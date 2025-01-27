A 10 legjobb Helpjuice alternatíva és versenytárs 2025-ben

Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, minden cég profitálhat az időmegtakarításból, amelyet egy jól kezelt tudásbázis biztosít. A Helpjuice szoftverplatform egy népszerű tudásbázis-eszköz, amely pontosan ezt célozza meg: egyszerűsíti a csapat tudásszerzését, a súgócikkek létrehozását, valamint a fontos információk megosztását egymás között és az ügyfelekkel.

A Helpjuice azonban nem az egyetlen tudásbázis-szoftver eszköz a piacon. Ha olyan vállalkozás, amely intelligens, robusztus tudásbázis segítségével szeretné javítani ügyfélszolgálatát és belső információ-megosztását, akkor ez a 10 legjobban értékelt Helpjuice alternatíva és Helpjuice versenytárs hatékony, az Ön igényeire szabott funkciókat kínál.

Mi az a Helpjuice alternatíva?

A legjobb Helpjuice alternatívák közé tartoznak a projektmenedzsment platformok és a tudásmenedzsment szoftverek, amelyek ugyanúgy, mint a Helpjuice, vagy akár még jobban is képesek összegyűjteni, terjeszteni és karbantartani a vállalat legfontosabb tudását.

Az intuitív tudásbázis-szoftver lehetővé teszi az Önéhez hasonló szervezetek számára, hogy csökkentsék a támogatási költségeket azáltal, hogy ügyfél- és csapatorientált tudásbázist biztosítanak, amely gyors, hatékony és pontos önkiszolgálást tesz lehetővé.

A Helpjuice központi platformot biztosít vállalkozása leggyakoribb használati és támogatási kérdéseinek kezeléséhez, racionalizálva mind a belső csapat támogatását, mind a külső ügyfélszolgálatot. A platform egyszerű tartalomszerkesztést és formázást, mélyreható adatelemzést, testreszabható integrációkat és beépített keresőt ígér.

Mit kell keresnie a Helpjuice alternatíváiban?

A Helpjuice alternatíváinak vizsgálatakor vegye figyelembe vállalkozásának igényeit, és győződjön meg arról, hogy a választott szoftver megfelel azoknak. Az egyes tudásmenedzsment-platformok vizsgálatakor keresse meg a következő főbb funkciókat:

Könnyű használat: A szoftvernek felhasználóbarát kialakításúnak kell lennie, amely segít csapatának a tudásbázis cikkek gyors létrehozásában és használatában.

Ügyfélszolgálati funkciók: Az eszköznek robusztus ügyfélszolgálati funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek közvetlenül egy adott támogatási cikkből érhetők el, és hatékonyan kezelik a beérkező támogatási jegyeket.

Branding lehetőségek: A platformnak összhangban kell lennie az Ön arculatával, ezért fontos, hogy megfelelő tudásbázis-sablonok és egyedi branding lehetőségek álljanak rendelkezésre.

Együttműködési eszközök: A legjobb Helpjuice alternatívák olyan együttműködési funkciókkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a támogatási információk karbantartását, például a cikkek közös szerkesztésének és belső megjegyzések hozzáadásának lehetőségével.

Biztonsági funkciók: A platformnak rendelkeznie kell hozzáférés-vezérléssel, amely lehetővé teszi a felhasználói szerepkörök beállítását, így teljes ellenőrzést biztosítva a rendszerhez való hozzáférés felett.

Keresési funkciók: A szoftvernek hatékony keresési funkciókkal kell rendelkeznie, hogy megtalálja a válaszokat a konkrét támogatási kérdésekre, mivel egy erős keresési funkció megkönnyíti az ügyfelek önkiszolgálását.

Fórum funkciók: A közösségi fórum létrehozásának lehetősége lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egymásnak segítsenek, elősegítve ezzel a jobb ügyfélkapcsolatok kialakítását és további önkiszolgáló tartalmak biztosítását.

A 10 legjobb Helpjuice alternatíva

A megfelelő tudásbázis-szoftver kiválasztása az elérhető lehetőségek megismerésével kezdődik. Ez a tudásbázis- és ügyfélszolgálati szoftverek listája a piacon elérhető legjobb termékek közül válogat.

A ClickUp széles körű tudásbázis-eszközeivel tárolhatja, rendszerezheti és terjesztheti a vállalati tudást.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely kiterjedt dokumentumkészítési és -kezelési funkciókkal rendelkezik. A tudásbázis-támogatás a ClickUp Docs funkción keresztül érhető el. Ezenkívül a ClickUp feladatkezelési elemei lehetővé teszik a támogatási kérelmek nyomon követését, és az együttműködésre való összpontosítás megkönnyíti a csapat tagjai számára a tudásbázis fejlesztését belső megjegyzések hagyásával.

Számos tudásbázis-sablon, valamint más gyakori üzleti feladatokhoz használható sablonok közül válogathat, így a ClickUp egykomponensű megoldássá válik üzleti tevékenységeihez. Használja ki a ClickUp AI előnyeit, hogy gyorsítsa a szövegek létrehozását, és vonzóbb, informatívabb tartalmakat készítsen.

A ClickUp legjobb funkciói

Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a kollaborációs funkciók segítségével hatékonyan együttműködjenek.

Lehetővé teszi több projekt egyidejű, egyszerű kezelését

Fejlett testreszabási lehetőségeket kínál, hogy a platformot az Ön igényeihez igazítsa.

Központosítja az összes feladatát, dokumentumát, célját és csevegését egy helyen

Több mint 1000 harmadik féltől származó eszközzel és munkaalkalmazással integrálható

A ClickUp korlátai

A funkciók összetettsége miatt túlterhelt felhasználói felület

A mobilfunkciók korlátozottabbak, mint a desktop verzióban

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Notion

Via Notion

A Notion egy népszerű eszköz jegyzetek készítéséhez és a termelékenység növeléséhez, és hasznos funkciókkal rendelkezik a tudásmenedzsmenthez. Ezenkívül nyomon követheti a projekteket és kezelheti a feladatokat, így hasznos eszközzé válik az ügyfélszolgálat menedzsmentjéhez. A szoftver a tartalomkészítési funkcióival, többek között a rich text szerkesztővel vonzó tudásbázis-cikkeket hozhat létre.

A Notion legjobb funkciói

Lehetővé teszi, hogy minden munkáját és tudását egy helyen összpontosítsa.

Az Ön igényeihez igazodik, hatékony építőelemekkel, amelyek a szükségleteinek megfelelően lehetnek minimálisak vagy komplexek.

Megkönnyíti az együttműködést a különböző részlegek, például a mérnöki, a tervezési és a termékfejlesztési csapatok között.

Hozzáférést biztosít egy élénk közösséghez, rengeteg tartalommal és tanulási forrással.

Hatékony projektkezelés egyszerű testreszabási lehetőségekkel

A Notion korlátai

A Notion számára előnyös lehet egy több funkcióval rendelkező API, amely szorosabb egyedi integrációkat tesz lehetővé.

A mobilalkalmazás kevésbé intuitív, mint a számítógépes verzió.

Notion árak

Ingyenes

Plus : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

AI kiegészítő: 8 USD/hó felhasználónként

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

3. Guru

Via Guru

A Guru egy tudásmenedzsment szoftver, amely mesterséges intelligenciát (AI) használ a munkafolyamatok automatizálásához. A Guru AI algoritmusai segítenek gyorsan megtalálni a problémák megoldásához szükséges információkat. A szoftver segíti a csapatot abban, hogy jobb tartalmakat írjon, és megtalálja azokat a területeket, ahol hiányzik a tudásmegosztás. Az eredmény az egyik legfelhasználóbarátabb Helpjuice alternatíva.

A Guru legjobb funkciói

Az AI-alapú kereső segítségével azonnali válaszokat ad, anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatot.

A vállalat otthoni bázisát biztosítja a munkavállalók számára, hogy releváns információkkal kezdhessék a napot.

A generatív mesterséges intelligencia segítségével megkönnyíti a jobb tartalom gyors létrehozását.

A testreszabható tartalomhierarchia megkönnyíti a tudásmenedzsmentet.

A Guru korlátai

Az elemzési funkció javítható lenne.

A böngészőbővítmény időnként hibásan működhet.

Nagyobb csapatok esetében nehéz kezelni a jogosultságokat.

Guru árak

Ingyenes

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Builder : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Guru értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

4. Confluence

Via Confluence

A Confluence egy csapatmunkát támogató alkalmazás, amely ötvözi a tudást és az együttműködést. A Confluence az Atlassian terméke, ezért zökkenőmentesen működik együtt az Atlassian eszközeivel, például a Jira, a Trello és a Bitbucket alkalmazásokkal, valamint harmadik féltől származó integrációs opciókkal.

Tudásbázisa fejlett keresési funkcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a tartalom megtalálását. A tudásbázis sablonjai a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák a hatékony tartalomkészítés biztosítása érdekében.

A Confluence legjobb funkciói

A tartalmat naprakészen és könnyen megtalálhatóvá teszi a vállalatával együtt növekvő, skálázható eszközökkel.

Egységes platformot hoz létre, hogy mindenki naprakész legyen

Különböző típusú projektekhez sablonokat kínál, hogy gyorsan felállíthassa csapatát.

Rugalmas munkaterületekkel számos típusú adat és információ tárolására alkalmas

A Confluence korlátai

A szerkesztő kevésbé intuitív, mint lehetne.

Az árak egyes vállalkozások számára magasak.

A sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak

Confluence árak

Csapatmunka : 10 USD/hó

Csapatmunka + naptárak : 20 USD/hó

Csapatmunka + Kérdések és válaszok : 20 USD/hó

All-in: 30 USD/hó

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Document360

A Document360 segítségével

Ez a dokumentumkezelő szoftver robusztus megoldást kínál tudásbázis létrehozásához. A Document360 kiterjedt tartalomkezelési lehetőségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a cikkek verzióinak nyomon követését és részletes jelentések készítését. Létrehozhat belső tudásbázist a munkatársak számára és nyilvános tudásbázist az ügyfelek kérdéseihez. A videók beágyazásának és a Microsoft Word-dokumentumok importálásának lehetősége megkönnyíti az egyedi tartalom létrehozását.

A Document360 legjobb funkciói

AI segítségével gyorsan létrehozhat online önkiszolgáló tudásbázist

Széles körű tudásmegosztási dokumentációt hoz létre

Integrálható a meglévő ügyfélszolgálati, elemzési, kommentálási és csevegési termékekkel

Zökkenőmentes áttérést biztosít más népszerű tudásbázis-platformokról.

Zökkenőmentesen skálázható az üzleti igényeinek megfelelően

A Document360 korlátai

A szoftver előnyös lehet a fejlettebb testreszabási lehetőségek miatt.

A tudásbázis-szoftverekkel nem ismerős felhasználóknak tanulási görbe van.

A harmadik féltől származó integrációk korlátozottak

A Document360 árai

Ingyenes

Standard : 149 USD/hó projektenként

Professional : 229 USD/hó projektenként

Üzleti : 399 USD/hó projektenként

Vállalati: 599 USD/hó projektenként

Document360 értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

6. Zendesk

A Zendesk segítségével

A piacon az egyik legnépszerűbb eszköz, a Zendesk talán a legnagyobb név a help desk szoftverek között. Ez egy átfogó megoldás az ügyfélszolgálatra, amely a tudásbázis mellett jegykezelési lehetőségeket is kínál. A Zendesk felhasználóbarát módon lefedi az ügyfélszolgálat szinte minden aspektusát, így az egyik legjobb Helpjuice alternatíva.

A Zendesk legjobb funkciói

Közel és személyes ügyfélszolgálatot biztosít

Lehetővé teszi az ügyfélélmény személyre szabását a lojalitás és a bevételek növelése érdekében.

Biztonsági tanúsítványokkal fedezi vállalkozásának legtöbb megfelelőségi követelményét.

Integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal és eszközökkel

Tiszta és intuitív, felhasználóbarát felületet biztosít, így a felhasználók gyorsan produktívvá válhatnak.

A Zendesk korlátai

Magasabb árak, mint sok versenytársánál

Korlátozott testreszabási lehetőségek

További kiadási követelmények egyes harmadik féltől származó integrációk esetén

Zendesk árak

Csak támogatás (csapat) : 19 USD/hó felhasználónként

Csak támogatás (Pro): 55 USD/hó felhasználónként

Csak támogatás (Enterprise) : 115 USD/hó felhasználónként

Suite Team : 55 USD/hó felhasználónként

Suite Growth : 89 USD/hó felhasználónként

Suite Pro : 115 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 169 USD/hó felhasználónként

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3500 értékelés)

7. Help Scout

A Help Scout segítségével

A Help Scout az összes ügyfélbeszélgetést egy központi felületen összpontosítja, így könnyebb áttekintést kapni az ügyfelek kérdéseiről. Az összes beszélgetés egy beérkező levelek stílusú felületen jelenik meg, így több ügyfélszolgálati munkatárs is dolgozhat az ügyfelek kérdéseinek megoldásán. A Help Scout nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra, és olyan tudásbázis-szoftvert kínál, amely csökkentheti az ügyfelek támogatásra szoruló munkatársak iránti függőségét.

A Help Scout legjobb funkciói

Az összes ügyfélbeszélgetést egy hatékony platformon kezeli, amely hasonló egy beérkező levelek mappához.

Élő csevegési funkcióval rendelkezik, így akkor is elérhető, amikor az ügyfeleknek segítségre van szükségük.

Önkiszolgáló opciót kínál, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek a tudásbázis eszközök segítségével megtalálhatják a válaszokat.

Támogatja a közvetlen ügyfélkommunikációt az alkalmazáson belül az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkció segítségével.

Lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy együttműködési eszközök segítségével közösen dolgozzanak az ügyféladatokon és az ügyfélkapcsolatokon.

A Help Scout korlátai

A keresési funkció lehetne robusztusabb.

A szoftver több testreszabási lehetőséget is kínálhatna.

Néhány harmadik féltől származó integráció hiányzik

Help Scout árak

Standard : 20 USD/hó felhasználónként

Plus : 40 USD/hó felhasználónként

Pro: 65 USD/hó felhasználónként

Help Scout értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,06/5 (több mint 200 értékelés)

8. Bloomfire

Via Bloomfire

A Bloomfire mesterséges intelligenciát használ a munkafolyamatok javítására. Automatizált címkézés, összefoglalás és kategorizálás funkciókkal rendelkezik a tartalomkezelés javítása érdekében. A mesterséges intelligenciával működő privát tudásbázis egy digitális tudásmunkás, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy gyorsan megtalálják a szükséges információkat. A munkatársak testreszabható szűrők segítségével kereshetnek, ami megkönnyíti a releváns tartalmak szervezését és megtalálását.

A Bloomfire legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciát használ, hogy megkönnyítse a tartalom keresését és felfedezését különböző helyszíneken.

AI-eszközöket biztosít, amelyek automatikusan címkézhetik, összefoglalhatják és kategorizálhatják a feltöltött tartalmakat.

Növeli az alkalmazottak hatékonyságát és pontosságát a „Build-Your-Own Digital Knowledge Worker” funkcióval.

Központosított és kereshető platformot kínál információk és betekintések számára.

Beszélgető AI-t használ, hogy a platform tartalmából válaszokat javasoljon.

A Bloomfire korlátai

A felhasználói felület lehetne intuitívabb.

A mobil élmény nem olyan zökkenőmentes, mint a desktop verzióé.

Néhány területen hiányzik a keresési funkció.

Bloomfire árak

Flex : 25 USD/hó felhasználónként

Talla : 460 USD/hó 50 felhasználó számára

Starter : 1750 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Bloomfire értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

9. Freshdesk

Via Freshdesk

A Freshdesk egy ügyfélszolgálati megoldás, amely kiterjedt funkcionalitást biztosít az ügyfélszolgálat számára. A beépített tudásbázis-szoftver információtárat biztosít, lehetővé téve az ügyfelek önkiszolgálását. A tudásalapú támogatás mellett az egységes munkaterület megkönnyíti a támogatási jegyek nyomon követését és megoldását, javítva ezzel az ügyfélszolgálatot.

A Freshdesk legjobb funkciói

A támogatást igénylő jegyek hatékony kezelése, prioritásba rendezése és megoldása egységes munkaterületen

Automatizálja az önkiszolgálást egy skálázható tudásbázissal és egyedi widgetekkel.

Optimalizálja a műveleteket és javítja a termelékenységet az AI-alapú automatizálással és munkafolyamatokkal.

Lehetővé teszi az ügyintézők számára, hogy együttműködési eszközök segítségével kapcsolatba lépjenek a többfunkciós csapatok szakértőivel.

Mesterséges intelligencián alapuló betekintést használ a támogatási tevékenységek proaktív finomításához és a minőség ellenőrzéséhez.

A Freshdesk korlátai

A testreszabási lehetőségek hiánya

Magas árak a hasonló versenytársakhoz képest

Lassú működés nagy terhelés mellett

Freshdesk árak

Örökre ingyenes

Growth : 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Freshdesk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

10. ProProfs tudásbázis

Via ProProfs Tudásbázis

Ez a tudásmenedzsment szoftver kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál. Az AI-alapú létrehozási eszközök és a kiterjedt dokumentumtípus-opciók segítségével a ProProfs Knowledge Base segít az ügyfeleknek megtalálni a szükséges információkat. A Google Analytics és más harmadik féltől származó eszközökkel integrálható a funkcionalitás bővítése érdekében.

A ProProfs tudásbázis legjobb tulajdonságai

Mesterséges intelligenciával működő online önkiszolgáló tudásbázist biztosít az ügyfelek és a munkavállalók számára.

Különböző tudásmegosztási dokumentumtípusok létrehozása

Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható a funkcionalitás bővítése érdekében.

Migrációs segítséget kínál, megkönnyítve az átállást más platformokról.

A Google Analytics integráció révén részletes jelentéseket biztosít.

A ProProfs tudásbázis korlátai

Elavult vagy unalmas felhasználói felület

Kevés kezdeti sablon

Az analitikai és jelentéskészítési funkciók lehetnének robusztusabbak

ProProfs Tudásbázis árak

Essentials : 1080 USD/év

Prémium : 1440 USD/év

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

ProProfs Tudásbázis értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (28 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (27 értékelés)

Építse fel tudásbázisát még ma a ClickUp segítségével!

Ezek a legjobb Helpjuice alternatívák és versenytársak a legjobb tudásbázis-szoftverek közé tartoznak. Néhány opció kizárólag a tudásbázis funkciókra összpontosít, míg mások robusztusabb funkciókkal rendelkeznek, amelyek más fontos eszközöket is integrálnak, például teljes értékű támogatási jegyrendszereket vagy mélyreható projektmenedzsmentet.

Ha olyan tudásmenedzsment szoftvert keres, amely többet kínál, mint egyszerűen csak tudásbázis építését, regisztráljon ingyenes fiókot a ClickUp-on. A részletes és lenyűgöző tudásbázis létrehozása mellett a ClickUp all-in-one projektmenedzsment funkciói azt jelentik, hogy tudásbázisa integrálódik csapata projektjeibe és kommunikációjába, így gondtalan felhasználói élményt biztosít.