A 10 legjobb Kissflow alternatíva és versenytárs 2025-ben

A gyakorlatias üzleti világban van egy meglehetősen romantikusan hangzó rövidítés: KISS. ?

Ez a Keeping It Simple and Straightforward (Egyszerű és egyértelmű) rövidítése – egy elv, amelyet a Kissflow szigorúan betart.

Ez az alacsony kódszükségletű üzleti folyamatkezelő (BPM) szoftver kiválóan alkalmas a munkafolyamatok intuitív vizuális eszközökkel történő racionalizálására. Egy kis technikai ismerettel a Kissflow segítségével automatizált üzleti alkalmazásokat állíthat be a marketingtől a HR-tevékenységekig.

De mi, emberek, mindig más halakat keresünk a tengerben ?

Számos ok lehet arra, hogy a Kissflow alternatíváit vegye fontolóra – például ha egyszerűbb felületre van szüksége személyes használatra, lehetőleg kódolás nélkül, vagy talán egy költséghatékonyabb megoldásra.

Bármi is legyen az oka, mi segítünk Önnek a keresésben. Tekintse meg a 10 legjobb Kissflow alternatívát és versenytársat – megvitatjuk azok előnyeit, hátrányait és árait, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet az Ön igényeinek. ?

Mit kell keresnie a Kissflow alternatíváiban?

Egy első osztályú Kissflow alternatíva mindent meg kell, hogy oldjon Önnek – egy olyan all-in-one digitális munkaterületről beszélünk, amely optimalizálja a munkafolyamatokat és lehetővé teszi a csapat számára a zökkenőmentes együttműködést. Íme a legfontosabb jellemzők, amelyekre figyelnie kell:

Könnyű használat: A platformnak alacsony vagy nulla kódszintűnek kell lennie, és kompatibilisnek kell lennie az Ön által preferált operációs rendszerrel. Nem kell hónapokat töltenie azzal, hogy megtanulja a használatát. Folyamatok automatizálása: Segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és folyamatokat, így több időt fordíthat munkája kognitívabb aspektusaira. Többfunkciós: Számos funkciót kell kínálnia Számos funkciót kell kínálnia a folyamatok és alkalmazások fejlesztéséhez , nyomon követéséhez és az együttműködéshez. Többfelhasználós támogatás: Lehetővé kell tennie, hogy több alkalmazott is késleltetés és zavarok nélkül használhassa. : Lehetővé kell tennie, hogy több alkalmazott is késleltetés és zavarok nélkül használhassa. A feladatok folyamatok közötti kiosztása és nyomon követése zökkenőmentesnek kell lennie. Integrációk: A platformot más értékes eszközökkel és programokkal is integrálnia kell tudnia, hogy ne kelljen több alkalmazás között váltogatnia. Biztonság: A platformnak megbízható biztonsági intézkedésekkel kell rendelkeznie, hogy megvédje üzleti vagy személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől.

A 10 legjobb Kissflow alternatíva

Tartsa munkafolyamatát jól működő gépezetként ezekkel a 10 legjobb Kissflow alternatívával. Tekintse át előnyeiket és hátrányaikat , hogy megtalálja a legjobb megoldást Ön és csapata számára. ✌️?

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

A ClickUp minden követelménynek megfelel, ami egy tökéletes Kissflow alternatívához szükséges. Ez egy all-in-one folyamat-, munkafolyamat- és termelékenység-kezelő platform, amely teljesen kódmentes és skálázható bármilyen méretű vállalkozás számára. ?

A Kissflow-hoz hasonlóan a ClickUp is számos funkcióval rendelkezik az egy helyen történő együttműködés és ellenőrzés érdekében, így nincs szükség több, egymást átfedő funkciókkal rendelkező alkalmazásra. A platform elegendő vizuális és elemző eszközzel rendelkezik az egyszerűtől a komplex üzleti folyamatokig, és támogatja a kritikus döntéshozatalt.

Több mint 15 elrendezéssel (nézettel) játszhat, hogy stratégiát dolgozzon ki, feladatokat osszon ki és felügyelje munkájának egyes szegmenseit. Próbálja ki például a sokoldalú Lista nézetet, hogy a feladatokat állapotuk alapján csoportosítsa, a Naptár nézetet, hogy szemmel tartsa a közeledő határidőket, vagy a Kanban stílusú Tábla nézetet, ha vizuálisabb megközelítést szeretne.

Az intuitív drag-and-drop felület segítségével könnyedén mozgathatja a feladatokat a munkafolyamatokban! A ClickApps funkcióval tetszés szerint testreszabhatja ClickUp munkaterületét.

Csak annyit kell tennie, hogy követi a vizuális utasításokat , hogy engedélyezze az alábbi konfigurációkat:

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A ClickUp kiemelkedő tulajdonsága a rengeteg előre elkészített sablon, amelyek segítségével a nulláról építheti fel üzleti folyamatait. Hogy ez mit jelent, azt jól illusztrálja, hogy míg a Kissflow körülbelül 200 sablonnal rendelkezik, a ClickUp több mint 1000-rel, amelyekkel szó szerint bármilyen mikroszolgáltatás támogatható, a ClickUp Mind Maps létrehozásától és a hibák jelentésétől az ügyfélkapcsolatok kezeléséig.

Ó, említettük már, hogy a ClickUp nagylelkű ingyenes csomagot kínál? ?

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 15 testreszabható nézet a vizuális fejlesztési környezetben

Kompatibilis Mac, Windows, Linux, iOS és Android eszközökkel

Több mint 1000 népszerű alkalmazással és programmal integrálható

A ClickApps segítségével bármilyen munkaterülethez testreszabható

Együttműködésbarát munkafolyamat-kezelő szoftver

Sima drag-and-drop felület

Több mint 1000 előre elkészített munkafolyamat-sablon

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Az új felhasználók elárasztva érezhetik magukat a rendelkezésre álló testreszabási lehetőségek mennyisége miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (6500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Microsoft Flow

a Power Automate segítségével

A Microsoft Power Automate (korábban Microsoft Flow) elsősorban egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely életmentő lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ismétlődő adminisztratív feladatokkal vannak elárasztva. Segít időt és erőforrásokat megtakarítani azáltal, hogy a megadott feltételek alapján „folyamatokat” hoz létre, és természetes nyelvet használ bemenetként.

Ha nem tudja, hogyan finomítsa munkafolyamatát, vagy nehezen látja át a teljes képet, akkor imádni fogja a platform folyamat-tanácsadó funkcióját. Ez betekintést nyújt a jelenlegi szűk keresztmetszetekbe, és még ajánlásokat is ad arra vonatkozóan, hogy a folyamat mely részeit érdemes automatizálni a csapat általános hatékonyságának növelése érdekében.

A Power Automate egy nagyon hatékony eszköz a legtöbb üzleti folyamat optimalizálásához, de különösen összetett folyamatok esetén nehézségekbe ütközhet, mivel a platformon egy munkafolyamat maximum 500 műveletre korlátozódik.

A Microsoft Flow legjobb funkciói

Természetes nyelvű beviteleket támogat

Előre definiált sablonok elérhetősége

Több száz alkalmazásintegráció

Asztali és mobil eszközökön is elérhető

Ajánlások a folyamatok létrehozásához és a feladatok automatizálásához

A Microsoft Flow korlátai

Lehet, hogy nem a legjobb megoldás komplex munkafolyamat-kezeléshez

Egyes felhasználók szerint a platform lassú és akadozik.

Microsoft Flow árak

Előfizetési csomagok

Felhasználónkénti csomag : 15 USD/hó

Felhasználónkénti csomag kísérő RPA-val : 40 USD/hó

Áramlásonkénti terv: 100 USD/áramlás/hónap (minimális vásárlási mennyiség öt áramlás)

Fizetés használat alapján

Licenc áramlásonként : 0,60 USD/felhőalapú futtatás

Licenc áramlásonként : 0,60 USD/asztali áramlás (felügyelt mód) futtatás

Licenc flow futtatásonként: 3,00 USD/asztali flow (felügyelet nélküli mód) futtatás

Microsoft Flow értékelések és vélemények

G2 : 4,60/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,40/5 (100+ értékelés)

3. Mendix Platform

via Mendix

Akár automatizálási újonc vagy, akár intelligens módszereket keresel a munkafolyamatok fejlesztésére, a Mendix segíthet. Ez az alacsony kódszintű platform lehetővé teszi a műveletek modernizálását és olyan munkafolyamat-megoldások létrehozását, amelyek átfogóan növelik a termelékenységet.

A Mendix segítségével az üzleti folyamatok automatizálásának egyik módja az alkalmazásfejlesztés. Ne aggódjon, ha nem egy kódolási zseni – a platform vizuális eszközeivel könnyedén létrehozhat mobilalkalmazásokat, webalkalmazásokat és mikroszolgáltatásokat. Minden Mendix-alkalmazás, amelyet létrehoz, egy dedikált Home fülre kerül a platformon belül, így könnyedén hozzáférhet a projekt- és termékmenedzsment, a DevOps és a backlog menedzsment eszközeihez.

Ha fejlesztő vagy, érdemes kipróbálnod aMendix Studio Pro-t, és CSS, Java és JavaScript ismereteidet felhasználva fejleszthetsz vagy bővíthetsz egy magasan testreszabott Mendix alkalmazást. ?‍?

A platform részletes oktatóanyagokkal támogatja az új felhasználókat, de figyelembe kell venni a tanulási görbét. Ha nem vagy túl jártas a technológiában, akkor jobb megoldás lehet egy kódolás nélküli Kissflow alternatíva kipróbálása.

A Mendix Platform legjobb funkciói

Alkalmazások létrehozására és kezelésére alkalmas

Az alapvető funkciók viszonylag könnyen elsajátíthatók.

Skalálható komplex munkafolyamatokhoz

Támogatja a gyors alkalmazásfejlesztést

Az alkalmazások egy kattintással történő telepítése

A Mendix Platform korlátai

A fizetős csomagok költségvetési korlátokkal rendelkező felhasználók számára elérhetetlenek lehetnek.

Az App Store néhány elavult komponenst tartalmaz.

Mendix Platform árak

Ingyenes : 0 USD

Alap : 60 USD

Standard : 950 USD

Prémium: egyedi árazás

Mendix Platform értékelések és vélemények

G2 : 4,40/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,80/5 (15+ értékelés)

4. Airtable

via Airtable

Készen állsz arra, hogy eldobd az Excel táblázatokat, és valami fejlettebb felé lépj? Ha igen, akkor az Airtable az, amit keresel. Ne hagyd, hogy a szoftver minimalista kialakítása megtévesszen – mélyebbre ásva felfedezheted valódi varázsát. ✨

A platform célja relációs adatbázisok létrehozása projektmenedzsment és csapatmunka céljára. A hagyományos táblázatokkal ellentétben, amelyek csak információkat tárolnak, az Airtable relációs adatbázisai lehetővé teszik a különböző táblákban található rekordok összekapcsolását. Az eredmény? Szűrhet rekordokat bizonyos kategóriák szerint, és különböző perspektívákat hozhat létre a Naptár, Kanban és Galéria nézetekkel.

Az Airtable alapértelmezés szerint a Rács nézetet használja, amelyet sok felhasználó vonzónak talál a megszokott táblázatkezelő-szerű felület miatt. ?

A Kissflow-hoz hasonlóan az Airtable is több tucat alkalmazással és eszközzel integrálható. Emellett rengeteg kiterjesztést kaphat olyan tevékenységekhez, mint az adatok vizualizálása, jelentések készítése, szkriptek írása, időkövetés és az idő különböző időzónákhoz való kalibrálása. ⌚

Airtable legjobb funkciói

Tiszta felület, hasonló a Microsoft Excelhez

Kényelmes beállítás relációs adatbázisokhoz

Különböző projektnézetek

Integrációk népszerű eszközökkel és alkalmazásokkal

Hatékony csapatok közötti együttműködés

Hasznos kiterjesztések

Airtable korlátai

Korlátozott funkcionalitás mobil eszközökön

Megtanulása nehéz azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs tapasztalatuk adatbázisokkal

Airtable árak

Ingyenes : 0 USD

Plus : 10 USD/felhasználó/hónap

Pro : 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,60/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,70/5 (1500+ értékelés)

5. Creatio

via Creatio

Akár egyedi üzleti alkalmazásokat szeretne létrehozni, trendeket és KPI-ket elemezni vagy figyelni, akár az ügyfélélményt szeretné javítani, a Creatio mindennel szolgál. A platform két részre osztja termékeit:

Studio Creatio: kódolás nélküli alkalmazáskészítéshez Marketing, értékesítés és szolgáltatás Creatio: CRM-alkalmazások készítéséhez

Ha megfelelően használja, a platform kiterjedt CRM-alkalmazásai biztosíthatják az ügyfelei feletti kívánt ellenőrzést – gyorsan felkutathat új ügyfeleket, vagy javíthatja a meglévő ügyfelek élményét. A Creatio emellett eszközök, kiegészítők, csatlakozók és sablonok piacával is rendelkezik, amelyek segítenek az üzleti igényeinek megfelelő munkafolyamatok létrehozásában.

A Creatio segítségével élvezheti a valós idejű folyamatfigyelést és az alkalmazás testreszabási lehetőségeit. A platform zökkenőmentessé teszi a részlegek közötti együttműködést, ami potenciálisan növeli kampányai hatékonyságát és értékesítési arányait. ?

A Creatio legjobb funkciói

Teljes körű munkafolyamat-automatizálás

Kódolás nélküli alkalmazáskészítés

Gazdag kiegészítők és sablonok piaca

CRM-központú alkalmazások

Valós idejű folyamatkövetés

A Creatio korlátai

Frissített útmutatók és videó oktatóanyagok hiánya az új felhasználók számára

A rendszer néha nehézkes lehet, és javítani lehetne a keresési sebességet.

Creatio árak

Process Designer : 0 USD

Studio Enterprise: 25 USD/felhasználó/hónap

Creatio értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

6. Pipefy

via Pipefy

Szeretné automatizálni a feladatokat és fenntartani az irányítást a HR, az értékesítés, a marketing, a beszerzés és más részlegek felett? A Pipefy lehet az a eszköz, amit keres! Ez a low-code automatizálási platform lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok tervezését és az ismétlődő munkák optimalizálását, így értékes időt szabadíthat fel a nagyobb hozzáadott értéket képviselő tevékenységekhez.

A Pipefy kezdőbarát, így ideális azok számára, akik még nem ismerik a projektmenedzsment szoftvereket. Felfedezhet egy lenyűgöző, előre elkészített sablonokból álló könyvtárat különböző célokra, többek között:

Ügyfélszolgálat Értékesítési folyamat Vásárlási folyamat Távoli munkavégzés menedzsment Tartalommarketing

A Pipefy segítségével nem kell rengeteg információt átnéznie a jelentések elkészítéséhez – a platform automatikusan generálja azokat, így Ön mindig naprakész lehet a vállalatán belüli minden változásról.

A Pipefy legjobb funkciói

Gyors automatizálás és folyamatok bevezetése

Automatikus jelentéskészítés

Intuitív tevékenységi műszerfal

Drag-and-drop felület

Gazdag integrációs lehetőségek

A Pipefy korlátai

A mobil verzió funkciói korlátozottak és nehézkesek lehetnek.

A jelentéskészítési funkciók javításra szorulnak

Pipefy árak

Starter : 0 USD

Üzleti : 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 32 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: Egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Pipefy értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

7. Appian

az Appianon keresztül

Az Appian az Ön titkos fegyvere, amellyel növelheti csapata termelékenységét és racionalizálhatja folyamatait. Ez az üzleti folyamatkezelő szoftver akkor is életmentő lehet, ha nem biztos benne, mely munkafolyamatokat automatizálja. Az AI-vezérelt Process Mining segítségével az Appian a műveleteket az elejétől a végéig elemzi, és azonosítja az optimalizálható területeket.

Az Appian Intelligent Document Processing (IDP) funkciója egy másik forradalmian új funkció, amelyet érdemes felfedezni. Úgy tervezték, hogy szinte emberhez hasonlóan megértse és kivonja az értékes információkat a strukturálatlan adatokból. ?

A drag-and-drop felülettel ellátott Appian számos alacsony kódszintű eszközt kínál alkalmazások tervezéséhez, amelyek illeszkednek vállalatának stílusához. A platform zökkenőmentes API-alapú integrációkat és hasznos jelentéskészítési funkciókat is kínál. A grafikus és táblázatos irányítópultok segítségével áttekintheti vállalkozását, és valós időben rangsorolhatja a feladatokat.

Az Appian legjobb funkciói

AI/ML-alapú funkciók

Kiváló támogatás a folyamatok optimalizálásához

Gyors és nagymértékben testreszabható alkalmazásfejlesztés

Egy helyen elérhető jelentési irányítópultok

API integrációk

Az Appian korlátai

Használata nehéz lehet, főként a magyarázó útmutatók hiánya miatt.

Egyes felhasználók szerint a jelenlegihez képest még kevesebb kóddal is működhetne.

Appian árak

Ingyenes : 0 USD

Alkalmazás : Standard: 75 USD/hó felhasználónként Ritkán használók: 9 USD/hó felhasználónként Csak beviteli: 2 USD/hó felhasználónként

Standard: 75 USD/hó felhasználónként

Ritkán: 9 USD/hó felhasználónként

Csak bevitel: 2 USD/hó felhasználónként

Platform : egyedi árazás

Korlátlan: egyedi árazás

Standard: 75 USD/hó felhasználónként

Ritkán: 9 USD/hó felhasználónként

Csak bevitel: 2 USD/hó felhasználónként

Appian értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

8. Process Street

via Process Street

A folyamatkezelés útján haladni nyomasztó lehet, hacsak nem a Process Street-en jár! A platform minden folyamat számára AI-alapú munkafolyamatokat kínál, minimalizálva a kézi hibák kockázatát.

A Process Street segítségével feltételes logikát használva állíthat be munkafolyamatokat, amelyek így dinamikusan alkalmazkodnak a más feladatokban végzett változásokhoz. A platform intuitív felületének köszönhetően az emberi beavatkozás és az intelligens automatizálás együttesen javítja az üzleti eredményeket és növeli csapata termelékenységét.

A Process Street nemcsak intelligens munkafolyamatok tervezésében segít, hanem lehetővé teszi azok szigorú felügyeletét is! ?

A platform fejlett elemzési lehetőségeket kínál a részletes jelentésekhez – kövesse nyomon a KPI-ket, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és optimalizálja folyamatait az idő múlásával.

Nem szeretne a nulláról kezdeni? A Process Street lenyűgöző könyvtárat kínál előre elkészített sablonokkal különböző felhasználási esetekhez, a napi feladatkezeléstől az új munkavállalók beillesztéséig.

A Process Street legjobb funkciói

Támogatja a feltételes logikát igénylő munkafolyamatokat

Valós idejű folyamatfigyelés

Sablonok többféle felhasználási esethez

Könnyen használható, felhasználóbarát felülettel

A Process Street korlátai

Az új felhasználóknak zavarosnak tűnhet a webalkalmazások elrendezése.

Nincs natív integrációja a folyamatok automatizálásához használt népszerű eszközökkel.

Process Street árak

Startup : 100 USD havonta/1000 USD évente

Pro : 415 USD havonta/5000 USD évente

Vállalati: 1660 USD havonta/1660 USD évente

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Process Street értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (550+ értékelés)

9. OutSystems

via OutSystems

Lehet-e egy alacsony kódszintű platform magas teljesítményt nyújtani? Természetesen, és az OutSystems ezt bizonyítja is! Ez az alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztési platform az alkalmazás teljes életciklusa alatt biztosítja az irányítást. ♻️

Az OutSystems segítségével alkalmazásokat fejleszthet, és azokat egyszerre telepítheti nyilvános, magán vagy hibrid felhőalapú platformokra. Más szavakkal, megtarthatja őket belső használatra, vagy közzéteheti őket olyan platformokon, mint az App Store és a Google Play.

A telepítés rendkívül hatékony – akár teljes rendszereket is pillanatok alatt felépíthet, ami versenyelőnyt jelent vállalkozásának, ha a szállítási idő döntő fontosságú. Újításokat szeretne bevezetni? Frissítse az alkalmazásokat menet közben! ⏫

Az OutSystems legjobb funkciói

Kiváló telepítési sebesség

Kényelmes alkalmazásfrissítések a termék teljes életciklusa alatt

Integrációk harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Magas skálázhatóság

Jelentéskészítő és elemző eszközök

Az OutSystems korlátai

Az integrációk bonyolultak lehetnek és teljesítményproblémákhoz vezethetnek.

Az ügyfélszolgálat lassan reagálhat

OutSystems árak

Egyetlen alkalmazás : 0 USD

Több alkalmazás : Havi 1513 dollártól (éves számlázás)

Kiterjedt alkalmazásportfólió: egyedi árazás

OutSystems értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (350+ értékelés)

10. ProcessMaker

a ProcessMaker segítségével

A ProcessMaker egy megbízható BPA platform a meglévő eljárások javításához és új eljárások tervezéséhez. Komplex munkafolyamatokat képes kezelni, és segít egy jól összekapcsolt rendszer létrehozásában, robusztus elemzési és jelentési funkciókkal. ?

A ProcessMaker egy alacsony kódszintű platform, amely vizuális felülettel rendelkezik, hogy segítsen Önnek egy testreszabott munkafolyamat-megoldást létrehozni a vállalatának. Például a rendelkezésre álló folyamatábra-készítő eszközökkel azonosíthatja a munkafolyamaton belüli kritikus mikrofolyamatokat.

Ne feledje, hogy számos fejlett funkcióhoz némi programozási ismeret szükséges, ami sok felhasználó számára potenciális hátrány lehet.

A ProcessMaker erős integrációs képességei lehetővé teszik, hogy központi csomópontként szolgáljon az üzleti tevékenységéhez. A különböző részlegek alkalmazottai hozzáférhetnek a megosztott adatokhoz és dolgozhatnak velük, csökkentve ezzel a hibák kockázatát.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Robusztus integrációk

Maximális skálázhatóság

Könnyen használható felület

Komplex munkafolyamatok támogatása

Megfelelő jelentéskészítő és elemző eszközök

A ProcessMaker korlátai

A licencelési költségek magasak lehetnek.

A komplex folyamatok kialakítása programozási ismereteket igényel.

ProcessMaker árak

A ProcessMaker testreszabható árazást kínál, ezért a legjobb, ha közvetlenül a platformhoz fordul, és többet megtud az elérhető lehetőségekről.

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

A Kissflow-n túli világ

A Kissflow versenytársainak felfedezése számtalan lehetőséget kínál a munkafolyamatok optimalizálására és az üzleti folyamatok racionalizálására. Akár kódolás nélküli platformot, csúcstechnológiás automatizálást, kiterjedt együttműködési lehetőségeket vagy testreszabható alkalmazásfejlesztést keres, biztosan talál valamit a listán, ami megfelel az igényeinek.

Ne habozzon, merüljön el ezekben a Kissflow alternatíváiban az üzleti folyamatok fejlesztése érdekében, és találja meg azt, amelyik elvezeti Önt az egyszerűsített és racionalizált digitális munkafolyamatok felé minden rutin feladatában! ?