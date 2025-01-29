A 8 legjobb eszköz startupok számára 2025-ben (előnyök, hátrányok, árak)

Nincs jobb idő a startupok indítására, mint most.

Startup vállalkozása még fiatal lehet, de ambíciói ugyanolyan nagyok, mint a nagyvállalatoké.

Ez azt jelenti, hogy végül szinte ugyanannyi funkciót fogsz kezelni, mint egy nagyvállalat.

Teljesen egyedül.

És ha úgy gondolja, hogy az egyetlen megoldás több ember felvétele vagy finanszírozás megszerzése, akkor gondolja át újra.

A megfelelő eszköz valóban megváltoztathatja a játékszabályokat.

Válasszon egyet ezek közül az ingyenes eszközök közül, és valósítsa meg növekedési álmait!

1. ClickUp : all-in-one projektmenedzsment szoftver

A ClickUp a világ legjobban értékelt projektmenedzsment és termelékenységi eszköze.

Ez a SaaS eszköz kiválóan alkalmas bármilyen startup vagy kis csapat számára, köszönhetően a minden típusú projektmenedzsmenthez alkalmas, funkciókban gazdag Free Forever verziónak. 😎

A ClickUp legfontosabb funkciói

A. Feladatok létrehozása és kiosztása

Egy startup olyan feladatok szúnyogfészkének tűnhet, amelyek egymásba olvadnak.

És ha most is zavarosnak találod a helyzetet, akkor a növekedéseddel együtt ezek nyomon követése csak még nehezebbé válik.

A ClickUp segítségével azonban ez könnyűnek tűnhet.

Hozzon létre annyi feladatot, amennyit csak akar, és azonnal rendelje hozzá őket egy vagy több felelős személyhez.

Ne felejtsd el hozzáadni a prioritásokat és a határidőket a jobb szervezés érdekében!

B. Alkalmazzon Kanban módszert a Tábla nézet segítségével.

Ez a Kanban Board rajongóknak és az Agile csapatoknak szól.

Használd őket a startupod teljes munkafolyamatának vizualizálására és racionalizálására.

Nyűgözd le startupod alapítóját azzal, hogy milyen könnyedén küldöd át a feladatokat a „kiosztott” állapotból a „befejezett” állapotba!

C. Automatizálja a rutin tevékenységeket

Miért dolgozz keményen, ha okosan is dolgozhatsz?

Hagyja, hogy a ClickUp átvállaljon egy részét a munkaterheléséből.

Automatizálási eszközként is használható.

Használja a feltételek, műveletek és kiváltók kombinációjával az ismétlődő feladatok automatizálására.

Ezzel rengeteg időt takaríthatsz meg, amelyet új befektetők szerződtetésére fordíthatsz a startupod számára. 🤝

D. Búcsúzzon el a hibáktól a Proofing segítségével

Képzeld el, hogy senki sem vette észre a hirdetésedben lévő elírást, és az így került közzétételre. hűha

Gyorsan előretekintve a következményekre: most már mém vagy.

Sok sikert a javításhoz!

A válasz: nem megfelelő korrektúraszoftver.

Próbáld ki inkább a ClickUp Proofing funkcióit.

Ez a tökéletes módszer a tervezési makettek módosításainak jelölésére.

Legyen mindig a legjobb!

E. Hozzon létre tudásbázisokat a Docs segítségével.

Valószínűleg rengeteg dokumentummal kell foglalkoznia, például munkavégzési irányelvekkel, munkavállalói szerződésekkel, ügyféladatokkal stb.

Készítsen ilyen dokumentumokat a ClickUp Docs alkalmazásban, a Rich Text Editing funkcióval, amely betűtípusokat, szalagcímeket, fejléceket stb. is támogat!

Ráadásul ez egy csapatmunka.

A Docs alkalmazásban valós időben együttműködhetsz csapattársaiddal.

F. Kezelje munkafolyamatát a Egyéni Feladat Állapotok segítségével.

Imádjuk a pin-up táblákat, a post-it cetliket és a filctollakat.

Ezért hoztuk létre digitális megfelelőjüket!

Vigye át munkafolyamatát ebbe a feladatkezelő szoftverbe, és vizualizálja azt az egyéni feladatállapotokkal. Ez lehetővé teszi, hogy a startupja munkafolyamatához illeszkedő feladatállapotokat hozzon létre.

Lehetnek „fejlesztés alatt”, „tervezés alatt”, „jóváhagyásra váró”, „késleltetett” stb.

Találd ki, ki nem kell többé időt pazarolnia telefonálásra vagy e-mailekre, hogy naprakész legyen a feladatok előrehaladásával kapcsolatban? Pontosan! Te!

Emellett rendelkezünk feladatállapot-sablonokkal is, amelyeket felhasználhatsz értékesítés, fejlesztés, tartalommarketing, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és még sok más területen!

Tanulja meg, hogyan hozhat létre saját CRM rendszert a ClickUp alkalmazásban . *

G. Szerezzen betekintést a Dashboards segítségével

Vállalkozás tulajdonosaként biztosan szeretné tudni, mely területeken teljesít jól, hol vannak hiányosságai, és milyen messze van a projekt befejezése.

És mi tudjuk, hogyan.

Dashboardokkal!

Használd, hogy egyedi diagramokban láthasd az előrehaladásodat, betekintést nyerj az emberekbe, kezelhesd az erőforrásokat, a sprinteket stb.

A Sprints-ről szólva, hozzáadhat Sprint Widgeteket, hogy diagramok formájában kapjon projektjelentéseket, beleértve a sebességdiagramokat, a kumulatív áramlási diagramokat, a burnupokat és a burndownokat.

H. Munkaidő nyomon követése a Native Time Tracking alkalmazással

Azt mondják, az idő pénz.

A pénzét nyomon követi. De mi van az idejével?

És ami még jobb, a feladatkezelő eszközöd időkövetési szakértő is egyben!

A Native Time Tracking alkalmazásunkkal külső segítség nélkül is nyomon követheted a különböző feladatokhoz szükséges munkaidőt.

A ClickUp előnyei

ClickUp hátrányai

A műszerfalak nem exportálhatók

Ne aggódj! Csapatunk folyamatosan tanul és fejlődik, akárcsak a startupod. Ezért gondoskodunk arról, hogy ajánlásaitokat mindig meghallgassuk, és aggályaitokat mindig figyelembe vegyük.

Nézze meg fejlesztési ütemtervünket , hogy megtudja, mi várható.

ClickUp árak

A ClickUp három árazási lehetőséget kínál:

ClickUp felhasználói értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Szeretné megtudni, hogy a ClickUp hogyan teljesít versenytársaihoz képest? Olvassa el a Basecamp , Zoho Projects és Monday értékeléseinket.

2. Mailchimp: e-mail marketing eszköz

A Mailchimp az egyik legjobb startup eszköz a marketingstratégiádhoz.

A cuki majom logója miatt is népszerű. 🐵

Érdekes tény: Ha felkeresed a weboldalukat, helyezd a kurzort a logóra, és a majom kacsintani fog. Próbáld ki! 😉

A Mailchimp az e-mail marketing és hírlevelek terén a legnépszerűbb alkalmazás. Használja e-mail marketing kampányok és weboldalak létrehozásához, valamint potenciális ügyfelek megnyeréséhez a marketing automatizálás segítségével.

A Mailchimp legfontosabb funkciói

Landing page készítő

Márkás és tranzakciós e-mail-készítő

Kreatív és tervezési segítség Facebook- és Instagram-hirdetésekhez

A Mailchimp előnyei

Lehetővé teszi a célközönség kezelését

Kiváló e-mail marketing kampányokat valósít meg

CRM funkcióval rendelkezik a hatékony marketing érdekében.

Mailchimp hátrányai

A névjegyzék növekedésével drágulhat

A ingyenes csomaghoz csak 30 napos e-mailes támogatás tartozik.

Korlátozott lehetőségek a céloldalak tervezésében

Mailchimp árak

A Mailchimp négy árkategóriát kínál:

Ingyenes : webhelyelemzés, viselkedésalapú célzás és közönség-dashboard

Essential (10,47 USD/hó) : közösségi média csatornákra való posztolás, felmérések és kampányok

Standard (15,64 USD/hó) : marketing tippek, klasszikus automatizálási eszközök és marketing naptár

Premium (312,80 USD/hó): egyedi kódolású sablonok, közösségi média bejegyzések ütemezése és a küldési idő optimalizálása

Mailchimp felhasználói értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 900 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 10 900 értékelés)

3. Buffer: közösségi média marketing eszköz

Szóval van már márkád és közösségi média fiókod. Most pedig szeretnéd növelni a hatóköröd és a célközönségedet potenciális ügyfelekké alakítani?

A Buffer közösségi média publikálási funkciói segíthetnek Önnek.

Az alkalmazás segítségével tervezhet, együttműködhet és ütemezhet olyan tartalmakat, amelyek forgalmat generálnak a közösségi média csatornáin, ami üzleti növekedéshez vezet. Széles körben használják a digitális marketing és e-kereskedelmi ügynökségek is!

Ez egy hasznos eszköz gyönyörű és vonzó közösségi média bejegyzések létrehozásához.

Így soha nem marad le a potenciális ügyfelei Instagram-hozzászólásairól!

A Buffer legfontosabb funkciói

Lehetővé teszi a közösségi médiában való közvetlen posztolást

Emlékeztető értesítéseket küld az előre megtervezett bejegyzésekhez

Lehetővé teszi a posztolási ütemtervek létrehozását

A Buffer előnyei

Minden jelentős közösségi média platformot támogat, beleértve a Facebookot, a Twittert stb.

Korlátozott alapvető posztjelentésekhez ingyenes hozzáférés

Egyszerű és tiszta elrendezés

A Buffer hátrányai

Az ingyenes és a Pro csomag csak egy felhasználót támogat.

A Buffer Analytics drága, és nem része az ingyenes csomagnak.

Nem tudsz automatikusan Instagram-sztorikat posztolni?

Buffer árak

A Buffer négy árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes : egy felhasználó, három közösségi csatorna és harmadik féltől származó integrációk

Pro (15 USD/hó) : egy felhasználó, nyolc közösségi csatorna és egyedi videó miniatűrök

Premium (65 USD/hó) : két felhasználó, nyolc közösségi csatorna és rácsos nézet

Business (99 USD/hó): hat felhasználó, 25 közösségi csatorna és Instagram hashtag-kezelő

Buffer felhasználói értékelés

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

4. Zoom: kommunikációs eszköz

Van egyáltalán szükség bemutatásra?

A Zoom az egyik legjobb videokonferencia-alkalmazás, amely hatalmas résztvevői kapacitással rendelkezik.

A piacon elérhető legjobb videominőség mellett virtuális találkozókat, webináriumokat, sőt virtuális partikat is szervezhetsz 🎉.

A legjobb rész? Mindenki tudja, hogyan kell használni!

A Zoom legfontosabb funkciói

Felveheti a megbeszéléseket

A várószoba funkcióval szabályozhatja, ki csatlakozhat és mikor.

Hívások lebonyolítása nagy számú résztvevővel

A Zoom előnyei

Korlátlan egyéni és csoportos találkozók

Többféle integráció, például Google, Zapier, Facebook stb.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a ClickUp

A Zoom hátrányai

Az ingyenes csomagban nem lehet élőben közvetíteni a Zoom-hívásait a Facebookra, a Youtube-ra stb.

Nagyobb csapatok számára drága lehet

Nincs napirendkezelés

Zoom árak

A Zoom négyféle csomagot kínál:

Alap (ingyenes) : legfeljebb 100 résztvevő, képernyőfelvétel és szavazás

Pro (14,99 USD/hó licencenként) : közösségi média streaming, 1 GB felhőtárhely a felvételekhez és whiteboard

Business (19,99 USD/hó licencenként) : legfeljebb 300 résztvevő, találkozóütemező kijelölése és felhasználókezelés

Zoom united business (35 USD/hó licencenként): élő átírások, egyszeri bejelentkezés és vállalati márkajelzés

Zoom felhasználói értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 6000 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Nem biztos a Zoomban? Nézze meg ezeket a Zoom alternatívákat.

5. Wave: pénzügyi és számviteli eszköz

A Wave a tökéletes könyvelési szoftver minden startup számára.

Miért? Mert teljesen ingyenes. Nincsenek rejtett költségek. Nincsenek beállítási díjak.

Így nem lesznek álmatlan éjszakái, mert elmulasztotta a kisbetűs részt.

A Wave egy helyen kínál könyvelési, számlázási és nyugta-beolvasási szolgáltatásokat.

Készülj fel a termelékenység hullámára! 🌊🌊🌊

A Wave legfontosabb funkciói

Üzleti teljesítményelemzésekkel teli irányítópult

Forgalmi adókövető bevételekhez és kiadásokhoz

Pénzforgalom-követő

A Wave előnyei

Ismétlődő számlák küldése

Korlátlan számla-beolvasás

Korlátlan kiadás- és bevételkövetés

A Wave hátrányai

Nincs telefonos ügyfélszolgálat

Nincs időkövetés

Nincs közvetlen integráció

Wave árak

A Wave-nek csak egy árazási lehetősége van, és az ingyenes!

Wave felhasználói értékelés

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

6. HubSpot Forms: ingyenes online űrlapkészítő és CRM

A HubSpot egy CRM-platform, amely egy sor hatékony marketing-, értékesítési és szolgáltatási eszközzel segíti vállalkozása növekedését. Ezek között található a webes űrlapkészítő is – egy intuitív, könnyen használható, drag-and-drop funkcióval rendelkező űrlapkészítő, amelynek célja, hogy segítsen több potenciális ügyfelet szerezni és kérdőíveket küldeni.

A HubSpot segítségével öt különböző típusú űrlapot hozhat létre: önálló űrlapok, beágyazott űrlapok, felugró ablakok, becsúszó mezők és legördülő bannerek. Az örökre ingyenes csomag részeként annyi űrlapot hozhat létre, amennyit csak akar, annyi mezővel, amennyit csak akar, további költségek nélkül.

A HubSpotot más űrlapeszközöktől az különbözteti meg, hogy egy hatékony CRM-platform része. Így minden alkalommal, amikor valaki kitölti az űrlapot, az elérhetőségi adatai automatikusan elmentésre kerülnek a HubSpot ingyenes CRM-jébe, ahol az értékesítési és marketingcsapat tovább tudja őket ápolni.

Bónusz: Nézd meg a legjobb CRM-eket startupok számára

A HubSpot Forms legfontosabb funkciói

Hozzáférés a HubSpot ingyenes CRM-jéhez, ahol tárolhatja az űrlapjait kitöltők adatait.

Landing page creator (ingyenes csomagban elérhető).

Drag-and-drop űrlapszerkesztő.

Testreszabható, célalapú sablonok.

A prémium funkciók között megtalálható a fejlett marketing automatizálás , amellyel visszaigazoló e-maileket és automatikus válaszokat állíthatsz be, amikor valaki kitölti az űrlapot.

A HubSpot előnyei

Natív integráció más ingyenes HubSpot eszközökkel: CRM, e-mail marketing, élő csevegés stb.

Tárolj akár egymillió névjegyet és vállalatot ingyenesen a CRM-ben.

Örökre ingyenes csomag elérhető.

A HubSpot hátrányai

Ingyenes csomagok esetén nincs telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálat.

A HubSpot márkajelzés eltávolításához fizető felhasználónak kell lennie.

HubSpot árak

A HubSpot örökre ingyenes csomagot kínál, amely lehetővé teszi korlátlan számú űrlap létrehozását és korlátlan számú beküldés gyűjtését. Emellett ingyenes CRM-hez, e-mail marketinghez, céloldalakhoz, élő csevegéshez és további ingyenes eszközökhöz is hozzáférést kap.

A HubSpot fejlettebb eszközeihez és automatizálási funkcióihoz való hozzáférésért fizetős csomagok állnak rendelkezésre, amelyek ára 50 dollártól kezdődik havonta.

HubSpot felhasználói értékelés

Capterra : 4,5/5 a HubSpot Marketing Hub számára (4455 értékelés)

G2: 4,4/5 a HubSpot Marketing Hub számára (6656 értékelés)

Megjegyzés: A HubSpot Forms az összes értékelő platformon a HubSpot Marketing Hub részeként szerepel.

e-mail marketing és automatizálási szoftver 7. Moosend

A Sitecore által nemrég felvásárolt Moosend egy fantasztikus e-mail marketing eszköz startupok számára.

A regisztráció ingyenes, és a főbb funkciók használatához nem szükséges hitelkártya.

A Moosend az Ön első számú e-mail marketing automatizálási szoftvere e-mail kampányok, hírlevelek, levelezőlisták, e-mail sablonok, felhasználói nyomon követés és e-mail előfizetői elkötelezettség terén, hogy startupja vagy vállalkozása növekedjen. Készüljön fel egy MOOzing e-mail marketing élményre! 🐄🐄🐄

A Moosend e-mail automatizálás legfontosabb funkciói

Drag-and-drop e-mail szerkesztő professzionális e-mailek létrehozásához

Landing oldalak, feliratkozási űrlapok, pop-up ablakok, címsorok és mezők, amelyeket weboldalán több ezer sablon segítségével jeleníthet meg.

Marketing automatizálási munkafolyamatok

A Moosend előnyei

Könnyen használható e-mail marketing szoftver

Kampányjelentések és elemzési áttekintés

Figyelje meg, hogyan mozognak a felhasználók a webhelyén, blogján vagy online áruházában

A Moosend hátrányai

Nincs sok natív integráció

Nincs SMS-marketing opció

Nincs sok űrlapopció

Moosend árak

A Moosend örökre ingyenes, vagy 8 dollár/hó a kiterjesztett funkciókért.

Moosend felhasználói értékelés

Capterra : 4,8/5 a Moosend Email Automation alkalmazásnak (156 értékelés)

G2: 4,5/5 a Moosend Email Automation alkalmazásnak (344 értékelés)

8. Planable: tartalom-együttműködési eszköz

A Planable egy tartalom-együttműködési eszköz, amely segít a közösségi média csapatoknak jobb tartalmakat készíteni, 6-szor gyorsabban. Marketingesek által marketingesek számára készült, így minden igényét gondosan figyelembe vették.

A Planable segítségével saját visszajelzési és jóváhagyási folyamatot hozhat létre, függetlenül a csapat méretétől. A 4 különböző jóváhagyási szint (nincs, opcionális, kötelező, többszintű) segítségével megakadályozhatja a befejezetlen bejegyzések közzétételét.

Ne hagyj ki egyetlen visszajelzést sem a csapattársaidtól.

A Planable legfontosabb funkciói

Amit látsz, azt kapod: tartalomkészítés azonnali, pixel-tökéletes előnézettel.

Többféle módszer a bejegyzések megtekintésére és tervezésére: lista, hírcsatorna, rács és naptár nézet

Az együttműködés a kontextusban, a bejegyzések mellett, kommentek és válaszok formájában történik.

Intuitív kialakítás, amely utánozza a közösségi média hangulatát és működését

Bármely csapat számára testreszabható jóváhagyási munkafolyamatok: nincs, opcionális, kötelező vagy akár többszintű is.

A Planable előnyei

Alacsony tanulási görbe

Integráció a legnépszerűbb közösségi média csatornákkal, mint a TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook és Twitter.

Különálló munkaterületek, hogy a tartalmak és az emberek minden általad kezelt márka szerint rendezettek legyenek.

Lehetővé teszi a csapatok méretének növelését, mivel az együttműködési folyamatok testreszabhatók.

A Planable hátrányai

Fix számú bejegyzés az ingyenes csomagban

Planable árak

A Planable 4 árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes – korlátlan munkaterület, korlátlan felhasználószám, korlátlan oldalak száma az első 50 bejegyzéshez

Starter – 33 USD/hó (éves számlázás) 1 munkaterület, 3 felhasználó és 10 oldal esetén

Premium – 83 USD/hó (éves számlázás) 5 munkaterület, 7 felhasználó és korlátlan számú oldal és bejegyzés esetén

Enterprise – egyedi áron, egyedi munkaterületekkel, felhasználókkal és korlátlan számú bejegyzéssel és oldallal.

Planable felhasználói értékelés

Capterra : 4,5/5 (300 értékelés)

G2: 4,5/5 (159 értékelés)

