A 10 legjobb rugalmas hibrid munkaszoftver 2025-ben

A hibrid munkakörnyezet a hagyományos, teljes munkaidőben irodában töltött napok és a legújabb WFH-mozgalom közötti arany középút.
Ez a funkcionális csapatmodell támogatja az irodában, távolról és útközben dolgozókat, jelentősen javítva a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a munkavállalók megtartását.
De az átállás kihívást jelenthet. A hibrid munkastílus támogatásához szükséges megfelelő szoftver nélkül a beállítás éles szakadékot okozhat a csapatok között, ami gyenge feladatfelügyelethez és csökkent felelősségvállaláshoz vezethet. A munkafolyamatok szinkronizálása az átfedések elkerülése érdekében szintén fejtörést okozott.
Ami ezt az irodai modellt valóban megvalósíthatóvá és elfogadhatóvá tette, az a hibrid munkahelyi szoftver.
A hibrid munkaszoftverek áthidalják a kommunikációs és együttműködési szakadékokat az irodában és a távoli munkavállalók között. A megfelelő eszközzel könnyedén létrehozhat egy produktív virtuális irodateret, és könnyedén összehangolhatja csapatát.
Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb hibrid munkaszoftvert. Fedezze fel funkcióikat és áraikat, hogy kiválaszthassa azt, amelyik a legjobban motiválja és produktívvá teszi munkatársait. ?
Mi az a hibrid munkaszoftver?
A hibrid munkaszoftverek összehozzák a távoli csapatokat olyan funkciókkal, amelyek a hibrid munkaerő bevetésére és hatékony irányítására lettek tervezve. Ezek a digitális eszközök megkönnyítik a távoli együttműködést és a folyamatok optimalizálását az alkalmazottak számára. A vezetők pedig praktikus eszközöket kapnak a tér optimalizálásához és a személyzet elkötelezettségének növeléséhez, mindezt egyetlen platformon.
A hibrid munkakultúra egy emberközpontú megoldást jelöl, amelyben a munkavállalók idejüket otthonról és az irodából végzett munkára osztják fel. A távmunkától eltérően, ahol minden munkavállaló otthonról vagy közös munkaterületről dolgozik, a hibrid modellek munkafolyamatai általában kevésbé kiszámíthatóak. Ennek eredményeként a sikeres hibrid munkaterület-kezelők olyan szoftvereszközöket választanak, amelyek a következőket kínálják:
- Valós idejű együttműködési lehetőségek: A megfelelő hibrid szoftver olyan eszközökkel rendelkezik, mint a digitális táblák és az azonnali üzenetküldők, amelyek zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között.
- Egységes dokumentumkezelés: A terméknek segítenie kell egy központi hub létrehozását a vállalati dokumentumok tárolására, amelyhez a jogosult alkalmazottak könnyen hozzáférhetnek.
- Integrációk: A szoftvernek támogatnia kell a népszerű munkaalkalmazásokkal való integrációt, hogy zökkenőmentes információcsere legyen lehetséges a platformok közötti váltás nélkül.
- Átfogó irányítópultok: A csapatvezetőknek és menedzsereknek irányítópultokra van szükségük, hogy áttekintést kapjanak a csapat munkameneteiről, ami lehetővé teszi számukra a munkaterhelés felülvizsgálatát, a felesleges munkák eltávolítását és a folyamatok optimalizálását.
- Teljesítménykövetési funkciók: Győződjön meg arról, hogy a szoftver támogatja a projektállapotok, frissítések és eredmények nyomon követését. Például egy beépített időkövető eszköz segít abban, hogy az alkalmazottak felelősséget vállaljanak a munkájukért.
A 10 legjobb hibrid munkahelyi szoftvereszköz
Mivel a vállalatok és az alkalmazottak egyre nagyobb rugalmasságot igényelnek a mindennapi munkában, egyre több hibrid munkaszoftver jelenik meg a piacon. Néhányuk all-in-one megoldás, míg mások speciális szolgáltatásokat kínálnak, például asztali foglalást vagy videokonferenciát.
Kiválasztottuk a 10 legjobb hibrid munkavégző eszközt, amelyekkel leküzdhetőek a távoli csapatok működési kihívásai. ?
1. ClickUp
A ClickUp egy feladat- és munkamenedzsment platform, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével az irodai és a távoli csapatok mindig szinkronban maradhatnak.
Ez a dinamikus platform központosítja az összes alkalmazáson végzett munkáját, növeli az alkalmazottak termelékenységét, és egyszerűen racionalizálja az összes projektmenedzsment stratégiáját – függetlenül attól, hogy a csapat személyesen, otthonról vagy teljesen aszinkron módon találkozik-e. Tervezze meg az ütemterveket és a teljesítendő feladatokat a csapat rendelkezésre állása szerint, ossza ki, módosítsa és figyelje a munkaterhelést, és használja a beépített kommunikációs funkciókat az aszinkron munkavégzés támogatásához.
Ha hibrid csapata valós idejű együttműködési funkciókat keres, a ClickUp a megoldás. Használja a ClickUp Whiteboards vizuális brainstorming funkcióját, és alakítsa ötleteit összehangolt cselekvési tervekké, amelyekkel a táblán lévő bármely objektumot közvetlenül nyomon követhető feladattá alakíthat. Ráadásul a ClickUp Docs együttműködési élő szerkesztési funkciója lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egymás mellett dolgozzanak anélkül, hogy egymás munkáját megzavarnák!
A központi tudásbázisok létrehozásától az agilis munkafolyamatok kialakításáig – a ClickUp mindent meg tud oldani.
A ClickUp legjobb funkciói
- Beépített digitális táblaszoftver, amely az ötleteket közvetlenül összekapcsolja a munkafolyamatokkal
- Dinamikus dokumentumszerkesztő gazdag stílusokkal, beágyazott oldalakkal és ágyazási lehetőségekkel
- Több mint 1000 integráció más munkaszerszámokkal, többek között a Loom, Zoom, Miro és Slack programokkal.
- Műszerfalak és jelentések, amelyek értékes betekintést nyújtanak a projekt előrehaladásába.
- Több mint 15 egyedi munkamegjelenítés, hogy minden szögből láthassa projektjeit
- Munkaterhelés-kezelési és optimalizálási funkciók
- Skálázható hierarchikus infrastruktúra
- ClickUp Automations az állandó vagy ismétlődő feladatok kiküszöbölésére
- Előre elkészített sablonok hibrid csapatok együttműködéséhez. Kezdje el a ClickUp távoli munkaterv-sablonjával!
A ClickUp korlátai
- A funkciók széles skálája az új felhasználók számára némi tanulási görbét jelenthet.
- A widgetek nem zárhatók le a műszerfalakon
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: 0 USD
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. Envoy
Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az irodaterületek elosztása frusztráló feladat a hibrid csapatok vezetőinek. ?
Az Envoy praktikus térkezelési megoldásával biztosíthatja a hibrid csapatok munkájának zavartalan folytonosságát. Ez a munkaterület-platform önkiszolgáló ütemezési és asztalfoglalási eszközöket kínál az alkalmazottak és a látogatók számára.
A látogató csapattagok óránként, naponta vagy hetente foglalhatnak asztalt. Az adminisztrátor a rendelkezésre állásnak megfelelően kezeli az elosztást és biztosítja a kényelmi szolgáltatásokat.
Takarítson meg helyet és minimalizálja a bérleti költségeket az Occupancy Dashboard segítségével, amellyel nyomon követheti a helyszíni jelenlétet és a munkahelyek kihasználtságát.
Az Envoy segít a hibrid munkarendek összehangolásában, a munkahelyi zavaró tényezők azonosításában, a bejelentések elküldésében és a könnyebb navigáció érdekében a munkahelyi térképek elkészítésében is.
Ha cége fizikai szállításokat bonyolít, akkor biztosan értékelni fogja az Envoy levelezéskezelési lehetőségeit. Csak be kell szkennelnie a csomagot, és az Envoy azonnal azonosítja és értesíti a címzettet.
Az Envoy legjobb funkciói
- Asztalfoglalás a helykiosztáshoz
- Támogatja az ütemterv összehangolását
- Munkahelyi térképek
- E-mailkezelő eszközök
Az Envoy korlátai
- Korlátozott alkalmazkodóképesség az egyedi vállalati igényekhez
- Viszonylag magas árak
Envoy árak
- Workplace Standard: 3 USD/hó felhasználónként
- Workplace Premium: 5 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Envoy értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
3. Tribeloo
A Tribeloo egy másik hibrid irodaterület-szoftver, amely asztalfoglalási lehetőségeivel nyűgözi le a felhasználókat.
Az Envoyhoz hasonlóan a Tribeloo is lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy előre lefoglaljanak egy asztalt, mielőtt az irodába mennek. Az egész folyamat zökkenőmentes: a felhasználó a következőképpen érheti el a foglalási funkciókat:
- A Tribeloo webes vagy mobil alkalmazás használata
- A Tribeloo integrálása az Outlook vagy a Google Naptár (vagy kiegészítő) programmal
A személyes naptárakban végzett minden változás automatikusan szinkronizálódik a Tribeloo-val is!
A platform lehetővé teszi, hogy szomszédságokat hozzon létre az azonos csapat tagjai számára, hogy együtt ülhessenek és együttműködhessenek. Testreszabhatja és optimalizálhatja az alaprajzokat, ha megvizsgálja, mely irodaterületeket használják túlzottan vagy alulhasznosítják.
A Tribeloo praktikus személyre szabási lehetőségeket kínál, például fix asztalok igénylését, kollégák keresését, privát foglalások létrehozását és különleges kérések benyújtását (például étkeztetés vagy táblák elhelyezése a helyiségben). Az alkalmazáson keresztül foglalási problémákat is jelenthet.
A Tribeloo legjobb funkciói
- Zökkenőmentes asztalfoglalás
- Csapatok szomszédságai
- Alaprajz testreszabás
- Könnyű hibabejelentés
A Tribeloo korlátai
- Egyes felhasználók kissé elavultnak találják a felületet.
- Nincs lehetőség a felesleges funkciók (például a hírcsatorna) letiltására, amelyek helyet foglalnak a képernyőn.
Tribeloo árak
- Starter: 3,00 €/hó felhasználónként
- Pro: 3,75 €/hó felhasználónként
- Prémium: 4,00 €/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Tribeloo értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)
4. Host by CBRE
A CBRE, a Coldwell Banker Richard Ellis rövidítése, egy ingatlan- és befektetési társaság, amely iroda-bérlői szolgáltatásokat kínál világszerte.
Egyedülálló termékük, a Host, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy béreljenek, lízingeljenek vagy befektessenek skálázható munkahelyekbe, hogy megfeleljenek a hibrid csapatok változó igényeinek. A Host által kezelt munkaterület standard technológiai és vendéglátási funkciókkal rendelkezik, így nem kell aggódni az irodaterület karbantartása miatt.
A Host mobilalkalmazással csapattagjai asztalokat, konferenciatermeket és egyéb tárgyalókat foglalhatnak. A Find Your Way (Találd meg az utat) opció részletes útbaigazítást nyújt a kijelölt asztalokhoz, irodákhoz és területekhez a kezdő felhasználók számára. ➡️
Integrálja az alkalmazást az Outlook és a Google Naptárral, hogy összehangolja a saját és munkatársai ütemtervét. Megjelölhetik egymás naptárában a fontos dátumokat, és automatikus emlékeztetőket kaphatnak a helyszíni vagy online eseményekről és hibrid találkozókról.
Host by CBRE legjobb funkciók
- Globális asztalfoglalási szolgáltatás
- Részletes útmutatások a munkaterülethez
- Outlook és Google Naptár integrációk
- Automatikus emlékeztetők
A CBRE korlátai
- Az alkalmazásról ismert, hogy meglehetősen gyakran összeomlik.
Host by CBRE árak
- Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Host ügynökökkel.
Host by CBRE értékelések és vélemények (mobilalkalmazás)
- Google Play: 5/5 (40+ értékelés)
- App Store: 3,8/5 (20+ értékelés)
5. Robin
Robin Batman segédje, de egyben a következő kedvenc hibrid munkaplatformunk neve is! Varázsa négy alapvető funkciójában rejlik:
- Asztalfoglalás
- Teremfoglalás
- Munkahelyi elemzések
- Közösségépítés
Amikor a munkatársai úgy döntenek, hogy bejönnek az irodába, csak el kell indítaniuk az alkalmazást, és lefoglalniuk egy szabad helyet vagy szobát. Eközben láthatják, ki van az irodában, és megoszthatják foglalási adataikat a jobb koordináció érdekében.
A platform valós idejű áttekintést nyújt az irodáról, hogy megkönnyítse a navigációt.
Használja az idő során összegyűjtött foglalási információkat a kihasználtsági arányok megértéséhez és a jövőbeli allokációk megfelelő tervezéséhez. Ezek az információk segíthetnek a csapatépítő tevékenységek ideális időpontjának meghatározásában is, anélkül, hogy megzavarnák a munkát.
A Robin segítségével megoszthatja a bejelentéseket, összegyűjtheti a csapat visszajelzéseit és egyhangúlag elfogadott hibrid munkavégzési szabályokat dolgozhat ki.
A Robin legjobb funkciói
- Egyszerű asztal- és teremfoglalás
- A térkihasználásról szóló betekintés
- Valós idejű irodai áttekintések
- Szabványos és prioritásos bejelentések
A Robin korlátai
- Az asztali kereső funkció nem elég funkcionális.
- A rendszer időnként meghibásodhat.
Robin árak
- Starter: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Csapat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Robin értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
6. Zoom
A Zoom akkor tört be a mainstreambe, amikor a csapatoknak virtuális találkozási platformokra volt szükségük, mivel a személyes találkozók szigorúan tilosak voltak. Bár ez (szerencsére) már nem így van, a platformot még mindig széles körben használják a földrajzilag szétszórt csapatok összekapcsolására, hogy döntéseket hozzanak, ötleteket osszanak meg vagy kötetlen beszélgetéseket folytassanak.
A platform videokonferencia-eszközeivel néhány kattintással ütemezheti és lebonyolíthatja a találkozókat. A zajszűrés és a desktop és mobil alkalmazások közötti zökkenőmentes váltás funkcióknak köszönhetően bárhová magával viheti virtuális találkozóit!
A Zoom javítja csapata audiovizuális élményét is. Például a platform megmutatja, hogy éppen ki beszél, így könnyebb követni a megbeszélést. A élő képernyőmegosztási lehetőségek segítségével a készülékéről származó vizuális anyagokkal támogathatja a megbeszélt témát.
A videó- és audioértekezletek mellett a platform a Zoom Whiteboard, a szavazások, a csapatcsevegés és a fájlmegosztás révén ösztönzi a munkahelyi együttműködést.
A Zoom legjobb funkciói
- Videó- és audio-megbeszélések
- Zoom Whiteboard a vizuális együttműködéshez
- Könnyű váltás asztali és mobil eszközök között
- Csapatcsevegés
A Zoom korlátai
- A jelenlegi vezérlőréteg akadályozhatja a találkozók rögzítését.
- Az interfész néha lassú lehet.
Zoom árak
- Alap: 0 USD
- Pro: 149,90 USD/év felhasználónként
- Üzleti: 199,90 USD/év felhasználónként
- Business Plus: 250 USD/év felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 50 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)
7. Miro
A Miro egy vizuális együttműködési platform, amely távoli és hibrid csapatokat segít a projekttervezésben, prototípusok készítésében, folyamatábrák készítésében és egyéb brainstorming tevékenységekben.
A Miro digitális táblái – az úgynevezett Miro táblák – teljes eszközkészletet nyújtanak csapatának az új ötletek megvalósításához. Írjon, rajzoljon, csatoljon fájlokat, és adjon hozzá jegyzeteket és megjegyzéseket. Minden tábla valós időben frissül, így csapattársai hatékonyan dolgozhatnak a projektekben, függetlenül attól, hogy 2 vagy 20 000 méterre vannak egymástól!
A Miro aszinkron együttműködésre is alkalmas. Ossza meg munkáját a csapattagokkal, vezetőkkel vagy érdekelt felekkel, és kapjon jóváhagyást vagy részletes javaslatokat megbeszélések nélkül.
Több mint 100 integrációval összekapcsolhatja projektjeit, feladatait és dokumentumait a Miro-val, és egyesítheti böngészőjének lapjait. A platform több mint 1300 sablonja kész vázlatokat kínál brainstorminghoz és ötleteléshez különböző forgatókönyvekben.
A Miro legjobb funkciói
- Digitális táblák
- Több mint 100 integráció
- Több mint 1300 sablon különböző felhasználási esetekhez
- Egyszerű hibrid kommunikáció videókon, csevegéseken és prezentációkon keresztül
A Miro korlátai
- A műszerfal túlterheltsége esetén késleltetés léphet fel
- A szövegszerkesztő eszköz funkciói korlátozottak.
Miro árak
- Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként
- Starter: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 4900 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
8. Harvest
Senki sem küzd olyan mély bizalmi problémákkal, mint a hibrid munkavégzéssel foglalkozó vezetők. Bonnie valóban a munkáját végzi, vagy otthonról frissíti az Instagram-oldalát? És miért nem érkezett még meg Clyde heti jelentése? Átvernek engem?
Szerencsére a átlátható termelékenységi naplókkal kiaknázhatja a hibrid munkavégzés előnyeit.
A Harvest a időkövetésről szól – a platform lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokra fordított időt, így a munkaidő átláthatóvá válik.
Menedzserként biztosan értékelni fogja a Harvest elemző eszközeit. A részletes vizuális jelentések segítségével megértheti és módosíthatja a csapatok munkaterhelését. Az időnaplók segítségével a projektek a megfelelő irányba haladnak, becsülheti a költségvetést, és pontos előrejelzéseket készíthet a jövőbeli hasonló vállalkozásokra vonatkozóan.
A nyomon követett időt számlákká alakíthatja és elküldheti azokat az ügyfeleknek. Használja az olyan integrációkat, mint a PayPal és a Stripe, hogy nyomon követhesse az ügyfelektől beérkezett fizetéseket!
A Harvest legjobb funkciói
- Kényelmes időkövetés
- Átfogó jelentések
- Költségvetés-nyomon követés
- Támogatás számlázáshoz és fizetések beszedéséhez
A Harvest korlátai
- Egyes felhasználók a funkciókészlethez képest az árakat viszonylag magasnak tartják.
- A háttérben futó időzítők észrevétlenek maradhatnak, ami helytelen időnaplókhoz vezethet.
A Harvest árai
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Harvest értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)
9. Loom
Hagyja, hogy hibrid csapata virágozzon a Loom segítségével – egy első osztályú aszinkron videóplatformmal. ?
A valós idejű kommunikáció és az élő találkozók egyesek számára hatékonyak lehetnek, mások számára viszont zavaróak. A Loom megoldást kínál: rögzítsen videókat, hogy munkatársai saját idejükben megnézhessék őket.
Használja a Loom aszinkron videóit folyamatok elmagyarázásához, prezentációkhoz vagy akár a csapat üdvözléséhez. A legjobb az egészben, hogy a munkatársainak nem kell fiókot létrehozniuk vagy bejelentkezniük a videók megtekintéséhez!
A videók készítése nem is lehetne egyszerűbb: csak nyomja meg a felvétel gombot, és készítse el a videót. A kész videók automatikusan feltöltődnek a platformra. Ossza meg a linkeket a kívánt csapattagokkal, és máris kész!
Csapata reagálhat a videóra és időbélyeggel ellátott megjegyzéseket küldhet, ezzel elősegítve a konstruktív vitákat a folyamat során.
A Loom fantasztikus eszköz új csapattagok képzéséhez – ahelyett, hogy rengeteg dokumentummal terhelné őket, próbálja ki a videós bemutatókat és oktatóanyagokat, hogy megismerkedjenek a feladattal.
A Loom legjobb funkciói
- Aszinkron videofelvétel
- Egyszerű linkmegosztás
- Kapcsolatépítés kommentek és reakciók révén
- Kiválóan alkalmas az új munkavállalók beillesztésére
A Loom korlátai
- Nem kínál fejlett videószerkesztési lehetőségeket.
- A felvétel közben nem lehet eltávolítani a vezérlőket a képernyőről.
A Loom árai
- Starter: 0 USD
- Üzleti: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Loom értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)
10. Slack
A Slacket egy ötlet alapján hozták létre: a csapatok közötti kommunikáció egyszerűsítése. Ez a platform lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy csatornákon keresztül kommunikáljanak, amelyek virtuális közösségekként működnek a csevegéshez, a reakciókhoz, a megjegyzésekhez és a fájlok megosztásához.
Adminisztrátorként nyilvános csatornákat hozhat létre a csapat minden tagjának, vagy privát csatornákat a kiválasztott tagoknak. Akár közvetlen üzenetek segítségével is kommunikálhat bizonyos munkatársaival.
A Slack online és offline jelzőkkel, valamint állapotfrissítésekkel megkönnyíti a távoli csapatok számára, hogy megtudják, mikor áll rendelkezésre egy csapattag. Egy másik fantasztikus funkció a Slack Connect, amely ideális a beszállítókkal, ügyfelekkel és érdekelt felekkel való kommunikációhoz.
Hibrid csapatvezetőként biztosan értékelni fogja a Slack Canvas alkalmazást is, amely egy virtuális táblát kínál ötletek kidolgozásához és rendszerezéséhez. Emellett hang- és videofelvételeket is rögzíthet és megoszthat az aszinkron kommunikációhoz. ?
A Slack legjobb funkciói
- Nyilvános és privát kommunikációs csatornák
- Megkönnyíti a beszállítói interakciókat
- Megjeleníti a csapattagok elérhetőségét
- Támogatja az aszinkron munkavégzést
A Slack korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Az audio-video minőség javítható lenne.
A Slack árai
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként
- Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
Hibrid munkaszoftverek: a motiválatlanok motiválása
A sikeres hibrid modell nagymértékben függ a munkahelyi kommunikáció minőségétől. Nem számít, hogy az irodában, otthon vagy egy hangulatos tengerparti kávézóban dolgozik, mindaddig, amíg mindenki ugyanazon az oldalon áll és kiveszi a részét a munkából. ?
A listánkon szereplő együttműködési eszközök forradalmasították a hagyományos munkaterületet, mivel fizikai irodák nélkül is összekapcsolják a csapatokat. Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő platformot, és gondoskodjon arról, hogy csapattársai mindig ugyanazon a hullámhosszon legyenek, bárhol is legyenek! Ha nem tudja, hol kezdje, kezdje a lista tetején, és próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.