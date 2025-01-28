A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftvereszköz az IT-támogatáshoz 2025-ben

Vállalkozás vezetése azt is jelenti, hogy ügyfélkérdésekkel és problémákkal kell foglalkozni. Igen, az e-mailes ügyfélszolgálat és a megosztott beérkező levelek remekül megfelelnek erre a célra! Mindenki naprakész marad, és a kommunikáció is gyerekjáték lesz.

De itt van a bökkenő: ahogy vállalkozása növekszik, ezek a módszerek már nem biztos, hogy elegendőek lesznek. Előfordulhat, hogy e-maileket fog elmulasztani, nehezen fogja nyomon követni a feladatokat, és akár az ügyfelek elégedetlenségét is kiválthatja.

Ha ezek a kihívások ismerősek Önnek, akkor valószínűleg vállalkozása kinőtte a jelenlegi e-mailes ügyfélszolgálati rendszerét, és el kell kezdenie keresni egy megfelelő ügyfélszolgálati szoftvert.

Hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon: a szervizasztal szoftver egy központi hub az ügyfélszolgálati jegyek kezelésére és megoldására. Számos típusú szervizasztal szoftver létezik a piacon, az egyszerű, alapvető jegykiadási funkciókat kínáló eszközöktől az automatizálás és jelentéselemzés olyan fejlett funkciókkal rendelkező eszközökig. ?

Ebben a cikkben bemutatjuk az IT-támogatáshoz legalkalmasabb 15 szervizasztali szoftvert. Ezeket az eszközöket gondosan kutattuk és válogattuk össze funkcióik, vásárlói értékeléseik és áraik alapján.

Mit kell keresnie egy ügyfélszolgálati szoftverben?

Amikor a vállalkozásához legmegfelelőbb ügyfélszolgálati szoftvert keresi, fontolja meg az alábbi kulcsfontosságú kérdéseket az egyes lehetőségekkel kapcsolatban:

A szoftver könnyen beállítható és használható?

Testreszabhatom a vállalkozásom speciális igényeinek megfelelően?

A szoftver automatizálja a rutin feladatokat?

Részletes elemzéseket és jelentéseket biztosít?

A szoftver integrálható-e más, már általam használt eszközökkel?

Elérhető-e a webes felületen, valamint asztali és mobil alkalmazásokon keresztül is?

A szoftver képes-e kezelni a feladatok kezelését , például a jegyek kiosztását, nyomon követését és prioritásainak meghatározását?

Biztosít kommunikációs csatornákat és együttműködési funkciókat az azonnali információcseréhez?

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver

Íme a 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver, amelyek átalakíthatják az IT-támogatási tevékenységét, növelhetik csapata termelékenységét és javíthatják ügyfelei elégedettségét.

Hozzon létre okosabb űrlapokat a ClickUpban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely rugalmas és hatékony szolgáltatási és ügyfélszolgálati megoldásként is működhet. Hatékony funkciói széles körű rugalmasságot kínálnak az ügyfélszolgálati folyamatok kezeléséhez, biztosítva, hogy IT- és ügyfélszolgálati csapata mindig naprakész legyen a feladataival.

A ClickUp űrlapok az IT-munkafolyamat alapját képezik. Használja őket ügyfelei kérdéseinek, problémáinak és visszajelzéseinek összegyűjtésére. Az űrlapokban rögzített adatok zökkenőmentesen átalakulnak jegyekké a ClickUp projektmenedzsment felületén, megkönnyítve a problémák prioritásainak meghatározását, nyomon követését és megoldását. ✨

Több mint 15 különböző megjelenítési opcióval, beleértve a Lista és a Kanban nézeteket, a ClickUp lehetővé teszi, hogy a feladatait a munkafolyamatához leginkább megfelelő módon vizualizálja. A Lista nézet egyszerű, részletes áttekintést nyújt a feladatokról, míg a Kanban nézet vizuális munkafolyamatot tesz lehetővé, ahol a feladatok az előrehaladásuknak megfelelően oszlopok között mozognak.

Ha nem szeretné ezeket a rendszereket a semmiből felépíteni, a ClickUp több mint 50 előre elkészített sablont kínál, például a ClickUp Help Desk Ticket Template-t, amelyet kifejezetten IT-szolgáltatáskezelési megoldásként terveztek a munkafolyamatok támogatására. Ezek segítségével csapata gyorsan beállíthatja az incidenskezelés, a problémakezelés, a változáskezelés és egyéb folyamatokat. ?

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Help Desk Ticket Template szoftvert, amely segít összegyűjteni, fontossági sorrendbe rendezni és nyomon követni az összes beérkező kérést.

A ClickUp legjobb funkciói

A legfontosabb funkciók ingyenes csomaggal érhetők el.

Hozzon létre dinamikus és interaktív űrlapokat feltételes logikával a ClickUp Forms segítségével.

Használjon egyéni mezőket a jegyek részleteinek rögzítéséhez, például az incidens típusának, leírásának és súlyosságának megadásához, és akár fájlokat is csatolhat, például képernyőképeket a további kontextus megadásához.

Hozzon létre egyéni állapotokat a jegyek feldolgozásának és nyomon követésének egyszerűsítése érdekében a kezdetektől a befejezésig.

Használja a ClickUp Dashboards testreszabható widgetjeit a folyamatban lévő jegyek, a csapat munkaterhelésének és az üzleti célok mutatóinak nyomon követéséhez.

A átfogó jelentéskészítő funkcióval mélyreható betekintést nyerhet a csapat teljesítményébe.

Körülbelül 100 integrációval, beleértve a Zapier és az API hozzáférést, a ClickUp szinte bármilyen technológiai rendszerbe könnyen beilleszthető.

Dolgozzon együtt csapatával feladatmegjegyzések, csevegés és a ClickUp Docs segítségével.

Használja a ClickUp értesítési rendszerét, hogy értesítse a felhasználókat a frissítésekről, határidőkről, megjegyzésekről és egyebekről, így mindenki mindig naprakész marad.

Futtasson automatizált folyamatokat az ismétlődő feladatok, például a jegyek kiosztása, a határidők beállítása, a jegyek állapotának frissítése és a jegyekhez figyelők hozzáadása elkerülésére.

Összegezze a beszélgetéseket és generáljon válaszokat a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak szükségük lehet a ClickUp videó oktatóanyagaira , hogy megismerjék az összes funkcióját.

A mobilalkalmazásban néhány funkció hiányozhat a webes és asztali verziókhoz képest.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Freshservice

via Freshworks

A Freshservice (a Freshworks fejlesztése) egy felhőalapú IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) megoldás, amely incidens-, probléma- és változáskezelési funkciókat kínál, hogy segítsen a vállalkozásoknak az IT- és incidenskezelési problémák gyors kezelésében és megoldásában.

A munkafolyamat-automatizálási funkcióval előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan hozzárendelheti a jegyeket a megfelelő csapat tagjaihoz, javítva ezzel az ügyfélszolgálat és a szervizkérelmek hatékonyságát és válaszidejét.

A Freshservice legjobb funkciói

Felhasználóbarát felülettel és jegykezelő rendszerrel rendelkezik, amely jól működik Android és iOS mobilalkalmazásokkal.

Tartalmaz egy önkiszolgáló portált, ahol a felhasználók megoldásokat találhatnak a gyakori problémákra, nyomon követhetik jegyeik állapotát, vagy új jegyeket nyithatnak.

Lehetővé teszi, hogy szervezett, kereshető ügyféladatbázist hozzon létre hasznos cikkekkel és gyakori problémákra vonatkozó megoldásokkal, amelyhez a felhasználók hozzáférhetnek.

Részletes elemzéseket és jelentéseket biztosít, segítve a csapatokat a szervizasztal termelékenységének megértésében és az általános IT-teljesítmény nyomon követésében.

A Freshservice korlátai

Nincs ingyenes csomag

Néha lassú és hibás

Korlátozott projektmenedzsment funkcionalitás

Freshservice árak

Starter: 29 USD/hó ügynökönként

Növekedés: 59 USD/hó ügynökönként

Pro: 115 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 145 USD/hó ügynökönként

Freshservice értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (950+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (530+ értékelés)

3. Vision Helpdesk

via Vision Helpdesk

A Vision Helpdesk egy ügyfélszolgálati szoftver és jegykezelő rendszer kisvállalkozások számára, amelyek támogatással kapcsolatos tevékenységeket szeretnének szervezni. Nyomon követheti az ügyfelek kérdéseit, panaszát és támogatási kéréseit, amelyek különböző csatornákon érkeznek, beleértve a telefonhívásokat, a közösségi média üzeneteit és az ügyfélszolgálati részleg élő csevegését.

A Vision Helpdesk minden ügyfélkérdéshez „jegyeket” hoz létre, amelyek segítségével a támogató csapat szisztematikusan nyomon követheti és megoldhatja a problémákat.

A Vision Helpdesk legjobb funkciói

Kezelje az összes ügyfélkérdést egy központi helyen

Használja az élő csevegő eszközt a valós idejű kommunikációhoz az ügyfelekkel.

Az ügyfelek a self-service ügyfélportál funkcióval beküldhetik és nyomon követhetik jegyeik állapotát, valamint kereshetnek a tudásbázis cikkei között.

Élvezze az e-mail sablonok, a portál és a tudásmenedzsment többnyelvű támogatását.

Használja az automatizálási funkciót a jegyek automatikus hozzárendeléséhez a csapat tagjaihoz és a jegyek lezárásához.

A Vision Helpdesk korlátai

Nincs ingyenes csomag.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás instabil.

500 dolláros díjat kell fizetnie, hogy eltávolítsa a Vision Helpdesk márkajelzését az ügyfélportál aljáról (még akkor is, ha a legdrágább csomagot választotta).

Vision Helpdesk árak

Starter Help Desk: 15 USD/hó ügynökönként

Pro Help Desk: 25 USD/hó ügynökönként

Satellite Help Desk: 30 USD/hó ügynökönként

Pro Service Desk : 40 USD/hó ügynökönként

Ent Service Desk: 60 USD/hó ügynökönként

Vision Helpdesk értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

4. ServiceNow

via ServiceNow

A ServiceNow egy nagyvállalatok számára tervezett IT-helpdesk megoldás. Átfogó funkciókat kínál, mint például incidenskezelés, proaktív problémakezelés, az IT-szolgáltatások és az üzleti célok összehangolása. A helpdesk szoftver ügyfélszolgálati funkciókat is tartalmaz, amelyekkel egyszerűsíthető az ügyfelek és az ügyintézők közötti kommunikáció.

A ServiceNow legjobb funkciói

A probléma- és incidenskezelő rendszer segítségével gyorsan hozzárendelhet feladatokat és valós időben követheti nyomon a haladást.

Az IT eszközkezelő modul segítségével nyomon követheti a készleteket, automatizálhatja az eszközigényeket és elvégezheti az eszközellenőrzéseket.

A teljes mértékben testreszabható űrlapok, munkafolyamatok, irányítópultok és jelentések segítségével a platformot az Ön üzleti igényeihez igazíthatja.

Az integrált mesterséges intelligencia olyan funkciókat támogat, mint a keresés, a virtuális chatbot, a prediktív elemzés és a rutin feladatok automatizálása.

A help desk szoftver könnyen integrálható külső alkalmazásokkal.

A ServiceNow korlátai

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak

Rejtett árazási tervek

A helpdesk szoftverek meredek tanulási görbéje

Néha lassú betöltési sebesség

ServiceNow árak

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a ServiceNow csapattal.

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

5. Rezo

via Rezo

A Rezo egy mesterséges intelligenciával működő ügyfélélmény-megoldás nagyvállalatok számára. Beszéd-, szándék- és érzelemfelismerést és -elemzést használ az ügyfélkapcsolatok automatizálására az összes hangos és nem hangos ügyfélszolgálati csatornán. Ez gyorsabb problémamegoldást és jobb ügyfélélményt tesz lehetővé.

A Rezo legjobb funkciói

Támogatja a hang- és digitális csatornákat, például az e-mailt és a közösségi médiát.

Több mint 30 nyelven bonyolítja le az ügyfélkapcsolatokat

Összegyűjti az ügyfél-elégedettségi pontszámokat és visszajelzéseket az összes ügyfélszolgálati csatornán, hogy azok alapján javíthassa szolgáltatásait.

Összegyűjti az ügynökök teljesítményére vonatkozó információkat, így azonosíthatja a képzési lehetőségeket.

Intelligens útválasztási funkcióval elemzi a támogatási problémákat, és továbbítja azokat a megfelelő osztálynak.

A Rezo korlátai

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak

Rejtett árazási tervek

Korlátozott integrációk és fejlett ügyfélszolgálati funkciók

Rezo árak

Vegye fel a kapcsolatot a Rezo csapattal egyedi árajánlatért!

Rezo értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Exalate

via Exalate

Az Exalate egy szinkronizációs platform, amelyet általában problémák nyomon követésére és projektmenedzsmentre használnak. Fő célja a Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub és Salesforce különböző rendszerek közötti zökkenőmentes és biztonságos adatszinkronizálás elősegítése.

Ez nagyon hasznos azoknak a többfunkciós csapatoknak, amelyeknek valós idejű adatcserére van szükségük különböző platformok és rendszerek között. ?

Az Exalate legjobb funkciói

Vizuális mód (drag-and-drop felület) vagy szkript mód az integrációk konfigurálásához

Lehetővé teszi a kétirányú (kétirányú) vagy egyirányú (egyirányú) szinkronizálást, a munkafolyamatának konkrét igényeitől függően.

Teljes ellenőrzést biztosít Önnek arról, hogy mely adatokat, hogyan és mikor kell szinkronizálni.

Csak a szükséges adatokat osztja meg, így biztosítva a magas szintű adatvédelmet és biztonságot.

Exalate korlátai

Bonyolult beállítani, különösen a nem technikai felhasználók számára.

Esetenként előfordulhat leállás

Exalate árak

Ingyenes csomag

Exalate for Jira: 6 USD/hó

Exalate for GitHub: 115 USD/hó

Exalate for Zendesk : 115 USD/hó

Exalate for Salesforce : 335 USD/hó

Exalate for Azure DevOps: 335 USD/hó

Exalate for ServiceNow: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Exalate értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (60 értékelés)

Capterra: N/A

7. Slack

via Slack

A Slack egy felhőalapú kommunikációs és vállalati együttműködési eszköz, amelyet a támogató csapatok használhatnak a belső információáramlás kezelésére. „Csatornák” nevű csevegőszobákat használ a valós idejű kommunikációhoz és a fájlmegosztáshoz. A csatornák csapatok, projektek, ügyfelek vagy más releváns kritériumok alapján szervezhetők.

Magánbeszélgetésekhez vagy kis csoportos beszélgetésekhez a Slack közvetlen üzenetküldési funkciót is biztosít.

A Slack legjobb funkciói

A támogató csapatok valós időben együttműködhetnek a web, az asztali számítógépek és a mobil eszközök segítségével.

A csatornák segítségével összehozhatja a különböző részlegek munkatársait, ha egy jegy megoldásához több részleg együttműködésére van szükség.

A kiterjedt integrációk megkönnyítik a kapcsolatot a technológiai rendszerében található egyéb programokkal.

A Huddle funkció lehetővé teszi videohívások kezdeményezését és a képernyő megosztását a csapattal.

Akár egy csapattag tárgyaláson van, ebédelni ment, vagy szabadságon van, frissítheti az állapotát, hogy mindenki tájékozott legyen.

A Slack automatikusan felismeri és megjeleníti az egyes csapattagok helyi idejét a profiljukban, így könnyebb a különböző időzónákban dolgozó globális csapatokkal együttműködni.

A Slack korlátai

A keresési funkció korlátozott a régebbi beszélgetések és fájlok esetében.

Az árak kis csapatok számára, amelyeknek korlátozott a költségvetésük, drágák lehetnek.

A Huddle nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint a virtuális háttér és a különterem, amelyek a dedikált videokonferencia-eszközökben megtalálhatók.

Slack árak

Ingyenes csomag

Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 31 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. Jira Service Management

via Jira Service Management by Atlassian

A Jira Software sikereire építve az Atlassian kifejlesztette a Jira Service Management (korábban Jira Service Desk) szoftvert, amely egy speciális eszköz az IT-csapatok számára. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan kezeljék az olyan feladatokat, mint az incidensek, a szolgáltatási kérelmek és a változások.

A Jira Service Management legjobb funkciói

Testreszabható önkiszolgáló portállal rendelkezik, ahol az ügyfelek megtalálhatják a gyakori kérdésekre adott válaszokat, vagy segítséget kérhetnek a támogató csapattól.

Lehetővé teszi a szolgáltatási szintű megállapodások (SLA) beállítását és kezelését valós idejű nyomon követéssel, biztosítva azok következetes teljesítését.

Zökkenőmentesen integrálható a Confluence-szel, hogy tudásbázist hozzon létre, amelynek segítségével a felhasználók önállóan megtalálhatják a gyakori problémák megoldásait ?‍?

ITIL-tanúsított ügyfélszolgálati folyamatokat kínál, amelyek biztosítják, hogy az IT-gyakorlatok megfeleljenek a nemzetközi IT-szolgáltatásmenedzsment szabványoknak.

A Jira Service Management korlátai

Túl bonyolult és nehezen kezelhető az új felhasználók számára

Néha lassú és hibás

Zavaros felhasználói felület

Jira Service Management árak

Ingyenes csomag

Standard: 21 USD/hó/ügynök áron

Prémium: 47 USD/hó/ügynök áron

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira Service Management értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

9. Help Scout

A Help Scout egy kis- és középvállalkozások számára tervezett ügyfélszolgálati rendszer. Funkciói segítségével kezelheti a támogatási dokumentációt, az ügyfélkapcsolatokat és a jegyrendszert.

A help desk szoftver intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan delegálják a jegyeket és figyelemmel kísérjék a folyamatot, így biztosítva az ügyfelek kérdéseinek időben történő megoldását. ⏰

A Help Scout legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfélszolgálat nyújtását e-mailen, élő csevegésen és tudásbázison keresztül.

A közös beérkező levelek funkcióval elősegíti a támogató csapatok közötti együttműködést

Automatizálást kínál az ismétlődő feladatok, például a jegyek kiosztása és a tömeges válaszok küldése kezeléséhez.

Több mint 50 integrációval rendelkezik olyan SaaS eszközökkel , mint a Slack, a Trello és a Salesforce.

A Help Scout korlátai

Nem lehet több csapattagot hozzárendelni egy jegyhez

Csak alapvető mobilalkalmazás-funkciókkal rendelkezik.

Korlátozott nyelvi támogatás

Help Scout árak

Standard: 25 USD/hó felhasználónként

Plusz: 50 USD/hó felhasználónként

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

10. GoTo Resolve

via GoTo Resolve

A GoTo Resolve (korábban GoToAssist) egy speciális IT-menedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a támogató csapatok számára, hogy távolról megoldják a felhasználók problémáit, új szoftvereket telepítsenek vagy elmagyarázzák az alkalmazások használatát. Erős, megbízható és biztonságos kapcsolataival felbecsülhetetlen értékű eszközzé vált, különösen az érzékeny adatokat kezelő távoli csapatok számára.

A GoTo Resolve legjobb funkciói

Távoli támogatást nyújt az ügyfeleknek e-mailen vagy linkeken keresztül, anélkül, hogy azoknak bármilyen további szoftvert kellene letölteniük?

Lehetővé teszi más IT-szakemberek számára, hogy szükség esetén csatlakozzanak a távoli munkamenetekhez, hogy további támogatást nyújtsanak.

Távoli ügyfélszolgálati munkameneteket rögzít későbbi felhasználás céljából

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams és a Zendesk.

A GoTo Resolve korlátai

Esetenként előfordulnak hibák

Korlátozott jelentéskészítés és elemzés

A kiterjedt integrációk hiánya

GoTo Resolve árak

Ingyenes csomag

Távoli támogatás: 50 USD/hó áron

Standard: 70 USD/hó áron

Prémium: Az árakról érdeklődjön nálunk

GoTo Resolve értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)

11. Zoho Desk

via Zoho Desk

A Zoho Desk egy olyan szervizasztalos szoftver, amely a felhasználói elégedettséget helyezi előtérbe. Egyszerűsíti az ügyfélszolgálati folyamatot, megkönnyítve a támogatási ügynökök számára a segítségnyújtást, az ügyfelek számára pedig a problémáik megoldását.

A Zoho Desk legjobb funkciói

A többcsatornás jegyrendszernek köszönhetően az ügyfelek e-mailben, telefonon, csevegőn, közösségi médián és önkiszolgáló portálokon keresztül is kapcsolatba léphetnek Önnel.

Az ügynökök termelékenységét elősegítő funkciók között megtalálható a jegy megosztás, az ütközésérzékelés és az automatizálás, amelyekkel egyszerűsítheti a támogatási folyamatokat.

Átfogó elemzések és jelentések a támogató csapat teljesítményének figyelemmel kíséréséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.

Az egyéb Zoho termékekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció javítja a kommunikációt és a munkafolyamatot.

A Zoho Desk korlátai

A szoftver első használatakor meredek a tanulási görbe

A ingyenes csomagban a jegyek megtekintésének korlátozása korlátozhatja a szoftver hasznosságát.

Zoho Desk árak

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Professional: 35 USD/hó felhasználónként Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

12. Spiceworks

via Spiceworks

A Spiceworks egy kifejezetten IT-szakemberek számára kifejlesztett szervizdeszk szoftvermegoldás. Ez egy IT-jegykezelő rendszer, amely segít a felhasználói kérések kezelésében és megválaszolásában.

A Spiceworks legjobb funkciói

A helpdesk szoftver jegyrendszert, leltárt és felhasználói portált kínál, hogy minden IT-támogatási igényét kielégítse.

A hálózatfigyelő eszközök figyelemmel kísérik a szervereit, nyomtatóit, kapcsolóit és egyebeket.

Az oktatóanyagokat tartalmazó tanulási központ segít az IT-szakembereknek naprakészek maradni a legújabb trendekkel és technológiákkal kapcsolatban.

Egy élénk felhasználói közösségi fórum, ahol az IT-szakemberek tanácsokat oszthatnak meg, problémákat oldhatnak meg és megvitathatják az IT legújabb fejleményeit.

A Spiceworks korlátai

Nincs átfogó jelentési rendszer az IT-problémák részletes elemzéséhez.

A szoftver alkalmi teljesítményproblémái

Spiceworks árak

Ingyenes minden felhasználó számára

Spiceworks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (540+ értékelés)

13. LiveAgent

via LiveAgent

A LiveAgent egy hatékony, all-in-one ügyfélszolgálati platform, amely minden méretű vállalkozás számára segítséget nyújt. Számos csatornát egyesít egy platformban, így hatékonyabbá téve az ügyfelekkel való kommunikációt.

A LiveAgent legjobb funkciói

Univerzális beérkező levelek mappát biztosít az összes ügyfélkérdéshez, amelyek különböző csatornákon érkeznek, például e-mailben, közösségi médián, csevegőn és telefonon.

Fejlett automatizálási eszközök, amelyek segítik a támogatási folyamatok racionalizálását

Átfogó támogatási jegyrendszer beépített CRM-mel

Önellenőrzési ügyfélportállal rendelkezik, amely tudásbázist, fórumokat és visszajelzési rendszert tartalmaz.

A LiveAgent korlátai

A szoftver felülete rendkívül funkcionális, de néha hiányzik belőle a modern érzés. Néhány felhasználó a szoftver mobil eszközökön való működésével kapcsolatban is nehézségeket jelentett.

LiveAgent árak

Kis: 9 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Közepes: 29 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Nagy: 49 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Vállalati: 69 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

LiveAgent értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

14. Salesforce Service Cloud

A Salesforce-on keresztül

A Salesforce Service Cloud egy olyan ügyfélszolgálati szoftver, amely ügyfélszolgálati megoldásokkal rendelkezik, amelyek javítják az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy a különböző csatornákról érkező összes ügyfélkérdést egyetlen, intuitív felületen egyesítik. Széles körű funkcióiról ismert, mint például az intelligens esetirányítás, az omni-csatornás interakciók és az önkiszolgáló portálok.

A Salesforce Service Cloud legjobb funkciói

Kiterjedt CRM funkciók ügyfélút térképezéssel, kommunikáció nyomon követéssel és kapcsolattartási előzményekkel

Omni-csatornás ügyfélkommunikáció, integrálva a közösségi médiát, e-maileket, üzeneteket vagy hívásokat

Fejlett ügykezelés intelligens útválasztással, prioritások meghatározásával és az ügyek automatikus hozzárendelésével az ügyadatok és az ügyintézők képességei alapján.

Integráció a Salesforce átfogó szoftver ökoszisztémájával a zökkenőmentes működés érdekében az összes üzleti részlegen

A Salesforce Service Cloud korlátai

A felhasználók szerint a szoftver megtanulása nehéz és a felhasználói felület bonyolult.

Az árak nem egyértelműek, sok funkcióhoz további költségek kapcsolódnak

Salesforce Service Cloud árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professional: 75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Service Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

15. SuuportBee

via SupportBee

A SupportBee egy egyszerű, felhőalapú ügyfélszolgálati szoftver, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen platformról kezeljék az ügyfélszolgálati e-maileket, jegyeket és megjegyzéseket. Célja az ügyfélszolgálati munkafolyamatok egyszerűsítése azáltal, hogy egységes beérkező levelek mappaként működik, és minden ügyfélkapcsolatot közvetlenül a csapatokhoz továbbít.

A SupportBee legjobb funkciói

Egyszerű jegyrendszer, amely minden beérkező ügyfél-e-mailt jeggyé alakít

Közös beérkező levelek mappa, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megjegyzéseket fűzzenek az ügyfelek megoldásaihoz és együtt dolgozzanak rajtuk.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, az Asana és a Trello.

Mobilalkalmazások az ügyfelek kérdéseinek nyomon követéséhez útközben

A SupportBee korlátai

Más ügyfélszolgálati szoftverekhez képest korlátozott funkcionalitás

Nincs natív élő csevegés vagy telefonos ügyfélszolgálati funkció

SupportBee árak

Indulás: 13 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként

SupportBee értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (25+)

Javítsa ügyfelei élményét a legjobb ügyfélszolgálati szoftverrel

A vállalkozásához legmegfelelőbb szerviz- vagy ügyfélszolgálati szoftver kiválasztása jelentősen hozzájárulhat a csapat termelékenységének és az ügyfélszolgálati élmény javításához.

És ha ezeket a célokat szeretné elérni, a ClickUp kiemelkedik a többi közül. Intuitív felülete és átfogó funkciói megkönnyítik a problémák nyomon követését, a jegyek kezelését és a csapatok közötti együttműködést. ⚡️

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!