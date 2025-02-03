A 16 legjobb SaaS eszköz 2025-re (jellemzők, árak)

Mint valaki, aki évek óta a technológiai világban mozog, magabiztosan állíthatom, hogy a Software as a Service (SaaS) eszközök forradalmasították a szoftverek használatát. Felhőalapú megközelítésük forradalmasította a szoftverekkel való interakciónkat – nincs többé nehézkes letöltés és unalmas telepítés, csak azonnali hozzáférés bárhonnan. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa a SaaS eszközök által kínált számtalan előny közül.

Ebben a cikkben segítem megérteni a SaaS eszközök fogalmát, részletesen bemutatom azok előnyeit, és megosztom a 2024-re kiválasztott 16 legjobb SaaS eszköz listáját. Akár egy startup vezérigazgatója, akár egy globális vállalat vezető technológiai szakembere, ez a cikk hasznos lesz Önnek. Kezdjük is!

A SaaS (Software as a Service, szoftver szolgáltatás) egy felhőalapú számítástechnikai rendszer vagy szoftverterjesztési modell, amelyben a felhőszolgáltató alkalmazásokat tárol, és azokat az interneten keresztül elérhetővé teszi az Ön számára.

Íme a SaaS-alkalmazások listája, amely 16 olyan eszközt tartalmaz, amelyet vállalkozásának érdemes kipróbálnia:

1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsmenthez

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok megjelenítése az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

A ClickUp az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment SaaS eszköz a világon, amelyet nagyvállalatok, középvállalkozások és startupok egyaránt kedvelnek.

Ez az all-in-one eszköz hosszú távú sikert hozhat vállalkozásának.

A projekttervezéstől az ügyfelek tájékoztatásáig, a ClickUp mindig az Ön rendelkezésére áll.

A ClickUp legfontosabb funkciói

Nézzük meg, miért is tekinthető a ClickUp egy all-in-one platformnak:

A. Határozza meg a feladat szakaszait Egyéni állapotokkal

Az egyéni állapotok segítségével tetszőleges számú szakaszt hozhat létre (Folyamatban, Felülvizsgálat, Felfüggesztve, Befejezve), hogy személyre szabhassa projektje igényeit.

Frissítse folyamatosan az állapotokat, és nézze, ahogy a feladatok a „teendő” kategóriából a „kész” kategóriába kerülnek!

B. További részletek hozzáadása Egyéni mezők

A Custom Fields segítségével bármilyen munkafolyamatot testreszabhat az Ön igényeinek megfelelő információk hozzáadásával.

Otthoni nyaralást tervez? Adja hozzá a helyszíneket, hogy ne felejtse el!

Adjon hozzá bármilyen információt a nyomon követéshez, rendezéshez és szűréshez az egyéni mezők segítségével.

C. Kövessen nyomon mindent a Dashboards segítségével

A műszerfalak kiválóan alkalmasak minden feladat, projekt, cél és megbízott nyomon követésére.

Még azt is ellenőrizheti, hogy munkatársa jól halad-e a feladataival, így nem tudja lemondani a hétvégi terveit. ?

Készítse el saját irányítóközpontját egyedi widgetekkel, például oszlopdiagramokkal, portfólió widgetekkel, kördiagramokkal, számításokkal és egyebekkel, hogy ábrázolja adatait.

Adjon hozzá testreszabható widgeteket, hogy munkáját a Dashboards-ban vizualizálhassa.

Szeretne létrehozni egy projektmenedzsment irányítópultot?

Olvassa el útmutatónkat a projektmenedzsment-irányítópult létrehozásáról .

D. Határozza meg az elvárásokat időbecslésekkel

Adjon időbecsléseket a feladatokhoz a jobb előrejelzhetőség és a világosabb ütemterv érdekében.

Segít továbbá betartani a menetrendet, így nem kell szavakat keresnie az ügyfeleivel tartott előrehaladási megbeszéléseken. Uff!

Kerülje el a projekt késedelmeket azáltal, hogy időbecsléseket ad hozzá a feladatokhoz.

E. Feladatok és munkaterhelés kezelése Táblázatos nézet

Hozzon létre egyszerű és rugalmas munkafolyamatot a Board nézetünkkel.

Lehetővé teszi a kanban táblás módszer alkalmazását, a feladatok egyik állapotból a másikba történő áthúzását, valamint a folyamatban lévő munkák (WIP) korlátozásával a munkaterhelés kezelését.

Gyorsan áthúzhatja a feladatokat a következő szakaszba a Táblázat nézetben.

F. Erőforrások kezelése a Workload view

Vizualizálja csapata kapacitását minden pillanatban, hogy elkerülje a munkával járó kimerültséget. Ossza el a munkát megfelelően, és senkinek nem kell hétvégén dolgoznia! ?

Mérje a kapacitást órák, feladatok, Sprint pontok és egyéni mezők alapján.

A Workload nézetben könnyedén azonosíthatja a túlterhelt csapattagokat és kezelheti az erőforrásokat.

G. Vizualizálja ötleteit és feladatait Mind Maps segítségével

A távoli csapatok nem táblákat használnak, hanem gondolattérképeket. Használja a ClickUp gondolattérképeit, hogy felvázolja következő projekttervét, ötleteljen egy tartalommarketing-stratégiát, vagy megtervezze, hogyan fogja végignézni a Grace és Frankie teljes évadját a hétvégén.

Egyszerűsítse brainstorming üléseit a Mind Maps segítségével, amely vizuálisan segít megtervezni és rendszerezni az ötleteket.

Szeretné megtudni, hogyan használják a sikeres vállalatok a ClickUp-ot SaaS eszközként?

Olvassa el, hogyan kezeli a Vonazon a SaaS-vállalatok marketingprojekteit a ClickUp segítségével.

ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban (még!) nincs táblázatos nézet

Vessen egy pillantást a ClickUp útitervére , hogy megismerje, hogyan törekszünk ezeknek a korlátoknak a megszüntetésére és egy okosabb eszköz fejlesztésére az Ön számára.

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD felhasználónként havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

Capterra : 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 2800 értékelés)

2. Zendesk – A legjobb valós idejű együttműködéshez

Gyorsan élő, valós idejű csevegési támogatást kell nyújtania ügyfeleinek?

A Zendesk az Ön számára ideális eszköz.

Ez egy felhőalapú élő csevegési platform, amelyet minden méretű vállalkozás számára terveztek.

Használja ezt a SaaS alkalmazást, hogy világszerte kezelje saját ügyfélszolgálati csapatát.

Annyi különböző nemzetiségű alkalmazottal a bérszámfejtésében, talán elsajátíthat néhány idegen szót, amivel dicsekedhet!

A Zendesk legfontosabb funkciói

Több csatorna az ügyfelekkel való kommunikációhoz, például e-mail, közösségi média stb.

Mesterséges intelligenciával működő botok a gyakori ügyfélkérdések megválaszolásához

Vásárlói visszajelzések kezelése

Jelentések és elemzések az ügyfélszolgálat fejlesztése érdekében

Több száz Zendesk integráció

Zendesk árak

A Zendesk fizetős csomagjai havi 49 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Zendesk ügyfélértékelések

Capterra : 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 2500 értékelés)

3. Leadpages – A legjobb a potenciális ügyfelek generálásához

A Leadpages egy lead generáló SaaS platform, amely lehetővé teszi mobilra optimalizált céloldalak létrehozását kódolás nélkül.

Mutassa be vállalkozását, gyűjtsön minőségi potenciális ügyfeleket és érdeklődőket, és értékesítsen termékeket és szolgáltatásokat a drag-and-drop építővel. Testreszabhatja potenciális ügyfelei vásárlási útját, és optimalizálhatja konverziós arányait A/B teszteléssel, egyszerűsített elemzésekkel, GDPR-megfeleléssel és maximális sebességgel.

Több mint 40 integrációval a Leadpages összeköti vállalkozása CRM-jét és a potenciális ügyfelek ápolásának munkafolyamatát.

A Leadpages legfontosabb jellemzői

Mobilra optimalizált oldalak és felugró ablakok

Magas konverziós arányú sablonok a gyors induláshoz

A/B split tesztelés

Ingyenes tárhely és e-kereskedelmi funkciók

Leadpages árak

Ez a SaaS eszköz ingyenes próbaverziót kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 37 dollártól kezdődik.

Leadpages ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

4. Whatagraph – A legjobb marketing automatizáláshoz

via Whatagraph

A Whatagraph egy marketingjelentés-készítő eszköz, amellyel marketingjelentéseket készíthet az elvégzett munkáról. Csak össze kell kapcsolnia marketingeszközeit, és perceken belül jelentéseket készíthet, órákon át tartó munkával szemben.

Ha kiváló marketingmunkát végez, akkor szüksége van egy remek módszerre, amellyel bemutathatja eredményeit. Ez a SaaS eszköz lehetővé teszi, hogy sablonokból (több mint 100 elérhető) készítsen jelentéseket, így csak össze kell kapcsolnia adatait, és perceken belül elkészülnek a jelentések. Emellett olyan irányítópultokat is létrehozhat, amelyek mindig naprakészek az élő adatokkal – ügyfeleinek csak egy linkre van szükségük az irányítópult eléréséhez.

A Whatagraph legfontosabb funkciói

Több mint 40 adatintegráció

Több mint 100 jelentéssablon az egyszerű kezdéshez

Fehér címkézés (az összes Whatagraph márkajelzés eltávolítása a jelentésekből és a műszerfalakról)

Jelentéseket automatikusan, a kívánt időközönként (heti, havi, negyedéves stb.)

Whatagraph árak

Ingyenes próba verzió is elérhető, a csomagok ára havi 199 dollártól kezdődik.

Whatagraph ügyfélértékelések

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

5. JotForm – A legjobb PDF-megjegyzésekhez

A JotForm PDF Editor egy egyszerű megoldás professzionális megjelenésű dokumentumok, például szerződések vagy számlák létrehozásához, valamint az összegyűjtött űrlapadatok automatikus PDF-formátumba konvertálásához.

Ha az emberi erőforrások osztályán dolgozik, imádni fogja a toborzáshoz szükséges gyors adat- és űrlapgyűjtési funkciókat.

Valaki izgatottan várja, hogy korábban elmehessen a munkából? nudge-nudge

Az eszköz több mint 600 sablont is kínál, így néhány perc alatt könnyedén módosíthat professzionális dokumentumokat.

A JotForm PDF Editor legfontosabb funkciói

Drag and drop funkció

Rengeteg PDF-elrendezés

Elektronikus aláírás widget

Támogatja a PDF-megjegyzéseket

JotForm PDF Editor árak

Ez a SaaS eszköz ingyenes csomaggal rendelkezik, a fizetős csomagok ára pedig 24 dollár/hónaptól kezdődik.

JotForm PDF Editor ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (500+ értékelés)

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Jotform alternatívákat!

6. Time Doctor – A legjobb alkalmazottfigyeléshez és időkövetéshez

A Time Doctor remek eszköz az Ön és csapata termelékenységének növeléséhez, különösen távoli munkavégzéssel foglalkozó cégek számára.

Segít pontos összefoglalót készíteni az egyes feladatokra, ügyfelekre és projektekre fordított időről.

Így megtudhatja, mely területeken végzi kiváló munkát, melyeken kell még fejlődnie, és hogyan tarthatja fenn a munka és a magánélet egyensúlyát.

Tényleg szükség van időkövetésre?

A választ megtalálja útmutatónkban, amelyben bemutatjuk, hogyan használhatja az időkövetést a projektek gyorsabb befejezéséhez .

A Time Doctor legfontosabb funkciói

Figyelemelterelő figyelmeztetések, hogy koncentrált maradhasson

Alkalmazottak figyelemmel kísérési funkciók

Az alkalmazottak képernyőinek automatikus képernyőképei

Webhely- és alkalmazásfigyelés

A Time Doctor árai

Nincs ingyenes csomagjuk. Fizetős csomagjaik ára havi 7 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Time Doctor ügyfélértékelések

Capterra : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

7. Bit. ai – A legjobb fájl- és dokumentumkezeléshez

A Bit.ai egy dokumentum-együttműködési és fájlmegosztási eszköz, amely segít a csapatoknak dokumentumok létrehozásában, szervezésében és közös szerkesztésében egy helyen, a világ bármely pontjáról.

Ez a SaaS eszköz együttműködési dokumentum funkciója lehetővé teszi, hogy intelligensabban kommunikáljon olyan médiaintegrációk segítségével, mint GIF-ek, videók, zenei podcastok és prezentációk.

Hasonló eszközöket keres?

Nézze meg ezeket a legjobb tudásbázis-szoftvereket .

A Bit. ai legfontosabb jellemzői

Tartalomkezelési funkciók

Testreszabható űrlapok a potenciális ügyfelek adatainak rögzítéséhez

Támogatja a dokumentumokhoz kapcsolódó visszajelzéseket

Munkaterületi betekintés, például ki hozta létre a dokumentumokat, ki hívta meg a csapattagokat stb.

Bit. ai árak

Ez a SaaS eszköz ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 8 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Bit. ai ügyfélértékelések

Capterra : 5/5 (7 értékelés)

G2: 4,6/5 (4 értékelés)

8. Fyle – A legjobb költségkezeléshez

Valós idejű költségkezelésre van szüksége a már meglévő kártyáin?

Nos, a Fyle segíthet megoldani azt, amit keres.

Ez egy költségkezelő SaaS eszköz, amely közvetlen tranzakciós adatokat biztosít minden Visa hitelkártya felhasználójának.

Ez azt jelenti, hogy bármely kis- és középvállalkozás vagy közepes méretű vállalat mostantól hozzáférhet a költségkezelő szoftver hatékony funkcióihoz anélkül, hogy kártyáit cserélnie kellene.

Mi több? A Mastercarddal való integráció is csak néhány hónapra van.

A Fyle legfontosabb jellemzői

Költségjelentés és nyomon követés olyan alkalmazásokhoz, mint a G-suite, Slack, Teams, Outlook stb.

Automatizált megfelelés-ellenőrzés

Zökkenőmentes integráció a vezető számviteli szoftverekkel

Valós idejű kiadási értesítés Visa kártyákhoz

Fyle árak

A Fyle fizetős csomagjai havi 4,99 dollártól kezdődnek felhasználónként, éves számlázással.

Fyle ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (885 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (14+ értékelés)

9. Zoom – A legjobb videokonferenciákhoz

Google „Zoom nem működik”.

Hálás lesz nekünk a jó nevetésért. ?

A Zoom felhasználói néha hoppá! pillanatokat élhetnek át, de az eszköz tökéletes felhőalapú platform minden távoli csapat számára, hogy összehangolják munkájukat és zökkenőmentes online értekezleteket és webináriumokat tartsanak.

A legjobb az egészben, hogy több mint 100 résztvevővel is rendezhet találkozót!

Érdekli a Zoom?

Olvassa el átfogó Zoom-áttekintésünket .

A Zoom legfontosabb funkciói

Naptárintegrációkat támogat

Virtuális háttérképeket kínál

Várakozószoba, ahol ellenőrizni lehet, ki szeretne csatlakozni a találkozóhoz

Könnyű keresés a névjegyek, üzenetek, fájlok vagy csevegőcsatornák megtalálásához

Zoom árak

A Zoom ingyenes csomagot kínál személyes találkozókhoz. A kis csoportok és nagyobb csapatok számára elérhető fizetős csomagok ára 14,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Zoom ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (több mint 8000 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 35 500 értékelés)

10. Salesforce – A legjobb ügyfélkapcsolat-kezeléshez

A Salesforce igazi erő a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) terén.

A szoftver lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a felhőtechnológiát felhasználva kapcsolatba lépjenek meglévő ügyfeleikkel, potenciális ügyfeleikkel és érdekelt feleikkel.

Reméljük, hogy a felhő nem lesz tele esővel! ?

Ezzel a SaaS CRM alkalmazással a következőket teheti :

Gyűjtsön potenciális ügyfeleket és kövesse nyomon őket

Az értékesítési ciklusok előrejelzése és tervezése

Lépjen közvetlen kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel

A Salesforce alapvetően segít nyomon követni az értékesítés minden lépését, az első telefonhívásoktól a munkatársakkal való együttműködésig. Emellett lehetővé teszi, hogy hatékonyabban lépjen kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel.

A Salesforce legfontosabb funkciói

Vezető generálás és menedzsment

Marketing automatizálás

Árajánlatok és megrendelések nyomon követése

Integrálható olyan potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló eszközökkel, mint a Ring. io.

Salesforce árak

A csomagok ára havi 25 dollártól kezdődik felhasználónként, és havi 300 dollárig terjed.

Salesforce ügyfélértékelések

Capterra : 4,4/5 (több mint 9000 értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 11 000 értékelés)

11. Hootsuite – A legjobb a közösségi média marketinghez

Akár üzleti növekedést szeretne elérni, akár ügyfeleket szeretne vonzani, akár egymillió pár cipőt szeretne vásárolni, a közösségi média mindenre megoldást kínál!

A közösségi média marketingben segítségére lehet a Hootsuite, egy elsőrangú közösségi média menedzsment platform. Ez a SaaS marketing eszköz lehetővé teszi közösségi média kampányok tervezését, tartalmak közzétételét és a közönséggel való kapcsolattartást.

A Hootsuite legfontosabb funkciói

Kövesse nyomon a közösségi média csatornákon megjelenő üzeneteket és bejegyzéseket

Támogatja a marketing automatizálást több közösségi média platformon

Közösségi média teljesítményelemzés

Számos népszerű eszközzel integrálható, többek között a HubSpot, Airtable stb.

Hootsuite árak

Ez a marketing eszköz havi 49 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

Hootsuite ügyfélértékelések

Capterra : 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

G2: 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

12. Google Analytics – A legjobb üzleti intelligencia

Google – a keresőmotor, amelynek algoritmusát egyszerűen nem tudjuk követni. ?

A Google Analytics üzleti intelligencia szoftver segítségével megpróbálhatja legyőzni a keresőmotort. Ez szinte olyan, mintha a Google egyszerre lenne a legjobb barátja és ellensége.

A Google Analytics mindenféle webhelyforgalmi mutató mérése és a látogatók forgalom típusa szerinti kategorizálása terén is a segítségére áll.

Sok vállalkozás számára SEO-eszkö zként is szolgál!

A Google Analytics legfontosabb funkciói

Forgalomjelentés

Konverziókövetés

Egyedi elemzési műszerfalak

Közönségjelentések

A Google Analytics árai

Ez az elemző eszköz ingyenes és prémium csomagot (egyedi árazás) kínál.

Google Analytics ügyfélértékelések

Capterra : 4,7/5 (5800+ értékelés)

G2: 4,5/5 (5200+ értékelés)

13. Calendly – A legjobb időpontfoglaláshoz

Folyamatosan elfelejti a Zoom-találkozókat? ?

Nem, ha a Calendly-t használja. Ez a SaaS-megoldás egy könnyen használható csapatütemező szoftver, amelynek célja, hogy időt takarítson meg és soha ne maradjon le találkozókról vagy megbeszélésekről.

Önnek és a résztvevőnek csak a rendelkezésre állási preferenciákat kell beállítania.

Miután elkészült, a dátum és az idő automatikusan hozzáadódik mindkét naptárához. ?

Mostantól nem fogja többé lekésni a megbeszéléseket!

A Calendly nemrégiben bevezette Enterprise csomagját, amely vállalati szintű biztonságot, dedikált ügyfélszolgálati csapatot és változáskezelési terveket kínál a vállalatoknak. Számos integrációja, köztük a ClickUp integráció, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a Calendlyt könnyedén beépítsék a meglévő folyamatokba.

A Calendly legfontosabb funkciói

Automatikus emlékeztetők és nyomon követések

Megosztható naptár

Esemény sablonok

Csapat-, esemény- és felhasználói tevékenységi jelentések megtekintése

Calendly árak

A Calendly ingyenes alapcsomaggal rendelkezik, fizetős csomagjai pedig 8 dollártól kezdődnek havonta.

Calendly ügyfélértékelések

Capterra : 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

G2: 4,7/5 (900+ értékelés)

További ütemezési eszközökre van szüksége? Nézze meg a legjobb ütemezőket .

14. Slack – A legjobb kommunikációhoz és együttműködéshez

A Slack egy kiváló kommunikációs SaaS eszköz távoli csapatok kommunikációjához.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy csatornák nevű üzenetküldő csoportokat hozzanak létre a nyílt kommunikáció érdekében.

Gondolom, nem lesz szüksége e-mailekre!

Továbbá rengeteg emojit is támogat, így Ön és csapata titkos nyelven kommunikálhatnak egymással.

A Slack szinte minden munkahelyi alkalmazással integrálható, még a ClickUp-pal is!

Slack a projektmenedzsmenthez?

Olvassa el Slack projektmenedzsment útmutatónkat, hogy tisztább képet kapjon.

A Slack legfontosabb funkciói

Csatornák a kommunikáció szervezéséhez

Munkafolyamat-építő a feladatok automatizálásához

Több mint 2000 eszközzel integrálható

Támogatja a hang- és videohívásokat

Slack árak

A Slack ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 6,67 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Slack ügyfélértékelés

Capterra : 4,7/5 (9000+ értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 27 000 értékelés)

15. Zapier – A legjobb integrációkhoz és automatizáláshoz

Számos marketing- és értékesítési eszköz létezik, de néha a kreatív különbségek megakadályozzák azok együttes működését.

Bemutatjuk: Zapier.

A Zapier segítségével olyan kapcsolatokat hozhat létre, amelyek egy eszközből származó eseményt egy másik eszközben egy műveletet indítanak el.

Például, ha egy csapattag a ClickUp- ban egy feladat állapotát „Felülvizsgálat”ra változtatja, akkor az Ön e-mail címére egy üzenet érkezik, amely emlékezteti Önt, hogy nézze meg a feladatot.

A Zapier legfontosabb funkciói

Adjon hozzá egyéni feltételeket az automatizálásokhoz

Zap sablonok ajánlatai

Több mint 3000 alkalmazással csatlakozik

Kódolás nélküli automatizálás

Zapier árak

A Zapier ingyenes csomagja öt zapot tartalmaz. A fizetős csomagok ára 19,99 dollártól kezdődik.

Zapier ügyfélértékelések

Capterra : 4,7/5 (1700+ értékelés)

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

16. Acquire – A legjobb ügyfélszolgálati eszköz

Az Acquire. io egy többcsatornás élő szoftver, illetve egy beszélgetésalapú ügyfélkapcsolat-kezelő SaaS platform.

Segít valós időben megragadni az ügyfelekkel való kapcsolatokat és gyorsan megoldani problémáikat. Ennek eredményeként javíthatja az ügyfél-elégedettséget és az ügyfélmegtartási arányt.

Fejlett funkciói, mint például a képernyő megosztás, a chatbotok, a közös böngészés és a hanghívás funkciók, megkönnyítik az ügyfélszolgálatot.

Szerezze meg a legfontosabb funkciókat

Ügyfél idővonal a tevékenységek és a történelem nyomon követéséhez

Közös beérkező levelek mappa csapatok számára

Teljesítménymutatók nyomon követése

Valós idejű irányítópultok

Árak megtekintése

Az Acquire kérésre árajánlatot ad.

Szerezzen ügyfélértékeléseket

Capterra : 5/5 (15+ értékelés)

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

További válaszokat keres? Nézzük meg őket!

A SaaS eszközöknek több előnye is van, nem csak az, hogy nem kell telepíteni őket és otthonról is használhatók.

Néhány közülük:

Hozzáférhetőség : mivel a SaaS-szolgáltatók az alkalmazásokat az interneten keresztül nyújtják, azokhoz bármilyen eszközről és helyről hozzáférhet, ahol internetkapcsolat áll rendelkezésre.

Automatikus frissítések : új szoftver vásárlása vagy frissítések telepítése helyett bízhat abban, hogy a SaaS-szolgáltató automatikusan elvégzi a frissítéseket és a hibajavításokat.

Testreszabás : a SaaS termékek vagy alkalmazások gyakran testreszabható funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítségével a felhasználók saját ízlésük szerint személyre szabhatják azokat.

SaaS biztonság : az adatvédelem felelőssége a SaaS-szolgáltatók közös feladata.

Rugalmas fizetési lehetőségek: a költségvetésednek megfelelően választhatsz SaaS előfizetést, amelyet bármikor felmondhatsz, amikor csak akarsz.

2. Hogyan válasszuk ki a megfelelő SaaS eszközt?

Íme néhány kérdés, amit feltehet, hogy kiválaszthassa a megfelelő eszközt:

Milyen eszközökkel rendelkezik már a cége?

Időt takaríthat meg az eszköz?

Javítani fogja a munka hatékonyságát és minőségét?

Skálázható-e?

Van-e iOS és Android alkalmazás, amely segítségével útközben is hozzáférhet a SaaS alkalmazáshoz?

A kisvállalkozások és startupok számára elérhető SaaS-szolgáltatások között szerepelhetnek a következők:

Projektmenedzsment eszköz

Videokonferencia-eszköz

Kommunikációs eszköz

Outreach eszköz

Elemző eszköz

Csak néhányat említenénk!

Bemutattuk a legjobb SaaS eszközöket startupok és nagyvállalatok számára.

Telepítési költségek és hardveres támogatás nélkül lehetővé teszik, hogy a világ legjobb tehetségeivel dolgozzon együtt. Emellett üzleti folyamatainak nagy részét is automatizálhatják.

Ha ez nem elég, akkor nem tudjuk, mi lenne az!

Ne feledje, hogy a siker titka az, hogy a legjobb SaaS-termékeket, beleértve az időkövetést, az elemzéseket, az ügyfélszolgálatot, a közösségi média marketinget stb.

De ami a legfontosabb: egy teljes körű projektmenedzsment szoftver, amely segít Önnek mindent szinkronban tartani és a terv szerint haladni.

Mint a ClickUp!

Ez a SaaS szoftver segítséget nyújt a feladatkezelésben, a CRM-ben, a PDF-megjegyzésekben, a csapatmunkában, az időkövetésben, a projektjelentésekben és még sok másban!

Ne halogassa! Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, és valósítsa meg sikeres projektjeit kényelmesen, otthonról.