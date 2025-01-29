ClickUp blog

A 10 legjobb rugalmas hibrid munkaszoftver 2025-ben

2025. január 29.

A hibrid munkakörnyezet a hagyományos, teljes munkaidőben irodában töltött napok és a legújabb WFH-mozgalom közötti arany középút.

Ez a funkcionális csapatmodell támogatja az irodában, távolról és útközben dolgozókat, jelentősen javítva a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a munkavállalók megtartását.

De az átállás kihívást jelenthet. A hibrid munkastílus támogatásához szükséges megfelelő szoftver nélkül a beállítás éles szakadékot okozhat a csapatok között, ami gyenge feladatfelügyelethez és csökkent felelősségvállaláshoz vezethet. A munkafolyamatok szinkronizálása az átfedések elkerülése érdekében szintén fejtörést okozott.

Ami ezt az irodai modellt valóban megvalósíthatóvá és elfogadhatóvá tette, az a hibrid munkahelyi szoftver.

A hibrid munkaszoftverek áthidalják a kommunikációs és együttműködési szakadékokat az irodában és a távoli munkavállalók között. A megfelelő eszközzel könnyedén létrehozhat egy produktív virtuális irodateret, és könnyedén összehangolhatja csapatát.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb hibrid munkaszoftvert. Fedezze fel funkcióikat és áraikat, hogy kiválaszthassa azt, amelyik a legjobban motiválja és produktívvá teszi munkatársait. ?

Mi az a hibrid munkaszoftver?

A hibrid munkaszoftverek összehozzák a távoli csapatokat olyan funkciókkal, amelyek a hibrid munkaerő bevetésére és hatékony irányítására lettek tervezve. Ezek a digitális eszközök megkönnyítik a távoli együttműködést és a folyamatok optimalizálását az alkalmazottak számára. A vezetők pedig praktikus eszközöket kapnak a tér optimalizálásához és a személyzet elkötelezettségének növeléséhez, mindezt egyetlen platformon.

ClickUp Docs, Csevegés nézet, Lista nézet és Főoldal
Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

A hibrid munkakultúra egy emberközpontú megoldást jelöl, amelyben a munkavállalók idejüket otthonról és az irodából végzett munkára osztják fel. A távmunkától eltérően, ahol minden munkavállaló otthonról vagy közös munkaterületről dolgozik, a hibrid modellek munkafolyamatai általában kevésbé kiszámíthatóak. Ennek eredményeként a sikeres hibrid munkaterület-kezelők olyan szoftvereszközöket választanak, amelyek a következőket kínálják:

  1. Valós idejű együttműködési lehetőségek: A megfelelő hibrid szoftver olyan eszközökkel rendelkezik, mint a digitális táblák és az azonnali üzenetküldők, amelyek zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között.
  2. Egységes dokumentumkezelés: A terméknek segítenie kell egy központi hub létrehozását a vállalati dokumentumok tárolására, amelyhez a jogosult alkalmazottak könnyen hozzáférhetnek.
  3. Integrációk: A szoftvernek támogatnia kell a népszerű munkaalkalmazásokkal való integrációt, hogy zökkenőmentes információcsere legyen lehetséges a platformok közötti váltás nélkül.
  4. Átfogó irányítópultok: A csapatvezetőknek és menedzsereknek irányítópultokra van szükségük, hogy áttekintést kapjanak a csapat munkameneteiről, ami lehetővé teszi számukra a munkaterhelés felülvizsgálatát, a felesleges munkák eltávolítását és a folyamatok optimalizálását.
  5. Teljesítménykövetési funkciók: Győződjön meg arról, hogy a szoftver támogatja a projektállapotok, frissítések és eredmények nyomon követését. Például egy beépített időkövető eszköz segít abban, hogy az alkalmazottak felelősséget vállaljanak a munkájukért.

A 10 legjobb hibrid munkahelyi szoftvereszköz

Mivel a vállalatok és az alkalmazottak egyre nagyobb rugalmasságot igényelnek a mindennapi munkában, egyre több hibrid munkaszoftver jelenik meg a piacon. Néhányuk all-in-one megoldás, míg mások speciális szolgáltatásokat kínálnak, például asztali foglalást vagy videokonferenciát.

Kiválasztottuk a 10 legjobb hibrid munkavégző eszközt, amelyekkel leküzdhetőek a távoli csapatok működési kihívásai. ?

1. ClickUp

ClickUp távoli csapatok projektmenedzsment szoftvere
Próbálja ki a ClickUp távoli csapatok számára
A ClickUp Remote Team projektmenedzsment szoftver segítségével összehangolhatja üzleti céljait, nyomon követheti az előrehaladást, projektmenedzsment-megbeszéléseket tarthat és hatékonyan együttműködhet, függetlenül a tartózkodási helyétől.

A ClickUp egy feladat- és munkamenedzsment platform, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével az irodai és a távoli csapatok mindig szinkronban maradhatnak.

Ez a dinamikus platform központosítja az összes alkalmazáson végzett munkáját, növeli az alkalmazottak termelékenységét, és egyszerűen racionalizálja az összes projektmenedzsment stratégiáját – függetlenül attól, hogy a csapat személyesen, otthonról vagy teljesen aszinkron módon találkozik-e. Tervezze meg az ütemterveket és a teljesítendő feladatokat a csapat rendelkezésre állása szerint, ossza ki, módosítsa és figyelje a munkaterhelést, és használja a beépített kommunikációs funkciókat az aszinkron munkavégzés támogatásához.

Ha hibrid csapata valós idejű együttműködési funkciókat keres, a ClickUp a megoldás. Használja a ClickUp Whiteboards vizuális brainstorming funkcióját, és alakítsa ötleteit összehangolt cselekvési tervekké, amelyekkel a táblán lévő bármely objektumot közvetlenül nyomon követhető feladattá alakíthat. Ráadásul a ClickUp Docs együttműködési élő szerkesztési funkciója lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egymás mellett dolgozzanak anélkül, hogy egymás munkáját megzavarnák!

A központi tudásbázisok létrehozásától az agilis munkafolyamatok kialakításáig – a ClickUp mindent meg tud oldani.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Beépített digitális táblaszoftver, amely az ötleteket közvetlenül összekapcsolja a munkafolyamatokkal
  • Dinamikus dokumentumszerkesztő gazdag stílusokkal, beágyazott oldalakkal és ágyazási lehetőségekkel
  • Több mint 1000 integráció más munkaszerszámokkal, többek között a Loom, Zoom, Miro és Slack programokkal.
  • Műszerfalak és jelentések, amelyek értékes betekintést nyújtanak a projekt előrehaladásába.
  • Több mint 15 egyedi munkamegjelenítés, hogy minden szögből láthassa projektjeit
  • Munkaterhelés-kezelési és optimalizálási funkciók
  • Skálázható hierarchikus infrastruktúra
  • ClickUp Automations az állandó vagy ismétlődő feladatok kiküszöbölésére
  • Előre elkészített sablonok hibrid csapatok együttműködéséhez. Kezdje el a ClickUp távoli munkaterv-sablonjával!
ClickUp távoli munkavégzési terv sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp Remote Work Plan Template segítségével bárhol és bármikor nyomon követheti az alkalmazottak munkaprojektjeinek előrehaladását.

A ClickUp korlátai

  • A funkciók széles skálája az új felhasználók számára némi tanulási görbét jelenthet.
  • A widgetek nem zárhatók le a műszerfalakon

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes: 0 USD
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Envoy

Envoy Occupancy Dashboard
Forrás: Envoy

Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az irodaterületek elosztása frusztráló feladat a hibrid csapatok vezetőinek. ?

Az Envoy praktikus térkezelési megoldásával biztosíthatja a hibrid csapatok munkájának zavartalan folytonosságát. Ez a munkaterület-platform önkiszolgáló ütemezési és asztalfoglalási eszközöket kínál az alkalmazottak és a látogatók számára.

A látogató csapattagok óránként, naponta vagy hetente foglalhatnak asztalt. Az adminisztrátor a rendelkezésre állásnak megfelelően kezeli az elosztást és biztosítja a kényelmi szolgáltatásokat.

Takarítson meg helyet és minimalizálja a bérleti költségeket az Occupancy Dashboard segítségével, amellyel nyomon követheti a helyszíni jelenlétet és a munkahelyek kihasználtságát.

Az Envoy segít a hibrid munkarendek összehangolásában, a munkahelyi zavaró tényezők azonosításában, a bejelentések elküldésében és a könnyebb navigáció érdekében a munkahelyi térképek elkészítésében is.

Ha cége fizikai szállításokat bonyolít, akkor biztosan értékelni fogja az Envoy levelezéskezelési lehetőségeit. Csak be kell szkennelnie a csomagot, és az Envoy azonnal azonosítja és értesíti a címzettet.

Az Envoy legjobb funkciói

  • Asztalfoglalás a helykiosztáshoz
  • Támogatja az ütemterv összehangolását
  • Munkahelyi térképek
  • E-mailkezelő eszközök

Az Envoy korlátai

  • Korlátozott alkalmazkodóképesség az egyedi vállalati igényekhez
  • Viszonylag magas árak

Envoy árak

  • Workplace Standard: 3 USD/hó felhasználónként
  • Workplace Premium: 5 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Envoy értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

3. Tribeloo

Tribeloo
Forrás: Tribeloo

A Tribeloo egy másik hibrid irodaterület-szoftver, amely asztalfoglalási lehetőségeivel nyűgözi le a felhasználókat.

Az Envoyhoz hasonlóan a Tribeloo is lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy előre lefoglaljanak egy asztalt, mielőtt az irodába mennek. Az egész folyamat zökkenőmentes: a felhasználó a következőképpen érheti el a foglalási funkciókat:

  1. A Tribeloo webes vagy mobil alkalmazás használata
  2. A Tribeloo integrálása az Outlook vagy a Google Naptár (vagy kiegészítő) programmal

A személyes naptárakban végzett minden változás automatikusan szinkronizálódik a Tribeloo-val is!

A platform lehetővé teszi, hogy szomszédságokat hozzon létre az azonos csapat tagjai számára, hogy együtt ülhessenek és együttműködhessenek. Testreszabhatja és optimalizálhatja az alaprajzokat, ha megvizsgálja, mely irodaterületeket használják túlzottan vagy alulhasznosítják.

A Tribeloo praktikus személyre szabási lehetőségeket kínál, például fix asztalok igénylését, kollégák keresését, privát foglalások létrehozását és különleges kérések benyújtását (például étkeztetés vagy táblák elhelyezése a helyiségben). Az alkalmazáson keresztül foglalási problémákat is jelenthet.

A Tribeloo legjobb funkciói

  • Zökkenőmentes asztalfoglalás
  • Csapatok szomszédságai
  • Alaprajz testreszabás
  • Könnyű hibabejelentés

A Tribeloo korlátai

  • Egyes felhasználók kissé elavultnak találják a felületet.
  • Nincs lehetőség a felesleges funkciók (például a hírcsatorna) letiltására, amelyek helyet foglalnak a képernyőn.

Tribeloo árak

  • Starter: 3,00 €/hó felhasználónként
  • Pro: 3,75 €/hó felhasználónként
  • Prémium: 4,00 €/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Tribeloo értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

4. Host by CBRE

Házigazda: CBRE
Forrás: Google Play

A CBRE, a Coldwell Banker Richard Ellis rövidítése, egy ingatlan- és befektetési társaság, amely iroda-bérlői szolgáltatásokat kínál világszerte.

Egyedülálló termékük, a Host, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy béreljenek, lízingeljenek vagy befektessenek skálázható munkahelyekbe, hogy megfeleljenek a hibrid csapatok változó igényeinek. A Host által kezelt munkaterület standard technológiai és vendéglátási funkciókkal rendelkezik, így nem kell aggódni az irodaterület karbantartása miatt.

A Host mobilalkalmazással csapattagjai asztalokat, konferenciatermeket és egyéb tárgyalókat foglalhatnak. A Find Your Way (Találd meg az utat) opció részletes útbaigazítást nyújt a kijelölt asztalokhoz, irodákhoz és területekhez a kezdő felhasználók számára. ➡️

Integrálja az alkalmazást az Outlook és a Google Naptárral, hogy összehangolja a saját és munkatársai ütemtervét. Megjelölhetik egymás naptárában a fontos dátumokat, és automatikus emlékeztetőket kaphatnak a helyszíni vagy online eseményekről és hibrid találkozókról.

Host by CBRE legjobb funkciók

  • Globális asztalfoglalási szolgáltatás
  • Részletes útmutatások a munkaterülethez
  • Outlook és Google Naptár integrációk
  • Automatikus emlékeztetők

A CBRE korlátai

  • Az alkalmazásról ismert, hogy meglehetősen gyakran összeomlik.

Host by CBRE árak

  • Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Host ügynökökkel.

Host by CBRE értékelések és vélemények (mobilalkalmazás)

  • Google Play: 5/5 (40+ értékelés)
  • App Store: 3,8/5 (20+ értékelés)

5. Robin

Asztalfoglalás a Robin segítségével
Forrás: Robin

Robin Batman segédje, de egyben a következő kedvenc hibrid munkaplatformunk neve is! Varázsa négy alapvető funkciójában rejlik:

  1. Asztalfoglalás
  2. Teremfoglalás
  3. Munkahelyi elemzések
  4. Közösségépítés

Amikor a munkatársai úgy döntenek, hogy bejönnek az irodába, csak el kell indítaniuk az alkalmazást, és lefoglalniuk egy szabad helyet vagy szobát. Eközben láthatják, ki van az irodában, és megoszthatják foglalási adataikat a jobb koordináció érdekében.

A platform valós idejű áttekintést nyújt az irodáról, hogy megkönnyítse a navigációt.

Használja az idő során összegyűjtött foglalási információkat a kihasználtsági arányok megértéséhez és a jövőbeli allokációk megfelelő tervezéséhez. Ezek az információk segíthetnek a csapatépítő tevékenységek ideális időpontjának meghatározásában is, anélkül, hogy megzavarnák a munkát.

A Robin segítségével megoszthatja a bejelentéseket, összegyűjtheti a csapat visszajelzéseit és egyhangúlag elfogadott hibrid munkavégzési szabályokat dolgozhat ki.

A Robin legjobb funkciói

  • Egyszerű asztal- és teremfoglalás
  • A térkihasználásról szóló betekintés
  • Valós idejű irodai áttekintések
  • Szabványos és prioritásos bejelentések

A Robin korlátai

  • Az asztali kereső funkció nem elég funkcionális.
  • A rendszer időnként meghibásodhat.

Robin árak

  • Starter: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Csapat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Robin értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

6. Zoom

Zoom Meeting
Forrás: Zoom

A Zoom akkor tört be a mainstreambe, amikor a csapatoknak virtuális találkozási platformokra volt szükségük, mivel a személyes találkozók szigorúan tilosak voltak. Bár ez (szerencsére) már nem így van, a platformot még mindig széles körben használják a földrajzilag szétszórt csapatok összekapcsolására, hogy döntéseket hozzanak, ötleteket osszanak meg vagy kötetlen beszélgetéseket folytassanak.

A platform videokonferencia-eszközeivel néhány kattintással ütemezheti és lebonyolíthatja a találkozókat. A zajszűrés és a desktop és mobil alkalmazások közötti zökkenőmentes váltás funkcióknak köszönhetően bárhová magával viheti virtuális találkozóit!

A Zoom javítja csapata audiovizuális élményét is. Például a platform megmutatja, hogy éppen ki beszél, így könnyebb követni a megbeszélést. A élő képernyőmegosztási lehetőségek segítségével a készülékéről származó vizuális anyagokkal támogathatja a megbeszélt témát.

A videó- és audioértekezletek mellett a platform a Zoom Whiteboard, a szavazások, a csapatcsevegés és a fájlmegosztás révén ösztönzi a munkahelyi együttműködést.

A Zoom legjobb funkciói

  • Videó- és audio-megbeszélések
  • Zoom Whiteboard a vizuális együttműködéshez
  • Könnyű váltás asztali és mobil eszközök között
  • Csapatcsevegés

A Zoom korlátai

  • A jelenlegi vezérlőréteg akadályozhatja a találkozók rögzítését.
  • Az interfész néha lassú lehet.

Zoom árak

  • Alap: 0 USD
  • Pro: 149,90 USD/év felhasználónként
  • Üzleti: 199,90 USD/év felhasználónként
  • Business Plus: 250 USD/év felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 50 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

7. Miro

Miro Dashboard
Forrás: Miro

A Miro egy vizuális együttműködési platform, amely távoli és hibrid csapatokat segít a projekttervezésben, prototípusok készítésében, folyamatábrák készítésében és egyéb brainstorming tevékenységekben.

A Miro digitális táblái – az úgynevezett Miro táblák – teljes eszközkészletet nyújtanak csapatának az új ötletek megvalósításához. Írjon, rajzoljon, csatoljon fájlokat, és adjon hozzá jegyzeteket és megjegyzéseket. Minden tábla valós időben frissül, így csapattársai hatékonyan dolgozhatnak a projektekben, függetlenül attól, hogy 2 vagy 20 000 méterre vannak egymástól!

A Miro aszinkron együttműködésre is alkalmas. Ossza meg munkáját a csapattagokkal, vezetőkkel vagy érdekelt felekkel, és kapjon jóváhagyást vagy részletes javaslatokat megbeszélések nélkül.

Több mint 100 integrációval összekapcsolhatja projektjeit, feladatait és dokumentumait a Miro-val, és egyesítheti böngészőjének lapjait. A platform több mint 1300 sablonja kész vázlatokat kínál brainstorminghoz és ötleteléshez különböző forgatókönyvekben.

A Miro legjobb funkciói

  • Digitális táblák
  • Több mint 100 integráció
  • Több mint 1300 sablon különböző felhasználási esetekhez
  • Egyszerű hibrid kommunikáció videókon, csevegéseken és prezentációkon keresztül

A Miro korlátai

  • A műszerfal túlterheltsége esetén késleltetés léphet fel
  • A szövegszerkesztő eszköz funkciói korlátozottak.

Miro árak

  • Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként
  • Starter: 8 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 4900 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

8. Harvest

Időkövetés a Harvestben
Forrás: Harvest

Senki sem küzd olyan mély bizalmi problémákkal, mint a hibrid munkavégzéssel foglalkozó vezetők. Bonnie valóban a munkáját végzi, vagy otthonról frissíti az Instagram-oldalát? És miért nem érkezett még meg Clyde heti jelentése? Átvernek engem?

Szerencsére a átlátható termelékenységi naplókkal kiaknázhatja a hibrid munkavégzés előnyeit.

A Harvest a időkövetésről szól – a platform lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokra fordított időt, így a munkaidő átláthatóvá válik.

Menedzserként biztosan értékelni fogja a Harvest elemző eszközeit. A részletes vizuális jelentések segítségével megértheti és módosíthatja a csapatok munkaterhelését. Az időnaplók segítségével a projektek a megfelelő irányba haladnak, becsülheti a költségvetést, és pontos előrejelzéseket készíthet a jövőbeli hasonló vállalkozásokra vonatkozóan.

A nyomon követett időt számlákká alakíthatja és elküldheti azokat az ügyfeleknek. Használja az olyan integrációkat, mint a PayPal és a Stripe, hogy nyomon követhesse az ügyfelektől beérkezett fizetéseket!

A Harvest legjobb funkciói

  • Kényelmes időkövetés
  • Átfogó jelentések
  • Költségvetés-nyomon követés
  • Támogatás számlázáshoz és fizetések beszedéséhez

A Harvest korlátai

  • Egyes felhasználók a funkciókészlethez képest az árakat viszonylag magasnak tartják.
  • A háttérben futó időzítők észrevétlenek maradhatnak, ami helytelen időnaplókhoz vezethet.

A Harvest árai

  • Ingyenes: 0 USD
  • Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Harvest értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (750+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)

9. Loom

Loom Dashboard
Forrás: Loom

Hagyja, hogy hibrid csapata virágozzon a Loom segítségével – egy első osztályú aszinkron videóplatformmal. ?

A valós idejű kommunikáció és az élő találkozók egyesek számára hatékonyak lehetnek, mások számára viszont zavaróak. A Loom megoldást kínál: rögzítsen videókat, hogy munkatársai saját idejükben megnézhessék őket.

Használja a Loom aszinkron videóit folyamatok elmagyarázásához, prezentációkhoz vagy akár a csapat üdvözléséhez. A legjobb az egészben, hogy a munkatársainak nem kell fiókot létrehozniuk vagy bejelentkezniük a videók megtekintéséhez!

A videók készítése nem is lehetne egyszerűbb: csak nyomja meg a felvétel gombot, és készítse el a videót. A kész videók automatikusan feltöltődnek a platformra. Ossza meg a linkeket a kívánt csapattagokkal, és máris kész!

Csapata reagálhat a videóra és időbélyeggel ellátott megjegyzéseket küldhet, ezzel elősegítve a konstruktív vitákat a folyamat során.

A Loom fantasztikus eszköz új csapattagok képzéséhez – ahelyett, hogy rengeteg dokumentummal terhelné őket, próbálja ki a videós bemutatókat és oktatóanyagokat, hogy megismerkedjenek a feladattal.

A Loom legjobb funkciói

  • Aszinkron videofelvétel
  • Egyszerű linkmegosztás
  • Kapcsolatépítés kommentek és reakciók révén
  • Kiválóan alkalmas az új munkavállalók beillesztésére

A Loom korlátai

  • Nem kínál fejlett videószerkesztési lehetőségeket.
  • A felvétel közben nem lehet eltávolítani a vezérlőket a képernyőről.

A Loom árai

  • Starter: 0 USD
  • Üzleti: 12,50 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Loom értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)

10. Slack

Slack termékpélda
Forrás: Slack

A Slacket egy ötlet alapján hozták létre: a csapatok közötti kommunikáció egyszerűsítése. Ez a platform lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy csatornákon keresztül kommunikáljanak, amelyek virtuális közösségekként működnek a csevegéshez, a reakciókhoz, a megjegyzésekhez és a fájlok megosztásához.

Adminisztrátorként nyilvános csatornákat hozhat létre a csapat minden tagjának, vagy privát csatornákat a kiválasztott tagoknak. Akár közvetlen üzenetek segítségével is kommunikálhat bizonyos munkatársaival.

A Slack online és offline jelzőkkel, valamint állapotfrissítésekkel megkönnyíti a távoli csapatok számára, hogy megtudják, mikor áll rendelkezésre egy csapattag. Egy másik fantasztikus funkció a Slack Connect, amely ideális a beszállítókkal, ügyfelekkel és érdekelt felekkel való kommunikációhoz.

Hibrid csapatvezetőként biztosan értékelni fogja a Slack Canvas alkalmazást is, amely egy virtuális táblát kínál ötletek kidolgozásához és rendszerezéséhez. Emellett hang- és videofelvételeket is rögzíthet és megoszthat az aszinkron kommunikációhoz. ?

A Slack legjobb funkciói

  • Nyilvános és privát kommunikációs csatornák
  • Megkönnyíti a beszállítói interakciókat
  • Megjeleníti a csapattagok elérhetőségét
  • Támogatja az aszinkron munkavégzést

A Slack korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Az audio-video minőség javítható lenne.

A Slack árai

  • Ingyenes: 0 USD
  • Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként
  • Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként
  • Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Slack értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Hibrid munkaszoftverek: a motiválatlanok motiválása

A sikeres hibrid modell nagymértékben függ a munkahelyi kommunikáció minőségétől. Nem számít, hogy az irodában, otthon vagy egy hangulatos tengerparti kávézóban dolgozik, mindaddig, amíg mindenki ugyanazon az oldalon áll és kiveszi a részét a munkából. ?

A listánkon szereplő együttműködési eszközök forradalmasították a hagyományos munkaterületet, mivel fizikai irodák nélkül is összekapcsolják a csapatokat. Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő platformot, és gondoskodjon arról, hogy csapattársai mindig ugyanazon a hullámhosszon legyenek, bárhol is legyenek! Ha nem tudja, hol kezdje, kezdje a lista tetején, és próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.

