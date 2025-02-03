Kipróbáltuk a 15 legjobb HR szoftvert a 2025-ös People Teams számára

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mit kell keresni egy HR szoftverben?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "

Mit kapunk, ha a humánerőforrás-gazdálkodást (HR) ötvözzük a modern projektmenedzsment szoftverek erejével? Olyan szoftvert, amelynek célja az új munkavállalók beillesztésének, a juttatások, a bérszámfejtés és az új alkalmazottak felvételének folyamatainak egyszerűsítése. 🙌🏼

A HR szoftver elengedhetetlen minden méretű vállalkozás számára, különösen azok számára, amelyek a növekedésre és az alkalmazottaikra helyezik a hangsúlyt!

Összeállítottunk egy listát a 15 legjobb HR szoftverről az Ön vállalkozása számára, amely tartalmazza a legfontosabb funkciókat, előnyöket, hátrányokat, árakat, vásárlói visszajelzéseket és felhasználói értékeléseket. Ezen felül bemutatjuk a HR szoftverekkel kapcsolatos gyakori kérdéseket és kategóriákat, hogy segítsünk Önnek a keresésben.

Mit kell keresni egy HR szoftverben?

A HR szoftver segít a vezetőknek és a csapat tagjainak összehangolni a vállalati célokat, kezelni a munkavállalói juttatásokat, egyszerűsíteni a napi folyamatokat és hatékonyabban beosztani az idejüket. Sok esetben a munkavállalók is használják ezt a szoftvert a munkaidő-nyilvántartásuk kezelésére, kérelmek benyújtására, fontos adó- és bérszámfejtési információk megtekintésére és még sok másra.

HR-szoftverének elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy lépést tartson a vállalat növekvő létszámával és szerkezeti változásaival anélkül, hogy újabb eszközbe kellene befektetnie a feladat elvégzéséhez. A következő HR-szoftverben figyelni kell az alábbi funkciókra:

Az HR szoftvert olyan értékessé tevő jellemzők nem korlátozódnak erre a listára. A feladatok kezelésére, az előrehaladás nyomon követésére, a projektek tervezésére és a csapattal való együttműködésre szolgáló eszközök mindenki mindennapjait egy kicsit könnyebbé és zökkenőmentesebbé teszik az ideális HR szoftver használatával.

Elvégeztük a házi feladatunkat, és összeállítottuk a 15 legjobb HR-szoftver alternatíva listáját minden kategóriában, beleértve azok előnyeit, legfontosabb jellemzőit, ügyfél-visszajelzéseket, felhasználói értékeléseket és árakat.

Kategória: A legjobb átfogó HR szoftvermegoldás

Nézze meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platform, amely elég hatékony ahhoz, hogy bármilyen méretű és iparágú csapatok számára teljes körű megoldásokat nyújtson. Több száz testreszabható funkcióval és több mint 1000 integrációval a ClickUp az alkalmazásokon átívelő munkádat egy együttműködési munkaterületre centralizálhatja – ez tökéletes megoldás az alkalmazottak adatait, idejét és céljait kezelő HR-csapatok számára.

Akár a toborzási folyamatot szeretnéd egyszerűsíteni, új alkalmazottakat szeretnél beilleszteni, vagy nyomon követni szeretnéd a céljaik elérését, a ClickUp rugalmas platformja minden szükséges eszközt biztosít a régóta alkalmazott HR-folyamatok egyszerűsítéséhez és optimalizálásához.

A ClickUp HR funkciói

Több nézet

Több mint 15 módszer a munkafolyamatok, feladatok és projektek vizualizálására a ClickUp-ban, többek között néhány kulcsfontosságú nézet, amelyet HR-csapatod imádni fog:

Táblázatos nézet a táblázatszerű adatkezeléshez

Lista nézet többféle rendezési, szűrési és csoportosítási lehetőséggel

Űrlapnézet , amely az alkalmazottak felméréseinek válaszait, kéréseit és visszajelzéseit közvetlenül végrehajtható feladatokká alakítja

Naptár nézet a menetrendek, szabadságok, napi napirendek és virtuális értekezletek kezeléséhez

Munkaterhelés-nézet a csapat kapacitásának kezeléséhez

Automatizálás az HR-folyamatokhoz

Több mint 100 módon automatizálhatja HR-folyamatait a ClickUp segítségével, így csapata a legfontosabb dologra, azaz az alkalmazottaira koncentrálhat! A ClickUp automatizálási funkciói feladatok létrehozását, feladatok kiosztását, megjegyzések kitöltését és hozzárendelését, a feladatok állapotának megváltoztatását és még sok mást is elvégezhetnek.

Műszerfalak az HR nyomon követéséhez

A ClickUp műszerfalai ideálisak a projekt mérföldköveinek, céljainak és HR KPI-jainak nyomon követéséhez, mivel az összes munkádat egy pillanat alatt áttekinthető, magas szintű áttekintésbe gyűjtik össze. A műszerfalak testreszabhatók, rendkívül vizuálisak és mindig készen állnak arra, hogy bemutassák őket az érdekelt feleknek és más vezetőknek. Ráadásul a műszerfalakban több mint 50 widget-változat található, amelyek bármilyen HR-szcenárióhoz létrehozhatók: betöltött pozíciók, felvételi idő és csapat teljesítmény.

HR-sablonok

Ez a ClickUp HR SOP sablon tökéletes forrás ahhoz, hogy bemutassa csapatának a ClickUp Whiteboards használatával kapcsolatos folyamatokat. Ez a sablon színes, áttekinthető és könnyen szerkeszthető táblázatot alkalmaz a kollaboratív Whiteboardon, hogy segítsen a HR-vezetőknek a csapat képzésében, a toborzási feladatok meghatározásában, a felvételi folyamatok kezelésében és egyebekben.

Egyszerűsítse HR-folyamatait a ClickUp és a Whiteboards HR SOP sablonjával

A ClickUp előnyei

Mindezek a hatékony eszközök egy dinamikus platformon találhatók, így nem kell külön termékekbe vagy szoftvercsomagokba fektetnie, hogy hozzáférjen a ClickUp összes funkciójához.

Több mint 1000 integráció és több száz előre elkészített sablon, amelyekkel bővítheti és egyszerűsítheti a ClickUp használatát.

24/7 ügyfélszolgálat, tanulási források, mint például a ClickUp University webináriumok és súgó dokumentumok , hogy az átállás a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

ClickUp hátrányai

Nem nyújt konkrét juttatási csomagokat, de biztonságos platformon kezeli az adatokat.

A ClickUp gazdag funkcióinak elsajátítása némi tanulási időt igényelhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD felhasználónként, havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus : 19 USD felhasználónként, havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5030+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3210+ értékelés)

2. Rippling

via Rippling

A Rippling egy sor terméket kínál, amelyek felhőalapú szoftverével egyszerűsítik a HR, az IT és a pénzügyi folyamatokat. HR szoftvere élvezetes, könnyen megtanulható, és rengeteg funkcióval rendelkezik, a bérszámfejtéstől a munkavállalói visszajelzési felmérésekig és még sok másig.

Rippling funkciók

Munkaerő-jelentések és elemzések a felvételek, a létszám és az előrehaladás nyomon követéséhez

A munkafolyamatok automatizálása az ismétlődő feladatok esetében

Szerepkörökön alapuló jogosultságok és irányelvek, testreszabott hozzáféréssel és jóváhagyásokkal

A helyi, állami és szövetségi ajánlásoknak való megfelelés kezelése

Rippling előnyei

Több száz sablon a bérszámfejtéshez és egyéb HR-igények hez , amelyeket szükség szerint testreszabhat.

Globális munkaerő kezelésére készült, lokalizált bérszámfejtési, adózási és megfelelőségi funkciókkal

Rengeteg integráció a funkcionalitás kiterjesztéséhez minden HR kategóriában

Rippling cons

A Rippling használatához szükséges integráció az alkalmazottak teljesítményének és értékelésének kezeléséhez

A Rippling által biztosított háttér-ellenőrzési funkció drága

A testreszabás és a több nézet csak az adminisztrátorok számára elérhető, így a legtöbb alkalmazott nem fér hozzá ezekhez a funkciókhoz.

Rippling árazás

A Rippling ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik, de minden árazási tervhez egyedi árajánlatot kell kérni a Ripplingtől, és azokat minden csapat számára a szükséges funkciók alapján állítják össze.

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1470+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (1840+ értékelés)

A HR-vezetőknek nehéz a munkájuk. Meg kell találniuk a legjobb tehetségeket, és úgy kell irányítaniuk őket, hogy az a vállalatnak pénzt hozzon. Ezért van szükségük a legjobb HR-szoftverre! A Ripplinget a felhasználóbarát felülete és megfizethető ára miatt választottam. Emellett olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyek más HR szoftverekben nincsenek meg. A Rippling segítségével nyomon követhetem az alkalmazottak teljesítményét és egyedi jelentéseket készíthetek. Emellett segít kapcsolatba lépni más HR vezetőkkel, hogy megoszthassuk a bevált gyakorlatokat, és a rendszer automatikusan nyomon követi a szabadságokat és a betegszabadságokat, valamint megkönnyíti az alkalmazottak adatainak megtekintését.

A HR-vezetőknek nehéz a munkájuk. Meg kell találniuk a legjobb tehetségeket, és úgy kell irányítaniuk őket, hogy az a vállalatnak pénzt hozzon. Ezért van szükségük a legjobb HR-szoftverre! A Ripplinget a felhasználóbarát felülete és megfizethető ára miatt választottam. Emellett olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyek más HR szoftverekben nincsenek meg. A Rippling segítségével nyomon követhetem az alkalmazottak teljesítményét és egyedi jelentéseket készíthetek. Emellett segít kapcsolatba lépni más HR vezetőkkel, hogy megoszthassuk a bevált gyakorlatokat, és a rendszer automatikusan nyomon követi a szabadságokat és a betegszabadságokat, valamint megkönnyíti az alkalmazottak adatainak megtekintését.

3. Munkanap

Kategória: Legalkalmasabb nagyvállalatok számára

via Workday

A Workday egyesíti a pénzügyi folyamatokat a HR-rel, a tervezéssel és az elemzéssel, hogy sokoldalú élményt nyújtson a legkülönbözőbb felhasználási esetekben. A számlázható idő, az oktatásmenedzsment és az értékesítési műveletek felhasználásával a professzionális szolgáltatásokra szabott funkciókkal ez a HR-szoftvercsomag segít a közepes és nagyvállalatoknak a folyamatok alkalmazkodásában, hogy lépést tudjanak tartani növekedésükkel.

A Workday funkciói

Elemzések és jelentések az HR-feladatok előrehaladásának, a bérszámfejtésnek és a juttatásoknak a nyomon követéséhez

Az alkalmazottak munkaidejének nyomon követése és kezelése

Munkafolyamat-automatizálás professzionális szolgáltatásokhoz

A Workday előnyei

Több termék, amely különböző iparágakban működő vállalatok igényeit szolgálja

Nagyvállalati csapatok HR-folyamatait kezeli, amelyek nagy mennyiségű adattal, gyakori változásokkal és több ezer alkalmazottal rendelkeznek.

Önkiszolgáló lehetőségek a személyes alkalmazotti portálokon keresztül

Workday hátrányai

Nem intuitív, nehezen kezelhető és elavult megjelenésű felület

Hosszadalmas bevezetési folyamat lehet, különösen nagyobb vállalatok esetében.

Drága és kisvállalkozások számára nem elérhető lehetőség

Workday árak

Árakkal kapcsolatos kérdésekkel forduljon a Workdayhez.

Workday értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (980+ értékelés)

Tanácsadóként számos HR-szoftvercsomaggal dolgozom. HR-vezetőként két kedvenc HRIS-erőforrásom a Bamboo és a Workday. A Workday egy nagyszerű erőforrás nagyobb munkaadók számára, amelynek teljesítménye lehetővé teszi az éves teljesítményértékelési folyamatok egyszerű kezelését. A Workday-t a könnyű használhatósága és az ADP és juttatáskezelő szoftverekhez hasonló más HR-szoftverekkel való integrálhatósága miatt választottam.

Tanácsadóként számos HR-szoftvercsomaggal dolgozom. HR-vezetőként két kedvenc HRIS-erőforrásom a Bamboo és a Workday. A Workday egy nagyszerű erőforrás nagyobb munkaadók számára, amelynek teljesítménye lehetővé teszi az éves teljesítményértékelési folyamatok egyszerű kezelését. A Workday-t a könnyű használhatósága és az ADP és juttatáskezelő szoftverekhez hasonló más HR-szoftverekkel való integrálhatósága miatt választottam.

4. Gusto

Kategória: A legjobb kisvállalkozások számára

via Gusto

A Gusto egy HR-eszköz kis- és közepes méretű csapatok számára, amely a bérszámfejtést, a munkavállalói juttatásokat, a teljesítményértékeléseket és az új munkavállalók beillesztését kezeli. A Workday és a Ripplinghez hasonlóan a Gusto is betekintést és munkaidő-nyilvántartási funkciókat kínál az alkalmazottak számára önkiszolgáló élményt biztosítva, de többet nyújt a toborzás és a tehetségek megszerzése terén, beleértve az álláshirdetéseket, a visszajelzéskéréseket és az ajánlatlevél-sablonokat.

A Gusto funkciói

Teljes körű bérszámfejtés, beleértve a jogszabályoknak való megfelelést, az automatizált adóbevallást és a vállalkozók kifizetéseit

Munkavállalói menedzsment a jelöltek felvételének felügyeletére a jelentkezéstől a beilleszkedésig

Orvosi, fogászati, 401K, szemészeti ellátás és még sok más

A Gusto előnyei

Többféle sablon különböző felhasználási esetekhez, például ajánlatlevelek, felvételek és álláshirdetések

A bérszámfejtéssel és juttatásokkal kapcsolatos minden feladatot szervezhet és kezelhet

Kiválóan alkalmas új és kisvállalkozások számára, amelyek első HR szoftverüket keresik.

Gusto hátrányai

A fizetős csomagok és a nem kínált ingyenes csomagok között jelentős árkülönbség van.

Egy kis időbe telhet, amíg megismered a platformot és megszokod a felhasználói felületét.

A webalkalmazás összes funkciója nem érhető el a mobilalkalmazásban.

Gusto árak

Egyszerű : 40 dollár havonta, plusz 6 dollár személyenként, havonta

Plus : 80 dollár havonta, plusz további 12 dollár személyenként, havonta

Prémium: Kérjen árajánlatot a Gusto-tól

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (650+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

Megállapítottuk, hogy a Gusto a legjobb HR-szoftver az igényeinknek, és nagyban hozzájárult a munkafolyamatok zökkenőmentes működéséhez. A Gusto az alkalmazottak elégedettségét tartja elsődleges prioritásnak, ami számunkra elengedhetetlen. Könnyen használható funkciókkal rendelkezik, mint például a javadalmazáskezelés, az alkalmazottak beillesztése és egy önkiszolgáló portál. Tartalmazza a szabadságok és juttatások kezelését is, ami egy kisvállalkozás számára fontos, hogy kis létszámú munkatársaink között is ezek a feladatok professzionálisan legyenek elvégezve.

Megállapítottuk, hogy a Gusto a legjobb HR-szoftver az igényeinknek, és nagyban hozzájárult a munkafolyamatok zökkenőmentes működéséhez. A Gusto az alkalmazottak elégedettségét tartja elsődleges prioritásnak, ami számunkra elengedhetetlen. Könnyen használható funkciókkal rendelkezik, mint például a javadalmazáskezelés, az alkalmazottak beilleszkedése és egy önkiszolgáló portál. Tartalmazza a szabadságok és juttatások kezelését is, ami egy kisvállalkozás számára fontos, hogy kis létszámú munkatársaink között is ezek a feladatok professzionálisan legyenek elvégezve.

5. BambooHR

Kategória: A legjobb önkiszolgáló lehetőség az alkalmazottak számára

via BambooHR

A BambooHR egy HR-szoftver, amely a bérszámfejtés, a juttatások és az alkalmazotti adatok hármasát ötvözi, és amelynek középpontjában az alkalmazottak személyes tapasztalatai állnak a kapcsolódó feladataik elérésével kapcsolatban. A kis- és középvállalkozások számára kifejlesztett BambooHR segít a csapatoknak az alkalmazottak megtartására összpontosítani egy olyan eszközzel, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy könnyedén igénybe vegyék juttatásaikat, visszajelzéseket gyűjtsenek, teljesítménycélokat tűzzenek ki és még sok mást.

A BambooHR funkciói

Jelentések a vállalatvezetés, a növekedés, a megtartás és a munkavállalói elégedettség érdekében

Több személyes és nyilvános naptár a szabadságok kiszámításához és annak megtekintéséhez, hogy ki van szabadságon aznap

Beépített beilleszkedési csomagok, beleértve az elektronikus aláírást

A BambooHR előnyei

Ez a vállalat azt gyakorolja, amit hirdet: az alkalmazottakat helyezi előtérbe és prioritásként kezeli a munka és a magánélet egyensúlyát.

Teret biztosít az HR-csapatok, toborzók és vezetők számára, hogy együttműködjenek az új pályázókkal kapcsolatban.

Többféle funkció, amelynek segítségével az alkalmazottak értékelések, visszajelzések, célok és képzések révén nyomon követhetik teljesítményüket.

BambooHR hátrányai

Elavult felhasználói élmény és felhasználói felület

Korlátozott mutatók a jelentéskészítési funkcióban

Nincs beépített ütemezési funkció

BambooHR árak

A BambooHR árai csapatonként testreszabottak és kérésre elérhetők.

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1210+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1920+ értékelés)

A BambooHR szoftver könnyen használható és az egyik legjobb HRIS-megoldás kis- és középvállalkozások számára. A BambooHR felhasználóbarát mind a HRIS-szakemberek, mind az alkalmazottak számára. A munkafolyamatok testreszabhatók, a jelentéskészítési funkció pedig egyszerű. A BambooHR szórakoztatóvá teszi az új alkalmazottak beilleszkedését, és segít abban, hogy már az első naptól kezdve elkötelezzék magukat a vállalat iránt. Az egyik kedvenc funkcióm az, hogy osztályok közötti munkafolyamatokat lehet létrehozni. Ez számunkra egyszerűsítette az új alkalmazottak felszerelésének folyamatát, mivel racionalizálta a HR és az IT osztály közötti kommunikációt.

A BambooHR szoftver könnyen használható és az egyik legjobb HRIS-megoldás kis- és középvállalkozások számára. A BambooHR felhasználóbarát mind a HRIS-szakemberek, mind az alkalmazottak számára. A munkafolyamatok testreszabhatók, a jelentéskészítési funkció pedig egyszerű. A BambooHR szórakoztatóvá teszi az új alkalmazottak beilleszkedését, és segít abban, hogy már az első naptól kezdve elkötelezzék magukat a vállalat iránt. Az egyik kedvenc funkcióm az, hogy osztályok közötti munkafolyamatokat lehet létrehozni. Ez számunkra egyszerűsítette az új alkalmazottak felszerelésének folyamatát, mivel racionalizálta a HR és az IT osztály közötti kommunikációt.

6. Namely

Kategória: A legjobb HR szoftver közepes méretű csapatok számára

via Namely

A Namely egy HR-szoftver közepes méretű vállalkozások számára, amelynek segítségével nyomon követhetik a bérszámfejtési folyamatokat, kezelhetik a juttatásokat és nyomon követhetik a munkaidőt.

Namely funkciók

Jutalmazási és elismerési funkciók az alkalmazottak motiválására

E-aláírás és E-verify funkciók az új munkavállalók felvételének egyszerűsítésére

Rengeteg integráció, valamint lehetőség a saját integrációk létrehozására az API-n keresztül

Namely előnyök

A munkavállalók személyes portáljukon keresztül nagyon könnyen megtekinthetik munkaidejüket és fizetési jegyzékeiket.

Egyszerű felület, amely sok közösségi média platform feedjét utánozza

25-1000 alkalmazottat foglalkoztató közepes méretű vállalatok számára tervezve

Namely cons

Nincs hatékony és intuitív alkalmazotti jelentési és teljesítményértékelési funkció

A platform nehezen kezeli a nagyobb vállalatok adatait, és szinte kizárólag közepes méretű csapatok számára készült.

Az óradíjas alkalmazottak esetében az időjelentés kezelése nehéz lehet.

Namely árak

A Namely áraival kapcsolatos információk kizárólag kérésre érhetők el.

Nevezetesen értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (410+ értékelés)

Négy éve használjuk a Namely-t a személyzetkezeléshez, és ez teljesen megváltoztatta a helyzetet. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy különbséget jelent, ha az összes alkalmazotti információ egy központi helyen található. Ez nem csak kényelmes, de sokkal könnyebbé teszi az egyes alkalmazottak előrehaladásának és teljesítményének nyomon követését is. Mivel a Namely integrálható más szoftverplatformokkal, összekapcsolhatom a bérszámfejtési és juttatási rendszereinkkel. Összességében a Namely hatalmas segítséget jelentett abban, hogy vállalkozásom szervezett és zökkenőmentesen működjön.

Négy éve használjuk a Namely-t a személyzetkezeléshez, és ez teljesen megváltoztatta a helyzetet. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy különbséget jelent, ha az összes alkalmazotti információ egy központi helyen található. Ez nem csak kényelmes, de sokkal könnyebbé teszi az egyes alkalmazottak előrehaladásának és teljesítményének nyomon követését is. Mivel a Namely integrálható más szoftverplatformokkal, összekapcsolhatom a bérszámfejtési és juttatási rendszereinkkel. Összességében a Namely hatalmas segítséget jelentett abban, hogy vállalkozásom szervezett és zökkenőmentesen működjön.

7. Oracle

Kategória: A legjobb iparág-specifikus funkciókhoz

via Oracle

Az Oracle egy sor felhőalapú alkalmazást kínál nagyvállalatok számára, amelyekkel minden kezelhető, az erőforrás-tervezéstől a tartalomig, az ügyfélélményig, az ellátási lánc folyamatokig és még sok másig. Termékeinek egyike az Oracle Fusion Cloud HCM, más néven HR szoftvere a humán tőke menedzsmenthez.

Az Oracle funkciói

Digitális asszisztens, amely segít a juttatások, a munkaerő-előrejelzések és a stratégiai vállalati tervezés kezelésében

Karrierfejlesztési és teljesítménymenedzsment funkciók, beleértve ellenőrzőlistákat és modulokat

Előre elkészített és testreszabott HR KPI-k és irányítópultok

Oracle előnyei

Bérszámfejtés lokalizálása a Mexikótól Kínáig terjedő globális munkaerő számára

Iparág-specifikus funkciók a személyre szabott HR-szoftverélményért

Ez a szoftver úgy lett kialakítva, hogy segítse a vállalatokat az agilis gyakorlatok HR-folyamatokba való bevezetésében és kiterjesztésében.

Oracle hátrányai

A legtöbb hátrány abból fakad, hogy az Oracle egy nagyon nagy szoftver. A beállítás és a tanulási görbe nagyon időigényes lehet.

Az egyes termékek sokféle alkalmazása gyorsan drágává válik

A felület elavultnak tűnik és nem intuitív

Oracle árak

A részletes árakról érdeklődjön az Oracle értékesítési osztályán.

Oracle értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

8. HR360

Kategória: A legjobb a megfelelőségi erőforrásokhoz

Via HR360

A HR360 egy digitális erőforrás az emberierőforrás-menedzsmenthez. Segít a vállalkozásoknak nyomon követni az alkalmazottak adatait, teljesítményüket és a HR-szabályozások betartását.

HR360 funkciók

Automatizált munkaköri leírás és interjúkérdés-készítő

Munkavállalói költségkalkulátor és fizetési benchmarking eszköz

Interaktív útmutatók könyvtára az HR-előírásoknak és a legjobb alkalmazotti gyakorlatoknak való megfeleléshez

HR360 előnyei

További alkalmazások a funkciók kiterjesztéséhez

Az összes szövetségi és állami törvény teljes online könyvtára

Több mint 500 letölthető sablon űrlap

HR360 hátrányok

Ez a szoftver különálló alkalmazásokra támaszkodik a funkciói eléréséhez.

Ez az eszköz hasznos a HR-csapatok számára, de kevésbé értékes a különböző részlegek alkalmazottai számára.

Nem a legjobb választás közepes és nagy csapatok számára

HR360 árak

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az HR360-nal.

HR360 értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

Az HR360-at választottam, mert átfogó HR-funkciókat kínál, beleértve egy alkalmazotti önkiszolgáló portált, egy beilleszkedési modult és egy teljesítménymenedzsment rendszert. Az HR360 emellett nagyon konfigurálható, így testreszabható az én vállalkozásom speciális igényeinek megfelelően. Ráadásul az ára versenyképes más HR-szoftverekhez képest. Összességében az HR360 a legjobb HR-szoftver megoldás az én vállalkozásom számára.

Az HR360-at választottam, mert átfogó HR-funkciókat kínál, beleértve egy alkalmazotti önkiszolgáló portált, egy beilleszkedési modult és egy teljesítménymenedzsment rendszert. Az HR360 emellett nagymértékben konfigurálható, így testreszabható az én vállalkozásom speciális igényeinek megfelelően. Ráadásul az ára versenyképes más HR-szoftverekhez képest. Összességében az HR360 a legjobb HR-szoftvermegoldás az én vállalkozásom számára.

9. Clockify

Kategória: A legjobb alkalmazottak szabadságkérelmeinek kezelésére

via Clockify

A Clockify egy időkövető szoftver, amelyet az HR-csapatok használhatnak a munkavállalók munkavégzésének kategorizálására és nyomon követésére a munkanapok során. A Clockify betekintést nyújt az HR-osztálynak a munkavállalók teljesítményébe, a folyamatban lévő projektekbe és az általános tevékenységekbe. Emellett a munkavállalók számára privát munkakalandárt biztosít, amelyen keresztül fizetett szabadságot kérhetnek jövőbeli időpontokra vagy aznapra. Az adminisztrációs oldalon az HR-osztály és a vezetők hozzáférhetnek egy éves ütemtervhez, amelyen mindenki jóváhagyott és függőben lévő kérelmei szerepelnek.

A Clockify funkciói

Több időmérési funkció az órák beviteléhez, a számlázható idő jelöléséhez, a stopper beállításához és a munkaidő-nyilvántartás felügyeletéhez

A nyomon követett idő, költségek és óradíjak alapján létrehozott számlák

Több nézet a szabadságok, a projekt ütemtervek, a csapat és az előrehaladás felügyeletéhez

A Clockify előnyei

Hasznos a csapat munkaterhelésének nyomon követéséhez és kezeléséhez

Segít a munkavállalóknak teljes felelősséget vállalni a munkaidőért és a szabadidőért

Néhány projektmenedzsment funkció, beleértve a mérföldköveket és a kiosztott feladatokat

A Clockify hátrányai

Hiányoznak számos fontos HR-funkciók a juttatások, az alkalmazotti portálok és a felvételek kezeléséhez

Korlátozott ideig elérhető időkövetési automatizálási funkciók

A Clockify egyes részlegek számára hasznos lehet, de nem mindegyik számára, ami nem ideális egy HR szoftver esetében.

Clockify árak

Alap : 3,99 USD felhasználónként, havonta

Standard : 5,49 USD felhasználónként, havonta

Pro : 7,99 USD felhasználónként, havonta

Vállalati: 11,99 USD felhasználónként, havonta

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4290+ értékelés)

A teljesítménymenedzsment mellett az HR-osztály a Clockify segítségével hatékonyan oszthatja el a feladatokat, nyomon követheti az előrehaladást és időben reagálhat mindenki igényeire. A Clockify jelentései segítségével meg lehet állapítani, hogy ki lehet túlterhelt, és segíteni lehet a csapatvezetőknek a feladatok és projektek elosztásában. A Clockify időkövetési adatai segítenek az HR-nek jobban megismerni az alkalmazottak munkaszokásait, különösen akkor, ha a vállalat távoli/hibrid munkarendszert alkalmaz.

A teljesítménymenedzsment mellett az HR-osztály a Clockify segítségével hatékonyan oszthatja el a feladatokat, nyomon követheti az előrehaladást és időben reagálhat mindenki igényeire. A Clockify jelentései segítségével meg lehet állapítani, hogy ki lehet túlterhelt, és segíteni lehet a csapatvezetőknek a feladatok és projektek elosztásában. A Clockify időkövetési adatai segítenek az HR-nek jobban megismerni az alkalmazottak munkaszokásait, különösen akkor, ha a vállalat távoli/hibrid munkarendszert alkalmaz.

Nézd meg ezeket a hibrid munkavégző eszközöket!

10. Compt

Kategória: A legjobb alkalmazottak juttatásainak kezeléséhez

via Compt

A Compt egy alkalmazotti juttatási platform, amely lehetővé teszi az embereknek, hogy szabadon válasszák ki a vállalatuk által támogatott életmódbeli előnyöket. A Compt alkalmazotti juttatási és jutalmazási szoftvere, amely hasznos az alkalmazotti juttatásokat kezelő HR-csapatok számára, testreszabható, megfelel az IRS előírásainak és globális csapatokat is támogat.

A Compt funkciói

Többféle juttatási kategória, hogy irodai kellékekkel, egészségügyi és wellness-kurzusokkal, étkezéssel és fejlesztési juttatásokkal jutalmazhassa alkalmazottait

Átfogó bónuszfunkció az alkalmazottak karrierjük fontosabb állomásain történő jutalmazásához

Compt pros

A munkavállalói juttatások modern megközelítése, amelyet minden csapattag használhat és használni is szeretne

Kiválóan alkalmas a távoli és globális munkavállalók elismerésének kifejezésére

Compt cons

Hiányoznak más fontos HR funkciók a felvétel, a megtartás, az elemzés és a teljesítmény nyomon követése terén

Kizárólag a juttatásokra és előnyökre összpontosít, a teljes juttatási csomag helyett.

Compt árak

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Compt-tal.

Compt értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A

Mivel a munka jövője a hibrid és a teljesen távoli munkakörnyezetek felé mozdul el, a HR-csapatok kategorikus változáson mennek keresztül a vállalati juttatások nyújtásának módjában. Ezek az extrák hagyományosan olyan alapvető juttatásokat tartalmaztak, mint az egészségügyi ellátás és a nyugdíjjuttatások, ma pedig olyan juttatásokat is magukban foglalnak, mint az ingyenes csapat ebédek és csoportos fitnesz órák. A Compt lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan juttatási kategóriákat hozzanak létre, mint „egészség és wellness" vagy „család". " Az alkalmazottak ezután kiválasztják a szolgáltatásokat ezekből a kategóriákból, és a Compt alkalmazásán vagy integrációin keresztül feltöltött bizonylatok alapján visszatérítést kapnak.

Mivel a munka jövője a hibrid és a teljesen távoli munkakörnyezetek felé mozdul el, a HR-csapatok kategorikus változáson mennek keresztül a vállalati juttatások nyújtásának módjában. Ezek az extrák hagyományosan olyan alapvető juttatásokat tartalmaztak, mint az egészségügyi ellátás és a nyugdíjjuttatások, ma pedig olyan juttatásokat is magukban foglalnak, mint az ingyenes csapat ebédek és csoportos fitnesz órák. A Compt lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan juttatási kategóriákat hozzanak létre, mint „egészség és wellness” vagy „család”. ” Az alkalmazottak ezután kiválasztják a szolgáltatásokat ezekből a kategóriákból, és a Compt alkalmazásán vagy integrációin keresztül feltöltött bizonylatok alapján visszatérítést kapnak.

11. Scribe

Kategória: A legjobb képzési anyagok megosztásához

via Scribe

A Scribe egy praktikus HR-eszköz, amely dokumentálja a folyamatokat. Az eszköz automatikusan létrehoz vizuális, lépésről lépésre haladó útmutatókat szöveggel és kommentárokkal ellátott képernyőképekkel. A csapatok másodpercek alatt létrehozhatnak SOP-kat, majd megoszthatják vagy beágyazhatják a Scribes-t bármely tudásbázisba, hogy egyszerűsítsék az új munkavállalók beillesztését, a képzést és az eszközök bevezetését.

A Scribe funkciói

Automatizált dokumentáció, amely a böngészőn keresztül rögzíti a folyamatokat

Testreszabhatja lépésről lépésre szóló útmutatóit megjegyzésekkel, szöveggel, szerkesztésekkel és márkajelzéssel.

Egyszerű megosztási lehetőségek PDF, beágyazás, URL vagy további exportálási lehetőségek segítségével

Scribe előnyei

Ez egy hasznos eszköz, amellyel gyorsan megmutathatja és megtaníthatja az új csapat tagoknak, hogyan kövessék a szabványosított vállalati folyamatokat.

Ez egy remek eszköz lehet a jelenlegi technológiai eszközök kiegészítéseként az összes részlegen.

A Scribe rendkívül jól teljesíti alapvető funkcióját, beleértve a képernyőképeket és az automatizált, lépésről lépésre bemutató útmutatókat.

Scribe hátrányok

A Scribe új szintre emeli a leírást, de önmagában nem tekinthető teljes körű HR-szoftvernek.

A Scribe teljes körű használatához integrációkra lesz szükséged.

Nincs időkövetés, juttatások kezelése vagy alkalmazotti teljesítménymérő eszközök, amelyekkel a Scribe-ot az HR-folyamatokhoz igazíthatnád.

Scribe árak

Alap : Ingyenes

Pro : 29 USD felhasználónként, havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Scribe-bal az egyedi árakért

Scribe értékelések és vélemények

G2: 5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés)

Bármely felhasználó korlátlan számú Scribes-t (lépésről lépésre bemutató útmutatót) hozhat létre és oszthat meg. Ezeket könnyű létrehozni, másolni és minden alkalmazott számára személyre szabni. A Scribes-ek egy könnyen szervezhető munkaterületen találhatók, de bármely tudásbázisba, wikibe vagy CMS-be is beágyazhatók.

Bármely felhasználó korlátlan számú Scribes-t (lépésről lépésre bemutató útmutatót) hozhat létre és oszthat meg. Ezeket könnyű létrehozni, másolni és minden alkalmazott számára személyre szabni. A Scribes-ek egy könnyen szervezhető munkaterületen találhatók, de bármely tudásbázisba, wikibe vagy CMS-be is beágyazhatók.

12. Evergreen

Kategória: A legjobb a csapatod jutalmazásához

via Evergreen

Az Evergreen egy pozitív hozzáálláson alapuló HR-eszköz. Fő jellemzői motiválják az alkalmazottakat és fenntartják a egészséges munkahelyi hangulatot a kollégák közötti elismerésen keresztül. Ráadásul, minél többet ismeri el csapatát, annál több fát ültet az Evergreen az Ön nevében – milyen egészséges! 🌎

Örökzöld funkciók

Kövesse nyomon eredményeit és csapatát a megszerzett eredmények száma és az ültetett fák száma alapján

Több integráció, beleértve a Microsoft Teams és a Slack alkalmazásokat

Evergreen előnyök

Minden alkalommal, amikor visszaad valamit alkalmazottainak, a bolygónak is visszaad valamit.

Ez a szoftver egészséges és teljes mértékben a pozitív megerősítésen alapul.

Evergreen cons

Ez egy szórakoztató eszköz, amelyet felajánlhat a csapatának, de ha spórolni próbál, akkor nem feltétlenül szükséges.

Hiányoznak a kritikus HR-szoftverfunkciók, beleértve a juttatások, a bérszámfejtés, a teljesítmény és a tehetségmenedzsment funkciókat.

Evergreen árazás

2,99 dollár felhasználónként, havonta – ennyi! Egyszerű és kényelmes.

Evergreen értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: N/A

Az Evergreen az egyetlen peer-to-peer elismerési alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy elismerjék a jól végzett munkát, miközben fákat ültetnek a bolygóért. A végső pozitív, jó érzésű csapatkultúra érdekében. Kedvenc funkcióim a Slack vagy az MS Teams belsejében található nyilvános peer-to-peer elismerés, a remek elemzések és az a tény, hogy a vállalati értékek láthatóak a napi működésben.

Az Evergreen az egyetlen peer-to-peer elismerési alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy elismerjék a jól végzett munkát, miközben fákat ültetnek a bolygóért. A végső pozitív, jó érzésű csapatkultúra érdekében. Kedvenc funkcióim a Slack vagy az MS Teams belsejében található nyilvános peer-to-peer elismerés, a kiváló elemzések és az a tény, hogy a vállalati értékek láthatóak a napi működésben.

13. DeskTime

Kategória: A legjobb a munkavállalók munkaidő-nyomon követéséhez

via DeskTime

A DeskTime automatikusan nyomon követi a számítógépen töltött időt az érkezés, távozás, valamint a projektekre vagy feladatokra fordított idő rögzítésével. A vezetők láthatják, hogy a csapatuk hol tölti az idejét, és a munkavállalóknak igazolást adnak a munkában töltött időről. Míg a listán szereplő HR-eszközök közül sok idő- és jelenléti funkciókat kínál, a DeskTime elsődleges funkciója az, hogy részletes beszámolót készítsen a munkavállalók munkában töltött idejéről és az abban az időben elvégzett feladatokról.

A DeskTime funkciói

Költségszámítás óradíjak hozzárendeléséhez a bérszámfejtéshez

Munkabeosztás a csapat időének egyenletes elosztása és a munkavállalók számára a konkrét műszakok igénylésének lehetősége érdekében

Foglalási eszközök, amelyekkel a csapat tagjai asztalokat, tárgyalókat, parkolóhelyeket vagy irodai berendezéseket foglalhatnak

Távolléti naptár a szabadságok nyomon követéséhez

A DeskTime előnyei

A DeskTime számos időkövetési funkcióval rendelkezik, amelyek elősegítik a munka és a magánélet egészséges egyensúlyát.

Támogatja az időbeosztási stratégiákat, mint például a Pomodoro-technikát

Kiváló kisvállalkozások és szabadúszók számára

DeskTime hátrányai

A csapat tagjainak időbeosztásának ilyen mértékű láthatósága mikromanagementhez és bizalmatlansághoz vezethet az alkalmazottak és a vezetők közötti kapcsolatban.

Ez elsősorban egy időkövető eszköz, amelynek néhány funkciója átfedésben van a szokásos HR-szoftverek funkcióival.

A felhasználói felület nagyon elavultnak tűnik.

DeskTime árak

Pro : 7 dollár felhasználónként, havonta

Prémium : 10 USD felhasználónként, havonta

Vállalati: 20 USD felhasználónként, havonta

DeskTime értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (340+ értékelés)

A DeskTime egy automatikus időkövető és munkaerő-menedzsment rendszer, amely segít a csapat erőforrásainak tervezésében, a munkaterhelés felügyeletében, a kiégés megelőzésében és még sok másban. Munkaadó- és munkavállaló-barát, csapatmenedzsment megoldásokkal és funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.

A DeskTime egy automatikus időkövető és munkaerő-menedzsment rendszer, amely segít a csapat erőforrásainak tervezésében, a munkaterhelés felügyeletében, a kiégés megelőzésében és még sok másban. Munkaadó- és munkavállaló-barát, csapatmenedzsment megoldásokkal és funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.

14. 15five

Kategória: A legjobb teljesítménymenedzsmenthez

via 15five

A 15five egy HR szoftvermegoldás, amely a teljesítménymenedzsmentre és a munkavállalók képességeinek fejlesztésére összpontosít. Négy terméket támogat, amelyek neve az általuk megoldani kívánt problémákra utal: Engage, Perform, Focus és Transform.

15five funkciók

Kezelje és tervezze a bejelentkezéseket, egyéni megbeszéléseket, értékeléseket és felülvizsgálatokat a szoftverből

Célok és OKR-ek nyomon követése élő irányítópulton

15five előnyei

Erős közösség vezető HR-szakemberekből, akikre támaszkodhatunk tippek és stratégiák terén

A HR-vezetők az OKR-alapú SMART célok segítségével felügyelhetik a munkavállalók fejlődését.

15five hátrányok

Korlátozott testreszabási lehetőségek a platformon

Nincs juttatáskezelési vagy bérszámfejtési funkció

15five árak

Engage : 4 dollár felhasználónként, havonta

Perform : 8 dollár felhasználónként, havonta

Fókusz : 8 dollár felhasználónként, havonta

Teljes platform: 14 USD felhasználónként, havonta

15five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1720+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

15. Trakstar

Kategória: A legjobb visszajelzés adására

via Trakstar

A Trakstar egy teljesítménymenedzsment HR szoftver, amelynek segítségével a vezetők folyamatos és közvetlen visszajelzésekkel mérhetik az alkalmazottak fejlődését és céljait.

A Trakstar funkciói

360 fokos visszajelzés folyamatos visszacsatolási cikluson keresztül az alkalmazottak felelősségre vonhatósága érdekében

Célfunkció SMART célok, célkitűzések, eredmények meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez

Jelentések és irányítópultok

A Trakstar előnyei

Többféle módszer az HR-folyamatok nyomon követésére a jelentkezők, álláshirdetések, célok és elemzések segítségével

Nyomon követi a munkavállalók teljes életciklusát, beleértve a tanulás menedzsmentjét és a teljesítményt

Trakstar hátrányai

Hiányzó juttatások és bérszámfejtési funkciók

A különböző napi HR-folyamatok megoldásához több termékre lesz szüksége.

Trakstar árak

Vegye fel a kapcsolatot a Trakstarral egyedi árajánlatért.

Trakstar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (220+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (280+ értékelés)

A HR szoftver előnyei

Most, hogy megismerkedett a piacon elérhető legjobb HR-eszközökkel, szánjon egy percet arra, hogy megértse, milyen előnyökkel jár a HR-szoftver használata a csapatának.

A HR szoftver előnyei a következők:

Megnövekedett alkalmazotti adatbiztonság

Optimalizált HR-folyamatok

Több szervezettség

Továbbfejlesztett beilleszkedés

Minimalizálja a hibákat az alkalmazottak nyomon követésében

HR szoftverek típusai

A különböző felhasználási esetekhez jobban igazodó élmény létrehozása érdekében a legtöbb HR-eszköz néhány szoftvertípusra osztható.

A humánerőforrás-menedzsment rendszerek (HRMS), a humánerőforrás-információs rendszerek (HRIS) és a humán tőke menedzsment (HCM) mind egy olyan HR szoftverkategóriára utalnak, amely általában egy sor olyan terméket tartalmaz, amelyek együttesen az egyes HR funkciókat, például a bérszámfejtést, a juttatásokat és az új munkavállalók beilleszkedését célozzák meg.

A Core HR és a HR adminisztrációs szoftver szintén az HRMS, HCM és HRIS kategóriába tartozik, így ha ezeket a kifejezéseket látja a leendő HR-eszköz leírásában, ne aggódjon – jó úton jár. 🚗💨

Ha vállalatának struktúrája ötvözi a HR-folyamatokat a tehetségszerzéssel, akkor a tehetségmenedzsment rendszerek is hasznosak lehetnek a munkafolyamatok egyszerűsítésében. Ezek az eszközök olyan funkciókat tartalmaznak, amelyek segítenek a csapatoknak az új jelöltek toborzásában, a munkavállalók teljesítményének kezelésében, a tanulási és fejlődési lehetőségek biztosításában, valamint a javadalmazás felügyeletében.

Válassza ki a legjobb HR szoftvert a csapatának

De melyik típusú HR szoftverrel fog a csapatod a leginkább foglalkozni, és melyik hozza a legtöbb előnyt a szervezetednek? Az a típus, amely mindent megcsinál, mint például a ClickUp!

A listán az első helyen álló, az iparágakban széles körben használt ClickUp a legjobb általános HR-szoftver, amely elég rugalmas és hatékony ahhoz, hogy teljes körű megoldásokat nyújtson az egész vállalat számára. Több száz funkcióval rendelkezik, amelyekkel egyszerűsítheti a beilleszkedéssel, teljesítményértékeléssel, alkalmazotti kérésekkel, tehetséggondozással és egyebekkel kapcsolatos HR-folyamatokat. 🤯

Ráadásul a ClickUp ugyanolyan hatékony, mint amennyire költséghatékony. A ClickUp Free Forever Plan csomaggal korlátlan számú feladatot és tagot, a ClickUp Docs és Whiteboards szolgáltatásokat, 100 MB tárhelyet és rengeteg előre elkészített HR-sablont vehet igénybe.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el olyan HR-folyamatokat létrehozni, amelyek valóban az embereidet helyezik előtérbe. 🏆