A 6 legjobb üzleti folyamatkezelő szoftver 2025-ben

Kezdjük egy lenyűgöző statisztikával, rendben? ?
Az üzleti folyamatok menedzsmentje (BPM) piacának értéke 2025-re várhatóan eléri a 14,4 milliárd amerikai dollárt. Egyértelmű, hogy egyre több vállalkozás választja a BPM szoftvereket a hatékonyság növelése és a jobb döntések meghozatala érdekében.
Az előrelátó vállalatok különböző eszközöket használnak a bevételek növelése, a műveletek egyszerűsítése és általában a munkahelyek nyereséges, jól működő gépezetként való működtetése érdekében.
A projektmenedzsment szoftverektől és az eseménytervező szoftverektől a feladatkezelő szoftverekig a választék végtelen.
Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk az üzleti folyamatok menedzsmentjének világát, megvizsgáljuk a hat legjobb BPM eszközt, azok legfontosabb jellemzőit, és azt, hogyan találhatja meg a saját szervezetének leginkább megfelelő üzleti folyamatok automatizálási szoftvert.
Mielőtt belemennénk a részletekbe, határozzuk meg pontosan, hogy mi is az a BPM.
Mi az üzleti folyamatok menedzsmentje?
Az üzleti folyamatok menedzsmentje az alapvető üzleti folyamatok létrehozását, elemzését, figyelemmel kísérését és átalakítását jelenti. Röviden: a BPM a folyamatok folyamatos figyelemmel kísérésén keresztül azonosítja a vállalkozás lehetőségeit, sikereit és problémáit.
Az üzleti folyamatok biztosítják, hogy a vállalat a megfelelő irányba haladjon, és lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat és nyomon kövessék az előrehaladást.
Az alkalmazások széles körűek és vállalatonként eltérőek, de néhány általános példa a hatékony BPM használatára:
- Új munkavállalók beillesztése: A BPM automatizálhatja a beillesztési folyamat egyes részeit, csökkentve a dokumentumok kitöltésével töltött időt. Emellett elősegíti a zökkenőmentesebb átmenetet, mivel a szervezet folyamatai és irányelvei egyértelműen dokumentálva vannak, ami megkönnyíti az átadást.
- Tartalommarketing: A BPM szoftver segíthet a vállalatoknak hatékony, könnyen követhető munkafolyamatok kidolgozásában a tartalommarketing területén, amely magában foglalja az írás, szerkesztés, optimalizálás és közzététel folyamatokat. Segíthet a meglévő tartalmak kezelésében, valamint az új tartalmak ütemezésében és létrehozásában is, hogy a vállalatok elérhessék marketingcéljaikat.
- Megrendelések: A folyamatkezelés segíthet a megrendelések létrehozásának és feldolgozásának egyszerűsítésében. Átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítanak, hogy csökkentsék a hibákat és biztosítsák a határidők betartását.
Szeretne többet megtudni az üzleti folyamatok menedzsmentjéről? Ez a BPM-ről szóló informatív cikk részletesen elmagyarázza a BPM-et, valamint a BPM-hez kapcsolódó szakaszokat.
Melyek a BPM három típusa?
Az üzleti folyamatok menedzsmentjének három fő típusa létezik:
1. Emberközpontú BPM
Ahogy a neve is sugallja, ezt a típusú BPM-et az emberek által végzett folyamatokhoz használják, és általában a személyzet jóváhagyását igényli. Az emberközpontú BPM egyszerű nyomon követést és értesítéseket tartalmaz egy intuitív irányítópulton.
2. Dokumentumközpontú BPM
A dokumentumközpontú BPM az, amikor a dokumentum áll a folyamat középpontjában. Ez a típusú BPM olyan folyamatokat tesz lehetővé, mint a formázás, az ellenőrzés, a projektmenedzsment, a dokumentumkezelés és a dokumentumok aláírásának fogadása.
3. Integrációközpontú BPM
Az integrációközpontú BPM-et meglévő szoftverrendszerek között használják – ezek lehetnek CRM- és ERP-rendszerek. Általában ez a típusú BPM minimális emberi beavatkozással működik, mivel az ilyen rendszerek API-hozzáféréssel rendelkeznek, ami gyorsabbá teszi a folyamatokat.
Mi az üzleti folyamatkezelő szoftver?
A BPM szoftver elemzi, figyelemmel kíséri és átalakítja az üzleti folyamatokat.
Az üzleti folyamatkezelő szoftverek általában olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a munkafolyamatok automatizálását, fejlett jelentéskészítést, együttműködési eszközöket és integrációs képességeket.
Mire használják a BPM eszközöket?
A vállalkozások a BPM eszközöket a következőkre használják:
- Az általános folyamatok felülvizsgálata és elemzése
- Az üzleti funkciók összehangolása az ügyfelek igényeivel
- Üzleti erőforrások figyelemmel kísérése és mérése
- Üzleti folyamatok optimalizálása
- A költségek ellenőrzése a napi műveletek és az alapvető folyamatok költséghatékonysága érdekében
Szeretne egy példát? Természetesen!
A BPM rendszerek használata felhívhatja a figyelmét arra, hogy az ismétlődő feladatok túlzott manuális munkát okoznak az alkalmazottai számára. Vagy talán a vállalkozás ajánlatai nem zárják le elég gyorsan az értékesítéseket, még az e-mailes marketing sablonok használata ellenére sem.
Miután egy probléma azonosításra került, a vállalkozások addig dolgozhatnak rajta, amíg az teljesen megoldásra nem kerül.
Mi jellemzi a jó BPM-eszközt?
A BPM eszköz kiválasztásakor néhány fontosabb funkcióra érdemes figyelni:
- Testreszabható: A hatékony BPM-nek könnyen testreszabhatónak kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a változó üzleti igényeihez.
- Integrációk: A BPM-nek integrálódnia kell az összes, a vállalat által használt meglévő szoftverhez. Ügyeljen arra, hogy olyan szoftvert válasszon, amely számos integrációs lehetőséget kínál.
- Könnyen használható: Nem szeretne folyamatosan az IT-csapatra támaszkodni a változtatások és az új munkafolyamatok létrehozása során. Keressen olyan szoftvert, amely sablonokat és drag-and-drop funkciókat kínál, és nem igényel programozási ismereteket.
- Jelentéskészítő eszközök: A folyamatirányítás hatékonyságának méréséhez hatékony jelentéskészítő funkciókra van szükség.
- Együttműködés: Ahogyan a nagyvállalatok IP-telefonrendszereket választanak, hogy útközben is kapcsolatban maradjanak, úgy az üzleti folyamatkezelő rendszerének is rendelkeznie kell asztali, iOS és Android összekapcsolhatósági opciókkal az egyszerű együttműködés érdekében.
- Támogatás: Ha BPM eszközbe fektet be, győződjön meg arról, hogy az átfogó támogatással jár, így bármilyen problémát gyorsan és hatékonyan megoldhat.
Számos további funkciót érdemes figyelembe venni, a legfontosabb azonban az, hogy azonosítsa vállalatának igényeit és azt, hogy mit szeretne elérni egy BPM eszközzel.
A 6 legjobb üzleti folyamatkezelő szoftver
1. ClickUp
Kezdjük a legjobb üzleti folyamatkezelő szoftverek összefoglalóját a ClickUp-pal, egy mindenre kiterjedő projektkezelő eszközzel, amelyet minden méretű csapat számára fejlesztettek ki, minden iparágban.
Teljesen testreszabható platformot kínál, amely a csapatoknak és bármely vállalkozásnak biztosítja a leghatékonyabb munkafolyamatok létrehozásához szükséges fejlett eszközöket és rugalmasságot, amelyek leginkább megfelelnek üzleti és projekt igényeiknek, valamint munkafolyamat-preferenciáiknak.
A hatékony üzleti folyamatkezelő rendszerek létrehozása terén a ClickUp eszközei a következőképpen segíthetik a vállalkozásokat:
- A munkafolyamatok automatizálása: Optimalizálja folyamatait és csökkentse a manuális munkát előre definiált és egyedi automatizálással.
- Támogassa a csapatmunkát: javítsa a csapat kommunikációját és együttműködését a beépített csevegési funkcióval, a folyamatok tervezéséhez szolgáló ClickUp Whiteboards alkalmazással, a tudásbázishoz és az SOP-khoz használható ClickUp Docs alkalmazással és még sok más funkcióval.
- Hozzáférés valós idejű jelentésekhez: Hozzon létre egyedi irányítópultokat, amelyek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti működését és munkájának magas szintű áttekintését.
Mindezek mellett a ClickUp előre elkészített és testreszabható sablonokat is kínál. Hozzáféréssel rendelkezik minden felhasználási esethez megfelelő sablonok könyvtárához, beleértve a ClickUp által készített folyamat- és eljárássablont is, amely segít a hatékony üzleti folyamatirányítási rendszerek tervezésében és végrehajtásában.
Főbb jellemzők
- Több mint 15 egyéni nézet: Válasszon 15 különböző nézet közül (Gantt, táblázat, doboz nézet stb.), hogy megtekintse munkáját.
- Digitális táblák: Tervezze meg stratégiáit és folyamatait a ClickUp táblákon, és kapcsolja össze őket munkájával.
- Kollaboratív dokumentumok: Hozzon létre tudásbázist, wikiket, SOP-kat és egyebeket, és ossza meg őket csapatával.
- Egyéni mezők és egyéni állapotok: Adjon hozzá annyi egyéni mezőt, amennyire szüksége van, hogy csapata és az érdekelt felek megkapják a szükséges kontextust az egyeztetéshez, és hozzon létre egyéni állapotokat a haladás nyomon követéséhez.
- Egyedi irányítópult: Válasszon több mint 50 widget közül, és hozza létre az ideális irányítópultját, hogy valós idejű jelentéseket és elemzéseket kapjon munkájáról.
- Munkafolyamat-automatizálás: Egyedi automatizálás a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a folyamatok konzisztenciájának megőrzéséhez
- Hatékony integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz
- Mobilalkalmazás: Vigye magával a ClickUp-ot, és bárhonnan hozzáférhet hozzá.
Előnyök
- Drag and drop funkció
- Funkciókban gazdag ingyenes csomag
- Teljesen testreszabható platform
- Együttműködési eszközök
- Valós idejű jelentések
Korlátozások
- A rendelkezésre álló funkciók száma miatt tanulási görbe
- A mobilalkalmazásban még nincs táblázatos nézet
Árak
- Örökre ingyenes: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (3519+ értékelés)
2. Process Street
A Process Street segít a vállalkozásoknak javítani a projektmenedzsmentet és kezelni a kis projekteket több üzleti felhasználóval.
A BPM szoftvercsomagja magában foglalja az eljárási dokumentumok egyszerű billentyűparancsokkal történő létrehozását egy drag-and-drop felületen keresztül.
Használja ezt az üzleti folyamatkezelő rendszert munkafolyamatok létrehozásához, folyamatok végrehajtásához és azok szélesebb körű csapatokhoz való eljuttatásához.
Főbb jellemzők
- Kód nélküli felület
- Feltételes logika
- Egyszeri, többlépcsős és egymást követő jóváhagyások
- Feladatkiosztás
- Több mint 3000 integráció
- E-mailes és csevegő támogatás
Előnyök
- Többféle sablon
- Könnyű rögzíteni és nyomon követni a folyamatokat
- A műveletek valós idejű nyomon követésére szolgáló műszerfal
- Egyszerű és módosítható ellenőrzőlisták
Korlátozások
- A sablonok szerkesztése nem technikai felhasználók számára bonyolult feladat.
- Nincsenek fejlett jelentéskészítő eszközök
- Komplex feltételes programozás
Árak
- Startup: 100 USD/hó
- Pro: 415 USD/hó
- Vállalati: 1660 USD/hó
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,6 az 5-ből (344+ értékelés)
- Capterra: 4,7 (571+ értékelés)
3. Kissflow
Üzleti folyamatkezelő szoftverként a Kissflow minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Ez a munkafolyamat-kezelő szoftver támogatja a BPM-et és a teljesítményfigyelést a folyamatok szabványosításával, valamint az értesítések, feladatok és eskalációk automatizálásával.
A Kissflow felhőalapú üzleti folyamatirányítási rendszere segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok racionalizálásában és egyszerűsítésében, valamint a folyamatok automatizálásában. Eddig minden rendben. Platformként, alacsony kódszükségletű eszközei miatt kevésbé rugalmas a bonyolultabb helyzetek és munkafolyamatok kezelésében.
Főbb jellemzők
- Vizuális folyamattervezés a zökkenőmentes üzleti folyamatok átalakításához
- Dinamikus útválasztás
- Kódmentes munkafolyamat-űrlapok
- Dokumentummegosztás és közösségi együttműködés
- SLA menedzser
Előnyök
- Kódolás nélkül hozhat létre folyamatok munkafolyamatait
- Testreszabható folyamatjelentések
- A felhasználókat az üzleti folyamat bármely lépéséhez rendelheti
- Összekapcsolja a munkafolyamatokat harmadik féltől származó eszközökkel
Korlátozások
- Nehéz bevezetni egy nem technikai felhasználót
- Drága árazási tervek
- Nincs lehetőség egyszerűen több felhasználónak feladatokat kiosztani
Árak
- Kisvállalkozások: 15 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (501+ értékelés)
- Capterra: 3,9 az 5-ből (36+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Kissflow alternatívákat!
4. Smartsheet
A Smartsheet egy táblázatkezelő alapú BPM eszközt kínál, amely segít a vállalkozásoknak a projektek tervezésében, kezelésében és nyomon követésében. ?
Ahogyan egy kisvállalkozás VoIP-r endszerét is bevezetné az üzleti együttműködés javítása érdekében, a Smartsheet is egy olyan eszköz, amely kiválóan alkalmas az együttműködésre.
A műszerfalak, táblázatok és jelentések zökkenőmentesen integrálódnak egymásba. A Smartsheet ideális felhasználási területe azoknak a vállalkozásoknak, amelyek technológiailag jártas munkatársakkal rendelkeznek, akik könnyedén elsajátíthatják a táblázatok kezeléséhez szükséges képleteket.
Főbb jellemzők
- Munkafolyamat-automatizálás
- Biztonságos kérelemkezelés
- E-aláírások dokumentumokhoz
- Ügyfél által kezelt titkosítási kulcsok
- Tevékenységnapló
Előnyök
- Egyszerű és automatizált munkafolyamatok a manuális és ismétlődő folyamatok helyettesítésére
- Különböző jogosultsági szintek a feladatok megtekintéséhez, szerkesztéséhez és kezeléséhez
- Lap sablonok gyakori üzleti problémákhoz
- Gantt-diagramok a mérföldkövekről és a projektfüggőségekről
Korlátozások
- Nincs beépített időkövetési funkció
- A táblázatok nem intuitív módszerek az üzleti folyamatok kezelésére.
Árak
- Pro: 7 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (9201 értékelés)
- Capterra: 4,2 (2658+ értékelés)
5. Appian
Az Appian egy szoftverfejlesztési platform, amely teljes körű automatizálásként és vállalati low-code-ként működik BPM-eszközök előállítására. Az Appian kiváló megoldás vállalati szoftveralkalmazások fejlesztési környezeteként.
Bár az Appian nem egy tipikus üzleti folyamatkezelési megoldás, ez az alkalmazásfejlesztési platform elsősorban fejlesztők számára készült , hogy automatizálják az üzleti folyamatokat a maximális teljesítménykezelés érdekében.
Főbb jellemzők
- Robotizált folyamatok automatizálása
- Intelligens dokumentumfeldolgozás
- Vizuális munkafolyamat-létrehozás
- Dinamikus jelentések
- Folyamatos optimalizálás
Előnyök
- Gyorsan hozhat létre folyamatokat a drag-and-drop munkafolyamat-építőkkel
- Integrálja a felhőszolgáltatások, RDBMS vagy régebbi rendszerek adatait
- Bármely helyről hozzáférhet a munkafolyamatokhoz és a legfontosabb folyamatokhoz.
- Alacsony kódszintű automatizálási platform a folyamatok javításához
Korlátozások
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Kódolási ismeretek szükségesek
- Nincs lehetőség megjegyzéseket rendelni konkrét csapattagokhoz
Árak
- Ingyenes
- Jelentkezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
- Platform: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Korlátlan: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (274+ értékelés)
- Capterra: 4,2 az 5-ből (72+ értékelés)
6. Signavio
A Signavio egy BPM-megoldás, amely számos eszközt kínál az üzleti folyamatok átalakításához és automatizálásához. Konfigurálható és robusztus platformként a Signavio optimalizálja az üzleti folyamatokat, és gyors és alapos elemzést nyújt.
A fejlett drag-and-drop folyamatmodellezés és a folyamatbányászat-alapú teljesítményfigyelés teszi a Signaviót a folyamatfejlesztés egyik legerősebb szereplőjévé.
Főbb jellemzők
- Együttműködésen alapuló modellfeldolgozás
- Csatlakozik a meglévő SAP ERP alkalmazáshoz vagy SAP S/4HANA szoftverhez
- Robotizált folyamatok automatizálása
- Előre elkészített automatizálási eszközök
- Folyamat-együttműködési központ
Előnyök
- Egyszerű adatleképezés
- Professzionális jelentéssablonok
- Egyszerű csatlakozási integrációk
Korlátozások
- Nincs munkafolyamat-funkció
- A jelentési funkciók korlátai
- Nem képes komplex üzleti folyamatok kezelésére
Árak
- 30 napos ingyenes próba
- Árajánlat kérés
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (16+ értékelés)
- Capterra: 4,5 az 5-ből (24+ értékelés)
Szerezze be az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló szoftvert, amely mindent megcsinál!
Ha olyan megoldást keres, amellyel optimalizálhatja üzleti folyamatait és könnyedén bevezetheti a BPM-et, a ClickUp minden szükséges funkcióval és szolgáltatásokkal rendelkezik.
A munkafolyamat-kezeléstől és az együttműködési eszközöktől a kulcsfontosságú folyamatok automatizálásáig a ClickUp a folyamatos üzleti fejlesztés szoftverpartnere.
Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, hogyan növeli az üzleti hatékonyságát!
Vendégszerző:
John Allen a 8×8 SEO igazgatója, több mint 14 éves tapasztalattal rendelkezik, és széles körű háttérrel rendelkezik a SEM, SEO, fizetett média, mobil, közösségi média és e-mail területén végzett digitális marketing programok kidolgozásában és optimalizálásában, szem előtt tartva az új ügyfelek megszerzését és a bevételek növelését.