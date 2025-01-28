A 10 legjobb OKR szoftver startupok számára a célok nyomon követéséhez 2025-ben

Startup-vezetőként pontosan tudja, mennyire fontosak az adatok és a célok kitűzése a kezdő vállalkozás számára. Ma még kicsi lehet, de a megfelelő mutatók és folyamatok segítségével hamarosan hatalmasvá nőhet.

A finanszírozás és a tehetség nagy különbséget jelent, de szükséged van egy szoftverre is, amellyel mérheted céljaidat és legfontosabb eredményeidet (OKR-eket). A megfelelő OKR-eszköz nyomon követi vállalatod összes célját, teljesítménymutatóit és statisztikáit, hogy felelősségre vonható legyél a nagyszerű eredményekért.

De melyik OKR és teljesítménymenedzsment szoftver felel meg leginkább a startupok igényeinek? Ön egy Dávid, aki sok Góliáttal száll szembe, ezért a lehető legjobban ki kell használnia erőforrásait.

Ne aggódj, mi segítünk! Ebben az útmutatóban megmutatjuk, mire kell figyelni a startupok számára készült OKR szoftvereknél, és bemutatjuk a 10 legjobb OKR szoftvert kisvállalkozások számára 2024-ben.

Mit kell keresni az OKR szoftverben?

Az OKR egy célkitűzési keretrendszer, amely a minőségi célokat mennyiségi mutatókkal támasztja alá. A piacon számos OKR-eszköz található ezeknek az adatoknak a mérésére, de melyik a legjobb OKR-eszköz a startupok számára?

Szabadon választhatja ki a vállalkozásának leginkább megfelelő opciót, de szerény véleményünk szerint egy megbízható OKR eszköznek a következőket kell tartalmaznia:

Intuitív felhasználói élmény: Kisvállalkozásként nem engedheted meg magadnak, hogy hetekig képezd a csapatodat az OKR szoftver használatára. Olyan megoldásra van szükséged, amely azonnal támogatja a munkatársak teljesítményét. Keress olyan OKR szoftvert, amely ingyenes próbaverziót kínál, így még a vásárlás előtt meggyőződhetsz arról, hogy valóban felhasználóbarát-e.

Valós idejű információk: A startupok pillanatok alatt kell döntéseket hozzanak, ezért elengedhetetlen egy valós idejű OKR eszköz. Keressen olyan OKR eszközöket, amelyek késedelem nélkül több forrásból gyűjtik össze az adatokat.

Hasznos integrációk: Valószínűleg Valószínűleg a startupod olyan projektmenedzsment szoftvereket használ , mint az Asana vagy a Jira, és olyan csevegőeszközöket, mint a Slack vagy a Microsoft Teams. Egyszerűsítsd a munkafolyamatokat olyan OKR szoftverrel, amely könnyen integrálható a jelenlegi technológiai eszközkészletedbe.

A 10 legjobb OKR szoftver

Az OKR szoftver nagy segítséget nyújt a kisvállalkozásoknak. A megfelelő szoftver kiválasztása segít a kis startup csapatoknak összefogni és megvalósítani ambiciózus céljaikat.

Ha a megfelelő szoftvert keresed, ezek a legjobb OKR szoftverek startupok számára 2024-ben.

Maradjon a pályán, és érje el céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

A ClickUp az egyetlen olyan termelékenységi szoftver, amely elég hatékony ahhoz, hogy az alkalmazásokban végzett munkáját egyetlen dinamikus platformba konszolidálja, így nem kell aggódnia a dupla adatbevitel vagy az újramunka miatt. Minden a munkaterületén található, így csapata kevesebb időt tölt az információk keresésével, és több időt fordíthat a fontos munkákra.

A startupok agilisak, ami azt jelenti, hogy minden előnyre szükségük van, amit csak megszerezhetnek. Ahelyett, hogy a csapattagokat arra kérné, hogy váltsanak a projektmenedzsment eszközök, dokumentumok, sablonok és OKR között, hozza össze mindent egy helyre a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp Goals összekapcsolódik a feladataival, hogy nyomon követhesse a kapcsolódó célok elérésének előrehaladását. A rendszer még a célokat is csoportosítja, és egy nézetben jeleníti meg az előrehaladás százalékos arányát. Ha egyetlen nézetben szeretné látni, hogy startupja hogyan teljesít, akkor a ClickUp a legjobb választás. Kövesse nyomon a teljesítményt számok, pénzügyi teljesítmény és akár feladatcélok alapján is. Akár határidőket, sprinteket vagy heti értékesítési célokat állít be, a ClickUp mindent nyomon követ Önnek. ?

A ClickUp több száz rugalmas funkcióval rendelkezik a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez, hatalmas sablonkönyvtárral és több mint 1000 integrációval, amelyekkel bármilyen folyamatot egyszerűsíthet.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp egyes funkciói csak fizető előfizetők számára elérhetők.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért egyes felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükségük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Quantive

Via Quantive

A Quantive felvásárolta a korábban Koan néven ismert OKR platformot. Ezzel az OKR-ek bekerültek a Quantive már amúgy is lenyűgöző eszközkészletébe, így ha már Quantive-felhasználó, akkor az OKR-eszköz használata kézenfekvő döntés.

Ez a rendkívül vizuális OKR szoftver startupok számára rendkívül konfigurálható, így ha olyan fejlett funkciókra van szüksége, mint az OKR-korlátok tulajdonosonként vagy a kulcsfontosságú eredmények előrehaladásának korlátai, a Quantive a megoldás.

A Quantive legjobb funkciói

Figyelje a projekteket és feladatokat egy Kanban táblás stílusú irányítópulton

Kössd össze az egyéni feladatokat a vállalat egészére vonatkozó OKR-ekkel

Automatikus OKR-haladási jelentések generálása valós időben

Mennyiségi korlátozások

A Quantive nem kínál egyéni ellenőrzéseket.

A csapat és a vállalat nézőpontja nagyon hasonló, ezért egyes felhasználók zavarosnak találják a platformot.

Quantive árak

Alapvető információk: Ingyenes

Ár: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kvantitatív értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

3. Paycor

Via Paycor

Ahogy a neve is sugallja, a Paycor inkább pénzügyi és pénzkezelési feladatokra alkalmas, de rendelkezik OKR funkciókkal is. A kisvállalkozások a Paycor-t a következőkre használják:

Bérszámfejtés

HR

Toborzás

A munkavállalók teljesítményének kezelése

Költségkezelés

Időkövetés kisvállalkozások számára

Ez ideális megoldás, ha teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai vannak, de nem tudja pontosan, hogyan kell önállóan elintézni a bérszámfejtést, a juttatásokat és az adókat.

OKR célokra a Paycor munkaerő-menedzsment funkciói ellenőrzik a költségeket, időt takarítanak meg és mindenki ütemtervét kezelik. A Paycor nem csak az idő nyomon követésére használható, hanem robusztus elemzési funkciói a munkaerő elosztását is optimalizálják.

A Paycor magában foglalja a vállalati célok és az egyéni célok kitűzését is, valamint a vezetők számára minden felügyeletét lehetővé tevő irányítópultokat, így ideális azoknak a startupoknak, amelyeknek a munkafolyamat-adatokat és a célokat egy helyen kell kezelniük.

A Paycor legjobb funkciói

Ez magában foglalja az idő- és jelenléti nyilvántartást, valamint a munkavállalók beosztását.

Az alkalmazotti élményt szolgáló funkciók között szerepelnek a morálfelmérések és a képzésekhez szükséges tanulásmenedzsment-rendszer.

A Paycor korlátai

A Paycor a hagyományos OKR-rendszereknél nagyobb hangsúlyt fektet a HR-re, a munkaerőre és a pénzügyekre.

A munkavégzéshez továbbra is külön feladatkezelő rendszerre van szükséged.

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Paycorral.

Paycor árak

Alap: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fontos: Az árakról érdeklődjön nálunk.

Alapvető: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Befejezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paycor értékelések és vélemények

G2: 4/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

4. Microsoft Viva Goals

A Microsofton keresztül

A Microsoft felvásárolta az Ally.io-t, és Microsoft Viva Goals néven új márkanévvel látta el, amely a Microsoft Viva eszköz egyik leszármazottja. Ez egy megbízható OKR szoftver azoknak a startupoknak, amelyek már teljes mértékben a Microsoft termékeit használják.

A Viva Goals egyszerű, háromlépéses folyamatot kínál az OKR nyomon követéséhez: hangolja össze csapatát a célokkal, összpontosítsa a napi munkát ezekre a célokra, és integrálja a Viva Goals-t más Microsoft-eszközeivel a láthatóság növelése érdekében.

A Viva Goals egyszerűsíti a haladási jelentéseket, a bejelentkezéseket és az emlékeztetőket a Microsoft Teams segítségével. Még OKR-sablonokat is tartalmaz, amelyekkel jelentést tehetsz a csapatod haladásáról a főnöködnek vagy a befektetőknek.

A Viva Goals legjobb funkciói

Ha rendelkezik Microsoft 365 előfizetéssel, a Viva Goals már benne van a csomagban.

A Viva Goals zökkenőmentesen integrálható más Microsoft eszközökkel.

A Viva Goals korlátai

A Viva Insights, a Viva Topics és a Viva Learning szolgáltatásokhoz frissített előfizetés szükséges.

A Viva Goals árai

Microsoft Viva a Microsoft 365-ben: Tartalmazza

Microsoft Viva Goals: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva Suite: 12 USD/hó felhasználónként

Viva Goals értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,1/5 (8+ értékelés)

5. Weekdone

Via Weekdone

A Weekdone az egyik legjobb OKR szoftver a startupok számára, köszönhetően elegáns megjelenésének és intuitív kezelőfelületének. Csak adja meg szervezete céljait, és a Weekdone elkészíti a végrehajtás keretrendszerét.

A rendszer automatikusan generál heti előrehaladási jelentéseket, így nem kell folyamatosan a csapatodat zaklatnod a projekt állásáról. A Weekdone emellett a feladatokat és a projekteket is ugyanazon a platformon egyesíti, ami megkönnyíti a projektek és a csapat tagjainak hozzájárulásainak nyomon követését.

A Weekdone árai is startup-barátok. Minden fiók ugyanolyan hozzáférési szinttel rendelkezik, így a szükséges felhasználói szám alapján fizet. Mivel vállalkozása valószínűleg nem rendelkezik sok felhasználóval, ez alacsonyan tartja a költségeket.

A Weekdone legjobb funkciói

A Weekdone egyéni visszajelzési lehetőségekkel támogatja a folyamatos OKR-kezelést.

Készítsen pulzusfelméréseket, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a csapattól.

Kösse össze az OKR-eket a KPI-kkal, projektekkel és kezdeményezésekkel

A Weekdone korlátai

A Weekdone alkalmazás kissé lassú lehet.

Egyes felhasználók lassú vagy nem létező ügyfélszolgálatról számolnak be.

A Weekdone árai

Legfeljebb három felhasználó számára ingyenes

15 felhasználós csomag: 9,07 USD/hó felhasználónként, maximum 15 felhasználóig

30 felhasználós csomag: 9,60 USD/hó felhasználónként, maximum 30 felhasználóig

Weekdone értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

6. Inspirálj

Via Inspire

Az Inspire egyrészt OKR szoftver, másrészt teljesítménymenedzsment eszköz és vezetői fejlesztési platform. Ideális, ha célokat szeretne nyomon követni, agilis csapatokat irányítani vagy vezetőket képezni.

Az Inspire egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, de ez megkönnyíti a platformon való navigálást. Az OKR Builder segítségével megtervezheti vállalatának legfontosabb OKR-jeit. A platform támogatja az OKR-rel kapcsolatos coaching beszélgetéseket, valamint az OKR-rel kapcsolatos igény szerinti tanulást, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek rendszeres visszajelzésre van szükségük. Például kiválóan alkalmas adatvezérelt értékesítési csapatok számára.

Inspiráló legjobb funkciók

Az Inspire összekapcsolja az OKR-jeit a folyamatos teljesítménymenedzsmenttel (CPM), így a vezetők az alkalmazottakat felelőssé tehetik az eredményekért.

Az Inspire kapcsolatban áll az OKRs Traininggel, amely vezetőknek nyújt képzést az OKR módszertan kezeléséről.

Inspiráló korlátok

Az Inspire-ról nagyon kevés vélemény található, ezért viszonylag kevéssé bizonyított.

Az Inspire csak éves szerződéseket kínál, havi előfizetések helyett.

Inspire árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Inspiráló értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

7. Hirebook

Via Hirebook

A Hirebook összefogja a feladatokat, a célkezelést és az egyéni hozzájárulásokat. Készíthetsz OKR-eket és létrehozhatsz feladatokkal, vagy átalakíthatod a napi tevékenységeket kulcsfontosságú eredményekké.

A Hirebook tudja, hogy a vezetők elfoglaltak, ezért automatizálja az OKR-felelősséget. A rendszer tájékoztatja az alkalmazottakat az OKR-előrehaladásukról, így nem kell mindenkinek emlékeztetnie őket a céljaikra. Még az alkalmazottak mérföldkőinek értesítéseit is tartalmazza, így soha nem felejti el megünnepelni csapata nagy sikereit.

Ráadásul a Hirebook tisztességes árazási politikát alkalmaz, ami azt jelenti, hogy egyszerű és megfizethető árazási struktúrát követ, amely tökéletesen megfelel a startupok számára. Ha vállalkozása idővel növekszik, a Hirebook egy nagyobb teljesítményű Enterprise előfizetést is kínál.

A Hirebook legjobb funkciói

A Hirebook mindenhez integrálható, az Excel-től a Jira-n át a Salesforce-ig.

A Hirebook irányítópultján, mobilalkalmazásán vagy e-mailben egyetlen OKR-irányítópulton keresztül követheti nyomon a vállalati célok elérésének előrehaladását.

A Hirebook korlátai

A platform kissé hibás lehet és lassan töltődik be.

A Hirebook rendszeresen frissíti a platformot, ezért előfordulhat, hogy bizonyos kulcsfontosságú funkciókra, amelyek más OKR szoftvereknél alapfelszereltségnek számítanak, még várnia kell.

Hirebook árak

Üzleti: 10 USD/hó előfizetés, plusz 15 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hirebook értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

8. Lattice

Via Lattice

A teljes mértékben távoli munkavégzéssel működő vállalatok a Lattice-re támaszkodnak a távoli munkavállalók irányításában és az üzleti eredmények elérése érdekében. A Lattice számos funkcióval rendelkezik, de OKR- és célkitűzés-eszközei integrálják az üzleti célokat a csapat napi munkamenetébe.

Soha többé nem kell tömegesen Slack-üzeneteket küldenie a csapatának, hogy jelentést kérjen az előrehaladásról. Csak jelentkezzen be a Lattice-be, és valós időben láthatja a csapat előrehaladását, valamint azt, hogy ez hogyan alakul a szervezeti célokhoz képest. Ahelyett, hogy célokat tűzne ki, majd elfelejtené őket, a Lattice rugalmas beállításai megkönnyítik a csapat munkájának folyamatos irányítását.

A Lattice legjobb funkciói

A Lattice rendkívül testreszabható, így nyugodtan megvásárolhatja csak az OKR szoftvert, vagy frissítheti fiókját további extrákért.

A Lattice integrálódik a Salesforce-szel, hogy több kontextust adjon az OKR-adatokhoz.

A Lattice korlátai

A Lattice nem kínál ingyenes próbaverziót vagy ingyenes verziót.

A Lattice korlátozott számú OKR-sablont kínál.

Nem tartalmaz más eszközöket, például csevegést, így továbbra is különböző szoftverek között kell váltogatnia a munkája elvégzéséhez.

Lattice árak

Teljesítménymenedzsment + OKR-ek és célok: 11 USD/fő/hónap

Elkötelezettség: 4 USD/hó/fő

Grow: 4 USD/hó/fő

Jutalom: 6 dollár/hó/fő

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. AchieveIt

Via AchieveIt

Az AchieveIt lehetővé teszi a startupok számára, hogy két területen optimalizálják teljesítményüket: a szervezeti célok kitűzésében és a munkavállalók elkötelezettségében. Ez egy egyszerű, három lépésből álló folyamatot követ: OKR-ek kitűzése, az előrehaladás kezelése és a teljesítmény értékelése.

Hozzon létre különböző fókuszterületeket az összes csapatának (vagy csak egy csapatnak, ha még nagyon kicsi startup vállalkozás), és kezdje el gyűjteni a státuszfrissítéseket. Az AchieveIt automatikusan beszedi a frissítéseket a csapatától, jelentéseket generál és irányítópultokat hoz létre. Csak egyszer kell beállítania, és máris láthatja az eredményeket.

Az AchieveIt legjobb funkciói

Az AchieveIt könnyen az egyik leginkább automatizált OKR a piacon, ami az egyik legjobb OKR szoftverré teszi a startupok számára.

Az AchieveIt többféle stílussal és sablonnal rendelkezik.

Felár ellenében az AchieveIt stratégiai és OKR-tanácsadási segítséget is kínál.

Az AchieveIt korlátai

Az árakról az AchieveIt-nál kell érdeklődnie.

Egyes funkciók, például az egyszeri bejelentkezés és a helyszíni képzés, csak a frissített csomagokban érhetők el.

AchieveIt árak

Alapvető: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Plusz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AchieveIt értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

10. 15Five

Via 15Five

A 15Five nem csak egy OKR szoftver: egyben a startupok számára készült alkalmazotti elkötelezettséget és megtartást elősegítő eszköz is. Nyomon követi az OKR-eket, az alkalmazottak céljait, feladatait, projektjeit és elkötelezettségi adatait.

Használja a 15Five-ot adat alapú teljesítményértékelések elvégzéséhez, a munkakörök tisztázásához, és akár a csapata erősségeinek a munkakörökhöz való igazításához is. Ha egy lenyűgöző vállalati kultúrát szeretne kialakítani, a 15Five biztosítja az ehhez szükséges adatokat.

Az OKR-ek esetében a 15Five automatikusan hetente küldi el a haladási jelentéseket a műszerfalon vagy a Slack, Salesforce és Jira integrációkon keresztül. Határozza meg a vállalat egészére vonatkozó célokat és az egyes alkalmazottakra vonatkozó célokat, mérje az ütemterveket, és kövesse nyomon a projekt előrehaladását a praktikus műszerfalon.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Motiválja csapatát szülő-gyermek OKR-ekkel, és kövesse nyomon a frissítéseket valós időben.

Állítson fel szervezeti, csapat- és egyéni célokat

Tekintse át valós időben az OKR-haladást

A 15Five korlátai

Ha a 15Five összes funkcióját szeretné használni, akkor a Total Platform csomagra kell frissítenie.

Egyes felhasználók több jogosultságot szerettek volna az adminisztrátorok számára, valamint több funkciót az alkalmazottak előrehaladásának összehasonlításához.

15Five árak

Engage: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Perform: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Focus: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Teljes platform: 14 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

15Five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (880+ értékelés)

Kövesse nyomon az előrehaladást az all-in-one menedzsment szoftverrel

Ha a legjobb OKR szoftvert keresed startupok számára, akkor a listán szereplő 10 lehetőség az iparág alapjai közé tartozik. De van egy kis probléma.

Ezek a szoftvermegoldások figyelemmel kísérik a csapat teljesítményét, de csak kevesen képesek a feladatokat és projekteket összekapcsolni a vállalat OKR-jeivel. És még kevesebben ötvözik robusztus, hatékony sablonokat a munkafolyamat-szoftverükkel.

Ha eljött az ideje, hogy egy mindenre kiterjedő szilárd platformmal racionalizálja startupját, válassza a ClickUp-ot. Időt takaríthat meg azzal, hogy minden munkáját és teljesítményadatait egy intuitív platformra összpontosítja.

De ne higgyen csak nekünk: hozzon létre most ingyenesen egy ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.