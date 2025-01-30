Teszteltük a 10 legjobb tudásbázis-szoftvert 2025-ben

„A tudás hatalom.”

Mindannyian hallottuk már valakitől, vagy olvastuk az interneten. Klisé, de jó okkal.

Mivel a szervezetek naponta hatalmas mennyiségű adatot generálnak – oktatóvideók, vállalati dokumentumok, ügyféladatok, online súgócikkek –, elengedhetetlen, hogy ezeket az információkat rendszerezve és könnyen elérhetővé tegyük.

A jelenlegi tudásalapú gazdaságban az információk racionalizálásának és hatékony felhasználásának megértése jelenti az igazi erőt.

A szervezetek azonban gyakran hagyják ki a lehetőségeket, mert nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel vagy folyamatokkal a szervezeti tudás létrehozásához, kezeléséhez és megosztásához ügyfeleikkel és alkalmazottaikkal.

Írja be a tudásbázis szoftvert!

Mi az a tudásbázis-szoftver?

A tudásbázis-szoftver egy olyan eszköz, amely az összes vállalati tudást és projekthez kapcsolódó információt egy központi helyen gyűjti össze, hogy azok könnyen tárolhatók és kezelhetők legyenek.

Így minden érintett fél könnyen és kényelmesen hozzáférhet és megoszthatja a szükséges információkat.

A tudásmenedzsment rendszert mind az alkalmazottai, mind az ügyfelei használhatják. Az új alkalmazottak a tárház segítségével többet tudhatnak meg a szervezetéről és termékeiről (belső tudásbázis), míg az új ügyfelek a rendszer segítségével gyorsan megoldást találhatnak kérdéseikre anélkül, hogy az ügyfélszolgálatot kellene hívniuk (külső tudásbázis).

Íme egy kutatás, amely biztosan lenyűgözi Önt:

Az Ernst & Young szerint a munkavállalók 44%-a gyenge vagy nagyon gyenge a tudásátadásban.

És ez még nem is a legrosszabb. Az alkalmazottak munkaidejük 7–20%-át azzal töltik, hogy mások számára meglévő megoldásokat másolnak.

Ha ezek a statisztikák megbízhatók, akkor egyértelmű, hogy a szervezeteknek nagy szükségük van olyan eszközökre, amelyek segítenek nekik jobban kezelni az idejüket és a folyamatosan növekvő adatmennyiséget, valamint kiküszöbölni a folyamatok redundanciáit.

Ha a legjobb tudásbázis-szoftverekre keres rá a Google-ben, több tucat, esetleg több száz találatot kap. Hogyan tudja eldönteni, melyik a megfelelő tudásbázis-szoftver a csapatának?

Segítünk Önnek. Átnéztük az internetet, felforgattuk (szó szerint!), és kiválasztottuk a 10 legjobb tudásbázis-eszközt, amelyet 2024-ben használhat.

Szervezzen, működjön együtt, írjon, szerkesszen, rendeljen hozzá feladatokat, tegyen megjegyzéseket és még sok mást a ClickUp Docs segítségével.

Nos, meglepődne, ha nem magunkat rangsorolnánk az első számú tudásbázis-szoftvernek, igaz?

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden olyan alapvető funkcióval rendelkezik, amelyre egy belső vagy távoli csapatnak szüksége van munkájuk tárolásához, vizualizálásához és szervezéséhez.

Ez az a központ, ahol a csapatok összeülnek, hogy feladatok, ClickUp Docs, Chat, Goals, Whiteboards és egyéb eszközök segítségével megtervezzék, megszervezzék és együttműködjenek a munkában.

Tehát igen, a ClickUp nem csak egy vezető projektmenedzsment eszköz, hanem egy aranyat érő tudásbázis-eszköz is.

A legjobb az egészben, hogy kereshető belső és külső tudásbázisként használhatja, vagy akár az egész csapat termelékenységi eszközeinek helyettesítésére is!

A ClickUp legfontosabb funkciói

Tárolja a dokumentumokat ugyanazon a helyen, ahol a munkáját is . Mivel ezek a dokumentumok a vonatkozó projektek mellett vannak tárolva, mindenki könnyen hozzáférhet hozzájuk.

Használja a ClickUp AI-t a tudásmenedzsment egyszerűsítéséhez . A ClickUp Brain segítségével könnyedén optimalizálhatja tudásbázisát az információk automatikus kategorizálásával, címkézésével és szervezésével. . A ClickUp Brain segítségével könnyedén optimalizálhatja tudásbázisát az információk automatikus kategorizálásával, címkézésével és szervezésével.

A Kapcsolatok funkcióval bármit összekapcsolhat . Más dokumentumokból hivatkozhat dokumentumokra és feladatokra, így bárhol, ahol szüksége van rá, keresztreferenciákat hozhat létre az erőforrások között.

Adjon hozzá beágyazott oldalakat a Dokumentumokba a tartalom szervezéséhez. Ahelyett, hogy mindent egy dokumentumba szorítana, egyszerűen ossza fel kisebb aloldalakra, amelyeket beágyazhat a fő dokumentumba.

A dokumentumokat ne törölje, hanem archiválja! Az archivált dokumentumok automatikusan el lesznek rejtve, de továbbra is megmaradnak, így később könnyen megtalálhatja őket.

Használjon rich text formázást: rendezze nagy szövegblokkokat olyan formázásokkal, mint a kapcsolható listák, színes háttér és oszlopok.

Testreszabhatja a dokumentumokhoz való hozzáférési jogokat . Növelje a biztonságot azzal, hogy megvédi dokumentumait a nem kívánt szerkesztésektől. Egyszerűen kapcsolja be a „Védje ezt az oldalt” opciót, és adjon hozzá kontextust a közönségének.

Előre elkészített tudásbázis-sablonok. Használja Használja a ClickUp tudásbázis-sablonját a kezdéshez.

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a sablont, hogy létrehozza a csapatának egy keretrendszert a digitális információs könyvtár szervezéséhez.

A ClickUp előnyei

Rugalmas és testreszabható

Felhasználóbarát felület online és offline móddal

Hozzon létre megjegyzéseket a Docs-ban, hogy a csapat tagjai ne hagyjanak ki egyetlen teendőt sem.

Kezelje tudásbázisát iOS és Android mobilalkalmazásain kkal.

Címkékkel szűrhet és még gyorsabban megtalálhatja a keresett dokumentumokat.

Több harmadik féltől származó szoftverrel integrálható, például a Microsoft Teams , Jira, Slack, Zoho és másokkal

A ClickUp hátrányai

A rendelkezésre álló funkciók száma és a testreszabhatóság szintje miatt tanulási görbe

A mobilalkalmazásban (még!) nem minden nézet elérhető.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3100+ értékelés)

2. Document360

via Document360

A Document360 egy hatékony tudásbázis-szoftver, amely alkalmas startupok, növekvő csapatok és nagyvállalatok számára.

A Document360 egyszerű és intuitív kezelhetőségével széles körű funkciókat kínál, amelyek segítségével egyszerű lépésekkel hozhat létre tudásbázist.

Összességében, ha elfogadható az ár, és nincs szüksége ügyfélszolgálati megoldásra, akkor ez remek választás lehet a csapatának.

A Document360 legfontosabb funkciói

Válasszon a Markdown és a WYSIWYG szerkesztő között

Hatékony keresési funkció, amely a kifejezéseket korábbi eseményekkel párosítja a jobb eredmények érdekében.

Többnyelvű támogatás, hogy releváns információkat nyújthasson globális ügyfeleinek

Konfigurálja tudásbázisát nyilvános, privát vagy vegyes módban.

Testreszabhatja a céloldalakat, hogy azok tükrözzék márkájának irányelveit.

A Document360 előnyei

Intuitív, felhasználóbarát felület

Integrálható olyan hatékony csapatmunkát támogató eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams és az Intercom.

Belső és külső tudásbázisokhoz egyaránt alkalmas

Kiváló jelentéskészítés és elemzés

Tekintse meg a több cikkváltozat közötti előzményeket, vagy térjen vissza egy korábbi verzióhoz, mindenféle gond nélkül.

Document360 hátrányai

Elég drága

A keresési funkciók javításra szorulnak.

Document360 árak

Startup: 119 USD/hó (havi számlázás esetén)

Üzleti: 299 USD/hó (havi számlázás esetén)

Vállalati: 599 USD/hó (havi számlázás esetén)

Document360 ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (11+ értékelés)

3. Helpjuice

via Helpjuice

A Helpjuice egy ingyenes tudásmenedzsment szoftver, amelyet több ezer vállalat használ támogatási cikkek létrehozására és szervezésére. Többnyelvű üzleti igényeket támogat, és számos jelentési és elemzési opcióval rendelkezik. Ugyanakkor egy kicsit drágább, mint a többi eszköz ebben az összeállításban, így lehet, hogy nem kap kedvező ajánlatot a Helpjuice-tól.

A Helpjuice legfontosabb jellemzői

Szerezzen fejlett elemzéseket a belső tudásbázisában szereplő minden egyes csapatról.

A tudásbázis cikkeit tetszés szerint jelölheti meg

Több kérdésen alapuló interaktív hibaelhárítási tartalom

Fejlett valós idejű együttműködés, beleértve a MS Wordból való másolás-beillesztés lehetőségét.

Integrációk, mint például a Slack, az Olark és a Zapier, korlátlan kapcsolódási lehetőségeket biztosítanak más eszközökkel.

Helpjuice előnyei

Erőteljes, Google-szerű keresési funkció

Könnyen használható szerkesztő WYSIWYG és markdown opciókkal

Integrálható számos eszközzel, például a Slackkel, a Zapierrel és a Teams-szel.

Együttműködési funkciók, beleértve az élő kommentár funkciót

Lokalizáció/több nyelv

Helpjuice hátrányok

Nincs lehetőség Word-dokumentumok, PDF-ek, XLS-ek vagy PPT-fájlok importálására.

Nem biztosít több márkás megoldást.

Nincs mapparendszer vagy fájlkezelő képek és egyéb médiafájlok számára

Helpjuice árak

Starter: 120 USD (legfeljebb 4 felhasználó)

Run-Up: 200 dollár (legfeljebb 16 felhasználó)

Premium Limited: 289 USD (legfeljebb 60 felhasználó)

Premium Unlimited: 499 USD (korlátlan számú felhasználó)

Helpjuice ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (9 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

4. ProProfs tudásbázis

via ProProfs Tudásbázis

Az egyik legjobb tudásbázis-szoftver, amely jelenleg elérhető, a ProProfs Knowledge Base.

Amellett, hogy ingyenes, funkcionalitásában is igen sokoldalú. Ráadásul a szoftver használatához nincs szükség programozási ismeretekre. És igen, azt is tudja, amit az igazi professzorok: osztályozni!

Ó, és említettem már, hogy a ProProfs Tudásbázis több mint 40 különböző sablonnal rendelkezik, amelyeket kényelmesen használhat?

A ProProfs tudásbázis legfontosabb jellemzői

Testreszabható hozzáférési jogok

Jelszó- és adatvédelmi beállítások a tartalom biztonságának garantálásához

Rengeteg integrációval rendelkezik a további funkcionalitás érdekében.

Részletes betekintés, beleértve a tartalom olvashatósági pontszámát

Több mint 90 nyelvet támogat

ProProfs Tudásbázis előnyei

MS Word-szerű szerkesztő, amely segít a tartalom írásában és szerkesztésében útközben

Testreszabások a tudásbázis vagy a wiki az Ön egyedi igényeinek megfelelő kialakításához

Robusztus jelentési rendszer, amely hasznos betekintést nyújt a cikkek teljesítményébe és a szerzők tevékenységébe.

Több eszközön és böngészőben is működik

Kezdők és szakértők egyaránt használhatják.

ProProfs Tudásbázis hátrányai

Nem a legjobb választás azoknak a csapatoknak, akik közös szerkesztési lehetőségeket keresnek.

A legtöbb hasznos funkció nem elérhető az ingyenes csomagban.

A funkciók teljes körű elsajátítása több időt igényel.

ProProfs Tudásbázis árak

Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 30 USD/szerző havonta (éves számlázás)

Prémium: 40 USD/szerző havonta (éves számlázás)

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot a ProProfs-szal az egyedi árakért.

ProProfs Tudásbázis ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

5. Freshdesk

via Freshdesk

A Freshdesk egy vezető ügyfélszolgálati eszköz, amely hatékony tudásmenedzsment szoftverfunkciókkal rendelkezik.

Ha nagy csapatod van, akkor a szoftver jóváhagyási munkafolyamatait felhasználva hibátlan, kiváló minőségű tartalmakat hozhatsz létre.

Mivel azonban a Freshdesk az ügyfélszolgálatra összpontosít, belső tudásbázis funkciói nem feltétlenül lesznek olyan hasznosak.

Tehát, ez az eszköz valóban friss levegőt hozhat a tudásbázisába?

Ideje megtudni...

A Freshdesk legfontosabb funkciói

Felhasználóbarát felület

Beépített SEO funkciók

Korlátlan tárhely, még az ingyenes verzióban is

Hozzon létre és kezeljen több verziót ugyanazon dokumentumból a tudásbázisában.

Tartalmak közzététele képek, videók vagy bármely más formátumban

Freshdesk előnyei

Az AI-alapú botok a megfelelő cikkeket ajánlják a gyors segítségnyújtáshoz.

Egy közösségi fórum, ahol az ügyfelek megbeszélhetik a problémákat és azonnali megoldásokat kaphatnak.

Többnyelvű funkciók, hogy globális közönséget is kiszolgálhasson

Proaktív súgó widget, amely automatikusan megjeleníti a gyakran ismételt kérdéseket és a kapcsolatfelvételi űrlapokat.

Freshdesk hátrányai

A fejlett funkciók, mint például a munkafolyamatok és a verziókezelés, csak a prémium csomagokban érhetők el.

A szoftver az ügyfélszolgálati csomag részeként érhető el, ami azt jelenti, hogy többet kell fizetnie, még akkor is, ha csak egy tudásmenedzsment megoldásra van szüksége.

Freshdesk árak

Ingyenes (legfeljebb 10 ügynök)

Növekedés: 15 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Pro: 49 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Vállalati: 79 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Freshdesk ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

6. Zendesk

via Zendesk

Zendesk? Freshdesk?

Van még valaki, akinek az a „Pókember a tükörben nézi magát” érzése támad, vagy csak nekem?

Eztől eltekintve a Zendesk egy népszerű tudásmenedzsment szoftver, amely 2007 óta létezik. Ezzel az eszközzel az ügyfelek kényelmesen megoldhatják kérdéseiket, bármikor hozzáférhetnek a gyakran feltett kérdések adatbázisához.

A Freshdeskhez hasonlóan a Zendesk is tudásmenedzsment rendszerét kínálja ügyfélszolgálati csomagjának részeként.

Mivel ez egy régi eszköz, lehet, hogy nem olyan divatos, mint más új tudásbázis-eszközök.

Íme néhány klasszikus funkció, amelyek miatt ez a szoftver ma a legjobb tudásbázis-szoftverek között szerepel.

A Zendesk legfontosabb funkciói

Zendesk előnyei

AI-alapú javaslatok, hogy ellenőrizze, mi működik jól és mi nem

A végleges közzététel előtt megtekintheti a testreszabásokat.

Beépített Answer Bot nevű csevegőrobotja segít megtalálni a helyes válaszokat az élő csevegésben.

Zendesk hátrányai

Az alapcsomagban csak egy súgó központot hozhat létre.

Nem kínálnak önálló tudásmenedzsment megoldást.

Zendesk árak

Csapat: 49 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Növekedés: 79 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Professzionális: 99 USD/ügynök havonta (éves számlázással)

Vállalati: 150 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Zendesk ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3100+ értékelés)

7. Hubspot

via HubSpot

A Hubspot egy másik kiváló eszköz a tudásbázis-rendszerhez. Ennek az eszköznek az előnye, hogy lehetővé teszi egy robusztus információs könyvtár és súgócikkek létrehozását az ügyfelek leggyakrabban feltett kérdései alapján.

Mivel a Hubspot a fejlett keresésekre van optimalizálva, segít Önnek és ügyfélszolgálati munkatársainak gyorsan és hatékonyan megtalálni a helyes választ.

A Hubspot legfontosabb jellemzői

Beépített jelentéskészítő műszerfal az oldalak hatásának méréséhez

Többféle márkajelzés és testreszabási lehetőség

CRM eszköz, amely automatikusan jelzi, hogy mely támogatási cikkeket nézték meg vagy nyitották meg az ügyfelek.

Hubspot előnyei

Hatékony Hubspot integrációk

Növekvő vállalkozások számára méretezhető

Intuitív, felhasználóbarát felület

Hubspot hátrányai

A testreszabhatóság nem olyan rugalmas, mint a listán szereplő egyéb opciók.

A felhasználók nemrégiben hibákról és/vagy összeomlásokról számoltak be.

Elég drága, tekintve, hogy funkciói korlátozottak.

Hubspot árak

Starter: 45 USD havonta (2 fizető felhasználóval)

Professzionális: 450 USD havonta (5 fizető felhasználóval)

Vállalati: 1200 USD havonta (10 fizető felhasználóval)

Hubspot ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

8. Zoho Desk

via Zoho Desk

A Zoho Desk lényegében egy ügyfélszolgálati megoldás, amely önkiszolgáló funkciókat is kínál. Az egyik legjobb tudásbázis-szoftverként ez az eszköz lehetővé teszi, hogy HTML és CSS segítségével az ügyfélszolgálat minden elemét az Ön igényeihez igazítsa.

A legjobb rész?

A Zoho Desk fórumokat és közösségeket támogat, így közönségének központi platformot biztosít az ötletek megosztásához és a kérdések feltevéséhez.

A Zoho Desk legfontosabb funkciói

Termelékenységnövelő eszköz ügyfélszolgálati munkatársak számára

Vállalat-szintű együttműködés

Használjon meta címeket és kulcsszavakat a keresőmotorok optimalizálásához.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a tudásbázis rendszerén belül jegyet nyújtsanak be.

Ellenőrizze a felhasználók hozzáférését a súgó központhoz, és biztosítsa a legmagasabb szintű biztonságot.

Állítson be egy egyéni domaint a súgó központjához

Automatikus javaslatok releváns cikkekhez, hogy az ügyintézők gyorsabban tudják megoldani a jegyeket.

A Zoho Desk előnyei

Jól integrálható a Jira, Slack, G-Suite és még sok más szoftverrel.

Az előre elkészített sablonok és elrendezések segítségével könnyedén testreszabhatja a súgó központját.

Mesterséges intelligenciával működő asszisztense képes az érzelmek felismerésére, így segítve az ügyintézőket a jegykezelés egyszerű és megfelelő végrehajtásában

Zoho Desk hátrányai

Korlátozott tárhely felhasználónként, még a prémium csomagban is

Nem ideális nagy csapatok számára.

Zoho Desk árak

Ingyenes (legfeljebb 3 ügynök számára)

Standard: 14 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Professzionális: 23 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Vállalati: 40 USD/ügynök havonta (éves számlázás)

Zoho Desk ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

9. Confluence

via Atlassian

Az Atlassian Suite of SaaS (Software as a Service) részeként létező Confluence egy nagyon népszerű, kereshető tudásmenedzsment platform.

Távoli munkavégzésre alkalmas csapatmunkaterületet kínál, ahol az alkalmazottak kezelhetik az információkat, együttműködhetnek a projektekben és kapcsolatban maradhatnak kollégáikkal. A csapatok a számos rendelkezésre álló sablon közül választhatnak, és azonnal megkezdhetik a belső tudásbázisok létrehozását!

A Confluence előnyeinek maximális kihasználásához azonban más szoftverek használata is szükséges, ami kissé túlzott elvárásnak tűnhet.

A Confluence legfontosabb jellemzői

Fejlett keresőrendszer

Fejlett szerepkörök és jogosultságok

Küldjön valós idejű értesítéseket, hogy a csapatok mindig naprakészek legyenek

Dokumentumok kategorizálása, amely segít a kapcsolódó dokumentumok csoportosításában az egyszerű hozzáférés érdekében

A legjobb gyakorlatok sablonjai, amelyek segítségével könnyedén elindíthatja a tudásmenedzsment folyamatokat.

A Confluence előnyei

Jól integrálható az Atlassian csomag többi eszközével, például a Jira és a Trello szoftverekkel.

Ingyenes csomag akár 10 felhasználó számára

Confluence hátrányai

Egyes felhasználók adatmigrációval és biztonsági mentésekkel kapcsolatos problémákról számolnak be.

Bár a navigáció rugalmas, nem mindig intuitív.

A számos lehetőség új felhasználók számára túlnyomó lehet.

A Confluence árai

Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó számára)

Standard: 5,5 USD/felhasználó havonta

Prémium: 10,50 USD/felhasználó havonta

Confluence ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2300 értékelés)

10. HappyFox

via HappyFox

A HappyFox egy felhasználóbarát tudásbázis-szoftver, amely egyetlen platformként szolgál az összes omnichannel ügyfélkérés kezeléséhez. Az e-maileket, telefonhívásokat, csevegéseket, közösségi média- és webes kéréseket könnyedén jegyekké alakíthatja, és egy helyen rendszerezheti őket.

A HappyFox többnyelvű képességeiről ismert, amelyek lehetővé teszik, hogy ügyfeleit világszerte támogassa. A felhasználók könnyedén létrehozhatnak többnyelvű támogatási cikkeket, és éjjel-nappal segítséget nyújthatnak.

A HappyFox legfontosabb jellemzői

A beépített tartalomkezelő rendszer segítségével bármilyen típusú tartalmat létrehozhat és kezelhet.

Tájékoztassa minden csapattagot automatikus értesítésekkel

Használja ki az AI-alapú chatbotok előnyeit a támogatási jegyek elhárításához

A jegyeket előre meghatározott jegykategóriákkal jobban szervezheti

Készítsen előre megírt válaszokat, hogy egyetlen kattintással válaszolhasson az ügyfeleknek.

HappyFox előnyei

Automatikusan generált keresési javaslatok

Teljes mértékben optimalizált mobil eszközökhöz (iOS és Android).

HappyFox hátrányok

Telefonos ügyfélszolgálat csak az Enterprise Plus csomaggal érhető el.

Az alapcsomagok még e-mailes támogatást sem tartalmaznak.

HappyFox árak

Mighty: 26 USD/ügynök havonta

Fantasztikus: 39 USD/ügynök havonta

Vállalati: 52 USD/ügynök havonta

Enterprise Plus: 64 USD/ügynök havonta

HappyFox ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (3 értékelés)

Capterra: N/A

Hogyan válasszuk ki a megfelelő tudásbázis-szoftver megoldásokat?

A legjobb tudásbázis-szoftver kiválasztása azt jelenti, hogy nem kell kompromisszumot kötnie a kívánt funkciók tekintetében.

Egy megbízható eszköz magában foglalja a standard tudásbázis-eszközök összes funkcióját. De ahhoz, hogy bekerüljön a legjobb 3 közé, még egy lépéssel tovább kell mennie.

Az elavult dizájn elkerülése, az új funkciók rendszeres hozzáadása és értékeinkhez való ragaszkodás lehetővé tette a ClickUp számára, hogy kiemelkedjen a rendkívül versenyképes piacon.

Például, ha valaki az első helyre pályázik a listádon, akkor rendelkeznie kell a következő tulajdonságokkal:

Egyszerű online szerkesztő a problémamentes íráshoz, szerkesztéshez és formázáshoz

Hozzáférés-ellenőrzési rendszer és szerepkör-kezelési funkciók

Kereshető belső és külső tudásbázisok

Egyszerű, rendkívül intuitív kialakítás

Robusztus jelentési rendszer

Kényelmes mobilalkalmazás

Harmadik féltől származó integrációk

Ésszerű árak

Adatbiztonság

Túl sokat várunk el egy tudásbázis-eszköztől?

Hallgasson a megérzéseire, és válassza a lista első számú eszközét. Később megköszönheti nekünk!

A tudásmenedzsment szoftverek típusai

Belső tudásbázisok

A belső tudásbázisok olyan vállalati információk tárházai, amelyekhez csak a munkavállalók férhetnek hozzá. Ezeket a munkavállalók beillesztésére, képzésére és referenciaeszközként használják.

Külső tudásbázisok

A külső tudásbázisok az ügyfelek vagy kliensek számára elérhető vállalati információk adatbázisát jelentik. A külső tudásbázisok biztosításával a vállalatok csökkenthetik az ügyfélszolgálati költségeket és javíthatják az ügyfelek elégedettségét, mivel lehetővé teszik számukra, hogy problémáikat önállóan oldják meg.

Nyilvános tudásbázisok

A nyilvános tudásbázisok ingyenesen hozzáférhető tudásbázis-rendszerek, amelyek nem igényelnek bejelentkezési adatokat. Kiváló források azok számára, akik egy adott témáról keresnek információkat, de nem feltétlenül a vállalat ügyfelei vagy alkalmazottai.

Vigye tudásbázisát a következő szintre

A tudásbázisnak csökkenteni kell a képzési időt, kiegészítenie kell a szolgáltatási asztalt, és biztonságosan tárolnia kell a vállalati információkat a jövőbeni felhasználáshoz.

Bár a tudásbázis-szoftverek segíthetnek álmai adattárának felépítésében, nem érdemes olyan eszközt beszerezni, amely tovább bonyolítja a folyamatot.

Ezért van szüksége a ClickUp-ra.

Részletes szervezési funkciókkal, új szintű dokumentumformázási funkciókkal és fejlett tudásmegosztási lehetőségekkel a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik, amire egy tudásbázis-megoldásnak szüksége lehet.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp-ot, hogy minden tudásbázis-kezelési célját elérje!