A 10 legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftver Mac-hez 2025-ben

A munkahelyi menedzsment lényege a vállalat legértékesebb erőforrásainak, azaz az alkalmazottaknak a kezelése. De mivel a távoli és hibrid csapatok az új normává váltak, már nem támaszkodhat manuálisan készített körlevelekre és végtelen munkaidő-nyilvántartásokra, hogy alkalmazottai elkötelezettek és produktívak maradjanak. ⌛

A kiváló minőségű alkalmazotti felügyeleti szoftverek segítségével könnyedén leküzdheti a csapatirányítás nehézségeit, és motivált munkaerőt hozhat létre. A jó hír, hogy ezek a megoldások több platformon is elérhetők.

Még Mac-felhasználóként is számos minőségi eszközt találhat, amelyekkel betekintést nyerhet csapata működésébe, az egyéni termelékenységi rátákba, a becsült befejezési határidőkbe és minden másba. ?‍?

Ebben a cikkben 10 Mac-eszközökhöz készült alkalmazottfigyelő szoftvert mutatunk be, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki alkalmazottaiból és javíthatja a szervezet teljesítményét.

Mit kell keresnie a Mac-re készült alkalmazotti felügyeleti szoftverekben?

A munkavállalói felügyeleti eszközökhöz megbízható platform kiválasztásakor vegye figyelembe a következő tulajdonságokat:

Felügyeleti funkciók: Az alkalmazotti felügyeleti szoftvernek lehetővé kell tennie a tevékenységek, az időnaplók, a felkeresett webhelyek és alkalmazások, valamint az egér és a billentyűzet használatának nyomon követését. A felügyeleti folyamatnak egyszerűnek kell lennie a helyszíni, távoli és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára. Adatvédelem és biztonság: A TheOneSpy jelentése szerint a volt alkalmazottak 49%-a renegátként viselkedik, és Windows- és Mac-céges fiókjait felhasználva belső információkat ad el a versenytársaknak. Az ideális szoftvernek olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint a felhasználói hozzáférés-vezérlés és az adat titkosítás, hogy megakadályozza a szabályszegéseket. Testreszabás: A felügyeleti szoftvernek lehetővé kell tennie a felügyeleti paraméterek testreszabását a munkakultúra, egy adott részleg vagy akár a távoli munkavállalók igényei alapján. Integrációk: Egy jó alkalmazotti felügyeleti eszköz integrálható a HR-ökoszisztéma egyéb eszközeivel, így egyszerűsítve a kommunikációt, az együttműködést és : Egy jó alkalmazotti felügyeleti eszköz integrálható a HR-ökoszisztéma egyéb eszközeivel, így egyszerűsítve a kommunikációt, az együttműködést és a csapatmenedzsmentet. Megfelelés: Jogi csapatának nagy segítséget jelent, ha az alkalmazotti felügyeleti szoftverrel nyomon követheti a vállalatnak a vonatkozó munkaügyi törvények betartását is. Elemzési lehetőségek: A felügyeleti szoftvernek rendelkeznie kell jelentéskészítési funkciókkal, amelyekkel olyan tényezők elemzésére van lehetőség, mint az alkalmazottak elkötelezettsége, hitelessége és termelékenységi mintái ?‍?‍?

A 10 legjobb alkalmazottfigyelő szoftver Mac-hez

A fenti kritériumok alapján összeállítottuk a vezető Mac-kompatibilis munkavállalói felügyeleti szoftverek listáját. Olvassa el, és fedezze fel a piacon elérhető, bármely csapat számára alkalmas sokoldalú termékeket. ?

Egy pillantással megértheti, hogy a csapatában kik dolgoznak túl sokat vagy túl keveset, így könnyedén átcsoportosíthatja erőforrásait.

A ClickUp egy all-in-one munkaerő- és projektmenedzsment platform, amely bármilyen méretű csapat számára tökéletes. Intuitív HR-támogatási megoldásai segítségével nyomon követheti az alkalmazottakat a funkciók közötti csapatok minden szakaszában.

A platform az alkalmazottaival és projektjeivel kapcsolatos információk központi gyűjtőhelye, több mint 15 nézettel, amelyekkel mindent nyomon követhet. Például a Workload View (Munkaterhelés nézet) segítségével áttekintheti, eloszthatja és módosíthatja a különböző csapat tagok munkaterhelését. Az Activity View (Tevékenység nézet) segítségével felügyelheti a folyamatokat, és alkalmazott, csapat, osztály vagy típus szerint szűrheti azokat. ?

A ClickUp segítségével kiváló időkövetési, munkaidő-nyilvántartási és jelentéskészítési funkciókat kap, amelyekkel betekintést nyerhet csapata előrehaladásába, befejezési becsléseket állíthat fel és azonosíthatja a termelékenységet gátló tényezőket.

Könnyedén megtekintheti és nyomon követheti a ClickUp feladatokra becsült időt, így hatékonyabban kezelheti az erőforrásokat.

Aggódik, hogy egy csapattársa teljesítménye romlik? A ClickUp segít megoldani a termelékenységi problémákat anélkül, hogy rontaná a munkatársak morálját. Használja ki a platform teljesítménykövető és ütemterv-kezelő eszközeit, hogy átsegítse alkalmazottait a nehéz időszakokon.

Emellett több mint 100 kifinomult munkafolyamat-automatizálási opció közül válogathat, amelyekkel kiküszöbölheti az ismétlődő feladatokat és csökkentheti a kiégés kockázatát. ?

Használja a ClickUp HR-barát sablonjait, hogy a folyamatok feltérképezése könnyebb legyen, különösen új alkalmazottak felvétele esetén. Az olyan opciók, mint az Alkalmazotti kézikönyv, Kapacitástervezés és Folyamatábra sablonok bármikor áthidalhatják a kommunikációs szakadékot a tervező és az operatív csapatok között!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az összes funkció felfedezése a maximális hatékonyság elérése érdekében időbe telik.

Esetleges hibák több projekt kezelése esetén egyetlen munkaterületen

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Hubstaff

A csapat munkájának minden részletét szeretné mikroszintűen irányítani? A Hubstaff lehet a megoldás az alkalmazottak felügyeletére! ⏲️

A Hubstaff alapvetően egy időkövető eszköz, amely a távoli és elosztott csapatok termelékenységét figyeli. Állítsa be az órákat és a munkakövetelményeket, és kövesse nyomon projektjeinek előrehaladását különböző időzónákban. Tekintse át a generált munkaidő-nyilvántartásokat, adjon hozzá kontextust a jelentésekhez, és módosítsa folyamatait a jobb termelékenység, jövedelmezőség vagy munkával való elégedettség érdekében – mindez egy kattintással elérhető! ☝️

A Hubstaff Mac alkalmazása egy teljes értékű termelékenység-követő funkciót tartalmaz, amely az alkalmazottak billentyűleütéseit és egérmozgásait használja az alkalmazottak munkájának nyomon követéséhez. Szerezzen bizonyítékot a munkáról testreszabható képernyőképek segítségével, kövesse nyomon a közösségi média használatát, és állítson be teljesítményjelvényeket, hogy motiválja csapattagjait a nap végéig kitartani. ?️

A Hubstaff azonban nem csak az idő és a jelenlét nyomon követésére szolgál. Automatizált bérszámfejtési, online számlázási és költségvetés-kezelési funkciói révén egy sokoldalú eszközzé válik a mindennapi műveletek optimalizálásához. Alkalmazottai napi állapotfrissítéseket tehetnek közzé, ami rendkívül hasznos lehet az aszinkron Scrum-csapatok számára.

A Hubstaff legjobb funkciói

Csúcskategóriás idő- és termelékenység-nyomkövetési funkciók

Elsődleges fontosságot tulajdonít az ügyfelek biztonságának és adatainak védelmének

Tevékenységi jelvények a hatékonyság érdekében

Automatizált jelentéskészítő és költségkezelő eszközök

Alkalmazottak termelékenysége és állapotfrissítések

A Hubstaff korlátai

A Mac-hez készült felügyeleti eszközök néha összeomolhatnak.

Egyes felhasználók szerint a munkaidő-nyilvántartások hibalehetőséget rejtenek magukban.

Hubstaff árak

Hubstaff Time

Időkorlát nélkül : 0 USD

Time Starter : 5,83 USD/hó felhasználónként

Time Pro : 8,33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hubstaff Desk

Desk Free : 0 USD

Desk Starter : 5,83 USD/hó felhasználónként

Desk Pro : 8,33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hubstaff Field

Field Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Desk Field: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hubstaff értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

3. Clockify

A Clockify az egyik legkedvezőbb árú időkövető megoldás a listánkon , ha költségvetési korlátok között szeretne egy nagy csapatot irányítani. Felügyeleti eszközei lehetővé teszik a fizető felhasználók számára, hogy korlátlan számú tagot adjanak hozzá, így kiválóan alkalmas növekvő startupok számára. ?

A Clockify munkaidő-nyilvántartást kínál a heti csapatmunka terhelésének rendezéséhez és kezeléséhez, de a hét napnál régebbi adatok automatikusan törlődnek. Használjon stoppert, kövesse nyomon az időt, adja meg és szerkessze az órákat, és jelölje meg a számlázható órákat, hogy a bérszámfejtés zökkenőmentes legyen.

A felügyeleti szoftver Naptár funkcióval rendelkezik, amely segít megszervezni a napi feladatok és vizuálisan blokkolni bizonyos időintervallumokat. A Kiosk opció biztosítja, hogy az alkalmazottak ne tudjanak egymás helyett bejelentkezni a személyes PIN-alapú bejelentkezésnek köszönhetően.

A jelentések tekintetében a Clockify lehetővé teszi, hogy a nyomon követett időt projekt, számlázható állapot, csapat vagy dátum szerint rendezze, diagramokat készítsen, ellenőrizze a becsült és a nyomon követett idő közötti különbséget egy projekt esetében, és megnézze, hogy egy projekt mennyi bevételt generált.

A Clockify legjobb funkciói

Átfogó irányítópult

Korlátlan számú felhasználó fizetős csomagok esetén

Testreszabható időkövető eszközök

Intuitív jelentéskészítési funkciók

Több mint 80 webalkalmazással integrálható

A Clockify korlátai

Korlátozott projektmenedzsment funkciók

A Mac-felhasználók még nem rendelkeznek tétlenség-érzékelő és automatikus nyomkövető funkciókkal.

Clockify árak

Ingyenes : 0 USD

Alap : 3,99 USD/hó felhasználónként

Standard : 5,49 USD/hó felhasználónként

Pro : 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Clockify értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

4. Toggl Track

Időkövetés a Toggl alkalmazásban

Csapata lustálkodik vagy nehezen bírja a munkaterhelést? A Toggl Track segítségével pillanatok alatt feltárhatja az alkalmazottak termelékenységével és hatékonyságával kapcsolatos problémákat. ?

A munkavállalói monitoring szoftverek legjobbjai között szereplő Toggl Track intuitív, könnyen használható felülettel és egyszerű kezdeti beállítási folyamattal rendelkezik. Felejtse el a munkaidő-nyilvántartások kézi kitöltésének unalmas feladatát – néhány kattintással profi módon követheti nyomon csapata munkamenetét. ?

A Toggl Track rendkívül testreszabható, így segítségével nagy csapatokat, több részlegre kiterjedő projekteket, sőt akár szabadúszókat is kezelhet! Kiváló szűrési és rendezési opciókkal rendelkezik, így pillanatok alatt megkapja a kívánt információkat.

Érdemes megemlíteni, hogy a platform megfigyelésellenes időkövetési elveket alkalmaz, így soha nem sérti az alkalmazottak alapvető adatvédelmi jogait.

A Toggl Track értékes bérszámfejtési asszisztens is lehet. Nyomon követi a számlázható és nem számlázható órákat minden projekt, feladat és ügyfél esetében – néhány kattintással pontosan számlázhat, anélkül, hogy rendetlenséget okozna a táblázatokban! ?

A Toggl Track legjobb funkciói

Egyszerűen beállítható és használható felügyeleti szoftver

Kiváló szűrési és exportálási lehetőségek

Megbízható ügyfélszolgálat

A számlázható és nem számlázható órák nyomon követése

Toggl Track korlátozások

Alkalmi szinkronizálási problémák az alkalmazotti felügyeleti szoftverek között

Nincsenek projektmenedzsment funkciók

Toggl Track árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 9 USD/hó felhasználónként

Prémium : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Toggl Track értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

5. ActivTrak

Az ActivTrak egy felhőalapú platform a munkaerő termelékenységének és elkötelezettségének nyomon követésére, így bármely Mac-eszközről elérhető.

Használja ki az alkalmazottak figyelő szoftvert, hogy értékelje, hogyan töltik alkalmazottai a munkaidejüket – rendelkezésére állnak a termelékenységi mutatókat, jelentéskészítő eszközöket, helymeghatározási információkat és egyéb figyelő funkciókat tartalmazó irányítópultok, amelyekkel jóval előre felismerheti az elkötelezettség hiányát és a kiégést! ?

És nem, itt nem kémkedésről van szó. ?️

Az adatvédelmet tiszteletben tartó kultúrájának részeként az ActivTrak nem biztosít hozzáférést olyan érzékeny területekhez, mint a billentyűleütések, e-mailek vagy kamerák. Ehelyett adatelemzést használ, hogy mérhető betekintést nyerjen a következő szempontokba:

A kiégés tendenciái Emberek, folyamatok és technológiai akadályok Zavaró tényezők és megszakítások Válaszok a módosított munkarendekre A stratégiaváltások hatása a termelékenységre és a teljesítményre Az elkötelezettség elősegítői

Az ActivTrak segít a megfelelőségi paraméterek testreszabásában a vállalat irányelvei alapján. Biztonsági funkciói között szerepelnek a potenciális szabályszegésekkel kapcsolatos értesítések, például a blokkolt webhelyekhez való hozzáférés kísérletei, jogosulatlan USB-tevékenységek vagy fájlmegosztás, valamint a felhasználók törlése.

Az ActivTrak legjobb funkciói

A magánéletet tiszteletben tartó alkalmazotti felügyeleti szoftverek

Átfogó jelentéskészítő eszközök

Automatizált időkövetés

Testreszabható megfelelőségi beállítások

Értesítések a potenciális szabályszegésekről

Az ActivTrak korlátai

Az alkalmazottak tevékenységének előzményeinek megtekintése bonyolult lehet.

Korlátozott időkövetési testreszabási lehetőségek a felügyeleti szoftverekben

ActivTrak árak

Ingyenes : 0 USD

Essentials : 10 USD/hó felhasználónként

Professional : 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ActivTrak értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

6. Teramind

A távoli csapatok ugyan segítenek megtakarítani az irodai kellékek és az ingatlanok költségeit, de egy meglehetősen drága veszélyt is jelentenek: a belső fenyegetéseket. Szerencsére olyan eszközök, mint a Teramind, segítenek felismerni a gyanús alkalmazotti tevékenységeket, akár egy tapasztalt nyomozó. ?

Ez a robusztus platform sokoldalú megoldásokat kínál a kiberbiztonság és az alkalmazottak figyelemmel kísérése terén, viselkedési adatok elemzésének segítségével. Az egyetlen platformról azonosíthatja a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit, elemezheti az alkalmazottak szokásait, felismerheti a belső fenyegetések tüneteit és kezelheti a szabályozási megfelelést.

A Teramind élőben vagy utólag képernyőképet készít az alkalmazottak tevékenységéről, így kétség nélkül felelősségre vonhatja a megfelelő személyt.

Egy másik értékes funkció az intelligens szabályok és riasztások, amelyek lehetővé teszik a vállalati irányelvek testreszabását és a potenciális szabályszegésekről való értesítést. Az összegyűjtött adatok alapján a platform segíthet a jövőbeli fenyegetések előrejelzésében és a belső adat szivárgások megelőzésében.

A Teramind termelékenységi szoftver nem fogja cserben hagyni. Intuitív irányítópultjával áttekintheti az alkalmazottak munkamódszereit, munkaterhelését, tevékenységét és rendelkezésre állását.

A Teramind legjobb funkciói

Csökkentett belső fenyegetések kockázata

Valós idejű és előre rögzített képernyőfelvételek

Intelligens szabályok és riasztások

Prediktív jelentések

Termelékenységet növelő funkciók

A Teramind korlátai

A termelékenységet ösztönző tényezők beállítása zavaros lehet.

Egyes felhasználók túl drágának tartják a szoftvert.

Teramind árak

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

UAM : 21 USD/hó felhasználónként

DLP : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Teramind értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

7. DeskTime

Szüksége van egy mindent látó szemre, amely tudja, ki mit csinál és mikor? ?

A DeskTime segítségével láthatja, hogy alkalmazottai milyen alkalmazásokat, webhelyeket és programokat használnak munka közben, és mennyi időt töltenek velük. A folyamat automatizált – a platform regisztrálja, amikor az alkalmazottak megkezdik és befejezik a munkát. Az információkat az átlagos termelékenységi arányok kiszámítására használják, ami segít meghatározni a számlázható órákat és az alvállalkozói munkák árajánlatait.

Ez a munkavállalói felügyeleti megoldás akár a munkatársai által feldolgozott dokumentumok és fájlok címét is nyomon követi. Beállíthat automatikus képernyőképek készítését meghatározott időközönként, hogy friss információkat kapjon a folyamatban lévő munkák állapotáról.

A DeskTime elég finomított adatvédelmi opciókat kínál a munkavállalóknak. Ha munkaidőben valami munkahelyen kívüli dolgon dolgoznak, a felhasználók beállíthatják a magánidő opciót, hogy ideiglenesen elkerüljék a nyomon követést.

A DeskTime legjobb funkciói

Bonyolult felügyeleti és jelentési eszközök

Automatizált időkövetés

Magánidő opció az alkalmazottak számára

Dokumentumkövetés testreszabható képernyőfelvételekkel

Nyolc integráció áll rendelkezésre, beleértve a Trello és a Jira szoftvereket

A DeskTime korlátai

Az üresjárati idő észlelése nem mindig pontos

Nincs funkció a feladatok kiosztására az alkalmazotti felügyeleti megoldáson belül.

DeskTime árak

Pro : 6,42 USD/hó felhasználónként

Prémium : 9,17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 18,33 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

DeskTime értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

8. WorkScape

Akár távoli, akár irodai csapatról van szó, a WorkScape felügyelete alatt nincs menekvés a munkától. ?

A munkavállalói felügyeleti megoldás nem kerüli el a termelékenységgel kapcsolatos kérdések nyílt megvitatását. A legaktívabb és legkevésbé aktív munkavállalók nyomon követésétől kezdve a munkavállalók pihenésre fordított idejének felülvizsgálatáig a WorkScape gondosan nyilvántartja az adatokat. ?

Konfigurálja a munkával kapcsolatos és nem munkával kapcsolatos webhelyeket és alkalmazásokat, és a platform praktikus áttekintést ad arról, hogy az egyes alkalmazottak mit csinálnak online.

A platform lehetővé teszi, hogy képernyőképeket készítsen az alkalmazottak monitorjairól. A képeken a felhasználók magánéletének védelme érdekében egyes részek elmosódnak. A WorkScape billentyűleütés-figyelést is kínál, de ez az opció Mac-eszközökön nem elérhető.

A platform kiemelkedő jellemzője az irodai eszközökre történő csendes telepítés lehetősége – alkalmazottai nem fogják tudni, hogy figyelik őket. Ez kissé alattomosnak tűnhet, de ha alkalmazottai érzékeny természetűek, ez a funkció életmentő lehet. ?

A WorkScape legjobb funkciói

Részletes felügyeleti testreszabások

Az alkalmazotti felügyeleti szoftver a munkavállalókat termelékenységük szerint sorolja.

Támogatja a képernyőképek megfigyelését

Figyeli az aktív időt és a felhasználói tevékenységet

Csendes telepítés lehetséges

A WorkScape korlátai

A billentyűleütéseket figyelő számítógépes szoftver Mac-re nem elérhető.

Egyes felhasználók teljesítménycsökkenést tapasztalnak.

WorkScape árak

Havi 1 dollártól készülékenként

WorkScape értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20 értékelés)

Capterra: 2/5 (1 értékelés)

9. StaffCop

Vegye használatba a StaffCop szoftvert, és gondoskodjon arról, hogy alkalmazottai mindig a legjobb teljesítményt nyújtsák! ?

Ez a robusztus platform az alkalmazottak felügyeletére szolgáló funkcióit hat kategóriába sorolja:

Felhasználói tevékenységek figyelése Felhasználói viselkedéselemzés Munkavállalói felügyelet Adatvesztés megelőzése Megfelelés és audit Belső fenyegetések megelőzése

Ezek a funkciók együttesen biztosítják a munkaterület termelékenységének és biztonságának maximális ellenőrzését. Kövesse nyomon a tevékenységeket, azonosítsa a normális viselkedést és észlelje a rendellenességeket, rögzítsen videofelvételeket, és fedje fel a potenciális belső fenyegetéseket, miközben biztosítja a legújabb megfelelőségi és auditálási szabványok betartását.

A StaffCop segítségével figyelemmel kísérheti az asztali számítógépeken végzett tevékenységeket, beleértve az internethasználatot, az elküldött e-maileket, a kinyomtatott dokumentumokat, a billentyűleütéseket, az alkalmazások használatát és egyebeket. A platform tiszteletben tartja az alapvető adatvédelmi jogokat, megakadályozva, hogy a főnökök szabadnapokon is kémkedjenek az alkalmazottak után.

A StaffCop legjobb funkciói

Tevékenységfigyelés és termelékenységoptimalizálás

Belső fenyegetések felismerése

Kivételes felhasználói viselkedéselemzés

A felhasználói tevékenységek élő közvetítése

A StaffCop korlátai

Nincs felhőalapú felület az adminisztrátorok számára.

Nincs felsorolt integráció

StaffCop árak

Örökös licenc : 69 USD/hó/felhasználó áron

12 hónapos licenc : 49 USD/hó/felhasználó áron

Három hónapos licenc: 25 USD/hó/felhasználó áron

StaffCop értékelések és vélemények

SourceForge: 5/5 (2 értékelés)

10. RescueTime

A RescueTime pontosan azt teszi, amit a neve is sugall: időt takarít meg Önnek, így nem marad idő lustálkodásra vagy irreleváns feladatokra.

A szoftver célja pozitív munkakultúra kialakítása. Az időkövetési funkciók mellett figyelmes motiváló eszközként is szolgál.

Igen! A RescueTime gondosan elemzi az alkalmazottak ütemtervét és tevékenységeit, és az adatok alapján a csapatot a helyes irányba tereli, sőt motiválja őket a folytatásra. ?

A RescueTime tovább vizsgálja a gyenge termelékenység mögött rejlő okokat, segítve Önt abban, hogy kiszűrje az időt rabló tevékenységeket. A Focus Session funkciója blokkolja a figyelmet elterelő weboldalakat, és a munka befejezése után információkat kap az általános termelékenységéről a funkció engedélyezésével és anélkül. A különbség gyakran megdöbbentő! ?

A RescueTime legjobb funkciói

Motivációs eszközök a termelékenység növeléséhez

Emlékeztetők

Blokkolja a figyelmet elterelő webhelyeket

Testreszabható célkitűzés

Újrahangolja alkalmazottai figyelmét

A RescueTime korlátai

Egyes felhasználók elavultnak tartják a felületet.

Több elrendezési lehetőséget is használhatna

RescueTime árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

RescueTime értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

Megfigyelés, felülvizsgálat, újragondolás, ismétlés

Az alkalmazottak figyelemmel kísérése nem azt jelenti, hogy kemény kézzel kell irányítani a csapatot, hanem egy folyamatos munkahelyi fejlesztési folyamatot. ⤴️

Akár Windows, akár Mac rendszert használ, legyen kész arra, hogy engedjen egy kicsit a csapatának, ha folyamatok hatékonyságának csökkenését és a motiváció romlását észleli.

Bízzon a felsorolt termékeinkben, amelyek segítenek azonosítani a termelékenységet gátló tényezőket és elősegítik a kiegyensúlyozott munkakörnyezet megteremtését nap mint nap! ?