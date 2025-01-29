Az 5 legjobb Bitrix24 alternatíva és versenytárs (jellemzők, korlátozások, árak)

Hatékony Bitrix24 alternatívákat keres?

Valószínűleg azért van itt, mert a Bitrix24 nem felel meg az Ön igényeinek.

És ez így van rendjén.

Vannak dolgok, amelyek egyszerűen nem illenek össze.

Mint az olaj és a víz, vagy az ananász és a pizza.

Igen, pontosan ezt mondtuk.

Az életben azonban a legtöbb dolognak van ideális párja.

Így hamarosan megtalálhatja a tökéletes projektmenedzsment-társat.

Ebben a cikkben bemutatjuk az öt legnépszerűbb Bitrix24 alternatívát, azok legfontosabb jellemzőivel, előnyeivel, hátrányaival, áraival és felhasználói értékeléseivel együtt.

Kezdjük is!

Miért érdemes alternatívákat keresni a Bitrix24-hez?

A Bitrix24 egy népszerű együttműködési eszköz, amelyet kis és növekvő vállalkozások széles körben használnak projektmenedzsment célokra.

Melyek a legjobb funkciói?

Beépített CRM szoftverfunkciók

Ingyenes e-mail marketing funkciók

Ön által üzemeltetett és felhőalapú változatban is elérhető.

Együttműködésen alapuló projekt- és feladatkezelési funkciók

Miért érdemes Bitrix24 alternatívákat keresni?

A Bitrix24 projektmenedzsment eszközként vagy platformként számos fontos területen elmarad a várakozásoktól.

Íme egy rövid áttekintés a Bitrix24 néhány olyan hátrányáról, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Hátrány #1: Bonyolult beállítás

Az ideális projektmenedzsment szoftvernek könnyen beállíthatónak kell lennie.

A Bitrix24 esetében ez nem így van!

A beállítás után kimerült lesz.

Hátrány #2: Túl sok extra funkció

A Bitrix24 számos extra funkciót kínál, például e-mail marketinget, ügyfélszolgálatot és potenciális ügyfelek kezelését.

Ha csak feladatkezelésre szeretné használni, akkor ezek a kiegészítő funkciók egyszerűen feleslegesek lesznek, és csak a tárhelyét foglalják.

Hátrány #3: Bonyolult felhasználói felület

Természetesen a Bitrix24 egyes funkciói jók.

Azonban ezek nem jól szervezettek.

A Bitrix24 zsúfolt felhasználói felülete zavaró lehet és elriaszthatja Önt, különösen, ha kezdő felhasználó.

Ez nem az, amit egy projektmenedzsment szoftvertől elvársz, igaz?

Sajnos a hátrányok nem érnek véget ennél.

Olvassa el átfogó Bitrix24-áttekintésünket , hogy több korlátozást is megismerjen.

Kezdjük el a legjobb Bitrix24 alternatíva keresését! Induljunk!

Az 5 legjobb Bitrix24 alternatíva

Nehéz olyan Bitrix24 alternatívát találni, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Mivel túl sok lehetőség és túl sok tényező van, amit figyelembe kell venni...

A legfontosabb, hogy minden szervezet egyedülálló.

Egyesek a marketing igényeket helyezik előtérbe, míg mások a tervezésre és a tervezésre koncentrálnak.

Ne aggódjon! Mi itt vagyunk Önért.

Íme az öt legjobb Bitrix24 alternatíva listája, hogy segítsen kiválasztani a legjobbat.

Töltse le a ClickUp alkalmazást bármely eszközre, és bárhonnan hozzáférhet munkájához.

Az első a ClickUp, az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment szoftver, amelyet a legproduktívabb csapatok használnak.

Az eszköz rendkívül testreszabható, rengeteg olyan funkcióval rendelkezik, amelyek célja, hogy a projektmenedzsmentet ugyanolyan egyszerűvé tegyék az Ön számára, mint a kvantumfizika a fizikusok számára.

Hogyan csinálja ezt a ClickUp?

Vessünk egy pillantást néhány legfontosabb funkciójára, hogy megértsük, miért áll az első helyen a Bitrix24 alternatívák listáján.

A ClickUp legfontosabb jellemzői

A. Élvezze a rugalmasságot a nézetekkel

Váltson a különböző nézetek között, és találja meg azt, amelyik leginkább megfelel a munkastílusának.

Válasszon a ClickUp többféle nézet közül, például:

Táblázatos nézet : Kanban nézet a feladatok állapot szerinti rendezéséhez

Box view: a vezetők számára a feladatok megbízottak szerint történő rendezéséhez

Naptár nézet : tekintse meg az összes közelgő eseményt és feladatot a naptárban

Lista nézet: az összes feladatot lista formátumban jelenítheti meg, és szűrők segítségével rendezheti őket.

B. Időt és energiát takaríthat meg az automatizálással

A ClickUp rengeteg automatizálási lehetőséget kínál a munkafolyamatában előforduló bármely ismétlődő feladathoz.

Legyen szó marketing automatizálásról, ügyfélszolgálati automatizálásról vagy humánerőforrás-igényekről, a ClickUp Automation funkciójával bármilyen munkafolyamatot automatizálhat.

Hozzon létre saját automatizálási beállítást, vagy válasszon az automatizálási sablonok könyvtárából!

A ClickUp elvégzi a munkát, míg Ön és csapata a növekedésre koncentrálhat. 😇

C. Várakozások meghatározása Időbecslések

Minden projektnek vagy feladatnak rendelkeznie kell időbecsléssel.

Hogyan lehetne másképp áttekinthető idővonalat készíteni, vagy tudni, mikor és kinek kell feladatokat kiosztani?

A ClickUp Időbecslés funkciójával elvárásokat állíthat be és előre jelezheti, mikor fogják elvégezni a feladatokat.

Időbecslések hozzáadása a ClickUp feladatokhoz és nézetekhez

Tehát... a Bitrix24 alternatívái időt takarítanak meg? Igen!

Ez azt jelenti, hogy több időd marad a Dungeons and Dragons játékra a kollégáiddal? Kétszeresen igen!

D. Kezelje projektjeit mint egy profi a Gantt-diagramokkal

Megfélemlítik Önt a Gantt-diagramok?

Megértjük.

A Gantt-diagram bonyolultnak és ijesztőnek tűnhet. Mint egy molekuláris orbitális diagram, amely a molekulák kémiai kötéseit magyarázza. Hú!

De a ClickUp Gantt-diagramjai nem így néznek ki.

Gantt-diagramjaink:

A ClickUp Gantt-nézetével gyorsan ütemezhet több projektet is.

E. Kezelje a dokumentumokat úgy, ahogy még soha, a Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével létrehozhatja a legrugalmasabb és legkönnyebben megosztható tudásbázist.

Legyen szó blogtartalomról vagy a húrelméletről szóló jegyzetekről, a Docs minden szöveget és adatot kezelni tud 😎

Milyen előnyei vannak?

F. Kövesse nyomon projektjeit Dashboards és Widgets segítségével

A projektmenedzserek imádják a ClickUp fejlett irányítópultjait.

Kövesse nyomon minden egyes tevékenységet és eredményt különböző műszerfal-widgetekkel, mint például:

A Dashboards segítségével bármilyen módon vizualizálhatja a ClickUp Workspace-ben végzett munkát.

Ne feledje: minél több információval rendelkezik csapata teljesítményéről, annál többet érhet el szervezetként.

A ClickUp előnyei

A ClickUp hátrányai

A műszerfalak nem exportálhatók

Ne aggódjon! Csapatunk nyolc különböző időzónában dolgozik, hogy biztosítsa javaslatai megvalósítását és a problémák megoldását.

Nézze meg fejlesztési ütemtervünket , hogy megtudja, mi várható.

ClickUp árak

A ClickUp három árazási lehetőséget kínál:

Örökre ingyenes: korlátlan számú feladatot és felhasználót, valamint 100 MB tárhelyet tartalmaz (inkább freemium)

Unlimited (5 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú lista, tábla, irányítópult és tárhely

Business (9 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza az összes automatizálást, a Mind Maps funkciót és az egyéni exportálást.

ClickUp felhasználói értékelések

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Wrike

via Wrike

Sok projektmenedzser kedveli a Wrike-ot hatékony erőforrás-kezelési képességei és együttműködési platformként való funkciói miatt.

Azonban, ami a beállítást és a bevezetést illeti,

A Wrike után úgy érezheti magát, mint... 🤦

Említettük már, hogy a Wrike Professional Services segít Önnek a folyamatban?

Egy speciális szolgáltatás… csak a kezdéshez!

Ha belülről sikítasz, nem vagy egyedül.

Érdekli a Wrike? Tudjon meg többet a Wrike projektmenedzsmentről és a legjobb Wrike alternatívákról.

A Wrike legfontosabb jellemzői

Beépített űrlapkészítővel rendelkezik

Beépített időkövető funkcióval rendelkezik

Kétfaktoros hitelesítést kínál

Lehetővé teszi egyéni állapotok létrehozását

A Wrike előnyei

Rengeteg sablon áll rendelkezésre

Valós idejű jelentéseket generál

Hatékony munkafolyamat-kezelést kínál

Támogatja az iOS és Android eszközöket is.

A Wrike hátrányai

A bevezetés meglehetősen bonyolult

A mobilalkalmazás nem annyira funkcionális, mint a webalkalmazás.

Az ingyenes verzió csak öt felhasználót támogat.

Nem lehet importálni más projektmenedzsment platformokról

A Wrike árai

A Wrike három árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes: táblázatos nézet, táblázatos nézet és 2 GB tárhely

Professional (9,80 USD/felhasználó/hónap): megosztható irányítópult, fejlett integrációk és 5 GB tárhely

Business (24,80 USD/felhasználó/hónap): jelentéssablonokat, grafikus elemzéseket és 50 GB tárhelyet tartalmaz.

Wrike felhasználói értékelések

Capterra: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 1300 értékelés)

3. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp remek alternatíva a Bitrixhez.

A legerősebb tulajdonságai az együttműködés és a kommunikáció.

Ha azonban megnézi a Basecamp projektkövetési funkcióit, akkor a lista egyetlen elemével fogja végezni.

Csak egy van, és az a Hill Charts.

További információkat szeretne? Olvassa el részletes Basecamp áttekintésünket .

A Basecamp legfontosabb jellemzői

Interaktív táblák a csapatmunkához

Pings azonnali üzenetküldéshez kis csoportokban vagy privát egyéni beszélgetésekhez

Hatékony és könnyen használható univerzális keresés

Csapatjelentések a feladatok és a csapat tagjai átfogó összefoglalásához

A Basecamp előnyei

Egyszerű feladatkezelés kis csapatok számára

iOS és Android alkalmazásokkal is rendelkezik.

Automatikus bejelentkezési kérdések (napi, heti vagy havi)

Támogatja az ügyfelek hozzáférését

A Basecamp hátrányai

Egy fix árú opció

Nincs natív időkövető

Nincsenek fejlett projektkövetési funkciók

Korlátozott integrációkat támogat

A Basecamp árai

Basecamp Personal (30 napos ingyenes próba): három projektet, 20 felhasználót és 1 GB tárhelyet kínál.

Üzleti csomag (99 USD/hó): valós idejű csevegés, teendőlisták, korlátlan számú felhasználó és ügyfél

Basecamp felhasználói értékelések

Capterra: 4,3/5 (több mint 12 300 értékelés)

G2: 4,1/5 (több mint 4500 értékelés)

4. Monday.com

via Monday

A Monday.com egy jó Bitrix24 alternatíva.

Ez egy projektmenedzsment, csapatmunka és feladatkezelő eszköz, amely már sok marketingcsapatnak segített.

Azonban a legtöbbünk utálja a hétfőket, és ez a szoftver nem igazán segít abban, hogy meggondoljuk magunkat.

Először is, tudta, hogy a Monday.com nem kínál ingyenes csomagot?

Olvassa el a Monday.com áttekintésünket és a Monday legjobb alternatíváit, hogy megtudja, ez-e a megfelelő projektmenedzsment eszköz az Ön számára.

Monday.com legfontosabb jellemzői

Vendég hozzáférés táblák és idővonalak megtekintéséhez

Ismétlődő feladatok és emlékeztetők

Táblák feladatok és alfeladatok kezeléséhez

#tag oszlopok az eredmények szűréséhez az összes táblán

Monday.com előnyei

Vizuálisan vonzó és felhasználóbarát

iOS és Android alkalmazások elérhetők

Munkafolyamat-kezelés

Natív időkövető

Monday.com hátrányai

Nincsenek hatékony feladatfüggőségek

Nincs ingyenes csomag

Az időkövető csak a Pro csomagban érhető el.

Nincs jegyzetfüzet

Monday.com árak

A Monday.com háromféle árat kínál:

Alap (8 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza az űrlapokat, a kontextusos kommunikációt és egy táblát a műszerfalon

Standard (10 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza a fejlett keresést, a naptár nézetet és három táblát a műszerfalon

Pro (16 USD/felhasználó/hónap): időkövető, képletoszlop és 10 táblázat/dashboard

Monday.com felhasználói értékelések

Capterra: 4,6/5 (2100+ értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

5. Jira

via Jira

A Bitrix24 alternatíváinak listáján az utolsó helyet a Jira foglalja el. Népszerűsége annak köszönhető, hogy egy hatékony, agilis projektmenedzsment szoftver, amelyre a technológiai szakemberek is támaszkodnak.

Bár a Jira technikai felhasználók számára jó szoftverplatform lehet, a legtöbb más csapat számára nem alkalmas.

Nem biztos a Jira-ban? Vessen egy pillantást átfogó Jira-áttekintés ünkre és a Jira több alternatívájára.

A Jira legfontosabb jellemzői

Testreszabható Scrum és Kanban táblák

Drag and drop automatizálási eszköz

Agilis jelentések a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

Több mint 3000 integrációt támogat

A Jira előnyei

Saját programozási nyelvvel rendelkezik

iOS és Android alkalmazások elérhetők

360 fokos áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról

Átfogó keresési funkció

A Jira hátrányai

Bonyolult felhasználói felület kezdőknek

Korlátozott fájlméret (csak 2 GB)

Nincs több megbízott

Nincsenek egyedi sablonok a feladatokhoz

Jira árak

A Jira három árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes: agilis jelentések, automatizálások és 2 GB fájltároló

Standard (7 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza az ellenőrzési naplókat, az anonim hozzáférést és 250 GB fájltároló kapacitást.

Premium (14 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza tartalmazza a Scrum és Kanban táblákat, a projektarchívumot és a korlátlan tárhelyet.

Jira felhasználói értékelések

Capterra: 4,4/5 (9500+ értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 3600 értékelés)

Ideje egy komoly Bitrix24 alternatívát keresni

Bár a Bitrix24 egy remek CRM-platform, és számos közösségi együttműködési funkcióval rendelkezik, ez nem elég. Továbbra is hiányoznak belőle néhány fontos projektfunkciók, és használata rendkívül bonyolult lehet.

Amire szüksége van, az egy olyan egységes platform, amely teljes csomagot kínál.

Különösen akkor, ha sok más Bitrix24-versenytárs is van, amelyek ingyenes csomagjaikban értékesebb funkciókat kínálnak!

Vessen egy pillantást a ClickUp-ra. Örökre ingyenes (hacsak nem szeretne frissíteni), és korlátlan számú feladatot és felhasználót támogat.

A ClickUp egyéb főbb jellemzői, mint például az 50+ előre elkészített folyamat-automatizálás, a Me Mode és a rengeteg integráció teszik a legjobb Bitrix24 alternatívává.

Ha még mindig nem hisz nekünk, olvassa el a ClickUp és a Bitrix 24 összehasonlító cikkünket, és meg fogja érteni, mire gondolunk!

Ideje még ma ingyenesen letölteni a ClickUp alkalmazást!