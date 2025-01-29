Az 5 legjobb Bitrix24 alternatíva és versenytárs (jellemzők, korlátozások, árak)

Hatékony Bitrix24 alternatívákat keres?
Valószínűleg azért van itt, mert a Bitrix24 nem felel meg az Ön igényeinek.
És ez így van rendjén.
Vannak dolgok, amelyek egyszerűen nem illenek össze.
Mint az olaj és a víz, vagy az ananász és a pizza.
Igen, pontosan ezt mondtuk.
Az életben azonban a legtöbb dolognak van ideális párja.
Így hamarosan megtalálhatja a tökéletes projektmenedzsment-társat.
Ebben a cikkben bemutatjuk az öt legnépszerűbb Bitrix24 alternatívát, azok legfontosabb jellemzőivel, előnyeivel, hátrányaival, áraival és felhasználói értékeléseivel együtt.
Kezdjük is!
Miért érdemes alternatívákat keresni a Bitrix24-hez?
A Bitrix24 egy népszerű együttműködési eszköz, amelyet kis és növekvő vállalkozások széles körben használnak projektmenedzsment célokra.
Melyek a legjobb funkciói?
- Beépített CRM szoftverfunkciók
- Ingyenes e-mail marketing funkciók
- Ön által üzemeltetett és felhőalapú változatban is elérhető.
- Együttműködésen alapuló projekt- és feladatkezelési funkciók
Miért érdemes Bitrix24 alternatívákat keresni?
A Bitrix24 projektmenedzsment eszközként vagy platformként számos fontos területen elmarad a várakozásoktól.
Íme egy rövid áttekintés a Bitrix24 néhány olyan hátrányáról, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Hátrány #1: Bonyolult beállítás
Az ideális projektmenedzsment szoftvernek könnyen beállíthatónak kell lennie.
A Bitrix24 esetében ez nem így van!
A beállítás után kimerült lesz.
Hátrány #2: Túl sok extra funkció
A Bitrix24 számos extra funkciót kínál, például e-mail marketinget, ügyfélszolgálatot és potenciális ügyfelek kezelését.
Ha csak feladatkezelésre szeretné használni, akkor ezek a kiegészítő funkciók egyszerűen feleslegesek lesznek, és csak a tárhelyét foglalják.
Hátrány #3: Bonyolult felhasználói felület
Természetesen a Bitrix24 egyes funkciói jók.
Azonban ezek nem jól szervezettek.
A Bitrix24 zsúfolt felhasználói felülete zavaró lehet és elriaszthatja Önt, különösen, ha kezdő felhasználó.
Ez nem az, amit egy projektmenedzsment szoftvertől elvársz, igaz?
Sajnos a hátrányok nem érnek véget ennél.
Olvassa el átfogó Bitrix24-áttekintésünket , hogy több korlátozást is megismerjen.
Kezdjük el a legjobb Bitrix24 alternatíva keresését! Induljunk!
Az 5 legjobb Bitrix24 alternatíva
Nehéz olyan Bitrix24 alternatívát találni, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek.
Mivel túl sok lehetőség és túl sok tényező van, amit figyelembe kell venni...
A legfontosabb, hogy minden szervezet egyedülálló.
Egyesek a marketing igényeket helyezik előtérbe, míg mások a tervezésre és a tervezésre koncentrálnak.
Ne aggódjon! Mi itt vagyunk Önért.
Íme az öt legjobb Bitrix24 alternatíva listája, hogy segítsen kiválasztani a legjobbat.
1. ClickUp
Az első a ClickUp, az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment szoftver, amelyet a legproduktívabb csapatok használnak.
Az eszköz rendkívül testreszabható, rengeteg olyan funkcióval rendelkezik, amelyek célja, hogy a projektmenedzsmentet ugyanolyan egyszerűvé tegyék az Ön számára, mint a kvantumfizika a fizikusok számára.
Hogyan csinálja ezt a ClickUp?
Vessünk egy pillantást néhány legfontosabb funkciójára, hogy megértsük, miért áll az első helyen a Bitrix24 alternatívák listáján.
A ClickUp legfontosabb jellemzői
A. Élvezze a rugalmasságot a nézetekkel
Váltson a különböző nézetek között, és találja meg azt, amelyik leginkább megfelel a munkastílusának.
Válasszon a ClickUp többféle nézet közül, például:
- Táblázatos nézet: Kanban nézet a feladatok állapot szerinti rendezéséhez
- Box view: a vezetők számára a feladatok megbízottak szerint történő rendezéséhez
- Naptár nézet: tekintse meg az összes közelgő eseményt és feladatot a naptárban
- Lista nézet: az összes feladatot lista formátumban jelenítheti meg, és szűrők segítségével rendezheti őket.
B. Időt és energiát takaríthat meg az automatizálással
A ClickUp rengeteg automatizálási lehetőséget kínál a munkafolyamatában előforduló bármely ismétlődő feladathoz.
Legyen szó marketing automatizálásról, ügyfélszolgálati automatizálásról vagy humánerőforrás-igényekről, a ClickUp Automation funkciójával bármilyen munkafolyamatot automatizálhat.
A ClickUp elvégzi a munkát, míg Ön és csapata a növekedésre koncentrálhat. 😇
C. Várakozások meghatározása Időbecslések
Minden projektnek vagy feladatnak rendelkeznie kell időbecsléssel.
Hogyan lehetne másképp áttekinthető idővonalat készíteni, vagy tudni, mikor és kinek kell feladatokat kiosztani?
A ClickUp Időbecslés funkciójával elvárásokat állíthat be és előre jelezheti, mikor fogják elvégezni a feladatokat.
Tehát... a Bitrix24 alternatívái időt takarítanak meg? Igen!
Ez azt jelenti, hogy több időd marad a Dungeons and Dragons játékra a kollégáiddal? Kétszeresen igen!
D. Kezelje projektjeit mint egy profi a Gantt-diagramokkal
Megfélemlítik Önt a Gantt-diagramok?
Megértjük.
A Gantt-diagram bonyolultnak és ijesztőnek tűnhet. Mint egy molekuláris orbitális diagram, amely a molekulák kémiai kötéseit magyarázza. Hú!
De a ClickUp Gantt-diagramjai nem így néznek ki.
Gantt-diagramjaink:
- Vizuálisan vonzó (mert ki ne értékelné az esztétikát)
- Rendkívül könnyen használható és értelmezhető
- Segít a feladatok ütemezésében, a határidők kezelésében, a projekt kritikus útjának feltárásában és még sok másban.
E. Kezelje a dokumentumokat úgy, ahogy még soha, a Docs segítségével.
A ClickUp Docs segítségével létrehozhatja a legrugalmasabb és legkönnyebben megosztható tudásbázist.
Legyen szó blogtartalomról vagy a húrelméletről szóló jegyzetekről, a Docs minden szöveget és adatot kezelni tud 😎
Milyen előnyei vannak?
- Több ember is együttműködhet és szerkesztheti ugyanazt a dokumentumot.
- Hozzászólások és feladatok hozzárendelése közvetlenül a Dokumentumokból
- Dokumentumok sablonként való mentése
- Megosztás és egyéni jogosultságok beállítása
F. Kövesse nyomon projektjeit Dashboards és Widgets segítségével
A projektmenedzserek imádják a ClickUp fejlett irányítópultjait.
Kövesse nyomon minden egyes tevékenységet és eredményt különböző műszerfal-widgetekkel, mint például:
Ne feledje: minél több információval rendelkezik csapata teljesítményéről, annál többet érhet el szervezetként.
A ClickUp előnyei
- Készítsen áttekintő képet a munkaterületén zajló eseményekről a Dashboards segítségével.
- Könnyű integráció kedvenc harmadik féltől származó alkalmazásaival, beleértve a Slack, Toggl és Calendly alkalmazásokat.
- Hatékony projektmenedzsment szoftver minden méretű vállalkozás számára
- Adjon hozzá szakaszokat a feladatokhoz az egyéni állapotokkal
- Az Assigned Comments segítségével azonnali teendőket hozhat létre a megjegyzésekből.
- Több felelős kijelölése egy feladathez
- Egyszerű fájlmegosztás felhőalapú tárolókkal, például a Dropboxszal és a Google Drive-val
- A jogosultságok segítségével testreszabhatja a tagok és a vendégek hozzáférését.
- Clip: Videofelvétel az asztali képernyő rögzítéséhez
- Intuitív felhasználói felület
- Dolgozzon bárhol offline módban az Offline Mode segítségével
- 24/7 ügyfélszolgálat
- Mobilalkalmazások elérhetők iOS és Android eszközökre
A ClickUp hátrányai
- A műszerfalak nem exportálhatók
Ne aggódjon! Csapatunk nyolc különböző időzónában dolgozik, hogy biztosítsa javaslatai megvalósítását és a problémák megoldását.
Nézze meg fejlesztési ütemtervünket , hogy megtudja, mi várható.
ClickUp árak
A ClickUp három árazási lehetőséget kínál:
- Örökre ingyenes: korlátlan számú feladatot és felhasználót, valamint 100 MB tárhelyet tartalmaz (inkább freemium)
- Unlimited (5 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú lista, tábla, irányítópult és tárhely
- Business (9 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza az összes automatizálást, a Mind Maps funkciót és az egyéni exportálást.
ClickUp felhasználói értékelések
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Wrike
Sok projektmenedzser kedveli a Wrike-ot hatékony erőforrás-kezelési képességei és együttműködési platformként való funkciói miatt.
Azonban, ami a beállítást és a bevezetést illeti,
A Wrike után úgy érezheti magát, mint... 🤦
Említettük már, hogy a Wrike Professional Services segít Önnek a folyamatban?
Egy speciális szolgáltatás… csak a kezdéshez!
Ha belülről sikítasz, nem vagy egyedül.
Érdekli a Wrike? Tudjon meg többet a Wrike projektmenedzsmentről és a legjobb Wrike alternatívákról.
A Wrike legfontosabb jellemzői
- Beépített űrlapkészítővel rendelkezik
- Beépített időkövető funkcióval rendelkezik
- Kétfaktoros hitelesítést kínál
- Lehetővé teszi egyéni állapotok létrehozását
A Wrike előnyei
- Rengeteg sablon áll rendelkezésre
- Valós idejű jelentéseket generál
- Hatékony munkafolyamat-kezelést kínál
- Támogatja az iOS és Android eszközöket is.
A Wrike hátrányai
- A bevezetés meglehetősen bonyolult
- A mobilalkalmazás nem annyira funkcionális, mint a webalkalmazás.
- Az ingyenes verzió csak öt felhasználót támogat.
- Nem lehet importálni más projektmenedzsment platformokról
A Wrike árai
A Wrike három árazási lehetőséget kínál:
- Ingyenes: táblázatos nézet, táblázatos nézet és 2 GB tárhely
- Professional (9,80 USD/felhasználó/hónap): megosztható irányítópult, fejlett integrációk és 5 GB tárhely
- Business (24,80 USD/felhasználó/hónap): jelentéssablonokat, grafikus elemzéseket és 50 GB tárhelyet tartalmaz.
Wrike felhasználói értékelések
- Capterra: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)
- G2: 4,2/5 (több mint 1300 értékelés)
3. Basecamp
A Basecamp remek alternatíva a Bitrixhez.
A legerősebb tulajdonságai az együttműködés és a kommunikáció.
Ha azonban megnézi a Basecamp projektkövetési funkcióit, akkor a lista egyetlen elemével fogja végezni.
Csak egy van, és az a Hill Charts.
További információkat szeretne? Olvassa el részletes Basecamp áttekintésünket .
A Basecamp legfontosabb jellemzői
- Interaktív táblák a csapatmunkához
- Pings azonnali üzenetküldéshez kis csoportokban vagy privát egyéni beszélgetésekhez
- Hatékony és könnyen használható univerzális keresés
- Csapatjelentések a feladatok és a csapat tagjai átfogó összefoglalásához
A Basecamp előnyei
- Egyszerű feladatkezelés kis csapatok számára
- iOS és Android alkalmazásokkal is rendelkezik.
- Automatikus bejelentkezési kérdések (napi, heti vagy havi)
- Támogatja az ügyfelek hozzáférését
A Basecamp hátrányai
- Egy fix árú opció
- Nincs natív időkövető
- Nincsenek fejlett projektkövetési funkciók
- Korlátozott integrációkat támogat
A Basecamp árai
- Basecamp Personal (30 napos ingyenes próba): három projektet, 20 felhasználót és 1 GB tárhelyet kínál.
- Üzleti csomag (99 USD/hó): valós idejű csevegés, teendőlisták, korlátlan számú felhasználó és ügyfél
Basecamp felhasználói értékelések
- Capterra: 4,3/5 (több mint 12 300 értékelés)
- G2: 4,1/5 (több mint 4500 értékelés)
4. Monday.com
A Monday.com egy jó Bitrix24 alternatíva.
Ez egy projektmenedzsment, csapatmunka és feladatkezelő eszköz, amely már sok marketingcsapatnak segített.
Azonban a legtöbbünk utálja a hétfőket, és ez a szoftver nem igazán segít abban, hogy meggondoljuk magunkat.
Először is, tudta, hogy a Monday.com nem kínál ingyenes csomagot?
Olvassa el a Monday.com áttekintésünket és a Monday legjobb alternatíváit, hogy megtudja, ez-e a megfelelő projektmenedzsment eszköz az Ön számára.
Monday.com legfontosabb jellemzői
- Vendég hozzáférés táblák és idővonalak megtekintéséhez
- Ismétlődő feladatok és emlékeztetők
- Táblák feladatok és alfeladatok kezeléséhez
- #tag oszlopok az eredmények szűréséhez az összes táblán
Monday.com előnyei
- Vizuálisan vonzó és felhasználóbarát
- iOS és Android alkalmazások elérhetők
- Munkafolyamat-kezelés
- Natív időkövető
Monday.com hátrányai
- Nincsenek hatékony feladatfüggőségek
- Nincs ingyenes csomag
- Az időkövető csak a Pro csomagban érhető el.
- Nincs jegyzetfüzet
Monday.com árak
A Monday.com háromféle árat kínál:
- Alap (8 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza az űrlapokat, a kontextusos kommunikációt és egy táblát a műszerfalon
- Standard (10 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza a fejlett keresést, a naptár nézetet és három táblát a műszerfalon
- Pro (16 USD/felhasználó/hónap): időkövető, képletoszlop és 10 táblázat/dashboard
Monday.com felhasználói értékelések
- Capterra: 4,6/5 (2100+ értékelés)
- G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
5. Jira
A Bitrix24 alternatíváinak listáján az utolsó helyet a Jira foglalja el. Népszerűsége annak köszönhető, hogy egy hatékony, agilis projektmenedzsment szoftver, amelyre a technológiai szakemberek is támaszkodnak.
Bár a Jira technikai felhasználók számára jó szoftverplatform lehet, a legtöbb más csapat számára nem alkalmas.
Nem biztos a Jira-ban? Vessen egy pillantást átfogó Jira-áttekintés ünkre és a Jira több alternatívájára.
A Jira legfontosabb jellemzői
A Jira előnyei
- Saját programozási nyelvvel rendelkezik
- iOS és Android alkalmazások elérhetők
- 360 fokos áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról
- Átfogó keresési funkció
A Jira hátrányai
- Bonyolult felhasználói felület kezdőknek
- Korlátozott fájlméret (csak 2 GB)
- Nincs több megbízott
- Nincsenek egyedi sablonok a feladatokhoz
Jira árak
A Jira három árazási lehetőséget kínál:
- Ingyenes: agilis jelentések, automatizálások és 2 GB fájltároló
- Standard (7 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza az ellenőrzési naplókat, az anonim hozzáférést és 250 GB fájltároló kapacitást.
- Premium (14 USD/felhasználó/hónap): tartalmazza a Scrum és Kanban táblákat, a projektarchívumot és a korlátlan tárhelyet.
Jira felhasználói értékelések
- Capterra: 4,4/5 (9500+ értékelés)
- G2: 4,2/5 (több mint 3600 értékelés)
Ideje egy komoly Bitrix24 alternatívát keresni
Bár a Bitrix24 egy remek CRM-platform, és számos közösségi együttműködési funkcióval rendelkezik, ez nem elég. Továbbra is hiányoznak belőle néhány fontos projektfunkciók, és használata rendkívül bonyolult lehet.
Amire szüksége van, az egy olyan egységes platform, amely teljes csomagot kínál.
Különösen akkor, ha sok más Bitrix24-versenytárs is van, amelyek ingyenes csomagjaikban értékesebb funkciókat kínálnak!
Vessen egy pillantást a ClickUp-ra. Örökre ingyenes (hacsak nem szeretne frissíteni), és korlátlan számú feladatot és felhasználót támogat.
A ClickUp egyéb főbb jellemzői, mint például az 50+ előre elkészített folyamat-automatizálás, a Me Mode és a rengeteg integráció teszik a legjobb Bitrix24 alternatívává.
Ha még mindig nem hisz nekünk, olvassa el a ClickUp és a Bitrix 24 összehasonlító cikkünket, és meg fogja érteni, mire gondolunk!