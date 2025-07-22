Hogyan üdvözöljük az új munkatársat a csapatban (üzenetek + tippek)

Emlékszik az első munkanapjára? A kínos csevegésre, a habozásra, hogy tegyen fel kérdéseket, vagy tegyen úgy, mintha mindent tudna?

Az új alkalmazottai is ugyanígy érzik. Belépnek az irodába, remélve, hogy melegen fogadják őket, de közben csendben azon tűnődnek: „Jól fogok itt illeszkedni?”

Ez a cikk lépésről lépésre bemutatja, hogyan üdvözölje az új munkatársat, és hogyan ébressze benne azt az érzést, hogy „Jó döntést hoztam!”

Ezen felül több mint 20 üdvözlő üzenet példát (barátságos és professzionális stílusúakat egyaránt) is megosztunk, hogy az új munkatársak támogatást érezzenek és izgatottan várják, hogy a csapat tagjai lehessenek.

Miért fontos megfelelően üdvözölni az új munkatársat?

Egy nagyszerű üdvözlés biztosítja, hogy a beilleszkedési célok jó alapokra épüljenek. Íme, miért:

🌼 Az emberek emlékeznek arra, hogyan érezték magukat: Hosszú idő múlva, miután már elfelejtették a Wi-Fi jelszót vagy azt, hol találják a HR-irányelvek dokumentumát, az új alkalmazottak emlékezni fognak egy figyelmes bemutatásra, egy apró ajándékra vagy akár egy meleg üdvözlő üzenetre: „Örülünk, hogy itt vagy”.

🌼 A biztonságos környezet ösztönzi a kérdések feltevését: Egy jól megírt üdvözlő üzenet hatására a munkavállalók nagyobb valószínűséggel mernek megszólalni, kérdéseket feltenni, új ötleteket felvetni és beismerni, ha elakadnak. Ez a nyitottság aranyat ér a kezdeti időszakban.

🌼 A vállalati kultúra hangosabb, mint a karrieroldal: Amikor az egész csapat időt szakít az új munkatárs üdvözlésére vagy vele való ebédre, az azt mutatja, hogy ez egy olyan csoport, amelyik törődik egymással; röviden: ez tükrözi a vállalati kultúrát.

🌼 A lendület fontos: A gondosan fogadott új munkatársak úgy érzik, hogy máris részesei valami jónak. Ez az energia tükröződik munkájukban, önbizalmukban és hozzájárulásukban.

🌼 A ghosting csenddel kezdődik: Előfordul, hogy az új alkalmazottak elfogadják az ajánlatot, majd eltűnnek, ami arra utal, hogy nincs kapcsolat az ajánlat és a munkába állás időpontja között. Egy rövid, munkába állás előtti üzenet az új alkalmazottaknak áthidalhatja ezt a szakadékot, és bizalmat ébreszthet a kétségek helyett.

👀 Tudta? Az SHRM szerint a strukturált beilleszkedés javítja az új alkalmazottak megtartását, és a munkavállalók 69%-kal nagyobb valószínűséggel maradnak három évig. Ez elősegíti a tisztánlátást, a magabiztosságot, az elkötelezettséget és a termelékenységet. A meleg és személyre szabott üdvözlő üzenet megadja az alaphangot, megerősíti őket abban, hogy jó döntést hoztak, amikor csatlakoztak, és őszinte elismerést mutat irántuk.

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablon egy teljes feladatlistát tartalmaz, amelyet újra felhasználhat és különböző szerepkörökhöz és részlegekhez igazíthat, amikor új csapattagokat vesz fel. Miért érdemes ezt használni? Mert a HR-folyamatok egységesítése csökkenti a kritikus lépések kihagyásának esélyét és időt takarít meg a toborzási vezetőknek. Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a beilleszkedés folyamatát a ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablon segítségével. Tegyük fel, hogy két új alkalmazottat veszel fel: az egyiket a marketing, a másikat a mérnöki részleghez. Az egyéni mezők segítségével rögzítheted a munkakörüket (pl. „tartalomszakértő” vagy „backend fejlesztő”), osztályukat, munkahelyi e-mail címüket és hivatalos munkába állásuk dátumát. Vagy adj meg egy preferált nevet, például „Jess” helyett „Jessica”, hogy a kommunikáció személyesebbé váljon.

Hogyan üdvözöljük az új munkatársat a csapatban?

Az új munkatárs üdvözlése a kis dolgok megfelelő elvégzéséről szól. Nézzük meg részletesen!

1. Küldjön egy előzetes e-mailt

Gondoljon a kezdés előtti e-mailre úgy, mint az első üdvözlő üzenetre, amelyet néhány nappal (vagy egy héttel) azelőtt küld el, hogy az új csapattag hivatalosan megkezdi izgalmas utazását. Ez több célt is szolgál: megmutatja nekik, hogy örül az érkezésüknek, segít nekik felkészülni a sikeres utazásra, és enyhíti az első nap izgalmát.

📩 Mit érdemes tartalmaznia az indulás előtti üdvözlő e-mailnek:

A csatlakozás dátuma és időpontja

Iroda címe, parkolási/közlekedési információk, öltözködési szabályok és az első napra vonatkozó utasítások

Beilleszkedéshez szükséges dokumentumok (személyi igazolvány, űrlapok), bejelentkezési adatok és az általuk használt eszközök/szoftverek

Az első nap programja vagy az új munkavállalók beilleszkedési programjának ütemezése

A pozíció, a feladatkörök és a felettes áttekintése

A csapat bemutatása és a vállalati kultúra összefoglalása, kézikönyv, irányelvek és értékek

💭 Ne feledje: Egy átgondolt üzenet az állásajánlat elfogadását követően már jóval az első munkanap előtt elindíthatja a munkavállaló elkötelezettségének folyamatát.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense segíthet meleg, átgondolt beilleszkedési e-mailek megírásában.

Az új munkatárs belép, készen áll a munkára, de végül az IT-re vár, jelszavakat keres, vagy nem tudja, hova üljön. Ezért előre elkészíteni a munkaterületét segít neki abban, hogy gyorsan beilleszkedjen és a csapattal való kapcsolatépítésre koncentrálhasson.

💼 Előre el kell készíteni a következőket:

Asztali vagy távoli beállításra kész (tiszta, rendezett és címkézett, ha irodában van)

Laptop vagy asztali számítógép, amelyen minden szükséges eszköz és képzési szoftver telepítve van

Hozzáférés e-mailhez, kommunikációs szoftverekhez, naptárakhoz és fontos belső eszközökhöz

Belső rendszerekhez való hozzáférés és engedélyek létrehozása vagy VPN-hozzáférés

Céges ajándéktárgyak (üdvözlő csomag, jegyzetfüzetek, pólók, vizes palackok)

Hozzáférés a megosztott meghajtókhoz, mappákhoz és dokumentációs linkekhez

A csapat által aláírt üdvözlőkártya vagy a munkaállomáson elhelyezett „Üdvözlünk, [Név]!” feliratú transzparens.

Az első néhány napban elkerülendő legfontosabb beilleszkedési kihívás az információtúlterhelés.

Természetesen meg kell adnia nekik a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkat, de az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy túlterhelje őket információval. Egyik megoldás az, hogy inspirációt merít a Nordstormtól. Ők egy 30 oldalas PDF-fájlt osztanak meg, amelyben részletesen lebontják az összes információt.

3. Mutassa be őket a csapatnak

Ne hagyja a bemutatást a véletlenre. Vegye kézbe az irányítást, és mutassa be új munkatársát a legfontosabb csapattagoknak, például közvetlen munkatársainak, más részlegek munkatársainak, vezetőjének és (ha szükséges) a vezérigazgatónak.

Ez egyértelművé teszi számukra, ki mit csinál és kihez kell fordulniuk, és korai kapcsolatot épít ki azokkal az emberekkel, akikkel a legtöbbet fognak együttműködni.

🤝 Tippek a tartalmas bemutatkozáshoz:

Tervezzen be egy gyors csapatbemutatkozást vagy reggeli megbeszélést az első napra.

Tartson bemutatkozó kört, ahol minden csapattag megosztja a szerepét és egy érdekes tényt magáról.

Ossza meg a csevegőablakban vagy e-mailben egy rövid bemutatkozást az új munkatársról, beleértve egy vicces apróságot is. Ezek jó beszélgetésindítók lehetnek, amelyekről a kollégák beszélgethetnek.

Vezesse őket végig az egész irodán, vagy párosítsa őket egy kollégával, aki ebéd közben vagy beszélgetés közben természetesen bemutathatja őket.

🎨 Kreatív ötletek: Próbáljon ki kreatív ötleteket, például személyre szabott üdvözlő GIF-eket, kézzel írt üzeneteket vagy beilleszkedési lejátszási listákat, hogy pozitív benyomást keltsen, amelyet a munkatársak soha nem felejtenek el.

Itt van egy sablon, amely segít abban, hogy szórakoztató és átgondolt üzenetet írjon! 👇🏼

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre összetartóbb és együttműködőbb munkakörnyezetet olyan eszközökkel, mint a ClickUp Meet the Team Template (Ismerje meg a csapatot sablon).

4. Rendeljen hozzá egy társat vagy mentort

A buddy egy önkéntes alkalmazott, aki az első néhány hétben támogatja az új munkatársat.

Általában ugyanabból a csapatból vagy pozícióból származnak, vagy egy másik részlegből, ha többfunkciós tapasztalatot szeretne nyújtani. Ráadásul ismerik a csapat munkafolyamatait, belső eszközeit és informális know-how-ját, ami segít az új munkatársnak gyorsabban beilleszkedni.

🫂 Tippek a hatékony buddy rendszer létrehozásához:

Rendszeres ellenőrzések ütemezése: Az első héten naponta rövid beszélgetéseket szervezzen, majd kéthetente vagy szükség szerint, hogy a problémákat korán felismerje.

Ösztönözze a munkahelyi megfigyelést: Engedje meg az új munkatársnak, hogy megfigyelje a mentorának a megbeszéléseit vagy feladatait. Ha a szerepek eltérőek, a mentor akkor is végigvezetheti az új munkatársat egy tipikus napon, hogy megmutassa, hogyan működik a vállalat.

Társadalmi integráció: A barátok meghívhatják őket csoportos beszélgetésekre, és gondoskodhatnak arról, hogy ne egyenek egyedül, hacsak nem ezt szeretnék.

Mentorálás (ha alkalmazható): Ha mentorként működik közre, segítsen az alkalmazottaknak Ha mentorként működik közre, segítsen az alkalmazottaknak szakmai célokat kitűzni, adjon korai visszajelzéseket, és hozza őket kapcsolatba a csapatukon kívüli fontosabb érdekelt felekkel.

🧠 Érdekes tény: A Netflix remek példa erre. Cecili Reid, aki szoftvermérnökként csatlakozott a Netflixhez, egy személyes Medium-bejegyzésben osztja meg a vállalatnál végzett beilleszkedési folyamatát: „Amikor az első napon megnyitottam az e-mailjeimet, kaptam egy beilleszkedési tervet a beilleszkedési társamtól. A beilleszkedési társ egy olyan elkötelezett személy a csapatomból, aki bemutatja az új munkatársaknak a beilleszkedés során a dolgok menetét. A beilleszkedési terv a csapatomra és rám volt szabva, és olyan anyagokat tartalmazott, amelyeket el kellett olvasnom, vagy olyan dolgokat, amelyeket meg kellett tennem a hitelesítő adataim és a környezet beállítása érdekében, illetve javaslatokat tartalmazott, hogy a beilleszkedésem zökkenőmentesebb legyen. A tervet a csapatértekezletek és a beilleszkedési foglalkozások közötti szabadidőmben dolgoztam végig, és naponta találkoztam a beilleszkedési mentorommal. A mentorom és a terv elengedhetetlenül fontosak voltak ahhoz, hogy eldöntsem, mire kell igazán koncentrálnom a beilleszkedésem során.”

🎯 Termelékenységi tipp: Egyszerűsítse a képzési folyamatot azzal, hogy előre elkészíti a buddy rendszert és az üdvözlő csomagot. Ez biztosítja a zökkenőmentes átmenetet, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy elképesztő eredmények elérésére koncentráljon. De a társnak nem feltétlenül embernek kell lennie. 😉 Beállíthat egy Autopilot válaszadót is az új munkatársak számára , amelyet kifejezetten úgy konfigurálhat, hogy segítsen nekik a beilleszkedéssel kapcsolatos kérdésekben.

Használja a ClickUp Chat automatikus válaszadóját, hogy új csapattagjai gyorsabban hozzájuthassanak az információkhoz!

5. Ossza meg a 30-60-90 napos tervet

A 30-60-90 napos terv egy dokumentum, amely az új munkavállaló beilleszkedését három fázisra bontja: az első 30, 60 és 90 napra.

Ezt a tervet a felvételi vezető készíti, és az alábbiakban segít:

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat minden egyes szakaszra vonatkozóan

Adjon meg mérhető mérföldköveket a haladás nyomon követéséhez

Összhangba hozza a munkavállaló erőfeszítéseit a csapat és a vállalat céljaival

Idővonal Fókusz Célok 1–30. nap Tanuljon és figyeljen – Végezze el a képzési modulokat és a megfelelőségi tanfolyamokat – Olvassa el és fogadja el a vállalati irányelveket – Állítsa be a fiókokat, eszközöket és a rendszer bevezetését – Tervezzen egyéni megbeszéléseket a vezetővel és a csapattársakkal – Kövesse nyomon a csapat telefonhívásait és dokumentálja a legfontosabb folyamatokat – Végezzen el egy alacsony kockázatú feladatot (pl. belső dokumentum frissítése, nyomon követő e-mail) 31–60. nap Kezdjen el hozzájárulni – Önállóan végezzen el alapvető feladatokat vagy ügyfélkapcsolatokat – Vállaljon felelősséget egy kisebb projektért vagy egy nagyobb projekt egy részéért – Érje el a cél KPI-k 50–70%-át (pl. megoldott támogatási jegyek száma) – Vegyen részt a csapatértekezleteken, és ossza meg véleményét vagy friss híreket 61–90. nap Vállaljon felelősséget – Kezelje a teljes projektet az elejétől a végéig – Érje el a teljesítmény elvárások 100%-át – Dokumentálja és ossza meg a tanulságokat vagy fejlesztéseket a csapattal – Vezessen megbeszélést, prezentációt vagy belső képzést

A terv elkészítéséhez használhatja a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonját, amelyben felvázolhatja az egyes fázisok céljait, eredményeit és mérföldköveit. Ez összekapcsolja a tervezést a végrehajtással: a „Ki a felelős” mező segítségével hozzárendelheti a feladatokat egy adott csapattaghoz, és az „Onboarding Stage” (Beilleszkedési szakasz) mező segítségével kategorizálhatja az egyes feladatokat az ütemterv alapján.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az új alkalmazottak első 90 napos fejlődését a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával.

A sablon rendelkezik egy táblázatos nézettel, amely az összes beilleszkedési feladatot Kanban-stílusú munkafolyamatokká alakítja.

Az összes beilleszkedési dokumentumot tárolja a Referenciák nézetben, hogy könnyen hozzáférhessen hozzájuk. A kezdéshez segítséget nyújtanak a mintadokumentumok, például a szerződés, a hasznos linkek, a vállalati ünnepnapok stb. Szükség szerint további dokumentumokat is hozzáadhat, például képzési anyagokat és vállalati irányelveket.

6. Szervezzen üdvözlő ebédet vagy kávézást

Tervezzen csapat ebédet vagy kávézást az új munkatárs első napján, vagy az első pénteken egy helyi kedvenc étteremben. Fizesse az étkezésüket, vagy válasszon egy mindenki fizet magáért típusú megoldást, a munkahelyi kultúrától függően.

🍕 Tippek, hogy könnyű és élvezetes legyen:

Foglaljon időt mindenki naptárában az új munkatárs első hetében.

Válasszon egy olyan helyet, ahol az emberek beszélgethetnek (kerülje a túl hangos vagy zsúfolt helyeket). Ha ismeri az étkezési szokásaikat, vegye ezt figyelembe.

Nem tud kimenni? Rendeljen pizzát vagy hozzon ebédet az irodába!

Ha ebédre nincs lehetőség, vegyenek süteményeket és kávét, és gyűljenek össze egy társalgóban vagy konferenciateremben egy 30 perces kötetlen beszélgetésre.

Távoli csapatok esetében szervezzen virtuális kávézást a Zoom vagy a Teams alkalmazásban. Mindenki hozzon magával egy italt, és csatlakozzon a híváshoz. Plusz pontokat szerezhet, ha snackdobozokat vagy Uber Eats ajándékkártyákat küld nekik.

⚡ Sablonarchívum: Ha ismétlődő HR-folyamatokat szeretne létrehozni, javasoljuk, hogy használjon előre elkészített HR-sablonokat és űrlapokat. Csak győződjön meg arról, hogy azok testreszabhatók az Ön felhasználási eseteihez, folyamataikhoz és dokumentumaikhoz.

7. Adja hozzá őket egy külön beilleszkedési munkaterülethez

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy központi beilleszkedési munkaterületet, amely a következőket tartalmazza:

Az új munkahely megkezdése eleve elég zavaros. Ne kényszerítse az új munkatársakat arra, hogy e-mailekben és véletlenszerű Google Drive-mappákban keressék az új munkavállalók beilleszkedéséhez szükséges információkat.

Fontos dokumentumok: Készítsen és tároljon fontos dokumentumokat, mint például a munkavállalói kézikönyv, képzési útmutatók, IT-beállítási utasítások, projektáttekintések, vállalati irányelvek, GYIK és a belső eszközök és rövidítések szótára.

Képzési feladatok: Rendeljen hozzá képzési modulokat, például megfelelőségi képzést, szerepkörökön alapuló e-tanulást vagy biztonsági előadásokat egyéni feladatokként, egyértelmű utasításokkal és határidőkkel.

Új munkavállalók ellenőrzőlistái : Adjon hozzá egy ellenőrzőlistát az alapvető teendőkhöz, mint például a HR-űrlapok kitöltése, a közvetlen átutalás beállítása, a biztonsági képzés elvégzése vagy a vezérigazgatóval való találkozó. Az új munkavállalók minden tételt le tudnak pipálni, ahogy haladnak előre. Adjon hozzá egy ellenőrzőlistát az alapvető teendőkhöz, mint például a HR-űrlapok kitöltése, a közvetlen átutalás beállítása, a biztonsági képzés elvégzése vagy a vezérigazgatóval való találkozó. Az új munkavállalók minden tételt le tudnak pipálni, ahogy haladnak előre.

Naptár: Jelölje meg a fontos dátumokat, mint például az orientációs üléseket, a képzési határidőket, az üdvözlő ebédeket és a 30-60-90 napos ellenőrzéseket. Emellett adjon hozzá ismétlődő eseményeket is, mint például a heti beilleszkedési telefonhívások vagy a havi találkozók.

Így csináljuk mi a Clickupnál:

A ClickUp mérnöki vezetőjeként az egyik legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy a beilleszkedési folyamatot gyorsabbá, intuitívabbá és értékesebbé tegyem (mind a vezetők, mind az új alkalmazottak számára). Évekig az új mérnökök beilleszkedése lassú és gyakran hatástalan volt, de a ClickUp AI ezt teljesen megváltoztatta. Íme, hogyan forradalmasítottuk a beilleszkedést a ClickUpnál: 𝟭. 𝗔𝗴𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗢𝗻𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲: A ClickUp AI összegyűjti az összes releváns bevezető dokumentációt, csevegést és visszatekintést, így biztosítva, hogy az új alkalmazottak minden szükséges információt kéznél legyen. 𝟮. 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗤&𝗔 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗮𝗹-𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Ahelyett, hogy elavult dokumentumokat böngésznének, az új mérnökök kérdéseket tehetnek fel a ClickUp-ban, és azonnal AI-alapú, kontextusérzékeny válaszokat kapnak. 𝟯. 𝗖𝗼𝗱𝗲𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Az AI összefoglalja a kulcsfontosságú kódkomponenseket és az architektúra áttekintését, így csökkentve a mérnökök által a kódbázis szerkezetének megértésére fordított időt. 𝟰. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝗵𝘀: A ClickUp AI segítségével minden mérnök szerepköréhez igazodó, személyre szabott beilleszkedési élményt hozunk létre, hogy már az első héten hozzájárulhassanak a munkához.

❗️Készen áll arra, hogy véget vessen a beilleszkedés káoszának, amelyhez millió különböző alkalmazás szükséges? A ClickUp Brain MAX segítségével profi módon üdvözölheti az új csapattagokat – mindezt egyetlen hatékony asztali alkalmazásból. Nincs többé hiábavaló keresgélés végtelen mappákban, Slack-szálakban vagy szétszórt dokumentumokban. A Brain MAX mindent egyesít: a képzési anyagok, a csapatcsevegések, a projektinformációk és a beilleszkedési ellenőrzőlisták csak egy hangutasításra vagy egy gyors keresésre vannak. Az új alkalmazottak hangosan tehetnek fel kérdéseket, azonnali válaszokat kaphatnak, és akár saját beilleszkedési jelentéseket is készíthetnek – technikai gondok és zavarok nélkül. Ez is beilleszkedés, de okosabb, gyorsabb és sokkal emberibb. Adjon új csapattársainak önbizalmat, hogy azonnal belevethessék magukat a munkába, és biztosítson versenyelőnyt cégének a Brain MAX segítségével – az egyetlen eszközzel, amire szüksége van a zökkenőmentes és igazán lenyűgöző beilleszkedéshez.

Több mint 20 üdvözlő üzenet új munkatársaknak

A tökéletes üdvözlő üzenetek megnyugtatják az első nap idegességét, növelik az alkalmazottak elkötelezettségét, és emlékeztetik az új munkatársakat arra, hogy jó döntést hoztak. Segítségképpen összeállítottunk néhány „üdvözlő üzenet” példát, amelyeket a vállalat stílusához és adataival személyre szabhat.

A legjobb rész? Ezek az üzenetek több csatornán is elküldhetők – tegye őket a csevegőbe, küldje el e-mailben, írja rájuk üdvözlőkártyára, vagy mondja el szemtől szembe.

Barátságos és kötetlen

1. Szia [Név]! Üdvözlünk a csapatban! 🎉 Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Ha bármire szükséged van, miközben beilleszkedsz, csak szólj! Mindannyian voltunk már „új ember”, ezért szívesen segítünk. Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk veled!

💡 Profi tipp: Ha inspirációra van szüksége, használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy jó üdvözlő üzenetet írjon. A Brain a ClickUp beépített AI írási asszisztense, amely közvetlenül integrálható a ClickUp munkaterületébe.

2. Üdvözlünk a fedélzeten, [Név]! Nagyon örülök, hogy csatlakozol hozzánk. Nálunk hagyomány, hogy az első napon kávét iszunk, úgyhogy ugorj be az asztalomhoz 10 óra körül, és megkínálunk egy italoddal. Itt van az új kalandod a [Vállalat]nál! ☕️

3. Szia, [Név], ez az első napod! 😁 Üdvözlünk a [Vállalat]nál. Alig várjuk, hogy láthassuk, hogyan használod a különleges képességeidet, és reméljük, hogy tetszeni fog itt. A munkaállomásod már készen áll, és még egy kis meglepetést is készítettünk neked. Élvezd, és ne habozz, ha bármire szükséged van!

4. „Hurrá, [Név] itt van! 🎉 Üdvözlünk a bolondos, vidám csapatunkban. Mi egy beszédes csapat vagyunk, és valószínűleg az első héten elárasztunk majd információkkal és rossz poénokkal, de ígérem, hogy mindez szeretetből fakad. Nagyon örülünk, hogy velünk vagy; együtt fogjuk meghódítani a világot!”

5. „Új munkahely, új íróasztal, új munkatársak és rengeteg üdvözlet! [Név], örülünk, hogy csatlakoztál a csapatunkhoz. Csodálatos dolgokat hallottunk rólad, és megtiszteltetés számunkra, hogy úgy döntöttél, hogy tehetségedet a [Vállalat] szolgálatába állítod. Merülj bele, tegyél fel kérdéseket, és végezzünk együtt nagyszerű munkát. Üdvözlünk!”

6. „Helló és üdvözlünk, [Név]! Szeretném személyesen elmondani, mennyire örülök, hogy csatlakozol a csapatunkhoz. Emlékszem az első napomra itt, és arra, hogy mennyi rövidítés ment felettem – ne aggódj, hamarosan meg fogod érteni. 😅 Ha dekóderre vagy bármire másra van szükséged, itt vagyok. Üdvözlünk a csapatban!”

7. „Üdvözlünk, [Név]. Alig vártuk, hogy csatlakozz hozzánk! A szereped nagyon fontos a küldetésünk szempontjából, és örülünk, hogy egy ilyen tehetséges ember csatlakozik hozzánk. De először is: vegyél egy mély levegőt, élvezd a beilleszkedési folyamatot, és érezd jól magad, amikor megismerkedsz mindenkivel. Mindannyian alig várjuk, hogy megismerhessünk!”

🌸 Barátságos emlékeztető: Használjon jól megfogalmazott, pozitív hangvételű üzenetet, hogy megalapozza az új munkatárs utazását – ez egy kis erőfeszítés, amely nagy különbséget jelent.

Meleg és professzionális

9. Üdvözöljük a [Vállalat]nál, [Név]! Örülünk, hogy új [Munkakör]ként csatlakozott hozzánk. Készségei és szemléletmódja értékes eszközök lesznek számunkra, és alig várjuk, hogy sikeresen teljesítsen új munkakörében.

10. Helló [Név], üdvözlünk a csapatban! Egy új pozíció megkezdése nyomasztó lehet, de mi minden lépésnél támogatni fogunk. Ne habozz kapcsolatba lépni velünk – örülünk, hogy itt vagy.

11. Örülünk, hogy csatlakozol hozzánk, [Név]. A héten megismerkedhetsz a dinamikus csapattal, és megkezdődik a beilleszkedési folyamatod. Biztosak vagyunk benne, hogy gyorsan beilleszkedsz és értékes munkát fogsz végezni.

12. Üdvözlünk, [Név]! Csatlakoztál egy csapathoz, amely nagyra értékeli az együttműködést, a fejlődést és a nyílt kommunikációt. Örömmel várjuk, hogy veled dolgozhassunk, és alig várjuk, hogy együtt elérjük céljainkat.

13. Üdvözöljük a csapatban, [Név]. Hosszú és sikeres út áll előttünk, és örülünk, hogy Ön is részese lesz ennek. Kérdezzen bátran, ossza meg innovatív ötleteit, és saját tempójában illeszkedjen be.

14. Örülünk, hogy üdvözölhetjük Önt, [Név]! Izgatottan várjuk, hogy csatlakozzon hozzánk, és alig várjuk, hogy új ötletei és hozzájárulásai alakítsák csapatunk jövőjét.

15. Üdvözlünk a fedélzeten, [Név]! Érkezésed egy új fejezet kezdetét jelenti mind neked, mind csapatunknak. Alig várjuk, hogy új perspektívádból tanulhassunk és együtt dolgozhassunk a jövőbeni feladatokon. Csináljunk együtt csodálatos dolgokat!

🌸 Barátságos emlékeztető: Írjon üdvözlő üzenetet a csapat csevegőjébe vagy hírlevelébe, hogy jókívánságait kifejezze, és kiemelje, hogy ez milyen izgalmas időszak mind a vállalat, mind az új munkatárs számára.

Csapat-szintű üzenetek

16. Üdvözöljük [Név] a [Vállalat] csapatában! 👏 [Név] [Beosztás] pozícióba lép be, és nagy tapasztalattal rendelkezik [konkrét terület] területén. Érdekesség: [ő] imádja [hobbi]! Segítsünk neki, hogy otthon érezze magát.

17. Nagyon üdvözlünk [Név]! Új munkatársunk a [Vállalat]nál, de értékes tapasztalatokkal rendelkezik a [iparág/eszköz/szerepkör] területén. Ha lehetősége van rá, ossza meg vele beilleszkedési tippjeit vagy kedvenc csapatbeli hagyományait – biztosan értékelni fogja a támogatást.

18. Csapat, bemutatom [Név]! [Név] ma kezdte meg munkáját [beosztás] pozícióban, és jelentős tapasztalattal rendelkezik a [terület vagy projekt] területén. Üdvözöljétek őt, és segítsétek beilleszkedni!

19. Csatlakozz hozzám, és üdvözöld [Név]et a csapatban! 🎉 [Ő] [Helyszín]ben dolgozik, és a [Projekt vagy csapat]on fog dolgozni. Nyugodtan lépj kapcsolatba vele, köszönj neki, vagy hívd meg egy rövid beszélgetésre!

20. Üdvözlünk, [Név]! Ma csatlakozik hozzánk új [Munkakör] pozícióban, és a héten részt vesz néhány megbeszélésen. Ha meglátod, ne felejts el integetni és üdvözölni. Örülünk, hogy velünk van!

21. Ismerjék meg [Név]t, a legújabb [Beosztás]unkat, aki ezen a héten csatlakozott hozzánk! Az első néhány napja a munkába való beilleszkedésről fog szólni, ezért ha meglátják, mutassák be neki gyorsan a csapatot, és válaszoljanak a kérdéseire. Segítsünk neki, hogy zökkenőmentesen és barátságosan induljon a munkája!

🌸 Barátságos emlékeztető: Gondoskodjon arról, hogy az egész iroda ugyanolyan lelkesedéssel fogadja az új csapattagot. Csoportos üzenetek, rövid bemutatkozó találkozók vagy egy csapat ebéd segítségével az új alkalmazottak azonnal értékesnek érezhetik magukat.

📚 További információ: Alkalmazottak termelékenységét nyomon követő szoftvereszközök

Hogyan tudja a ClickUp egyszerűsíteni a beilleszkedési folyamatot?

A modern HR-platformok beépített beilleszkedési funkciókkal rendelkeznek, például ellenőrzőlistákkal, e-aláírási űrlapokkal és képzési modulokkal. Ezek azonban nehézkesnek, nehezen testreszabhatónak és a csapat által már használt eszközöktől elszigeteltnek tűnhetnek.

A ClickUp segítségével egyértelmű, könnyen kezelhető és azonnal használható beilleszkedési tereket és munkafolyamatokat hozhat létre, amelyeket minden alkalommal felhasználhat, amikor új munkatársat fogad. Ennek két előnye van: az új munkatársak pontosan tudják, hol kell kezdeniük és mit kell tenniük, a HR-vezetők pedig automatizálhatják a papírmunkát, a képzési ütemterveket és az üdvözlő e-maileket, így az új munkatársak kevesebb nehézség mellett tudnak belevágni a munkába.

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment platformja segít a HR-vezetőknek strukturált beilleszkedési munkafolyamatokat létrehozni. Létrehozhat egy olyan munkaterületet, amelyet többször is felhasználhat: miután egyszer beállította egy új munkatárs számára, a következő felvételkor is felhasználhatja, és így tovább.

Így működik:

Központi adattár létrehozása

Kerülje el a több tucat PDF-melléklet küldését (e-mailben vagy Slacken keresztül), és használja a ClickUp Docs szolgáltatást a releváns beilleszkedési források létrehozásához, tárolásához és kezeléséhez – könnyen hozzáférhető, egy helyen.

Például készítsen egy „Munkavállalói beilleszkedési kézikönyvet”, amely tartalmazza a vállalat bemutatását, alapértékeit, a szabályzatok összefoglalását, a teljes szabályzatokhoz vezető linkeket stb., vagy egy „Új munkavállalók gyakori kérdései” dokumentumot, amelyben a gyakori kérdésekre ad választ.

Készítsen szabályzati dokumentumokat, SOP-kat, alkalmazotti kézikönyveket, wikiket és még sok mást a ClickUp Docs segítségével.

A dokumentumban közvetlenül megjelölheti a csapattagokat, hogy segítsenek az új munkatársnak. Ha például kérdésük van a „IT beállítási útmutató” dokumentumban szereplő VPN-hozzáféréssel kapcsolatban, megjelölhetik az IT-vezetőt, és ugyanott kaphatnak választ.

Nem tudja, mit vegyen fel a beilleszkedési dokumentumokba? A ClickUp Brain segíthet az indulásban. Például létrehozhat egy részletes 1. nap ellenőrzőlistát, amely minden olyan feladatot tartalmaz, amelyet az új munkavállalónak az első napján el kell végeznie. Ha pedig kulturális útmutatóra van szüksége, kérje meg az AI-t, hogy készítsen vázlatot a vállalat értékeiről, a döntéshozatal módjáról és a visszajelzések megosztásának módjáról.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy útmutatókat és kézikönyveket készítsen a csapatának.

Szeretné a lehető legtöbbet kihozni a ClickUp Brainből? Nézze meg ezt a videót!

💡 Profi tipp: Használjon alkalmazotti kézikönyv sablonokat, amelyek készen állnak a legfontosabb szakaszok, például a munkaidő, a szabadságolási szabályok, a kommunikációs normák és a csapat elvárásai számára. Csak testreszabja a részleteket a vállalatához, és ossza meg őket az onboarding munkaterületen.

Beilleszkedési feladatok kijelölése

A beilleszkedés nem egy ember feladata – ebben részt vesz a HR, az IT, a felvételi vezető, a mentor és az új munkatárs is.

A ClickUp Tasks segítségével a feladatokat a megfelelő személyeknek rendelheti hozzá, és szükség esetén több csapattagot is bevonhat. Megfigyelőket is hozzáadhat, akik a feladatot megfigyelhetik anélkül, hogy megbízottként szerepelnének. Emellett minden feladatnak határidőt állíthat be, hogy mindenki betartsa az ütemtervet.

A ClickUp Tasks segítségével világos határidőkkel rendelkező beilleszkedési feladatokat rendelhet az egész csapathoz és az új munkatársakhoz.

Több lépésből álló feladatok esetén pedig a feladatba beépíthető ellenőrző listát is hozzáadhat. Ezzel az új munkatársok világos, könnyen emészthető lépéseket kapnak, amelyeket beilleszkedésük során kipipálhatnak.

Tegyük fel, hogy a feladat „Eszköz és rendszer hozzáférés beállítása”. A ellenőrzőlista így néz ki:

Készítsen ellenőrzőlistákat a ClickUp Tasks feladatokban a teendők nyomon követéséhez.

⚒️ Gyors tipp: Ha egy feladat késedelmes, használja a ClickUp Reminders funkciót, hogy gyors emlékeztetőt küldjön a feladatot kapó személynek. Így nem kell folyamatosan emlékeztetőket küldenie, és nem kell azon töprengenie, hogy elmulasztották-e a feladatot.

Kövesse nyomon a beilleszkedés folyamatát

Könnyű elveszíteni a fonalat, ha egyszerre több ember is csatlakozik a csapathoz. A ClickUp Dashboard madártávlatból áttekintést nyújt az onboarding programjáról azáltal, hogy adatokat gyűjt a feladataiból. Láthatja:

Ki van a 1., 2. vagy 30-60-90. héten?

Mely feladatok késnek, melyek készültek el, és melyek vannak veszélyben?

Mi áll még hátra a HR, az IT vagy a vezetők részéről?

Hogyan alakulnak a beilleszkedési idővonalak a különböző pozíciókban?

Központi ClickUp Dashboard segítségével láthatja az új alkalmazottak fejlődését és a beilleszkedés ütemtervét.

📚 További információ: A legjobb teljesítményértékelési sablonok a munkavállalók fejlődésének elősegítéséhez

Zökkenőmentes kommunikáció ütemezése

A beilleszkedés egyértelmű ütemterv nélkül zavarhoz és késedelmekhez vezet. A ClickUp Calendar megoldja ezt azáltal, hogy az összes beilleszkedéssel kapcsolatos eseményt és határidőt egy megosztott nézetben szervezi. Ha a tervek megváltoznak, egyszerűen húzza át az eseményeket az új időpontra, és a ClickUp azonnal frissíti az összes adatot – manuális utólagos beavatkozás nélkül.

Tervezze meg a beilleszkedési eseményeket, képzéseket és bejelentkezéseket a ClickUp AI-alapú naptárával.

Továbbá, a ClickUp Chat az a hely, ahol a csapatok gyors, célzott megbeszéléseket folytathatnak közvetlenül a beilleszkedési feladatok, dokumentumok és ütemtervek keretében.

Ossza meg az új alkalmazottakkal a gyors frissítéseket, linkeket és emlékeztetőket a ClickUp Chat segítségével.

Megjelölheted a csapattagokat, hogy válaszoljanak a munkavállalók kérdéseire, közvetlenül linkelhetsz feladatokhoz vagy dokumentumokhoz, és akár egy kattintással feladatot is létrehozhatsz az üzenetekből (például: „Meg tudnád szervezni Jane 30 napos bejelentkezését?”). Ha pedig a csevegés hosszabb beszélgetéssé alakul, ugyanabból a szálból azonnal elindíthatod a Zoom-hívást.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Automatizálja és személyre szabja a kész sablonokkal

A ClickUp beilleszkedési sablonokat is kínál, hogy ne kelljen a nulláról kezdeni a beilleszkedési folyamatot.

A ClickUp alkalmazott-beilleszkedési sablonja bemutatja a beilleszkedési munkafolyamatot az első napon, az első héten és az első 90 napon. Kap egy strukturált listanézetet a feladatok nyomon követéséhez és egy együttműködési dokumentumnézetet a beilleszkedési források, például irányelvek, ellenőrzőlisták és meleg üdvözlő üzenetek megosztásához.

Ingyenes sablon letöltése Testreszabhatja a beilleszkedési munkafolyamatokat a ClickUp alkalmazott-beilleszkedési sablonjával.

A sablon nyolc feladatállapotot tartalmaz, például „Teendő”, „Folyamatban”, „Segítségre van szükség” és „Felülvizsgálatra kész”. Könnyedén nyomon követheti, hogy az új munkatárs megkezdte-e az IT-beállításokat, elakadt-e a HR-űrlapok benyújtásánál, vagy visszajelzésre vár-e egy befejezett képzéssel kapcsolatban.

Az „Onboarding Week” (Beilleszkedési hét) egyéni mező pedig jelzi, hogy be kell-e fejezniük az 1. hét feladatát, az eszközök beállítását, mielőtt továbblépnének a 2. hét képzési moduljaira.

Hozzon létre egy megismételhető módszert az új alkalmazottak beillesztésére a ClickUp segítségével

A rendezetlen beilleszkedési élmény miatt az új alkalmazottak már a kezdés előtt elveszettnek és elkötelezetlennek érezhetik magukat. A ClickUp egyszerűsíti a folyamatot azzal, hogy mindent egy rendezett térbe hoz.

A Docs segítségével megoszthatja az onboarding anyagokat, a Tasks segítségével kioszthatja a feladatokat és ellenőrizheti az előrehaladást, a Chat segítségével gyors beszélgetéseket folytathat a csapat tagjaival, és az előre megtervezett onboarding sablonok segítségével biztosíthatja a következetességet. A Dashboards segítségével valós időben láthatja, mely onboarding feladatok készültek el, melyek késnek, és hol akadt el valaki.

Szeretne következetes, szervezett beilleszkedési élményt teremteni? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! 🙌