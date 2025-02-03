10 időkövető szoftver kisvállalkozások számára 2025-ben

Az időkövetés több, mint a munkában eltöltött idő vagy a csapat be- és kijelentkezési idejének nyomon követése. Segíthet a kisvállalkozásoknak a belső erőforrások jobb kezelésében, a működési költségek alacsony szinten tartásában, valamint a projektekhez szükséges idő és költségek pontosabb előrejelzésében.

De legyünk őszinték.

Az időkövetés is hatalmas gondot jelenthet, különösen, ha csak az alapvető időkövetési funkciók állnak rendelkezésre. A legtöbb kisvállalkozásnak nincs ideje minden alkalmazott időkövetését kezelni, és a vezetők fontosabb feladatokkal is foglalkozhatnának, mint az alacsony színvonalú időkövető programokkal való babrálás.

Itt jönnek jól a kisvállalkozások számára készült időkövető szoftverek. A megfelelő időkövető szoftverrel a kisvállalkozások tulajdonosai néhány kattintással könnyedén nyomon követhetik alkalmazottaik munkaidejét és eloszthatják az erőforrásokat.

De melyik automatikus időkövető szoftvert válasszon? Íme a 10 legjobb választásunk, tippekkel és funkciókkal, amelyekre szüksége lehet a legjobb automatikus időkövető szoftvereknél. Akár alkalmazottai munkaidejét, projektmenedzsmentjét, kiadásait szeretné nyomon követni, akár egyedi felhasználási eseteket szeretne létrehozni, ezek az eszközök a legjobb választás.

Mit kell keresnie az ingyenes időkövető szoftverekben kisvállalkozások számára?

Amikor elkezdi keresni a kisvállalkozásához legmegfelelőbb időkövető szoftvert, a kisvállalkozások számára legmegfelelőbb időkövető szoftvernek megfelelően kell válaszolnia a következő kérdésekre:

Mennyire könnyű használni az időkövető szoftvert? A kisvállalkozásához legmegfelelőbb időkövető szoftvernek intuitívnak kell lennie mind az időkövetést kezelők, mind az időkövetési ellenőrzések során az adatokat elemző érdekelt felek számára.

A munkaidő-nyilvántartó szoftver rendelkezik-e azokkal a munkaidő-nyilvántartó eszközökkel, amelyekre kisvállalkozásának munkaidejéhez szüksége van? Fontolja meg, milyen funkciókra lesz szüksége, például a projekt, alkalmazott vagy feladat szerinti munkaidő-nyilvántartásra. Lehet, hogy olyan munkaidő-nyilvántartó szoftverre is szüksége lesz, amely mobilalkalmazásokat kínál a különböző mobil eszközökön történő időbejegyzéshez.

Integrálható más eszközeivel? Lehet, hogy integrálnia kell a bérszámfejtő szoftverrel, a számlázási eszközökkel, a Google Naptárral és a Lehet, hogy integrálnia kell a bérszámfejtő szoftverrel, a számlázási eszközökkel, a Google Naptárral és a feladatkezelő eszközökkel. Fontolja meg azt is, hogy szükség van-e korlátlan időkövetésre vagy korlátlan felhasználói hozzáférésre. Gondolja át, milyen funkciókra van szüksége, mielőtt elkezdené keresni a legjobb időkövető szoftvert.

A ClickUp Chrome-bővítmény öt, a projektmenedzsmentben leginkább elszigetelt funkciót egyesít egy fantasztikus alkalmazásban. Feladatok létrehozása, időkövetés, képernyőképek tárolása, weboldalak könyvjelzővel való megjelölése, jegyzetek mentése és e-mailek csatolása – mindez a ClickUp Chrome-bővítményből.

Milyen jelentéseket kínálnak az időkövető programok? Az időkövető alkalmazások adatai nagyon hasznosak, de csak akkor, ha tudja, mit jelentenek. A helyes jelentések, a részletes jelentések és az egyszerű projekt sablonok az idő- és feladatkezeléshez segíthetnek abban, hogy a lehető legjobban kihasználja az időkövető megoldásokat anélkül, hogy több időt kellene fordítania az eredmények értelmezésére.

Van-e megfelelő ügyfélszolgálat a munkaidő-nyilvántartó szoftverhez, mind az ingyenes, mind a fizetős csomagok esetében? A munkaidő-nyilvántartó szoftvernek intuitívnak kell lennie, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek kérdései. Keressen olyan munkaidő-nyilvántartó szoftvert kisvállalkozások számára, amely megbízható dokumentációval és számos ügyfélszolgálati lehetőséggel rendelkezik a legpontosabb munkaidő-nyilvántartás érdekében.

Mennyibe kerül az időkövető szoftver? Egyes időkövető szoftverek egyszeri díj ellenében vásárolhatók meg, míg mások havi díjat számolnak fel. Győződjön meg arról, hogy tisztában van azzal, mennyit fizet az időkövető szoftver teljes élettartama alatt, hogy biztosan a Egyes időkövető szoftverek egyszeri díj ellenében vásárolhatók meg, míg mások havi díjat számolnak fel. Győződjön meg arról, hogy tisztában van azzal, mennyit fizet az időkövető szoftver teljes élettartama alatt, hogy biztosan a legjobb értéket kapja a projekt költségvetéséből

A 10 legjobb időkövető szoftver kisvállalkozások számára

Szeretné hatékonyabban kezelni belső erőforrásait és maximalizálni az órabéres alkalmazottak időkihasználását? Íme a 2024-es év 10 legjobb időkövető szoftvere kisvállalkozások számára, amelyek jobb alkalmazotti időkövetéssel optimalizálják az alkalmazottak termelékenységét.

Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp all-in-one termelékenységi szoftvere hatékony projektmenedzsment időkövetési funkcióval rendelkezik. Bármilyen eszközről nyomon követheti az idejét, és a platform még egy praktikus bővítményt is kínál a Chrome-felhasználók számára. A felhasználók jegyzeteket fűzhetnek az időkövetéshez, elszámolható időt rendelhetnek hozzá, vagy címkéket adhatnak hozzá a projekt hosszának nyomon követéséhez.

A ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonja lehetővé teszi az ütemtervek optimalizálását és a csapat napjának maximális kihasználását az intuitívabb időkövetés révén.

A felhasználók imádni fogják az időkövető szoftverek egyszerű használatát. A kisvállalkozások tulajdonosai pedig a robusztus jelentéskészítési lehetőségeket és a munkaterhelés-nézetet fogják kedvelni, amely áttekintést nyújt a belső erőforrások elosztásáról a hét folyamán. A mellékelt munkaidő-nyilvántartási sablonok segítségével rendkívül egyszerű a platform használatának megkezdése.

Ha könnyen használható, sokoldalú időkövető szoftvert keres kisvállalkozások számára, amely integrálható a többi technológiai eszközével, akkor ez a megfelelő választás.

A ClickUp legjobb funkciói

A hasznos mobilalkalmazás telepítésével bármilyen eszközről, beleértve a mobiltelefonokat és táblagépeket is, nyomon követheti az időt.

A Munkafolyamat nézet segítségével hetente vagy havonta megtekintheti a csapat kapacitását.

Néhány kattintással címkézheti, rendezheti és megjegyzéseket fűzhet az időbejegyzésekhez az időkövető eszközön belül.

Használja a kiváló jelentéskészítési lehetőségeket, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket, és hogyan lehet azt a jövőben optimalizálni.

Fedezze fel az automatizált munkafolyamat-opciókat, például a számlázható órák automatikus nyomon követésének lehetőségét.

A ClickUp korlátai

Nem minden nézet elérhető mobil eszközökön, de hamarosan több is elérhető lesz ?

A teljes termelékenységi eszköz összetettsége tanulási görbét jelenthet azok számára, akik egyszerű időkövetőt szeretnének.

ClickUp árazási csomagok

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. DeskTime

A DeskTime segítségével

A DeskTime egy időkövető szoftver, amely a termelékenységre összpontosít. Az időkövetés mellett a szoftver a weboldalak és a dokumentumcímek alapján követi nyomon a munka előrehaladását. Ezek az adatok tájékoztatják Önt arról, hogy a csapata mikor és min dolgozik, így Ön minden feladat előrehaladását nyomon követheti.

Kiváló projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik, amelyek átfogó képet adnak a folyamatokról, megkönnyítve a számlázható órák kiosztását és a kiadások ellenőrzését.

A termelékenységgel küzdő kisvállalkozások számára ez egy kiváló időkövető szoftvermegoldás lehet, amely segít a csapatnak felpörgetni a munkát.

A DeskTime legjobb funkciói

Hozzon létre automatikus emlékeztetőket a szünetekre, és tervezzen be magánidőt, hogy a csapat tagjai elkerüljék a kiégést.

Könnyedén tájékozódjon a távoli és hibrid munkavállalók tevékenységéről

Kövesse nyomon az időt a munkavégzés bizonyítékával együtt, hogy tudni tudja, min dolgozik mindenki és milyen előrehaladást érnek el.

A DeskTime korlátai

Bár remek jelentési lehetőségek állnak rendelkezésre, egyes egyéni jelentések és diagramok kissé zavarosak lehetnek.

DeskTime árazási csomagok

Ingyenes csomag: Egy felhasználó számára elérhető

Pro: 7 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 20 USD/hó felhasználónként

DeskTime értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

3. TrackingTime

A TrackingTime segítségével

Ha szeretné megszüntetni az időkövetéssel kapcsolatos papírmunkát, nézze meg a TrackingTime szoftvert. Ez a sokoldalú időkövető szoftver egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, így tökéletes választás kisvállalkozások számára. A platform lehetővé teszi a csapat időkövetését, függetlenül a beosztástól, a helyszíntől vagy a munkastílustól. Emellett nyomon követheti a jelenléteket, és könnyedén elkészítheti az időjelentéseket, amelyeket megoszthat ügyfeleivel.

Ez az időkövető szoftver kiválóan alkalmas a manuális időkövetés automatizálására, beleértve a megfelelőségi kérdések nyomon követését és az adatok más platformokra való feltöltését. Jelentéseket készíthet (vagy akár egyedi jelentéseket is létrehozhat), kezelheti a munkaidőt, és naprakész lehet a feladatkezelés terén.

A TrackingTime legjobb funkciói

Kövesse nyomon az otthon töltött időt, a terepen töltött időt, vagy tartsa nyomon az irodában töltött időt a rugalmas időkövető mobilalkalmazással.

Könnyedén hozhat létre ismétlődő eseményeket az időkövetéshez, így elkerülheti az ismétlődő adatbeviteleket a projektmenedzsment munkafolyamatok során.

Gyorsan készítsen pontos időjelentéseket, miközben szinkronizálja azokat a technológiai eszközkészletében található más mobilalkalmazásokkal, így pontosan tudni fogja, hogy az egyes alkalmazottak hány órát dolgoznak.

Szerezzen betekintést csapata teljesítményébe, és jobban megértse, hogyan kell elosztani a belső erőforrásokat.

TrackingTime korlátozások

A desktop alkalmazás bonyolult lehet, ha több projekt időtartamát kell nyomon követnie több számlázási fiók kiadásainak nyomon követése érdekében.

Egyes felhasználók nehezen tudták integrálni az időkövetési adatokat más mobilalkalmazásokkal.

TrackingTime árazási csomagok

Ingyenes csomag: legfeljebb három felhasználó számára elérhető

Pro: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

TrackingTime értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (35+ értékelés)

4. RescueTime

A RescueTime segítségével

A RescueTime egy kiváló alkalmazottak időkövető szoftver, amely segíthet a kisvállalkozások tulajdonosainak abban, hogy felelősségre vonhatóságot teremtsenek, függetlenül attól, hogy az alkalmazottak hol töltik munkaidejüket.

A RescueTime folyamatos napi coachinggal segíti a csapat tagjainak a feladatokra való koncentrálást és egészséges szakmai célok kidolgozását. Az alkalmazottak termelékenységét figyelő asszisztens a Mac vagy PC tálcáján található. Az asszisztens fókuszcélt állít be Önnek, és figyelmezteti, ha ideje újra koncentrálni, vagy dicséri, ha elérte a termelékenységi célt.

Így nem csak az időt követi nyomon, hanem a koncentrációt is. Segít elkerülni a zavaró tényezőket, és segít a csapatoknak a feladatokra koncentrálni a jobb projektmenedzsment érdekében.

A RescueTime legjobb funkciói

Szinkronizálja az Ön ütemtervével, hogy pontosan meghatározza, mennyi időt tud naponta a munkára fordítani.

A nap végén összefoglalót nyújt a munkaterhelésről a tagoknak és a vállalkozás tulajdonosainak, hogy könnyebb legyen az időkövetési ellenőrzés.

A alapvető időkövetési funkción túlmenően fókuszálási munkameneteket is biztosít, amelyekkel elkerülhetők a zavaró tényezők, és a csapat tagjai időt kapnak a feladatok alapos elvégzésére.

A RescueTime korlátai

Nehéz felügyelni az olyan zavaró tényezőket, mint a közösségi média, mivel ezek szükségesek lehetnek a kisvállalkozásában végzett egyes projektekhez.

Lehet, hogy időt kell szánnia a zavaró tényezők kategorizálására a jelentések optimalizálása érdekében.

Nincs ingyenes csomag.

RescueTime árazási csomagok

Klasszikus verzió: 12 USD/hó vagy 78 USD/év

Frissített verzió: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

RescueTime értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (85+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

5. Time Doctor

A Time Doctor segítségével

A Time Doctor automatikus időkövető alkalmazásokat kínál, amelyek a csapata rendszerének háttérében futnak. Az alkalmazottak termelékenységét asztali képernyőképek segítségével figyelheti. Az időszakos képernyőképek segítségével szemmel tarthatja az időpazarlókat és a figyelemelterelő tényezőket, így bármilyen problémát megoldhat és növelheti a termelékenységet.

Az időkövető szoftver hatékony jelentéskészítési funkciókat kínál, beleértve a projekt-, ügyfél- és feladatidő-követést. Emellett lehetőséget biztosít a távoli, hibrid és offshore munkavállalók munkaidejének követésére is, így az időkövetők akkor is hatékonyan működnek, ha csapata nem egy helyen dolgozik.

A Time Doctor legjobb funkciói

Időkövető szoftverek, amelyek azonosítják a csapat legjobb teljesítményű tagjait, miközben kiszűrik a munkaidő alatt az időpazarló zavaró tényezőket.

A mobilalkalmazásnak köszönhetően csapata bárhonnan dolgozhat, miközben továbbra is átlátható marad a termelékenységük és a számlázható óráik.

Több mint 60 integrációt tartalmaz, amelyek az időkövető alkalmazásokat a mindennapi mobilalkalmazásokba integrálják, megkönnyítve az időkövetést és a jelentéstételt.

Értesítéseket küld minden olyan csapattagnak, aki nem dolgozik, hogy visszatérjen a munkához.

A Time Doctor korlátai

A képernyőn megjelenő időkövető asztali alkalmazás felülete zavaró lehet a csapat tagjai számára.

A szünetek figyelemmel kísérése nem biztos, hogy pontos visszajelzést ad arról, hogy a nem órabéres és az órabéres alkalmazottak hogyan töltik az idejüket.

Nincs ingyenes csomag.

Time Doctor fizetős csomagok

Alapcsomag: 5,90 USD/hó felhasználónként

Standard: 8,40 USD/hó felhasználónként

Prémium: 16,70 USD/hó felhasználónként

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

6. Timesheets.com

A Timesheets.com oldalon keresztül

A Timesheets.com egy funkciókban gazdag időkövető szoftver kisvállalkozások számára. Könnyen integrálható a népszerű bérszámfejtő és könyvelő szoftverekkel, és lehetővé teszi egyedi munkakalandárok létrehozását, hogy a csapatok mindig a terv szerint haladjanak.

Az időkövető alkalmazás egy all-in-one szolgáltatás projekt- és alkalmazotti munkaidő-nyilvántartáshoz, számlázáshoz és bérszámfejtéshez, kiváló ügyfélszolgálati lehetőségekkel. Robusztus ingyenes és fizetős csomagokat kínál.

Timesheets.com legjobb funkciói

Könnyen követhető adatnyomok, amelyek egyszerűvé teszik a számlázható órák és a projektidő áttekintését.

Kiváló beépített biztonsági funkciók, például internetprotokoll-blokkolás

A bérszámfejtési szoftverrel való integráció a legtöbb kapcsolódó munkafolyamat és időkövetés automatizálása érdekében.

Timesheets.com korlátai

Az időkövető alkalmazás felülete funkcionális, de kissé elavultnak tűnik.

Az időkövető alkalmazások kezdeti beállítása kissé unalmas lehet.

Timesheets.com árazási csomagok

Ingyenes csomag: Egyéni szabadúszók számára elérhető

Standard: 5,50 USD felhasználónként

Nonprofit: 4,40 USD felhasználónként

A fizetési lehetőségek között szerepel a havi vagy éves számlázás.

Timesheets.com értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (785+ értékelés)

7. QuickBooks Time

A QuickBooks Time segítségével

Korábban TSheets néven ismert, ez a legnépszerűbb időkövető szoftver azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek már a QuickBooks programot használják könyvelésükhöz. A QuickBooks Time lehetővé teszi az időkövetést és a termelékenység-figyelő eszközök gyors használatát fizetős csomagjaival.

Ezzel akár pénzt is megtakaríthat a bérszámfejtésnél vagy az ügyfeleknek történő számlázásnál.

A QuickBooks Time legjobb funkciói

Az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló funkciók lehetővé teszik a fizetett szabadságok (PTO), a számlázható órák és a projektek nyomon követését.

Az egyéni jelentések segítségével megszerezheti a szükséges adatokat, és eltávolíthatja a zavaró elemeket a jobb vizuális jelentések érdekében.

Zökkenőmentes integráció más QuickBooks alkalmazásokkal a jobb időkövetési menedzsment érdekében.

QuickBooks Time korlátozások

Egyes felhasználók hibákba ütköztek, amikor megpróbálták integrálni a kisvállalkozások számára készült időkövető szoftvert a bérszámfejtő és könyvelő szoftverükkel.

Nincs ingyenes csomag.

QuickBooks Time árazási csomagok

Time Premium: 10 USD/hó

Time Elite: 20 USD/hó

Payroll Premium: 37,50 USD/hó

Payroll Premium és Simple Start: 52,50 USD/hó

Quickbooks Time értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6400 értékelés)

8. Buddy Punch

A Buddy Punch segítségével

A Buddy Punch online időmérő alkalmazásával egyszerűsíti az időkövetést fizetős csomagjaiban. A drag-and-drop időkövető felület egyszerűen használható, és az alkalmazás időkövető eszközével gyors, részletes jelentéseket készíthet a jelenlétekről, a szabadságokról és a túlórákról.

Az időkövető alkalmazás a kisvállalkozásoknak átfogó képet ad arról, hogy a csapat tagjai mikor és hol dolgoznak, anélkül, hogy a szoftver túlterhelné a rendszert.

A Buddy Punch legjobb funkciói

Automatizálja a szabadság és a túlóra kiszámítását

Testreszabja a jelentéseket a kisvállalkozásához, hogy könnyen olvasható elemzést kapjon a munkaidő-nyilvántartási adatokról.

Könnyedén figyelemmel kíséri a távoli munkavállalókat, hogy kezelje a termelékenységi problémákat és optimalizálja a munkafolyamatukat.

A Buddy Punch korlátai

Egyes felhasználók késleltetést tapasztalnak, amikor megpróbálnak kilépni az időkövető eszközből. Mások hibákat jelentettek, amikor a Buddy Punch megpróbál képernyőképet készíteni.

Buddy Punch árazási csomagok

Standard: 2,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 3,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Kérjen árajánlatot

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (845+ értékelés)

9. Timely

Via Timely

A Timely egyszerű időkövető eszköz, amelynek célja, hogy megkönnyítse az időkövetést. Automatikus ütemezési technológiája a felhasználó manuális beavatkozása nélkül hoz létre feladatokat. Az időkövetési elemzés a háttérben működik, és meghatározza, mely feladatok veszik igénybe a legtöbb időt, és mely erőforrások állnak rendelkezésre. A drag-and-drop felület megkönnyíti a kisvállalkozások számára az információk frissítését és a szervezettség fenntartását.

Ez egy kiváló időkövető szoftver, amely segít vállalkozásának zökkenőmentes működésében. Ez egy egyszerű időkövető szoftver, amely minden szükséges időkövetési funkcióval és időkövetési funkcionalitással rendelkezik.

A Timely legjobb funkciói

Könnyen integrálható az összes többi projektmenedzsment eszközével a jobb projektmenedzsment és bérszámfejtés érdekében.

Automatikusan létrehozza az ütemterveket és a munkaidő-nyilvántartásokat

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy Önnel olyan időpontban foglaljanak időpontot, amely nekik megfelel.

Időbeli korlátozások

Az ügyfélszolgálat többnyire e-mailre korlátozódik.

Nincs ingyenes csomag.

Időszerű árazási csomagok

Build: 20 dollártól/hó

Elevate: 30 dollártól/hónap

Innovate: 35 USD/hó áron

Időszerű értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 650 értékelés)

10. Toggl Track

A Toggl Track segítségével

A Toggl Track szoftvert könnyedén testreszabhatja csapatának, hogy nyomon követhesse az időt egy adott munkafolyamaton belül, és megnézhesse, mely feladatok generálják a legtöbb bevételt a kisvállalkozások számára. A szoftver integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a GitLab és az Evernote, és részletes időadatok elemzését nyújtja könnyen olvasható jelentésekben.

Ez egy remek időkövető alkalmazás, amely segít csapatának azonosítani azokat a területeket, ahol jól teljesítenek, és ahol javíthatnak a termelékenységükön.

A Toggl Track legjobb funkciói

A Google Naptár integráció révén automatikusan kitölti a rögzített időt.

Kézi időkövetés, hogy a kisvállalkozások bárhonnan egyszerűen frissíthessék az időadatokat.

Könnyen exportálja az időkövetési adatokat a bérszámfejtő és könyvelő szoftverekbe, és automatizálja a kisvállalkozások bérszámfejtési folyamatát.

Toggl Track korlátozások

Az adatok bevitelét követően nehéz lehet kijavítani az időkövetési hibákat és a projekt állapotát.

Toggl Track árazási csomagok

Ingyenes csomag: legfeljebb öt felhasználó számára elérhető

Starter: 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak elérhetők

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1530+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2180+ értékelés)

Maradjon a pályán

A megfelelő időkövető szoftver és időkövető alkalmazások segítségével csapata úgy fog működni, mint egy jól bejáratott projektmenedzsment-gépezet. Akár hatalmas számú alvállalkozót és korlátlan számú felhasználót kezel, akiknek fizetése a nyomon követett idő alapján történik, akár egy kis belső csapatot, az időkövetésnek nem kell az összes idejét felemésztenie.

A ClickUp segítségével az időkövetés könnyebb, mint valaha, így csapata mindig szinkronban maradhat. Kezdje el!