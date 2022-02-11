5 HR-automatizálási trend, amellyel ebben az évtizedben szembesülni fogunk

Samantha Clark a Warrington College of Business diplomás hallgatója, és a ThePayStubs professzionális könyvelőirodában dolgozik. Ő kezeli az összes ügyfélkapcsolatot a legfontosabb partnerekkel, és szenvedélyét a különböző pénzügyi és üzleti témákról szóló cikkek írásában találta meg.

Az elmúlt tíz év alapvető katalizátorként hatott a munkavállalók és a vállalkozások számára bekövetkező változásokra. Ráadásul a globális járvány kitörése óta az innováció és a változás számos vertikális iparág számára elengedhetetlenül szükséges lett a túléléshez. A humánerőforrás (HR) területén a távmunka és a technológiaalapú munka globális terjedése fontos változásokat indított el.

A technológia ismét elsődleges fontosságúvá vált számos szervezet és különböző profilú csapat számára. Hirtelen minden HR-vezetőnek és alkalmazottnak otthonról kellett dolgoznia, és különböző technológiai megoldásokat kellett használnia, hogy munkáját online folytathassa.

Sajnos ezek a változások szükségesek voltak ahhoz, hogy sok HR-osztály és vállalat felismerje, milyen értékesek lehetnek az új technológiák a mindennapi feladataikban. Az automatizálás ezeknek az eszközöknek a középpontjában áll, és ezt szem előtt tartva íme, mire számíthatunk a jövőben.

5 HR-automatizálási trend: változások, amelyekkel ebben az évtizedben találkozhatunk

1. Az RPA platformok felülkerekednek a többi automatizálási megoldáson

Azok számára, akik nem tudják, mi az RPA (Robotic Process Automation, robotizált folyamatok automatizálása) platform és mi a célja, itt bemutatjuk az alapokat.

Az RPA szoftver olyan szoftverrobotokat kezel, amelyek digitális rendszerekkel és HR szoftverekkel való interakció révén képesek automatizált munkát végezni. Ezen platformok alapvető funkciója a szabályalapú feladatok ismétlődő automatizálása, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi őket a modern vállalkozások számára.

Az RPA platformok a HR következő nagy dobása! A Gartner szerint az RPA piac 2024-ig folyamatosan növekedni fog, annak ellenére, hogy a világjárvány negatív hatással van a gazdaságra.

Az RPA növekedése az elmúlt tíz évben egyenletes volt, de 2019-ben ugrásszerűen megnőtt. Az RPA-k bevételei közel 63%-kal nőttek, és a növekedési tendencia 2020-ban is folytatódott (11%). A végső növekedési szám 2021-ben várhatóan 19% körül lesz.

Az RPA-k kettős hatással lesznek a HR-re. Először is, segítenek az adatok gyűjtésében és kezelésében, mivel az ismétlődő feladatok automatizálásra kerülnek. Másodszor, segítenek a HR-nek alkalmazkodni az új automatizálási paradigmához, és megérteni az új munkakörnyezetet, amelyben az emberi alkalmazottak az AI-vel együttműködve javítják képességeiket.

A 2019-2020-as Sierra-Cedar HR Systems Survey felmérés szerint az RPA alkalmazása a HR területén körülbelül 50%-kal nőtt az előző évhez képest.

Bár van némi félelem attól, hogy ez az új technológia munkahelyeket fog megszüntetni, sokkal valószínűbb, hogy csak a HR-hez való hozzáállásunkat fogja megváltoztatni. Még nagyon messze vagyunk attól, hogy olyan szoftverünk legyen, amely emberi beavatkozás nélkül képes értékelni a tehetséget és a készségeket. Ez csak egy új eszköz, tehát nincs ok aggodalomra.

2. A toborzás az a folyamat, amelyben a legnagyobb az automatizálási potenciál

A toborzás az HR-munka egyik alapvető aspektusa. A folyamat nem különösebben bonyolult, de időigényes és nagyon repetitív – tökéletes az automatizáláshoz, igaz? Nos, még nem tartunk ott.

A Workato szerint jelenleg az összes toborzási feladatnak csak 6%-át automatizáljuk, de az automatizálás minden évben jelentős növekedést mutat. A toborzási csapatok a legtöbb időt az interjúk ütemezésével veszítik el.

Igen, ez a feladat nagyon egyszerű, ha egy személyt próbálunk beosztani, de ha sok jelölt van, akkor problémává válhat. Az automatizálás révén kiküszöbölhetők az olyan potenciális problémák, mint az interjú időpontjainak átfedése, és a folyamat a jelöltek számára is zökkenőmentessé válik.

2018-ban a LinkedIn által megkérdezett HR-szakemberek 67%-a állította, hogy az automatizálás segít nekik időt megtakarítani. Ez a szám várhatóan gyorsan növekedni fog, mivel az AI és az automatizálás új felhasználási módjai megkönnyítik és pontosabbá teszik a HR-munkát.

3. Az AI-automatizálás robbanásszerű terjedése minden szinten

A digitális korban a HR-feladatok egyre összetettebbé és igényesebbé válnak. A pandémia miatt a üzleti környezet digitalizálása felgyorsult, így a HR-osztályokra még nagyobb nyomás nehezedik, hogy gyorsan modernizálódjanak. A toborzás, a képzés és az új munkavállalók beillesztése során kiemelkedő munkavállalói élményt kell biztosítaniuk.

Íme néhány módszer, amellyel az AI segíthet ebben:

Valós idejű adatok: Az automatikus adatgyűjtés és -feldolgozás révén a HR előre láthatja a kérdéseket és problémákat, így előre elkészítheti a válaszokat.

Személyre szabott megközelítés: A modern munkavállalóknak folyamatos hozzáférésre van szükségük a HR-erőforrásokhoz, személyre szabott információkkal és ütemtervekkel, igényeiknek és tartózkodási helyüknek megfelelően.

Erősített HR: Az ismétlődő feladatok automatizálásának köszönhetően a HR-osztályok kevesebb emberrel több munkát tudnak elvégezni, és jobban összpontosíthatnak azokra a feladatokra, amelyek emberi érintést igényelnek.

24/7 elérhetőség: Mostantól AI-alapú chatbotok segítségével folyamatos támogatást tudunk nyújtani anélkül, hogy az HR-eseket 24 órás munkarendre kényszerítenénk.

A felhőalapú környezetre való átállás miatt az HR egy evolúciós időszak előtt áll. Az HR-esek nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a munkavállalói elkötelezettségre, a termelékenységre, a teljesítményre és a jólétre, mindezt konkrét adatokkal alátámasztva, amelyeket a döntéshozatali folyamatban is felhasználnak.

A Global Human Capital Trends könyvtár szerint 140 ország vállalatainak 38%-a úgy véli, hogy az AI és az automatizálás az elkövetkező öt évben teljes mértékben bevezetésre kerül a szervezetükben. Ez egy fontos tény, amelyet figyelembe kell venni, ha lépést akarsz tartani a legjobbakkal.

4. Az automatizált elemzés terjedése a HR területén

Már említettük az adatokon alapuló döntéseket és elemzéseket az HR területén, de nézzük meg közelebbről, milyen lehetőségeket nyújtanak ezek a modern osztályok számára.

A technológiai óriás Google-t minden bizonnyal sok új megközelítés, köztük ez is, előfutáraként tekinthetjük. A Google elemzéseket használt a pozitív munkakörnyezetet jellemző vezető mutatók értékeléséhez.

Emellett teljesítményértékeléseket és munkavállalói visszajelzéseket is gyűjtöttek, hogy azokat összehasonlítsák a különböző vezetési stílusok termelékenységi mutatóival. Ezzel azt akarták megállapítani, hogy a különböző megközelítések milyen hatással vannak a termelékenységre és az elkötelezettségre.

Ha figyelembe vesszük, hogy az elemzéseket használjuk a weboldalak kezelésében, a közösségi média kezelésében, mindenféle hirdetésben és a digitális üzleti élet számos más területén, akkor rájövünk, hogy az adatok csak halmozódnak, és minél hamarabb hasznosítjuk őket, annál jobb.

Az AI kulcsfontosságú lesz a következő lépéshez. Az AI segítségével elkülöníthetjük az adattípusokat, azonosíthatjuk a tudást az NLP használatával, összekapcsolhatjuk az adatkészleteket és még sok mást. Ahogy az AI egyre kifinomultabbá válik, a nagy adatmennyiségek feldolgozásához szükséges munkaerő mennyisége csökken, a pontosság pedig csak növekedni fog.

5. Több vállalat fogja bevezetni a bérszámfejtés automatizálását

A 2018-as bérszámfejtési felmérés érdekes betekintést nyújt a bérszámfejtés automatizálásába és annak számadataiba az Egyesült Államokban. Ha áttekintjük az Egyesült Államok bérszámfejtési gyakorlatát, 2018-ban a vállalatok körülbelül 6%-a alkalmazott valamilyen formában bérszámfejtés-automatizálást. A felmérés azt is kimutatja, hogy azoknak, akik nem használnak bérszámfejtés-automatizálást, körülbelül 16%-a tervezi, hogy a jövőben bevezeti azt.

A bérszámfejtés automatizálása számos területen segíthet, és ezért is tervezik sok szervezet átállását. Az automatizálás első előnye a egyszerűsített adatgyűjtés, mivel ez a munka legidőigényesebb része.

Továbbá, ha az HRIS (emberi erőforrás információs rendszer) kapcsolódik a globális bérszámfejtéshez, akkor ugyanazon adatbázisban az úgynevezett SSoT (egységes adatforrás) rendszert használják.

Az adatok validálása szintén fontos tényező a hagyományos bérszámfejtésnél. A HR-osztálynak össze kellett vetnie a táblázatokban szereplő adatokat, és újra ellenőriznie kellett a fizetési információkat.

mielőtt a fizetéseket véglegesítené. Az AI ezt automatikusan elvégezheti, így időt takaríthatunk meg és pontosabbá tehetjük a folyamatot. Beállíthatunk automatikus figyelmeztetéseket is, amelyek értesítik a HR-osztályt, ha egy feladat készen áll a véglegesítésre.

A legszembetűnőbb példák erre a fizetési csekkek vagy fizetési jegyzékek, amelyeket most már automatikusan kitölthetünk a HRIS-ben egy fizetési csekk generátor segítségével, és így elkerülhetjük a korábban szükséges unalmas lépéseket.

Következtetés

Olyan fordulóponton állunk, ahol a vállalatok végre komolyan elkezdtek befektetni az új technológiákba és innoválni a folyamataikat, beleértve a HR-t is. A Covid-19-járvány a technológiai fordulópont fölé emelte a vállalkozásokat, és most, hogy a technológia előnyei egyértelműen bebizonyosodtak, a közeljövőben semmi sem állíthatja meg ezt a folyamatot.

A termelékenység és a tehetséges munkavállalók toborzásának jövője az automatizálás és a mesterséges intelligencia szakértőinek kezében van, akik képesek a HR-t a 21. századba vezetni. Készen állunk a következő lépésre, ami tökéletes alkalom a változásokra. A világjárvány megváltoztatta a HR működését, és ezek a változások az elkövetkező években a normává válnak.