A 10 legjobb rugalmas hibrid munkaszoftver 2025-ben

A hibrid munkakörnyezet a hagyományos, teljes munkaidőben irodában töltött napok és a legújabb WFH-mozgalom közötti arany középút.

Ez a funkcionális csapatmodell támogatja az irodában, távolról és útközben dolgozókat, jelentősen javítva a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a munkavállalók megtartását.

De az átállás kihívást jelenthet. A hibrid munkastílus támogatásához szükséges megfelelő szoftver nélkül a beállítás éles szakadékot okozhat a csapatok között, ami gyenge feladatfelügyelethez és csökkent felelősségvállaláshoz vezethet. A munkafolyamatok szinkronizálása az átfedések elkerülése érdekében szintén fejtörést okozott.

Ami ezt az irodai modellt valóban megvalósíthatóvá és elfogadhatóvá tette, az a hibrid munkahelyi szoftver.

A hibrid munkaszoftverek áthidalják a kommunikációs és együttműködési szakadékokat az irodában és a távoli munkavállalók között. A megfelelő eszközzel könnyedén létrehozhat egy produktív virtuális irodateret, és könnyedén összehangolhatja csapatát.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb hibrid munkaszoftvert. Fedezze fel funkcióikat és áraikat, hogy kiválaszthassa azt, amelyik a legjobban motiválja és produktívvá teszi munkatársait. ?

Mi az a hibrid munkaszoftver?

A hibrid munkaszoftverek összehozzák a távoli csapatokat olyan funkciókkal, amelyek a hibrid munkaerő bevetésére és hatékony irányítására lettek tervezve. Ezek a digitális eszközök megkönnyítik a távoli együttműködést és a folyamatok optimalizálását az alkalmazottak számára. A vezetők pedig praktikus eszközöket kapnak a tér optimalizálásához és a személyzet elkötelezettségének növeléséhez, mindezt egyetlen platformon.

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

A hibrid munkakultúra egy emberközpontú megoldást jelöl, amelyben a munkavállalók idejüket otthonról és az irodából végzett munkára osztják fel. A távmunkától eltérően, ahol minden munkavállaló otthonról vagy közös munkaterületről dolgozik, a hibrid modellek munkafolyamatai általában kevésbé kiszámíthatóak. Ennek eredményeként a sikeres hibrid munkaterület-kezelők olyan szoftvereszközöket választanak, amelyek a következőket kínálják:

Valós idejű együttműködési lehetőségek: A megfelelő hibrid szoftver olyan eszközökkel rendelkezik, mint : A megfelelő hibrid szoftver olyan eszközökkel rendelkezik, mint a digitális táblák és az azonnali üzenetküldők, amelyek zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között Egységes dokumentumkezelés: A terméknek segítenie kell egy központi hub létrehozását a vállalati dokumentumok tárolására, amelyhez a jogosult alkalmazottak könnyen hozzáférhetnek. Integrációk: A szoftvernek támogatnia kell a népszerű munkaalkalmazásokkal való integrációt, hogy zökkenőmentes információcsere legyen lehetséges a platformok közötti váltás nélkül. Átfogó irányítópultok: A csapatvezetőknek és menedzsereknek irányítópultokra van szükségük, hogy áttekintést kapjanak a csapat munkameneteiről, ami lehetővé teszi számukra a munkaterhelés felülvizsgálatát, a felesleges munkák eltávolítását és a folyamatok optimalizálását. Teljesítménykövetési funkciók: Győződjön meg arról, hogy a szoftver támogatja a projektállapotok, frissítések és eredmények nyomon követését. Például egy beépített időkövető eszköz segít abban, hogy az alkalmazottak felelősséget vállaljanak a munkájukért.

Mivel a vállalatok és az alkalmazottak egyre nagyobb rugalmasságot igényelnek a mindennapi munkában, egyre több hibrid munkaszoftver jelenik meg a piacon. Néhányuk all-in-one megoldás, míg mások speciális szolgáltatásokat kínálnak, például asztali foglalást vagy videokonferenciát.

Kiválasztottuk a 10 legjobb hibrid munkavégző eszközt, amelyekkel leküzdhetőek a távoli csapatok működési kihívásai. ?

Próbálja ki a ClickUp távoli csapatok számára A ClickUp Remote Team projektmenedzsment szoftver segítségével összehangolhatja üzleti céljait, nyomon követheti az előrehaladást, projektmenedzsment-megbeszéléseket tarthat és hatékonyan együttműködhet, függetlenül a tartózkodási helyétől.

A ClickUp egy feladat- és munkamenedzsment platform, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével az irodai és a távoli csapatok mindig szinkronban maradhatnak.

Ez a dinamikus platform központosítja az összes alkalmazáson végzett munkáját, növeli az alkalmazottak termelékenységét, és egyszerűen racionalizálja az összes projektmenedzsment stratégiáját – függetlenül attól, hogy a csapat személyesen, otthonról vagy teljesen aszinkron módon találkozik-e. Tervezze meg az ütemterveket és a teljesítendő feladatokat a csapat rendelkezésre állása szerint, ossza ki, módosítsa és figyelje a munkaterhelést, és használja a beépített kommunikációs funkciókat az aszinkron munkavégzés támogatásához.

Ha hibrid csapata valós idejű együttműködési funkciókat keres, a ClickUp a megoldás. Használja a ClickUp Whiteboards vizuális brainstorming funkcióját, és alakítsa ötleteit összehangolt cselekvési tervekké, amelyekkel a táblán lévő bármely objektumot közvetlenül nyomon követhető feladattá alakíthat. Ráadásul a ClickUp Docs együttműködési élő szerkesztési funkciója lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egymás mellett dolgozzanak anélkül, hogy egymás munkáját megzavarnák!

A központi tudásbázisok létrehozásától az agilis munkafolyamatok kialakításáig – a ClickUp mindent meg tud oldani.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Remote Work Plan Template segítségével bárhol és bármikor nyomon követheti az alkalmazottak munkaprojektjeinek előrehaladását.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája az új felhasználók számára némi tanulási görbét jelenthet.

A widgetek nem zárhatók le a műszerfalakon

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Envoy

Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az irodaterületek elosztása frusztráló feladat a hibrid csapatok vezetőinek. ?

Az Envoy praktikus térkezelési megoldásával biztosíthatja a hibrid csapatok munkájának zavartalan folytonosságát. Ez a munkaterület-platform önkiszolgáló ütemezési és asztalfoglalási eszközöket kínál az alkalmazottak és a látogatók számára.

A látogató csapattagok óránként, naponta vagy hetente foglalhatnak asztalt. Az adminisztrátor a rendelkezésre állásnak megfelelően kezeli az elosztást és biztosítja a kényelmi szolgáltatásokat.

Takarítson meg helyet és minimalizálja a bérleti költségeket az Occupancy Dashboard segítségével, amellyel nyomon követheti a helyszíni jelenlétet és a munkahelyek kihasználtságát.

Az Envoy segít a hibrid munkarendek összehangolásában, a munkahelyi zavaró tényezők azonosításában, a bejelentések elküldésében és a könnyebb navigáció érdekében a munkahelyi térképek elkészítésében is.

Ha cége fizikai szállításokat bonyolít, akkor biztosan értékelni fogja az Envoy levelezéskezelési lehetőségeit. Csak be kell szkennelnie a csomagot, és az Envoy azonnal azonosítja és értesíti a címzettet.

Az Envoy legjobb funkciói

Asztalfoglalás a helykiosztáshoz

Támogatja az ütemterv összehangolását

Munkahelyi térképek

E-mailkezelő eszközök

Az Envoy korlátai

Korlátozott alkalmazkodóképesség az egyedi vállalati igényekhez

Viszonylag magas árak

Envoy árak

Workplace Standard : 3 USD/hó felhasználónként

Workplace Premium: 5 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Envoy értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

3. Tribeloo

A Tribeloo egy másik hibrid irodaterület-szoftver, amely asztalfoglalási lehetőségeivel nyűgözi le a felhasználókat.

Az Envoyhoz hasonlóan a Tribeloo is lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy előre lefoglaljanak egy asztalt, mielőtt az irodába mennek. Az egész folyamat zökkenőmentes: a felhasználó a következőképpen érheti el a foglalási funkciókat:

A Tribeloo webes vagy mobil alkalmazás használata A Tribeloo integrálása az Outlook vagy a Google Naptár (vagy kiegészítő) programmal

A személyes naptárakban végzett minden változás automatikusan szinkronizálódik a Tribeloo-val is!

A platform lehetővé teszi, hogy szomszédságokat hozzon létre az azonos csapat tagjai számára, hogy együtt ülhessenek és együttműködhessenek. Testreszabhatja és optimalizálhatja az alaprajzokat, ha megvizsgálja, mely irodaterületeket használják túlzottan vagy alulhasznosítják.

A Tribeloo praktikus személyre szabási lehetőségeket kínál, például fix asztalok igénylését, kollégák keresését, privát foglalások létrehozását és különleges kérések benyújtását (például étkeztetés vagy táblák elhelyezése a helyiségben). Az alkalmazáson keresztül foglalási problémákat is jelenthet.

A Tribeloo legjobb funkciói

Zökkenőmentes asztalfoglalás

Csapatok szomszédságai

Alaprajz testreszabás

Könnyű hibabejelentés

A Tribeloo korlátai

Egyes felhasználók kissé elavultnak találják a felületet.

Nincs lehetőség a felesleges funkciók (például a hírcsatorna) letiltására, amelyek helyet foglalnak a képernyőn.

Tribeloo árak

Starter : 3,00 €/hó felhasználónként

Pro : 3,75 €/hó felhasználónként

Prémium: 4,00 €/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Tribeloo értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

4. Host by CBRE

A CBRE, a Coldwell Banker Richard Ellis rövidítése, egy ingatlan- és befektetési társaság, amely iroda-bérlői szolgáltatásokat kínál világszerte.

Egyedülálló termékük, a Host, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy béreljenek, lízingeljenek vagy befektessenek skálázható munkahelyekbe, hogy megfeleljenek a hibrid csapatok változó igényeinek. A Host által kezelt munkaterület standard technológiai és vendéglátási funkciókkal rendelkezik, így nem kell aggódni az irodaterület karbantartása miatt.

A Host mobilalkalmazással csapattagjai asztalokat, konferenciatermeket és egyéb tárgyalókat foglalhatnak. A Find Your Way (Találd meg az utat) opció részletes útbaigazítást nyújt a kijelölt asztalokhoz, irodákhoz és területekhez a kezdő felhasználók számára. ➡️

Integrálja az alkalmazást az Outlook és a Google Naptárral, hogy összehangolja a saját és munkatársai ütemtervét. Megjelölhetik egymás naptárában a fontos dátumokat, és automatikus emlékeztetőket kaphatnak a helyszíni vagy online eseményekről és hibrid találkozókról.

Host by CBRE legjobb funkciók

Globális asztalfoglalási szolgáltatás

Részletes útmutatások a munkaterülethez

Outlook és Google Naptár integrációk

Automatikus emlékeztetők

A CBRE korlátai

Az alkalmazásról ismert, hogy meglehetősen gyakran összeomlik.

Host by CBRE árak

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Host ügynökökkel.

Host by CBRE értékelések és vélemények (mobilalkalmazás)

Google Play: 5/5 (40+ értékelés)

App Store: 3,8/5 (20+ értékelés)

5. Robin

Robin Batman segédje, de egyben a következő kedvenc hibrid munkaplatformunk neve is! Varázsa négy alapvető funkciójában rejlik:

Asztalfoglalás Teremfoglalás Munkahelyi elemzések Közösségépítés

Amikor a munkatársai úgy döntenek, hogy bejönnek az irodába, csak el kell indítaniuk az alkalmazást, és lefoglalniuk egy szabad helyet vagy szobát. Eközben láthatják, ki van az irodában, és megoszthatják foglalási adataikat a jobb koordináció érdekében.

A platform valós idejű áttekintést nyújt az irodáról, hogy megkönnyítse a navigációt.

Használja az idő során összegyűjtött foglalási információkat a kihasználtsági arányok megértéséhez és a jövőbeli allokációk megfelelő tervezéséhez. Ezek az információk segíthetnek a csapatépítő tevékenységek ideális időpontjának meghatározásában is, anélkül, hogy megzavarnák a munkát.

A Robin segítségével megoszthatja a bejelentéseket, összegyűjtheti a csapat visszajelzéseit és egyhangúlag elfogadott hibrid munkavégzési szabályokat dolgozhat ki.

A Robin legjobb funkciói

Egyszerű asztal- és teremfoglalás

A térkihasználásról szóló betekintés

Valós idejű irodai áttekintések

Szabványos és prioritásos bejelentések

A Robin korlátai

Az asztali kereső funkció nem elég funkcionális.

A rendszer időnként meghibásodhat.

Robin árak

Starter : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapat : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Robin értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

6. Zoom

A Zoom akkor tört be a mainstreambe, amikor a csapatoknak virtuális találkozási platformokra volt szükségük, mivel a személyes találkozók szigorúan tilosak voltak. Bár ez (szerencsére) már nem így van, a platformot még mindig széles körben használják a földrajzilag szétszórt csapatok összekapcsolására, hogy döntéseket hozzanak, ötleteket osszanak meg vagy kötetlen beszélgetéseket folytassanak.

A platform videokonferencia-eszközeivel néhány kattintással ütemezheti és lebonyolíthatja a találkozókat. A zajszűrés és a desktop és mobil alkalmazások közötti zökkenőmentes váltás funkcióknak köszönhetően bárhová magával viheti virtuális találkozóit!

A Zoom javítja csapata audiovizuális élményét is. Például a platform megmutatja, hogy éppen ki beszél, így könnyebb követni a megbeszélést. A élő képernyőmegosztási lehetőségek segítségével a készülékéről származó vizuális anyagokkal támogathatja a megbeszélt témát.

A videó- és audioértekezletek mellett a platform a Zoom Whiteboard, a szavazások, a csapatcsevegés és a fájlmegosztás révén ösztönzi a munkahelyi együttműködést.

A Zoom legjobb funkciói

Videó- és audio-megbeszélések

Zoom Whiteboard a vizuális együttműködéshez

Könnyű váltás asztali és mobil eszközök között

Csapatcsevegés

A Zoom korlátai

A jelenlegi vezérlőréteg akadályozhatja a találkozók rögzítését.

Az interfész néha lassú lehet.

Zoom árak

Alap : 0 USD

Pro : 149,90 USD/év felhasználónként

Üzleti : 199,90 USD/év felhasználónként

Business Plus : 250 USD/év felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 50 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

7. Miro

A Miro egy vizuális együttműködési platform, amely távoli és hibrid csapatokat segít a projekttervezésben, prototípusok készítésében, folyamatábrák készítésében és egyéb brainstorming tevékenységekben.

A Miro digitális táblái – az úgynevezett Miro táblák – teljes eszközkészletet nyújtanak csapatának az új ötletek megvalósításához. Írjon, rajzoljon, csatoljon fájlokat, és adjon hozzá jegyzeteket és megjegyzéseket. Minden tábla valós időben frissül, így csapattársai hatékonyan dolgozhatnak a projektekben, függetlenül attól, hogy 2 vagy 20 000 méterre vannak egymástól!

A Miro aszinkron együttműködésre is alkalmas. Ossza meg munkáját a csapattagokkal, vezetőkkel vagy érdekelt felekkel, és kapjon jóváhagyást vagy részletes javaslatokat megbeszélések nélkül.

Több mint 100 integrációval összekapcsolhatja projektjeit, feladatait és dokumentumait a Miro-val, és egyesítheti böngészőjének lapjait. A platform több mint 1300 sablonja kész vázlatokat kínál brainstorminghoz és ötleteléshez különböző forgatókönyvekben.

A Miro legjobb funkciói

Digitális táblák

Több mint 100 integráció

Több mint 1300 sablon különböző felhasználási esetekhez

Egyszerű hibrid kommunikáció videókon, csevegéseken és prezentációkon keresztül

A Miro korlátai

A műszerfal túlterheltsége esetén késleltetés léphet fel

A szövegszerkesztő eszköz funkciói korlátozottak.

Miro árak

Ingyenes : 0 USD/hó felhasználónként

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

8. Harvest

Senki sem küzd olyan mély bizalmi problémákkal, mint a hibrid munkavégzéssel foglalkozó vezetők. Bonnie valóban a munkáját végzi, vagy otthonról frissíti az Instagram-oldalát? És miért nem érkezett még meg Clyde heti jelentése? Átvernek engem?

Szerencsére a átlátható termelékenységi naplókkal kiaknázhatja a hibrid munkavégzés előnyeit.

A Harvest a időkövetésről szól – a platform lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokra fordított időt, így a munkaidő átláthatóvá válik.

Menedzserként biztosan értékelni fogja a Harvest elemző eszközeit. A részletes vizuális jelentések segítségével megértheti és módosíthatja a csapatok munkaterhelését. Az időnaplók segítségével a projektek a megfelelő irányba haladnak, becsülheti a költségvetést, és pontos előrejelzéseket készíthet a jövőbeli hasonló vállalkozásokra vonatkozóan.

A nyomon követett időt számlákká alakíthatja és elküldheti azokat az ügyfeleknek. Használja az olyan integrációkat, mint a PayPal és a Stripe, hogy nyomon követhesse az ügyfelektől beérkezett fizetéseket!

A Harvest legjobb funkciói

Kényelmes időkövetés

Átfogó jelentések

Költségvetés-nyomon követés

Támogatás számlázáshoz és fizetések beszedéséhez

A Harvest korlátai

Egyes felhasználók a funkciókészlethez képest az árakat viszonylag magasnak tartják.

A háttérben futó időzítők észrevétlenek maradhatnak, ami helytelen időnaplókhoz vezethet.

A Harvest árai

Ingyenes : 0 USD

Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)

9. Loom

Hagyja, hogy hibrid csapata virágozzon a Loom segítségével – egy első osztályú aszinkron videóplatformmal. ?

A valós idejű kommunikáció és az élő találkozók egyesek számára hatékonyak lehetnek, mások számára viszont zavaróak. A Loom megoldást kínál: rögzítsen videókat, hogy munkatársai saját idejükben megnézhessék őket.

Használja a Loom aszinkron videóit folyamatok elmagyarázásához, prezentációkhoz vagy akár a csapat üdvözléséhez. A legjobb az egészben, hogy a munkatársainak nem kell fiókot létrehozniuk vagy bejelentkezniük a videók megtekintéséhez!

A videók készítése nem is lehetne egyszerűbb: csak nyomja meg a felvétel gombot, és készítse el a videót. A kész videók automatikusan feltöltődnek a platformra. Ossza meg a linkeket a kívánt csapattagokkal, és máris kész!

Csapata reagálhat a videóra és időbélyeggel ellátott megjegyzéseket küldhet, ezzel elősegítve a konstruktív vitákat a folyamat során.

A Loom fantasztikus eszköz új csapattagok képzéséhez – ahelyett, hogy rengeteg dokumentummal terhelné őket, próbálja ki a videós bemutatókat és oktatóanyagokat, hogy megismerkedjenek a feladattal.

A Loom legjobb funkciói

Aszinkron videofelvétel

Egyszerű linkmegosztás

Kapcsolatépítés kommentek és reakciók révén

Kiválóan alkalmas az új munkavállalók beillesztésére

A Loom korlátai

Nem kínál fejlett videószerkesztési lehetőségeket.

A felvétel közben nem lehet eltávolítani a vezérlőket a képernyőről.

A Loom árai

Starter : 0 USD

Üzleti : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Loom értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)

10. Slack

A Slacket egy ötlet alapján hozták létre: a csapatok közötti kommunikáció egyszerűsítése. Ez a platform lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy csatornákon keresztül kommunikáljanak, amelyek virtuális közösségekként működnek a csevegéshez, a reakciókhoz, a megjegyzésekhez és a fájlok megosztásához.

Adminisztrátorként nyilvános csatornákat hozhat létre a csapat minden tagjának, vagy privát csatornákat a kiválasztott tagoknak. Akár közvetlen üzenetek segítségével is kommunikálhat bizonyos munkatársaival.

A Slack online és offline jelzőkkel, valamint állapotfrissítésekkel megkönnyíti a távoli csapatok számára, hogy megtudják, mikor áll rendelkezésre egy csapattag. Egy másik fantasztikus funkció a Slack Connect, amely ideális a beszállítókkal, ügyfelekkel és érdekelt felekkel való kommunikációhoz.

Hibrid csapatvezetőként biztosan értékelni fogja a Slack Canvas alkalmazást is, amely egy virtuális táblát kínál ötletek kidolgozásához és rendszerezéséhez. Emellett hang- és videofelvételeket is rögzíthet és megoszthat az aszinkron kommunikációhoz. ?

A Slack legjobb funkciói

Nyilvános és privát kommunikációs csatornák

Megkönnyíti a beszállítói interakciókat

Megjeleníti a csapattagok elérhetőségét

Támogatja az aszinkron munkavégzést

A Slack korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Az audio-video minőség javítható lenne.

A Slack árai

Ingyenes : 0 USD

Pro : 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+ : 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Hibrid munkaszoftverek: a motiválatlanok motiválása

A sikeres hibrid modell nagymértékben függ a munkahelyi kommunikáció minőségétől. Nem számít, hogy az irodában, otthon vagy egy hangulatos tengerparti kávézóban dolgozik, mindaddig, amíg mindenki ugyanazon az oldalon áll és kiveszi a részét a munkából. ?

A listánkon szereplő együttműködési eszközök forradalmasították a hagyományos munkaterületet, mivel fizikai irodák nélkül is összekapcsolják a csapatokat. Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő platformot, és gondoskodjon arról, hogy csapattársai mindig ugyanazon a hullámhosszon legyenek, bárhol is legyenek! Ha nem tudja, hol kezdje, kezdje a lista tetején, és próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.