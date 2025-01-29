A 8 legjobb BPM eszköz 2025-ben (előnyök, hátrányok, árak)

A legjobb BPM szoftvert keresi?

Az üzleti folyamatok menedzsmentje minden vállalat számára az egyik legfontosabb folyamat. Segít optimalizálni a munkafolyamatokat, hogy minden a lehető legzökkenőmentesebben működjön.

A BPM azonban egy bonyolult folyamat, ezért nem lehet bármilyen eszközt használni hozzá, igaz?

Amit Önnek kell, az egy speciális BPM eszköz.

Ez egy olyan platform, amelynek célja az összes üzleti folyamattal és munkafolyamattal kapcsolatos folyamat optimalizálása és automatizálása.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a BPM szoftver, és kiemelünk nyolc népszerű, ma elérhető BPM eszközt. Áttekintjük a legfontosabb funkciókat, előnyöket, hátrányokat, árakat és vásárlói értékeléseket, hogy segítsünk kiválasztani a legjobbat!

Kezdjük!

Íme a nyolc legjobb üzleti folyamatkezelő eszköz listája, amelyek segítségével optimalizálhatja bármely munkafolyamatot 2023-ban:

1. ClickUp

A ClickUp a világ első számú projektmenedzsment szoftvere. Emellett testre szabott az üzleti folyamatok menedzsmentjéhez!

Legyen szó folyamatok automatizálásáról, a haladás nyomon követéséről vagy erőforrás-kezelésről, a ClickUp bármit el tud látni, amit rábízol!

Hogyan segít a ClickUp az üzleti folyamatok menedzsmentjében?

A ClickUp előnyei

Felhasználóbarát felület

Funkciókban gazdag ingyenes verziót kínál.

Egyszerű munkafolyamat-kezelés drag and drop funkcióval

Hozzon létre automatizált folyamatot a feladatok egyszerű kezeléséhez

Több nézet segítségével bármilyen projektstílushoz alkalmazkodik

Gyorsan hozzárendelhet feladatokat bármelyik csapattaghoz

Tervezzen komplex folyamatokat vagy rajzoljon folyamatdiagramokat a Mind Maps segítségével

A Gantt-diagrammal nyomon követhető a projekt ütemterve

Kiemelheti a feladat prioritását alacsony, normál, magas és sürgős kategóriákban.

Hozzon létre feladatfüggőségeket , hogy a feladatok a megfelelő sorrendben kerüljenek végrehajtásra.

Támogatja a natív időkövetést, hogy megtudja, mennyi időbe telik a projekt és a munkafolyamat feladatok elvégzése.

Erőteljes asztali, böngésző és mobil alkalmazások ként érhető el.

A ClickUp hátrányai

Nincs fehér címke

A műszerfalak nem exportálhatók

ClickUp árak

A ClickUp egy hatékony ingyenes verziót kínál rengeteg hasznos funkcióval. Ha azonban további funkciókra van szüksége, a fizetős csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik felhasználónként.

ClickUp vásárlói értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Process Street

A Process Street egy egyszerű BPM-megoldás, amely segít a vállalkozásoknak az ismétlődő üzleti folyamatok kezelésében.

De vajon rossz irányba halad, ha ezt használja üzleti folyamatai kezelésére?

Vessünk rá egy pillantást!

A Process Street legfontosabb jellemzői

Gyorsan létrehozhat és hozzárendelhet ellenőrzőlistás munkafolyamatokat

Műszerfal a feladatok tevékenységének valós idejű nyomon követéséhez

Munkafolyamat-automatizálások, amelyek műveleteket indíthatnak el olyan alkalmazásokban, mint a Salesforce, a Jira, a Slack és mások.

Jóváhagyások az engedélyezett BPM-folyamatok racionalizálására

Ütemezett ellenőrzőlisták és folyamat-automatizálási modulok

A Process Street előnyei

Egyszerű felhasználói felület

Könnyen létrehozhat strukturált folyamatdokumentumokat

Audio- és videofájlok hozzáadása dokumentumokhoz

Könnyen nyomon követheti a napi tevékenységeket a tevékenységi feed segítségével

A Process Street hátrányai

Nincs elérhető offline verzió

Nem kínál asztali alkalmazásokat

Az alap árazási csomag nem tartalmaz prioritásos támogatást.

A Process Street árai

1 tag számára örökre ingyenes csomagot kínál. A fizetős csomagok ára 25 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Process Street vásárlói értékelések

G2: 4,7/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (480+ értékelés)

3. Kissflow

A Kissflow egy felhőalapú BPM szoftvermegoldás minden méretű vállalkozás számára. Ez a munkafolyamat-kezelő szoftver támogatja az üzleti folyamatok automatizálását és a teljesítményfigyelési funkciókat.

Tehát ezzel véget vethet BPM-problémáinak?

Vessünk rá egy pillantást!

A Kissflow legfontosabb jellemzői

Szolgáltatási jegyek hozzárendelése és nyomon követése a gyors megoldás érdekében

Műszerfalak a folyamatokról szóló legfontosabb információk megszerzéséhez

Automatizálhatja a feladatokat, értesítéseket és eskalációkat

Skálázható, így nagy adatmennyiséget és komplexitást is képes kezelni

Egyszeri bejelentkezés bármely más platformra, például a G Suite-ra és az Office365-re

A Kissflow előnyei

A munkafolyamatok egyszerűsítése az üzleti folyamatok átalakításához kódolás nélkül

A felhasználókat az üzleti folyamat bármely lépéséhez hozzárendelheti

Testreszabható jelentések

Összekapcsolhatja a munkafolyamatokat harmadik féltől származó eszközökkel

A Kissflow hátrányai

Nehéz lehet bevezetni egy kezdő üzleti felhasználó számára

Csoportok létrehozása nélkül nem lehet feladatokat több felhasználónak kiosztani.

Drága árazási tervezetek

Kissflow árak

A fizetős csomagok ára havi 10 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Kissflow vásárlói értékelések

G2: 4,3/5 (460+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (20+ értékelés)

4. Appian

Az Appianon keresztül

Az Appian egy alkalmazásfejlesztési platform, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy folyamatközpontú alkalmazásokat hozzanak létre. Noha nem egy hagyományos folyamatkezelő szoftver, segíthet a meglévő üzleti tevékenységi folyamatok optimalizálásában.

Az Appian legfontosabb jellemzői

Drag and drop funkció a folyamatok gyors létrehozásához

Képesség a feladatokkal és folyamatokkal kapcsolatos adatok valós idejű megtekintésére

Integrálja az RDBMS, a felhőszolgáltatások vagy a régebbi rendszerek adatait

Folyamat-tárhely a korábban tervezett munkafolyamatok tárolásához

Alacsony kódszintű automatizálási platform a folyamatok javításához

Az Appian előnyei

Felhasználóbarát és intuitív felület

Könnyen meghatározhatók a kritikus üzleti irányelvek és eljárások

Gyorsan létrehozható feladatlapok és irányítópultok

Bárhonnan hozzáférhet a munkafolyamatokhoz és a folyamatokhoz

Az Appian hátrányai

Korlátozott rugalmasság a testreszabás terén

Alapvető kódolási ismeretek szükségesek

Nem lehet megjegyzéseket rendelni egy adott csapattaghoz

Appian árak

Ingyenes csomagot kínálnak legfeljebb 15 felhasználó számára. A fizetős csomagok ára havi 75 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Appian vásárlói értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 60 értékelés)

5. Bitrix24

A Bitrix24 egy kommunikációs és együttműködési platform, amelyet csapatok használnak ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) és projektmenedzsment szoftverként.

Ha azonban egyszerű szoftveres megoldást keres, amelyet „24/7” használhat, akkor érdemes máshol keresgélnie.

A Bitrix24 legfontosabb jellemzői

Sablonokkal, ellenőrzőlistákkal és alfeladatokkal ellátott feladatokat kínál

Azonnali üzenetküldő a gyors belső kommunikációhoz

No-Code RPA

Háromféle meghajtón könnyedén tárolhatja és megoszthatja dokumentumait

Naptárak a hatékony alkalmazotti és erőforrás-kezeléshez

A Bitrix24 előnyei

Kényelmes és intuitív CRM felület

Könnyedén segíthet az értékesítési csatorna nyomon követésében

HRMS-ként (emberi erőforrás menedzsment rendszer) is használható.

Android és iOS alkalmazások is elérhetők.

A Bitrix24 hátrányai

Nehéz bevezetés

Korlátozott beépített feladatállapotok

Nincsenek agilis menedzsment funkciók, például agilis diagramok.

Bitrix24 árak

A Bitrix24 korlátlan számú felhasználó számára ingyenes csomagot kínál. A fizetős csomagok ára 49 dollár/hó-tól kezdődik minden felhasználó számára.

Bitrix24 vásárlói értékelések

G2: 4,0/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (420+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Bitrix24 alternatívákat!

6. Smartsheet

Via Smartsheet

A Smartsheet egy táblázatalapú üzleti folyamatkezelő eszköz, amely segít a projektek tervezésében, kezelésében és nyomon követésében.

Ha szereti a táblázatokat, akkor imádni fogja. Azonban, hacsak nem a 90-es években él, ez a BPM szoftvereszköz elavultnak tűnhet.

A Smartsheet legfontosabb jellemzői

Webes űrlapok létrehozása és használata adatok gyűjtése céljából

Gantt-nézet a projekt függőségeinek és mérföldköveinek idővonalának megtekintéséhez

Sorok, kártyák és lapok segítségével könnyedén megbeszélhetők a projekt részletei.

Engedélyszintek, amelyek meghatározzák, hogy az emberek megtekinthetik-e, szerkeszthetik-e vagy adminisztrátorok lehetnek-e

Lap sablonok az üzleti problémák gyors megoldásához

A Smartsheet előnyei

Egyszerű, automatizált munkafolyamatokat hozhat létre ismétlődő és manuális folyamatokhoz.

Csatolmányokat lehet feltölteni a beszélgetésekbe és a táblázatokba

Harmadik féltől származó alkalmazások integrálása olyan alkalmazásokkal, mint a Salesforce és a Jira

Mobilalkalmazásokat kínál Android és iOS eszközökhöz egyaránt.

A Smartsheet hátrányai

A táblázatok nem felhasználóbarát módszerek a folyamatok kezelésére.

Nincs dedikált tevékenységi stream

Nincs beépített időkövetési funkciója

A Smartsheet árai

A fizetős csomagok ára havi 7 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Smartsheet vásárlói értékelések

G2: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Nézze meg ezeket a Smartsheet alternatívákat !

7. Nintex

A Nintex egy olyan platform, amely segít az üzleti munkafolyamatok és folyamatok létrehozásában, automatizálásában és optimalizálásában. Azonban a legtöbb csapat számára nem ez a legolcsóbb BPM-megoldás.

A Nintex legfontosabb jellemzői

Vizuálisan megtervezheti és feltérképezheti az üzleti műveleteket vagy folyamatokat

Automatizálja az ismétlődő munkákat a robotizált folyamatok automatizálásával

Optimalizálja a folyamatokat harmadik féltől származó mesterséges intelligenciával, gépi tanulással és természetes nyelvfeldolgozással.

Munkafolyamatokat kínál a folyamatok és dokumentumok jóváhagyásához

A Nintex előnyei

A Nintex hátrányai

Nehéz komplex folyamatokat felépíteni és kezelni

A harmadik féltől származó alkalmazások integrálása nehéz lehet

Drága árazási tervezetek

A Nintex árai

A fizetős csomagok ára 25 000 USD/évtől kezdődik, amely korlátlan számú felhasználót, korlátlan számú munkafolyamatot és 2000 dokumentum generálását tartalmazza.

Nintex vásárlói értékelések

G2: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

8. Bizagi Modeler

A Bizagi Modeler segítségével

A Bizagi BPM Suite részét képező Bizagi Modeler egy másik népszerű üzleti folyamatkezelő szoftver. Ez a folyamatmodellező eszköz segít a felhasználóknak optimalizálással és üzleti folyamatok fejlesztésével javítani az ügyfélélményt.

A Bizagi legfontosabb jellemzői

Részletes munkafolyamat-diagramok készítése a gyors vizuális áttekintéshez

Bármely üzleti folyamatmodellel könnyen együttműködhet

Valós idejű értesítések és tevékenységi stream a folyamatos frissítésekért

A folyamatok Word, PDF és Excel formátumban is közzétehetők.

A Bizagi Modeler előnyei

Felhasználóbarát

Szimulálhatja az üzleti folyamatokat, hogy kipróbálja a dolgokat

Hatékony munkafolyamat-motorral rendelkezik a működési hatékonyság érdekében.

Offline is működik

A Bizagi Modeler hátrányai

Az alapcsomagban nagyon korlátozott felhőalapú tárhely

Csak Windows-eszközökön érhető el.

Nincs Gantt-diagram funkció

A Bizagi Modeler árai

A Bizagi Modeler korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes csomagot kínál. Ha csapata több mint 100 felhasználóból áll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal az árakért.

Bizagi Modeler vásárlói értékelések

G2: 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Hogyan válasszuk ki a legjobb üzleti folyamatkezelő eszközt?

Az üzleti folyamatok optimalizálása elengedhetetlen, és a megfelelő üzleti folyamatkezelő eszköz megtalálása döntő fontosságú.

Egy kiváló BPM szoftvereszköz segít automatizálni a folyamatokat, azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, és fokozni az együttműködést a folyamatok felgyorsítása érdekében.

Csak annyit kell tennie, hogy átnézi az itt említett eszközök listáját, és kiválasztja azt, amelyik leginkább megfelel a BPM stratégiájának.

De hogy időt (és pénzt) takarítson meg, miért nem próbálja ki ingyen a ClickUp-ot?

Ez egyértelműen a legjobb BPM eszköz a piacon, automatizálási funkciókkal, csapatmunkát támogató funkciókkal, alkalmazásintegrációval és minden mással, amire szükséged lehet az üzleti hatékonyság javításához!