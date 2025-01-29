A 8 legjobb BPM eszköz 2025-ben (előnyök, hátrányok, árak)

A legjobb BPM szoftvert keresi?
Az üzleti folyamatok menedzsmentje minden vállalat számára az egyik legfontosabb folyamat. Segít optimalizálni a munkafolyamatokat, hogy minden a lehető legzökkenőmentesebben működjön.
A BPM azonban egy bonyolult folyamat, ezért nem lehet bármilyen eszközt használni hozzá, igaz?
Amit Önnek kell, az egy speciális BPM eszköz.
Ez egy olyan platform, amelynek célja az összes üzleti folyamattal és munkafolyamattal kapcsolatos folyamat optimalizálása és automatizálása.
Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a BPM szoftver, és kiemelünk nyolc népszerű, ma elérhető BPM eszközt. Áttekintjük a legfontosabb funkciókat, előnyöket, hátrányokat, árakat és vásárlói értékeléseket, hogy segítsünk kiválasztani a legjobbat!
Kezdjük!
A 8 legjobb BPM eszköz 2023-ban
Íme a nyolc legjobb üzleti folyamatkezelő eszköz listája, amelyek segítségével optimalizálhatja bármely munkafolyamatot 2023-ban:
1. ClickUp
A ClickUp a világ első számú projektmenedzsment szoftvere. Emellett testre szabott az üzleti folyamatok menedzsmentjéhez!
Legyen szó folyamatok automatizálásáról, a haladás nyomon követéséről vagy erőforrás-kezelésről, a ClickUp bármit el tud látni, amit rábízol!
Hogyan segít a ClickUp az üzleti folyamatok menedzsmentjében?
- Munkafolyamat-automatizálás: több mint 50 előre elkészített munkafolyamat-automatizálási paranccsal pillanatok alatt automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, vagy akár testreszabhatja és létrehozhatja saját automatizált munkafolyamatokat a munkafolyamat-kezeléshez.
- Egyéni feladatállapotok: hozzon létre releváns és testreszabott feladatállapotokat bármilyen típusú projekthez.
- Feladatlisták: részletes teendőlisták segítségével bontsa fel feladatait kisebb, kezelhetőbb részekre.
- ClickUp Docs: könnyedén hozhat létre, oszthat meg és tárolhat projekt- vagy vállalattal kapcsolatos dokumentumokat virtuális vagy házon belüli csapatával.
- Műszerfalak és jelentések: a ClickUp Agile Dashboards segítségével vizualizálhatja és mérheti projektje előrehaladását és csapata teljesítményét olyan diagramok segítségével, mint a Velocity, Burnup, Burndown és Cumulative Flow Diagrams.
- Több megbízott: könnyedén több csapattagot vagy akár egy egész csapatot is hozzárendelhet egy közös projekthez vagy feladathoz.
- Hatékony integrációk: legyen szó kommunikációs, videohívási vagy időkövetési eszközről, a ClickUp számos alkalmazással integrálható, a Slack -től és a Zoom-tól a Toggl-ig és a Google Drive-ig.
A ClickUp előnyei
- Felhasználóbarát felület
- Funkciókban gazdag ingyenes verziót kínál.
- Egyszerű munkafolyamat-kezelés drag and drop funkcióval
- Hozzon létre automatizált folyamatot a feladatok egyszerű kezeléséhez
- Több nézet segítségével bármilyen projektstílushoz alkalmazkodik
- Gyorsan hozzárendelhet feladatokat bármelyik csapattaghoz
- Tervezzen komplex folyamatokat vagy rajzoljon folyamatdiagramokat a Mind Maps segítségével
- A Gantt-diagrammal nyomon követhető a projekt ütemterve
- Kiemelheti a feladat prioritását alacsony, normál, magas és sürgős kategóriákban.
- Hozzon létre feladatfüggőségeket, hogy a feladatok a megfelelő sorrendben kerüljenek végrehajtásra.
- Támogatja a natív időkövetést, hogy megtudja, mennyi időbe telik a projekt és a munkafolyamat feladatok elvégzése.
- Erőteljes asztali, böngésző és mobil alkalmazásokként érhető el.
A ClickUp hátrányai
- Nincs fehér címke
- A műszerfalak nem exportálhatók
ClickUp árak
A ClickUp egy hatékony ingyenes verziót kínál rengeteg hasznos funkcióval. Ha azonban további funkciókra van szüksége, a fizetős csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik felhasználónként.
ClickUp vásárlói értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Process Street
A Process Street egy egyszerű BPM-megoldás, amely segít a vállalkozásoknak az ismétlődő üzleti folyamatok kezelésében.
De vajon rossz irányba halad, ha ezt használja üzleti folyamatai kezelésére?
Vessünk rá egy pillantást!
A Process Street legfontosabb jellemzői
- Gyorsan létrehozhat és hozzárendelhet ellenőrzőlistás munkafolyamatokat
- Műszerfal a feladatok tevékenységének valós idejű nyomon követéséhez
- Munkafolyamat-automatizálások, amelyek műveleteket indíthatnak el olyan alkalmazásokban, mint a Salesforce, a Jira, a Slack és mások.
- Jóváhagyások az engedélyezett BPM-folyamatok racionalizálására
- Ütemezett ellenőrzőlisták és folyamat-automatizálási modulok
A Process Street előnyei
- Egyszerű felhasználói felület
- Könnyen létrehozhat strukturált folyamatdokumentumokat
- Audio- és videofájlok hozzáadása dokumentumokhoz
- Könnyen nyomon követheti a napi tevékenységeket a tevékenységi feed segítségével
A Process Street hátrányai
- Nincs elérhető offline verzió
- Nem kínál asztali alkalmazásokat
- Az alap árazási csomag nem tartalmaz prioritásos támogatást.
A Process Street árai
1 tag számára örökre ingyenes csomagot kínál. A fizetős csomagok ára 25 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
Process Street vásárlói értékelések
- G2: 4,7/5 (110+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (480+ értékelés)
3. Kissflow
A Kissflow egy felhőalapú BPM szoftvermegoldás minden méretű vállalkozás számára. Ez a munkafolyamat-kezelő szoftver támogatja az üzleti folyamatok automatizálását és a teljesítményfigyelési funkciókat.
Tehát ezzel véget vethet BPM-problémáinak?
Vessünk rá egy pillantást!
A Kissflow legfontosabb jellemzői
- Szolgáltatási jegyek hozzárendelése és nyomon követése a gyors megoldás érdekében
- Műszerfalak a folyamatokról szóló legfontosabb információk megszerzéséhez
- Automatizálhatja a feladatokat, értesítéseket és eskalációkat
- Skálázható, így nagy adatmennyiséget és komplexitást is képes kezelni
- Egyszeri bejelentkezés bármely más platformra, például a G Suite-ra és az Office365-re
A Kissflow előnyei
- A munkafolyamatok egyszerűsítése az üzleti folyamatok átalakításához kódolás nélkül
- A felhasználókat az üzleti folyamat bármely lépéséhez hozzárendelheti
- Testreszabható jelentések
- Összekapcsolhatja a munkafolyamatokat harmadik féltől származó eszközökkel
A Kissflow hátrányai
- Nehéz lehet bevezetni egy kezdő üzleti felhasználó számára
- Csoportok létrehozása nélkül nem lehet feladatokat több felhasználónak kiosztani.
- Drága árazási tervezetek
Kissflow árak
A fizetős csomagok ára havi 10 dollár/felhasználó-tól kezdődik.
Kissflow vásárlói értékelések
- G2: 4,3/5 (460+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (20+ értékelés)
4. Appian
Az Appian egy alkalmazásfejlesztési platform, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy folyamatközpontú alkalmazásokat hozzanak létre. Noha nem egy hagyományos folyamatkezelő szoftver, segíthet a meglévő üzleti tevékenységi folyamatok optimalizálásában.
Az Appian legfontosabb jellemzői
- Drag and drop funkció a folyamatok gyors létrehozásához
- Képesség a feladatokkal és folyamatokkal kapcsolatos adatok valós idejű megtekintésére
- Integrálja az RDBMS, a felhőszolgáltatások vagy a régebbi rendszerek adatait
- Folyamat-tárhely a korábban tervezett munkafolyamatok tárolásához
- Alacsony kódszintű automatizálási platform a folyamatok javításához
Az Appian előnyei
- Felhasználóbarát és intuitív felület
- Könnyen meghatározhatók a kritikus üzleti irányelvek és eljárások
- Gyorsan létrehozható feladatlapok és irányítópultok
- Bárhonnan hozzáférhet a munkafolyamatokhoz és a folyamatokhoz
Az Appian hátrányai
- Korlátozott rugalmasság a testreszabás terén
- Alapvető kódolási ismeretek szükségesek
- Nem lehet megjegyzéseket rendelni egy adott csapattaghoz
Appian árak
Ingyenes csomagot kínálnak legfeljebb 15 felhasználó számára. A fizetős csomagok ára havi 75 dollár/felhasználó-tól kezdődik.
Appian vásárlói értékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 60 értékelés)
5. Bitrix24
A Bitrix24 egy kommunikációs és együttműködési platform, amelyet csapatok használnak ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) és projektmenedzsment szoftverként.
Ha azonban egyszerű szoftveres megoldást keres, amelyet „24/7” használhat, akkor érdemes máshol keresgélnie.
A Bitrix24 legfontosabb jellemzői
- Sablonokkal, ellenőrzőlistákkal és alfeladatokkal ellátott feladatokat kínál
- Azonnali üzenetküldő a gyors belső kommunikációhoz
- No-Code RPA
- Háromféle meghajtón könnyedén tárolhatja és megoszthatja dokumentumait
- Naptárak a hatékony alkalmazotti és erőforrás-kezeléshez
A Bitrix24 előnyei
- Kényelmes és intuitív CRM felület
- Könnyedén segíthet az értékesítési csatorna nyomon követésében
- HRMS-ként (emberi erőforrás menedzsment rendszer) is használható.
- Android és iOS alkalmazások is elérhetők.
A Bitrix24 hátrányai
- Nehéz bevezetés
- Korlátozott beépített feladatállapotok
- Nincsenek agilis menedzsment funkciók, például agilis diagramok.
Bitrix24 árak
A Bitrix24 korlátlan számú felhasználó számára ingyenes csomagot kínál. A fizetős csomagok ára 49 dollár/hó-tól kezdődik minden felhasználó számára.
Bitrix24 vásárlói értékelések
- G2: 4,0/5 (340+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (420+ értékelés)
6. Smartsheet
6. Smartsheet
A Smartsheet egy táblázatalapú üzleti folyamatkezelő eszköz, amely segít a projektek tervezésében, kezelésében és nyomon követésében.
Ha szereti a táblázatokat, akkor imádni fogja. Azonban, hacsak nem a 90-es években él, ez a BPM szoftvereszköz elavultnak tűnhet.
A Smartsheet legfontosabb jellemzői
- Webes űrlapok létrehozása és használata adatok gyűjtése céljából
- Gantt-nézet a projekt függőségeinek és mérföldköveinek idővonalának megtekintéséhez
- Sorok, kártyák és lapok segítségével könnyedén megbeszélhetők a projekt részletei.
- Engedélyszintek, amelyek meghatározzák, hogy az emberek megtekinthetik-e, szerkeszthetik-e vagy adminisztrátorok lehetnek-e
- Lap sablonok az üzleti problémák gyors megoldásához
A Smartsheet előnyei
- Egyszerű, automatizált munkafolyamatokat hozhat létre ismétlődő és manuális folyamatokhoz.
- Csatolmányokat lehet feltölteni a beszélgetésekbe és a táblázatokba
- Harmadik féltől származó alkalmazások integrálása olyan alkalmazásokkal, mint a Salesforce és a Jira
- Mobilalkalmazásokat kínál Android és iOS eszközökhöz egyaránt.
A Smartsheet hátrányai
- A táblázatok nem felhasználóbarát módszerek a folyamatok kezelésére.
- Nincs dedikált tevékenységi stream
- Nincs beépített időkövetési funkciója
A Smartsheet árai
A fizetős csomagok ára havi 7 dollár/felhasználó-tól kezdődik.
Smartsheet vásárlói értékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)
7. Nintex
7. Nintex
A Nintex egy olyan platform, amely segít az üzleti munkafolyamatok és folyamatok létrehozásában, automatizálásában és optimalizálásában. Azonban a legtöbb csapat számára nem ez a legolcsóbb BPM-megoldás.
A Nintex legfontosabb jellemzői
- Vizuálisan megtervezheti és feltérképezheti az üzleti műveleteket vagy folyamatokat
- Automatizálja az ismétlődő munkákat a robotizált folyamatok automatizálásával
- Optimalizálja a folyamatokat harmadik féltől származó mesterséges intelligenciával, gépi tanulással és természetes nyelvfeldolgozással.
- Munkafolyamatokat kínál a folyamatok és dokumentumok jóváhagyásához
A Nintex előnyei
- Felhasználóbarát felület
- Személyre szabott irányítópultok és folyamatábrázolás
- Drag and drop tervező a munkafolyamatok egyszerű létrehozásához
- Könnyen integrálható olyan üzleti alkalmazásokkal, mint a SharePoint.
A Nintex hátrányai
- Nehéz komplex folyamatokat felépíteni és kezelni
- A harmadik féltől származó alkalmazások integrálása nehéz lehet
- Drága árazási tervezetek
A Nintex árai
A fizetős csomagok ára 25 000 USD/évtől kezdődik, amely korlátlan számú felhasználót, korlátlan számú munkafolyamatot és 2000 dokumentum generálását tartalmazza.
Nintex vásárlói értékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)
8. Bizagi Modeler
A Bizagi BPM Suite részét képező Bizagi Modeler egy másik népszerű üzleti folyamatkezelő szoftver. Ez a folyamatmodellező eszköz segít a felhasználóknak optimalizálással és üzleti folyamatok fejlesztésével javítani az ügyfélélményt.
A Bizagi legfontosabb jellemzői
- Részletes munkafolyamat-diagramok készítése a gyors vizuális áttekintéshez
- Bármely üzleti folyamatmodellel könnyen együttműködhet
- Valós idejű értesítések és tevékenységi stream a folyamatos frissítésekért
- A folyamatok Word, PDF és Excel formátumban is közzétehetők.
A Bizagi Modeler előnyei
- Felhasználóbarát
- Szimulálhatja az üzleti folyamatokat, hogy kipróbálja a dolgokat
- Hatékony munkafolyamat-motorral rendelkezik a működési hatékonyság érdekében.
- Offline is működik
A Bizagi Modeler hátrányai
- Az alapcsomagban nagyon korlátozott felhőalapú tárhely
- Csak Windows-eszközökön érhető el.
- Nincs Gantt-diagram funkció
A Bizagi Modeler árai
A Bizagi Modeler korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes csomagot kínál. Ha csapata több mint 100 felhasználóból áll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal az árakért.
Bizagi Modeler vásárlói értékelések
- G2: 4,6/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
Hogyan válasszuk ki a legjobb üzleti folyamatkezelő eszközt?
Az üzleti folyamatok optimalizálása elengedhetetlen, és a megfelelő üzleti folyamatkezelő eszköz megtalálása döntő fontosságú.
Egy kiváló BPM szoftvereszköz segít automatizálni a folyamatokat, azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, és fokozni az együttműködést a folyamatok felgyorsítása érdekében.
Csak annyit kell tennie, hogy átnézi az itt említett eszközök listáját, és kiválasztja azt, amelyik leginkább megfelel a BPM stratégiájának.
De hogy időt (és pénzt) takarítson meg, miért nem próbálja ki ingyen a ClickUp-ot?
Ez egyértelműen a legjobb BPM eszköz a piacon, automatizálási funkciókkal, csapatmunkát támogató funkciókkal, alkalmazásintegrációval és minden mással, amire szükséged lehet az üzleti hatékonyság javításához!