A 10 legjobb Freshdesk alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az ügyfelek vállalkozása középpontjában állnak. Ha sikeres akar lenni, akkor az ügyfélelégedettséget kell egyik fő céljává tennie. Ez azt jelenti, hogy kiváló termékeket vagy szolgáltatásokat kell értékesítenie, és a figyelmet az ügyfélélményre és a támogatásra kell összpontosítania az ügyfélút elejétől a végéig.

Az ügyfélszolgálat azonban időigényes lehet, és a call centerek sem olcsók. Ezért sok vállalkozás helpdesk szoftverekre támaszkodik, hogy javítsa az ügyfélszolgálati munkatársak termelékenységét és racionalizálja a munkafolyamatokat. ?

Az egyik jól ismert ügyfélszolgálati szoftvermegoldás a Freshdesk, amely a Freshworks termékcsalád része. Ez egy jó választás, de lehet, hogy nem a legmegfelelőbb az Ön vállalkozásának. Ezért mielőtt kiválasztaná a helpdesk-megoldását – és átszervezné az üzleti folyamatait ennek megfelelően –, érdemes megnézni néhány alternatívát.

Kezdjük azzal, hogy megismerjük, milyen típusú szolgáltatások és funkciók állnak rendelkezésre az ügyfélszolgálati rendszerekben. Ezután megnézzük a legjobb Freshdesk alternatívákat, amelyeket érdemes megfontolnia. ?⚖️

Mit kell keresnie egy Freshdesk alternatívában?

Bár számos Freshdesk alternatíva létezik, fontos, hogy olyan megoldást találjon, amely megfelel vállalkozása igényeinek és költségvetésének.

Érdemes megjegyezni, hogy egy jó ügyfélszolgálati platform boldog ügyfélszolgálati csapatot eredményez, ami viszont minőségi ügyfélszolgálatot eredményez. ?

Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni:

A 10 legjobb Freshdesk alternatíva

Minden ügyfélszolgálati SaaS-megoldásnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, és ha ezeket ismeri, akkor a vállalkozása számára a legjobb választást hozhatja meg. Nézzük meg, mit kínálnak ezek a Freshdesk alternatívák.

Gyűjtsön információkat és egyszerűsítse a feladatok létrehozását a ClickUp űrlapnézetével.

A ClickUp egy all-in-one munka- és csapatkezelési megoldás, amely rugalmas ügyfélszolgálati platformként is működhet. A projektmenedzsmentre és a kiváló ügyfélszolgálatra egyaránt nagy hangsúlyt fektető ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szüksége van az ügyfélszolgálati jegyek hatékony kezeléséhez, miközben minőségi ügyfélszolgálatot is biztosít.

Használja a ClickUp űrlapnézetet és a ClickUp Helpdesk jegy sablont, hogy ügyfelei könnyedén jelenthessék be problémáikat, küldhessék el kérdéseiket és adjanak visszajelzést. A kitöltött űrlapok automatikusan nyomon követhető feladatokká alakulnak, és bekerülnek a munkafolyamatokba. A projektmenedzsment funkciók lehetővé teszik a feladatok kiosztását, átruházását és prioritásainak meghatározását, automatikus e-mailek és értesítések küldését, valamint a befejezésig eltelt idő nyomon követését. ✅

Válassza ki az üzleti tevékenységéhez leginkább megfelelő problémakövetési sablont, hogy az első ügyfélkapcsolattól a megoldásig kezelhesse a jegyeket.

Például a ClickUp Helpdesk Template olyan egyéni állapotokat használ, mint Nyitott, Folyamatban, Felfüggesztve és Megoldva, hogy valós időben pontos képet kapjon a jegyrendszerében szereplő egyes problémák állapotáról. Ezenkívül az egyéni mezők tartalmazzák az ügyfél típusát, számlaszámát, e-mail címét, telefonszámát és a megtett intézkedéseket. Ez egyszerűvé és pontosabbá teszi az ügyfelekkel való kommunikációt, amikor tájékoztatni kell őket a folyamat előrehaladásáról.

A ClickUp legjobb funkciói

A QA Score nézet segítségével figyelemmel kísérheti ügyfélszolgálati csapatának teljesítményét és azonosíthatja a problémás területeket, így finomhangolhatja támogatási folyamatát.

Készítsen testreszabható irányítópultot, hogy kártyák (korábban widgetek) segítségével átfogó képet kapjon a különböző kategóriákról – például a feladatok prioritási szintje vagy a csapat tagjai, illetve a folyamatban lévő vagy befejezett feladatok száma szerint.

Engedélyezze a ClickUp ClickApps funkciókat , mint például a függőségi figyelmeztetések, az ismétlődő feladatok automatizálása vagy az e-mailek közvetlenül a ClickUp-ból történő küldése és fogadása, a csomagjától függően.

Válassza ki a legmegfelelőbb megoldást: például az ingyenes csomag kiváló választás startupok és kisvállalkozások számára, míg a fizetős csomag inkább olyan nagyvállalatoknak ajánlott, amelyek több funkciót keresnek.

Bárhonnan hozzáférhet a felhőalapú ClickApp irányítópultjához, hogy szemmel tarthassa a történéseket.

A ClickUp korlátai

Ennek a Freshdesk alternatívának olyan sok funkciója van, hogy a tanulási görbe meredeknek tűnhet.

A mobilalkalmazásban (még) nem minden funkció elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Zoho Desk

via Zoho Desk

Ez a Freshdesk alternatívája egy omnichannel megoldás, amely a szolgáltatási ügyintézők termelékenységének javítására és az ügyfelek elégedettségének növelésére összpontosít.

Az ügyfélszolgálati szoftver összegyűjti a webes űrlapokból, e-mailekből, élő csevegésből, közösségi médiából és a bejövő hívásokkal foglalkozó call centerbe érkező telefonhívásokból származó támogatási jegyeket, és mindezt egy központi helyen tárolja. Egyszerűen állítson be hozzárendelési szabályokat, hogy ezeket a jegyeket a megfelelő osztályhoz továbbítsa megoldás céljából. A jegyeket szűrőkkel is rendezheti, például ügyféltípus, sürgősség vagy jegyállapot szerint.

A jegyelőzmények funkció és a Zoho CRM integrációja lehetővé teszi, hogy az ügyféladatokat a jegy képernyőre vonja, így ügynökei minden szükséges információt megkapnak, ami megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az ügyfelekkel való kommunikációt. Ha pedig több részlege is foglalkozik az ügyfelek támogatásával, a több részleg funkcióval mindezt kezelni tudja. ?

A Zoho Desk legjobb funkciói

Csökkentse call center költségeit azzal, hogy a Zoho chatbotja, Zia kezeli a rutin kérdéseket és kéréseket.

Használja a beépített mesterséges intelligenciát az ügyfelek hangulatának elemzésére, hogy a visszatérő problémákat már korán kezelni tudja.

Készítsen szolgáltatási szintű megállapodásokat (SLA) különböző típusú ügyfelek számára, például megadva a prioritást és a megoldási időt.

Használjon egyedi API-kat az integráláshoz más Zoho és harmadik féltől származó szoftverekkel.

A Zoho Desk korlátai

A mesterséges intelligencia csak az Enterprise csomagban érhető el.

Bár a felhasználói felület meglehetősen felhasználóbarát, a fejlettebb funkciók elsajátítása némi időt vehet igénybe.

Zoho Desk árak

Ingyenes próba: 15 nap

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professional: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Drag

via Drag

A Drag a Gmail segítségével egy központi ügyfélszolgálati munkaterületet hoz létre, megkönnyítve ezzel az együttműködést. Támogassa ügyfeleit, hozzon létre és kezeljen feladatokat, és készítsen jegyzeteket az előrehaladásról vagy az interakciókról, mindezt egy megosztott beérkező levelek mappából, például support@example.com. Válaszolhat saját nevében vagy a csapata nevében. ?

Ez a platform rendszerezi a beérkező e-maileket, és lehetővé teszi szabályok létrehozását a munkafolyamatok automatizálása érdekében, majd azok vizualizálását és kezelését megosztott táblák segítségével.

A legjobb funkciók

Takarítson meg időt e-mail sablonok használatával és az e-mailes visszajelzések automatizálásával.

A csapat teljesítményéről szóló jelentésekből nyert információk segítségével gyorsan azonosíthatja a fejlesztési lehetőségeket.

Használja a Zapier integrációt, hogy ügyfélszolgálati szoftverét több mint 5000 másik alkalmazáshoz csatlakoztassa, például a Google-hoz, a Slack-hez és az Asana-hoz.

Szerezzen be minden szükséges segítséget a díjnyertes Drag ügyfélszolgálati csapattól.

Húzási korlátozások

A funkcionalitás és a testreszabási lehetőségek meglehetősen korlátozottak, így ha ügyfélszolgálati folyamata összetettebb, akkor máshol kell keresnie.

A Drag szoftver lelassítja a postaládáját, különösen, ha más integrációkat is használ.

Árak

Ingyenes: Legfeljebb 3 felhasználó

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Előny: 16 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 120 értékelés)

4. SpiceWorks

via SpiceWorks

A SpiceWorks egy ingyenes, felhőalapú ügyfélszolgálati és jegyközpont-kezelő megoldás. Segít nyomon követni és fontossági sorrendbe állítani a felhasználói kéréseket és a kapcsolódó feladatokat, egyszerűsítve ezzel az ügyfélszolgálat kezelését.

A SpiceWorks egy testreszabható webportálon keresztül kezeli a jegyeket. Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan hozzárendelje a feladatokat a határidőkhöz, kategóriák vagy prioritások alapján. Terhelje meg még kevésbé ügyfélszolgálati csapatát az automatikus válaszokkal, amelyek a gyakran feltett kérdésekre (GYIK) adnak választ. Beállíthat egy testreszabott tudásbázist is a csapatának, hogy teljes mértékben felkészültek legyenek a kiváló szolgáltatás nyújtására. ?

A SpiceWorks legjobb funkciói

Takarítson meg pénzt ezzel a teljesen ingyenes ügyfélszolgálati eszközzel!

Naponta vagy havonta elérhető részletes jelentésekkel mindig kézben tarthatja feladatait.

Kérjen segítséget, amikor szüksége van rá, a SpiceWorks közösségi fórum szakértőitől.

Használja a SpiceWorks-ot bárhol a natív mobilalkalmazáson keresztül, amely Androidra és iOS-re is elérhető.

A SpiceWorks korlátai

Bár ingyenes eszközként sokat kínál, funkcionalitása nem feltétlenül alkalmas nagyvállalati alkalmazásokhoz, különösen, ha szétszórt támogató csapatokkal rendelkezik.

A jelentések nem annyira testreszabhatók, mint egyes felhasználók szeretnék.

SpiceWorks árak

Ingyenes

SpiceWorks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

5. Help Scout

via Help Scout

A Help Scout egy skálázható Freshdesk alternatíva, amely az ügyfél-elkötelezettséget helyezi előtérbe. Kis- és középvállalkozások számára készült, és segít kezelni az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket e-mailen, élő csevegésen és alkalmazáson belüli üzenetküldésen keresztül, amelyek mindegyike egy közös beérkező levelek mappába kerül. A beszélgetéseket ezután konkrét ügynökökhöz lehet rendelni, privát megjegyzésekkel ellátva. ?

Az adatbázis segítségével ügyfélszolgálati csapata hozzáférhet az ügyfelek adatait, weboldaluk előzményeit és a korábbi interakciók részleteit. Ha ügyféladatait másik platformról szeretné áthelyezni, a Help Scout segítségével ez nagyon egyszerűen megtehető, IT-szakértő bevonása nélkül.

A Help Scout legjobb funkciói

Gyorsan megtanulhatja a platform intuitív felületének használatát.

Hozzon létre egy önkiszolgáló tudásbázist az ügyfelek számára, hogy támogató csapata több időt tudjon fordítani azokra, akik személyre szabottabb segítségre szorulnak.

Használja az automatizálást az ismétlődő feladatok felgyorsításához

Kövesse nyomon a csapat mutatóit és az ügyfelek elégedettségét a ügyfélportál jelentéseivel.

A Help Scout korlátai

A közösségi csatornák és a korlátlan jelentéselőzmények csak a Plus és Pro csomagokban érhetők el.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a tudásplatform nem olyan könnyen használható, mint lehetne.

Help Scout árak

Ingyenes próba: 15 nap

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Plusz: 40 USD/hó felhasználónként

Előny: 65 USD/hó felhasználónként

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

6. HubSpot Service Hub

via HubSpot Service Hub

A HubSpot Service Hub a szélesebb HubSpot szoftvercsomag része. Egy platformon köti össze ügyfelei adatait és szolgáltatási csatornáit.

Fogadja az ügyfelek kérdéseit bejövő hívások, e-mailek, élő csevegés vagy közösségi média csatornák, például a Facebook Messenger segítségével. Az ügyfélportál egy helyen tárolja az ügyfelek és az ügyfélszolgálati munkatársak közötti beszélgetéseket, függetlenül attól, hogy azok hol kezdődtek. Ezzel a front office csapata minden szükséges adatot és kontextust megkap, hogy gyors, személyre szabott szolgáltatást nyújthasson. ?

A HubSpot legjobb funkciói

Támogassa ügyfeleit ott, ahol vannak, a jegyrendszer és az omnichannel menedzsment eszközök segítségével.

Használja a tudásbázist, hogy létrehozzon egy könyvtárat a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokkal, így az ügyfelek maguk is megtalálhatják a választ.

Hívja vissza ügyfeleit a beépített VoIP szoftver segítségével

A jelentési irányítópulton keresztül mindenről naprakész információkat kaphat.

A HubSpot 24 órás ügyfélszolgálatot kínál, így bármikor felveheti velük a kapcsolatot, ha segítségre van szüksége a rendszerrel kapcsolatban.

A HubSpot korlátai

Ha zökkenőmentes hozzáférést szeretne minden ügyféladatához, akkor a HubSpot CRM-et is használnia kell.

Az automatizálási funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el, az ügyfélportál pedig csak a Professional csomagtól kezdve érhető el online.

HubSpot árak

Starter: 45 USD/hó 2 felhasználó számára

Professional: 450 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalati: 1200 USD/hó 10 felhasználó számára

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (140+ értékelés)

7. Salesforce Service Cloud

via Salesforce

A Salesforce Service Cloud a Salesforce CRM platform ügyfélszolgálati megoldása. Az ügyfélkör 360 fokos áttekintésével ez a help desk szoftver több csatornán is egyszerűsíti az ügyfélszolgálatot.

A platform távoli segítségnyújtási eszközzel rendelkezik, amely lehetővé teszi a desktop megosztást. Ezáltal az ügyfélszolgálati munkatársai pontosan láthatják, amit az ügyfél lát a képernyőjén, így azonosíthatják a problémát. Az AI felismeri a távoli nézetben látható képek részeit, és lépéseket javasol a támogató csapat tagjainak, hogy segítsen nekik gyorsan megoldani az ügyfelek problémáit.

Ha nem tudják megoldani a problémát, könnyen továbbíthatják azt egy magasabb szintre. Az AI eszköz az ügynököket a tudásmenedzsment rendszerben található cikkekre is hivatkozik, hogy javítsa a termelékenységet és a szolgáltatási színvonalat. ✨

A Salesforce Service Cloud legjobb funkciói

Nyújtson támogatást telefonon, egy e-kereskedelmi webhelyen található csevegőrobot segítségével, vagy olyan közösségi médiaalkalmazásokon keresztül, mint a Facebook, a Twitter vagy az Instagram.

Használja a Service Cloud for Slack alkalmazást, hogy az ügyintézők szakértőkkel együttműködve oldhassák meg a támogatási kérdéseket.

Figyelje az ügyfélkapcsolatokat fenyegető kockázatokat az incidensfelismerő és -kezelő eszközökkel , hogy a problémákat már korai szakaszban kezelni tudja.

Használja az AI-t a munkafolyamatok rögzítésére és automatizálására, ezzel időt és költséget takarítva meg.

A Salesforce Service Cloud korlátai

A Service Cloudot a Salesforce CRM-mel együtt kell használnia, hogy hozzáférjen az ügyféladatokhoz.

Számos szoftverfunkció, például a mesterséges intelligencia, az omnichannel útválasztás és az önkiszolgáló platform felár ellenében vehető igénybe.

Salesforce Service Cloud árak

Ingyenes próba: 30 nap

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professional: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Salesforce Service Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

8. LiveAgent

via LiveAgent

A LiveAgent egy ügyfélszolgálati platform, amely a leggyorsabb és legegyszerűbb beállítással és implementációval büszkélkedhet. Ez a Freshdesk alternatíva hatékony és felhasználóbarát LiveChat szoftveréről ismert.

Emellett telefonos ügyfélszolgálatot is kínál a LiveAgent call center megoldással, valamint támogatást WhatsApp, Messenger és Viber alkalmazásokon, valamint Instagram, Twitter és Facebook közösségi média csatornákon keresztül. A jegyrendszer egy helyen gyűjti össze az összes ügyfélkommunikációt, így gyorsan és hatékonyan megoldhatja a problémákat anélkül, hogy platformot kellene váltania. ?

A LiveAgent legjobb funkciói

Az egyéni mezők és szűrők segítségével az üzleti igényeinek megfelelően alakíthatja a felhasználói felületet.

Állítson be automatikus válaszokat a gyakran ismételt kérdésekre, hogy az ügyintézők azokra a feladatokra koncentrálhassanak, ahol valóban szükség van rájuk.

Motiválja ügyfélszolgálati csapatát jelvényekkel, jutalmakkal és ranglistákkal

Hozzon létre egy tudásbázist, hogy az ügyfélportálon keresztül megoldásokat kínálhasson ügyfeleinek.

Integrálható több mint 200 más eszközzel és alkalmazással, például a Gmail, a Facebook, a WhatsApp, a Shopify, a Mailchimp és a WordPress.

A LiveAgent korlátai

Annyi funkció van, hogy eltarthat egy ideig, amíg mindet megtalálja és megtanulja használni őket.

Egyes felhasználók az elemzési és jelentési funkciókat kissé alapszintűnek tartják igényeikhez képest.

LiveAgent árak

Ingyenes próba: 30 nap

Kicsi: 9 USD/hó felhasználónként

Közepes: 29 USD/hó felhasználónként

Nagy: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

LiveAgent értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

9. ProProfs Help Desk

via ProProfs Help Desk

A ProProfs Help Desk célja, hogy többcsatornás ügyfélszolgálatot nyújtson, miközben javítja az ügynökök és a csapatok termelékenységét. A belső és külső ügyfélbeszélgetéseket egy központi támogatási rendszerben szervezik. A belső jegyzetekkel és csevegésekkel együtt ez megkönnyíti az együttműködést az ügyfelek problémáinak megoldásában. ?

Az összes beérkező kérés ezen a Freshdesk alternatíván közös beérkező levelek mappában kerül nyomon követésre, hasznos címekkel, mint például support@, help@ vagy contact@.

A ProProfs Help Desk legjobb funkciói

Külön onboarding menedzser segít az indulásban

Használja az automatizálást a jegyek méltányos kiosztásához egy körkörös rendszer vagy fejlett jegy szabályok segítségével.

Kerülje el a zavart és az üzenetek keveredését az ügynökök ütközésének észlelésével

Hozzon létre egy tudásbázist, hogy ügyfelei gyorsan választ kapjanak a gyakran feltett kérdésekre.

Mérje az ügyfélélményt olyan mutatók segítségével, mint az első hívás megoldási arány (FCR) és az ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT).

A ProProfs Help Desk korlátai

Harmadik féltől származó integrációs lehetőségeik meglehetősen korlátozottak, és nagyobb vállalkozások számára nem feltétlenül elegendőek.

A ProProfs nem kínál támogatást a közösségi médián keresztül, ami egyes felhasználók számára döntő tényező lehet.

ProProfs Help Desk árak

Ingyenes próba: 15 nap

Éves tervezet: 20 USD/hó felhasználónként

ProProfs Help Desk értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (18 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (13 értékelés)

10. Zendesk

via Zendesk

Ez a jól ismert Freshdesk alternatíva nagyobb vállalkozások számára készült, és a személyre szabott interakciókon keresztül kiváló ügyfélélmény megteremtésére összpontosít. Ötvözi az emberi támogatást az AI funkcionalitással, hogy a legjobbakat kínálja mindkét világból.

Az ügyfelek igényeiknek megfelelően a gyakori kérdésekkel az önkiszolgáló portálra, míg a legmegfelelőbb ügyintézőhöz kerülnek, aki a legalkalmasabb a kérdésük megoldására. Az AI munkafolyamat-automatizáló eszközök gondoskodnak arról, hogy minden szolgáltatási folyamat a lehető leghatékonyabb legyen. ?️

Bár különböző méretű vállalkozások számára számos csomag áll rendelkezésre, ha csak jegyrendszerre van szüksége, akkor is van egy alapcsomagjuk, amelynek ára 19 eurótól kezdődik.

A Zendesk legjobb funkciói

Kezelje az e-mailben, telefonon, SMS-ben vagy közösségi médián keresztül beérkező kéréseket

Használja a Zendesk szolgáltatást a weben, vagy Android vagy iOS mobil eszközökön integrációk segítségével.

Több mint 1000 más alkalmazással integrálható, többek között a Jira, a Tymeshift, a Teamviewer és a Harvest alkalmazásokkal.

Használja az elemzési és jelentéskészítő eszközöket , hogy betekintést nyerjen ügyfélszolgálati folyamatába.

A Zendesk korlátai

Bár egyéni nézeteket hozhat létre, azokat nem exportálhatja, ezért minden felhasználó számára manuálisan kell létrehoznia őket.

Havonta 50 euró felárat kell fizetnie ügynökönként az Advanced AI segítségért.

A Zendesk árai

Ingyenes próba: 30 nap

Suite Team: 55 USD/hó felhasználónként

Suite Growth: 89 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 115 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Suite Enterprise Plus: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fejlett AI (kiegészítő): 50 USD/hó felhasználónként

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3700 értékelés)

Tegye boldoggá ügyfeleit (és csapatát)

Az ügyfelek jó kiszolgálása alapvető eleme a virágzó üzleti tevékenységnek, függetlenül attól, hogy mit árul.

Ha olyan rendszert keres, amely ügyfélszolgálati funkciókat és a legtöbb egyéb üzleti folyamat támogatását is kínálja, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. A ClickUp hatalmas funkciókészlete, széles sablonválasztéka és testreszabhatósága előtérbe helyezi, ha olyan all-in-one rendszert keres, amely optimalizálja ügyfélszolgálatát és munkafolyamatait. ?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze, hogyan növekszik vállalkozása.