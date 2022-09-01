12 példa az új munkatársak beillesztésére

Kétségtelen, hogy az új munkatársak beilleszkedésének kezelése meghatározhatja az ő tapasztalataikat. Ez megalapozza a jövőbeli hozzáállásukat.

Képzelje magát egy új munkatárs helyébe egy percre. 👀

Hosszú álláskeresésen ment keresztül, és több interjún is részt vett, hogy bebizonyítsa, miért Ön a legalkalmasabb a pozícióra. Referenciák, háttér-ellenőrzések, fizetési tárgyalások és több interjú után végre megkapta az állást! 🎉

Csillogó szemmel és lelkesen érkezik az új munkavállalóknak szóló orientációs programra, hogy végre megismerje a csapatot és megnézze az új irodát. Ehelyett azonban egy halom papírmunkát, elavult vállalati videókat és egy hosszú listát kap az elvégzendő adminisztratív feladatokról, anélkül, hogy utasításokat kapna a további teendőkkel vagy azzal kapcsolatban, kihez fordulhat kérdéseivel.

Mindannyian tapasztaltunk már ilyesmit, vagy ismerünk valakit, akinek ez megesett. Valójában a szervezetek 88%-a nem tudta teljesíteni az új munkatársak elvárásait a beilleszkedési folyamat során. Ez pedig negatív hatással van a munkavállalók hangulatára, teljesítményére és termelékenységére.

Ha HR-szakember vagy, vagy képes vagy változtatásokat végrehajtani, akkor megteheted a szükséges lépéseket egy hatékonyabb beilleszkedési program kidolgozásához, amely az első néhány hét után is tartós benyomást hagy. 🙌

Bemutatunk Önnek néhány példát az új munkatársak beillesztésére, és megtanítjuk, hogyan használhatja a beillesztési eszközöket a program egyszerűsítéséhez, nyomon követéséhez és megvalósításához. Íme 12 valós példa az új munkatársak beillesztésére különböző iparágak szakembereitől, beleértve a saját ClickUp csapatunkat is!

Miért fontos az új munkatársak beillesztése?

Az új munkatársak beillesztési folyamata lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megosszák filozófiájukat, értékeiket, küldetésüket és üzleti pályafutásukat. Ez egy kritikus időszak mind a vállalat, mind az új munkatársak növekedése és jövője szempontjából, mivel ilyenkor az új munkatársak többet megtudnak a szervezetről, arról, hogyan járulhatnak hozzá annak sikeréhez, és elképzelhetik jövőjüket a vállalatnál, ami útitervet ad nekik, amelyet egész pályafutásuk során követhetnek.

Forrás: Sampling HR

A jól szervezett, funkcionális és vonzó munkavállalói beilleszkedési programok biztosíthatják a szervezet és az új munkatársak közötti összhangot, ami viszont 82%-kal javíthatja a munkavállalói megtartási arányt, több mint 70%-kal növelheti a termelékenységet, és 93%-ra emelheti a csapat tagjainak hajlandóságát arra, hogy más jelölteknek is ajánlják a vállalatot.

📌TL;DR—A mai világban, ahol a munkavállalók minden eddiginél jobban értékelik a kultúrához való illeszkedést és az összhangot, egy hatékony, személyre szabott és vonzó beilleszkedési program az egyik legfontosabb mutatója a vállalati kultúrának, és elengedhetetlen a legtehetségesebb munkavállalók vonzásához, megtartásához és megnyeréséhez.

Mit kell figyelembe venni egy munkavállalói beilleszkedési program kidolgozásakor?

A hatékony beilleszkedési stratégia nem feltétlenül bonyolult – csak szándékosnak, szisztematikusnak és egy kis személyre szabottnak kell lennie. Végül is ez a vállalatod esélye arra, hogy új munkatársakat fogadjon a világába. Ez egy lehetőség arra, hogy megmutasd nekik, mit tudsz kínálni vállalatként, és hogyan tudtok együtt dolgozni és fejlődni. 🌱

A hatékony munkavállalói beilleszkedési program vezetése belső ellenőrzéssel kezdődik. Kezdje azzal, hogy értékeli a jelenlegi folyamatokat, megismeri vállalatának munkakultúráját és értékeit, valamint összehangolja szervezetének céljait a toborzási és HR-célokkal. 🎯

5 kérdés a HR-csapatának a jelenlegi folyamatok értékelésekor

1. A jelenlegi munkavállalói beilleszkedési folyamat és gyakorlatok összhangban vannak-e a vállalat jelenlegi értékeivel? A munkavállalók karrierjének fejlődését és munkával való elégedettségét szem előtt tartva vannak-e kialakítva?

📌 Miért fontos ez: A tehetségek több mint 56%-a elmondta, hogy nem venné fontolóra egy olyan vállalatnál való munkavállalást, amelynek értékei nem egyeznek az övéivel, és az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a munkavállalók körülbelül 46%-a jelezte, hogy fontolóra veszi a jelenlegi munkahelyének elhagyását az értékeik eltérése miatt.

2. Van visszajelzés a korábbi és jelenlegi alkalmazottaidtól, amit átnézhetnél?

📌 Miért fontos ez: A visszajelzés elengedhetetlen a sikeres beilleszkedéshez. Az őszinte munkavállalói visszajelzések több betekintést nyújtanak azokba a területekbe, ahol lehetőség van a fejlesztésre és az alkalmazkodásra, így folyamatosan javíthatja a munkavállalói élményt.

3. Melyek a jelenlegi beilleszkedési programjának erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei (SWOT)?*

📌 Miért fontos ez: Végezzen SWOT-elemzést, hogy segítse szervezetét az egyes területek azonosításában. Ezáltal megismerheti azokat a betekintéseket, amelyekre szüksége van a megközelítés megfelelő kiigazításához, valamint új ötleteket hozhat létre az általános munkavállalói élmény javításához és magasabb értékű kezdeményezések és célok kitűzéséhez.

Tudjon meg többet a SWOT-elemzésről, és nézze meg egy példát, amely segít az indulásban itt .

4. Van-e a HR-csapatának olyan szabványos működési eljárás (SOP), amely részletesen leírja az új munkatársak beillesztési folyamatát?

📌 Miért fontos ez?: Ha a szabályokat és a teendőket egyértelműen megfogalmazod, dokumentálod és könnyen hozzáférhetővé teszed a csapatod és az új munkatársak számára, az segíthet a folyamatok egységesítésében, a tanulási görbe és a képzési idő lerövidítésében, valamint az új munkatársak és a munkáltatók közötti összhang megteremtésében.

⭐️ Profi tipp: Hozza létre és vezesse be HR SOP-ját, méghozzá minél hamarabb. Ez a HR SOP whiteboard sablon segít megszervezni és létrehozni HR-feladatait, valamint biztosítani, hogy munkatársai betartsák a vállalat eljárásait.

5. Melyek a szervezeted jelenlegi 30-60-90 céljai az új munkatársak beilleszkedési programjával kapcsolatban?

📌 Miért fontos ez?: Miután áttekintette a jelenlegi beilleszkedési folyamatot, válasszon ki egy területet, ahol lehetőségek vannak, és állítson fel célokat, amelyek erre a területre koncentrálnak. Használja a SMART célokat az HR KPI-k és mutatók meghatározásához. Az HR és a tehetséggondozási csapatok számára 30-60-90 napos terv kidolgozása segít a célok egyértelmű megtervezésében, meghatározásában és összehangolásában. Ez mindenki számára rendszeres ellenőrzést biztosít, így könnyebb az új munkatársakat a tempóban tartani és megfigyelni a beilleszkedési program hatékonyságát.

KPI-példákat keres az HR-csapatához? Ez a cikk részletesen bemutatja a 10 HR KPI-t és mutatószámot , amelyekre szüksége van, és hogyan lehet őket nyomon követni. Ha készen áll a hivatalos dokumentálásra, használja a készen használható ClickUp SMART célok sablont, hogy egy szervezett rendszert kapjon a célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez a ClickUp-ban.

Miután elvégezte a belső ellenőrzést, itt az ideje stratégiát kidolgozni és megtervezni, hogyan hozhatja létre a legjobb munkavállalói beilleszkedési programot!

Összegyűjtöttünk 12 valós példát és ötletet az új munkatársak beillesztésére, hogy láthassa, mit lehet beépíteni a képzési programjába, hogy az emlékezetesebb és hatékonyabb legyen. ✨

12 valós példa az új munkatársak beillesztésére

Megkérdeztük vezérigazgatókat, személyzeti vezetőket és vállalati vezetőket, hogy mi a véleményük a legjobb beilleszkedési gyakorlatokról és az új munkatársak fogadásáról. A kézzel írt üdvözlő levelektől az üdvözlő csomagokig, ezek a valós beilleszkedési példák inspirálhatják Önt, hogy javítsa az új munkatársak általános élményét.

Bónusz: Interjú sablonok

Előnyök

Segít az új munkatársaknak felkészülni az első napjukra

Több időt biztosít az új információk befogadására a hivatalos bevezető időszak kezdete előtt.

Lehetőséget ad az új csapattagoknak, hogy áttekintsék az anyagokat és dokumentumokat, és összegyűjtsék a kérdéseiket, amelyeket az orientáció során feltehetnek.

A kijelölt mentorok az új munkatársak számára további forrásként szolgálnak a kérdéseik megválaszolásához, és segítenek nekik abban, hogy támogatást érezzenek és hatékonyabban sajátítsák el a munkakörükhöz szükséges információkat.

Hogyan csinálják mások?

Ha az új csapat tagjai egy mentorhoz fordulhatnak alapvető kérdéseikkel a szervezet kultúrájáról, a kommunikációs láncról vagy akár a napi munka ritmusáról, az segít az új munkatársaknak abban, hogy fokozatosan beilleszkedjenek az új rutinba. Ez segít csökkenteni a zavart és a szorongást, és lehetővé teszi, hogy sokkal jobb képet kapjunk az új munkatárs készségeiről és fejlődéséről, miután megkezdődik a valódi beilleszkedés.

Ha az új csapat tagjai egy mentorhoz fordulhatnak alapvető kérdéseikkel a szervezet kultúrájáról, a kommunikációs láncról vagy akár a napi munka ritmusáról, az segít az új munkatársaknak abban, hogy fokozatosan beilleszkedjenek az új rutinba.

Ez segít csökkenteni a zavart és a szorongást, és lehetővé teszi, hogy sokkal jobb képet kapjunk az új munkatárs készségeiről és fejlődéséről, miután megkezdődik a valódi beilleszkedés.

2. példa: Küldjön üdvözlő csomagot

Előnyök

Segít az új munkatársaknak abban, hogy befogadottnak, értékesnek és a csapat részének érezzék magukat.

Csökkenti az új munkával kapcsolatos szorongást

Végül is... ki nem szereti az ajándékokat? 😉

Hogyan csinálják mások?

A welcome kit elengedhetetlen! Ezzel az új munkatársak izgatottá válnak, különlegesnek és kényelmesnek érzik magukat, miközben beleszoknak a munkájukba. Lehetővé tesszük számukra, hogy saját swag boxokat rendeljenek, amelyek pólókból, pulóverekből, zoknikból, matricákból és márkás AirPods-ból állnak. E-mailben elküldjük nekik az 1. nap túlélési útmutatót is, amelyben összefoglaljuk mindazt, amire számítaniuk kell az első napjukig. Mindez együttesen biztonságos környezetet teremt, amely csökkenti az első napon tapasztalt szorongást, és felkészültnek és készen állónak érezhetik magukat.

A welcome kit elengedhetetlen! Ezzel az új munkatársak izgatottá válnak, különlegesnek és kényelmesnek érzik magukat, miközben beleszoknak a munkájukba.

Lehetővé tesszük számukra, hogy saját swag boxokat rendeljenek, amelyek pólókból, pulóverekből, zoknikból, matricákból és márkás AirPods-ból állnak. E-mailben elküldjük nekik az 1. nap túlélési útmutatót is, amelyben összefoglaljuk mindazt, amire számítaniuk kell az első napjukig.

Mindez együttesen biztonságos környezetet teremt, amely csökkenti az első napon tapasztalt szorongást, és felkészültnek és készen állónak érezhetik magukat.

ClickUp üdvözlő ajándékcsomag Jason Scoville-től, a ClickUp bevételi toborzójától

Amint az új munkatársakat felveszik, üdvözlő csomagot kapnak, amely tartalmazza a brosúrákat, névjegykártyákat, az irodatervet, az üdvözlő levelet és csokoládét, hogy valami édeszel kezdhessék meg új munkájukat.

Amint az új munkatársakat felveszik, üdvözlő csomagot kapnak, amely tartalmazza a brosúrákat, névjegykártyákat, az irodatervet, az üdvözlő levelet és csokoládét, hogy valami édeszel kezdhessék meg új munkájukat.

3. példa: Készítsen szellemes, szórakoztató és informatív alkalmazotti kézikönyvet

Előnyök

Pozitív vállalati kultúrát mutat be

A új információk elsajátítását szórakoztatóvá teszi

Emberi arcot ad a tanulási élménynek (inkább úgy fogsz hangzani, mint egy ember, aki egy másik emberrel beszélget)

Segít az új munkatársaknak, hogy nyugodtabbak és kényelmesebbek legyenek az új munkakörnyezetben.

Új munkatársaknak segítséget nyújt a vállalati irányelvek megismerésében

ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablon

Hogyan csinálják mások?

Az új munkahely megkezdése stresszes lehet, ezért a vicces kézikönyv segít enyhíteni az első nap izgalmát és bemutatni vállalatunk kultúráját. Szeretnénk, ha az új munkatársak megértenék, hogy szeretünk szórakozni, miközben elvárásokat támasztunk velük szemben. Hogy a tanulás még élvezetesebb legyen, létrehoztunk egy alkalmazotti kézikönyvet, amely tele van humoros és hasznos információkkal, hogy segítsen az új munkatársaknak beilleszkedni a szerepükbe, és megismerni a csapat és a vezetőség elvárásait. A beilleszkedés utáni felmérésünk eredményei szerint a kézikönyvek nagy sikert arattak! Sok alkalmazott említi őket a folyamat kedvenc részének.

Az új munkahely megkezdése stresszes lehet, ezért a vicces kézikönyv segít enyhíteni az első nap izgalmát és bemutatni vállalatunk kultúráját. Szeretnénk, ha az új munkatársak megértenék, hogy szeretünk szórakozni, miközben elvárásokat támasztunk velük szemben.

Hogy a tanulás még élvezetesebb legyen, létrehoztunk egy alkalmazotti kézikönyvet, amely tele van humoros és hasznos információkkal, hogy segítsen az új munkatársaknak beilleszkedni a szerepükbe, és megismerni a csapat és a vezetőség elvárásait. A beilleszkedés utáni felmérésünk eredményei szerint a kézikönyvek nagy sikert arattak! Sok alkalmazott említi őket a folyamat kedvenc részének.

📌 Profi tipp

Ahhoz, hogy az új munkatársak számára könnyebbé tegyék a beilleszkedés első lépéseit, minden vállalatnak szüksége van egy munkavállalói kézikönyvre. A kézikönyv elkészítésének bonyolult feladatát pedig egyszerűbbé teheti a ClickUp munkavállalói kézikönyv sablonjának használatával!

A ClickUp könnyen szerkeszthető és részletes alkalmazotti kézikönyv-sablonja segíti a HR-vezetők és a vállalatvezetők munkáját:

Rendezze a munkavállalói kézikönyvhöz szükséges összes részt

Testreszabhatja az egyes szakaszokat a vállalat irányelveinek és beilleszkedési folyamatának megfelelően.

Együttműködés a munkavállalói kézikönyvön való valós idejű szerkesztéssel és egyszerű megosztással

Biztosítson professzionális forrásokat, amelyeket megoszthat alkalmazottaival.

4. példa: Ossza meg a vállalat vezetői által készített „üdvözlő” videót

Előnyök

Erősebb kapcsolatot teremt a vezetők és az alkalmazottak között

Segít az új munkatársaknak abban, hogy jól érezzék magukat és kapcsolatot teremtsenek a vállalat vezetőihez.

Lehetőséget ad az új munkatársaknak, hogy lássák és hallják vezetőiket, ahelyett, hogy e-maileket olvasnának (emberibbé teszi az élményt).

Lelkesedést kelt a vállalat és a szervezetben betöltött szerepük iránt

Hogyan csinálják mások?

Zeb, a vezérigazgatónk és alapítónk, egy fantasztikus videót készített az új munkatársainknak, amelyet az első napjukon megnézhetnek. A videó célja, hogy lelkesítsék őket a munkájuk iránt, amelyet hamarosan elkezdenek, és a vállalat iránt, amelynek dolgozni fognak. Arra ösztönzi őket, hogy engedjék meg maguknak a fejlődést, a tanulást és a kiváló munkavégzést, bármit is jöttek csinálni a ClickUp-hoz!

Zeb, a vezérigazgatónk és alapítónk, egy fantasztikus videót készített az új munkatársainknak, amelyet az első napjukon megnézhetnek. A videó célja, hogy lelkesedjenek a munkájuk iránt és a vállalat iránt, amelynek dolgozni fognak. Arra ösztönzi őket, hogy engedjék meg maguknak a fejlődést, a tanulást és a kiváló munkavégzést, bármit is jöttek csinálni a ClickUp-hoz!

Nem titok, hogy az új munkatársak beillesztése rendkívül fontos, és elősegíti az emberek elkötelezettségét és a tartozás érzését. Rájöttünk, hogy az egyik legnagyobb akadálya a sikeres beillesztésnek az, hogy az új munkatársak nem tudják, mire számíthatnak, ami egyfajta szorongást okoz, ami zavarhatja az egész folyamatot. Ezt figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy olyan intézkedéseket vezetünk be, amelyek minimalizálják az első napon jelentkező nyomást. A Talentify-nál meghívjuk a vezetőket és a csapatokat, hogy készítsenek egy rövid videót, amelyben bemutatkoznak, és beszélnek a vállalatról és a munkáról, majd néhány nappal az onboarding előtt elküldik az új kollégának. Megállapítottuk, hogy új munkatársaink sokkal magabiztosabban, tudva, mire számíthatnak, és hihetetlenül motiváltan érkeznek a folyamatra.

Nem titok, hogy az új munkatársak beillesztése rendkívül fontos, és elősegíti az emberek elkötelezettségét és a tartozás érzését. Rájöttünk, hogy az egyik legnagyobb akadálya a sikeres beillesztésnek az, hogy az új munkatársak nem tudják, mire számíthatnak, ami egyfajta szorongást okoz, ami zavarhatja az egész folyamatot. Ezt figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy olyan intézkedéseket vezetünk be, amelyek minimalizálják az első napon jelentkező nyomást.

A Talentify-nál meghívjuk a vezetőket és a csapatokat, hogy készítsenek egy rövid videót, amelyben bemutatkoznak, és beszélnek a vállalatról és a munkáról, majd néhány nappal az onboarding előtt elküldik az új kollégának.

Megállapítottuk, hogy új munkatársaink sokkal magabiztosabban, tudva, mire számíthatnak, és hihetetlenül motiváltan érkeznek a folyamatra.

5. példa: Ossza fel a beilleszkedési folyamatot szakaszokra

Előnyök

Támogatást nyújt az új csapat tagoknak, és megakadályozza, hogy túl sok információval terhelje őket.

Optimalizálja a tanulást, és a megfelelő időben biztosítja az új munkatársaknak a szükséges figyelmet.

Lehetővé teszi az új munkatársak számára, hogy egyszerre csak néhány beilleszkedéssel kapcsolatos célra koncentráljanak.

Hogyan osztja fel a ClickUp az onboardingot?

A ClickUp alkalmazottak beilleszkedési folyamata három fázisra oszlik: előkészítés, orientáció és szerepkörspecifikus képzés.

A beilleszkedés előtti fázist a People Operations csapat vezeti, amely gondoskodik arról, hogy a jogi dokumentumok aláírásra kerüljenek, és minden adminisztratív feladat el legyen végezve az orientációs nap előtt.

Az orientációs fázist a tehetséggondozó csapat irányítja, amely az új munkatársaknak általános információkat nyújt a vállalatról, a folyamatokról és a szabályokról, hogy tudják, mire kell összpontosítaniuk, és felkészüljenek a sikerre.

A szerepkörspecifikus képzés az elsődleges beilleszkedési folyamat utolsó szakasza. Ekkor ismertetik az új csapat tagokkal a szerepkörükhöz és csapatukhoz kapcsolódó feladatokat és információkat.

Ezzel az új munkatárs néhány hétig teljes mértékben a munkájára koncentrálhat, és könnyebben beilleszkedhet, ahelyett, hogy túlterhelve érezné magát a rá váró feladatoktól!

Ezzel az új munkatárs néhány hétig teljes mértékben a munkájára koncentrálhat, és könnyebben beilleszkedhet, ahelyett, hogy túlterhelve érezné magát a rá váró feladatoktól!

Hogyan csinálják mások?

A Proofhub munkavállalói beilleszkedési keretrendszere szintén három fázisra oszlik. A beilleszkedés első három hete arra szolgál, hogy a munkavállaló és a szervezet megismerjék egymást.

Az új munkatársak számára egy sor bemutató videót és termékdemót is biztosítunk, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a vállalatról és termékeinkről. A beilleszkedés második szakaszában az új csapattagoknak egy sor alapvető feladatot kell elvégezniük, hogy felmérjük munkájuk hatékonyságát és szakértelmüket.

Az utolsó fázisban az új munkatársak a feladatokkal kapcsolatban és a heti stratégiai megbeszéléseken megoszthatják egyedi véleményüket.

Az onboarding folyamat fázisokra bontása és konkrét feladatok és információk bemutatása lehetővé tette új munkatársaink számára, hogy hatékonyabban sajátítsák el az új információkat, kapcsolatot teremtsenek csapataikkal és jól érezzék magukat az új környezetben.

Az onboarding folyamat fázisokra bontása és konkrét feladatok és információk bemutatása lehetővé tette új munkatársaink számára, hogy hatékonyabban sajátítsák el az új információkat, kapcsolatot teremtsenek csapataikkal és jól érezzék magukat az új környezetben.

📌 Profi tipp

Az új munkatársai távoli vagy hibrid munkavállalók?

Digitalizálja beilleszkedési programját a ClickUp segítségével, és kezelje az új munkatársak beilleszkedését bárhonnan! A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhat beilleszkedési feladatokat, projekteket rendelhet az új munkatárshoz, és akár egyedi státuszokat is létrehozhat, hogy egyértelműen megmutassa az új munkatársak beilleszkedésének egyes fázisait. Használja ezt a készen használható és szerkeszthető távoli munkatársak beilleszkedési sablont, és kezdje el most!

6. példa: Adjon meg egy rövid kezdeti projektet a munkastílus tanulmányozására

Előnyök

Segít a vezetőknek és a vállalatok vezetőinek betekintést nyerni az új csapattagok munkastílusába és tanulási preferenciáiba.

Segít a vezetőknek azonosítani erősségeiket, motivációikat és képességeiket

Lehetőséget teremt a vezetőknek, hogy beszélgessenek az új csapattagokkal, visszajelzést kapjanak a projektről és a munkafolyamatról, valamint betekintést nyerjenek abba, hogy mi tetszik az új csapattagnak, és fordítva.

📌 Profi tipp

Mindenkinek mások az erősségei, mások a kihívásai, más a munkavégzési és tanulási stílusa – ezek a különbségek teszik minden embert egyedivé és értékessé a szervezet számára. Készítse el a legjobb, minden egyes személyre szabott beilleszkedési programot azáltal, hogy támogatja munkatársai tanulási és munkastílusát, és testreszabási lehetőségekkel rendelkező HR-eszközöket használ, amelyek lehetővé teszik minden csapattag számára, hogy személyre szabja a saját igényeinek és preferenciáinak leginkább megfelelő munkaterületet és munkafolyamatot. Ez lehetővé teszi minden új munkatárs számára, hogy olyan munkafolyamatot alakítson ki, amely lehetővé teszi a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb munkavégzést, ami viszont a csapatának is előnyös lesz. 🧠✨

Hogyan csinálják mások?

Az elmúlt másfél évben egy meglehetősen szabványosított beilleszkedési rendszert hoztunk létre, amelyet az összes alkalmazottunkra alkalmazunk. Ez a beilleszkedési folyamat megkönnyíti a kezdést és a pályán maradás. Lépések: 1. Heti rendszerességgel tartson személyes vagy telefonos tájékoztatókat a vállalatnál zajló eseményekről 2. Adjon nekik egy első projektet, hogy megismerje a munkastílusukat – Valami egyszerűt, például egy e-mail kampányt vagy egy weboldal átalakítását, amit egy-két hét alatt el lehet végezni, és ami segít megismerni a munkastílusukat. 3. Hagyja, hogy saját projektjeiken dolgozzanak! Teljes autonómiát kapnak abban, hogy mit csinálnak, mennyi időt szánnak rá, és mikor adják le a munkájukat. Gondoskodunk arról is, hogy a folyamat során folyamatosan tájékoztassuk őket, hogy tudják, ha bármilyen változás történik a teljesítendő feladatokban és követelményekben. Ezzel a beilleszkedési rendszerrel az éves megtartási arányunk 28%-kal emelkedett, ami nagyban segített enyhíteni a „nagy lemondás” hatásait.

Az elmúlt másfél évben egy meglehetősen szabványosított beilleszkedési rendszert hoztunk létre, amelyet az összes alkalmazottunkra alkalmazunk. Ez a beilleszkedési folyamat megkönnyíti a kezdést és a pályán maradás.

Lépések:

1. Heti rendszerességgel tartson személyes vagy telefonos tájékoztatókat a vállalatnál zajló eseményekről

2. Adjon nekik egy első projektet, hogy megismerje a munkastílusukat – Valami egyszerűt, például egy e-mail kampányt vagy egy weboldal átalakítását, amit egy-két hét alatt el lehet végezni, és ami segít megismerni a munkastílusukat.

3. Hagyja, hogy saját projektjeiken dolgozzanak! Teljes autonómiát kapnak abban, hogy mit csinálnak, mennyi időt szánnak rá, és mikor adják le a munkájukat. Gondoskodunk arról is, hogy a folyamat során folyamatosan tájékoztassuk őket, hogy tudják, ha bármilyen változás történik a teljesítendő feladatokban és követelményekben.

Ezzel a beilleszkedési rendszerrel az éves megtartási arányunk 28%-kal emelkedett, ami nagyban segített enyhíteni a „nagy lemondás” hatásait.

7. példa: Küldjön őszinte, kézzel írt vagy digitális üdvözlőlevelet

Előnyök

Kapcsolatot és jó viszonyt épít ki a csapat tagjai és a vezetők között

Emberközpontúvá teszi a beilleszkedési folyamatot

Segít az új munkatársaknak abban, hogy érezzék, hogy figyelnek rájuk, meghallgatják őket és értékelik őket.

Egyszerű gesztusok is maradandó benyomást kelthetnek és javíthatják a munkavállalók hangulatát.

📌 Profi tipp

Bár az egyes alkalmazottaknak szóló üdvözlőlevél megírása sok időt vehet igénybe, a befektetés megtérülése valóban felbecsülhetetlen. Nemcsak pozitív kezdetet jelent az alkalmazottak számára, hanem segít nekik abban is, hogy értékesnek érezzék magukat és motiváltak legyenek a legjobb teljesítmény nyújtására a munkában.

Íme 30 legjobb üdvözlő üzenet új munkatársaknak, amelyek segítenek ötleteket adni a levél megírásához. Amikor készen állsz a személyre szabott üzenet megírására, használd a ClickUp Docs szolgáltatást, ahol testreszabhatod a leveledet a betűszín megváltoztatásával, képek hozzáadásával, videók beágyazásával és még sok mással! Ha készen állsz a megosztásra az új munkatársaddal, egyszerűen küldj neki egy nyilvános vagy privát linket.

Készítsen személyre szabott üdvözlő leveleket a ClickUp Docs-ban, és ossza meg azokat privát módon új csapattagjaival.

Hogyan csinálják mások?

Úgy véljük, hogy az onboardingnak holisztikus és folyamatos élménynek kell lennie, nem pedig egyszeri eseménynek. Onboarding programunk egyik legfontosabb eleme a kézzel írt üdvözlőlevél. Minden új munkatárs az első napján személyre szóló levelet kap a vezetőjétől, amelyben üdvözli őket a csapatban, és kiemeli azokat a dolgokat, amelyekre új pozíciójukban számíthatnak. Tapasztalataink szerint ez az egyszerű gesztus segít megteremteni a meleg és támogató munkakörnyezet hangulatát, és a csapat tagjai számára már a kezdetektől fogva érzékelteti, hogy értékelik őket. Ráadásul ez egy kedves gesztus, amelytől az emberek különlegesnek érzik magukat!

Úgy véljük, hogy az onboardingnak holisztikus és folyamatos élménynek kell lennie, nem pedig egyszeri eseménynek. Onboarding programunk egyik legfontosabb eleme a kézzel írt üdvözlőlevél. Minden új munkatárs az első napján személyre szóló levelet kap a vezetőjétől, amelyben üdvözli őket a csapatban, és kiemeli azokat a dolgokat, amelyekre új pozíciójukban számíthatnak.

Tapasztalataink szerint ez az egyszerű gesztus segít megteremteni a meleg és támogató munkakörnyezet hangulatát, és a csapat tagjai számára már a kezdetektől fogva érzékelteti, hogy értékelik őket. Ráadásul ez egy kedves gesztus, amelytől az emberek különlegesnek érzik magukat!

8. példa: Ossza meg a Loom vagy Clip videókat komplex magyarázatokhoz

Előnyök

Az alkalmazottak saját időben nézhetik meg a videókat, és annyiszor ismételhetik meg, amennyiszer csak szükséges.

Ez mindenki számára előnyös, beleértve azokat a munkavállalókat is, akik vizuális típusú tanulók.

A rögzített videók hasznosak lehetnek egy folyamat vagy összetett ötletek magyarázatához.

A csapat tagjai emoji reakciókkal vagy kommentekkel válaszolhatnak a Loom videókra.

via Loom

A Loom lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük a megosztott képernyőt, hogy elmagyarázzuk az egyszerű feladatokat, folyamatokat és szükséges információkat, miközben a beszélő arcát is megmutatjuk és hangját is rögzítjük, hogy az új munkatárs számára személyesebbé és vonzóbbá tegyük a bemutatást. A Loom videókkal a fontos információkat legfeljebb 2 perces, az egyes feladatokra szabott videókra bonthatjuk, így a jelöltek könnyen visszatérhetnek hozzájuk és szükség esetén újra megnézhetik őket. Emellett a videó sebességét is fel lehet gyorsítani, hogy az a hallgató igényeihez igazodjon.

A Loom lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük a megosztott képernyőt, hogy elmagyarázzuk az egyszerű feladatokat, folyamatokat és szükséges információkat, miközben a beszélő arcát is megmutatjuk és hangját is rögzítjük, hogy az új munkatárs számára személyesebbé és vonzóbbá tegyük a bemutatást.

A Loom videókkal a fontos információkat legfeljebb 2 perces, az egyes feladatokra szabott videókra bonthatjuk, így a jelöltek könnyen visszatérhetnek hozzájuk és szükség esetén újra megnézhetik őket. Emellett a videó sebességét is fel lehet gyorsítani, hogy az a hallgató igényeihez igazodjon.

📌 Profi tipp

Rögzítsen, küldjön és játsszon le videoklipeket a ClickUp feladaton belül. Azonnal rögzítheti a teljes képernyőt, az alkalmazás ablakát és a böngésző fülét, valamint hozzáadhatja és rögzítheti a hangját, miközben egy bemutató videót készít. A felvétel befejezése után egyszerűen és azonnal megoszthatja a videoklipet a csapatával vagy bármely új munkatársával egy megosztható link segítségével, vagy elhelyezheti a linket a ClickUp feladatban.

Ossza meg a képernyőfelvételeket, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-maileket kellene küldözgetnie vagy személyes találkozókat szerveznie.

9. példa: Készíts felhasználói kézikönyveket a vezetők és az összes csapattag számára

Előnyök

A csapat tagjai többet tudhatnak meg egymás munkájáról, kommunikációs és tanulási stílusáról.

Segít a munkavállalóknak megérteni, hogyan kell viselkedni a munkatársakkal és a munkahelyi helyzetekkel szemben.

Ha megérted, hogy az egyes csapattagok preferenciái hogyan segíthetik a csapat összetartását, valamint javíthatják a csapat kommunikációját és együttműködését

Ha jobban megismerik egymást és a munkahelyen kívüli életüket, az közelebb hozhatja a csapatokat és emberibbé teheti a munkahelyet.

📌 Profi tipp

Hozzon létre egy „Velem dolgozni” dokumentumot a ClickUp-ban, és ossza meg azt csapattagjaival. Tartalmazza benne olyan hasznos információkat, mint a személyiségtípus, a vezetési stílus és filozófia, a kommunikációs stílus, a célok, a hobbi és a bosszantó dolgok!

Minden új munkatársunktól megkérjük, hogy készítsen magáról egy „használati útmutatót”, amely egy rövid dokumentum, amely tartalmazza a neveltetését, szakmai pályafutását, tanulási stílusát, kommunikációs preferenciáit és hobbijait. Ezek az új munkatársak hozzáférhetnek a szervezet minden más alkalmazottjának használati útmutatójához is. Ez egy fantasztikus módszer a kollégák emberközelibbé tételére, különösen egy elosztott munkakörnyezetben, és segít az új munkatársaknak gyorsan beilleszkedni a csapatba és a vállalati kultúrába.

Minden új munkatársunktól megkérjük, hogy készítsen magáról egy „használati útmutatót”, amely egy rövid dokumentum, amely tartalmazza a neveltetését, szakmai pályafutását, tanulási stílusát, kommunikációs preferenciáit és hobbijait. Ezek az új munkatársak hozzáférhetnek a szervezet minden más alkalmazottjának használati útmutatójához is.

Ez egy fantasztikus módszer a kollégák emberközelibbé tételére, különösen egy elosztott munkakörnyezetben, és segít az új munkatársaknak gyorsan beilleszkedni a csapatba és a vállalati kultúrába.

10. példa: Hozzon létre egy beilleszkedési buddy programot

Előnyök

Új szintű támogatást nyújt a munkahelyen

Segít megerősíteni a vállalati kultúrát

Az új munkatársak együtt oszthatják meg a beilleszkedési tapasztalataikat

Az alkalmazottak felelősségteljes partnert kapnak, aki motiválja őket

Hogyan csinálják mások?

Az egyik olyan beilleszkedési ösztönző, amely a valós életben is igazán hatékony, az Onboarding Buddy Program. Ennek keretében minden új munkatárs mellé egy tapasztalt munkatársat rendelnek, aki az első néhány hétben gondoskodik róla. Az onboarding buddy az első kapcsolattartó személy, aki segíti és eligazítja az új munkatársakat. Támogatást és betekintést nyújt a vállalati kultúrába, valamint válaszol a kérdésekre. Megkönnyíti az onboarding folyamatot, hogy a munkahelyváltás minél zökkenőmentesebb legyen.

Az egyik olyan beilleszkedési ösztönző, amely a valós életben is igazán hatékony, az Onboarding Buddy Program. Ennek keretében minden új munkatárs mellé egy tapasztalt munkatársat rendelnek, aki az első néhány hétben gondoskodik róla.

Az onboarding buddy az első kapcsolattartó személy, aki segíti és eligazítja az új munkatársakat. Támogatást és betekintést nyújt a vállalati kultúrába, valamint válaszol a kérdésekre. Megkönnyíti az onboarding folyamatot, hogy a munkahelyváltás minél zökkenőmentesebb legyen.

11. példa: Kínáljon mentorprogramokat, egyéni megbeszéléseket és oktatási workshopokat

Előnyök

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy minden nap 1%-kal fejlődjenek, SMART célokat tűzzenek ki maguk elé, és egyértelmű karrierutakat alakítsanak ki.

A karrierjük fejlődése által motivált csapat tagjai megtehetik a megfelelő lépéseket, hogy elérjék céljaikat.

Elősegíti a pozitív tanulási környezetet, és segít a soft és hard készségek fejlesztésében.

Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy elképzeljék a jövőjüket a vállalatnál, és javítja a munkavállalói megtartást

Hogyan csinálják mások?

Az új munkatársak beillesztése és a ClickUp hatékony képességeinek bemutatása érdekében termék- és rendszerbevezetési csapatunk egy Product Lab nevű program keretében 4 napos képzést tart előadások, gyakorlati kísérletek, ügyfél történetek és csoportos beszélgetések formájában. Ezeken az interaktív foglalkozásokon új munkatársainkat személyiségekkel ismertetjük meg, hogy empatikusan gondolkodjanak ügyfeleinkről, és kritikus szemmel vizsgálják meg, hogyan oldja meg platformunk az ügyfelek kihívásait. Számtalanszor hallottuk már, hogy ez az élmény volt az a pillanat, amikor a termék valóban megnyerte a Crew tagokat. 💡

Az új munkatársak beillesztése és a ClickUp hatékony képességeinek bemutatása érdekében termék- és rendszerbevezetési csapatunk egy Product Lab nevű program keretében 4 napos képzést tart előadások, gyakorlati kísérletek, ügyfél történetek és csoportos beszélgetések formájában.

Ezeken az interaktív foglalkozásokon új munkatársainkat személyiségekkel ismertetjük meg, hogy empatikusan gondolkodjanak ügyfeleinkről, és kritikus szemmel vizsgálják meg, hogyan oldja meg platformunk az ügyfelek kihívásait.

Számtalanszor hallottuk már, hogy ez az élmény volt az a pillanat, amikor a termék valóban megnyerte a Crew tagokat. 💡

Rájöttünk, hogy ez a mentorálási szakasz lehetővé teszi új munkatársaink számára, hogy gyorsabban beilleszkedjenek, gyorsan alkalmazkodjanak kultúránkhoz és folyamatainkhoz, és hogy mi megfelelő környezetet, eszközöket és támogató rendszert biztosítsunk számukra, hogy már a kezdetektől kiválóan teljesítsenek a munkájukban. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leghamarabb kapcsolatba lépjünk új munkatársainkkal, még mielőtt munkába állnának, és jobban megértsük az egyes munkatársak erősségeit és gyengeségeit.

Rájöttünk, hogy ez a mentorálási szakasz lehetővé teszi új munkatársaink számára, hogy gyorsabban beilleszkedjenek, gyorsan alkalmazkodjanak kultúránkhoz és folyamatainkhoz, és hogy mi megfelelő környezetet, eszközöket és támogató rendszert biztosítsunk számukra, hogy már a kezdetektől kiválóan teljesítsenek a munkájukban.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leghamarabb kapcsolatba lépjünk új munkatársainkkal, még mielőtt munkába állnának, és jobban megértsük az egyes munkatársak erősségeit és gyengeségeit.

12. példa: Kérjen folyamatos és őszinte visszajelzéseket

Előnyök

A szervezetnek és a vezetőknek betekintést nyújt az onboarding program sikerébe.

Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a lehetőségek terén dolgozzanak és folyamatosan javítsák a folyamatot.

Ötleteket ad a vezetőknek a közelgő csapatépítő rendezvényekhez, és segít nekik megérteni az üzletet az alkalmazottaik szemszögéből.

Javítja az általános munkával való elégedettséget, a munkavállalói elkötelezettséget és a megtartási arányt.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a növekvő vállalkozással együtt fejlődjenek

Kezelje az alkalmazottakat egyenlő hozzájárulóként a vállalkozáshoz

Hogyan csinálják mások?

A pszichológiai biztonságra, empátiára és radikális őszinteségre összpontosító szakmai fejlesztés néhány fontos kezdeményezés, amely hatalmas mértékben növelte a munkavállalók elkötelezettségét a ClickUpnál. Amikor az alkalmazottak valóban úgy érzik, hogy valami nagyobb részesei, mint maguk, az tükröződik a vállalaton belül is. Amikor úgy érzik, hogy gondolataikat, ötleteiket és visszajelzéseiket értékelik, akkor biztosan megoldásokat hoznak. Amikor minden ember, függetlenül a szerepétől, rájön, hogy hozzájárul a szervezet pszichológiai biztonságához, akkor mindenki keményen dolgozik annak fenntartásán.

A pszichológiai biztonságra, empátiára és radikális őszinteségre összpontosító szakmai fejlesztés néhány fontos kezdeményezés, amely hatalmas mértékben növelte a munkavállalók elkötelezettségét a ClickUpnál.

Amikor az alkalmazottak valóban úgy érzik, hogy valami nagyobb részesei, mint maguk, az tükröződik a vállalaton belül is. Amikor úgy érzik, hogy gondolataikat, ötleteiket és visszajelzéseiket értékelik, akkor biztosan megoldásokat hoznak. Amikor minden ember, függetlenül a szerepétől, rájön, hogy hozzájárul a szervezet pszichológiai biztonságához, akkor mindenki keményen dolgozik annak fenntartásán.

Ezzel befejeztük a beilleszkedési példák bemutatását! Most pedig következzenek a tippek, hogyan állítsd össze és kövesd nyomon hatékonyan a beilleszkedési programodat és erőfeszítéseidet. 🎯

Gyors tippek a célok kitűzéséhez és a siker nyomon követéséhez

Reméljük, hogy sikerült néhány remek ötletet adnunk az új munkatársak beillesztési programjához! A siker érdekében azonban célokat kell kitűznie és mérnie kell az elért eredményeket. Íme néhány tippünk a célok kitűzéséhez és a siker nyomon követéséhez:

Használjon projektmenedzsment eszközöket célkövetési funkciókkal, amelyek segítségével hatékonyan nyomon követheti az előrehaladást, azonosíthatja az akadályokat és mérheti programja sikerét.

Állítson fel SMART célokat . Ez magában foglalja mind . Ez magában foglalja mind a rövid, mind a hosszú távú célokat, és a beilleszkedési program megkezdése előtt meg kell határoznia a céljait.

Állítson fel egyértelmű célokat a sikerek nyomon követéséhez. Dokumentálja és kezelje céljait a ClickUp-ban, és kapcsolja össze azokat a platformon belüli feladataival a hatékonyabb nyomon követés érdekében.

Maradjon a pályán, és érje el céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

Rendezze céljait mappákba . Hozzon létre mappákat a sprint ciklusok, OKR-ek, heti munkavállalói teljesítményértékelések és bármely fontos csapatcél nyomon követéséhez.

Használja a ClickUp vállalati OKR és célok sablonját . Segítsen csapatának az indulásban, és biztosítson strukturált megközelítést a célok nyomon követéséhez.

Hozzon létre egy egyedi irányítópultot a ClickUp-ban. Gyűjtse össze az összes munkáját, és szerezzen átfogó képet a munkájáról, valamint egy pillanat alatt megtekintheti a kezdeményezései előrehaladásának fontos részleteit.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról.

Használja a ClickUp űrlapfunkcióját . Készítsen egyedi visszajelzési űrlapokat az új munkatársainak, amelyeket a beilleszkedés előtt és után kell kitölteniük. Miután az űrlapot kitöltötték és elküldték, a ClickUp automatikusan feladatokat hoz létre a válaszokból, így könnyen nyomon követheti a visszajelzéseket, összekapcsolhatja a feladatot a céljaival, és létrehozhat cselekvési elemeket , amelyek segítenek folyamatosan javítani az alkalmazottak beilleszkedési élményét.

Hozzon létre egyedi űrlapokat a ClickUp-ban, hogy visszajelzéseket gyűjtsön, és alakítsa a felmérésre adott válaszokat megvalósítható feladatokká – mindezt egy helyen.

Készítse fel új munkatársait a sikerre, és tegye tökéletessé a beilleszkedési élményt!

A munkavállalók a vállalatok legértékesebb eszközei. Tapasztalatuk, képességeik, tudásuk és szemléletmódjuk segít alakítani vállalkozása jövőjét.

Ahogyan ők időt és energiát fektetnek a szervezetébe, tegyen Ön is ugyanezt értük, és kezelje őket üzleti partnereként. 🤝

Vonzza és tartsa meg a legjobb tehetségeket azáltal, hogy megérti a szilárd beilleszkedési program fontosságát. Próbálja ki az iparágakban dolgozó más szakemberek által megosztott példákat az új munkatársak beilleszkedésére.

Keltse jó első benyomást, építsen ki jó kapcsolatot, biztosítsa számukra a munkájukhoz szükséges eszközöket, és tegye lehetővé számukra, hogy karrierjüket a szervezetén belül építsék. Végül is ők ismerik a legjobban az üzletágat.

Ezek az emberek a vállalat hangjai és arca, valamint számos briliáns kampány, projekt és kezdeményezés megalkotói.

Ideje jövőbiztosítani az új munkatársak beillesztését, és olyan munkaeszközt használni, amely az egész szervezet számára készült – szervezd meg a munkát, javítsd a csapat együttműködését, rendszerezd a folyamatokat, és egyszerűsítsd az új munkatársak beillesztését és a tehetséggondozási programokat a ClickUp segítségével. 🚀