Hogyan ösztönözhető a hibrid együttműködés a munkahelyen?

A hibrid együttműködés – az alkalmazottak közötti személyes és távoli interakciók keveréke – a munka változó jellegét és az azt lehetővé tevő technológiai fejlődést tükrözi.

A munka jellege drámai módon megváltozott az évtized eleje óta. A szétszórt csapatok váltak a normává. A chronoworking egyre gyakoribbá válik. Az alkalmazottak rugalmasságot követelnek potenciális munkaadóiktól, nemcsak az idő, hanem a tér tekintetében is.

A projektmenedzsment szoftverek, a digitális eszközök, az adatok és az elemzések terén elért technológiai fejlődés soha nem látott mértékű együttműködést tesz lehetővé a munkahelyen.

Ennek ellenére vannak néhány alapvető aggályok. Mit jelent a rugalmasság? Hogyan tudnak a vezetők alkalmazkodni a munkavállalók eltérő igényeihez? Hogyan tudnak a csapatvezetők a hibrid munkarendeket úgy beépíteni, hogy az ne befolyásolja a szervezet növekedését?

Olvassa el, és megtudhatja, hogyan működhet a hibrid együttműködés a munkahelyen.

A hibrid együttműködés megértése

A hibrid együttműködés azokra a módszerekre utal, amelyeket a csapatok az irodában, otthonról vagy máshonnan távolról végzett munkához alkalmaznak. A munkahelyi hibrid együttműködés jellemzői:

Modellek kombinációja: A csapatok személyesen és távolról is dolgoznak. Ez azt jelentheti, hogy hetente néhány napot az irodában dolgoznak, egyes csapattagok az irodában dolgoznak, vagy bizonyos feladatok elvégzése az irodában történik.

Különböző helyszínek : A csapatok a világ különböző részein dolgozhatnak ugyanazon projektekben.

Virtuális munkaterület : A csapatok virtuális munkaterületet használnak, amely magában foglalja a kommunikációt, az ötletelést, az ideák kidolgozását és a hibrid együttműködést elősegítő eszközöket a közös munkához.

Folyamatos működés: Az irodában dolgozó csapatok digitális eszközeiknek köszönhetően online folytathatják a beszélgetést.

Miben különbözik a hibrid munka a távmunkától?

A hibrid és a távmunka között néhány alapvető különbség van. Ezek a következők.

Funkció Hibrid Távoli Munkaterület Általában magában foglal egy fizikai irodát és egy távoli helyszínt, például egy otthoni irodát. A munkavállalók általában otthonról vagy egy számukra kényelmes helyről dolgoznak. Irodai munkaidő Hetente néhány órára átfedés van az irodában és a távoli munkavállalók között. A csapatok saját ütemtervük szerint dolgozhatnak, és csak előre megtervezett virtuális találkozókon találkoznak egymással. Kommunikáció Személyes találkozók és távoli együttműködési eszközök , például telefonhívások, csevegés, videohívások és e-mailek kombinációja. Elsősorban e-mailek, csevegés, videohívások és projektmenedzsment eszközök Rugalmas Részben rugalmas, hetente néhány alkalommal be kell jönni az irodába. Teljesen rugalmas, mivel az alkalmazottak nem kötődnek egy adott helyszínhez.

Milyen típusú hibrid együttműködések léteznek?

Az emberek gyakran feltételezik, hogy a „hibrid” kifejezés csak a helyszínt jelenti. Valójában a hibrid munka magában foglalja a csapatok munkaidejét is. Ezen két paraméter alapján négyféle hibrid együttműködés létezik.

Funkció Szinkron Aszinkron Személyesen Együttműködés ugyanazon a fizikai helyen és időben Legalkalmasabb komplex problémamegoldáshoz, ötleteléshez és üzletkötéshez Gyakran előfordul, a vállalati politikától függően Ugyanazon a helyen dolgoznak, de eltolt időben (átfedés nélkül) A legjobb megoldás a csapat tagjai számára, hogy más csapatokkal is kapcsolatba kerüljenek, vagy megismerjék a vállalati kultúrát Ritkán fordul elő Távoli Különböző helyszínekről, de egyszerre dolgozzanak! Használjanak olyan eszközöket, mint a videohívás vagy a szöveges csevegés az együttműködéshez! Legalkalmasabb olyan csapatok számára, amelyek egyedi készségekkel rendelkeznek, és összetett problémákat oldanak meg! Gyakran előfordul! Különböző helyszíneken, saját ütemezés szerint dolgoznak. Projektmenedzsment szoftverek, e-mailek és hasonló eszközök segítségével együttműködnek. Leginkább önszerveződő, jól szervezett csapatok számára ideális. Nagyon gyakran előfordul.

A hibrid együttműködés megvalósításának kihívásai

A hibrid munkavégzés ugyanannyi zavart okoz, mint amennyi előnyt nyújt. Ezért a hibrid együttműködést elősegítő rendszer bevezetése is kihívásokkal jár, például a következőkkel.

Társadalmi kihívások

Interakciós akadályok: A szocializáció és a kapcsolatépítés lehetőségeinek hiánya oda vezethet, hogy a csapatok ugyanazon a feladaton dolgoznak, de egymástól távol.

Elvesztett kapcsolatok: A vízadagoló melletti beszélgetések és az informális összejövetelek elvesztése elszigeteltséghez és stresszhez vezethet.

Észrevétlen aggodalmak: A vezetők, sőt még a kollégák is elnézhetik valakinek az aggodalmait/betegségeit/nehézségeket, ha nem veszik észre a nonverbális kommunikációs jeleket.

Vezetési stílusok: Az üzleti vezetők hozzászoktak a nyomon követésen és ellenőrzésen alapuló vezetési stílushoz, amelynek keretében folyamatosan „szemmel tartják” csapattagjaikat. Az ilyen vezetőknek nehézséget jelent a bizalomra épülő vezetési stílus kialakítása.

Kommunikáció

Kommunikációs szakadék: A minimális személyes interakció, az alacsony elkötelezettség, a gyenge minőségű megbeszélések és a korlátozott dokumentáció mind hozzájárulhatnak a kommunikációs szakadék kialakulásához.

Rossz minőségű értekezletek: Személyes jelzések, értekezletvezetési készségek, proaktív részvétel és egyértelmű napirend nélkül az értekezletek frusztrálóak lehetnek. Ennek eredményeként a csapatok elveszíthetik mind az információkat, mind a kapcsolatokat.

Fordítási veszteség: Ha a csapatok nem fordítanak időt és energiát az információk dokumentálására, sok tudás elveszhet az egyik személyről a másikra történő átadás során.

Együttműködés

Közös alapok hiánya: Egységes virtuális munkaterület nélkül a csapatok elveszíthetik a közös munkához szükséges kontextust és közös alapokat. Ez ugyanolyan mértékben technikai, mint viselkedési kihívás.

Az izgalom elvesztése aszinkron módon: Képzelje el, hogy van egy fantasztikus ötlete, amit megoszt egy kollégájával, aki 12 órával később válaszol. Természetes, hogy addigra már elvesztette az izgalmát/érdeklődését. Valós idejű együttműködés nélkül az ötletek még mielőtt megvalósulnának, elhalhatnak.

Helyen kívüli beszélgetések: Az irodában az emberek teáznak, ebédelnek vagy sétálnak a parkolóba, és így építik a csapatszellemet, még akkor is, ha nem a munkáról beszélgetnek. A hibrid csapatok gyakran kihagyják ezt a lehetőséget, ami csökkenti a kollektív teljesítményt.

A kihívások megoldásának kulcsa a megfelelő felhőalapú együttműködési technológiákba való befektetés, a munkavállalók képzése azok használatára, valamint egy olyan kultúra megteremtése, amely értékeli a befogadást, a rugalmasságot és az együttműködést, függetlenül a helyszíntől. Nézzük meg, hogyan.

A hibrid együttműködés kihívásainak kezelése

Mielőtt hibrid munkaszoftvert vásárolna, meg kell értenie csapata teljesítményének mélyebb társadalmi, kulturális és technológiai aspektusait. Tehát kezdje az elején!

1. Ismerje meg a hibrid munkakörnyezetet

Tegye fel magának a következő kérdéseket.

Hány csapatunk dolgozik hibrid modellben?

Milyen munkahelyi kommunikációs eszközöket használnak jelenleg?

Milyen kihívásokkal kell szembenézniük?

Milyen hatékonysági hiányosságokat vagy hiányosságokat jelentenek a vezetők?

Miért jelentkeznek ezek a kihívások/hatékonysági problémák?

Milyen megoldásokat dolgoztak ki a csapatok ezeknek a kihívásoknak/hatékonysági problémáknak a leküzdésére vagy tolerálására?

Miután megértette ezt, válasszon ki egy sor online együttműködési eszközt, például a ClickUp-ot, hogy lehetővé tegye a hibrid kommunikációt.

2. A kommunikáció összeomlásának megelőzése

Volt már olyan helyzetben, hogy e-mailben elküldött valakinek egy dokumentumot, majd a Slacken követte nyomon, végül a Google Docsban szerkesztette a fájlt (és megjegyzéseket fűzött hozzá) – így a kommunikációja több helyre szétszóródott?

Ez a modern munkahelyeken teljesen természetes. Ez egyben a legnagyobb energiafogyasztó is!

Aszinkron munkavégzés közben összesítse az összes kommunikációt egy olyan platformon, mint a ClickUp, így nem marad le egyetlen üzenetről sem. A ClickUp csevegőablakának segítségével valamennyi üzenetet egy helyen láthat, így sorrendben válaszolhat rájuk.

Az összes munkahelyi kommunikáció összevonása a ClickUp Chat nézet segítségével

Ha még nem jártas a kommunikációs irányelvek kidolgozásában, próbálja ki a ClickUp kommunikációs terv táblájának sablonját. Ez segít Önnek a szükséges folyamatok átgondolásában és azok hatékony dokumentálásában.

3. Világos kommunikációs protokollok létrehozása

Az eszközök csak segédeszközök, nem pedig maguk a megoldás. Ezért az eszközök bevezetésekor állítson fel korlátokat és legjobb gyakorlatokat azok használatára vonatkozóan.

Tisztázza, mit jelent Önnek a „hibrid” kifejezés. Határozza meg elvárásait a válaszidő, a munkamódszer, a kommunikációs csatorna, a nyomon követés, a dokumentáció és a közös tartalomfejlesztés tekintetében.

Például megmondhatja, hogy ha a közösen szerkesztett dokumentumon módosítás történik, akkor 4 órán belül várható a válasz.

Másrészt előfordulhat, hogy bizonyos munkákat szinkronban kell elvégezni. A ClickUphoz hasonló eszközzel a csapatok előre megtervezhetik a munkát, és együtt dolgozhatnak. Vagy használhatják a ClickUp Collaboration Detection funkciót, hogy megnézzék, ki van online, és valós időben üzenetet küldjenek nekik.

4. A szinkron és aszinkron kommunikáció egyensúlya

Nem minden munkát lehet aszinkron módon elvégezni. Néha egy probléma megoldásához két embernek együtt kell ülnie, még akkor is, ha két különböző helyen vannak. Ezért a hibrid munkarend kialakításakor egyensúlyozzon a szinkron és az aszinkron együttműködés között.

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat arra vonatkozóan, hogy a hibrid csapatoknak mikor kell online lenniük.

Vázolja fel azokat a kérdéseket, amelyek aszinkron módon megoldhatók, és azokat, amelyekhez két ember együttes munkája szükséges.

Ösztönözze a csapat tagjait, hogy állítsák be elérhetőségi állapotukat a projektmenedzsment eszközön vagy naptáron, hogy szükség esetén másokat is meghívhassanak az együttműködésre.

5. Legyen átlátható és befogadó

Hagyományosan a csapat tagjai hajlamosak voltak az információkat maguknak tartani. Szükség esetén a többi csapat tag megkérdezte őket, és megkapta a választ. A modern munkahelyek nem engedhetik meg maguknak ezt a táncot.

A mai hibrid munkakörnyezet tiszteletben tartja az átláthatóságot. Legyen hajlandó dokumentálni és közzétenni nemcsak a fontos információkat, hanem a folyamatokat, megközelítéseket és az összes hallgatólagos tudást is.

A ClickUp Docs segítségével dokumentálhatja és közzéteheti az információkat a csapat számára, valamint megoszthatja azokat a szervezeten kívüli érintett személyekkel. Másrészt a ClickUp Whiteboards kiváló hely a folyamatok vagy munkafolyamatok feltérképezésére, hogy mindenki tisztában legyen a teljes kontextussal.

Az ilyen átláthatóság jelentősen javítja a hibrid csapatok együttműködését, mivel az emberek maguk kereshetik és szerezhetik be az információkat a munkavégzéshez választott időben és helyen. Az információkhoz való hozzáférés hiánya többé nem jelent akadályt a munka elvégzésében.

Hatékonyan térképezze fel a folyamatokat és a munkafolyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha csak kalapácsod van, akkor minden szögnek fog tűnni. Ha csak táblázatod van, akkor csak sorokban és oszlopokban fogsz gondolkodni. Ezért a megfelelő vállalati együttműködési eszközök bevezetése alapvető fontosságú a szervezet sikeréhez.

A hibrid munkavégzési eszközök bevezetésekor vegye figyelembe a következőket.

Méltányosság

Válasszon olyan eszközt, amely minden alkalmazottnak lehetőséget biztosít arra, hogy részt vegyen a beszélgetésben, lássák és meghallgassák. Tartsa nyitva az összes kommunikációs módot – szöveg, hang, videó, megjegyzések, képernyőfelvételek stb. –, hogy az emberek a számukra legmegfelelőbb módon tudjanak hozzájárulni.

A ClickUp mindezt és még többet is lehetővé tesz. A ClickUp feladatok beágyazott megjegyzéseket kínálnak a csapatok számára, hogy kontextusban tudjanak beszélgetni. A ClickUp Clips hang- és képernyőfelvételt egyesít, hogy a kommunikáció egyértelmű legyen.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti a képernyőt és gyorsan megoszthatja visszajelzéseit.

Könnyű használat

Ha nem a megfelelő eszközt választja, akkor annak egyszerű frissítése és kezelése önmagában is hatalmas feladat lehet.

Válasszon egy egyszerű felhasználói felülettel és könnyen kezelhető eszközt. Hozzon létre egyszerűsített munkafolyamatokat, hogy a projektmenedzsment eszköz csökkentse a munkaterhelést, ne pedig növelje azt. Automatizálja az automatizálható folyamatokat.

Például a ClickUp Brain automatikusan generál standup jegyzeteket a felhasználók által a platformon végzett összes frissítés alapján. Képzelje el, mennyi időt takaríthat meg ezzel!

A munkahelyi együttműködési eszköz másik fontos szempontja, hogy támogassa a munka és a magánélet egyensúlyát. Ez lehet olyan egyszerű, mint a értesítések némítása munkaidőn kívül, vagy a rendelkezésre állás állapotának egyértelmű beállítása a munkaterhelés jobb elosztása érdekében.

Alkalmazkodóképesség

A hibrid csapatokban gyakran előfordul, hogy egyesek az irodában vannak, míg mások távolról dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy olyan hibrid értekezleteket kell tartaniuk, amelyeken mindenki egyenlő mértékben részt vehet.

A ClickUp funkciói ezt lehetővé teszik. Például egy konferenciateremben egy személy kivetítheti a ClickUp Docs dokumentumokat és írhat, míg a távoli csapat tagjai a számítógépeiken valós időben követhetik a frissítéseket.

Átfogó jelleg

A szerszámok elszaporodása valós probléma. A szervezetek rendszeresen használnak egy eszközt a valós idejű beszélgetésekhez, egy másikat a projektmenedzsmenthez, egy harmadikat a brainstorminghoz, egy negyediket a dokumentáláshoz stb. Ez olyan kihívásokat teremt, mint például a következők.

Az információk különböző eszközökön vannak szétszórva

Ezeknek az eszközöknek az integrálása bonyolult és nem hatékony.

A technológia alkalmazása alacsonyabb, mert túl sok eszköz túl sok munkát jelent.

Ezek az eszközök minimális adatokat és betekintést nyújtanak.

Hogy mindezt elkerülje, válasszon egy átfogó eszközt. A ClickUp-hoz hasonló eszközök többet nyújtanak, mint egyszerű projektmenedzsment. Minden olyan eszközt biztosítanak a csapatok számára, amelyre szükségük van a munkájuk elvégzéséhez.

Legyen szó fehér tábláról, kommunikációs platformról, munkaterhelés-kezelő rendszerről vagy átfogó irányítópultról, a ClickUp mindennel rendelkezik. Ez egy együttműködési munkaterület, amelyet úgy terveztek, hogy ösztönözze az interakciókat, miközben tiszteletben tartja a különböző munkamódszereket és egyéni preferenciákat.

Győződjön meg róla saját maga. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma!