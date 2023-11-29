ClickUp blog
Scrum és Kanban: a kiváló Agile stratégia bemutatása

PMO Team
2023. november 29.

A Scrum és a Kanban klasszikus riválisok – sok közös vonásuk van, különösen az agilis projektmenedzsment területén, ahol hatékony eszközöknek számítanak. Ha azonban megvizsgáljuk a különbségeiket, akkor inkább olyanok, mint az alma és a narancs. 🍎

Míg a Scrum strukturált és iteratív megközelítést képvisel a projektmenedzsment és a termékfejlesztés terén, a Kanban a munka vizualizálására, a folyamatban lévő munkák korlátozására és a hatékonyság optimalizálására összpontosít. Ez azonban csak a különbségek felszínét érinti.

Ez a cikk a Scrum és a Kanban közötti folyamatos vitát vizsgálja, hogy meghatározza azok ideális felhasználási eseteit. Ezenkívül bemutatunk egy praktikus Agile projektmenedzsment eszközt, amely lehetővé teszi, hogy mindkét opciót zökkenőmentesen kipróbálja. 😉

Scrum és Kanban áttekintése

A Scrum és a Kanban egyaránt iteratív munkarendszerek, amelyek a folyamatáramlásoktól függenek, és közös céljuk a pazarlás minimalizálása. Mindazonáltal számos jelentős különbség van a két megközelítés között:

AspectKanbanScrum
EredeteSzoftverfejlesztésKarcsúsított gyártás
Szerepek és felelősségekNincsenek előre meghatározott szerepekMeghatározott szerepek a Scrum Master és a Product Owner esetében
Feladatok delegálása és prioritások meghatározása„Pull rendszer” az egyes feladatok elvégzéséhez„Pull rendszer”, amelyben az egész tétel minden iterációhoz lehúzásra kerül
Határidők és szállítási határidőkFolyamatos szállítás szükség szerintSprint-alapú szállítás meghatározott befejezési és felülvizsgálati időszakokkal
Termelékenység méréseMéri a projekt befejezésének ciklusidejétA sebességet sprintekkel méri, és iteratív haladáskövetést kínál.
MódosításokLehetővé teszi a projekt folyamatos fejlesztését a folyamat közbeni változtatásokkalA sprintek során általában nem ösztönzik a változásokat.
Főbb fogalmakHatékony és kiszámíthatóÁtlátható és alkalmazkodó
Legjobb alkalmazásokNagyon eltérő prioritásokkal rendelkező projektekViszonylag stabil prioritásokkal rendelkező csapatok, amelyek nem változnak jelentősen

Mi az a Scrum?

Gondolkodott már azon, hogy mi a kapcsolat egy magas teljesítményű csapat és a stratégiai rögbi scrum formáció között? Ismerje meg a Scrum keretrendszert, egy Hirotaka Takeuchi és Ikujiro Nonaka által megalkotott koncepciót. Ne aggódjon, nem az ellenfél leküzdéséről van szó, hanem egy projektmenedzsmentben forradalmi változást hozó koncepcióról! 🏈

Fedezze fel a Scrum izgalmas világát, ismerje meg előnyeit, és derítse ki, hol lehet valódi hatást gyakorolni a sprinttervezésre és a funkciók közötti csapatmunkára!

Scrum: Meghatározás

ClickUp Sprints
A ClickUp sprintek segítségével a csapatok összehangolhatják a termékfejlesztési terveket, így teljes áttekintést kapnak arról, ki mit csinál.

A Scrum az Agile módszertan keretrendszere, amely szerepköröket, szertartásokat és eszközöket biztosít az iteratív fejlesztési folyamat strukturálásához és irányításához. Kifejezetten olyan komplex projektekhez lett kialakítva, amelyek gyakori alkalmazkodást igényelnek a változásokhoz.

A Scrum rövid fejlesztési ciklusok, az úgynevezett sprintek köré épül, amelyek általában egy-négy hétig tartanak. A Scrum-csapatok gyakran kicsiek és önszerveződőek, és egy Scrum Masterből (gondoljon egy dedikált projektmenedzserre), egy termék tulajdonosból és a termékfejlesztő csapatból állnak. 👥

Az agilis elvekkel összhangban a feladatok nem egyszerre, hanem szakaszosan kerülnek elvégzésre és leszállításra. Ez a lépésenkénti megközelítés lehetővé teszi a scrum csapatok számára, hogy sprint backlog alapján dolgozzanak, és javítja a változásokhoz való alkalmazkodási képességüket, valamint a prioritások könnyű átrendezését.

A Scrumot három alapvető pillér támasztja alá:

  1. Alkalmazkodás: Könnyen alkalmazkodik a projekt irányának változásaihoz.
  2. Átláthatóság: Biztosítja, hogy a Scrum-csapatok minden tagja tájékozott legyen a történésekről és azok okairól.
  3. Ellenőrzés: A projektek rendszeres ellenőrzése elősegíti a folyamatos fejlesztés kultúráját a Scrum-csapat tagjai és az érdekelt felek körében.

A Scrum alapértékei közé tartozik a fókusz, a bátorság, a tisztelet, az elkötelezettség és a nyitottság. Ezek támogatják a világos és őszinte kommunikációt, elősegítve a felelősségérzetet a tervező, IT, üzemeltető vagy fejlesztő csapatok körében.

Milyen előnyei vannak a Scrum használatának?

Az agilis keretrendszerek közül a Scrum alkalmazásának előnyei a következők:

  • Magas ügyfél-elégedettség: Az ügyfelek aktív részvétele a termékfejlesztésben biztosítja, hogy a szoftver az ő igényeiknek megfelelően legyen testreszabva.
  • Fokozott együttműködés: A kicsi és szorosan összekovácsolt Scrum-csapatok hatékony kommunikációt és felelősségérzetet teremtenek munkájuk iránt.
  • Alkalmazkodóképesség a változásokhoz: A Scrum iteratív megközelítése rugalmasságot biztosít a változásokhoz és a változó prioritásokhoz való alkalmazkodásban, így kiválóan alkalmas dinamikus projektkörnyezetekhez.
  • Csökkentett költségek: A termék korai szállítása idő- és költségmegtakarítást jelent. A gyors változtatások képessége minimálisra csökkenti a változó igényekhez való alkalmazkodáshoz szükséges további erőforrások igényét.
  • Megnövekedett ROI (befektetés megtérülése): Minél gyorsabban kerül a termék a piacra, annál hamarabb kezd el bevételt termelni a vállalkozása. A Scrum hatékonysága a termékek gyors piacra dobásában hozzájárul a befektetés megtérülésének növekedéséhez.

Mikor érdemes a Scrumot használni?

A Scrum a termelékenység növekedésével, a gyorsabb szállítással, a költségmegtakarítással és a jobb termékminőséggel társul. A vezetők gyakran különösen hatékonynak tartják komplex projektek vagy gyakori módosításokra hajlamos projektek kezelésében.

A Scrum használata kiválóan alkalmas az állandó változásokkal jellemezhető iparágakban vagy olyan projektekben, amelyek rugalmasságot igényelnek a visszajelzésekhez való alkalmazkodáshoz. Ez különösen igaz a gyakori technológiai frissítésekkel jellemezhető iparágakra vagy az új szoftverek fejlesztésével kapcsolatos projektekre. 💻

Használja a ClickUp-ot a hatékony Agile és Scrum menedzsmenthez

ClickUp irányítópult
A ClickUp irányítópultjai az agilis projektmenedzsereknek gyors áttekintést nyújtanak a csapat fennmaradó feladatairól és a hét prioritásairól, valamint részletes burnup és burndown diagramokat is tartalmaznak.

A Scrum projektmenedzsment teljes potenciáljának kiaknázásához használja a ClickUp-ot, amely egy felhasználóbarát, all-in-one megoldás Scrum és agilis csapatok számára.

Vegye kézbe az egész termék életciklus irányítását, a koncepciótól a kiadásig, a ClickUp Agile projektmenedzsment funkcióival. Hozzon létre olyan termékmunkafolyamatokat, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak az Ön igényeihez, gondoskodjon arról, hogy a csapat tagjai a címkézett megjegyzések révén mindig naprakészek legyenek, és maradjon tájékozott a megfelelő időben érkező értesítéseknek köszönhetően. 🔔

Az automatizált ClickUp Dashboards értékes betekintést nyújt a csapat előrehaladásába és kapacitásába, 360°-os kilátást biztosítva a projektjére. Vizualizálja a folyamatokat különböző diagramokon a jobb érthetőség érdekében, és vizualizálja projektjét olyan funkciók segítségével, mint:

  • Backlog: Értékelje a termékötletek, problémák és új funkciók hatásait és kompromisszumait egyéni mezők és képletek segítségével.
  • Táblák: Azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, hogy fenntartsa a projekt lendületét. Rendezze a táblákat állapot, határidő és prioritás szerint, hogy hatékonyan összehangolja csapatát.
  • Útitervek: Szervezze meg a sprinteket és kezelje a mérföldköveket testreszabható Gantt-diagramokkal.
  • Whiteboardok: Brainstorming csapatként, diagramok és gondolattérképek készítése, valamint az ötletek zökkenőmentes átültetése megvalósítható feladatokká.
  • Munkaterhelés-nézet: Kövesse nyomon a befejezett feladatokat, és ossza szét a munkát a csapat rendelkezésre állása alapján, mindezt egy központi helyen.

Futtasson automatizált sprinteket a ClickUp-on

A ClickUp Sprints új szintre emeli az együttműködést azáltal, hogy olyan alapvető elemeket tartalmaz, mint a sprint dátumok, prioritások és sprint pontok. Használja a burndown diagramokat a teljesítmény célvonalhoz viszonyított nyomon követéséhez, és a burnup diagramokat a befejezett feladatok és a fennmaradó munkamennyiség nyomon követéséhez.

A sebességdiagramok segítségével értékelheti a feladatok átlagos teljesítését, és pontosabb becsléseket készíthet a jövőbeli sprintekről. Több időkeretből szeretné áttekinteni a feladatok előrehaladását, hogy pontosan meg tudja határozni a szűk keresztmetszeteket? A kumulatív áramlási diagramok segítségével átfogó képet kaphat!

Nem kell az Agile menedzsment útját a nulláról kezdenie. Használja a ClickUp Agile Scrum Management Template sablont a backlogok, sprintek és retrospektívák egyszerű nyomon követéséhez. Támogatja a bonyolult projekteket kezelő csapatokat, és külön mappákkal rendelkezik a Scrum Ceremonies, Backlog és Springs számára, valamint egy Whiteboard nézettel a vizuális sprint tervezéshez. 📊

Agilis Scrum projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól
Agilis Scrum projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól

Mi az a Kanban?

A Kanban egy hatékony projektmenedzsment segédeszköz! Akár a Scrumra, akár bármely más Agile módszerre támaszkodik, a Kanban javítja és egyszerűsíti a munkáját. Nem csak a módszertanról van szó, hanem a munkafolyamat vizualizálásáról és optimalizálásáról is. Nézzük meg közelebbről a különleges előnyeit és a legjobb felhasználási példákat! ⛏️

Kanban: Meghatározás

ClickUp Kanban táblázat
Használja a ClickUp Kanban tábláit a feladatok vizuális kezeléséhez egyszerű drag-and-drop művelettel.

A Kanban egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amelynek célja a feladatok nyomon követése és a projekt általános hatékonyságának javítása. Alapját egy fizikai vagy digitális Kanban tábla képezi, amely a projekt fázisait különálló oszlopokba sorolja.

A projekt feladatait post-it cetlik vagy Kanban kártyák jelzik ezen a táblán, és azok oszlopok közötti mozgása tükrözi a projekt előrehaladását.

A feladatok ilyen módon történő vizualizálása valós idejű betekintést nyújt a csapat tevékenységébe, a haladás, a prioritások, a határidők vagy bármely más kritérium szerint szűrt formában. Ez olyan, mintha egy kristálygömbünk lenne, amely bepillantást enged a folyamatban lévő feladatokba, és lehetővé teszi, hogy előre lássuk és kezeljük a potenciális szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok megzavarnák a jövőbeli haladást. 🔮

A Kanban még sokoldalúbbá teszi, hogy képes együtt létezni az Agile és a Lean módszertanokkal. Gyakran párosul a Scrummal egy Scrumban nevű hibrid folyamatban, ami jól mutatja alkalmazkodóképességét és hatékonyságát különböző projektmenedzsment-forgatókönyvekben.

Milyen előnyei vannak a Kanban használatának?

A Kanban módszer bevezetésének legfontosabb előnyei a következők:

  • Jobb áttekinthetőség a munkafolyamatban: A Kanban táblán a munkafázisokat kártyákként kategorizálva világos vizuális ábrázolást nyújt a projekt során végzett feladatokról.
  • Gyorsabb folyamatok: A feladatok vizuális nyomon követésével és kezelésével a csapatok azonnal azonosíthatják és kezelhetik a szűk keresztmetszeteket, minimalizálva ezzel a késedelmeket.
  • Fokozott előrejelzhetőség: A csapatok előre láthatják a munkamintákat, azonosíthatják a potenciális kihívásokat, és valós idejű információk alapján megalapozott döntéseket hozhatnak.
  • Jobb együttműködés: A Kanban elősegíti az együttműködést azzal, hogy közös platformot biztosít, ahol a csapatok láthatják, kezelhetik és nyomon követhetik a feladatokat. Ez az együttműködési környezet elősegíti a közös felelősségérzetet és javítja a csapatmunkát.
  • Rugalmas alkalmazkodás: Akár önállóan, akár más módszerekkel, például a Scrummal együtt használja, a Kanban zökkenőmentesen integrálódik és alkalmazkodik a különböző projektkövetelményekhez.

Mikor érdemes a Kanban módszert használni?

A Kanban táblákat, amelyeket kezdetben az IT-vezetők és a szoftverfejlesztő csapatok fogadtak el, mára már számos különböző szervezet alkalmazza. A Kanban táblák, amelyeket különösen kedvelnek a Lean és Agile módszertanokat alkalmazó csapatok, biztosítják az üzleti agilitás eléréséhez elengedhetetlen átláthatóságot és láthatóságot. 🤸🏼

Az ismétlődő folyamatokban részt vevő csapatok a Kanban táblák segítségével átláthatóbbá tehetik munkafolyamataikat, javíthatják folyamataikat és hatékonyabban működhetnek. A Kanban módszer alkalmazkodóképessége értékes eszközzé teszi a Kanban csapatok számára az iparágakban, amelyek működésük racionalizálására és általános hatékonyságuk növelésére törekszenek.

A ClickUp Kanban Board nézet segítségével könnyedén vizualizálhatja a feladatokat.

ClickUp Tábla nézet Drag and Drop
Használja a ClickUp Kanban táblázat nézetét, hogy egyszerűen húzással és elhelyezéssel áthelyezhesse a feladatokat kártyákként.

Használja a ClickUp-ot ingyenes Kanban szoftvermegoldás ként, hogy egy helyen láthassa a munkafolyamatokat! 🎯

A ClickUp Kanban táblázatos nézet az alapvető listáit interaktív feladatlapokká alakítja, és azokat könnyedén rendezheti állapot, határidő vagy bármely más, Ön által választott kritérium szerint. A felhasználóbarát drag-and-drop felület egyszerűsíti a navigációt, lehetővé téve a prioritások és állapotok könnyű módosítását.

Testreszabhatja tábláját bármilyen munkafolyamathoz, legyen szó sprintről, termékbevezetésről vagy többfázisú szállításról. Egyszerűsítse feladatainak frissítését a Tömeges műveletek eszköztárral, amely lehetővé teszi, hogy hozzárendeljen feladatokat, módosítsa az állapotokat és törölje a feladatokat anélkül, hogy elhagyná a Tábla nézetet.

Azok számára, akik több táblával dolgoznak, az Everything view (Minden nézet) központosított pillanatképet nyújt az összes Kanban tábláról. A táblákat a felelősök szerint is szűrheti, hogy nyomon követhesse, ki mit kezel, és így éles szemmel figyelhesse a projektmenedzsmentet! 🦅

Ha unalmasnak találja a táblák nulláról történő létrehozását, használja a ClickUp egyszerű Kanban tábla sablonját – egy előre megtervezett elrendezést, amelyet igényei szerint testreszabhat.

ClickUp egyszerű Kanban táblasablon
A ClickUp egyszerű Kanban sablonja tartalmazza az összes alapvető elemet, hogy a lehető leghamarabb elindíthassa a Kanban módszer használatát.

Indítsa el a kiadási ciklus optimalizálását az öt állapot alkalmazásával, amelyekkel nyomon követheti a folyamatban lévő, befejezett vagy a teendőlistán szereplő feladatokat.

Kattintson a jobb felső sarokban található csoportosítási opciókra, hogy a feladatok a prioritás, a felelős személy vagy a határidő szerint rendezve jelenjenek meg. Használja ki a Multitask Toolbar előnyeit, hogy egyszerre több feladatot is hatékonyan módosíthasson, és fedőlapok segítségével javítsa táblája vizuális megjelenését.

Mi a fő különbség a Scrum és a Kanban között?

Bár mindkettő használható az agilis projektmenedzsmentben, a Kanban és a Scrum jelentősen különböznek egymástól. A Scrumot az iteratív, inkrementális munkamódszer jellemzi, amely rendkívül kategorikus módszert kínál a feladatok elvégzéséhez.

Másrészt a Kanban akkor működik a legjobban, ha a Scrummal vagy bármely más Agile módszerrel együtt alkalmazzák. Elsődleges funkciója a munkafolyamat vizualizálása és optimalizálása, függetlenül a használt módszertantól.

Hogy jobban megértsük a különbségeket, nézzük meg a Kanban és a Scrum három legfontosabb különbségét. 🔑

1. Scrum és Kanban: Tervezés

A Scrumban a tervezés egy iteratív folyamat, amely minden sprint elején megtörténik. Ez a folyamat egy külön erre a célra szervezett megbeszélést jelent, amelyen a fejlesztőcsapat, a termék tulajdonosa és a Scrum mester együttműködnek, hogy a felhasználói történeteket kezelhető feladatokra bontsák.

A feladatok elvégzéséhez szükséges idő becslése után a csapat elkötelezi magát, hogy a következő sprintben minden feladatot elvégzi. Ha később változás történik a prioritásokban, akkor a jelenlegi sprintet meg kell szakítani, és a tervezési folyamat újraindul. 🔁

Ezzel szemben a Kanban tervezése a korábbi munkafolyamat-adatokon alapuló előrejelzésen alapul. Ez a megközelítés a munkával kapcsolatos különböző tényezőket veszi figyelembe, mint például a munkatípusok, a méret és a szolgáltatási osztályok, ahelyett, hogy a feldolgozó csapatra koncentrálna.

A munkafolyamat folyamatos, így létrehozhat olyan útiterv oszlopokat, mint Ebben a hónapban vagy Jövő hónapban, hogy vizuálisan ábrázolja a tervezett munkát.

Új feladatok létrehozása a ClickUp táblázatos nézetében
A ClickUp táblázatos nézetében néhány kattintással sprintpontokat, több felelőst, mellékleteket, címkéket és egyebeket adhat hozzá Kanban táblájához, hogy növelje a Kanban csapatok hatékonyságát.

2. Scrum és Kanban: Találkozók és események

A Kanbanban a megbeszélések opcionálisak, de ha úgy dönt, hogy tartja őket, akkor kétféle típus létezik: csapat szintű és szolgáltatásorientált. Ezek a megbeszélések segítik a csapat összehangoltságának és a folyamatos munkafolyamatnak a fenntartását. A lehetőségek között szerepelnek többek között a napi megbeszélések, a pótlási és elkötelezettségi megbeszélések, a szállítási tervezés és a szolgáltatásnyújtás felülvizsgálata. 🤝

Másrészt a Scrumban a strukturált megközelítés négy alapvető megbeszélést foglal magában minden sprint cikluson belül, amelyek általában legfeljebb 8 órán át tartanak, ha a ciklus egy hónap. Ezek a következők:

  1. Sprint tervezés
  2. Napi Scrum
  3. Sprint-áttekintés
  4. Sprint retrospektívák

Ezek a megbeszélések biztosítják a alapos tervezést, a napi előrehaladásról szóló beszámolókat, az áttekintő üléseket és a folyamatos fejlesztést célzó visszatekintő megbeszéléseket.

ClickUp Scrum Sprint tervezési sablon
Tervezze meg a sprinteket ezzel a könnyen használható sablonnal, hogy csapata agilis és hatékony maradjon.

3. Scrum és Kanban: táblák

A Scrum táblák a termékbacklog kiterjesztéseiként szolgálnak. Amint a csapat elkötelezi magát egy adott munkamennyiség mellett, azt hozzáadják a táblán található Scrum backloghoz, majd a csapat saját belátása szerint megkezdi a feladatok elvégzését. A cél az, hogy a sprint végére minden feladatot elvégezzenek, ami logikus táblakialakítást eredményez minden iteráció után.

Ezzel szemben a Kanban tábla a csapat folyamatának folyamatos ábrázolása. Létrehozásakor a cél egy hosszú távra tervezett, fenntartható Kanban rendszer kialakítása. A jól felépített Kanban tábla vizuális Work-in-Progress (WIP) korlátokat tartalmaz.

Az elsődleges cél a folyamatba belépő és onnan kilépő munkamennyiség szabályozása, a szállítási sebesség növelése. ⚡

Melyik eszköz a jobb?

A Kanban és a Scrum keretrendszer közötti döntés személyes preferenciák vagy a projekt igényei alapján történik. Ha nem biztos benne, melyiket válassza, fontolja meg a ClickUp használatát, hogy kipróbálhassa mindkét keretrendszert. 👩🏻‍🔬

A döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében tegye fel magának a következő kérdéseket:

  • A projekt kiterjedt tervezést igényel?
  • A termék backlogja kiterjedt vagy tömör?
  • A megrendelő termékfejlesztési költségvetése jelentős vagy korlátozott?
  • Csapata tapasztalt vagy új az Agile módszertanokban?
  • Vannak funkcióközi csapatai vagy hagyományos csapatai?

Összességében válassza a Kanbant, ha projektje rugalmasságra törekszik, és értékeli a munkafolyamatok mutatók segítségével történő vizualizálását. Válassza a Scrumot, ha projektje intenzív csapatmunkát, gyors visszajelzéseket és folyamatos elkötelezettséget igényel.

ClickUp 3.0 Idővonal Helyi munkaterhelés nézet egyszerűsítve
Vizuálisan hasonlítsa össze a csapatok munkaterhelését, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Timeline nézet segítségével.

Ha még mindig nehéz dönteni, miért ne kombinálná őket?

A Scrumban a Scrum strukturált folyamatait és a Kanban vizualizációs eszközeit ötvözi. Azok a csapatok, amelyek már ismerik a Scrumot vagy a Kanbant, a Scrumban vagy a Scrum táblát használva zökkenőmentesen integrálhatják a másik módszertan elemeit a saját folyamataikba.

Fedezze fel a Scrum és a Kanban erejét a ClickUp-ban!

A Scrum és a Kanban közötti választás olyan, mint a Pepsi és a Coke közötti választás – mindkettőnek megvannak a maga előnyei. Akárcsak ezeknek a szódagyártóknak a rajongói, a projektcsapatok is szenvedélyesen esküsznek a Scrum gyors szoftverfejlesztésére vagy a Kanban egyszerűsített munkafolyamataira.

Ahogy a tökéletes üdítőital megérdemel egy hozzá illő poharat, úgy a ClickUp az Ön ideális választása az agilis projektmenedzsmenthez. Robusztus funkcióival, beleértve az agilis és Kanban táblasablonokat, sprinteket és diagramokat, a ClickUp frissítő élménnyé varázsolja a projektmenedzsmentet.

Miért ne kóstolná meg a sikert, és próbálná ki ingyen a ClickUp-ot? Egyetlen központból kezelheti projektjeit, és rájön, hogy ez a Scrum és a Kanban funkciók tökéletes ötvözete. 👌

