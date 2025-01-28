A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftvereszköz az IT-támogatáshoz 2025-ben

Vállalkozás vezetése azt is jelenti, hogy ügyfélkérdésekkel és problémákkal kell foglalkozni. Igen, az e-mailes ügyfélszolgálat és a megosztott beérkező levelek remekül megfelelnek erre a célra! Mindenki naprakész marad, és a kommunikáció is gyerekjáték lesz.
De itt van a bökkenő: ahogy vállalkozása növekszik, ezek a módszerek már nem biztos, hogy elegendőek lesznek. Előfordulhat, hogy e-maileket fog elmulasztani, nehezen fogja nyomon követni a feladatokat, és akár az ügyfelek elégedetlenségét is kiválthatja.
Ha ezek a kihívások ismerősek Önnek, akkor valószínűleg vállalkozása kinőtte a jelenlegi e-mailes ügyfélszolgálati rendszerét, és el kell kezdenie keresni egy megfelelő ügyfélszolgálati szoftvert.
Hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon: a szervizasztal szoftver egy központi hub az ügyfélszolgálati jegyek kezelésére és megoldására. Számos típusú szervizasztal szoftver létezik a piacon, az egyszerű, alapvető jegykiadási funkciókat kínáló eszközöktől az automatizálás és jelentéselemzés olyan fejlett funkciókkal rendelkező eszközökig. ?
Ebben a cikkben bemutatjuk az IT-támogatáshoz legalkalmasabb 15 szervizasztali szoftvert. Ezeket az eszközöket gondosan kutattuk és válogattuk össze funkcióik, vásárlói értékeléseik és áraik alapján.
Mit kell keresnie egy ügyfélszolgálati szoftverben?
Amikor a vállalkozásához legmegfelelőbb ügyfélszolgálati szoftvert keresi, fontolja meg az alábbi kulcsfontosságú kérdéseket az egyes lehetőségekkel kapcsolatban:
- A szoftver könnyen beállítható és használható?
- Testreszabhatom a vállalkozásom speciális igényeinek megfelelően?
- A szoftver automatizálja a rutin feladatokat?
- Részletes elemzéseket és jelentéseket biztosít?
- A szoftver integrálható-e más, már általam használt eszközökkel?
- Elérhető-e a webes felületen, valamint asztali és mobil alkalmazásokon keresztül is?
- A szoftver képes-e kezelni a feladatok kezelését, például a jegyek kiosztását, nyomon követését és prioritásainak meghatározását?
- Biztosít kommunikációs csatornákat és együttműködési funkciókat az azonnali információcseréhez?
A 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver
Íme a 15 legjobb ügyfélszolgálati szoftver, amelyek átalakíthatják az IT-támogatási tevékenységét, növelhetik csapata termelékenységét és javíthatják ügyfelei elégedettségét.
1. ClickUp
A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely rugalmas és hatékony szolgáltatási és ügyfélszolgálati megoldásként is működhet. Hatékony funkciói széles körű rugalmasságot kínálnak az ügyfélszolgálati folyamatok kezeléséhez, biztosítva, hogy IT- és ügyfélszolgálati csapata mindig naprakész legyen a feladataival.
A ClickUp űrlapok az IT-munkafolyamat alapját képezik. Használja őket ügyfelei kérdéseinek, problémáinak és visszajelzéseinek összegyűjtésére. Az űrlapokban rögzített adatok zökkenőmentesen átalakulnak jegyekké a ClickUp projektmenedzsment felületén, megkönnyítve a problémák prioritásainak meghatározását, nyomon követését és megoldását. ✨
Több mint 15 különböző megjelenítési opcióval, beleértve a Lista és a Kanban nézeteket, a ClickUp lehetővé teszi, hogy a feladatait a munkafolyamatához leginkább megfelelő módon vizualizálja. A Lista nézet egyszerű, részletes áttekintést nyújt a feladatokról, míg a Kanban nézet vizuális munkafolyamatot tesz lehetővé, ahol a feladatok az előrehaladásuknak megfelelően oszlopok között mozognak.
Ha nem szeretné ezeket a rendszereket a semmiből felépíteni, a ClickUp több mint 50 előre elkészített sablont kínál, például a ClickUp Help Desk Ticket Template-t, amelyet kifejezetten IT-szolgáltatáskezelési megoldásként terveztek a munkafolyamatok támogatására. Ezek segítségével csapata gyorsan beállíthatja az incidenskezelés, a problémakezelés, a változáskezelés és egyéb folyamatokat. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- A legfontosabb funkciók ingyenes csomaggal érhetők el.
- Hozzon létre dinamikus és interaktív űrlapokat feltételes logikával a ClickUp Forms segítségével.
- Használjon egyéni mezőket a jegyek részleteinek rögzítéséhez, például az incidens típusának, leírásának és súlyosságának megadásához, és akár fájlokat is csatolhat, például képernyőképeket a további kontextus megadásához.
- Hozzon létre egyéni állapotokat a jegyek feldolgozásának és nyomon követésének egyszerűsítése érdekében a kezdetektől a befejezésig.
- Használja a ClickUp Dashboards testreszabható widgetjeit a folyamatban lévő jegyek, a csapat munkaterhelésének és az üzleti célok mutatóinak nyomon követéséhez.
- A átfogó jelentéskészítő funkcióval mélyreható betekintést nyerhet a csapat teljesítményébe.
- Körülbelül 100 integrációval, beleértve a Zapier és az API hozzáférést, a ClickUp szinte bármilyen technológiai rendszerbe könnyen beilleszthető.
- Dolgozzon együtt csapatával feladatmegjegyzések, csevegés és a ClickUp Docs segítségével.
- Használja a ClickUp értesítési rendszerét, hogy értesítse a felhasználókat a frissítésekről, határidőkről, megjegyzésekről és egyebekről, így mindenki mindig naprakész marad.
- Futtasson automatizált folyamatokat az ismétlődő feladatok, például a jegyek kiosztása, a határidők beállítása, a jegyek állapotának frissítése és a jegyekhez figyelők hozzáadása elkerülésére.
- Összegezze a beszélgetéseket és generáljon válaszokat a ClickUp AI segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak szükségük lehet a ClickUp videó oktatóanyagaira, hogy megismerjék az összes funkcióját.
- A mobilalkalmazásban néhány funkció hiányozhat a webes és asztali verziókhoz képest.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. Freshservice
A Freshservice (a Freshworks fejlesztése) egy felhőalapú IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) megoldás, amely incidens-, probléma- és változáskezelési funkciókat kínál, hogy segítsen a vállalkozásoknak az IT- és incidenskezelési problémák gyors kezelésében és megoldásában.
A munkafolyamat-automatizálási funkcióval előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan hozzárendelheti a jegyeket a megfelelő csapat tagjaihoz, javítva ezzel az ügyfélszolgálat és a szervizkérelmek hatékonyságát és válaszidejét.
A Freshservice legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felülettel és jegykezelő rendszerrel rendelkezik, amely jól működik Android és iOS mobilalkalmazásokkal.
- Tartalmaz egy önkiszolgáló portált, ahol a felhasználók megoldásokat találhatnak a gyakori problémákra, nyomon követhetik jegyeik állapotát, vagy új jegyeket nyithatnak.
- Lehetővé teszi, hogy szervezett, kereshető ügyféladatbázist hozzon létre hasznos cikkekkel és gyakori problémákra vonatkozó megoldásokkal, amelyhez a felhasználók hozzáférhetnek.
- Részletes elemzéseket és jelentéseket biztosít, segítve a csapatokat a szervizasztal termelékenységének megértésében és az általános IT-teljesítmény nyomon követésében.
A Freshservice korlátai
- Nincs ingyenes csomag
- Néha lassú és hibás
- Korlátozott projektmenedzsment funkcionalitás
Freshservice árak
- Starter: 29 USD/hó ügynökönként
- Növekedés: 59 USD/hó ügynökönként
- Pro: 115 USD/hó ügynökönként
- Vállalati: 145 USD/hó ügynökönként
Freshservice értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (950+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (530+ értékelés)
3. Vision Helpdesk
A Vision Helpdesk egy ügyfélszolgálati szoftver és jegykezelő rendszer kisvállalkozások számára, amelyek támogatással kapcsolatos tevékenységeket szeretnének szervezni. Nyomon követheti az ügyfelek kérdéseit, panaszát és támogatási kéréseit, amelyek különböző csatornákon érkeznek, beleértve a telefonhívásokat, a közösségi média üzeneteit és az ügyfélszolgálati részleg élő csevegését.
A Vision Helpdesk minden ügyfélkérdéshez „jegyeket” hoz létre, amelyek segítségével a támogató csapat szisztematikusan nyomon követheti és megoldhatja a problémákat.
A Vision Helpdesk legjobb funkciói
- Kezelje az összes ügyfélkérdést egy központi helyen
- Használja az élő csevegő eszközt a valós idejű kommunikációhoz az ügyfelekkel.
- Az ügyfelek a self-service ügyfélportál funkcióval beküldhetik és nyomon követhetik jegyeik állapotát, valamint kereshetnek a tudásbázis cikkei között.
- Élvezze az e-mail sablonok, a portál és a tudásmenedzsment többnyelvű támogatását.
- Használja az automatizálási funkciót a jegyek automatikus hozzárendeléséhez a csapat tagjaihoz és a jegyek lezárásához.
A Vision Helpdesk korlátai
- Nincs ingyenes csomag.
- Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás instabil.
- 500 dolláros díjat kell fizetnie, hogy eltávolítsa a Vision Helpdesk márkajelzését az ügyfélportál aljáról (még akkor is, ha a legdrágább csomagot választotta).
Vision Helpdesk árak
- Starter Help Desk: 15 USD/hó ügynökönként
- Pro Help Desk: 25 USD/hó ügynökönként
- Satellite Help Desk: 30 USD/hó ügynökönként
- Pro Service Desk: 40 USD/hó ügynökönként
- Ent Service Desk: 60 USD/hó ügynökönként
Vision Helpdesk értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
4. ServiceNow
A ServiceNow egy nagyvállalatok számára tervezett IT-helpdesk megoldás. Átfogó funkciókat kínál, mint például incidenskezelés, proaktív problémakezelés, az IT-szolgáltatások és az üzleti célok összehangolása. A helpdesk szoftver ügyfélszolgálati funkciókat is tartalmaz, amelyekkel egyszerűsíthető az ügyfelek és az ügyintézők közötti kommunikáció.
A ServiceNow legjobb funkciói
- A probléma- és incidenskezelő rendszer segítségével gyorsan hozzárendelhet feladatokat és valós időben követheti nyomon a haladást.
- Az IT eszközkezelő modul segítségével nyomon követheti a készleteket, automatizálhatja az eszközigényeket és elvégezheti az eszközellenőrzéseket.
- A teljes mértékben testreszabható űrlapok, munkafolyamatok, irányítópultok és jelentések segítségével a platformot az Ön üzleti igényeihez igazíthatja.
- Az integrált mesterséges intelligencia olyan funkciókat támogat, mint a keresés, a virtuális chatbot, a prediktív elemzés és a rutin feladatok automatizálása.
- A help desk szoftver könnyen integrálható külső alkalmazásokkal.
A ServiceNow korlátai
- Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak
- Rejtett árazási tervek
- A helpdesk szoftverek meredek tanulási görbéje
- Néha lassú betöltési sebesség
ServiceNow árak
- Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a ServiceNow csapattal.
ServiceNow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (360+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)
5. Rezo
A Rezo egy mesterséges intelligenciával működő ügyfélélmény-megoldás nagyvállalatok számára. Beszéd-, szándék- és érzelemfelismerést és -elemzést használ az ügyfélkapcsolatok automatizálására az összes hangos és nem hangos ügyfélszolgálati csatornán. Ez gyorsabb problémamegoldást és jobb ügyfélélményt tesz lehetővé.
A Rezo legjobb funkciói
- Támogatja a hang- és digitális csatornákat, például az e-mailt és a közösségi médiát.
- Több mint 30 nyelven bonyolítja le az ügyfélkapcsolatokat
- Összegyűjti az ügyfél-elégedettségi pontszámokat és visszajelzéseket az összes ügyfélszolgálati csatornán, hogy azok alapján javíthassa szolgáltatásait.
- Összegyűjti az ügynökök teljesítményére vonatkozó információkat, így azonosíthatja a képzési lehetőségeket.
- Intelligens útválasztási funkcióval elemzi a támogatási problémákat, és továbbítja azokat a megfelelő osztálynak.
A Rezo korlátai
- Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak
- Rejtett árazási tervek
- Korlátozott integrációk és fejlett ügyfélszolgálati funkciók
Rezo árak
- Vegye fel a kapcsolatot a Rezo csapattal egyedi árajánlatért!
Rezo értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Exalate
Az Exalate egy szinkronizációs platform, amelyet általában problémák nyomon követésére és projektmenedzsmentre használnak. Fő célja a Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub és Salesforce különböző rendszerek közötti zökkenőmentes és biztonságos adatszinkronizálás elősegítése.
Ez nagyon hasznos azoknak a többfunkciós csapatoknak, amelyeknek valós idejű adatcserére van szükségük különböző platformok és rendszerek között. ?
Az Exalate legjobb funkciói
- Vizuális mód (drag-and-drop felület) vagy szkript mód az integrációk konfigurálásához
- Lehetővé teszi a kétirányú (kétirányú) vagy egyirányú (egyirányú) szinkronizálást, a munkafolyamatának konkrét igényeitől függően.
- Teljes ellenőrzést biztosít Önnek arról, hogy mely adatokat, hogyan és mikor kell szinkronizálni.
- Csak a szükséges adatokat osztja meg, így biztosítva a magas szintű adatvédelmet és biztonságot.
Exalate korlátai
- Bonyolult beállítani, különösen a nem technikai felhasználók számára.
- Esetenként előfordulhat leállás
Exalate árak
- Ingyenes csomag
- Exalate for Jira: 6 USD/hó
- Exalate for GitHub: 115 USD/hó
- Exalate for Zendesk: 115 USD/hó
- Exalate for Salesforce: 335 USD/hó
- Exalate for Azure DevOps: 335 USD/hó
- Exalate for ServiceNow: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Exalate értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (60 értékelés)
- Capterra: N/A
7. Slack
A Slack egy felhőalapú kommunikációs és vállalati együttműködési eszköz, amelyet a támogató csapatok használhatnak a belső információáramlás kezelésére. „Csatornák” nevű csevegőszobákat használ a valós idejű kommunikációhoz és a fájlmegosztáshoz. A csatornák csapatok, projektek, ügyfelek vagy más releváns kritériumok alapján szervezhetők.
Magánbeszélgetésekhez vagy kis csoportos beszélgetésekhez a Slack közvetlen üzenetküldési funkciót is biztosít.
A Slack legjobb funkciói
- A támogató csapatok valós időben együttműködhetnek a web, az asztali számítógépek és a mobil eszközök segítségével.
- A csatornák segítségével összehozhatja a különböző részlegek munkatársait, ha egy jegy megoldásához több részleg együttműködésére van szükség.
- A kiterjedt integrációk megkönnyítik a kapcsolatot a technológiai rendszerében található egyéb programokkal.
- A Huddle funkció lehetővé teszi videohívások kezdeményezését és a képernyő megosztását a csapattal.
- Akár egy csapattag tárgyaláson van, ebédelni ment, vagy szabadságon van, frissítheti az állapotát, hogy mindenki tájékozott legyen.
- A Slack automatikusan felismeri és megjeleníti az egyes csapattagok helyi idejét a profiljukban, így könnyebb a különböző időzónákban dolgozó globális csapatokkal együttműködni.
A Slack korlátai
- A keresési funkció korlátozott a régebbi beszélgetések és fájlok esetében.
- Az árak kis csapatok számára, amelyeknek korlátozott a költségvetésük, drágák lehetnek.
- A Huddle nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint a virtuális háttér és a különterem, amelyek a dedikált videokonferencia-eszközökben megtalálhatók.
Slack árak
- Ingyenes csomag
- Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként
- Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 31 500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
8. Jira Service Management
A Jira Software sikereire építve az Atlassian kifejlesztette a Jira Service Management (korábban Jira Service Desk) szoftvert, amely egy speciális eszköz az IT-csapatok számára. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan kezeljék az olyan feladatokat, mint az incidensek, a szolgáltatási kérelmek és a változások.
A Jira Service Management legjobb funkciói
- Testreszabható önkiszolgáló portállal rendelkezik, ahol az ügyfelek megtalálhatják a gyakori kérdésekre adott válaszokat, vagy segítséget kérhetnek a támogató csapattól.
- Lehetővé teszi a szolgáltatási szintű megállapodások (SLA) beállítását és kezelését valós idejű nyomon követéssel, biztosítva azok következetes teljesítését.
- Zökkenőmentesen integrálható a Confluence-szel, hogy tudásbázist hozzon létre, amelynek segítségével a felhasználók önállóan megtalálhatják a gyakori problémák megoldásait ??
- ITIL-tanúsított ügyfélszolgálati folyamatokat kínál, amelyek biztosítják, hogy az IT-gyakorlatok megfeleljenek a nemzetközi IT-szolgáltatásmenedzsment szabványoknak.
A Jira Service Management korlátai
- Túl bonyolult és nehezen kezelhető az új felhasználók számára
- Néha lassú és hibás
- Zavaros felhasználói felület
Jira Service Management árak
- Ingyenes csomag
- Standard: 21 USD/hó/ügynök áron
- Prémium: 47 USD/hó/ügynök áron
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jira Service Management értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
9. Help Scout
A Help Scout egy kis- és középvállalkozások számára tervezett ügyfélszolgálati rendszer. Funkciói segítségével kezelheti a támogatási dokumentációt, az ügyfélkapcsolatokat és a jegyrendszert.
A help desk szoftver intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan delegálják a jegyeket és figyelemmel kísérjék a folyamatot, így biztosítva az ügyfelek kérdéseinek időben történő megoldását. ⏰
A Help Scout legjobb funkciói
- Lehetővé teszi az ügyfélszolgálat nyújtását e-mailen, élő csevegésen és tudásbázison keresztül.
- A közös beérkező levelek funkcióval elősegíti a támogató csapatok közötti együttműködést?
- Automatizálást kínál az ismétlődő feladatok, például a jegyek kiosztása és a tömeges válaszok küldése kezeléséhez.
- Több mint 50 integrációval rendelkezik olyan SaaS eszközökkel, mint a Slack, a Trello és a Salesforce.
A Help Scout korlátai
- Nem lehet több csapattagot hozzárendelni egy jegyhez
- Csak alapvető mobilalkalmazás-funkciókkal rendelkezik.
- Korlátozott nyelvi támogatás
Help Scout árak
- Standard: 25 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 50 USD/hó felhasználónként
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Help Scout értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
10. GoTo Resolve
A GoTo Resolve (korábban GoToAssist) egy speciális IT-menedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a támogató csapatok számára, hogy távolról megoldják a felhasználók problémáit, új szoftvereket telepítsenek vagy elmagyarázzák az alkalmazások használatát. Erős, megbízható és biztonságos kapcsolataival felbecsülhetetlen értékű eszközzé vált, különösen az érzékeny adatokat kezelő távoli csapatok számára.
A GoTo Resolve legjobb funkciói
- Távoli támogatást nyújt az ügyfeleknek e-mailen vagy linkeken keresztül, anélkül, hogy azoknak bármilyen további szoftvert kellene letölteniük?
- Lehetővé teszi más IT-szakemberek számára, hogy szükség esetén csatlakozzanak a távoli munkamenetekhez, hogy további támogatást nyújtsanak.
- Távoli ügyfélszolgálati munkameneteket rögzít későbbi felhasználás céljából
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams és a Zendesk.
A GoTo Resolve korlátai
- Esetenként előfordulnak hibák
- Korlátozott jelentéskészítés és elemzés
- A kiterjedt integrációk hiánya
GoTo Resolve árak
- Ingyenes csomag
- Távoli támogatás: 50 USD/hó áron
- Standard: 70 USD/hó áron
- Prémium: Az árakról érdeklődjön nálunk
GoTo Resolve értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)
11. Zoho Desk
A Zoho Desk egy olyan szervizasztalos szoftver, amely a felhasználói elégedettséget helyezi előtérbe. Egyszerűsíti az ügyfélszolgálati folyamatot, megkönnyítve a támogatási ügynökök számára a segítségnyújtást, az ügyfelek számára pedig a problémáik megoldását.
A Zoho Desk legjobb funkciói
- A többcsatornás jegyrendszernek köszönhetően az ügyfelek e-mailben, telefonon, csevegőn, közösségi médián és önkiszolgáló portálokon keresztül is kapcsolatba léphetnek Önnel.
- Az ügynökök termelékenységét elősegítő funkciók között megtalálható a jegy megosztás, az ütközésérzékelés és az automatizálás, amelyekkel egyszerűsítheti a támogatási folyamatokat.
- Átfogó elemzések és jelentések a támogató csapat teljesítményének figyelemmel kíséréséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.
- Az egyéb Zoho termékekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció javítja a kommunikációt és a munkafolyamatot.
A Zoho Desk korlátai
- A szoftver első használatakor meredek a tanulási görbe
- A ingyenes csomagban a jegyek megtekintésének korlátozása korlátozhatja a szoftver hasznosságát.
Zoho Desk árak
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Professional: 35 USD/hó felhasználónként Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként
Zoho Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 4700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
12. Spiceworks
A Spiceworks egy kifejezetten IT-szakemberek számára kifejlesztett szervizdeszk szoftvermegoldás. Ez egy IT-jegykezelő rendszer, amely segít a felhasználói kérések kezelésében és megválaszolásában.
A Spiceworks legjobb funkciói
- A helpdesk szoftver jegyrendszert, leltárt és felhasználói portált kínál, hogy minden IT-támogatási igényét kielégítse.
- A hálózatfigyelő eszközök figyelemmel kísérik a szervereit, nyomtatóit, kapcsolóit és egyebeket.
- Az oktatóanyagokat tartalmazó tanulási központ segít az IT-szakembereknek naprakészek maradni a legújabb trendekkel és technológiákkal kapcsolatban.
- Egy élénk felhasználói közösségi fórum, ahol az IT-szakemberek tanácsokat oszthatnak meg, problémákat oldhatnak meg és megvitathatják az IT legújabb fejleményeit.
A Spiceworks korlátai
- Nincs átfogó jelentési rendszer az IT-problémák részletes elemzéséhez.
- A szoftver alkalmi teljesítményproblémái
Spiceworks árak
- Ingyenes minden felhasználó számára
Spiceworks értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (540+ értékelés)
13. LiveAgent
A LiveAgent egy hatékony, all-in-one ügyfélszolgálati platform, amely minden méretű vállalkozás számára segítséget nyújt. Számos csatornát egyesít egy platformban, így hatékonyabbá téve az ügyfelekkel való kommunikációt.
A LiveAgent legjobb funkciói
- Univerzális beérkező levelek mappát biztosít az összes ügyfélkérdéshez, amelyek különböző csatornákon érkeznek, például e-mailben, közösségi médián, csevegőn és telefonon.
- Fejlett automatizálási eszközök, amelyek segítik a támogatási folyamatok racionalizálását
- Átfogó támogatási jegyrendszer beépített CRM-mel
- Önellenőrzési ügyfélportállal rendelkezik, amely tudásbázist, fórumokat és visszajelzési rendszert tartalmaz.
A LiveAgent korlátai
- A szoftver felülete rendkívül funkcionális, de néha hiányzik belőle a modern érzés. Néhány felhasználó a szoftver mobil eszközökön való működésével kapcsolatban is nehézségeket jelentett.
LiveAgent árak
- Kis: 9 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
- Közepes: 29 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
- Nagy: 49 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
- Vállalati: 69 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)
LiveAgent értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
14. Salesforce Service Cloud
A Salesforce Service Cloud egy olyan ügyfélszolgálati szoftver, amely ügyfélszolgálati megoldásokkal rendelkezik, amelyek javítják az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy a különböző csatornákról érkező összes ügyfélkérdést egyetlen, intuitív felületen egyesítik. Széles körű funkcióiról ismert, mint például az intelligens esetirányítás, az omni-csatornás interakciók és az önkiszolgáló portálok.
A Salesforce Service Cloud legjobb funkciói
- Kiterjedt CRM funkciók ügyfélút térképezéssel, kommunikáció nyomon követéssel és kapcsolattartási előzményekkel
- Omni-csatornás ügyfélkommunikáció, integrálva a közösségi médiát, e-maileket, üzeneteket vagy hívásokat
- Fejlett ügykezelés intelligens útválasztással, prioritások meghatározásával és az ügyek automatikus hozzárendelésével az ügyadatok és az ügyintézők képességei alapján.
- Integráció a Salesforce átfogó szoftver ökoszisztémájával a zökkenőmentes működés érdekében az összes üzleti részlegen
A Salesforce Service Cloud korlátai
- A felhasználók szerint a szoftver megtanulása nehéz és a felhasználói felület bonyolult.
- Az árak nem egyértelműek, sok funkcióhoz további költségek kapcsolódnak
Salesforce Service Cloud árak
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Professional: 75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Korlátlan: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Salesforce Service Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)
15. SuuportBee
A SupportBee egy egyszerű, felhőalapú ügyfélszolgálati szoftver, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen platformról kezeljék az ügyfélszolgálati e-maileket, jegyeket és megjegyzéseket. Célja az ügyfélszolgálati munkafolyamatok egyszerűsítése azáltal, hogy egységes beérkező levelek mappaként működik, és minden ügyfélkapcsolatot közvetlenül a csapatokhoz továbbít.
A SupportBee legjobb funkciói
- Egyszerű jegyrendszer, amely minden beérkező ügyfél-e-mailt jeggyé alakít
- Közös beérkező levelek mappa, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megjegyzéseket fűzzenek az ügyfelek megoldásaihoz és együtt dolgozzanak rajtuk.
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, az Asana és a Trello.
- Mobilalkalmazások az ügyfelek kérdéseinek nyomon követéséhez útközben
A SupportBee korlátai
- Más ügyfélszolgálati szoftverekhez képest korlátozott funkcionalitás
- Nincs natív élő csevegés vagy telefonos ügyfélszolgálati funkció
SupportBee árak
- Indulás: 13 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként
SupportBee értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
Javítsa ügyfelei élményét a legjobb ügyfélszolgálati szoftverrel
A vállalkozásához legmegfelelőbb szerviz- vagy ügyfélszolgálati szoftver kiválasztása jelentősen hozzájárulhat a csapat termelékenységének és az ügyfélszolgálati élmény javításához.
És ha ezeket a célokat szeretné elérni, a ClickUp kiemelkedik a többi közül. Intuitív felülete és átfogó funkciói megkönnyítik a problémák nyomon követését, a jegyek kezelését és a csapatok közötti együttműködést. ⚡️
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!