A 10 legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftver Mac-hez 2025-ben

A munkahelyi menedzsment lényege a vállalat legértékesebb erőforrásainak, azaz az alkalmazottaknak a kezelése. De mivel a távoli és hibrid csapatok az új normává váltak, már nem támaszkodhat manuálisan készített körlevelekre és végtelen munkaidő-nyilvántartásokra, hogy alkalmazottai elkötelezettek és produktívak maradjanak. ⌛
A kiváló minőségű alkalmazotti felügyeleti szoftverek segítségével könnyedén leküzdheti a csapatirányítás nehézségeit, és motivált munkaerőt hozhat létre. A jó hír, hogy ezek a megoldások több platformon is elérhetők.
Még Mac-felhasználóként is számos minőségi eszközt találhat, amelyekkel betekintést nyerhet csapata működésébe, az egyéni termelékenységi rátákba, a becsült befejezési határidőkbe és minden másba. ??
Ebben a cikkben 10 Mac-eszközökhöz készült alkalmazottfigyelő szoftvert mutatunk be, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki alkalmazottaiból és javíthatja a szervezet teljesítményét.
Mit kell keresnie a Mac-re készült alkalmazotti felügyeleti szoftverekben?
A munkavállalói felügyeleti eszközökhöz megbízható platform kiválasztásakor vegye figyelembe a következő tulajdonságokat:
- Felügyeleti funkciók: Az alkalmazotti felügyeleti szoftvernek lehetővé kell tennie a tevékenységek, az időnaplók, a felkeresett webhelyek és alkalmazások, valamint az egér és a billentyűzet használatának nyomon követését. A felügyeleti folyamatnak egyszerűnek kell lennie a helyszíni, távoli és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára.
- Adatvédelem és biztonság: A TheOneSpy jelentése szerint a volt alkalmazottak 49%-a renegátként viselkedik, és Windows- és Mac-céges fiókjait felhasználva belső információkat ad el a versenytársaknak. Az ideális szoftvernek olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint a felhasználói hozzáférés-vezérlés és az adat titkosítás, hogy megakadályozza a szabályszegéseket.
- Testreszabás: A felügyeleti szoftvernek lehetővé kell tennie a felügyeleti paraméterek testreszabását a munkakultúra, egy adott részleg vagy akár a távoli munkavállalók igényei alapján.
- Integrációk: Egy jó alkalmazotti felügyeleti eszköz integrálható a HR-ökoszisztéma egyéb eszközeivel, így egyszerűsítve a kommunikációt, az együttműködést és a csapatmenedzsmentet.
- Megfelelés: Jogi csapatának nagy segítséget jelent, ha az alkalmazotti felügyeleti szoftverrel nyomon követheti a vállalatnak a vonatkozó munkaügyi törvények betartását is.
- Elemzési lehetőségek: A felügyeleti szoftvernek rendelkeznie kell jelentéskészítési funkciókkal, amelyekkel olyan tényezők elemzésére van lehetőség, mint az alkalmazottak elkötelezettsége, hitelessége és termelékenységi mintái ???
A 10 legjobb alkalmazottfigyelő szoftver Mac-hez
A fenti kritériumok alapján összeállítottuk a vezető Mac-kompatibilis munkavállalói felügyeleti szoftverek listáját. Olvassa el, és fedezze fel a piacon elérhető, bármely csapat számára alkalmas sokoldalú termékeket. ?
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one munkaerő- és projektmenedzsment platform, amely bármilyen méretű csapat számára tökéletes. Intuitív HR-támogatási megoldásai segítségével nyomon követheti az alkalmazottakat a funkciók közötti csapatok minden szakaszában.
A platform az alkalmazottaival és projektjeivel kapcsolatos információk központi gyűjtőhelye, több mint 15 nézettel, amelyekkel mindent nyomon követhet. Például a Workload View (Munkaterhelés nézet) segítségével áttekintheti, eloszthatja és módosíthatja a különböző csapat tagok munkaterhelését. Az Activity View (Tevékenység nézet) segítségével felügyelheti a folyamatokat, és alkalmazott, csapat, osztály vagy típus szerint szűrheti azokat. ?
A ClickUp segítségével kiváló időkövetési, munkaidő-nyilvántartási és jelentéskészítési funkciókat kap, amelyekkel betekintést nyerhet csapata előrehaladásába, befejezési becsléseket állíthat fel és azonosíthatja a termelékenységet gátló tényezőket.
Aggódik, hogy egy csapattársa teljesítménye romlik? A ClickUp segít megoldani a termelékenységi problémákat anélkül, hogy rontaná a munkatársak morálját. Használja ki a platform teljesítménykövető és ütemterv-kezelő eszközeit, hogy átsegítse alkalmazottait a nehéz időszakokon.
Emellett több mint 100 kifinomult munkafolyamat-automatizálási opció közül válogathat, amelyekkel kiküszöbölheti az ismétlődő feladatokat és csökkentheti a kiégés kockázatát. ?
Használja a ClickUp HR-barát sablonjait, hogy a folyamatok feltérképezése könnyebb legyen, különösen új alkalmazottak felvétele esetén. Az olyan opciók, mint az Alkalmazotti kézikönyv, Kapacitástervezés és Folyamatábra sablonok bármikor áthidalhatják a kommunikációs szakadékot a tervező és az operatív csapatok között!
A ClickUp legjobb funkciói
- Munkavállalói felügyelet, munkaterhelés-elosztás és együttműködés funkciók
- Több mint 15 nézet a munkatársak tevékenységének, feladataiknak és felelősségeinek áttekintéséhez
- Jelentéskészítési és valós idejű időkövetési funkciók
- Intuitív, Mac-barát felület drag-and-drop funkcióval
- Kész sablonok a tervezés és a figyelemmel kísérés támogatásához
- Valós idejű együttműködés a Docs, a Whiteboards, a csevegések és a Goals segítségével
- Iparágban legjobb ügyfélbiztonsági és megfelelőségi intézkedések
- iOS és Android eszközökön is elérhető.
- Több mint 1000 hasznos integráció
A ClickUp korlátai
- Az összes funkció felfedezése a maximális hatékonyság elérése érdekében időbe telik.
- Esetleges hibák több projekt kezelése esetén egyetlen munkaterületen
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: 0 USD
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
2. Hubstaff
A csapat munkájának minden részletét szeretné mikroszintűen irányítani? A Hubstaff lehet a megoldás az alkalmazottak felügyeletére! ⏲️
A Hubstaff alapvetően egy időkövető eszköz, amely a távoli és elosztott csapatok termelékenységét figyeli. Állítsa be az órákat és a munkakövetelményeket, és kövesse nyomon projektjeinek előrehaladását különböző időzónákban. Tekintse át a generált munkaidő-nyilvántartásokat, adjon hozzá kontextust a jelentésekhez, és módosítsa folyamatait a jobb termelékenység, jövedelmezőség vagy munkával való elégedettség érdekében – mindez egy kattintással elérhető! ☝️
A Hubstaff Mac alkalmazása egy teljes értékű termelékenység-követő funkciót tartalmaz, amely az alkalmazottak billentyűleütéseit és egérmozgásait használja az alkalmazottak munkájának nyomon követéséhez. Szerezzen bizonyítékot a munkáról testreszabható képernyőképek segítségével, kövesse nyomon a közösségi média használatát, és állítson be teljesítményjelvényeket, hogy motiválja csapattagjait a nap végéig kitartani. ?️
A Hubstaff azonban nem csak az idő és a jelenlét nyomon követésére szolgál. Automatizált bérszámfejtési, online számlázási és költségvetés-kezelési funkciói révén egy sokoldalú eszközzé válik a mindennapi műveletek optimalizálásához. Alkalmazottai napi állapotfrissítéseket tehetnek közzé, ami rendkívül hasznos lehet az aszinkron Scrum-csapatok számára.
A Hubstaff legjobb funkciói
- Csúcskategóriás idő- és termelékenység-nyomkövetési funkciók
- Elsődleges fontosságot tulajdonít az ügyfelek biztonságának és adatainak védelmének
- Tevékenységi jelvények a hatékonyság érdekében
- Automatizált jelentéskészítő és költségkezelő eszközök
- Alkalmazottak termelékenysége és állapotfrissítések
A Hubstaff korlátai
- A Mac-hez készült felügyeleti eszközök néha összeomolhatnak.
- Egyes felhasználók szerint a munkaidő-nyilvántartások hibalehetőséget rejtenek magukban.
Hubstaff árak
- Hubstaff Time
- Időkorlát nélkül: 0 USD
- Time Starter: 5,83 USD/hó felhasználónként
- Time Pro: 8,33 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Hubstaff Desk
- Desk Free: 0 USD
- Desk Starter: 5,83 USD/hó felhasználónként
- Desk Pro: 8,33 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Hubstaff Field
- Field Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Desk Field: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hubstaff értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)
3. Clockify
A Clockify az egyik legkedvezőbb árú időkövető megoldás a listánkon , ha költségvetési korlátok között szeretne egy nagy csapatot irányítani. Felügyeleti eszközei lehetővé teszik a fizető felhasználók számára, hogy korlátlan számú tagot adjanak hozzá, így kiválóan alkalmas növekvő startupok számára. ?
A Clockify munkaidő-nyilvántartást kínál a heti csapatmunka terhelésének rendezéséhez és kezeléséhez, de a hét napnál régebbi adatok automatikusan törlődnek. Használjon stoppert, kövesse nyomon az időt, adja meg és szerkessze az órákat, és jelölje meg a számlázható órákat, hogy a bérszámfejtés zökkenőmentes legyen.
A felügyeleti szoftver Naptár funkcióval rendelkezik, amely segít megszervezni a napi feladatok és vizuálisan blokkolni bizonyos időintervallumokat. A Kiosk opció biztosítja, hogy az alkalmazottak ne tudjanak egymás helyett bejelentkezni a személyes PIN-alapú bejelentkezésnek köszönhetően.
A jelentések tekintetében a Clockify lehetővé teszi, hogy a nyomon követett időt projekt, számlázható állapot, csapat vagy dátum szerint rendezze, diagramokat készítsen, ellenőrizze a becsült és a nyomon követett idő közötti különbséget egy projekt esetében, és megnézze, hogy egy projekt mennyi bevételt generált.
A Clockify legjobb funkciói
- Átfogó irányítópult
- Korlátlan számú felhasználó fizetős csomagok esetén
- Testreszabható időkövető eszközök
- Intuitív jelentéskészítési funkciók
- Több mint 80 webalkalmazással integrálható
A Clockify korlátai
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók
- A Mac-felhasználók még nem rendelkeznek tétlenség-érzékelő és automatikus nyomkövető funkciókkal.
Clockify árak
- Ingyenes: 0 USD
- Alap: 3,99 USD/hó felhasználónként
- Standard: 5,49 USD/hó felhasználónként
- Pro: 7,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Clockify értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)
4. Toggl Track
Csapata lustálkodik vagy nehezen bírja a munkaterhelést? A Toggl Track segítségével pillanatok alatt feltárhatja az alkalmazottak termelékenységével és hatékonyságával kapcsolatos problémákat. ?
A munkavállalói monitoring szoftverek legjobbjai között szereplő Toggl Track intuitív, könnyen használható felülettel és egyszerű kezdeti beállítási folyamattal rendelkezik. Felejtse el a munkaidő-nyilvántartások kézi kitöltésének unalmas feladatát – néhány kattintással profi módon követheti nyomon csapata munkamenetét. ?
A Toggl Track rendkívül testreszabható, így segítségével nagy csapatokat, több részlegre kiterjedő projekteket, sőt akár szabadúszókat is kezelhet! Kiváló szűrési és rendezési opciókkal rendelkezik, így pillanatok alatt megkapja a kívánt információkat.
Érdemes megemlíteni, hogy a platform megfigyelésellenes időkövetési elveket alkalmaz, így soha nem sérti az alkalmazottak alapvető adatvédelmi jogait.
A Toggl Track értékes bérszámfejtési asszisztens is lehet. Nyomon követi a számlázható és nem számlázható órákat minden projekt, feladat és ügyfél esetében – néhány kattintással pontosan számlázhat, anélkül, hogy rendetlenséget okozna a táblázatokban! ?
A Toggl Track legjobb funkciói
- Egyszerűen beállítható és használható felügyeleti szoftver
- Kiváló szűrési és exportálási lehetőségek
- Megbízható ügyfélszolgálat
- A számlázható és nem számlázható órák nyomon követése
Toggl Track korlátozások
- Alkalmi szinkronizálási problémák az alkalmazotti felügyeleti szoftverek között
- Nincsenek projektmenedzsment funkciók
Toggl Track árak
- Ingyenes: 0 USD
- Starter: 9 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Toggl Track értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
5. ActivTrak
Az ActivTrak egy felhőalapú platform a munkaerő termelékenységének és elkötelezettségének nyomon követésére, így bármely Mac-eszközről elérhető.
Használja ki az alkalmazottak figyelő szoftvert, hogy értékelje, hogyan töltik alkalmazottai a munkaidejüket – rendelkezésére állnak a termelékenységi mutatókat, jelentéskészítő eszközöket, helymeghatározási információkat és egyéb figyelő funkciókat tartalmazó irányítópultok, amelyekkel jóval előre felismerheti az elkötelezettség hiányát és a kiégést! ?
És nem, itt nem kémkedésről van szó. ?️
Az adatvédelmet tiszteletben tartó kultúrájának részeként az ActivTrak nem biztosít hozzáférést olyan érzékeny területekhez, mint a billentyűleütések, e-mailek vagy kamerák. Ehelyett adatelemzést használ, hogy mérhető betekintést nyerjen a következő szempontokba:
- A kiégés tendenciái
- Emberek, folyamatok és technológiai akadályok
- Zavaró tényezők és megszakítások
- Válaszok a módosított munkarendekre
- A stratégiaváltások hatása a termelékenységre és a teljesítményre
- Az elkötelezettség elősegítői
Az ActivTrak segít a megfelelőségi paraméterek testreszabásában a vállalat irányelvei alapján. Biztonsági funkciói között szerepelnek a potenciális szabályszegésekkel kapcsolatos értesítések, például a blokkolt webhelyekhez való hozzáférés kísérletei, jogosulatlan USB-tevékenységek vagy fájlmegosztás, valamint a felhasználók törlése.
Az ActivTrak legjobb funkciói
- A magánéletet tiszteletben tartó alkalmazotti felügyeleti szoftverek
- Átfogó jelentéskészítő eszközök
- Automatizált időkövetés
- Testreszabható megfelelőségi beállítások
- Értesítések a potenciális szabályszegésekről
Az ActivTrak korlátai
- Az alkalmazottak tevékenységének előzményeinek megtekintése bonyolult lehet.
- Korlátozott időkövetési testreszabási lehetőségek a felügyeleti szoftverekben
ActivTrak árak
- Ingyenes: 0 USD
- Essentials: 10 USD/hó felhasználónként
- Professional: 17 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ActivTrak értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
6. Teramind
A távoli csapatok ugyan segítenek megtakarítani az irodai kellékek és az ingatlanok költségeit, de egy meglehetősen drága veszélyt is jelentenek: a belső fenyegetéseket. Szerencsére olyan eszközök, mint a Teramind, segítenek felismerni a gyanús alkalmazotti tevékenységeket, akár egy tapasztalt nyomozó. ?
Ez a robusztus platform sokoldalú megoldásokat kínál a kiberbiztonság és az alkalmazottak figyelemmel kísérése terén, viselkedési adatok elemzésének segítségével. Az egyetlen platformról azonosíthatja a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit, elemezheti az alkalmazottak szokásait, felismerheti a belső fenyegetések tüneteit és kezelheti a szabályozási megfelelést.
A Teramind élőben vagy utólag képernyőképet készít az alkalmazottak tevékenységéről, így kétség nélkül felelősségre vonhatja a megfelelő személyt.
Egy másik értékes funkció az intelligens szabályok és riasztások, amelyek lehetővé teszik a vállalati irányelvek testreszabását és a potenciális szabályszegésekről való értesítést. Az összegyűjtött adatok alapján a platform segíthet a jövőbeli fenyegetések előrejelzésében és a belső adat szivárgások megelőzésében.
A Teramind termelékenységi szoftver nem fogja cserben hagyni. Intuitív irányítópultjával áttekintheti az alkalmazottak munkamódszereit, munkaterhelését, tevékenységét és rendelkezésre állását.
A Teramind legjobb funkciói
- Csökkentett belső fenyegetések kockázata
- Valós idejű és előre rögzített képernyőfelvételek
- Intelligens szabályok és riasztások
- Prediktív jelentések
- Termelékenységet növelő funkciók
A Teramind korlátai
- A termelékenységet ösztönző tényezők beállítása zavaros lehet.
- Egyes felhasználók túl drágának tartják a szoftvert.
Teramind árak
- Starter: 10 USD/hó felhasználónként
- UAM: 21 USD/hó felhasználónként
- DLP: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Teramind értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)
7. DeskTime
Szüksége van egy mindent látó szemre, amely tudja, ki mit csinál és mikor? ?
A DeskTime segítségével láthatja, hogy alkalmazottai milyen alkalmazásokat, webhelyeket és programokat használnak munka közben, és mennyi időt töltenek velük. A folyamat automatizált – a platform regisztrálja, amikor az alkalmazottak megkezdik és befejezik a munkát. Az információkat az átlagos termelékenységi arányok kiszámítására használják, ami segít meghatározni a számlázható órákat és az alvállalkozói munkák árajánlatait.
Ez a munkavállalói felügyeleti megoldás akár a munkatársai által feldolgozott dokumentumok és fájlok címét is nyomon követi. Beállíthat automatikus képernyőképek készítését meghatározott időközönként, hogy friss információkat kapjon a folyamatban lévő munkák állapotáról.
A DeskTime elég finomított adatvédelmi opciókat kínál a munkavállalóknak. Ha munkaidőben valami munkahelyen kívüli dolgon dolgoznak, a felhasználók beállíthatják a magánidő opciót, hogy ideiglenesen elkerüljék a nyomon követést.
A DeskTime legjobb funkciói
- Bonyolult felügyeleti és jelentési eszközök
- Automatizált időkövetés
- Magánidő opció az alkalmazottak számára
- Dokumentumkövetés testreszabható képernyőfelvételekkel
- Nyolc integráció áll rendelkezésre, beleértve a Trello és a Jira szoftvereket.
A DeskTime korlátai
- Az üresjárati idő észlelése nem mindig pontos
- Nincs funkció a feladatok kiosztására az alkalmazotti felügyeleti megoldáson belül.
DeskTime árak
- Pro: 6,42 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 9,17 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 18,33 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
DeskTime értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
8. WorkScape
Akár távoli, akár irodai csapatról van szó, a WorkScape felügyelete alatt nincs menekvés a munkától. ?
A munkavállalói felügyeleti megoldás nem kerüli el a termelékenységgel kapcsolatos kérdések nyílt megvitatását. A legaktívabb és legkevésbé aktív munkavállalók nyomon követésétől kezdve a munkavállalók pihenésre fordított idejének felülvizsgálatáig a WorkScape gondosan nyilvántartja az adatokat. ?
Konfigurálja a munkával kapcsolatos és nem munkával kapcsolatos webhelyeket és alkalmazásokat, és a platform praktikus áttekintést ad arról, hogy az egyes alkalmazottak mit csinálnak online.
A platform lehetővé teszi, hogy képernyőképeket készítsen az alkalmazottak monitorjairól. A képeken a felhasználók magánéletének védelme érdekében egyes részek elmosódnak. A WorkScape billentyűleütés-figyelést is kínál, de ez az opció Mac-eszközökön nem elérhető.
A platform kiemelkedő jellemzője az irodai eszközökre történő csendes telepítés lehetősége – alkalmazottai nem fogják tudni, hogy figyelik őket. Ez kissé alattomosnak tűnhet, de ha alkalmazottai érzékeny természetűek, ez a funkció életmentő lehet. ?
A WorkScape legjobb funkciói
- Részletes felügyeleti testreszabások
- Az alkalmazotti felügyeleti szoftver a munkavállalókat termelékenységük szerint sorolja.
- Támogatja a képernyőképek megfigyelését
- Figyeli az aktív időt és a felhasználói tevékenységet
- Csendes telepítés lehetséges
A WorkScape korlátai
- A billentyűleütéseket figyelő számítógépes szoftver Mac-re nem elérhető.
- Egyes felhasználók teljesítménycsökkenést tapasztalnak.
WorkScape árak
- Havi 1 dollártól készülékenként
WorkScape értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (20 értékelés)
- Capterra: 2/5 (1 értékelés)
9. StaffCop
Vegye használatba a StaffCop szoftvert, és gondoskodjon arról, hogy alkalmazottai mindig a legjobb teljesítményt nyújtsák! ?
Ez a robusztus platform az alkalmazottak felügyeletére szolgáló funkcióit hat kategóriába sorolja:
- Felhasználói tevékenységek figyelése
- Felhasználói viselkedéselemzés
- Munkavállalói felügyelet
- Adatvesztés megelőzése
- Megfelelés és audit
- Belső fenyegetések megelőzése
Ezek a funkciók együttesen biztosítják a munkaterület termelékenységének és biztonságának maximális ellenőrzését. Kövesse nyomon a tevékenységeket, azonosítsa a normális viselkedést és észlelje a rendellenességeket, rögzítsen videofelvételeket, és fedje fel a potenciális belső fenyegetéseket, miközben biztosítja a legújabb megfelelőségi és auditálási szabványok betartását.
A StaffCop segítségével figyelemmel kísérheti az asztali számítógépeken végzett tevékenységeket, beleértve az internethasználatot, az elküldött e-maileket, a kinyomtatott dokumentumokat, a billentyűleütéseket, az alkalmazások használatát és egyebeket. A platform tiszteletben tartja az alapvető adatvédelmi jogokat, megakadályozva, hogy a főnökök szabadnapokon is kémkedjenek az alkalmazottak után.
A StaffCop legjobb funkciói
- Tevékenységfigyelés és termelékenységoptimalizálás
- Belső fenyegetések felismerése
- Kivételes felhasználói viselkedéselemzés
- A felhasználói tevékenységek élő közvetítése
A StaffCop korlátai
- Nincs felhőalapú felület az adminisztrátorok számára.
- Nincs felsorolt integráció
StaffCop árak
- Örökös licenc: 69 USD/hó/felhasználó áron
- 12 hónapos licenc: 49 USD/hó/felhasználó áron
- Három hónapos licenc: 25 USD/hó/felhasználó áron
StaffCop értékelések és vélemények
- SourceForge: 5/5 (2 értékelés)
10. RescueTime
A RescueTime pontosan azt teszi, amit a neve is sugall: időt takarít meg Önnek, így nem marad idő lustálkodásra vagy irreleváns feladatokra.
A szoftver célja pozitív munkakultúra kialakítása. Az időkövetési funkciók mellett figyelmes motiváló eszközként is szolgál.
Igen! A RescueTime gondosan elemzi az alkalmazottak ütemtervét és tevékenységeit, és az adatok alapján a csapatot a helyes irányba tereli, sőt motiválja őket a folytatásra. ?
A RescueTime tovább vizsgálja a gyenge termelékenység mögött rejlő okokat, segítve Önt abban, hogy kiszűrje az időt rabló tevékenységeket. A Focus Session funkciója blokkolja a figyelmet elterelő weboldalakat, és a munka befejezése után információkat kap az általános termelékenységéről a funkció engedélyezésével és anélkül. A különbség gyakran megdöbbentő! ?
A RescueTime legjobb funkciói
- Motivációs eszközök a termelékenység növeléséhez
- Emlékeztetők
- Blokkolja a figyelmet elterelő webhelyeket
- Testreszabható célkitűzés
- Újrahangolja alkalmazottai figyelmét
A RescueTime korlátai
- Egyes felhasználók elavultnak tartják a felületet.
- Több elrendezési lehetőséget is használhatna
RescueTime árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
RescueTime értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)
Megfigyelés, felülvizsgálat, újragondolás, ismétlés
Az alkalmazottak figyelemmel kísérése nem azt jelenti, hogy kemény kézzel kell irányítani a csapatot, hanem egy folyamatos munkahelyi fejlesztési folyamatot. ⤴️
Akár Windows, akár Mac rendszert használ, legyen kész arra, hogy engedjen egy kicsit a csapatának, ha folyamatok hatékonyságának csökkenését és a motiváció romlását észleli.
Bízzon a felsorolt termékeinkben, amelyek segítenek azonosítani a termelékenységet gátló tényezőket és elősegítik a kiegyensúlyozott munkakörnyezet megteremtését nap mint nap! ?