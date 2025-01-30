A 6 legjobb üzleti folyamatkezelő szoftver 2025-ben

Kezdjük egy lenyűgöző statisztikával, rendben? ?

Az üzleti folyamatok menedzsmentje (BPM) piacának értéke 2025-re várhatóan eléri a 14,4 milliárd amerikai dollárt. Egyértelmű, hogy egyre több vállalkozás választja a BPM szoftvereket a hatékonyság növelése és a jobb döntések meghozatala érdekében.

Az előrelátó vállalatok különböző eszközöket használnak a bevételek növelése, a műveletek egyszerűsítése és általában a munkahelyek nyereséges, jól működő gépezetként való működtetése érdekében.

A projektmenedzsment szoftverektől és az eseménytervező szoftverektől a feladatkezelő szoftverekig a választék végtelen.

Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk az üzleti folyamatok menedzsmentjének világát, megvizsgáljuk a hat legjobb BPM eszközt, azok legfontosabb jellemzőit, és azt, hogyan találhatja meg a saját szervezetének leginkább megfelelő üzleti folyamatok automatizálási szoftvert.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, határozzuk meg pontosan, hogy mi is az a BPM.

Mi az üzleti folyamatok menedzsmentje?

Az üzleti folyamatok menedzsmentje az alapvető üzleti folyamatok létrehozását, elemzését, figyelemmel kísérését és átalakítását jelenti. Röviden: a BPM a folyamatok folyamatos figyelemmel kísérésén keresztül azonosítja a vállalkozás lehetőségeit, sikereit és problémáit.

Az üzleti folyamatok biztosítják, hogy a vállalat a megfelelő irányba haladjon, és lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat és nyomon kövessék az előrehaladást.

Az alkalmazások széles körűek és vállalatonként eltérőek, de néhány általános példa a hatékony BPM használatára:

Új munkavállalók beillesztése : A BPM automatizálhatja a : A BPM automatizálhatja a beillesztési folyamat egyes részeit, csökkentve a dokumentumok kitöltésével töltött időt. Emellett elősegíti a zökkenőmentesebb átmenetet, mivel a szervezet folyamatai és irányelvei egyértelműen dokumentálva vannak, ami megkönnyíti az átadást.

Tartalommarketing : A BPM szoftver segíthet a vállalatoknak hatékony, könnyen követhető : A BPM szoftver segíthet a vállalatoknak hatékony, könnyen követhető munkafolyamatok kidolgozásában a tartalommarketing területén, amely magában foglalja az írás, szerkesztés, optimalizálás és közzététel folyamatokat. Segíthet a meglévő tartalmak kezelésében, valamint az új tartalmak ütemezésében és létrehozásában is, hogy a vállalatok elérhessék marketingcéljaikat.

Megrendelések: A folyamatkezelés segíthet a megrendelések létrehozásának és feldolgozásának egyszerűsítésében. Átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítanak, hogy csökkentsék a hibákat és biztosítsák a határidők betartását.

Szeretne többet megtudni az üzleti folyamatok menedzsmentjéről? Ez a BPM-ről szóló informatív cikk részletesen elmagyarázza a BPM-et, valamint a BPM-hez kapcsolódó szakaszokat.

Melyek a BPM három típusa?

Az üzleti folyamatok menedzsmentjének típusai

Az üzleti folyamatok menedzsmentjének három fő típusa létezik:

1. Emberközpontú BPM

Ahogy a neve is sugallja, ezt a típusú BPM-et az emberek által végzett folyamatokhoz használják, és általában a személyzet jóváhagyását igényli. Az emberközpontú BPM egyszerű nyomon követést és értesítéseket tartalmaz egy intuitív irányítópulton.

2. Dokumentumközpontú BPM

A dokumentumközpontú BPM az, amikor a dokumentum áll a folyamat középpontjában. Ez a típusú BPM olyan folyamatokat tesz lehetővé, mint a formázás, az ellenőrzés, a projektmenedzsment, a dokumentumkezelés és a dokumentumok aláírásának fogadása.

3. Integrációközpontú BPM

Az integrációközpontú BPM-et meglévő szoftverrendszerek között használják – ezek lehetnek CRM- és ERP-rendszerek. Általában ez a típusú BPM minimális emberi beavatkozással működik, mivel az ilyen rendszerek API-hozzáféréssel rendelkeznek, ami gyorsabbá teszi a folyamatokat.

Mi az üzleti folyamatkezelő szoftver?

A BPM szoftver elemzi, figyelemmel kíséri és átalakítja az üzleti folyamatokat.

Az üzleti folyamatkezelő szoftverek általában olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a munkafolyamatok automatizálását, fejlett jelentéskészítést, együttműködési eszközöket és integrációs képességeket.

A vállalkozások a BPM eszközöket a következőkre használják:

Az általános folyamatok felülvizsgálata és elemzése

Az üzleti funkciók összehangolása az ügyfelek igényeivel

Üzleti erőforrások figyelemmel kísérése és mérése

Üzleti folyamatok optimalizálása

A költségek ellenőrzése a napi műveletek és az alapvető folyamatok költséghatékonysága érdekében

Szeretne egy példát? Természetesen!

A BPM rendszerek használata felhívhatja a figyelmét arra, hogy az ismétlődő feladatok túlzott manuális munkát okoznak az alkalmazottai számára. Vagy talán a vállalkozás ajánlatai nem zárják le elég gyorsan az értékesítéseket, még az e-mailes marketing sablonok használata ellenére sem.

Miután egy probléma azonosításra került, a vállalkozások addig dolgozhatnak rajta, amíg az teljesen megoldásra nem kerül.

Mi jellemzi a jó BPM-eszközt?

A BPM eszköz kiválasztásakor néhány fontosabb funkcióra érdemes figyelni:

Testreszabható : A hatékony BPM-nek könnyen testreszabhatónak kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a változó üzleti igényeihez.

Integrációk: A BPM-nek integrálódnia kell az összes, a vállalat által használt meglévő szoftverhez. Ügyeljen arra, hogy olyan szoftvert válasszon, amely számos integrációs lehetőséget kínál.

Könnyen használható : Nem szeretne folyamatosan : Nem szeretne folyamatosan az IT-csapatra támaszkodni a változtatások és az új munkafolyamatok létrehozása során. Keressen olyan szoftvert, amely sablonokat és drag-and-drop funkciókat kínál, és nem igényel programozási ismereteket.

Jelentéskészítő eszközök : A folyamatirányítás hatékonyságának méréséhez hatékony jelentéskészítő funkciókra van szükség.

Együttműködés : Ahogyan a nagyvállalatok : Ahogyan a nagyvállalatok IP-telefonrendszereket választanak, hogy útközben is kapcsolatban maradjanak, úgy az üzleti folyamatkezelő rendszerének is rendelkeznie kell asztali, iOS és Android összekapcsolhatósági opciókkal az egyszerű együttműködés érdekében.

Támogatás: Ha BPM eszközbe fektet be, győződjön meg arról, hogy az átfogó támogatással jár, így bármilyen problémát gyorsan és hatékonyan megoldhat.

Számos további funkciót érdemes figyelembe venni, a legfontosabb azonban az, hogy azonosítsa vállalatának igényeit és azt, hogy mit szeretne elérni egy BPM eszközzel.

A 6 legjobb üzleti folyamatkezelő szoftver

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

Kezdjük a legjobb üzleti folyamatkezelő szoftverek összefoglalóját a ClickUp-pal, egy mindenre kiterjedő projektkezelő eszközzel, amelyet minden méretű csapat számára fejlesztettek ki, minden iparágban.

Teljesen testreszabható platformot kínál, amely a csapatoknak és bármely vállalkozásnak biztosítja a leghatékonyabb munkafolyamatok létrehozásához szükséges fejlett eszközöket és rugalmasságot, amelyek leginkább megfelelnek üzleti és projekt igényeiknek, valamint munkafolyamat-preferenciáiknak.

A hatékony üzleti folyamatkezelő rendszerek létrehozása terén a ClickUp eszközei a következőképpen segíthetik a vállalkozásokat:

A munkafolyamatok automatizálása: Optimalizálja folyamatait és csökkentse a manuális munkát előre definiált és Optimalizálja folyamatait és csökkentse a manuális munkát előre definiált és egyedi automatizálással

Támogassa a csapatmunkát : javítsa a csapat kommunikációját és együttműködését a beépített csevegési funkcióval, a folyamatok tervezéséhez szolgáló : javítsa a csapat kommunikációját és együttműködését a beépített csevegési funkcióval, a folyamatok tervezéséhez szolgáló ClickUp Whiteboards alkalmazással , a tudásbázishoz és az SOP-khoz használható ClickUp Docs alkalmazással és még sok más funkcióval.

Hozzáférés valós idejű jelentésekhez: Hozzon létre : Hozzon létre egyedi irányítópultokat , amelyek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti működését és munkájának magas szintű áttekintését.

A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen képernyőn gyorsan előhívhatja a fontos adatokat.

Mindezek mellett a ClickUp előre elkészített és testreszabható sablonokat is kínál. Hozzáféréssel rendelkezik minden felhasználási esethez megfelelő sablonok könyvtárához, beleértve a ClickUp által készített folyamat- és eljárássablont is, amely segít a hatékony üzleti folyamatirányítási rendszerek tervezésében és végrehajtásában.

Készen áll a folyamatok bevezetésére a vállalatában? Ez az ingyenes folyamat- és eljárás sablon a ClickUp-tól kiemeli azokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznie egy élő folyamatdokumentum létrehozásához.

Főbb jellemzők

Több mint 15 egyéni nézet : Válasszon 15 különböző nézet közül (Gantt, táblázat, doboz nézet stb.), hogy megtekintse munkáját.

Digitális táblák: Tervezze meg stratégiáit és folyamatait a ClickUp táblákon, és kapcsolja össze őket munkájával.

Kollaboratív dokumentumok : Hozzon létre tudásbázist, wikiket, SOP-kat és egyebeket, és ossza meg őket csapatával.

Egyéni mezők és egyéni állapotok : Adjon hozzá annyi egyéni mezőt, amennyire szüksége van, hogy csapata és az érdekelt felek megkapják a szükséges kontextust az egyeztetéshez, és hozzon létre egyéni állapotokat a haladás nyomon követéséhez.

Egyedi irányítópult : Válasszon több mint 50 widget közül, és hozza létre az ideális irányítópultját, hogy valós idejű jelentéseket és elemzéseket kapjon munkájáról.

Munkafolyamat-automatizálás : Egyedi automatizálás a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a folyamatok konzisztenciájának megőrzéséhez

Hatékony integrációs lehetőségek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz

Mobilalkalmazás: Vigye magával a ClickUp-ot, és bárhonnan hozzáférhet hozzá.

Előnyök

Drag and drop funkció

Funkciókban gazdag ingyenes csomag

Teljesen testreszabható platform

Együttműködési eszközök

Valós idejű jelentések

Korlátozások

A rendelkezésre álló funkciók száma miatt tanulási görbe

A mobilalkalmazásban még nincs táblázatos nézet

Árak

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3519+ értékelés)

2. Process Street

via Process Street

A Process Street segít a vállalkozásoknak javítani a projektmenedzsmentet és kezelni a kis projekteket több üzleti felhasználóval.

A BPM szoftvercsomagja magában foglalja az eljárási dokumentumok egyszerű billentyűparancsokkal történő létrehozását egy drag-and-drop felületen keresztül.

Használja ezt az üzleti folyamatkezelő rendszert munkafolyamatok létrehozásához, folyamatok végrehajtásához és azok szélesebb körű csapatokhoz való eljuttatásához.

Főbb jellemzők

Kód nélküli felület

Feltételes logika

Egyszeri, többlépcsős és egymást követő jóváhagyások

Feladatkiosztás

Több mint 3000 integráció

E-mailes és csevegő támogatás

Előnyök

Többféle sablon

Könnyű rögzíteni és nyomon követni a folyamatokat

A műveletek valós idejű nyomon követésére szolgáló műszerfal

Egyszerű és módosítható ellenőrzőlisták

Korlátozások

A sablonok szerkesztése nem technikai felhasználók számára bonyolult feladat.

Nincsenek fejlett jelentéskészítő eszközök

Komplex feltételes programozás

Árak

Startup : 100 USD/hó

Pro : 415 USD/hó

Vállalati: 1660 USD/hó

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (344+ értékelés)

Capterra: 4,7 (571+ értékelés)

3. Kissflow

A Kissflow segítségével

Üzleti folyamatkezelő szoftverként a Kissflow minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Ez a munkafolyamat-kezelő szoftver támogatja a BPM-et és a teljesítményfigyelést a folyamatok szabványosításával, valamint az értesítések, feladatok és eskalációk automatizálásával.

A Kissflow felhőalapú üzleti folyamatirányítási rendszere segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok racionalizálásában és egyszerűsítésében, valamint a folyamatok automatizálásában. Eddig minden rendben. Platformként, alacsony kódszükségletű eszközei miatt kevésbé rugalmas a bonyolultabb helyzetek és munkafolyamatok kezelésében.

Főbb jellemzők

Vizuális folyamattervezés a zökkenőmentes üzleti folyamatok átalakításához

Dinamikus útválasztás

Kódmentes munkafolyamat-űrlapok

Dokumentummegosztás és közösségi együttműködés

SLA menedzser

Előnyök

Kódolás nélkül hozhat létre folyamatok munkafolyamatait

Testreszabható folyamatjelentések

A felhasználókat az üzleti folyamat bármely lépéséhez rendelheti

Összekapcsolja a munkafolyamatokat harmadik féltől származó eszközökkel

Korlátozások

Nehéz bevezetni egy nem technikai felhasználót

Drága árazási tervek

Nincs lehetőség egyszerűen több felhasználónak feladatokat kiosztani

Árak

Kisvállalkozások : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (501+ értékelés)

Capterra: 3,9 az 5-ből (36+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Kissflow alternatívákat!

4. Smartsheet

A Smartsheet segítségével

A Smartsheet egy táblázatkezelő alapú BPM eszközt kínál, amely segít a vállalkozásoknak a projektek tervezésében, kezelésében és nyomon követésében. ?

Ahogyan egy kisvállalkozás VoIP-r endszerét is bevezetné az üzleti együttműködés javítása érdekében, a Smartsheet is egy olyan eszköz, amely kiválóan alkalmas az együttműködésre.

A műszerfalak, táblázatok és jelentések zökkenőmentesen integrálódnak egymásba. A Smartsheet ideális felhasználási területe azoknak a vállalkozásoknak, amelyek technológiailag jártas munkatársakkal rendelkeznek, akik könnyedén elsajátíthatják a táblázatok kezeléséhez szükséges képleteket.

Főbb jellemzők

Munkafolyamat-automatizálás

Biztonságos kérelemkezelés

E-aláírások dokumentumokhoz

Ügyfél által kezelt titkosítási kulcsok

Tevékenységnapló

Előnyök

Egyszerű és automatizált munkafolyamatok a manuális és ismétlődő folyamatok helyettesítésére

Különböző jogosultsági szintek a feladatok megtekintéséhez, szerkesztéséhez és kezeléséhez

Lap sablonok gyakori üzleti problémákhoz

Gantt-diagramok a mérföldkövekről és a projektfüggőségekről

Korlátozások

Nincs beépített időkövetési funkció

A táblázatok nem intuitív módszerek az üzleti folyamatok kezelésére.

Árak

Pro : 7 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti : 25 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (9201 értékelés)

Capterra: 4,2 (2658+ értékelés)

5. Appian

via Software Advice

Az Appian egy szoftverfejlesztési platform, amely teljes körű automatizálásként és vállalati low-code-ként működik BPM-eszközök előállítására. Az Appian kiváló megoldás vállalati szoftveralkalmazások fejlesztési környezeteként.

Bár az Appian nem egy tipikus üzleti folyamatkezelési megoldás, ez az alkalmazásfejlesztési platform elsősorban fejlesztők számára készült , hogy automatizálják az üzleti folyamatokat a maximális teljesítménykezelés érdekében.

Főbb jellemzők

Robotizált folyamatok automatizálása

Intelligens dokumentumfeldolgozás

Vizuális munkafolyamat-létrehozás

Dinamikus jelentések

Folyamatos optimalizálás

Előnyök

Gyorsan hozhat létre folyamatokat a drag-and-drop munkafolyamat-építőkkel

Integrálja a felhőszolgáltatások, RDBMS vagy régebbi rendszerek adatait

Bármely helyről hozzáférhet a munkafolyamatokhoz és a legfontosabb folyamatokhoz.

Alacsony kódszintű automatizálási platform a folyamatok javításához

Korlátozások

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Kódolási ismeretek szükségesek

Nincs lehetőség megjegyzéseket rendelni konkrét csapattagokhoz

Árak

Ingyenes

Jelentkezés : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Platform : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Korlátlan: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (274+ értékelés)

Capterra: 4,2 az 5-ből (72+ értékelés)

6. Signavio

az SAP Store-on keresztül

A Signavio egy BPM-megoldás, amely számos eszközt kínál az üzleti folyamatok átalakításához és automatizálásához. Konfigurálható és robusztus platformként a Signavio optimalizálja az üzleti folyamatokat, és gyors és alapos elemzést nyújt.

A fejlett drag-and-drop folyamatmodellezés és a folyamatbányászat-alapú teljesítményfigyelés teszi a Signaviót a folyamatfejlesztés egyik legerősebb szereplőjévé.

Főbb jellemzők

Együttműködésen alapuló modellfeldolgozás

Csatlakozik a meglévő SAP ERP alkalmazáshoz vagy SAP S/4HANA szoftverhez

Robotizált folyamatok automatizálása

Előre elkészített automatizálási eszközök

Folyamat-együttműködési központ

Előnyök

Egyszerű adatleképezés

Professzionális jelentéssablonok

Egyszerű csatlakozási integrációk

Korlátozások

Nincs munkafolyamat-funkció

A jelentési funkciók korlátai

Nem képes komplex üzleti folyamatok kezelésére

Árak

30 napos ingyenes próba

Árajánlat kérés

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (16+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (24+ értékelés)

Szerezze be az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló szoftvert, amely mindent megcsinál!

Ha olyan megoldást keres, amellyel optimalizálhatja üzleti folyamatait és könnyedén bevezetheti a BPM-et, a ClickUp minden szükséges funkcióval és szolgáltatásokkal rendelkezik.

A munkafolyamat-kezeléstől és az együttműködési eszközöktől a kulcsfontosságú folyamatok automatizálásáig a ClickUp a folyamatos üzleti fejlesztés szoftverpartnere.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, hogyan növeli az üzleti hatékonyságát!

Vendégszerző:

John Allen a 8×8 SEO igazgatója, több mint 14 éves tapasztalattal rendelkezik, és széles körű háttérrel rendelkezik a SEM, SEO, fizetett média, mobil, közösségi média és e-mail területén végzett digitális marketing programok kidolgozásában és optimalizálásában, szem előtt tartva az új ügyfelek megszerzését és a bevételek növelését.