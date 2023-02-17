<strong>Hogyan tartják fenn a vállalatok a távmunkások elkötelezettségét és termelékenységét?</strong>

A távmunka itt van, hogy maradjon. A Zippia 2022-es kutatása szerint az amerikai alkalmazottak 26%-a dolgozott távmunkában, akár teljes, akár részmunkaidőben.

A COVID-19 járvány lehetett a katalizátor ahhoz, hogy több amerikai dolgozzon otthonról, de ez a tendencia széles körben elterjedt. A járvány előtt az amerikai munkavállalók csupán 5,7%-a dolgozott elsősorban távmunkában vagy otthonról, a Népszámlálási Hivatal adatai szerint. A Zippia becslései szerint 2025-re 36,2 millió amerikai fog távmunkában dolgozni.

A ClickUp a McKinsey, a Harvard Business Review, a PwC, a Gallup és a hírmédia információi alapján kutatta, hogy a szervezetek hogyan növelik a távoli munkavállalók termelékenységét.

Ugyanez a Zippia-jelentés megállapította, hogy a távmunkások több mint 90%-a szerint munkájuk termelékenysége változatlan maradt vagy nőtt, mióta elhagyták a hagyományos irodák korlátait. Mivel az amerikai alkalmazottak túlnyomó többsége a távmunkát részesíti előnyben, a vállalatok új módszereket keresnek, hogy az emberek elkötelezettségét és koncentrációját fenntartsák.

Ennek érdekében a vállalatok megváltoztatják a távmunkások toborzásának, képzésének, előléptetésének és visszajelzésének módját.

Olvassa tovább, hogy megtudja, mit tesznek a munkáltatók annak érdekében, hogy a munkavállalók elégedettek és hatékonyak maradjanak, miközben a távmunka egyre népszerűbbé válik az Egyesült Államokban.

A toborzás és a felvétel átalakítása

via Ground Picture // Shutterstock

A jelöltek szűrése a toborzók munkájának egyik legidőigényesebb része lehet.

A szervezetek egyharmada teljesen átalakította felvételi folyamatait, hogy jobban felkészüljenek a távmunkások felvételére. Ez az arány még magasabb azoknál a vállalatoknál, amelyek nagyobb termelékenységnövekedést értek el.

Ezeknek a változtatásoknak nagy része a technológia újszerű felhasználását jelentette, például a személyes találkozók helyett virtuális interjúk alkalmazását. A vállalatok emellett kiterjesztették álláshirdetéseik földrajzi hatókörét, mivel a távmunka lehetővé teszi számukra, hogy bővítsék jelöltjeik körét, és olyan magasan képzett személyeket is figyelembe vegyenek, akik minden követelménynek megfelelnek, de máshol élnek.

Az Accenture és a Harvard Business School jelentése szerint a vállalatok többsége (90%) kipróbálta a jelöltek önéletrajzainak automatizált értékelését. Azonban a toborzók 85%-a szerint ez nem segített a legjobb jelöltek megtalálásában, és megnehezítette a keresést.

A vállalatok finomhangolhatják automatizálási beállításaikat, hogy megakadályozzák a magasan képzett jelöltek kizárását, ha önéletrajzuk nem felel meg pontosan a munkaköri leírásnak.

TÖBBÉRTÉKESÍTSE MUNKAVÁLLALÓI BEVEZETÉSI PROGRAMJÁTFedezze fel a munkavállalói bevezetési folyamat példáit, és tudjon meg többet arról, hogyan lehet hatékony, jó kapcsolatokat építő bevezetési programot kidolgozni.

A kommunikáció ösztönzése

via Canva

A korábban említett Zippia-jelentésből kiderült, hogy az otthoni munkavállalók ötöde szerint az elszigeteltség a távmunka legnagyobb hátránya.

A távmunkások közötti kommunikáció ösztönzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalatok magas szinten tartsák a termelékenységet és a munkavállalói elégedettséget. Azok a vállalatok, amelyek olyan azonnali üzenetküldő platformokat használnak, mint a Slack, lehetővé teszik a távmunkások számára a valós idejű együttműködést és visszajelzéseket.

A kommunikáció kétirányú folyamat; a vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a távmunkások bátran elmondhassák a véleményüket. Egyes távmunkások a telefonos beszélgetéseket részesítik előnyben, míg mások a videohívásokat vagy az azonnali üzenetküldést kedvelik. Ha a vezetők időt szánnak arra, hogy megismerjék, melyik kommunikációs mód a leghatékonyabb az egyes alkalmazottak számára, az segíthet a termelékenység magas szinten tartásában.

A munkavállalók sikereinek és eredményeinek kreatív módon történő kommunikálása, például pizza vagy torta kiszállításával, egy másik módja annak, hogy a vezetők távolról is megmutassák a munkavállalók iránti elismerésüket.

FOKOZZA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁITTekintse meg a kommunikációs stratégiák részletes példáit, amelyek segítségével növelheti a termelékenységet a megbeszéléseken, javíthatja a csapatok összehangoltságát és több üzletet köthet.

A vezetők képzése a távvezetésről

via Andrey_Popov // Shutterstock

A Harvard 2020-as tanulmánya szerint a vezetők 40%-a nem érezte magát felkészültnek a távmunkás csapatok irányítására, és még többen küzdöttek azzal, hogy távmunkában is fenntartsák csapattagjaik elkötelezettségét.

„A vezetők képzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az emberek elkötelezettek, motiváltak és produktívak maradjanak” 2023-ban – mondta David Hassell, a teljesítménymenedzsment technológiai platform 15Five vezérigazgatója a Society for Human Resource Managementnek.

A vezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan kommunikáljanak az alkalmazottakkal, hogyan határozzanak meg egyértelmű elvárásokat, és hogyan közvetítsék a vállalati kultúrát, amikor a személyes interakció nem lehetséges.

A mikromanagement valójában csökkentheti a távmunkások termelékenységét és morálját. A vezetői képzés megtanítja a vezetőket arra, hogyan lehet felismerni a mikromanagement tendenciákat, mielőtt azok problémává válnának.

A távoli munkavállalók felett felügyelő vezetőknek kevésbé arra kell összpontosítaniuk, hogy ugyanazon a helyen legyenek alkalmazottaikkal, hanem inkább a kívánt eredményekre – nyilatkozta az Employee Benefit News HubSpotnak a HubSpot, egy nagyrészt hibrid munkamódszert alkalmazó vállalat operációs vezetője.

MÉG NEM ISMERTE CSAPATÉPÍTŐ JÁTÉKOKFedezze fel a csapatépítő tevékenységek széles választékából olyan játékokat, amelyekről még nem hallott, mint például a „Közös tényező” és a „Túlélő”.

Az önvezetés előmozdítása

via Canva

A távmunkások önvezetési képességeinek ösztönzése növeli a felelősségvállalást és a hatékonyságot.

Azok a munkavállalók, akik képesek kezelni magukat a munkahelyen és a magánéletükben, gyakran produktívabbak, mint azok, akiknek több segítségre van szükségük.

A vezetőknek ösztönözniük kell a távmunkásokat, hogy erős önismeretet alakítsanak ki, hogy felismerjék, hogyan gondolkodnak, éreznek és cselekszenek különböző helyzetekben.

„Az önismeret egy szupererő... Miben vagyok erős, és miben nem? ... Felismerem, hogy vannak hiányosságaim, és ezeket a hiányosságokat kellene pótolnom, ahelyett, hogy csak több olyan embert hoznék, akik ugyanolyan tapasztalattal és végzettséggel rendelkeznek” – mondta Heidi Hauver, a ShinyDocs adatkezelő vállalat emberierőforrás-menedzsment alelnöke a Fellow együttműködési cégnek.

A munkavállalóknak döntéshozatali autonómiát biztosítani és felelősséget vállalni a sikereikért egy másik stratégia, amelyet a vállalatok alkalmaznak a távmunkások önvezetési képességeinek elősegítésére.

Gyakori visszajelzések biztosítása és kérése

Vadym Pastukh // Shutterstock

Mindenki szeretné, ha elismernék a jól végzett munkáját. A távmunkások sem kivételek ez alól.

A munkavállalóknak érezniük kell, hogy ötleteik és véleményük számít. A vezetőknek ösztönözniük kell a kétirányú kommunikációt a távmunkásokkal, aktívan meghallgatva aggályaikat és ötleteiket. A rendszeres visszajelzés ugyanolyan fontos, mint az, hogy a munkavállalók is elmondhassák véleményüket a vezetőségnek.

A távmunkások kevesebb kiégést jelentenek, és több értelmet találnak munkájukban, ha a vezetőség ösztönzi őket, hogy átgondolt kérdéseket tegyenek fel és gyakran kérjenek visszajelzést. Egyszerűen csak azzal, hogy rendszeresen megkérdezzük őket, hogy „hogy vagy?”, könnyen javíthatjuk a távmunkások teljesítményét.

Maximalizálja a teljesítményt és növelje a morált a projektmenedzsment szoftver segítségével

A munka, az élet egyensúlya és a termelékenység összehangolása kihívást jelenthet a mai távoli vagy hibrid munkakörnyezetben. De a megfelelő lépésekkel és olyan eszközökkel, mint a ClickUp, megkapja a szükséges segítséget ahhoz, hogy szervezett maradjon, kapcsolatban álljon csapattagjaival, nyomon kövesse a célok elérésének előrehaladását – mindezt úgy, hogy közben a legfontosabb dolgokra koncentrálhat! Ez az egy helyen elérhető szoftver hatékonyan automatizálja a folyamatokat, és rengeteg funkciót kínál a feladatkövetéstől a több mint 15 testreszabható nézetig, így minden másodpercét könnyedén és hatékonyan kihasználhatja. Próbáld ki még ma ingyen!

Vendégszerző: Aubrey Jane McClaine