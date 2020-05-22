A virtuális csapatok 7 legfontosabb előnye (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mi az a virtuális csapat?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A virtuális csapat olyan képzett emberek csoportja, akik távoli helyszínekről dolgoznak és online együttműködnek egymással. "}},{"@type":"Question","name":"Milyen előnyei vannak a virtuális csapatoknak?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A virtuális csapatok rengeteg pénzt takaríthatnak meg, és jobb munka-magánélet egyensúlyt biztosítanak. "}},{"@type":"Question","name":"Hogyan lehetnek a virtuális csapat tagjai produktívabbak?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A távoli munkavégzés lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy akkor dolgozzanak, amikor jobban tudnak koncentrálni, így gyorsabban elvégzik a munkát!"}},{"@type":"Question","name":"Hogyan lehet méretezni egy virtuális csapatot?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A projektmenedzsment szoftver segítségével egyszerűsítheti az új munkatársak beillesztését, és könnyedén bővítheti a csapatot, ahogy az növekszik."}}]}

Készen állsz a virtuális csapatok előnyeinek megismerésére?

Nem titok, hogy a virtuális csapatok vezetése az új normává vált.

A COVID-19 járvány miatt a legtöbb csapat kénytelen volt átállni a távmunkára.

Felfedeztük, hogy a globális virtuális csapatok vezetése valójában számos előnnyel jár!

Áttekintjük a virtuális csapatok előnyeit, és még néhány egyszerű megoldást is bemutatunk néhány gyakori távoli csapatok előtt álló kihívásra!

Mi az a virtuális csapat?

A virtuális csapat egy olyan csapat, amely… (dobpergés)… távolról dolgozik!

De komolyan, mi is ez?

Ez egy olyan képzett emberekből álló csoport, akik távoli helyről dolgoznak és online együttműködnek.

Miben különböznek a hagyományos csapatoktól?

A virtuális csapatok és a hagyományos irodai csapatok nem különböznek egymástól túl sokat.

Létrehozhat virtuális Agile, Scrum és Kanban csapatokat!

Ők továbbra is ugyanazok a tehetséges emberek, akik ugyanazokat a feladatokat tudják elvégezni, mint az irodában. Az egyetlen különbség az, hogy már nem vannak fizikailag jelen ugyanazon a munkahelyen.

Mit tudnak a virtuális csapatok?

A virtuális csapatok ugyanolyan hatékonysággal képesek elvégezni a legtöbb olyan feladatot, amelyet az irodai csapatok is végeznek.

És bár ez a legtöbb dolgot lefedi, nem mindenre kiterjed.

A virtuális csapatok 7 előnye

Melyek a virtuális csapatok előnyei és kihívásai?

1. Rengeteg pénzt takaríthat meg

Mivel a távoli csapatok a saját helyszínükről dolgoznak, ők felelősek a következőkre:

Munkaterület

Felszerelés

Közművek

De várj, nem csak a vállalatok takaríthatnak meg költségeket!

A távoli munkavállalók rengeteg pénzt is megtakarítanak, mivel nem kell napi utazási költségeket és egyéb munkával kapcsolatos kiadásokat, például új öltönyöket és étkezési költségeket fizetniük.

2. Csapatának jobb lesz a munka és a magánélet egyensúlya

Senki sem szereti a napi ingázást és azt, hogy egész nap az irodában kell ülnie.

Különösen, ha ez a fickó a főnököd.

Miért pazarolná az időt és energiát arra, hogy bejárjon a munkahelyére, amikor felkelés után azonnal munkába állhat?

Így alkalmazottai egészségesebb munka-magánélet egyensúlyt tudnak fenntartani, ami boldogabbá teszi őket. És ha boldogabbak, elégedettebbek lesznek a munkájukkal!

3. Csapata produktívabb lesz

A virtuális alkalmazottak produktívabbak lehetnek, mint az irodában dolgozók?

Kizárt, igaz?

Végül is lehet, hogy otthon ülnek és a The Office ismétléseit nézik, ahelyett, hogy dolgoznának!

Ne feledje, hogy a távoli munkavállalók maguk dönthetik el, mikor dolgoznak.

Miért kellene kényszerülnie a hagyományos 9-17-es munkaidőre, ha más időpontokban is ugyanolyan produktív?

A távmunka lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy akkor dolgozzanak, amikor jobban tudnak koncentrálni, így gyorsabban elvégzik a munkát!

Az eredmény?

Növeli a termelékenységet!

És tudja, hogy ez mit jelent?

Egészségesebb eredmény a vállalat számára. A virtuális csapatoknak valóban rengeteg előnye van!

4. Hozzáférhet a globális tehetségpoolhoz

Szeretné ötleteit a világ elé tárni.

De van elég világ a csapatában?

Ha a vállalata gyorsan növekszik és magas célokat tűz ki maga elé, akkor minden féle emberre szüksége lesz.

De ha fizikai irodában dolgozik, akkor problémája van.

Csak olyan tehetségeket vehetsz fel, akik ugyanabban a városban élnek, mint te!

Ez azt jelenti, hogy kénytelen lehet beérni azzal, aki éppen rendelkezésre áll, ahelyett, hogy megtalálná a virtuális csapatához leginkább illő személyt.

A globális virtuális csapatok esetében azonban nem fogsz szembesülni ezzel a problémával.

Mivel alkalmazottai távolról dolgoznak, bárhonnan a világon felveheti őket!

Hozzáférhetsz egy globális tehetségpoolhoz, és rengeteg jelölt közül kiválaszthatod azt, aki leginkább megfelel az igényeidnek!

5. 24 órás támogatást nyújthat

A virtuális csapat felállítása lehetővé teszi, hogy sokszínűbb munkaerőt vegyen fel.

Mivel távoli alkalmazottai most már globálisan elosztva vannak és különböző időzónákban dolgoznak, Ön is különböző időzónákban élő ügyfeleket és vásárlókat szolgálhat ki!

Az ausztráliai virtuális csapata átveheti a munkát, miután az angliai csapata befejezte a napot. Így vállalkozása 24 órás támogatást tud nyújtani anélkül, hogy bárki túlterheltté válna!

Ráadásul, mivel világszerte lesznek távoli alkalmazottai, a kulturális különbségek nem jelentenek majd problémát, mivel olyan emberekkel fog dolgozni, akik ténylegesen megértik nemzetközi ügyfeleit és vásárlóit.

6. Könnyen méretezhető

A növekedéshez több tehetségre van szükség!

Ha helyszíni csapata van, akkor további irodaterületet kell bérelnie, berendeznie, számítógépekbe, eszközökbe és további technológiákba kell befektetnie, stb.

Ez nemcsak költséges, hanem időigényes is!

Szerencsére a hatékony virtuális csapatok segítenek elkerülni ezeket a buktatókat, miközben tovább növelik a munkaerő létszámát.

Csak egy egyszerűsített beilleszkedési folyamatra és a megfelelő távmunka szoftverre van szüksége, és máris készen áll!

Így gyorsan növekedhet, és versenytársai úgy fognak érezni magukat, mint Kevin:

7. A kommunikáció átláthatóbb lesz

Az informális megbeszélések különösen problémásak lehetnek az Agile és Scrum projektmenedzsmentben, ahol a projekt követelményei hetente változhatnak.

A sikeres virtuális csapatok azonban nem szembesülnek ezzel a problémával.

Miért?

Mivel a közös kommunikációs csatornák létrehozása a virtuális csapatmunka központi eleme. Ne feledd, hogy már nem lehet csak úgy odamenni valakihez és megkérdezni, hogy mi a helyzet.

Ezért kell csapatának létrehoznia egy közös kommunikációs csatornát, ahol minden frissítés mindig mindenki számára elérhető – így mindenki megkapja az összes információt, és senki sem marad ki a virtuális csapat szobájából!

A virtuális csapatok 3 hátránya és azok megoldása (megoldásokkal)

A virtuális csapatoknak rengeteg előnye van, de nem tökéletesek – vannak előnyeik és hátrányaik is.

A mai munkahelyek könnyedén megfelelnek a virtuális csapatok által támasztott összes kihívásnak!

Csak a megfelelő eszközökre van szüksége.

Íme a virtuális csapatok 3 legfontosabb hátránya és azok megoldása:

A távoli koordináció nehéz lehet

A haladásról szóló jelentések készítése kihívást jelenthet

A termelékenység nyomon követésével kapcsolatos problémák

1. kihívás: A távoli koordináció nehéz lehet

A virtuális kommunikáció nem új dolog a világban.

De ezzel van egy probléma.

A virtuális csapatának egész nap online kell lennie, és rengeteg üzenetet kell kezelnie. Ha pedig a szétszórt csapatoknak több kommunikációs alkalmazáson keresztül kell koordinálniuk a munkájukat, akkor a következő fog történni:

Mivel az összes üzenete több alkalmazás és eszköz között lesz szétszórva, a megjegyzések könnyen elveszhetnek.

A személyes kommunikáció hiányában hatalmas mennyiségű válaszolatlan, megnyitott és figyelmen kívül hagyott üzenet halmozódik fel, ami lassítja a munkádat!

Hacsak nem használja a ClickUp!

A ClickUp a világ vezető távoli projektmenedzsment eszköze, amelyet virtuális csapatok használnak a startupoktól kezdve a Google, Netflix és Airbnb óriáscégekig. Minden funkcióval rendelkezik, amire szükséged van ahhoz, hogy virtuális csapatod egy hullámhosszon dolgozzon!

ClickUp megoldás: Egységes kommunikációs platform az összes üzenetedhez!

A virtuális kommunikációban nincs semmi rossz.

A probléma az, hogy meg kell találni a megfelelő módszert és a megfelelő eszközöket.

A virtuális csapatok legnagyobb problémája az, hogy konkrét projektekkel kapcsolatos beszélgetéseiket naplózzák.

Mivel a megbeszélések e-mailben, Slacken és videokonferenciákon zajlanak, az egésznek a megértése az őrületbe kergethet!

A ClickUp olyan megoldást kínál, amely biztonságban tartja a fejét (és a lábát).

Minden ClickUp-feladat rendelkezik egy dedikált megjegyzésszekcióval a hatékony kommunikáció érdekében.

Használhatja a következőkre:

Üzenetek és frissítések megosztása a projekttel kapcsolatban

Megoszthatja a releváns fájlokat és dokumentumokat

Címkézz meg egy csapattársat

És még sok más!

De várjunk csak, nem lehetséges, hogy a virtuális csapata túlterhelt lesz ezekkel a megjegyzésekkel, és néha figyelmen kívül hagyja őket?

Így van!

Ezért a ClickUp rendelkezik egy hozzárendelt megjegyzések funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy azonnal hozzárendeljen egy megjegyzést ahhoz a munkatárshoz, akinek cselekednie kell. Ők erről értesítést kapnak, és a megjegyzés még a tálcájukon is megjelenik.

Így soha többé nem kell attól tartania, hogy sürgős megjegyzései megválaszolatlanok maradnak!

A ClickUp akár olyan alkalmazásokkal is integrálható, mint a Slack és a Zoom, így biztosítva, hogy az összes projekthez kapcsolódó kommunikáció egységes maradjon. Így gyorsan lebonyolíthat egy virtuális Scrum-értekezletet a Zoom segítségével, anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást!

2. kihívás: A haladás nyomon követése kihívást jelenthet

Emlékszik még arra, amikor a vezetők egyszerűen odamehettek a csapat tagjainak asztalához, hogy kérdéseket tegyenek fel nekik?

Igen, ezt nem lehet megtenni egy virtuális csapattal.

De személyes találkozók és a megfelelő eszközök nélkül nem könnyű nyomon követni a projekt előrehaladását anélkül, hogy a haját tépné! Senki sem akar felesleges találkozókat, de a kommunikáció és a megfelelő eszközök a projekt sikerének kulcsai!

Természetesen végtelenül kommunikálhat a virtuális csapatával, minden másodpercben frissítéseket kérve tőlük – de ezáltal úgy fognak érezni, mint Andy itt:

ClickUp virtuális megoldások:

Ne aggódjon, nem kell folyamatosan üzeneteket küldenie a csapatának a projekt előrehaladásáról.

A ClickUp számos funkcióval egyszerűsíti a projektfeladatok kezelését – és ezek közül egyik sem jár azzal, hogy ötpercenként zaklatnia kell a csapatát!

A. Részletes diagramok segítségével azonnal nyomon követheti a projekt előrehaladását

A ClickUp hatékony Gantt-diagramokkal rendelkezik, amelyek gyors és részletes vizuális áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról. Csak egy pillantást kell vetnie a Gantt-diagramra, hogy megtudja, hogyan halad a projekt, és azonosítsa az esetleges problémákat!

A Gantt-diagramok azonban nem az egyetlen virtuális projektjelentési funkció, amelyet a ClickUp eszközökkel kapsz.

Ezenkívül megkapja ezeket a hatékony táblázatokat is, amelyek különösen hasznosak az agilis csapatok számára:

Ezek a diagramok száma meghaladja Jim Dwighttal szemben elkövetett csínytevéseinek számát!

B. Használjon egyéni állapotokat a projekt állapotának egyszerű azonosításához

A ClickUp egyedi állapotokkal is rendelkezik, amelyek segítségével azonnal megtudhatja, hogy az egyes projektek milyen szakaszban vannak. Mivel ezek az állapotok testreszabhatók, bármilyen állapotot beállíthat!

„Folyamatban”, „Problémák találtak”, „Ő is ezt mondta” – a döntés a tiéd!

Így csak a projekt állapotát kell megnéznie, és azonnal tudni fogja, hol tart.

Ha nem kedveli a Kanban táblát, és inkább listában szeretné megtekinteni a feladatait, akkor váltson át a Lista nézetre!

3. kihívás: Problémák a munkavállalók termelékenységének figyelemmel kísérésével

Aggódik, hogy virtuális csapata munkaidőben a közösségi médiát böngészi?

Vagy inkább rémálmaid vannak a távoli munkavállalókról, akik munkaidőben szundikálnak?

Nem vagy egyedül.

Ez az, amit a legtöbb munkáltató fél a távoli csapatok irányításával kapcsolatban.

És hibáztathatja őket ezért?

Végül is a virtuális környezet tele van zavaró tényezőkkel. A nem tervezett bevásárlásoktól a Netflix új napi ajánlatáig – a távoli csapatodat bármi elvonhatja a figyelmét!

ClickUp Solutions

Ne aggódjon!

Az, hogy a csapata virtuálisan dolgozik, nem jelenti azt, hogy nem tudja biztosítani, hogy produktívan dolgozzanak.

Így segít a ClickUp a csapatmenedzsmentben:

A. Használja a Box nézetet, hogy átfogó képet kapjon mindenről, ami történik

A ClickUp Box nézet tökéletes a csapatvezetők számára, mivel a feladatokat a kijelölt személyek szerint rendezi. Így gyorsan áttekintheti mindenki feladatát, és azokat ennek megfelelően újraeloszthatja.

B. A Profiles és a Pulse segítségével mélyrehatóan megismerheti az egyes csapattagok feladatait.

A ClickUp profiljaival mélyrehatóan megismerheti, hogy mi minden tartozik az egyes virtuális csapat tagok feladatkörébe. Láthatja, hogy min dolgoztak, min dolgoznak jelenleg, és min fognak dolgozni a jövőben!

A ClickUp egy új virtuális Pulse funkcióval is rendelkezik, amely tökéletesen alkalmas a távoli munkatársak irányítására.

A Pulse gépi tanulást használ automatikus tevékenységi jelentések létrehozásához, hogy kiemelje, mire koncentrál leginkább a virtuális csapata jelenleg.

Használhatja a következőket ellenőrizni:

Ki van online és ki offline

Azok a legutóbbi feladatok, amelyekben az egyes csapattagok a legaktívabbak voltak

Ki dolgozik aktívan valamin, hogy valós időben együttműködhessen?

Csapatának aktivitási szintje a nap folyamán

C. Az időfelhasználás figyelemmel kísérése Chrome-bővítményekkel és alkalmazásintegrációkkal

Csapatod a ClickUp Chrome-bővítményével nyomon követheti a virtuális munkaidőt. Így jobb képet kapsz arról, hogy mennyi időt vesz igénybe egy-egy projekt, és hol marad le a csapatod.

Ha azonban már használ időkövető programot, például a Time Doctor-t, a ClickUp integrálható azzal, hogy távolról is segítsen rögzíteni, mennyi időt vesz igénybe a projektjei!

További ötletekért tekintse meg a legjobb Chrome-bővítmények listáját.

D. A csapat teljesítményének értékelése részletes virtuális jelentésekkel

A ClickUp rengeteg részletes munkahelyi jelentést tud generálni, amelyek segítségével jobb képet kaphat a virtuális csapata teljesítményéről.

Hozzáférés olyan jelentésekhez, amelyek a következőket fedik le:

Ki dolgozott a legtöbbet?

Kinek vannak a leginkább befejezetlen feladatai?

Mennyi időt töltött a csapata a feladatok elvégzésével és egyebekkel!

Fogadunk, hogy Dwight is szívesen megismerte volna ezeket a munkatársairól, amikor a Dunder-Mifflin-nél dolgozott!

Következtetés

Bár a COVID-19 járvány miatt a vállalkozások kénytelenek voltak átállni a távmunkára, egyértelmű, hogy a járvány után is hosszú ideig folytatni fogják a globális csapatokkal való együttműködést.

És már nem az a kérdés, hogy „ha”, hanem „hogyan” fogsz alkalmazkodni ehhez az új valósághoz.

Természetesen vannak előnyei és hátrányai is a virtuális csapatok vezetésének, de az előnyök messze felülmúlják a hátrányokat!

És nem mintha ezek a hátrányok leküzdhetetlenek lennének!

A megfelelő eszközökkel és technológiával ezeknek a kihívásoknak a leküzdése gyerekjáték lesz.

Nézze meg a ClickUp-ot:

Akár az alábbiakban segít:

Hatékony kommunikáció megjegyzésekkel

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását részletes diagramokkal

Kezelje virtuális csapatát a box nézet és a profilok segítségével

Kövesse nyomon virtuális csapata teljesítményét jelentések segítségével

A ClickUp mindent kezelni tud!

És mivel egyetlen virtuális csapat sem működhet megfelelő távoli projektkezelő eszköz nélkül, miért ne regisztrálna még ma a ClickUp-ra?

Garantáltan így fog kinézni a távoli csapata: