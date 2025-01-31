A 10 legjobb vizuális projektmenedzsment szoftvereszköz 2025-ben

Tanulmányok szerint az emberi agy 60 000-szer gyorsabban képes feldolgozni a vizuális információkat, mint a szöveget. Valójában az általunk befogadott információk 90%-a vizuális jellegű.

A projektmenedzsment lényege az adatelemzés. A projektmenedzserek egyszerre több adatkészletet és unalmas táblázatot kezelnek, és csak idő kérdése, hogy az agyuk ne legyen képes több információt befogadni. Pontosan ezért van szüksége vizuális projektmenedzsment eszközökre, hogy javítsa munkakörnyezetét.

Ezekkel az eszközökkel vizualizációkat, például gondolattérképeket, táblákat, grafikonokat és diagramokat használhat a folyamatok feltérképezéséhez és a működési hatékonyság eléréséhez. ?

Ebben az útmutatóban összeállítottuk a 10 legjobb vizuális projektmenedzsment szoftvereszköz listáját, amelyek garantáltan segítenek finomítani projektmenedzsment-tudását.

Mit kell keresnie a vizuális projektmenedzsment szoftverekben?

A vizuális projektmenedzsment eszközök adatgazdag környezetet biztosítanak a jobb döntéshozatalhoz. Infografikákat használnak, hogy segítsenek a projektek tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében anélkül, hogy az adatok túlterhelnék az agyat. ?

Az ideális megoldás kiválasztásakor figyeljen a következő szempontokra:

Felhasználóbarát kialakítás: Intuitív felülettel és drag-and-drop kialakítással kell rendelkeznie, hogy vizuálisan szervezhesse a munkatáblákat. Kommunikáció: Az eszköznek lehetővé kell tennie a csapatok, a projektmenedzserek és az érdekelt felek közötti folyamatos kommunikációt és együttműködést. Jelentések és elemzések: A legjobb vizuális projektmenedzsment eszközök valós idejű jelentéskészítési és elemzési funkciókkal rendelkeznek, amelyek egy pillanat alatt áttekintést nyújtanak a munkafolyamatokról. Vizuális feladatkezelés: A vizuális feladatkezeléshez olyan irányítópultokra van szükség, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a haladás nyomon követése és a feladatok színekkel való jelölése a prioritások könnyű meghatározása érdekében. Munkafolyamat-megjelenítések: Az eszköznek naptárakkal és idővonalakkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik : Az eszköznek naptárakkal és idővonalakkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a feladatok függőségének megjelenítését, hogy segítsen a projekt ütemtervének és a munkaterhelésnek a kezelésében. Táblázatok, diagramok és grafikonok készítésére szolgáló eszközök: Beépített táblák, folyamatábrák és média támogatás segíti a brainstormingot, a tervezést és a projekt megvalósítási folyamatának vázlatos kidolgozását.

Kiválasztottuk az 10 legjobb vizuális projektmenedzsment eszközt az Ön számára! Akár egyetlen projekten dolgozik, akár nagy portfóliót kezel, minden méretű projekthez kínálunk megoldásokat. Olvassa el az alábbi értékeléseket! ?

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy munkafolyamatát igényeihez igazítsa!

Használja a ClickUp all-in-one vizuális projektmenedzsment megoldást, hogy könnyedén kezelhesse több projektet is a kezdetektől a befejezésig.

A ClickUp Dashboards segítségével 360°-os rálátást kaphat projektje munkafolyamatairól. Ez egy rendkívül testreszabható és skálázható felület, amely személyre szabott állapotokkal, táblázatokkal és jelentéskészítő eszközökkel rendelkezik. Dashboard Widgeteket adhat hozzá, hogy hozzáférjen bizonyos információkhoz, például a nyomon követett időhöz és a sprint sebesség diagramokhoz, és élvezze a maximális hatékonyságot!

Javítsa az erőforrás-kezelést és a haladás nyomon követését a 15+ ClickUp nézettel, amelyek színkódolást tesznek lehetővé. Használja a Kanban-stílusú Tábla nézetet a feladatok drag-and-drop kártyákként való szervezéséhez. Fedezze fel a Gantt-diagram, az Idővonal és a Munkaterhelés nézeteket is, hogy gazdag vizuális projektidővonalakat hozzon létre mérföldkövekkel és projektfüggőségekkel.

Alakítsa legfontosabb feladatait mérföldkövekké, hogy vizuálisan ábrázolhassa projektjeinek előrehaladását!

Új projektet indít? Használja ki a ClickUp projektmenedzsment-dashboard sablon előnyeit. A kész keretrendszer és a beépített mutatók segítségével könnyedén nyomon követheti a feladatok állapotát, a projekt előrehaladását és a költségvetést. A sablon áttekinthető formátuma megfelelő vizuális elemeket tartalmaz a következőkre:

Feladatok ütemezése

Idővonalak és projekt teljesítmény nyomon követése

Együttműködés a csapattársakkal

Erősítse meg csapatait a ClickUp Whiteboards segítségével, amely ideális az interaktív együttműködéshez grafikonok, táblázatok, jegyzetek és egyéb médiaelemek segítségével. Használja a ClickUp Mind Maps-et, hogy jól összekapcsolt, logikus munkafolyamatokat rajzoljon, és alakítsa át a feladatok koncepcionális megközelítését!

A ClickUp legjobb funkciói

Skálázható vizuális együttműködés és projektmenedzsment

Több mint 1000 teljesen testreszabható sablon

Több mint 1000 népszerű munkaalkalmazással integrálható

Több mint 15 testreszabható nézettel rendelkező irányítópultok 360°-os áttekinthetőségért

Idővonalak és Gantt-diagramok a kritikus útvonalak meghatározásához

Gondolattérképek és táblák

Felhasználóbarát felület

Natív AI asszisztens

Naptárak a mérföldkövek és ütemtervek nyomon követéséhez

Csevegési funkció a zökkenőmentes csapatmunkához

Böngészőkön, mobil és asztali eszközökön egyaránt elérhető.

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt a kezdeti tanulási görbe meredek.

A mobilalkalmazásnak több funkcióra lenne szüksége.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Toggl

A Toggl egy rendkívül népszerű időkövető eszköz – a Toggl Plan termék egy egyszerű vizuális projektmenedzsment szoftver, drag-and-drop felülettel. Idővonalakat tartalmaz a csapatok és a projekt ütemtervek kezeléséhez, valamint Kanban táblákat a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

A Toggl Kanban táblái lehetővé teszik, hogy minden projekt szakaszához különálló feladatokat hozzon létre. Tervezze meg és ossza ki a projekt feladatait, és kövesse nyomon a mérföldköveket színekkel jelölt címkék segítségével. Helyezze át a feladatokat a szakaszok között azok állapotától függően: Folyamatban, Befejezve vagy Kiosztásra vár.

Minden csapattag hozzáférhet a projekthez és részt vehet benne, figyelemmel kísérve, hogyan alakulnak az ütemtervek a feladatok hozzáadásával és frissítésével. A vizuális munkafolyamat-optimalizálás segítségével megelőzhető a csapaton belüli egyenetlen munkaterhelés vagy a kiégés. ?

A Toggl legjobb funkciói

Színkóddal jelölt mérföldkövek

Felhasználóbarát drag-and-drop felület

Mobilalkalmazás elérhető

Vizuális feladatütemezés

A Toggl korlátai

A navigáció néha zavaros lehet

A szinkronizálási problémák akkor fordulhatnak elő, ha asztali számítógépről okostelefonra vált.

Toggl árak

Ingyenes

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Toggl értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

3. GanttPro

A GanttPRO egy vizuális projektmenedzsment megoldás feladatkövetéshez, függőségkezeléshez és erőforrás-elosztáshoz.

A szoftver elsősorban egy kiváló Gantt-diagramkészítő biztosítására összpontosít a projektmenedzserek számára. A drag-and-drop diagramkészítő segítségével a projekt teljes ütemtervét a semmiből hozhatja létre. Osztja ki a feladatokat és kövesse nyomon csapata előrehaladását egyszerre. ?

A projektek áttekinthető bemutatásához használja a Tábla nézetet, amely a feladatokat kártyákként jeleníti meg, vagy a Rács nézetet, amely lehetővé teszi a legfontosabb feladatadatok, például a prioritások, a költségek, az állapotok és az időtartamok megtekintését.

A szoftver időkövetési, dokumentumimport/export és költségvetés-figyelő eszközöket is kínál.

A GanttPRO legjobb funkciói

Egyszerű drag-and-drop Gantt-diagramkészítő

Automatikus projektütemezés

Testreszabható sablonok

Erőforrás-tervezés és költségbecslés

Több nézet a könnyebb projektmegjelenítéshez

A GanttPRO korlátai

Korlátozott támogatás a bonyolultabb projektmenedzsment igényekhez

A feladatok és fájlok importálása bonyolult lehet

GanttPRO árak

Alap : 7,99 USD/hó/felhasználó áron

Pro : 12,99 USD/hó/felhasználó áron

Üzleti : 19,99 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

GanttPRO értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (400+ értékelés)

4. Notion

A Notion egy elismert projektmenedzsment megoldás, átfogó funkciókkal. Hozzon létre hibátlan munkafolyamatot a platform vizuális összekötő eszközeinek segítségével. A praktikus állapotcímkék és prioritási címkék segítségével egyértelmű feladat-hierarchiát határozhat meg csapatának.

Teljesen testreszabható táblázatok állnak rendelkezésére, amelyekkel bármit létrehozhat, az alapvető feladatoktól a komplex projektmenedzsment rendszerig. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a hibajelentések és az adatbázis-bejegyzések, és szabadítson fel időt magának.

A szoftver számos sablonnal rendelkezik marketing, agilis tervezés és tervezés területén, amelyek segítségével gyorsabban tudja vizuálisan bemutatni koncepcióit csapatának.

A Notion többféle adatbázis-nézetet kínál. Nyissa meg az Idővonal nézetet, hogy átfogóbb képet kapjon projektjeiről, kezelje a függőségeket és megtervezze a határidők betartásához szükséges lépéseket. Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását egyéni állapotok segítségével, vagy nyissa meg a Naptár nézetet a határidők figyelemmel kíséréséhez.

A Notion legjobb funkciói

Testreszabható nézetek dokumentumokkal és táblázatokkal

Elérhető gondolattérképek

Projektmenedzsment sablonok

Integrált AI asszisztens

Több alkalmazás integrációja

A Notion korlátai

A mobilalkalmazásnak több widgetre lenne szüksége.

A kezdeti beállítás bonyolult lehet

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 8 dollártól/hó/felhasználó

Üzleti : 15 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1800+ értékelés)

5. Trello

A Trello egy egyszerű, de hatékony termelékenységi eszköz, amely többféle nézet és sablon segítségével életre kelti ötleteit. ?

A platform táblákat, listákat és kártyákat kínál a munkafolyamatok bármilyen méretű vizualizálásához.

A táblák segítenek a feladatok állapotuk szerint történő szervezésében, például „Teendő”, „Folyamatban” és „Elvégezve” kategóriákba sorolva. Váltson listákra, ha a feladatait könnyen nyomon követhető listaként szeretné megjeleníteni. Használja a kártyákat, hogy jegyzeteket és emlékeztetőket adjon hozzá a feladatokhoz.

Ösztönözze a csapatok közötti projekttervezést a Workspace Table nézettel. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a munkaterületén belül különböző táblák kártyáit táblázatos formátumban jelenítsen meg, így kompakt módon láthatók a szétszórt munkamenetek. A Workspace Table-ben a Trello kártyákat listák, címkék, tagok és határidők alapján szűrheti és rendezheti.

A Trello integrálható olyan vezető projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp, ami zökkenőmentesebb munkafolyamatokat tesz lehetővé.

A Trello legjobb funkciói

A feladatokat táblákban, listákban és kártyákban szervezi

Számos alkalmazással integrálható

Kódolás nélküli automatizálási lehetőségek

Könnyen használható sablonok tervezési és marketing projektekhez

A Trello korlátai

Korlátozott natív jelentések és elemzések

Nincs beépített Gantt-diagram nézet vagy idővonalkezelés

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

6. Kissflow Project

A Kissflow Project innovatív változatot kínál a már amúgy is vizuális Kanban táblákhoz azáltal, hogy minden oszlopba kategóriákat épít be. Klassz, ugye? ✔️

Kövesse nyomon a csapat feladatait a „Felfüggesztett”, „Folyamatban” és „Befejezett” címkék segítségével. Ez egyszerűsíti a táblázat elrendezését, csökkentve a nézők számára fárasztó számos oszlop szükségességét.

A Kissflow Project segítségével minden csapattag számára prioritás szerint rendezett, végrehajtható feladatlistákat hozhat létre. Állítson be automatikus emlékeztetőket a frissítésekhez, hogy biztosan készen álljon a határidőre.

A versenytársaihoz hasonlóan ez a szoftver is teljesen testreszabható munkafolyamatokkal rendelkezik, amelyekhez nincs szükség kódolásra. Különösen hasznos egyszerű vizuális eszközökkel a működési szűk keresztmetszetek pontos meghatározásához.

A Kissflow Project legjobb funkciói

A Kanban táblákkal a vizualizálás egyszerűvé válik

Kódolás nélküli platform

Prioritásbarát feladatkezelés

Sima felület

Alkalmazáskészítő funkció

Kissflow Projekt korlátozások

A rendkívül komplex munkafolyamatok kezelésének kihívásai

A táblázatok natív PDF-formátumba való konvertálásának hiánya

Kissflow Project árak

Alap : 1500 USD/hó áron

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Kissflow Project értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

7. Miro

A Miro egy interaktív táblaplatform, amely több mint 2000 sablonból álló könyvtárat kínál. Minden megtalálható benne, ami a vizuális együttműködéshez szükséges, beleértve térképeket, Gantt-diagramokat, Kanban-táblákat, folyamatábrákat és kutatási táblákat.

Vegye kézbe az ötletek bemutatását a Miro táblával! Használja brainstorminghoz vagy komplex koncepciók kifejezéséhez diagramok, rajzok és post-it cetlik segítségével, így ideális megoldás tervezési projektmenedzsmenthez. Adjon hozzá képeket, GIF-eket, dokumentumokat, táblázatokat és PDF-eket, hogy javítsa alkotásai vizuális vonzerejét.

Zökkenőmentesen váltson át a kreatív ötletelésről a strukturált feladatkezelésre azáltal, hogy bármilyen jegyzetet vagy szövegdobozt Miro feladatlapká alakít át, amely tartalmazza a fontos részleteket, például a feladatot kapó személyt és a határidőt.

Könnyítse meg a feladatok prioritásainak meghatározását azáltal, hogy a Miro kártyákat integrálja egy rugalmas Kanban táblába. Emellett elősegítheti a részlegek közötti együttműködést is azáltal, hogy összekötőkkel függőségi térképeket hoz létre. ?

A Miro legjobb funkciói

Teljesen testreszabható táblák

Sablonok különböző felhasználási esetekkel

Támogatja a különböző médiaelemeket, például grafikonokat és táblázatokat.

Továbbfejlesztett feladatkezelési funkciók

A Miro korlátai

Időnként lassú

A képernyő megosztása során előfordulhatnak hibák.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

8. Businessmap

via Businessmap

Hozzon létre többrétegű Kanban táblákat a Businessmap segítségével, és tartsa központosítva az összes munkával kapcsolatos adatot. Ezeket vízszintesen és függőlegesen is méretezheti, új dimenziót adva a munkafolyamatok vizualizálásához. ?️‍?️

Használjon úszósávos diagramokat a feladatok szervezéséhez úgy, hogy a táblát vízszintes vonalakkal szakaszokra osztja a feladatok egyértelmű elosztása érdekében. A munkafolyamat még bonyolultabb szervezéséhez bontsa fel a folyamat szakaszait több alszázra.

A platform a feladatok zökkenőmentes láthatóságán túl előrejelzi a haladást, az akadályokat és a kockázatokat is. A Businessmap projekt-dashboardjai segítenek összehasonlítani céljait a jelenlegi munkamenet előrehaladásával, vagy színes diagramok segítségével vizualizálni az adatokat a csapatok között.

A Businessmap legjobb funkciói

Vízszintesen és függőlegesen méretezhető táblák

Kezdeményezések, eredmények és teljesítményösszefoglalók megtekintésére szolgáló irányítópultok

A Team Workspace elősegíti az együttműködést és a projektek átláthatóságát

Automatikus projektelőrejelzések

A Businessmap korlátai

A felhasználói felület és a felhasználói élmény javításra szorul.

A mobilalkalmazás nem annyira funkcionális, mint a desktop verzió.

Businessmap árak

Standard : 179 USD/hó 15 felhasználó esetén

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Businessmap értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

9. Backlog

A Backlog ötvözi a projekt- és kódkezelést, így kiváló választás azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyek modern és vizuálisan orientált munkaterületet keresnek. A mérnöki projektmenedzsment speciális igényeinek is megfelel, olyan funkciókkal, mint a hibák és problémák nyomon követése, a távoli munkavégzés támogatása és bőséges tárhely. ?

A Backlog rendelkezik azokkal az alapvető funkciókkal, amelyeket egy vizuális projektmenedzsment terméktől elvárhat, például kommunikációs eszközökkel, valós idejű frissítésekkel, valamint Burndown- és Gantt-diagramokkal. A szerkeszthető Kanban táblák segítségével minden lépésnél láthatja csapata előrehaladását.

Használja a verziókezelést, hogy felvegyen lektorokat, és jóváhagyja módosításaikat a gyártás előtt. A beépített kódtárak és a drag-and-drop megosztás segítségével tudását dokumentumait egy helyen tárolhatja.

A Backlog legjobb funkciói

Hibák és problémák nyomon követése

Beépített kódtárak

Testreszabható Kanban táblák

Gantt- és Burndown-diagramok elérhetők

A hátralék korlátai

Számos alapvető funkció fizetős szolgáltatásként érhető el.

Korlátozott integrációs lehetőségek

Backlog árak

Ingyenes

Starter : 35 USD/hó, maximum 35 felhasználó

Standard : 100 USD/hó korlátlan felhasználói számmal

Prémium: 175 USD/hó korlátlan számú felhasználó és projekt esetén

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Backlog értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

10. Microsoft Planner

A Microsoft Planner vizuális Kanban eszközként szolgál a csapatmunka megkönnyítésére és a vizuális feladatkezelés egyszerűsítésére. A szoftver lehetővé teszi a feladatok állapotának automatikus megjelenítését kör- és oszlopdiagramokon keresztül, további beállítások nélkül.

Kövesse nyomon projektje előrehaladásának minden lépését a Státuszdiagramok segítségével, vagy nézze meg a Bucket diagramokat, ahol színekkel jelölt mezők mutatják a késedelmes, a terv szerint haladó vagy kockázatos feladatokat.

Minden csapattag hozzáférhet a Planner Hubhoz, hogy áttekintést kapjon az összes neki kiosztott feladatról. Láthatják a rögzített tervekben elért előrehaladásukat is, ami hatékonyabbá teszi a feladatok elvégzését és a teljesítés előrehaladását.

A Microsoft Planner legjobb funkciói

Integrálható a Microsoft eszközökkel, beleértve az Excel, Word, Teams és PowerPoint programokat.

Testreszabható diagramok a feladatokhoz

Egyszerű feladatkövetés a Planner Hub segítségével

Színkódolt címkék

A Microsoft Planner korlátai

A kártyákhoz fűzött megjegyzéseket a közzététel után nem lehet szerkeszteni.

A Planner eszköz nem feltétlenül intuitív

A Microsoft Planner árai

Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag : 12,50 USD/hó felhasználónként

Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Microsoft Planner értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (150+ értékelés)

Álmodjon, vizualizáljon és valósítsa meg céljait a legjobb vizuális projektmenedzsment eszközzel!

A fent bemutatott legjobb vizuális projektmenedzsment szoftverek segítségével könnyedén sikeres projektté alakíthatja látnok ötleteit.

Nem tudja, melyik opciót válassza? Próbálja ki a ClickUp-ot! Kiterjedt funkciói tökéletesek üzleti és kreatív projektekhez. Használja ki a platform grafikonjait, táblázatait, Kanban tábláit, fehér tábláit és egyéb vizuális eszközeit, hogy csapata új magasságokba emelkedjen! ?