ClickUp blog
A 6 legjobb üzleti folyamatkezelő szoftver 2025-ben

A 6 legjobb üzleti folyamatkezelő szoftver 2025-ben

_
_no-author
2025. január 30.

Kezdjük egy lenyűgöző statisztikával, rendben? ?

Az üzleti folyamatok menedzsmentje (BPM) piacának értéke 2025-re várhatóan eléri a 14,4 milliárd amerikai dollárt. Egyértelmű, hogy egyre több vállalkozás választja a BPM szoftvereket a hatékonyság növelése és a jobb döntések meghozatala érdekében.

Az előrelátó vállalatok különböző eszközöket használnak a bevételek növelése, a műveletek egyszerűsítése és általában a munkahelyek nyereséges, jól működő gépezetként való működtetése érdekében.

A projektmenedzsment szoftverektől és az eseménytervező szoftverektől a feladatkezelő szoftverekig a választék végtelen.

Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk az üzleti folyamatok menedzsmentjének világát, megvizsgáljuk a hat legjobb BPM eszközt, azok legfontosabb jellemzőit, és azt, hogyan találhatja meg a saját szervezetének leginkább megfelelő üzleti folyamatok automatizálási szoftvert.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, határozzuk meg pontosan, hogy mi is az a BPM.

Mi az üzleti folyamatok menedzsmentje?

Az üzleti folyamatok menedzsmentje az alapvető üzleti folyamatok létrehozását, elemzését, figyelemmel kísérését és átalakítását jelenti. Röviden: a BPM a folyamatok folyamatos figyelemmel kísérésén keresztül azonosítja a vállalkozás lehetőségeit, sikereit és problémáit.

Az üzleti folyamatok biztosítják, hogy a vállalat a megfelelő irányba haladjon, és lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat és nyomon kövessék az előrehaladást.

Az alkalmazások széles körűek és vállalatonként eltérőek, de néhány általános példa a hatékony BPM használatára:

  • Új munkavállalók beillesztése: A BPM automatizálhatja a beillesztési folyamat egyes részeit, csökkentve a dokumentumok kitöltésével töltött időt. Emellett elősegíti a zökkenőmentesebb átmenetet, mivel a szervezet folyamatai és irányelvei egyértelműen dokumentálva vannak, ami megkönnyíti az átadást.
  • Tartalommarketing: A BPM szoftver segíthet a vállalatoknak hatékony, könnyen követhető munkafolyamatok kidolgozásában a tartalommarketing területén, amely magában foglalja az írás, szerkesztés, optimalizálás és közzététel folyamatokat. Segíthet a meglévő tartalmak kezelésében, valamint az új tartalmak ütemezésében és létrehozásában is, hogy a vállalatok elérhessék marketingcéljaikat.
  • Megrendelések: A folyamatkezelés segíthet a megrendelések létrehozásának és feldolgozásának egyszerűsítésében. Átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítanak, hogy csökkentsék a hibákat és biztosítsák a határidők betartását.

Szeretne többet megtudni az üzleti folyamatok menedzsmentjéről? Ez a BPM-ről szóló informatív cikk részletesen elmagyarázza a BPM-et, valamint a BPM-hez kapcsolódó szakaszokat.

Melyek a BPM három típusa?

Az üzleti folyamatok menedzsmentjének típusai
Az üzleti folyamatok menedzsmentjének típusai

Az üzleti folyamatok menedzsmentjének három fő típusa létezik:

1. Emberközpontú BPM

Ahogy a neve is sugallja, ezt a típusú BPM-et az emberek által végzett folyamatokhoz használják, és általában a személyzet jóváhagyását igényli. Az emberközpontú BPM egyszerű nyomon követést és értesítéseket tartalmaz egy intuitív irányítópulton.

2. Dokumentumközpontú BPM

A dokumentumközpontú BPM az, amikor a dokumentum áll a folyamat középpontjában. Ez a típusú BPM olyan folyamatokat tesz lehetővé, mint a formázás, az ellenőrzés, a projektmenedzsment, a dokumentumkezelés és a dokumentumok aláírásának fogadása.

3. Integrációközpontú BPM

Az integrációközpontú BPM-et meglévő szoftverrendszerek között használják – ezek lehetnek CRM- és ERP-rendszerek. Általában ez a típusú BPM minimális emberi beavatkozással működik, mivel az ilyen rendszerek API-hozzáféréssel rendelkeznek, ami gyorsabbá teszi a folyamatokat.

Mi az üzleti folyamatkezelő szoftver?

A BPM szoftver elemzi, figyelemmel kíséri és átalakítja az üzleti folyamatokat.

Az üzleti folyamatkezelő szoftverek általában olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a munkafolyamatok automatizálását, fejlett jelentéskészítést, együttműködési eszközöket és integrációs képességeket.

Mire használják a BPM eszközöket?

A vállalkozások a BPM eszközöket a következőkre használják:

  • Az általános folyamatok felülvizsgálata és elemzése
  • Az üzleti funkciók összehangolása az ügyfelek igényeivel
  • Üzleti erőforrások figyelemmel kísérése és mérése
  • Üzleti folyamatok optimalizálása
  • A költségek ellenőrzése a napi műveletek és az alapvető folyamatok költséghatékonysága érdekében

Szeretne egy példát? Természetesen!

A BPM rendszerek használata felhívhatja a figyelmét arra, hogy az ismétlődő feladatok túlzott manuális munkát okoznak az alkalmazottai számára. Vagy talán a vállalkozás ajánlatai nem zárják le elég gyorsan az értékesítéseket, még az e-mailes marketing sablonok használata ellenére sem.

Miután egy probléma azonosításra került, a vállalkozások addig dolgozhatnak rajta, amíg az teljesen megoldásra nem kerül.

Mi jellemzi a jó BPM-eszközt?

A BPM eszköz kiválasztásakor néhány fontosabb funkcióra érdemes figyelni:

  • Testreszabható: A hatékony BPM-nek könnyen testreszabhatónak kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a változó üzleti igényeihez.
  • Integrációk: A BPM-nek integrálódnia kell az összes, a vállalat által használt meglévő szoftverhez. Ügyeljen arra, hogy olyan szoftvert válasszon, amely számos integrációs lehetőséget kínál.
  • Könnyen használható: Nem szeretne folyamatosan az IT-csapatra támaszkodni a változtatások és az új munkafolyamatok létrehozása során. Keressen olyan szoftvert, amely sablonokat és drag-and-drop funkciókat kínál, és nem igényel programozási ismereteket.
  • Jelentéskészítő eszközök: A folyamatirányítás hatékonyságának méréséhez hatékony jelentéskészítő funkciókra van szükség.
  • Együttműködés: Ahogyan a nagyvállalatok IP-telefonrendszereket választanak, hogy útközben is kapcsolatban maradjanak, úgy az üzleti folyamatkezelő rendszerének is rendelkeznie kell asztali, iOS és Android összekapcsolhatósági opciókkal az egyszerű együttműködés érdekében.
  • Támogatás: Ha BPM eszközbe fektet be, győződjön meg arról, hogy az átfogó támogatással jár, így bármilyen problémát gyorsan és hatékonyan megoldhat.

Számos további funkciót érdemes figyelembe venni, a legfontosabb azonban az, hogy azonosítsa vállalatának igényeit és azt, hogy mit szeretne elérni egy BPM eszközzel.

A 6 legjobb üzleti folyamatkezelő szoftver

1. ClickUp

ClickUp Docs, Chat és List view a ClickUp-ban
Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

Kezdjük a legjobb üzleti folyamatkezelő szoftverek összefoglalóját a ClickUp-pal, egy mindenre kiterjedő projektkezelő eszközzel, amelyet minden méretű csapat számára fejlesztettek ki, minden iparágban.

Teljesen testreszabható platformot kínál, amely a csapatoknak és bármely vállalkozásnak biztosítja a leghatékonyabb munkafolyamatok létrehozásához szükséges fejlett eszközöket és rugalmasságot, amelyek leginkább megfelelnek üzleti és projekt igényeiknek, valamint munkafolyamat-preferenciáiknak.

A hatékony üzleti folyamatkezelő rendszerek létrehozása terén a ClickUp eszközei a következőképpen segíthetik a vállalkozásokat:

  • A munkafolyamatok automatizálása: Optimalizálja folyamatait és csökkentse a manuális munkát előre definiált és egyedi automatizálással.
  • Támogassa a csapatmunkát: javítsa a csapat kommunikációját és együttműködését a beépített csevegési funkcióval, a folyamatok tervezéséhez szolgáló ClickUp Whiteboards alkalmazással, a tudásbázishoz és az SOP-khoz használható ClickUp Docs alkalmazással és még sok más funkcióval.
  • Hozzáférés valós idejű jelentésekhez: Hozzon létre egyedi irányítópultokat, amelyek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti működését és munkájának magas szintű áttekintését.
A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen képernyőn gyorsan előhívhatja a fontos adatokat.
A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen képernyőn gyorsan előhívhatja a fontos adatokat.

Mindezek mellett a ClickUp előre elkészített és testreszabható sablonokat is kínál. Hozzáféréssel rendelkezik minden felhasználási esethez megfelelő sablonok könyvtárához, beleértve a ClickUp által készített folyamat- és eljárássablont is, amely segít a hatékony üzleti folyamatirányítási rendszerek tervezésében és végrehajtásában.

ClickUp folyamat- és eljárás sablon
Készen áll a folyamatok bevezetésére a vállalatában? Ez az ingyenes folyamat- és eljárás sablon a ClickUp-tól kiemeli azokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznie egy élő folyamatdokumentum létrehozásához.

Főbb jellemzők

  • Több mint 15 egyéni nézet: Válasszon 15 különböző nézet közül (Gantt, táblázat, doboz nézet stb.), hogy megtekintse munkáját.
  • Digitális táblák: Tervezze meg stratégiáit és folyamatait a ClickUp táblákon, és kapcsolja össze őket munkájával.
  • Kollaboratív dokumentumok: Hozzon létre tudásbázist, wikiket, SOP-kat és egyebeket, és ossza meg őket csapatával.
  • Egyéni mezők és egyéni állapotok: Adjon hozzá annyi egyéni mezőt, amennyire szüksége van, hogy csapata és az érdekelt felek megkapják a szükséges kontextust az egyeztetéshez, és hozzon létre egyéni állapotokat a haladás nyomon követéséhez.
  • Egyedi irányítópult: Válasszon több mint 50 widget közül, és hozza létre az ideális irányítópultját, hogy valós idejű jelentéseket és elemzéseket kapjon munkájáról.
  • Munkafolyamat-automatizálás: Egyedi automatizálás a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a folyamatok konzisztenciájának megőrzéséhez
  • Hatékony integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz
  • Mobilalkalmazás: Vigye magával a ClickUp-ot, és bárhonnan hozzáférhet hozzá.

Előnyök

  • Drag and drop funkció
  • Funkciókban gazdag ingyenes csomag
  • Teljesen testreszabható platform
  • Együttműködési eszközök
  • Valós idejű jelentések

Korlátozások

  • A rendelkezésre álló funkciók száma miatt tanulási görbe
  • A mobilalkalmazásban még nincs táblázatos nézet

Árak

  • Örökre ingyenes: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (3519+ értékelés)

2. Process Street

Process Street ellenőrzőlista, munkafolyamat, SOP szoftver
via Process Street

A Process Street segít a vállalkozásoknak javítani a projektmenedzsmentet és kezelni a kis projekteket több üzleti felhasználóval.

A BPM szoftvercsomagja magában foglalja az eljárási dokumentumok egyszerű billentyűparancsokkal történő létrehozását egy drag-and-drop felületen keresztül.

Használja ezt az üzleti folyamatkezelő rendszert munkafolyamatok létrehozásához, folyamatok végrehajtásához és azok szélesebb körű csapatokhoz való eljuttatásához.

Főbb jellemzők

  • Kód nélküli felület
  • Feltételes logika
  • Egyszeri, többlépcsős és egymást követő jóváhagyások
  • Feladatkiosztás
  • Több mint 3000 integráció
  • E-mailes és csevegő támogatás

Előnyök

  • Többféle sablon
  • Könnyű rögzíteni és nyomon követni a folyamatokat
  • A műveletek valós idejű nyomon követésére szolgáló műszerfal
  • Egyszerű és módosítható ellenőrzőlisták

Korlátozások

  • A sablonok szerkesztése nem technikai felhasználók számára bonyolult feladat.
  • Nincsenek fejlett jelentéskészítő eszközök
  • Komplex feltételes programozás

Árak

  • Startup: 100 USD/hó
  • Pro: 415 USD/hó
  • Vállalati: 1660 USD/hó

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,6 az 5-ből (344+ értékelés)
  • Capterra: 4,7 (571+ értékelés)

3. Kissflow

kissflow termékpélda
A Kissflow segítségével

Üzleti folyamatkezelő szoftverként a Kissflow minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Ez a munkafolyamat-kezelő szoftver támogatja a BPM-et és a teljesítményfigyelést a folyamatok szabványosításával, valamint az értesítések, feladatok és eskalációk automatizálásával.

A Kissflow felhőalapú üzleti folyamatirányítási rendszere segít a vállalkozásoknak a munkafolyamatok racionalizálásában és egyszerűsítésében, valamint a folyamatok automatizálásában. Eddig minden rendben. Platformként, alacsony kódszükségletű eszközei miatt kevésbé rugalmas a bonyolultabb helyzetek és munkafolyamatok kezelésében.

Főbb jellemzők

  • Vizuális folyamattervezés a zökkenőmentes üzleti folyamatok átalakításához
  • Dinamikus útválasztás
  • Kódmentes munkafolyamat-űrlapok
  • Dokumentummegosztás és közösségi együttműködés
  • SLA menedzser

Előnyök

  • Kódolás nélkül hozhat létre folyamatok munkafolyamatait
  • Testreszabható folyamatjelentések
  • A felhasználókat az üzleti folyamat bármely lépéséhez rendelheti
  • Összekapcsolja a munkafolyamatokat harmadik féltől származó eszközökkel

Korlátozások

  • Nehéz bevezetni egy nem technikai felhasználót
  • Drága árazási tervek
  • Nincs lehetőség egyszerűen több felhasználónak feladatokat kiosztani

Árak

  • Kisvállalkozások: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: 20 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (501+ értékelés)
  • Capterra: 3,9 az 5-ből (36+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Kissflow alternatívákat!

4. Smartsheet

Smartsheet kampánytervezési példa
A Smartsheet segítségével

A Smartsheet egy táblázatkezelő alapú BPM eszközt kínál, amely segít a vállalkozásoknak a projektek tervezésében, kezelésében és nyomon követésében. ?

Ahogyan egy kisvállalkozás VoIP-r endszerét is bevezetné az üzleti együttműködés javítása érdekében, a Smartsheet is egy olyan eszköz, amely kiválóan alkalmas az együttműködésre.

A műszerfalak, táblázatok és jelentések zökkenőmentesen integrálódnak egymásba. A Smartsheet ideális felhasználási területe azoknak a vállalkozásoknak, amelyek technológiailag jártas munkatársakkal rendelkeznek, akik könnyedén elsajátíthatják a táblázatok kezeléséhez szükséges képleteket.

Főbb jellemzők

  • Munkafolyamat-automatizálás
  • Biztonságos kérelemkezelés
  • E-aláírások dokumentumokhoz
  • Ügyfél által kezelt titkosítási kulcsok
  • Tevékenységnapló

Előnyök

  • Egyszerű és automatizált munkafolyamatok a manuális és ismétlődő folyamatok helyettesítésére
  • Különböző jogosultsági szintek a feladatok megtekintéséhez, szerkesztéséhez és kezeléséhez
  • Lap sablonok gyakori üzleti problémákhoz
  • Gantt-diagramok a mérföldkövekről és a projektfüggőségekről

Korlátozások

  • Nincs beépített időkövetési funkció
  • A táblázatok nem intuitív módszerek az üzleti folyamatok kezelésére.

Árak

  • Pro: 7 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
  • Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,4 az 5-ből (9201 értékelés)
  • Capterra: 4,2 (2658+ értékelés)

5. Appian

Appian Software
via Software Advice

Az Appian egy szoftverfejlesztési platform, amely teljes körű automatizálásként és vállalati low-code-ként működik BPM-eszközök előállítására. Az Appian kiváló megoldás vállalati szoftveralkalmazások fejlesztési környezeteként.

Bár az Appian nem egy tipikus üzleti folyamatkezelési megoldás, ez az alkalmazásfejlesztési platform elsősorban fejlesztők számára készült , hogy automatizálják az üzleti folyamatokat a maximális teljesítménykezelés érdekében.

Főbb jellemzők

  • Robotizált folyamatok automatizálása
  • Intelligens dokumentumfeldolgozás
  • Vizuális munkafolyamat-létrehozás
  • Dinamikus jelentések
  • Folyamatos optimalizálás

Előnyök

  • Gyorsan hozhat létre folyamatokat a drag-and-drop munkafolyamat-építőkkel
  • Integrálja a felhőszolgáltatások, RDBMS vagy régebbi rendszerek adatait
  • Bármely helyről hozzáférhet a munkafolyamatokhoz és a legfontosabb folyamatokhoz.
  • Alacsony kódszintű automatizálási platform a folyamatok javításához

Korlátozások

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Kódolási ismeretek szükségesek
  • Nincs lehetőség megjegyzéseket rendelni konkrét csapattagokhoz

Árak

  • Ingyenes
  • Jelentkezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
  • Platform: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Korlátlan: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (274+ értékelés)
  • Capterra: 4,2 az 5-ből (72+ értékelés)

6. Signavio

Signavio szoftver
az SAP Store-on keresztül

A Signavio egy BPM-megoldás, amely számos eszközt kínál az üzleti folyamatok átalakításához és automatizálásához. Konfigurálható és robusztus platformként a Signavio optimalizálja az üzleti folyamatokat, és gyors és alapos elemzést nyújt.

A fejlett drag-and-drop folyamatmodellezés és a folyamatbányászat-alapú teljesítményfigyelés teszi a Signaviót a folyamatfejlesztés egyik legerősebb szereplőjévé.

Főbb jellemzők

  • Együttműködésen alapuló modellfeldolgozás
  • Csatlakozik a meglévő SAP ERP alkalmazáshoz vagy SAP S/4HANA szoftverhez
  • Robotizált folyamatok automatizálása
  • Előre elkészített automatizálási eszközök
  • Folyamat-együttműködési központ

Előnyök

  • Egyszerű adatleképezés
  • Professzionális jelentéssablonok
  • Egyszerű csatlakozási integrációk

Korlátozások

  • Nincs munkafolyamat-funkció
  • A jelentési funkciók korlátai
  • Nem képes komplex üzleti folyamatok kezelésére

Árak

  • 30 napos ingyenes próba
  • Árajánlat kérés

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (16+ értékelés)
  • Capterra: 4,5 az 5-ből (24+ értékelés)

Szerezze be az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló szoftvert, amely mindent megcsinál!

Ha olyan megoldást keres, amellyel optimalizálhatja üzleti folyamatait és könnyedén bevezetheti a BPM-et, a ClickUp minden szükséges funkcióval és szolgáltatásokkal rendelkezik.

A munkafolyamat-kezeléstől és az együttműködési eszközöktől a kulcsfontosságú folyamatok automatizálásáig a ClickUp a folyamatos üzleti fejlesztés szoftverpartnere.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, hogyan növeli az üzleti hatékonyságát!

ClickUp Blog Egyszerű CTA

Vendégszerző:

John Allen a 8×8 SEO igazgatója, több mint 14 éves tapasztalattal rendelkezik, és széles körű háttérrel rendelkezik a SEM, SEO, fizetett média, mobil, közösségi média és e-mail területén végzett digitális marketing programok kidolgozásában és optimalizálásában, szem előtt tartva az új ügyfelek megszerzését és a bevételek növelését.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp