A 10 legjobb Help Scout alternatíva és versenytárs kis- és középvállalkozások számára

Olyan ügyfélszolgálati szoftvert keres, amely kiegészíti növekedését? Bár a Help Scout nagy port kavart az iparágban, lehet, hogy nem mindenki számára megfelelő.

Talán egy másfajta hangulatú vagy néhány extra funkcióval rendelkező ügyfélszolgálati szoftvert keres? Nos, szerencséje van. A digitális világ tele van a Help Scout robusztus alternatíváival.

Ha tehát készen áll arra, hogy felfedezze vállalkozása következő ügyfélszolgálati szoftverét, akkor merüljön el ezekben a kiemelkedő Help Scout versenytársakban. Kezdjük?

Mi az a Help Scout?

Ismerje meg a Help Scoutot: a ügyfélszolgálati világ egyik legfontosabb szereplőjét. Lényegében a Help Scout nem csak egy újabb ügyfélszolgálati eszköz, hanem egy olyan platform, amelynek célja a valódi, értelmes ügyfélkapcsolatok elősegítése.

A zökkenőmentes kommunikációt és az intuitív jegykezelést elősegítő funkcióival a Help Scout sok vállalkozás szívében meghódította helyét.

via Help Scout

A kis- és középvállalkozások világa azonban annyira sokszínű, hogy ritkán találunk olyan megoldást, amely mindenki számára megfelelő. Egyes csapatok számára a Help Scout szinte tökéletes lehet, de előfordulhat, hogy hiányzik belőle egy-két funkció, amelyre szükségük van, vagy más felhasználói élményt keresnek.

Ezért sok vállalkozás kockáztat, és olyan Help Scout alternatívákat keres (szójáték szándékkal), amelyek jobban megfelelnek egyedi működési ritmusuknak és céljaiknak.

A Help Scout ugyan remek, de nézzük meg, mi más vár még arra, hogy az Ön következő ügyfélszolgálati szupersztárja legyen.

Mit kell keresni egy Help Scout alternatívában?

Zökkenőmentes felhasználói élmény: A legjobb A legjobb ügyfélszolgálati szoftver az, amelyben könnyű navigálni, és amelynek segítségével a csapatok gyorsabban tudnak reagálni az ügyfelek igényeire. Keressen intuitív kialakítást és minimális tanulási görbét, hogy növelje a csapat termelékenységét.

Többcsatornás támogatás: A mai ügyfelek több csatornán keresztül is kapcsolatba lépnek a támogató csapatokkal – e-mailben, közösségi médián, csevegőn és más módon. Az ideális ügyfélszolgálati szoftvernek össze kell gyűjtenie ezeket a csatornákat, hogy egyetlen kérdés se maradjon figyelmen kívül.

Megfizethető árazási modellek: A kis- és középvállalkozásoknál minden dollár számít. Keressen olyan platformokat, amelyek skálázható árazással kínálnak jó ár-érték arányt, így csak azért fizet, amire valóban szüksége van.

Gazdag funkciókészlet: Különböző vállalkozások, különböző igények. Keressen olyan eszközt, amely átfogó ügyfélszolgálati funkciókat kínál, például tudásbázis-funkciókat vagy együttműködési támogató szoftvert a kérésekhez, amely lehetővé teszi a teljes ügyfélszolgálati csomag és megközelítés testreszabását.

Robusztus integrációk: Egy platform erőssége gyakran abban rejlik, hogy kompatibilis-e más Egy platform erőssége gyakran abban rejlik, hogy kompatibilis-e más ügyfélszolgálati szoftverekkel, amelyeket az ügyfélszolgálati ügynökei használnak. Válasszon olyan megoldásokat, amelyek könnyen integrálhatók a meglévő szoftvercsomagjába, racionalizálják a munkafolyamatokat és több csatornán is működnek.

Pozitív vásárlói értékelések: A szájpropaganda felbecsülhetetlen értékű. Keressen olyan platformokat, amelyekről lelkes értékelések szólnak; ezek gyakran kiemelik a valós előnyöket és hátrányokat, amelyeket Ön talán nem vett figyelembe.

Megbízható ügyfélszolgálati csapat: Ki támogatja az ügyfélszolgálati munkatársakat? Az ügyfélszolgálati megoldásnak egy erős támogató csapatnak is kell állnia a háttérben. Győződjön meg arról, hogy a választott alternatíva reagáló, segítőkész ügyfélszolgálati munkatársakkal és többcsatornás támogatással áll mögötte, így soha nem marad magára.

A 10 legjobb Help Scout alternatíva

Most, hogy Ön és ügyfélszolgálati csapata tudják, mire kell figyelniük a Help Scout utáni világban, bemutatjuk Önnek az ügyfélszolgálati versenyzőket.

Állítson be idő vagy esemény alapján ismétlődő feladatokat a ClickUp-ban

A ClickUp több, mint egy Help Scout alternatíva. Ez egy holisztikus megoldás, amely a szervezettségre és hatékonyságra vágyó vállalkozások számára készült.

Olyan funkciókkal, mint a több felhasználó, az egyéni mezők és a feladatok prioritásainak meghatározása, a ClickUp a termelékenység területén is vezető szerepet tölt be.

Különösen az ügyfélszolgálati csapatok számára kínál a platform páratlan sokoldalúságot a többi Help Scout alternatívához képest.

Az erőforrások elosztásától és az ügyfelek kezelésétől az ügyfélszolgálati jegyek nyomon követéséig a ClickUp biztosítja, hogy minden lépés zökkenőmentes legyen.

Intuitív felülete és robusztus integrációi miatt kiváló választás azoknak a támogató csapatoknak, akik a Help Scouton túlra is tekintenek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdők számára meredekebb tanulási görbe

A testreszabási lehetőségek egyes támogató csapatok számára túlnyomóak lehetnek.

Egyes harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációhoz finomhangolás szükséges.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Zendesk

via Zendesk

A Zendesk nem csak egy újabb név az ügyfélszolgálati iparban, hanem az egyik legmegbízhatóbb ügyfélszolgálati szoftver. A Zendesk fejlett támogatási funkciókat kínál, és alapjaiban úgy lett kialakítva, hogy ápolja és javítsa az ügyfélkommunikációt.

Egyszerűségével kiemelkedik a többi Help Scout alternatívából, biztosítva, hogy minden ügyfélkapcsolat hatékony, mégis személyes legyen.

A platform alkalmazkodóképessége, skálázhatósága és fejlett elemzési funkciói miatt kiváló választás minden méretű ügyfélszolgálati csapat számára, amely megbízható Help Scout alternatívát keres.

A Zendesk legjobb funkciói

Integrálja zökkenőmentesen az összes kommunikációs csatornát egy átfogó ügyfélüzenetküldő szoftverrel.

Adjon lehetőséget ügyfeleinek az önkiszolgáló opciók használatára a beépített tudásbázis eszköz segítségével.

Az AI-alapú chatbot minden órában gyors válaszokat ad.

A testreszabható jegynézetek segítségével könnyedén rendezheti és prioritásba sorolhatja a jegyeket, így a Zendesk az egyik legjobb jegykezelő szoftver a piacon.

Kompatibilis számos harmadik féltől származó alkalmazással

Szerezzen hasznos információkat az adatokból az ügyfél-elégedettség javítása érdekében.

Alkalmazáson belüli támogatás mobil felhasználók számára

A Zendesk korlátai

Az árak kisebb csapatok számára magasak lehetnek.

Egyes fejlett funkciók integrációt igényelnek.

A kezdeti beállítás bonyolultnak tűnhet

Zendesk árak

Csapat: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 49 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

3. Intercom

via Intercom

Az Intercom egy ügyfélszolgálati megoldás, amely újradefiniálja az ügyfélszolgálat paradigmáit.

A valós idejű beszélgetésekre összpontosítva ez a Help Scout alternatíva ötvözi a csevegési támogatást, az interaktív termékbemutatókat és a finomított ügyfél-elkötelező technikákat.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az elkötelezettség a valódi, tartós kapcsolatok ápolása iránt. Egy olyan korszakban, amikor a közvetlenség kulcsfontosságú, az Intercom biztosítja, hogy a vállalkozások azonnal kapcsolatba lépjenek ügyfeleikkel, támogassák őket és örömet szerezzenek nekik.

Az Intercom legjobb funkciói

Használja az élő csevegést, hogy valós időben lépjen kapcsolatba a látogatókkal, és javítsa az ügyfélélményt.

A chatbotok és a tudásbázis cikkek segítségével biztosítson gyors válaszokat a nap 24 órájában.

A termékbemutatók segítségével közvetlenül az alkalmazáson belül oktathatja a felhasználókat.

Küldjön releváns tartalmat meghatározott felhasználói csoportoknak

A felhasználói viselkedés alapján testreszabott támogatás

Zökkenőmentesen integrálható a népszerű eszközökkel

Ismerje meg az ügyfelek trendjeit és viselkedését

Az Intercom korlátai

Kissé magasabb ár a startupok számára

Az audio- és videohívások nem natív funkciók.

Intercom árak

Starter: 74 USD/hó

Pro: Az árakról érdeklődjön az Intercomnál.

Prémium: Az árakról érdeklődjön az Intercomnál.

Intercom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

4. Front

via Front

A Front forradalmasítja az e-mailes kommunikációt azzal, hogy azt együttműködési erőforrássá alakítja.

Egyedülálló megközelítésének köszönhetően a csapatok egy központi hubból könnyedén válaszolhatnak e-mailekre, alkalmazásokra, közösségi média üzenetekre és akár SMS-ekre is.

Az egyéb eszközökkel való integrálhatóság, az analitika nyomon követése és a munkafolyamatok automatizálása miatt a Front vonzó választás azoknak a csapatoknak, amelyek javítani szeretnék ügyfélkommunikációjukat.

A Front legjobb funkciói

Összevonhatja az összes csatornát egy helyen

Valós időben együttműködhet a válaszok kidolgozásában

Automatizálja a nyomon követő e-maileket, hogy időt takarítson meg

Zökkenőmentes ütemezés a platform elhagyása nélkül

Merüljön el a csapat teljesítménymutatóiban

Szinkronizálja CRM-ekkel, projektmenedzsment eszközökkel és még sok mással

Maradjon kapcsolatban útközben is

Elsődleges korlátozások

A hagyományos e-mailekhez képest gondolkodásmódbeli változást igényel

A fejlett elemzések a drágább csomagokban találhatók.

Az újoncok számára kissé nehezebb lehet a megtanulása.

Front árak

Starter : 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 59 USD/hó felhasználónként

Ár : 99 USD/hó felhasználónként

Premier: 299 USD/hó felhasználónként

Elsődleges értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

5. Hiver

via Hiver

A Hiver felgyorsítja a Gmail működését, és ügyfélszolgálati együttműködési központtá alakítja azt.

A Gmail megszokott felületétől el sem távolodva a csapatok kezelhetik a megosztott beérkező leveleket, feladatok kiosztását, sőt a teljesítménymutatók nyomon követését is.

A Hiver zökkenőmentes működése biztosítja, hogy a csapatok a legmagasabb szintű ügyfélszolgálatra koncentrálhassanak, ami felbecsülhetetlen értékű eszközzé teszi a Gmail-központú csapatok számára.

A Hiver legjobb funkciói

Központosítsa a kommunikációt a zökkenőmentes csapatmunka érdekében

Kerülje az átfedő válaszokat a valós idejű értesítésekkel

E-mailek szervezése és kategorizálása a feldolgozás egyszerűsítése érdekében

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat szabályokkal és munkafolyamatokkal

Biztosítson időbeni válaszokat még csúcsidőszakokban is

A Hiver a csapatod tudásbázis-szoftverként is szolgál, így a csapatod gyorsan hozzáférhet az információkhoz.

A Hiver korlátai

Kifejezetten a Gmailhez készült, más e-mail platformok felhasználóit korlátozza.

A fejlett elemzések csak a magasabb szintű növényekben érhetők el.

Az integrációs lehetőségek száma kevesebb, mint egyes versenytársaknál.

Hiver árak

Lite : 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Elite: 59 USD/hó felhasználónként

Hiver értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. Freshdesk

via Freshdesk

A megbízható Freshworks cégtől származó Freshdesk a Help Scout alternatívái között egyszerűsített ügyfélszolgálatáról ismert.

Többcsatornás ügyfélszolgálati megoldásként számos automatizálási eszközt kínál, amelyek egyszerűsítik és bővítik az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket.

Akár jegykezelésről, harmadik féltől származó alkalmazások integrálásáról, akár többnyelvű támogatásról van szó, a Freshdesk biztosítja, hogy minden interakció hatékony megoldáshoz vezessen.

A Freshdesk legjobb funkciói

Egyszerűsítse és rangsorolja az ügyfelek kérdéseit

Összevonja az e-maileket, csevegéseket, hívásokat és közösségi üzeneteket

Állítsa be a jegyek elküldését, eskalálását és értesítéseit

Használja a csapatmegbeszéléseket és a kapcsolt jegyeket a hatékony csapatmunka érdekében.

Csökkentse a jegyek számát önkiszolgáló opciókkal, például tudásbázissal.

Figyelje az ügynökök termelékenységét és a jegyek megoldási idejét

Szükségleteire szabott betekintést nyerhet

A Freshdesk korlátai

Egyes funkciók kissé túlterhelőek lehetnek a kisvállalkozások számára.

A testreszabás tanulási görbét igényelhet

A külső eszközökkel való integráció néha nehézkes lehet.

Freshdesk árak

Ingyenes

Növekedés : 15 USD/ügynök havonta

Pro : 49 USD/ügynök havonta

Vállalati: 79 USD/ügynök havonta

Freshdesk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Bónusz: A 10 legjobb Freshdesk alternatíva és versenytárs 2024-ben

7. ServiceNow

via ServiceNow

A ServiceNow túllép a hagyományos Help Scout alternatívákon, és széles körű felhőalapú megoldásokat kínál az ügyfélkommunikáció automatizálására és az IT-szolgáltatások menedzsmentjének modernizálására.

Erőssége abban rejlik, hogy képes egyszerűsíteni a komplex munkafolyamatokat, különösen a nagyobb szervezetekben.

A műveletek, az együttműködés és az ügyfélszolgálat fejlesztésére szolgáló eszközökkel a ServiceNow átfogó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek robusztusságot és skálázhatóságot keresnek.

A ServiceNow legjobb funkciói

Hatékonyan oldja meg és elemezze az incidenseket

Új frissítések zökkenőmentes bevezetése

A tudásbázis funkcióval a felhasználók maguk oldhatják meg a gyakori problémákat.

Testreszabhatja és kibővítheti a ServiceNow funkcióit

Automatizálja és optimalizálja az IT-műveleteket mesterséges intelligenciával

Merüljön el a mutatókban, és javítsa a szolgáltatásnyújtást!

Hozzáférés a ServiceNow funkciókhoz útközben

A ServiceNow korlátai

Kis- és középvállalkozások számára ez túl sok lehet. Ha ez az Ön esetében is így van, nézze meg ezeket a ServiceNow versenytársakat

A kezdeti beállítás és testreszabás bonyolult lehet.

A kiegészítő modulok és funkciók miatt a költségek megnőhetnek.

ServiceNow árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a ServiceNow-val.

ServiceNow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

8. Helpwise

via Helpwise

A Helpwise friss levegőt hoz a megosztott beérkező levelek területén.

Az e-mailes együttműködést könnyedén kezelhetővé téve megbízható társává válik az értékesítési, ügyfélszolgálati és operációs csapatoknak.

Számtalan funkcióval, mint például az automatizált munkafolyamatok, a beépített csevegés és az elemzések, a Helpwise biztosítja, hogy a kisvállalkozások hatékonyan kezelhessék az e-maileket, miközben az ügyfél-elégedettséget tartják szem előtt.

A Helpwise legjobb funkciói

Összevonja a csapat kommunikációját a zökkenőmentes koordináció érdekében

Állítsa be az automatikus címkézés, a feladatok kiosztása és egyéb funkciók viselkedését.

Integrálja a népszerű alkalmazásokat, mint a Slack, a CRM és mások.

A hatékony kezelés érdekében kerülje az egyidejű válaszokat

Mérje fel a csapat teljesítményét hatékony mutatókkal

Igazítsa a műszerfalat az egyes csapattagok igényeihez

Tudja meg, mikor olvassák el az e-mailjeit

A Helpwise korlátai

Korlátozott funkcionalitás az alapcsomagban

A fejlett integrációk a magasabb szintű csomagokhoz tartoznak.

A felhasználói felület egyesek számára kevésbé intuitívnak tűnhet.

Helpwise árak

Standard : 15 USD/hó felhasználónként

Prémium : 29 USD/hó felhasználónként

Haladó: 50 USD/hó felhasználónként

Helpwise értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

9. HubSpot Service Hub

via HubSpot Service Hub

A HubSpot Service Hub az integrált ügyfélszolgálat bizonyítéka.

A help desk funkciókon túl egy teljes ökoszisztémát kínál, amely biztosítja, hogy a vállalkozások kiszolgálhassák, kielégíthessék és megtarthassák ügyfeleiket.

Olyan funkciókkal, mint a tudásbázisok, visszajelzési felmérések és jelentési irányítópultok, a Service Hub biztosítja, hogy minden érintkezési pont örömteli élményt nyújtson.

A HubSpot Service Hub legjobb funkciói

Integrálja az e-maileket, csevegéseket és egyebeket egy helyre

Készítsen informatív cikkeket a tudásbázisban a gyakori kérdések megválaszolásához.

A HubSpot jegykezelő eszközeivel gyorsan továbbíthatja a támogatási jegyeket a megfelelő csapatoknak.

Ismerje meg ügyfelei véleményét

Elemezze a szolgáltatási mutatókat a további optimalizálás érdekében

Valós időben lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel

Hatékonyan szervezze és kezelje az ügyfelek problémáit

A HubSpot Service Hub korlátai

Egyes fejlett funkciók meredekebb tanulási görbét igényelnek.

A nem HubSpot eszközökkel való integráció néha kihívást jelenthet.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak lehetnek az önálló megoldásokhoz képest.

HubSpot Service Hub árak

Ingyenes

Starter: 18 USD/hó

Professzionális: 450 USD/hó

HubSpot Service Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

10. Zoho Desk

via Zoho Desk

A Zoho Desk nem csak egy ügyfélszolgálati eszköz, hanem egy élmény.

A gazdag, kontextusérzékeny környezet kialakítása az ügynökök és az ügyfelek számára újragondolja a vállalkozások támogatási megközelítését.

Az AI-vezérelt segítségnyújtással, többcsatornás képességekkel és fejlett jelentéskészítési funkciókkal a Zoho Desk biztosítja, hogy a vállalkozások tartalmas és tartós ügyfélkapcsolatokat építhessenek ki.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Lépjen kapcsolatba e-mailen, közösségi médián, csevegésen és más csatornákon keresztül

Szervezze, rangsorolja és kezelje a kérdéseket

Gyorsítsa fel a támogatási jegyekre adott válaszokat és a feladatok kiosztását a beépített automatizálási funkciókkal.

Adjon választ az ügyfeleknek igény szerint

Szerezzen betekintést a folyamatos fejlesztésbe

Dolgozzon együtt a csapatával, hogy gyorsabban tudjon támogatást nyújtani az ügyfeleknek

Tegye a Zoho Desk-et igazán a sajátjává a testreszabható felülettel

A Zoho Desk korlátai

A mobilalkalmazás intuitívabb lehetne.

A teljes funkcionalitás kihasználásához képzés szükséges.

A kezdeti beállítás kissé időigényes lehet.

Zoho Desk árak

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Miért vezeti a ClickUp a Help Scout alternatívák listáját?

A ClickUp egy olyan all-in-one megoldást kínál, amely túllép a többi Help Scout alternatíva határain, hogy támogatást nyújtson az ügyfeleknek. Könnyű testreszabhatósága és integrációs képességei miatt ez a legjobb választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy robusztus Help Scout alternatívát keresnek.

Az ügyfélkérdésektől a belső feladatokig mindent kezelni tud, így forradalmasítja a kis- és középvállalkozások életét. Ha ehhez hozzávesszük a ClickUp blogján elérhető rengeteg forrást, könnyen megérthető, miért tűnik ki a ClickUp. A szolgáltatási szoftverektől az ügyfélút sablonokig a ClickUp az a holisztikus megoldás, amelyet a csapatok kerestek.