőségek)

Basecamp árak

Ingyenes: Ingyenes

Plusz: 15 USD/felhasználó havonta

Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó:

Tetszik, hogy a Basecamp rendkívül szervezett és könnyen használható/integrálható a weboldalam kezeléséhez, valamint az ügyfél és a webdesigner közötti kapcsolattartáshoz. A weboldalunk áttelepítésének befejezése óta havonta használjuk a Basecampot, és a webfejlesztőmnek rendkívül könnyű és szervezett a használata, amikor szerkesztésre vagy webdesignra van szükségem. Az is tetszik, hogy megjelölhetem a munkatársaimat, amikor szükségem van rájuk egy feladat áttekintéséhez vagy valamiben való együttműködéshez.

4. Monday.com (A legjobb vizuális projekttervezéshez és automatizáláshoz)

A Monday.com egy rendkívül testreszabható irodai menedzsment eszköz, amely projektkövetést, irodai automatizálást és integrációkat ötvöz egy vizuálisan vonzó platformban.

Rugalmas működését olyan funkcióknak köszönheti, mint a színekkel jelölt táblák, amelyek világos képet adnak a projektekről, így a feladatok állapota egy pillantásra láthatóvá válik.

Monday.com legjobb funkciói

Indítsa el projektjeit gyorsabban az előre elkészített sablonok segítségével

Kövesse nyomon az időt és automatizálja a feladatokat a hatékonyság növelése érdekében.

Csatlakozzon több mint 50 alkalmazáshoz harmadik féltől származó integrációk segítségével.

Monday.com korlátai

A platform túl bonyolultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű eszközöket igényelnek.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap : 12 USD/felhasználó havonta

Alapcsomag : 14 USD/felhasználó/hónap

Pro : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5420+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó:

A Monday Work Management segítségével a csapatommal hatékonyan tudunk együttműködni a különböző részlegek közötti sokféle projekten. A leghasznosabb a szervezettség fenntartásában, az előrehaladás nyomon követésében és az együttműködés elősegítésében.

💡 Profi tipp: Ösztönözze a munkaterületek rendszeres rendbetételét. A rendezett környezet javíthatja a koncentrációt és a termelékenységet.

5. Zoho One (A legjobb az all-in-one üzleti műveletek kezeléséhez)

via Zoho One

A Zoho One egy átfogó, több mint 45 integrált üzleti alkalmazásból álló csomag, amelynek célja, hogy egyetlen platformról kezelje az egész irodai működést.

Segít a csapatoknak a projekt- és feladatkezelés egyszerű tervezésében, nyomon követésében és együttműködésében, biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatokat és a világos felelősségmegosztást.

A Zoho One legjobb funkciói

Kezelje könnyedén az alkalmazottak adatait, kövesse nyomon a jelenléteket, és dolgozza fel a bérszámfejtést manuális feladatok nélkül a HR- és bérszámfejtési eszközök segítségével.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat az egyes részlegek között, az értékesítéstől és a pénzügyektől a HR-ig.

Kezelje és kövesse nyomon a feladatokat valós időben az egyedi irányítópultokkal.

A Zoho One korlátai

A testreszabáshoz tanulási folyamat szükséges

Zoho One árak

Rugalmas felhasználói árak: 105 USD/felhasználó havonta

Minden alkalmazott ára: 45 USD/alkalmazott havonta

Zoho One értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 21 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho One-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó:

A testreszabás terén nyújtott rugalmasság. A könnyű használat. Már régóta használom a Zoho Projects szoftvert. A Zoho People-t a munkatársaim teljesítményének nyomon követésére, a Zoho Cliq-et pedig a belső csapatkommunikációra használom, és tapasztalataim kivételesen jók.

6. Flowlu (A legjobb üzleti folyamatok automatizálásához és pénzügyi nyomon követéshez)

via Flowlu

A Flowlu ideális választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nem csak feladatkezelésre van szükségük, mivel ötvözi a projektmenedzsmentet a CRM-mel, a számlázással és a pénzügyi nyomon követéssel.

A csapatok hatékonyan tervezhetik, oszthatják el és követhetik nyomon a munkát, míg az automatizálás kezeli az ismétlődő folyamatokat, így a projektek a terv szerint haladnak.

A Flowlu legjobb funkciói

Vizualizálja üzleti stratégiáit interaktív gondolattérképek segítségével, amelyekkel ötleteket gyűjthet és tervezhet.

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat egyedi munkafolyamatokkal és feladatindítókkal.

Könnyű együttműködés integrált csevegés, megjegyzések, dokumentummegosztás és ügyfélportálok segítségével.

Szerezzen valós idejű betekintést a projektekre, az értékesítésre és a pénzügyi teljesítményre vonatkozó fejlett jelentésekkel.

A Flowlu korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Flowlu árak

Ingyenes : Legfeljebb 2 felhasználó

Csapat : 49 USD/hó, maximum 8 felhasználó számára

Üzleti : 99 USD/hó, maximum 16 felhasználó számára

Professzionális : 199 USD/hó, maximum 25 felhasználó számára

Vállalati: 329 USD/csapat/hónap

Flowlu értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (350+ értékelés)

Mit mondanak a Flowlu-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2 felhasználó:

Nagyon tetszett az Onboarding rész. Lépésről lépésre végigvezet.

👀 Tudta? A hibrid munkamodellek egyre inkább a normává válnak. 2024-ben Nagy-Britanniában a dolgozó felnőttek 28%-a választotta a hibrid munkarendet, amely egyensúlyt teremt a távmunka és az irodai munka között.

7. Nifty (A legjobb automatizált projektmunkafolyamatokhoz)

via Nifty

A valós idejű mérföldkőkövetéssel a Nifty a homályos projektütemterveket világos útitervekké alakítja. A csapatok pontosan láthatják, hol tartanak, mi következik, és hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá a nagy egészhez.

Az integrált csevegőfunkció lehetővé teszi az azonnali megbeszéléseket anélkül, hogy eszközöket kellene váltani, míg a dokumentumkezelő funkció a fájlokat és visszajelzéseket kontextusban tartja.

A legjobb funkciók

Automatizálja a feladatfolyamatokat, hogy csökkentse a kézi munkát az intelligens automatizálás segítségével.

Állítson be egyértelmű projektmérföldköveket, és kövesse nyomon a haladást vizuálisan.

Több projektet is egyszerre felügyelhet a projektek közötti áttekintések segítségével.

Ügyes korlátozások

Nincsenek részletes jelentéskészítő eszközök

Kedvező árak

Ingyenes : Legfeljebb 2 projekt

Starter : 49 dollár havonta

Pro : 99 dollár havonta

Üzleti : 149 dollár havonta

Korlátlan: 499 dollár havonta

Nifty értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (430+ értékelés)

8. Hive (A legjobb adatvezérelt projektmenedzsmenthez)

via Hive

A Hive olyan csapatok számára készült, amelyek valós idejű betekintésre és elemzésekre támaszkodnak az irodai munkafolyamatok hatékony kezelése érdekében. A Hive ötvözi a feladatokat, az online együttműködést és az automatizálást az AI-alapú betekintéssel.

Többféle projektnézet, többek között Kanban, Gantt, Naptár és Táblázat segítségével a csapatok a számukra legmegfelelőbb módon vizualizálhatják a munkát.

A Hive legjobb funkciói

Együttműködés a csapattagokkal csevegés, megjegyzések és valós idejű értesítések segítségével

A beépített időkövető funkcióval nyomon követheti a feladatokra fordított időt.

Kezelje az e-maileket a platformon belül a natív e-mail integrációval a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

A Hive korlátai

A munkaidő-nyilvántartások, automatizálások és egyedi irányítópultok csak fizetős kiegészítőként érhetők el.

Hive árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 7 USD/felhasználó/hónap

Teams : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

9. ProofHub (A legjobb központosított projekt- és csapatmunkához)

via ProofHub

Ha csapatának egy olyan all-in-one együttműködési központra van szüksége, ahol nem kell több eszköz között váltogatni, akkor a Proofhub az ideális választás. Ezzel az irodai menedzsment szoftverrel a projekteket világos, strukturált munkafolyamatokra bonthatja, amelyek illeszkednek csapata folyamataihoz.

Ahelyett, hogy e-mail mellékletekben keresné a visszajelzéseket, közvetlenül megjelölheti a fájlokat, módosításokat kérhet és jóváhagyhatja a végleges verziókat egy helyen – ez tökéletes megoldás tervezőcsapatok, otthoni irodák, marketingjóváhagyások vagy jogi dokumentumok számára.

A ProofHub legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekteket Gantt-, Kanban- és Naptár-nézetekkel

A beépített beszélgetések és csevegés segítségével zökkenőmentesen kommunikálhat, csökkentve ezzel a külső alkalmazásoktól való függőséget.

Mérje az irodai termelékenységet időkövetéssel és részletes jelentésekkel

A ProofHub korlátai

Nincsenek fejlett automatizálási funkciók

A ProofHub árai

Essential : 50 USD/hó

Ultimate Control: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

🧠 Érdekes tény: A távmunka növelte az otthoni energiafogyasztást. Az otthonról dolgozó alkalmazottak magasabb közüzemi számlákról számoltak be, ami rávilágít az energiahatékony otthoni irodai berendezések szükségességére.

10. OfficeSpace (A legjobb a munkaterület kezeléséhez és optimalizálásához)

via OfficeSpace

Az OfficeSpace egy speciális irodavezetési eszköz, amely a munkaterületek tervezésére, az asztalfoglalásra és a létesítmények kezelésére összpontosít, és ideális hibrid és személyes csapatok számára.

Az interaktív irodatérképek segítségével valós időben láthatja a munkahelyek rendelkezésre állását, így könnyedén, zavar nélkül oszthatja el az asztalokat és az erőforrásokat. Az asztal- és tárgyalóterem-foglalási rendszer segít a közös terek hatékony kezelésében.

Az OfficeSpace legjobb funkciói

Foglaljon asztalokat és szobákat egyszerűen, hogy javítsa a hibrid munkavégzés hatékonyságát

Erősítse a munkahelyi biztonságot egy alkalmazotti névjegyzékkel és látogatókezeléssel.

Elemezze a helykihasználást adat alapú betekintéssel és elemzésekkel

Az OfficeSpace korlátai

Nem ideális feladat-/projektmenedzsmenthez

OfficeSpace árak

Egyedi árazás

OfficeSpace értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Kezelje hatékonyan irodáját a ClickUp segítségével

A legjobb irodai menedzsment megoldás nem csak a feladatokat követi nyomon, hanem megszünteti a hatékonysági hiányosságokat, csökkenti a manuális munkát, és összehangolja a csapatokat anélkül, hogy végtelen e-mail láncok vagy szétszórt eszközök lennének szükségesek.

Pontosan ebben jeleskedik a ClickUp. A merev irodai menedzsment szoftverekkel ellentétben, amelyek a csapatokat rögzített munkafolyamatokhoz kötik, a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy a szükséges mértékben rugalmas legyen.

Akár irodai műveleteket, HR-kéréseket vagy vállalati szintű projekteket kezel, a ClickUp segítségével mindent testre szabhat – a feladatnézetektől (lista, tábla, Gantt-diagram vagy akár naptár) az automatizált munkafolyamatokig, amelyek az Ön helyett kezelik a jóváhagyásokat, frissítéseket és emlékeztetőket.

Készen áll arra, hogy megváltoztassa csapata munkamódszerét? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!