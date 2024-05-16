Hogyan készítsünk időalapú munkarendet a csapatunk számára?

Korán kelő típus? Vagy inkább éjszakai bagoly? Néhány produktív órát a kora reggeli órákban vagy az éjszaka közepén szán a munkára? Ha igen, akkor Ön egy kronomunkás.

Ellen Scott író egyik hírlevelében alkotta meg a „kronomunka” kifejezést, amely egy frappáns módja annak, hogy leírja a mai emberek munkaidejét. Nézzük meg, miről is van szó!

Mi az időalapú munkavégzés?

A kronomunka olyan rugalmas munkarend kialakítását jelenti, amely a munkaidőt az egyén személyes cirkadián ritmusához és energiaszintjéhez igazítja. Ez az időgazdálkodási stratégia elismeri, hogy minden munkavállaló más, egyedi igényekkel, vágyakkal, preferenciákkal és a nap különböző időszakaiban különböző termelékenységgel rendelkezik.

A korán kelők 6 és 14 óra között dolgozhatnak, az éjszakai baglyok pedig 19 órakor kezdhetnek és egész éjjel dolgozhatnak. Vagy úgy is dönthet, hogy ezt az ütemtervet 2-3 produktív időtartamra osztja fel.

A kronomunka azonban több, mint csak a munkahelyi rugalmasság. Arról szól, hogy mindenki szabadon kiválaszthatja a saját egyedi kronomunkarendjét, amely összhangban áll a személyes termelékenység csúcsidőszakaival vagy életmódbeli igényeivel.

A kronomunka előnyei és hátrányai

A hibrid munkavégzés korszakának legtöbb rugalmas munkaidő-modelljéhez hasonlóan a kronomunka is az egyéni tudásmunkásokra összpontosít. Lehetővé teszi számukra, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb megoldást, és számos előnyt kínál.

✅ Önállóság: A tudásmunkások, különösen a tapasztalt alkalmazottak, inkább az önállóságot részesítik előnyben, hogy munkájukat mikromanagement nélkül végezhessék. A kronomunka megtestesíti az önállóságot, bizalmat és megbízhatóságot teremtve.

✅ Önálló irányítás: A kronomunka egyszerűsíti a csapat irányítását. Önálló csapatokat hoz létre, amelyek felelősek az eredményekért, és nem csak azért, hogy jelen legyenek/elérhetőek legyenek a munkaidő alatt.

✅ Termelékenység: Az emberek nem egyformán termelékenyek a nap folyamán; egyesek reggel éberebbek, míg mások délután vagy este teljesítenek a legjobban. A kronomunka segít a csapatoknak a termelékenységi céljaik elérésében a számukra legtermészetesebb és legkevésbé stresszes módon.

✅ Munka és magánélet egyensúlya: A hagyományos munka és magánélet egyensúlya az esték és a hétvégék szabadidejét, valamint esetleg egy háromhetes szabadságot jelentett. A modern családoknak ennél nagyobb rugalmasságra van szükségük. A kronomunka lehetővé teszi az emberek számára, hogy megtalálják a számukra megfelelő munka és magánélet egyensúlyt, így könnyebben tudnak foglalkozni személyes ügyeikkel, kezelni a stresszt és megelőzni a kiégést.

Ha ez ideálisnak tűnik, álljon meg egy pillanatra. Lehet, hogy nem mindenki számára megfelelő. A kronomunkamodellekkel kapcsolatban gyakran hangoztatott kritikák a következők.

❌ Nem mindenki számára alkalmas: A kiskereskedelmi üzletek alkalmazottai, értékesítési vezetők, banki ügyintézők stb., akik különböző érdekelt felekkel dolgoznak, akkor kell rendelkezésre állniuk, amikor mások is rendelkezésre állnak. Az ilyen pozíciók nem alkalmasak a Chronoshifts használatára, mivel az irodai munkaidő nem módosítható az egyén egyéni munkaidejéhez igazodva.

❌ Nem alkalmas valós idejű együttműködésre: Ha mindenki kronomunkát végez, akkor több csapattag számára közös időpontot találni az együttműködéshez rémálom lehet. Az ilyen csapatok aszinkron kommunikációra kényszerülnek, ami komplex problémák megoldásában néha hatástalan lehet.

❌ Nem csapatvezetőknek: Ha az Ön feladata egy csapat vezetése, a munkák kiosztása, az eredmények ellenőrzése, visszajelzések adása és a közös célok elérése, akkor a kronomunka akadályozhatja a mindennapi feladatait. A vezetőknek is lehetetlen lenne mindig rendelkezésre állni, amikor a csapat tagjai produktívak.

❌ Nem alkalmas fiatal, tapasztalatlan alkalmazottak számára: A kronomunka bizonyos szintű önmenedzsmentet és kezdeményezőkészséget igényel. Azok, akik teljesen újak a szakmai világban, elidegenedettnek és támogatástól mentesnek érezhetik magukat.

A kronomunka lehetséges hátrányai ellenére is felbecsülhetetlen értékű lehet a távoli/hibrid csapatok számára. Íme, hogyan.

A távmunkából fakadó kronomunka

A világjárvány, az érzelmi megterhelés, a Zoom-fáradtság és a távmunka természetes átállást eredményezett a kronomunka felé. Míg a világjárvány elválasztotta a fizikai jelenlétet az irodában a munkateljesítménytől, a kronomunka ugyanezt teszi a rögzített munkaidővel.

Azóta a kronomunka és a távmunka szimbiotikus kapcsolatban állnak egymással. A távmunkások számára a kronomunka egyszerűen a produktív nap része. Például sok csapat tagjai a 11 órai standup-tal kezdik a munkanapot, és késő estig dolgoznak a nagy koncentrációt igénylő feladatokon.

Mivel senki sem figyeli őket fizikailag, nem kell attól tartaniuk, hogy egy bizonyos számú órára online állapotban kell lenniük. Ha a távoli munkavállalóknak szükségük van egy kis változatosságra, átmehetnek a legközelebbi kávézóba.

Másrészt, ahhoz, hogy hatékony kronomunkás legyél, jobb, ha otthonról dolgozol. A távmunka szabadságot, fizikai teret és időt biztosít ahhoz, hogy kiválaszthasd a legproduktívabb óráidat.

Bár a távmunka nagymértékben támaszkodik a kronomunka modellekre, bármilyen típusú csapatnál bevezethető. Íme, hogyan.

Hogyan valósítsa meg a kronomunkát a munkahelyén?

A rugalmas munkarend keretein belül lehetőséget adhat a csapat tagjainak, hogy maguk válasszák meg a munkaidejüket. Néhányan közülük akár kronomunkát is végezhetnek.

A kronomunka strukturált megközelítésének bevezetése azonban nagyobb átláthatóságot biztosíthat Önnek és csapatának. Egy robusztus projektmenedzsment szoftver segít a kronomunka bevezetésében, nyomon követésében, optimalizálásában és fenntartásában. Íme, hogyan.

1. Mérje fel a munkakör alkalmasságát

Mint korábban említettük, a kronomunka nem mindenki számára megfelelő. Ezért mielőtt bevezetné, mérlegelje, mely pozíciók alkalmasak a rugalmas munkarendre.

Határozza meg a szerepeket: Írjon átfogó munkaköri leírást, hogy biztosan minden olyan munkakörülményt feltüntessen, amely megköveteli az alkalmazott jelenlétét egy bizonyos időpontban.

A teljesítendő feladatok vázlatos leírása: A hatékony kronomunka érdekében a csapat tagjainak tudniuk kell, mit kell elérniük. Ezért, mielőtt megállapodnak a kronomunkában, vázolja fel az elvárásokat és a teljesítendő feladatokat minden egyes személy számára.

Mérőszámok meghatározása: A csapatok a termelékenységet legegyszerűbben a ledolgozott órák számával mérték. Ha valaki napi nyolc órát dolgozott, akkor termelékenynek számított. A kronomunka új gondolkodásmódot igényel.

2. Dolgozzon ki egyértelmű irányelveket

Készítsen részletes irányelveket a világosság és a méltányosság biztosítása érdekében. Adjon tippeket az otthoni munkavégzéshez. Foglalja bele a munkavállalók jogait és kötelezettségeit. Például a kronomunkásoknak joguk lehet a munkaidő megválasztásához, feltéve, hogy minden nap rendelkezésre állnak a standup-hoz, vagy 12 órán belül válaszolnak minden üzenetre.

Egy vállalat előírhatja, hogy az alkalmazottaknak 10 és 14 óra között rendelkezésre kell állniuk a csapatértekezletekhez, de megengedi nekik, hogy ezeken az időpontokon kívül maguk válasszák meg a munka kezdetét és végét.

A ClickUp Docs fantasztikus módszer a kronomunka-irányelvek dokumentálására. Jelölje ki és formázza a szöveget, hogy felkeltse a figyelmet. Ossza meg az egész csapattal, és tegye mindenki számára elérhetővé. Szerkessze közösen, és vezessen nyilvántartást a frissített irányelvekről.

ClickUp Docs a vállalati irányelvek rögzítéséhez

3. Tervezze meg munkáját

A kronomunka nagy változást jelenthet a legtöbb csapat számára, amelyek hozzászoktak a 9-5-ös munkarendhez. Ahhoz, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, szükség van egy tervre.

A ClickUp távoli munkavégzési terv sablonja kiváló kiindulási pont. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon ideális távoli munkavállalók számára átfogó terv készítéséhez. Testreszabhatja a szervezet kronomunkavégzési igényeinek megfelelően.

ClickUp távoli munkaterv sablon

A ClickUp csapatütemterv-sablon segítségével egy helyen áttekintheti csapata munkarendjét. Így naponta nyomon követheti a történéseket.

Kezelje az egész csapat munkarendjét egy helyen

4. Tervezze meg csapata feladatait

A kronomunkát végző csapatok utálják reggel felkelni és keresgélni, hogy mit is lehetne produktívat csinálni. Ezért tervezze meg a munkát előre.

Bontsa fel projektjeit kezelhető feladatokra, amelyeket kioszthat az egyes csapattagoknak, akik önállóan dolgozhatnak rajtuk. A ClickUp munkamegosztás egy kifejezetten erre a célra készült táblasablon.

A ClickUp munkamegosztási sablonjával bontsa kisebb, kezelhetőbb részekre a nagy projekteket

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egy projektet kezelhető részekre bontsa, így könnyebb lesz a feladatok elosztása és kezelése. Ezáltal világos képet kap a feladatokról, az ütemtervről és a teljesítendő feladatokról, így a távoli munkavállalók is felhasználhatják azokat.

A kezdéshez használhatja ezeket az ingyenes projektmenedzsment sablonokat is.

5. Hozza össze mindenki véleményét

A kronomunkások akkor működnek jól csapatként, ha a kommunikáció/fordítás során minimális a veszteség. Használjon egy erre a célra tervezett projektmenedzsment eszközt, hogy biztosítsa az információk hatékony továbbítását a csapat tagjai között.

A ClickUp a távmunkához tökéletes megoldás!

Hozzon létre feladatokat részletes leírásokkal és elfogadási kritériumokkal.

Használjon ellenőrző listákat a minőség-ellenőrzéshez

Használja a ClickUp Chat nézetet , hogy az összes üzenetet egy helyen láthassa.

A ClickUp több mint 15 egyedi nézetével, köztük Gantt-diagrammal, idővonallal, naptárral és egyebekkel teljes áttekintést kaphat minden feladatáról. Készítsen a szervezetéhez igazított termelékenységi sablonokat, amelyeket újra felhasználhat.

Használja a projektjéhez leginkább megfelelő egyéni feladatnézetet

6. Képezze vezetőit

Ahhoz, hogy ez a modell hatékony legyen, a vezetőknek el kell sajátítaniuk a kronomunka csapat irányításához szükséges készségeket. Kínáljon képzést a következő témákban:

Elvárások meghatározása

Az eredmények mérése a ledolgozott órák helyett

A csapattagok eltérő ütemterveinek támogatása

A kommunikációs csatornák egyértelműségének fenntartása

Konfliktuskezelés

Időgazdálkodási technikák

A távmunka térnyerése óta a megbeszélések jelentős időpazarlásnak számítanak az irodában. Ennek elkerülése érdekében képezze ki vezetőit és osztályvezetőit, hogy hatékony megbeszéléseket tartsanak, amelyek nem zavarják a csapat termelékeny munkáját.

Ha mindez túl sok szervezeti változásnak tűnik egy új trendhez képest, gondolja át újra.

A kronomunka jövőbeli trendjeinek feltárása

A távmunka és a hibrid munkavégzéshez hasonlóan a kronomunka is felválthatja a hagyományos 9-5-ös munkanapot. Különösen az írás, a programozás, a tervezés és más hasonló tudásalapú munkák esetében a kronomunka lehetőséget teremt arra, hogy a munkavállalók legkreatívabb időszakában végezzenek élvonalbeli munkát.

Továbbá a kronomunka a digitális nomádok körében is normává válhat, akik nemcsak ott dolgoznak, ahol akarnak, hanem akkor is, amikor akarnak. A folyamatosan fejlődő digitális nomád eszközök segítik ezt az átmenetet.

Az AI-eszközök és a munkarend-alkalmazások is segíthetnek a kronomunkásoknak, mivel munkaidőn kívül is személyes asszisztensként működnek. A generatív AI-trendre építve a szervezetek intelligensebb eszközöket fognak használni a kronomunka lehetővé tételéhez.

Aktívan alkalmazza a kronomunkát a ClickUp segítségével

Bár a kronomunka nem mindenki számára megfelelő, a legtöbb vállalkozás számára jelentősen megváltoztathatja a helyzetet, különösen a hibrid vagy teljesen távoli munkahelyeken. Exponenciálisan növelheti a tudásmunkások termelékenységét és kreativitását.

Lényegében a kronomunka egy egészséges munkavégzési módszer, amelyet a csapatok könnyen elfogadhatnak. A siker kulcsa azonban a gondos és rugalmas megvalósításban rejlik.

A ClickUp projektmenedzsmenthez hasonló eszközökkel biztosíthatja, hogy minden rendelkezésére álljon, ami a távoli és időalapú munkavégzés sikeréhez szükséges.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!

Gyakran ismételt kérdések a kronomunkáról

1. Mi az időalapú munkavégzés?

A kronomunka egy rugalmas munkarend, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy termelékenységi ritmusuk és biológiai órájuk alapján válasszák meg munkaidejüket.

2. Miért a kronomunka a következő munkahelyi trend?

A kronomunka a virtuális csapatok minden előnyét kínálja, és még többet is. Összhangban áll a rugalmasság iránti modern igényekkel, a munkaidőt a személyes energiacsúcsokhoz igazítva. Támogatja a munka és a magánélet egyensúlyát, és kihasználja a távoli és aszinkron munkát elősegítő technológiát.

Ez a megközelítés tökéletesen megfelel a sokszínű, globális munkaerő változó igényeinek, és alkalmazkodik a mai munkahelyi dinamikához.

3. Hogyan növelheti a kronomunka a munkavállalók termelékenységét?

A kronomunka a következőképpen növeli az alkalmazottak termelékenységét:

Lehetővé tenni az egyének számára, hogy az energiacsúcs idején dolgozzanak

A fáradtság csökkentése

A zavaró tényezők minimalizálása

A munka és a magánélet jobb egyensúlyának támogatása

A munkával való elégedettség javítása

A személyes termelékenységi ritmusokhoz való igazodás hatékonyabb és eredményesebb munkavégzéshez vezet.