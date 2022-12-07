ClickUp blog
Hogyan használhatod a Notiont projektmenedzsmenthez (adatbázis, Gantt-diagram, ütemterv, CRM)

Hogyan használhatod a Notiont projektmenedzsmenthez (adatbázis, Gantt-diagram, ütemterv, CRM)

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
2022. december 7.

Érdekel a Notion projektmenedzsment?

A Notion mindössze négy éve jelent meg a piacon, de a szoftver máris nagy port kavart az iparágban.

De mi is az a Notion?

A Notion egy hatékony jegyzetelő alkalmazás ( hasonló az Evernote-hoz ) és egy együttműködési eszköz, amely segít a csapatoknak a munkájuk és dokumentumaik szervezésében.

Bár a Notion munkaterülete egyértelműen inkább jegyzetek készítésére alkalmas, néhány funkciója a projektfeladatok kezelésére is alkalmas.

Hogy mennyire hasznosak ezek a funkciók, az már más kérdés.

Szerencsére ez a történet itt kezdődik!

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan segíti a Notion a projektmenedzsmentet, milyen előnyei és korlátai vannak, és hogyan lehet könnyebb alternatívával megkerülni a problémáit!

Kezdjük is!

Mi az a Notion?

notion
Via Notion

A Notion egy digitális munkafelület , amely lehetővé teszi a vállalat összes munkájának és feladatának szervezését.

Ez a termelékenységi eszköz lényegében lehetővé teszi dokumentumok létrehozását és a csapatoddal való együttműködést.

De ez még nem minden. A Notion a projektek menedzselésében is szerepet játszhat.

Ó, és ha gyerekként szerettél legózni, akkor ez is érdekelhet...

A Notion különböző blokkokat kínál, amelyek segítségével saját, egyedi elrendezéseket és sablonokat hozhatsz létre a projektedhez. Így különböző információblokkokat kombinálva koherens projektteret hozhatsz létre.

Mire használható a Notion?

A legtöbb vállalat elsősorban jegyzetelésre és belső tudásbázisként használja a Notion alkalmazást.

Leginkább a következőkre használják:

  • projekttervek vázlata
  • fontos útmutatók és oktatóanyagok létrehozása és tárolása
  • adatbázis létrehozása

A Notion munkaterület azonban nem csak csapatok számára készült; bárki használhatja, aki szeretné rendszerezni az életét.

Mindenféle érdekes dolgot tehetsz vele, például tárolhatod benne kedvenc receptjeidet, személyes céljaidat és még sok mást.

Melyek a Notion projektmenedzsment legfontosabb jellemzői?

A Notion alkalmazás kompakt projektmenedzsment szoftvernek tűnhet, de néhány érdekes funkcióval is rendelkezik.

Vessünk egy pillantást a legjobb funkcióira:

Így működnek:

1. Wikik

Ez a Notion specialitása.

Ez a funkció lehetővé teszi „wikik” vagy dokumentumkönyvtárak létrehozását, amelyek minden olyan információt tartalmaznak, amit a csapattagoknak tudniuk kell a vállalatról vagy a projektről.

A Google Docs-hoz hasonlóan minden dokumentum támogatja a rich text formázást, a kódrészleteket és még sok mást. Emellett összes politikáját, szakmai céljait és terveit is csoportosíthatja az egyszerű tudásmenedzsment érdekében.

acme image
Via Notion

2. Kanban tábla

A projektmenedzsment során mindig tudnia kell, hogy a csapata éppen min dolgozik.

Sajnos nincs kristálygömb, ami segítene Önnek. (Sajnáljuk, jósok. )

A Notion azonban a második legjobb megoldást kínálja: a Kanban táblát.

A Kanban tábla megmutatja az összes projektfeladat állapotát („Teendők”, „Folyamatban”, „Befejezettek”) és azt, hogy kihez rendelték a feladatot. Amint a Notion felhasználók befejeznek egy feladatot, a kártyát áthúzhatják a megfelelő állapot oszlopba.

3. Notion adatbázis-nézetek

A Kanban táblák mellett a Notion adatbázisa többféle nézetet kínál a projekt feladatairól. Megtekintheted őket feladatlistaként, naptár nézetben, galéria nézetben vagy táblázatban.

A Notion adatbázis egy fejlettebb típusú oldal, amely egy különálló táblázatként képzelhető el. A Notion adatbázis mezőinek kitöltésekor minden elemnek lehet saját Notion oldala.

4. Projektoldalak

Mint már említettük, a Notion kapcsolt adatbázisában minden elemnek van egy saját Notion oldala. A Notion oldal tele lehet a feladattal kapcsolatos fontos információkkal és ellenőrzőlistákkal. Így minden elemről részletes áttekintést kapsz.

notion design tasks gif
Via Notion

5. Ütemezés

Ha teljes képet szeretnél kapni a feladataidról és projekteidről, akkor a timeline view adatbázis funkció segíthet ebben.

A Timeline egy új típusú Notion adatbázis, amely Önnek és csapatának rugalmasságot biztosít az ütemtervek módosításában, a munkafolyamatok testreszabásában, valamint az ütemterven megjelenített vagy elrejtett tulajdonságok szűrésében.

Ezzel a nézettel a projekteket és a határidőket egy könnyen áttekinthető nézetben láthatja az időegységek szerint. Minden projekt kártyaként jelenik meg. Egyszerűen kattintson a kártyára, és a projekt oldalára kerül.

6. Sablonok

A Notion sablon galériát kínál, amelyben a csapatuk és a közösségük által tervezett valódi Notion oldalak találhatók.

Válassz sablonokat marketinghez, tervezéshez, agilis sprintekhez és még sok minden máshoz. Ha pedig spontán kedved van, kipróbálhatod a Notion Picks alatt található kiemelkedő sablonjaikat vagy a hónap sablonját. Ne feledd: egyes sablonok ingyenesen kipróbálhatók, mások pedig fizetős opciók.

7. Gantt-diagramok

A Gantt-diagramok kiválóan alkalmasak a projektek idővonalon történő vizualizálására, és a Notionban saját Gantt-stílusú időnézetet hozhatsz létre, amely segít a munkád tervezésében és a határidők nyomon követésében.

Ezzel Ön és csapata vizuális ábrázolást kapnak a projektek és események időbeli alakulásáról, egy pillanat alatt láthatják az esetleges kapacitási problémákat, és a drag-and-drop funkcióval könnyedén módosíthatják a kezdési és befejezési dátumokat.

Milyen előnyei vannak annak, ha a Notion-t választod a projektmenedzsmenthez?

Természetesen a Notion rendelkezik néhány projektmenedzsment funkcióval, de elsősorban a jegyzetek készítésére helyezi a hangsúlyt.

Ha kis csapatod van, a Notion segítséget nyújthat az alapvető projektmenedzsment folyamatokban, mint például a feladatok kiosztása, a projektdokumentumok tárolása és a kollégákkal való együttműködés. De ennyi is minden.

Bónusz: Notion vs Roam

Vessünk egy pillantást arra, milyen előnyökkel járhat a használata:

1. Valós idejű együttműködés

A Notion lehetővé teszi, hogy bárhol hozzáadjon megjegyzéseket az adatbázisban vagy egy projektoldalon. A Notion emellett értesítést küld a csapattagoknak, amikor megemlíti őket egy megjegyzésben.

Őszintén szólva, elszalasztották a lehetőséget, hogy Notionifications-nek nevezzék őket.

Ezenkívül egyidejűleg dolgozhatsz egy adott Notion oldalon a távoli csapatoddal, így ez a program tökéletes alternatívája a Google Docs rajongóknak.

2. Mindenhez van sablon

Mint már említettük, a Notion felhasználói felülete olyan, mint egy Lego-készlet.

Ennek köszönhetően létrehozhat egy egyedi projektoldalt, amely megfelel a projekt igényeinek.

Azonban nem kell magának elvégeznie a nehéz munkát.

Rengeteg Notion-felhasználó már létrehozott minden elképzelhető projektsablont, többek között:

(Nem viccelünk.)

3. Hatékony alkalmazások

A Notion minden funkciója szinte minden platformon elérhető.

Van Android-alkalmazás, iOS-alkalmazás, asztali alkalmazás (Mac és Windows), valamint Chrome-bővítmény is.

És ez még nem minden.

Az Evernote webes kivágóhoz hasonlóan a Notion webböngésző-bővítmény segítségével weboldalak kivágásait, cikkeket, linkeket vagy képeket tárolhatsz a Notion munkaterületeden.

Bónusz: Coda kontra Notion

4. Notion CRM kezelése

A Notion adatbázis-nézete kiváló eszköz a CRM-kapcsolatok kezeléséhez. Az alkalmazás egy CRM-sablont kínál, amelyet kategória mezők alapvonalával másolhatsz.

A Notion nemrégiben integrálta a Zapier szolgáltatást, így a beérkező potenciális ügyfeleket beviheti a Notion CRM-be.

A Notion CRM-ben importálhat CSV-fájlokat, hozzáadhat kapcsolattartói címkéket, kitöltheti az e-mail címeket és megváltoztathatja a folyamat szakaszait.

Bónusz: Hasonlítsd össze a Notiont és a OneNote-ot!

A Notion alkalmas projektmenedzsmentre?

Bár a Notion rendelkezik néhány hasznos funkcióval a projektmenedzsmenthez, hiányoznak belőle azok a alapvető funkciók, amelyek a dedikált ingyenes projektmenedzsment szoftverekben megtalálhatók.

Nézd, a Notion egy remek jegyzetelő alkalmazás, de nem elég, ha átfogó projektmenedzsment eszközt keresel. Lehet, hogy más alternatívákat kell keresned a Notion helyett.

Íme néhány hátránya annak, ha a Notion-t választod projektmenedzsment célokra:

(kattints a linkekre, hogy egy adott hátrányhoz ugorj)

  1. Összetett felhasználói felület
  2. Korlátozott célkövetési funkciók
  3. Nincs függőségi vizualizáció
  4. Nincs beépített jelentéskészítés
  5. Nehéz automatizálni a munkát

Megjegyzés: Ez a Notion projektmenedzsment elemzés azt is bemutatja, hogy a dedikált projektmenedzsment szoftverek , mint például a ClickUp, hogyan oldhatják meg az összes problémát, amellyel a Notion használata során találkozhat.

Mi az a ClickUp?

ClickUp eszközök Alexa-n, laptopon és iPad-en

A ClickUp a világ vezető távoli projektmenedzsment eszköze.

Számos funkciójával minden rendelkezésre áll, amire egy belső vagy távoli csapatnak szüksége van a projektek sikeres lebonyolításához.

Most nézzük meg a Notion néhány főbb korlátait, és hogy a ClickUp hogyan oldja meg azokat:

1. Komplex felhasználói felület

A Notion olyan, mint egy üvegből készült ágyú.

Lehet, hogy hatékony, de legnagyobb erőssége egyben legnagyobb gyengesége is.

Íme, mire gondolunk:

A felhasználóknak blokkokat kell használniuk, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a funkciókat. Azonban mindezen blokkok és sablonok használatának megértése a legtöbb Notion-felhasználó számára túl nagy kihívás lehet.

Olyan, mintha egyszerre nyitnánk ki egy 10 000 darabos Lego-készletet.

Minden szükséges eleme megvan.

1. megoldás: Könnyű bevezetés

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszköz használatához nem kell rejtvényeket megoldani.

A ClickUp egy rendkívül egyszerű feladatkezelő platform, amelynek használatához nincs szükség tanulási folyamatra.

Ön nem kell napokat töltenie azzal, hogy megtanítsa projektcsapatainak a ClickUp használatát.

Csak a gyors útmutatónk ra van szüksége.

Minden benne van, amit a csapatának tudnia kell, mielőtt létrehozza az első feladatát a ClickUp-ban.

Megjegyzés: Ha egy másik termelékenységi alkalmazásból, például a Basecamp, a Wrike vagy a Jira alkalmazásból vált át, néhány egyszerű lépéssel importálhatja az összes projektadatát. Kattintson ide, hogy megtudja, hogyan.

2. megoldás: Slash parancsok

Psst. Szeretne megismerni néhány gyorsbillentyűt, amelyekkel könnyedén elvégezheti a feladatkezelést?

A ClickUp szinte mindenhez beépített slash parancsot vagy billentyűparancsot tartalmaz.

Íme néhány a több mint 50 gyorsbillentyűnk közül:

  • /a : feladatot rendel a csapattagjaihoz
  • /s : feladat állapotának módosítása
  • /cl : feladat bezárása
  • /in : inline kódrészletek hozzáadása

3. megoldás: Strukturált munkaterület

Mivel a Notion munkaterületének nincs kialakult struktúrája, órákon át eltévedhetsz a lapok, adatbázisok és feladatok labirintusában.

Ami után így éreznéd magad:

Ha meg akarja könnyíteni a feladatkezelést, létre kell hoznia egy összekapcsolt Notion adatbázist, amely tartalmazza az összes feladatát és több projektjét.

De ha minket kérdez, ez túl sok munka.

Van egy egyszerűbb módszer.

A ClickUp egyszerű hierarchikus felépítésű, amely térkép szerepet tölt be, miközben az egységes munkaterületen navigál.

Munkaterület > Tér > Mappák > Listák > Feladatok > Alfeladatok > Ellenőrzőlisták

hierarchia a ClickUp gif-ben

Így működnek:

Munkaterület: a legmagasabb szint, ahol a vállalatot csapatokra oszthatja

Terek: ezek a főbb részlegek, például „marketing” vagy „HR”

Mappák: projektlisták/csoportok tárolására szolgálnak

Listák: itt szerepelnek az egyes projektek

Feladatok: minden feladatoldalnak megvannak a saját alfeladatai, leírása, megjegyzései és egyebek.

Alfeladatok: a nagy feladatok kezelhető alfeladatokra vannak bontva.

Ellenőrzőlisták: a feladatokon vagy alfeladatokon belül találhatók

2. Korlátozott célkövetési funkciók

Létrehozhatsz egy gyönyörű Notion oldalt az üzleti céljaid megtervezéséhez... de van egy probléma.

Nincs lehetőség a cél felé tett előrehaladás nyomon követésére.

Igen, létrehozhatsz egy célokból álló ellenőrző listát.

De azt sem láthatja, hogy mennyire közel áll ezeknek a céloknak az eléréséhez.

Ez elég demotiváló lehet.

Megoldás: ClickUp Célok

A Notion-nal ellentétben a ClickUp céljai nem csak szavak egy oldalon.

A célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb célokra, úgynevezett célértékekre bontódnak.

A célokat különböző egységekkel mérheted , például számokkal, pénznemekkel, igaz/hamis értékekkel és feladatlistákkal.

Amint eléri a célt, a ClickUp automatikusan frissíti az előrehaladás százalékát, és megmutatja, hogy milyen közel van a célhoz.

clickup célok

3. Nincs függőségek vizualizálása

A projektmenedzsment egyik legfontosabb eleme a projekt előrehaladásának nyomon követése, hogy meg tudd állapítani, képes vagy-e betartani a határidőket.

Hogyan lehet ezt megtenni?

Szüksége lesz egy projekt ütemtervre vagy egy Gantt-diagramra, amely felsorolja a projekt befejezéséhez elvégzendő feladatok sorrendjét.

És bár a Notion többnyire 2020 végén kielégítette ezt az igényt a Timeline nézettel, hiányzik belőle egy nagyobb, összetettebb projektek kezelésének fontos eleme: a függőségek kezelése.

Ez azt jelenti, hogy bár láthatod, mikor kezdődnek és mikor várhatóan végződnek a feladatok, a kapcsolatok és függőségek vizualizálásával történő prioritásrendezés nem lehetséges …ami zavart okozhat az összes érintett fél számára.

1. megoldás: Gantt-diagramok

A ClickUp Gantt-diagramjai áttekinthetően jelenítik meg az összes projektfeladatot egy dátummal ellátott idővonalon.

Így tudni fogod, mely feladatok elvégzésére van szükség, és mikor.

Megmutatja azt is , hogy a feladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz a Feladatfüggőségek segítségével .

Csak húzz egy vonalat két feladat közé, és bumm, máris létrehoztál egymástól függő feladatokat.

Feladatok függőségei a ClickUp-ban

És ez még nem minden: ezek a Gantt-diagramok a kritikus útvonalat is jelzik.

PS: Ez azoknak a fontos feladatoknak a listája, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy időben teljesítsd a határidőt.

Bónusz: Kritikus út sablonok

2. megoldás: Idővonal nézet

Ha termékfejlesztési ütemtervet szeretnél készíteni, válaszd a ClickUp Timeline View funkcióját.

Lehetővé teszi a projekt feladatait, a megbízottakat és a határidőket vizualizálni, így nyomon követheted a fejlesztési folyamatot.

Használhatod arra is, hogy a feladatokat csapattagok szerint csoportosítsd, így biztos lehetsz benne, hogy senki sem lesz túlterhelve egy végtelenül hosszú feladatlistával.

idővonal nézet a ClickUp-ban

4. Nincs beépített jelentéskészítés

Szinte minden új projektmenedzsment eszköz lehetővé teszi, hogy jelentésekkel kövesse nyomon csapata teljesítményét.

Van a Notionnak jelentéskészítő funkciója?

Ez az egységes munkaterület nem rendelkezik beépített jelentéskészítő funkcióval. Azonban létezik egy harmadik féltől származó jelentéskészítő alkalmazás a Notionhoz.

Bár tartalmaz néhány ügyes táblázatot, ára igen borsos.

Valójában az említett jelentéskészítő alkalmazás „Personal” csomagja (19 dollár/hó) majdnem ötször drágább, mint a Notion Pro csomagja!

Megoldás: Műszerfalak

A ClickUp hatékony beépített irányítópultjai segítségével más alkalmazás nélkül is vizualizálhatja projektadatait.

Íme néhány agilis projektmutató, amelyet a Dashboards segítségével nyomon követhetsz:

clickup irányítópultok

5. Nehéz automatizálni a munkát

Bár a Notion nem rendelkezik automatizálási funkcióval, technikailag kódok és képletek segítségével megkönnyítheted a munkádat.

Ha azonban automatizálni szeretnéd a munkafolyamatot, akkor próbával és hibával kell megtalálnod a megfelelő megoldást.

Olyan, mint a kémiai anyagokkal való játék a laboratóriumban.

Nem tudod, mi fog történni, de az eredmények legtöbbször katasztrofálisak lehetnek.

Megoldás: Feladatok automatizálása

Szerencsére nem kell kísérleteznie a ClickUp-pal.

Hozzáférhet több mint 50 előre elkészített automatizálás hoz , amelyek segítenek az ismétlődő feladatkezelési folyamatok kezelésében.

Segítségével automatikusan elvégezheti a következőket:

  • Feladatok hozzárendelése az emberekhez
  • A feladatot magas prioritás úvá változtatja, amikor közeledik a határidő
  • A feladatlista módosítása a prioritás változása esetén

Ha pedig nem találsz egy adott automatizálási funkciót, akkor létrehozhatod a sajátodat!

(természetesen robbanások nélkül)

automatizálás a ClickUp-ban

De várj egy kicsit!

Mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amelyeket a Notion jól csinál, például a jegyzetelés?

A ClickUp képes-e mindenre, amire a Notion?

Hogyne!

A ClickUp Notepad funkciójával gyorsan leírhatod az összes ötletedet (különösen azokat, amelyek hajnali 3-kor jutnak eszedbe), hogy később megvalósítható feladatokká alakíthasd őket.

Ezenkívül:

  • Ellenőrzőlisták létrehozása
  • Adjon hozzá formázott szöveget, például félkövér, dőlt vagy aláhúzott szöveget stb.
  • Nyomtassa ki a jegyzeteket
  • Azonnali megosztás a csapatoddal
Jegyzettömb a ClickUp-ban

De mi van a wikikkel?

Nekünk is vannak!

A ClickUp segítségével dinamikus Wiki adatbázisokat hozhatsz létre a ClickUp Docs segítségével .

Mivel minden dokumentum a projektterületek mellett van tárolva, bármikor könnyedén hozzáférhetsz hozzájuk.

A Docs segítségével a következőket is megteheti:

  • Kössd össze feladataidat, projektjeidet és egyéb dokumentumaidat egymással kapcsolatok segítségével, hogy gyorsan frissíthess és minden munkádat egy helyen tárolhasd.
  • Valós idejű szerkesztéssel együttműködhetsz a csapatoddal a fájlok felett
  • Oldalak beágyazása egy dokumentumba, mint a Notionban
  • Linkek, YouTube-videók, képek és egyebek beágyazása
  • Testreszabhatja, hogy ki férhet hozzá az egyes dokumentumokhoz
  • Aktiváld a szerző beállítást, hogy megjelenjen a dokumentum készítője és közreműködői.
  • Válassz egy egyedi borítókép a galériából, az asztalodról, egy linkről vagy az Unsplash könyvtárból.
  • A könnyebb olvashatóság érdekében állítsa be a betűméretet (kicsi, normál, nagy).
  • A lap tetején található aloldalak widget segítségével gyorsan elérheted az összes aloldalt.
  • Bontsa ki a statisztikákat a szavak számának, a karakterek számának és az olvasási időnek a megtekintéséhez.
  • Hagyja, hogy a Google indexelje a dokumentumait, hogy azok megjelenjenek a keresési eredmények között
  • A dokumentum szakaszait drag and drop módszerrel áthelyezve rendezheti el a megjelenést.
docs a ClickUp-ban

Hatékony mobil projektmenedzsment alkalmazás: irányítsd csapatodat bárhonnan, akár a kanapédról is.

Következtetés

Szóval, érdemes-e a Notiont választani a projektmenedzsmenthez?

Tagadhatatlan, hogy a Notion egy remek tudásmenedzsment és jegyzetelési alkalmazás.

De a projektmenedzsment terén elég korlátozott.

Számos olyan fontos funkció hiányzik belőle, amely már megtalálható a dedikált projektmenedzsment szoftverekben, mint például a ClickUp.

A ClickUphoz hasonló eszközökkel nemcsak részletes adatbázisokat hozhatsz létre, mint a Notion, hanem minden olyan alapvető funkciót is kínálnak, amelyre szükséged van a csapatod és a projektjeid hatékony irányításához.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp-ot, és engedje, hogy csapata termelékenysége az egekbe szökjön!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp