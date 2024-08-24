Wrike áttekintés 2025 (funkciók, árak, előnyök és hátrányok)

Ha bármilyen formában foglalkozik projektmenedzsmenttel, akkor valószínűleg hallott már a Wrike-ról.

A Wrike az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment és csapatmunka-platform. Számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyíthetik az életét.

De vajon ez a legjobb projektmenedzsment eszköz, amit a eszköztárához hozzáadhat? Talán nem.

A Wrike nem a legkönnyebben használható eszköz (különösen mobil eszközökön), feladatkezelési képességei korlátozottak, és egyes felhasználók teljesítménybeli problémákat emeltek ki vele kapcsolatban.

De vannak-e előnyei is? Természetesen. Ha például szereti a számokat és a hasznos adatokat, a Wrike boldoggá teszi Önt, mint projektmenedzsert.

Ebben a Wrike-áttekintésben részletesen bemutatjuk a Wrike előnyeit és hátrányait, valamint összehasonlítjuk a ClickUp-pal.

Mi az a Wrike?

via Wrike

A Wrike egy projektmenedzsment szoftver, amely segít a projektek szervezésében, a csapatával való együttműködésben és a munka előrehaladásának nyomon követésében.

Segít a projektfeladatok kezelésében, megkönnyíti az együttműködést és a fájlmegosztást a csapattal, valamint nyomon követi a munka előrehaladását.

Bár bárki használhatja ezt a szoftvert, a vállalati csapatok tudják a legjobban kihasználni az eszköz előnyeit. A Wrike olyan fejlett funkciókat kínál, mint a Gantt-diagramok és a részletes, fejlett jelentések, ami miatt a nagyobb szervezetek körében különösen népszerű.

Mit tud pontosan a Wrike a projektmenedzsment csapatok számára?

A Wrike legfontosabb funkciói

1. Hárompaneles nézet

A Wrike hárompaneles nézetének köszönhetően minden feladatkezelési tevékenység könnyen elérhető egyetlen nézetben.

Így működik:

A bal oldali panelen gyorsan elérhetők a projektek, csapatok és pénzügyek, ami egyszerűsíti az erőforrások kezelését.

A középső ablakban új feladatokat hozhat létre, határidőket állíthat be, és hatékonyan rendelheti azokat a csapat tagjaihoz.

A jobb oldali ablaktáblában egyszerre láthatók az összes feladata, így áttekinthetőbbé válik a munkafolyamat és javul az alfeladatok kezelése.

Ha marketingcsapat tagjaként dolgozik, a Wrike segítségével gyorsan kezelheti a kampányfeladatokat, nyomon követheti a költségvetéseket és figyelemmel kísérheti a határidőket anélkül, hogy képernyőt kellene váltania.

2. Egyedi kérelem űrlapok

Szeretnéd a benyújtási űrlapokat konkrét igényekhez igazítani? A Wrike egy űrlapkészítőt kínál, amely lehetővé teszi, hogy feltételes logikát használva reszponzív űrlapokat hozz létre.

A Wrike egyediségét az adja, hogy amikor kérelem űrlapokat nyújtanak be, a Wrike automatikusan hozzárendelheti a feladatokat vagy projekteket, kitöltheti a feladatokat az űrlapon szereplő információkkal, és egy vagy több felhasználó számára elmentheti az űrlapokat.

Például az ügyfélszolgálati csapatok a Wrike segítségével automatizálhatják a támogatási jegyek kiosztását és nyomon követését, ami gyorsíthatja a problémák megoldását.

3. Adatok vizualizálása

A Wrike változatos vizualizációs funkcióival 360 fokos áttekintést biztosít a projektekről.

A projektmenedzsment alkalmazás elemzéseket és részletes betekintést nyújt grafikonok és infografikák segítségével, amelyek mind 15 percenként frissülnek. A csapatok bármikor hozzáférhetnek a teljesítménymutatókhoz, a projektállapot-frissítésekhez és a feladatvégrehajtási adatokhoz.

A Wrike támogatja a címkéket és a mappákat, így az adatokat projekt, feladat és egyéb mutatók szerint rendezheti.

Például a termékmenedzsment csapatok kategorizálhatják a felhasználói történeteket, a sprinteket és a hátralékokat, így könnyebbé válik a projektadatok kezelése és elérése, az erőforrások kezelése és az előrehaladás megosztása az érdekelt felekkel.

5. Kövesse nyomon az előrehaladást a feladatkezelő eszközzel

Szeretné nyomon követni az egyes tevékenységek állapotát? A Wrike feladatkezelő funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projekteket kisebb feladatokra bontsák, és pontosan ezt tegyék.

A marketing- és kreatív csapatok például ezt a projektmenedzsment szoftvert használhatják a kampányeszközök előrehaladásának nyomon követésére és a határidőre történő teljesítés biztosítására.

Természetesen, mint az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, a Wrike átfogó projektmenedzsment funkciókat kínál és világos áttekintést nyújt a munkaterhelésről, segítve a projektmenedzsereket az erőforrások hatékony elosztásában és a határidők betartásában.

A Wrike árai

Ingyenes csomag

Csapat: 9,80 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Kérésre elérhető

Pinnacle: Kérésre elérhető

A Wrike használatának előnyei

Íme néhány dolog, amit a felhasználók dicsérnek a Wrike használata során:

1. Nagyvonalú funkciók a jobb projektmenedzsmentért

A Wrike nem csak kis csapatok számára készült, hanem olyan vállalkozások számára is, amelyek összetett projekteket kezelnek.

A teljes projekt vizualizálását segítő Gantt-diagramoktól a fájlok áttekintésére és visszajelzésre szolgáló eszközökig a Wrike minden helyzetben segítségére lesz.

Ráadásul lehetővé teszi, hogy a csapat stílusához igazodó egyéni munkafolyamatokat hozzon létre.

2. Segít nyomon követni a csapatát

Szeretné tudni, hogy mindenki mire fordítja az idejét?

A Wrike beépített időzítővel rendelkezik, amely segít nyomon követni a feladatok elvégzéséhez szükséges időt. Ez forradalmi változást jelent a csapatokon belüli szűk keresztmetszetek felismerése és a csapat erőfeszítéseinek fókuszálása szempontjából.

3. Intelligens statisztikák, amelyek okosabb döntésekhez vezetnek

A Wrike elemzései világos képet adnak a projektekről. Láthatja, mely feladatok tartanak túl sokáig, ki a legjobban teljesítő munkatárs, és hogy vannak-e ütemterv-ütközések.

A Wrike felhasználók által gyakran tapasztalt problémák

A Wrike azonban nem minden tekintetben tökéletes.

Mint minden piacon elérhető szoftvernek, ennek is megvannak a maga hátrányai, amelyek problémákat okozhatnak a csapatoknak.

Íme egy lista a Wrike felhasználók által leggyakrabban tapasztalt problémákról:

Hátrányok Probléma Megtanulása nehéz A komplex felület és a bevezetési folyamat megnehezíti az új felhasználók számára, különösen azok számára, akiknek nincs előzetes projektmenedzsment tapasztalatuk. Korlátozott mobil élmény A Wrike mobilalkalmazásából hiányoznak alapvető funkciók, ami akadályozza a mobilitás során a termelékenységet. Kicsi csapatok számára drága A Wrike ára más projektmenedzsment alkalmazásokhoz képest drága: a csapatcsomag ára felhasználónként havi 9,80 dollártól, a Wrike üzleti csomag ára pedig felhasználónként havi 11,50 dollártól kezdődik. Ezenkívül a licencet ötös csomagokban kell megvásárolni. Nem megfelelő feladatkezelés A feladatok prioritásainak hiánya, a feladatállapotok megváltoztatásának nehézsége és a megjegyzések aktív feladatokká alakításának lehetetlensége korlátozza a hatékonyságot. Gyenge együttműködési eszközök Bár a Wrike Integrate több alkalmazással is összekapcsolható, a beépített csevegési funkció hiánya és az integrációkból származó késleltetett értesítések akadályozzák a kommunikációt. Felhasználói felület kihívások A zavaros felhasználói felület, a korlátozott testreszabási lehetőségek és a megváltoztathatatlan alapértelmezett szűrők negatívan befolyásolják a felhasználói élményt. Teljesítménybeli problémák A hosszú betöltési idők és a fájlok feltöltése ronthatja a termelékenységet. A Wrike ügyfélszolgálata Bár a legtöbb G2-vélemény szerint a Wrike kielégítő ügyfélszolgálatot nyújt, néhányan panaszkodtak arra, hogy lassú és elutasító.

Wrike-értékelések a Redditen

A Wrike felhasználók egyik fő panaszának tárgya a mobilalkalmazás. A Reddit felhasználók is hasonló panaszokkal élnek.

Egy csapat átállása a Wrike-ra zökkenőmentesen zajlott, és a csapat tagjai nagyon hasznosnak találták a Wrike hatékony funkcióit, mint például a munkaterhelés-kezelés, az erőforrás-elosztás és az egyéni jelentések.

Itt azonban kezdődtek a problémák: a tanulási görbe meredek volt, a felület zavarosnak tűnt, és mindenkinek időbe telt, mire felvette a ritmust.

Csapatunk nemrég áttért a Wrike projektmenedzsment szoftverre. Lenyűgöztek a szoftver hatékony funkciói – munkaterhelés-kezelés, erőforrás-elosztás, egyedi jelentések –, amelyek tökéletesnek tűntek komplex projektjeinkhez. De itt van a bökkenő: Tanulási görbe: A kezdeti beállítás és a felhasználók általi elfogadás nehézkes volt. A felület zavarosnak tűnt, és egy ideig tartott, mire mindenki megértette a funkciókat. Túlzott testreszabás: Végül túl sok időt töltöttünk a munkafolyamatok és a műszerfalak igényeinkhez való testreszabásával. Bárcsak több előre elkészített sablon lenne a tervezőirodák számára. A desktop alkalmazás furcsaságai: A desktop alkalmazás a webes verzióhoz képest nehézkesnek tűnt. Néhány funkció néha hibásnak tűnt. Ne értsd félre, a Wrike egy sokfunkciós projektmenedzsment eszköz. De a mi csapatunk mérete és munkafolyamatai miatt a tanulási görbe és a testreszabási igények kissé túlzottak voltak. Jelenleg olyan alternatívákat keresünk, amelyek jobb egyensúlyt kínálnak a teljesítmény és a felhasználóbarát kezelhetőség között. Tud valaki ajánlani valami kevésbé bonyolultat, de nem olyan egyszerűt, mint a Trello táblák?

Csapatunk nemrég áttért a Wrike projektmenedzsment szoftverre. Lenyűgöztek a szoftver hatékony funkciói – munkaterhelés-kezelés, erőforrás-elosztás, egyedi jelentések –, amelyek tökéletesnek tűntek komplex projektjeinkhez.

De itt van a bökkenő:

Tanulási görbe: A kezdeti beállítás és a felhasználók általi elfogadás nehézkes volt. A felület zavarosnak tűnt, és egy ideig tartott, mire mindenki megértette a funkciókat.

Túlzott testreszabás: Végül túl sok időt töltöttünk a munkafolyamatok és a műszerfalak igényeinkhez való testreszabásával. Bárcsak több előre elkészített sablon lenne a tervezőirodák számára.

A desktop alkalmazás furcsaságai: A desktop alkalmazás a webes verzióhoz képest nehézkesnek tűnt. Néhány funkció néha hibásnak tűnt.

Ne értsd félre, a Wrike egy sokfunkciós projektmenedzsment eszköz. De a mi csapatunk mérete és munkafolyamatai miatt a tanulási görbe és a testreszabási igények kissé túlzottak voltak.

Jelenleg olyan alternatívákat keresünk, amelyek jobb egyensúlyt kínálnak a teljesítmény és a felhasználóbarát kezelhetőség között. Tud valaki ajánlani valami kevésbé bonyolultat, de nem olyan egyszerűt, mint a Trello táblák?

A gazdag funkciókészlet ellenére a csapat túl bonyolultnak találta a szoftvert, és egy felhasználóbarátabb projektmenedzsment szoftvert keresett.

Ideje keresni egy jobb projektmenedzsment eszközt? Igen, és rengeteg Wrike alternatíva közül választhat, beleértve a ClickUp-ot is.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb Wrike-alternatívát

Az ideális projektmenedzsment eszköz együttműködési lehetőségeket, egyszerűsített munkafolyamatokat és – ami a legfontosabb – átlátható képet nyújt a projektmenedzsment előrehaladásáról.

A Wrike-kal ellentétben a ClickUp mindezeket a követelményeket teljesíti (és még többet is).

A ClickUp több mint 15 nézetével, az egyéni feladatállapotokkal és az automatizálással hihetetlenül hasznos eszköz a munkafolyamatok jobb vizualizálásához és kezeléséhez.

A ClickUp egy hasznos megjegyzés-hozzárendelési funkcióval is rendelkezik, amely segítségével visszacsatolási ciklus hozható létre a különböző részlegek és csapatok között. Ez javítja a csapatokon belüli kommunikációt és megakadályozza a hibák lehetőségét.

A ClickUp projektmenedzsmenthez való használatának előnyei

A ClickUp Spaces segít a szervezésben

A ClickUp segít mindent megszervezni a testreszabható ClickUp Spaces segítségével

A ClickUp-ot a legjobb projektmenedzsment szoftverré az intuitív felépítése teszi, amely munkaterületekből, mappákból, listákból, folyamatban lévő feladatokból, alfeladatokból és ellenőrzőlistákból áll.

A ClickUp egyszerű felületének köszönhetően a csapatok bonyolult projekteket is kezelhető részekre bontanak. Ez teljes ellentétben áll a Wrike nehezen kezelhető felületével.

Az olyan funkciók, mint a ClickUp Spaces, jelentősen leegyszerűsítik a projektek kezelését.

Például a marketingcsapatok a Spaces funkciót használhatják kampányaik elkülönítésére, míg a fejlesztőcsapatok saját, külön Spaces funkciót használhatnak a termékfejlesztéshez. Ez biztosítja, hogy mindenki pontosan tudja, hol találja a releváns információkat és feladatokat.

A ClickUp Docs és a ClickUp Brain kiválóan alkalmasak mesterséges intelligenciával támogatott tartalmakhoz.

Valósítsa meg ötleteit a ClickUp Docs és Brain segítségével

A ClickUp Brain integrálva van a ClickUp Docs -ba, hogy javítsa a dokumentumkezelést és az együttműködést.

Egyszerűen fogalmazva: ha gyakran szenved írói blokktól, az AI-támogatott szerkesztés javításokat javasol és segít javítani a tartalom minőségén. Ezenkívül a valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon.

Így a marketingosztály munkatársai gyorsan tájékoztathatják a termékcsapatot az új kiadásról, biztosítva, hogy minden releváns információ azonnal és pontosan megosztásra kerüljön.

ClickUp Feladatok kezelésére szolgáló feladatok

Bármilyen projektet kezelhet rugalmas feladatokkal a ClickUp segítségével

A legtöbb sikeres projekt úgy valósul meg, hogy a teljesítendő feladatokat kisebb feladatokra bontják. A Wrike vagy akár egy egyszerű táblázatkezelő program használatával ezeknek a feladatoknak a teljes körű kezelése meglehetősen bonyolult lehet. Ráadásul mindig fennáll a veszélye, hogy valami elkerül a figyelmet, és senki sem tudja, kinek a felelőssége lenne.

A ClickUp Tasks mindezt megváltoztatja. Lehetővé teszi egyedi feladatállapotok és kapcsolódó mezők beállítását, a hozzárendelt feladatok prioritásainak meghatározását, a függő feladatokhoz való kapcsolódást, valamint a munkák listákkal történő vizualizálását.

Ráadásul a praktikus slash parancsok gyors műveleteket tesznek lehetővé a feladatok hatékony kezeléséhez, például feladatok hozzárendeléséhez, határidők beállításához és a feladatok állapotának megváltoztatásához. Ez az egyszerűsített megközelítés csökkenti az adminisztratív feladatokra fordított időt, ami végső soron rengeteg időt szabadít fel a csapat számára.

Automatizálások, amelyek valóban időt takarítanak meg

Automatizálja munkáját a ClickUp több mint 100 automatizálási funkciójával

Alapvető tény, hogy mindenki utálja az ismétlődő munkát.

A 21. században élünk – ha a ClickUp Automations lehetővé teszi a manuális, ismétlődő feladatok automatizálását, miért ne használná ki ezt az előnyt?

Az automatizált Gantt-diagramok például valós idejű frissítéseket, feladatjóváhagyásokat és kiigazításokat biztosítanak, így garantálva a projekt ütemtervének betartását.

Hasonlóképpen, az automatizált feladatfüggőségek biztosítják a projektmenedzsment zökkenőmentes működését azáltal, hogy a feladatok előrehaladásának függvényében dinamikusan módosítják az ütemtervet.

Az eredmény? Teljes ellenőrzést gyakorolhat projektjei felett. Nincs ismétlés, csak előrelépés.

Egyszerű integrációk

A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy a ClickUp Integrations segítségével bármely szervezet egyedi igényeihez alkalmazkodjon. A legnagyobb bizonyíték erre az API-hozzáférésen keresztül megvalósuló egyedi integrációk.

Emellett könnyen integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Google Drive, a Slack és a Zoom.

ClickUp Views az előrehaladás átfogó áttekintéséhez

A ClickUp több mint 15 nézetét a munkastílusához igazíthatja

Bár a ClickUp nem használja pontosan a „360 fokos” kifejezést, mint a Wrike, a ClickUp Views minden bizonnyal többféle nézetet kínál, hogy kielégítse a különböző projektigényeket.

Így teheti meg:

A táblázatos nézet ideális azok számára, akik a ideális azok számára, akik a Kanban módszert részesítik előnyben, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatokat a munkafolyamat különböző szakaszaiba húzzák és helyezzék át.

A lista nézet tökéletes a GTD (Getting Things Done) módszertan rajongói számára, mivel a feladatokat egymás után sorolja fel, így könnyen nyomon követhetőek és a projekt befejezhető.

A Box View magas szintű áttekintést nyújt a munkaterhelés elosztásáról, így könnyen nyomon követhetőek a csapat feladatait és az előrehaladást.

A Naptár nézet átfogó ütemezési lehetőségeket kínál, napok, négy napos időszakok, hetek és hónapok nézetével, lehetővé téve a részletes tervezést és ütemezést.

A Me Mode személyre szabott nézetet nyújt a hozzárendelt feladatokról és a projektmenedzsmentről, segítve az egyéneket abban, hogy feladataikra koncentráljanak és hatékonyan kezeljék munkaterhelésüket.

ClickUp Célok a célok eléréséhez

A ClickUp Goals automatizált nyomon követéssel és egyértelmű célokkal gyorsítja a sikert

Míg a szervezet egésze ugyanazon célok elérése érdekében dolgozik, a ClickUp Goals a kisebb, mérhető célokkal foglalkozik, például a közösségi média aktivitásának bizonyos százalékos javításával.

Ez a funkció lehetővé teszi a feladatok nyomon követését és kategorizálását, így biztosítva, hogy projektmenedzsment céljait mindig elérje.

A célok testreszabási lehetőségei között szerepelnek számtartományok, igaz/hamis opciók, pénznemkövetés és feladatlista-sablonok, amelyek rugalmasságot biztosítanak a projekt különböző céljainak eléréséhez.

ClickUp Dashboards az adatok könnyen megosztható vizuális megjelenítéséhez

Testreszabhatja a munkájának megjelenítését a ClickUp sokoldalú irányítópultjaival

A 2024-es év alkalmazottai és vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a vizuális elemekre, és szerencsére a ClickUp is így van ezzel.

A ClickUp Dashboards rendkívül testreszabható. Hasznos funkciókkal és widgetekkel rendelkezik, mint például egyedi diagramok, állapotjelzők, prioritási szintek és beágyazott harmadik féltől származó alkalmazások.

Szereti a grafikonokat? A ClickUp számos lehetőséget kínál, például sebességdiagramokat, burndown-diagramokat, burnup-diagramokat és kumulatív áramlási diagramokat. Ezek mindegyike részletes betekintést nyújt a projekt előrehaladásába, és segít a csapatoknak a tervhez tartani magukat és betartani a határidőket.

Pontos időbecslések a Project Time Tracking segítségével

Könnyű időkövetés a ClickUp segítségével, hogy betekintést nyerjen és a fontos dolgokra koncentrálhasson

A ClickUp időkövetési funkciói segítenek a csapatoknak részletes naplókat vezetni a feladatokra fordított időről. Ez az időkövetés segít az erőforrások kezelésében, és biztosítja, hogy a projektek a költségvetésen belül és a határidőre elkészüljenek.

Zökkenőmentes együttműködés a Chat View és a ClickUp Clips segítségével

Bár a csapatmunkát külön pontként tárgyaljuk, ez a projektmenedzsment platformon mindenütt jelen van. Az eszköz beépített csevegési funkciója, a ClickUp Clips segítségével történő képernyőfelvétel és a táblák mind biztosítják a csapat valós idejű és hatékony kommunikációját.

A ClickUp Chat nézetével valós időben cseveghet munkája közben

Sablonok minden alkalomra

A projektdokumentáció nulláról való elindítása megterhelő lehet. Ezért 800 000 csapat használja a ClickUp kiterjedt, azonnal használható, teljes mértékben testreszabható sablonjait, hogy minden nap elérjék céljaikat.

Minden sablon többféle nézettel rendelkezik, például Dokumentumok, Űrlapok és Listák, hogy különböző munkastílusokhoz is alkalmazkodni tudjon.

Az olyan állapotok, mint „Zárt”, „Egyéni”, „Befejezett” és „Nyitott” segítenek a haladás nyomon követésében. Az egyéni mezők lehetővé teszik az OKR-ek, az osztályok részletei, a végrehajtó szponzorok, a legfontosabb érdekelt felek, a projekt fázisai és a siker mutatói megadását.

Ezért a ClickUp a jobb projektmenedzsment szoftver: a ClickUp projektmenedzsment sablonjai strukturált megközelítést biztosítanak, hogy a projekt és az üzleti terv minden aspektusa le legyen fedve.

A ClickUp projektmenedzsment sablon strukturált teret biztosít a munkád fázisokra való felosztásához. A sablon rugalmas Lista és Dokumentum nézetek megkönnyítik a haladás nyomon követését és a feladatok vizualizálását. Az egyéni feladatállapotok segítenek azonosítani a folyamatban lévő, nyitott vagy befejezett feladatokat.

Többet érhet el, ha ezt a sablont a ClickApps-szal kombinálja, amely olyan funkciókat kínál, mint az időkövetés, prioritások, címkék, egyéni mezők, függőségi figyelmeztetések, több megbízott és e-mail szinkronizálás.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmenedzsment sablonja összehozza a csapatokat, ezzel javítva a komplex projektek menedzsmentjét.

Még ha új is a projektmenedzsment területén, ez a sablon segíthet Önnek:

Vizualizálja és kövesse nyomon projektje erőforrásait

Feladatok kiosztása, kezelése és prioritásainak meghatározása különböző munkafolyamat-nézetekkel

Zökkenőmentes együttműködés az érdekelt felekkel és a csapattal

ClickUp árak

Beszéljünk a pénztárcát érintő kérdésről – a végső döntő tényezőről.

Közismert, hogy a Wrike platform drága. Nos, a ClickUp éppen ellenkezőleg.

Először is, ingyenes fiókot is lehet létrehozni. Őszintén szólva, az ingyenes csomag kiváló választás kisebb csapatok számára. A többi csomag is nagyon kedvező árú:

Örökre ingyenes, korlátlan felhasználói szám

Korlátlan csomag : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv : 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati csomag : Árak kérésre rendelkezésre állnak.

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért felhasználónként.

A projektek maguk kezelik magukat a ClickUp-on

Rengeteg kutatást végeztünk, hogy megírjuk ezt a Wrike-áttekintést, és íme a végeredmény: a Wrike kiváló projektmenedzsment-megoldás nagyobb csapatok számára, de a tanulási görbe és a magas ár miatt kis- és közepes méretű csapatok számára nem biztos, hogy megéri a fáradságot.

A ClickUp sokkal könnyebb együttműködést tesz lehetővé, kiváló feladatkezelési lehetőségeket kínál, nagyon könnyen használható, előre jelezhetően jól teljesít, a csapat méretével együtt skálázható, és nem terheli meg a technológiai költségvetését.

Akár kicsi, akár növekvő csapatod van, a ClickUp segíthet a projektmenedzsmented felépítésében. Az induláshoz csak egy ingyenes ClickUp-fiókot kell létrehoznod.