Wrike áttekintés 2025 (funkciók, árak, előnyök és hátrányok)

Ha bármilyen formában foglalkozik projektmenedzsmenttel, akkor valószínűleg hallott már a Wrike-ról.
A Wrike az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment és csapatmunka-platform. Számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyíthetik az életét.
De vajon ez a legjobb projektmenedzsment eszköz, amit a eszköztárához hozzáadhat? Talán nem.
A Wrike nem a legkönnyebben használható eszköz (különösen mobil eszközökön), feladatkezelési képességei korlátozottak, és egyes felhasználók teljesítménybeli problémákat emeltek ki vele kapcsolatban.
De vannak-e előnyei is? Természetesen. Ha például szereti a számokat és a hasznos adatokat, a Wrike boldoggá teszi Önt, mint projektmenedzsert.
Ebben a Wrike-áttekintésben részletesen bemutatjuk a Wrike előnyeit és hátrányait, valamint összehasonlítjuk a ClickUp-pal.
Mi az a Wrike?
A Wrike egy projektmenedzsment szoftver, amely segít a projektek szervezésében, a csapatával való együttműködésben és a munka előrehaladásának nyomon követésében.
Segít a projektfeladatok kezelésében, megkönnyíti az együttműködést és a fájlmegosztást a csapattal, valamint nyomon követi a munka előrehaladását.
Bár bárki használhatja ezt a szoftvert, a vállalati csapatok tudják a legjobban kihasználni az eszköz előnyeit. A Wrike olyan fejlett funkciókat kínál, mint a Gantt-diagramok és a részletes, fejlett jelentések, ami miatt a nagyobb szervezetek körében különösen népszerű.
Mit tud pontosan a Wrike a projektmenedzsment csapatok számára?
A Wrike legfontosabb funkciói
1. Hárompaneles nézet
A Wrike hárompaneles nézetének köszönhetően minden feladatkezelési tevékenység könnyen elérhető egyetlen nézetben.
Így működik:
- A bal oldali panelen gyorsan elérhetők a projektek, csapatok és pénzügyek, ami egyszerűsíti az erőforrások kezelését.
- A középső ablakban új feladatokat hozhat létre, határidőket állíthat be, és hatékonyan rendelheti azokat a csapat tagjaihoz.
- A jobb oldali ablaktáblában egyszerre láthatók az összes feladata, így áttekinthetőbbé válik a munkafolyamat és javul az alfeladatok kezelése.
Ha marketingcsapat tagjaként dolgozik, a Wrike segítségével gyorsan kezelheti a kampányfeladatokat, nyomon követheti a költségvetéseket és figyelemmel kísérheti a határidőket anélkül, hogy képernyőt kellene váltania.
2. Egyedi kérelem űrlapok
Szeretnéd a benyújtási űrlapokat konkrét igényekhez igazítani? A Wrike egy űrlapkészítőt kínál, amely lehetővé teszi, hogy feltételes logikát használva reszponzív űrlapokat hozz létre.
A Wrike egyediségét az adja, hogy amikor kérelem űrlapokat nyújtanak be, a Wrike automatikusan hozzárendelheti a feladatokat vagy projekteket, kitöltheti a feladatokat az űrlapon szereplő információkkal, és egy vagy több felhasználó számára elmentheti az űrlapokat.
Például az ügyfélszolgálati csapatok a Wrike segítségével automatizálhatják a támogatási jegyek kiosztását és nyomon követését, ami gyorsíthatja a problémák megoldását.
3. Adatok vizualizálása
A Wrike változatos vizualizációs funkcióival 360 fokos áttekintést biztosít a projektekről.
A projektmenedzsment alkalmazás elemzéseket és részletes betekintést nyújt grafikonok és infografikák segítségével, amelyek mind 15 percenként frissülnek. A csapatok bármikor hozzáférhetnek a teljesítménymutatókhoz, a projektállapot-frissítésekhez és a feladatvégrehajtási adatokhoz.
4. Címkék és mappák a könnyű megosztás és hozzáférés érdekében
A Wrike támogatja a címkéket és a mappákat, így az adatokat projekt, feladat és egyéb mutatók szerint rendezheti.
Például a termékmenedzsment csapatok kategorizálhatják a felhasználói történeteket, a sprinteket és a hátralékokat, így könnyebbé válik a projektadatok kezelése és elérése, az erőforrások kezelése és az előrehaladás megosztása az érdekelt felekkel.
5. Kövesse nyomon az előrehaladást a feladatkezelő eszközzel
Szeretné nyomon követni az egyes tevékenységek állapotát? A Wrike feladatkezelő funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projekteket kisebb feladatokra bontsák, és pontosan ezt tegyék.
A marketing- és kreatív csapatok például ezt a projektmenedzsment szoftvert használhatják a kampányeszközök előrehaladásának nyomon követésére és a határidőre történő teljesítés biztosítására.
Természetesen, mint az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, a Wrike átfogó projektmenedzsment funkciókat kínál és világos áttekintést nyújt a munkaterhelésről, segítve a projektmenedzsereket az erőforrások hatékony elosztásában és a határidők betartásában.
A Wrike árai
- Ingyenes csomag
- Csapat: 9,80 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Kérésre elérhető
- Pinnacle: Kérésre elérhető
A Wrike használatának előnyei
Íme néhány dolog, amit a felhasználók dicsérnek a Wrike használata során:
1. Nagyvonalú funkciók a jobb projektmenedzsmentért
A Wrike nem csak kis csapatok számára készült, hanem olyan vállalkozások számára is, amelyek összetett projekteket kezelnek.
A teljes projekt vizualizálását segítő Gantt-diagramoktól a fájlok áttekintésére és visszajelzésre szolgáló eszközökig a Wrike minden helyzetben segítségére lesz.
Ráadásul lehetővé teszi, hogy a csapat stílusához igazodó egyéni munkafolyamatokat hozzon létre.
2. Segít nyomon követni a csapatát
Szeretné tudni, hogy mindenki mire fordítja az idejét?
A Wrike beépített időzítővel rendelkezik, amely segít nyomon követni a feladatok elvégzéséhez szükséges időt. Ez forradalmi változást jelent a csapatokon belüli szűk keresztmetszetek felismerése és a csapat erőfeszítéseinek fókuszálása szempontjából.
3. Intelligens statisztikák, amelyek okosabb döntésekhez vezetnek
A Wrike elemzései világos képet adnak a projektekről. Láthatja, mely feladatok tartanak túl sokáig, ki a legjobban teljesítő munkatárs, és hogy vannak-e ütemterv-ütközések.
A Wrike felhasználók által gyakran tapasztalt problémák
A Wrike azonban nem minden tekintetben tökéletes.
Mint minden piacon elérhető szoftvernek, ennek is megvannak a maga hátrányai, amelyek problémákat okozhatnak a csapatoknak.
Íme egy lista a Wrike felhasználók által leggyakrabban tapasztalt problémákról:
|Hátrányok
|Probléma
|Megtanulása nehéz
|A komplex felület és a bevezetési folyamat megnehezíti az új felhasználók számára, különösen azok számára, akiknek nincs előzetes projektmenedzsment tapasztalatuk.
|Korlátozott mobil élmény
|A Wrike mobilalkalmazásából hiányoznak alapvető funkciók, ami akadályozza a mobilitás során a termelékenységet.
|Kicsi csapatok számára drága
|A Wrike ára más projektmenedzsment alkalmazásokhoz képest drága: a csapatcsomag ára felhasználónként havi 9,80 dollártól, a Wrike üzleti csomag ára pedig felhasználónként havi 11,50 dollártól kezdődik. Ezenkívül a licencet ötös csomagokban kell megvásárolni.
|Nem megfelelő feladatkezelés
|A feladatok prioritásainak hiánya, a feladatállapotok megváltoztatásának nehézsége és a megjegyzések aktív feladatokká alakításának lehetetlensége korlátozza a hatékonyságot.
|Gyenge együttműködési eszközök
|Bár a Wrike Integrate több alkalmazással is összekapcsolható, a beépített csevegési funkció hiánya és az integrációkból származó késleltetett értesítések akadályozzák a kommunikációt.
|Felhasználói felület kihívások
|A zavaros felhasználói felület, a korlátozott testreszabási lehetőségek és a megváltoztathatatlan alapértelmezett szűrők negatívan befolyásolják a felhasználói élményt.
|Teljesítménybeli problémák
|A hosszú betöltési idők és a fájlok feltöltése ronthatja a termelékenységet.
|A Wrike ügyfélszolgálata
|Bár a legtöbb G2-vélemény szerint a Wrike kielégítő ügyfélszolgálatot nyújt, néhányan panaszkodtak arra, hogy lassú és elutasító.
Wrike-értékelések a Redditen
A Wrike felhasználók egyik fő panaszának tárgya a mobilalkalmazás. A Reddit felhasználók is hasonló panaszokkal élnek.
Egy csapat átállása a Wrike-ra zökkenőmentesen zajlott, és a csapat tagjai nagyon hasznosnak találták a Wrike hatékony funkcióit, mint például a munkaterhelés-kezelés, az erőforrás-elosztás és az egyéni jelentések.
Itt azonban kezdődtek a problémák: a tanulási görbe meredek volt, a felület zavarosnak tűnt, és mindenkinek időbe telt, mire felvette a ritmust.
Csapatunk nemrég áttért a Wrike projektmenedzsment szoftverre. Lenyűgöztek a szoftver hatékony funkciói – munkaterhelés-kezelés, erőforrás-elosztás, egyedi jelentések –, amelyek tökéletesnek tűntek komplex projektjeinkhez.
De itt van a bökkenő:
Tanulási görbe: A kezdeti beállítás és a felhasználók általi elfogadás nehézkes volt. A felület zavarosnak tűnt, és egy ideig tartott, mire mindenki megértette a funkciókat.
Túlzott testreszabás: Végül túl sok időt töltöttünk a munkafolyamatok és a műszerfalak igényeinkhez való testreszabásával. Bárcsak több előre elkészített sablon lenne a tervezőirodák számára.
A desktop alkalmazás furcsaságai: A desktop alkalmazás a webes verzióhoz képest nehézkesnek tűnt. Néhány funkció néha hibásnak tűnt.
Ne értsd félre, a Wrike egy sokfunkciós projektmenedzsment eszköz. De a mi csapatunk mérete és munkafolyamatai miatt a tanulási görbe és a testreszabási igények kissé túlzottak voltak.
Jelenleg olyan alternatívákat keresünk, amelyek jobb egyensúlyt kínálnak a teljesítmény és a felhasználóbarát kezelhetőség között. Tud valaki ajánlani valami kevésbé bonyolultat, de nem olyan egyszerűt, mint a Trello táblák?
Csapatunk nemrég áttért a Wrike projektmenedzsment szoftverre. Lenyűgöztek a szoftver hatékony funkciói – munkaterhelés-kezelés, erőforrás-elosztás, egyedi jelentések –, amelyek tökéletesnek tűntek komplex projektjeinkhez.
De itt van a bökkenő:
Tanulási görbe: A kezdeti beállítás és a felhasználók általi elfogadás nehézkes volt. A felület zavarosnak tűnt, és egy ideig tartott, mire mindenki megértette a funkciókat.
Túlzott testreszabás: Végül túl sok időt töltöttünk a munkafolyamatok és a műszerfalak igényeinkhez való testreszabásával. Bárcsak több előre elkészített sablon lenne a tervezőirodák számára.
A desktop alkalmazás furcsaságai: A desktop alkalmazás a webes verzióhoz képest nehézkesnek tűnt. Néhány funkció néha hibásnak tűnt.
Ne értsd félre, a Wrike egy sokfunkciós projektmenedzsment eszköz. De a mi csapatunk mérete és munkafolyamatai miatt a tanulási görbe és a testreszabási igények kissé túlzottak voltak.
Jelenleg olyan alternatívákat keresünk, amelyek jobb egyensúlyt kínálnak a teljesítmény és a felhasználóbarát kezelhetőség között. Tud valaki ajánlani valami kevésbé bonyolultat, de nem olyan egyszerűt, mint a Trello táblák?
A gazdag funkciókészlet ellenére a csapat túl bonyolultnak találta a szoftvert, és egy felhasználóbarátabb projektmenedzsment szoftvert keresett.
Ideje keresni egy jobb projektmenedzsment eszközt? Igen, és rengeteg Wrike alternatíva közül választhat, beleértve a ClickUp-ot is.
Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb Wrike-alternatívát
Az ideális projektmenedzsment eszköz együttműködési lehetőségeket, egyszerűsített munkafolyamatokat és – ami a legfontosabb – átlátható képet nyújt a projektmenedzsment előrehaladásáról.
A Wrike-kal ellentétben a ClickUp mindezeket a követelményeket teljesíti (és még többet is).
A ClickUp több mint 15 nézetével, az egyéni feladatállapotokkal és az automatizálással hihetetlenül hasznos eszköz a munkafolyamatok jobb vizualizálásához és kezeléséhez.
A ClickUp egy hasznos megjegyzés-hozzárendelési funkcióval is rendelkezik, amely segítségével visszacsatolási ciklus hozható létre a különböző részlegek és csapatok között. Ez javítja a csapatokon belüli kommunikációt és megakadályozza a hibák lehetőségét.
A ClickUp projektmenedzsmenthez való használatának előnyei
A ClickUp Spaces segít a szervezésben
A ClickUp-ot a legjobb projektmenedzsment szoftverré az intuitív felépítése teszi, amely munkaterületekből, mappákból, listákból, folyamatban lévő feladatokból, alfeladatokból és ellenőrzőlistákból áll.
A ClickUp egyszerű felületének köszönhetően a csapatok bonyolult projekteket is kezelhető részekre bontanak. Ez teljes ellentétben áll a Wrike nehezen kezelhető felületével.
Az olyan funkciók, mint a ClickUp Spaces, jelentősen leegyszerűsítik a projektek kezelését.
Például a marketingcsapatok a Spaces funkciót használhatják kampányaik elkülönítésére, míg a fejlesztőcsapatok saját, külön Spaces funkciót használhatnak a termékfejlesztéshez. Ez biztosítja, hogy mindenki pontosan tudja, hol találja a releváns információkat és feladatokat.
A ClickUp Docs és a ClickUp Brain kiválóan alkalmasak mesterséges intelligenciával támogatott tartalmakhoz.
A ClickUp Brain integrálva van a ClickUp Docs -ba, hogy javítsa a dokumentumkezelést és az együttműködést.
Egyszerűen fogalmazva: ha gyakran szenved írói blokktól, az AI-támogatott szerkesztés javításokat javasol és segít javítani a tartalom minőségén. Ezenkívül a valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon.
Így a marketingosztály munkatársai gyorsan tájékoztathatják a termékcsapatot az új kiadásról, biztosítva, hogy minden releváns információ azonnal és pontosan megosztásra kerüljön.
ClickUp Feladatok kezelésére szolgáló feladatok
A legtöbb sikeres projekt úgy valósul meg, hogy a teljesítendő feladatokat kisebb feladatokra bontják. A Wrike vagy akár egy egyszerű táblázatkezelő program használatával ezeknek a feladatoknak a teljes körű kezelése meglehetősen bonyolult lehet. Ráadásul mindig fennáll a veszélye, hogy valami elkerül a figyelmet, és senki sem tudja, kinek a felelőssége lenne.
A ClickUp Tasks mindezt megváltoztatja. Lehetővé teszi egyedi feladatállapotok és kapcsolódó mezők beállítását, a hozzárendelt feladatok prioritásainak meghatározását, a függő feladatokhoz való kapcsolódást, valamint a munkák listákkal történő vizualizálását.
Ráadásul a praktikus slash parancsok gyors műveleteket tesznek lehetővé a feladatok hatékony kezeléséhez, például feladatok hozzárendeléséhez, határidők beállításához és a feladatok állapotának megváltoztatásához. Ez az egyszerűsített megközelítés csökkenti az adminisztratív feladatokra fordított időt, ami végső soron rengeteg időt szabadít fel a csapat számára.
Automatizálások, amelyek valóban időt takarítanak meg
Alapvető tény, hogy mindenki utálja az ismétlődő munkát.
A 21. században élünk – ha a ClickUp Automations lehetővé teszi a manuális, ismétlődő feladatok automatizálását, miért ne használná ki ezt az előnyt?
Az automatizált Gantt-diagramok például valós idejű frissítéseket, feladatjóváhagyásokat és kiigazításokat biztosítanak, így garantálva a projekt ütemtervének betartását.
Hasonlóképpen, az automatizált feladatfüggőségek biztosítják a projektmenedzsment zökkenőmentes működését azáltal, hogy a feladatok előrehaladásának függvényében dinamikusan módosítják az ütemtervet.
Az eredmény? Teljes ellenőrzést gyakorolhat projektjei felett. Nincs ismétlés, csak előrelépés.
Egyszerű integrációk
A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy a ClickUp Integrations segítségével bármely szervezet egyedi igényeihez alkalmazkodjon. A legnagyobb bizonyíték erre az API-hozzáférésen keresztül megvalósuló egyedi integrációk.
Emellett könnyen integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Google Drive, a Slack és a Zoom.
ClickUp Views az előrehaladás átfogó áttekintéséhez
Bár a ClickUp nem használja pontosan a „360 fokos” kifejezést, mint a Wrike, a ClickUp Views minden bizonnyal többféle nézetet kínál, hogy kielégítse a különböző projektigényeket.
Így teheti meg:
- A táblázatos nézet ideális azok számára, akik a Kanban módszert részesítik előnyben, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatokat a munkafolyamat különböző szakaszaiba húzzák és helyezzék át.
- A lista nézet tökéletes a GTD (Getting Things Done) módszertan rajongói számára, mivel a feladatokat egymás után sorolja fel, így könnyen nyomon követhetőek és a projekt befejezhető.
- A Box View magas szintű áttekintést nyújt a munkaterhelés elosztásáról, így könnyen nyomon követhetőek a csapat feladatait és az előrehaladást.
- A Naptár nézet átfogó ütemezési lehetőségeket kínál, napok, négy napos időszakok, hetek és hónapok nézetével, lehetővé téve a részletes tervezést és ütemezést.
- A Me Mode személyre szabott nézetet nyújt a hozzárendelt feladatokról és a projektmenedzsmentről, segítve az egyéneket abban, hogy feladataikra koncentráljanak és hatékonyan kezeljék munkaterhelésüket.
ClickUp Célok a célok eléréséhez
Míg a szervezet egésze ugyanazon célok elérése érdekében dolgozik, a ClickUp Goals a kisebb, mérhető célokkal foglalkozik, például a közösségi média aktivitásának bizonyos százalékos javításával.
Ez a funkció lehetővé teszi a feladatok nyomon követését és kategorizálását, így biztosítva, hogy projektmenedzsment céljait mindig elérje.
A célok testreszabási lehetőségei között szerepelnek számtartományok, igaz/hamis opciók, pénznemkövetés és feladatlista-sablonok, amelyek rugalmasságot biztosítanak a projekt különböző céljainak eléréséhez.
ClickUp Dashboards az adatok könnyen megosztható vizuális megjelenítéséhez
A 2024-es év alkalmazottai és vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a vizuális elemekre, és szerencsére a ClickUp is így van ezzel.
A ClickUp Dashboards rendkívül testreszabható. Hasznos funkciókkal és widgetekkel rendelkezik, mint például egyedi diagramok, állapotjelzők, prioritási szintek és beágyazott harmadik féltől származó alkalmazások.
Szereti a grafikonokat? A ClickUp számos lehetőséget kínál, például sebességdiagramokat, burndown-diagramokat, burnup-diagramokat és kumulatív áramlási diagramokat. Ezek mindegyike részletes betekintést nyújt a projekt előrehaladásába, és segít a csapatoknak a tervhez tartani magukat és betartani a határidőket.
Pontos időbecslések a Project Time Tracking segítségével
A ClickUp időkövetési funkciói segítenek a csapatoknak részletes naplókat vezetni a feladatokra fordított időről. Ez az időkövetés segít az erőforrások kezelésében, és biztosítja, hogy a projektek a költségvetésen belül és a határidőre elkészüljenek.
Zökkenőmentes együttműködés a Chat View és a ClickUp Clips segítségével
Bár a csapatmunkát külön pontként tárgyaljuk, ez a projektmenedzsment platformon mindenütt jelen van. Az eszköz beépített csevegési funkciója, a ClickUp Clips segítségével történő képernyőfelvétel és a táblák mind biztosítják a csapat valós idejű és hatékony kommunikációját.
Sablonok minden alkalomra
A projektdokumentáció nulláról való elindítása megterhelő lehet. Ezért 800 000 csapat használja a ClickUp kiterjedt, azonnal használható, teljes mértékben testreszabható sablonjait, hogy minden nap elérjék céljaikat.
- Minden sablon többféle nézettel rendelkezik, például Dokumentumok, Űrlapok és Listák, hogy különböző munkastílusokhoz is alkalmazkodni tudjon.
- Az olyan állapotok, mint „Zárt”, „Egyéni”, „Befejezett” és „Nyitott” segítenek a haladás nyomon követésében. Az egyéni mezők lehetővé teszik az OKR-ek, az osztályok részletei, a végrehajtó szponzorok, a legfontosabb érdekelt felek, a projekt fázisai és a siker mutatói megadását.
Ezért a ClickUp a jobb projektmenedzsment szoftver: a ClickUp projektmenedzsment sablonjai strukturált megközelítést biztosítanak, hogy a projekt és az üzleti terv minden aspektusa le legyen fedve.
A ClickUp projektmenedzsment sablon strukturált teret biztosít a munkád fázisokra való felosztásához. A sablon rugalmas Lista és Dokumentum nézetek megkönnyítik a haladás nyomon követését és a feladatok vizualizálását. Az egyéni feladatállapotok segítenek azonosítani a folyamatban lévő, nyitott vagy befejezett feladatokat.
Többet érhet el, ha ezt a sablont a ClickApps-szal kombinálja, amely olyan funkciókat kínál, mint az időkövetés, prioritások, címkék, egyéni mezők, függőségi figyelmeztetések, több megbízott és e-mail szinkronizálás.
Még ha új is a projektmenedzsment területén, ez a sablon segíthet Önnek:
- Vizualizálja és kövesse nyomon projektje erőforrásait
- Feladatok kiosztása, kezelése és prioritásainak meghatározása különböző munkafolyamat-nézetekkel
- Zökkenőmentes együttműködés az érdekelt felekkel és a csapattal
ClickUp árak
Beszéljünk a pénztárcát érintő kérdésről – a végső döntő tényezőről.
Közismert, hogy a Wrike platform drága. Nos, a ClickUp éppen ellenkezőleg.
Először is, ingyenes fiókot is lehet létrehozni. Őszintén szólva, az ingyenes csomag kiváló választás kisebb csapatok számára. A többi csomag is nagyon kedvező árú:
- Örökre ingyenes, korlátlan felhasználói szám
- Korlátlan csomag: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti terv: 12 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati csomag: Árak kérésre rendelkezésre állnak.
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért felhasználónként.
A projektek maguk kezelik magukat a ClickUp-on
Rengeteg kutatást végeztünk, hogy megírjuk ezt a Wrike-áttekintést, és íme a végeredmény: a Wrike kiváló projektmenedzsment-megoldás nagyobb csapatok számára, de a tanulási görbe és a magas ár miatt kis- és közepes méretű csapatok számára nem biztos, hogy megéri a fáradságot.
A ClickUp sokkal könnyebb együttműködést tesz lehetővé, kiváló feladatkezelési lehetőségeket kínál, nagyon könnyen használható, előre jelezhetően jól teljesít, a csapat méretével együtt skálázható, és nem terheli meg a technológiai költségvetését.
Akár kicsi, akár növekvő csapatod van, a ClickUp segíthet a projektmenedzsmented felépítésében. Az induláshoz csak egy ingyenes ClickUp-fiókot kell létrehoznod.