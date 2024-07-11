Hogyan optimalizálhatók a humánerőforrás-folyamatok?

Gondolkodott már azon, hogy egyes vállalatok hogyan vonzzák a legtehetségesebb munkavállalókat, míg mások nehezen tudják betölteni az álláshelyeket? Vagy hogy egy csapat hogyan lehet energikus és produktív, míg mások nap mint nap fáradságosan végzik a munkájukat? A válasz meglepő lehet: mindez a jól meghatározott HR-folyamatokról szól.

A humánerőforrás-folyamatok olyan szisztematikus keretrendszerek, amelyek biztosítják, hogy a szervezet munkaereje egészséges és boldog legyen, és összhangban álljon a szervezet küldetésével. Ezek minden szervezet életereje, segítenek a munkáltatóknak mindenben, a tökéletes tehetségek megtalálásától a munkavállalók boldogulásának biztosításáig.

Megfelelő HR-eljárások nélkül előfordulhat, hogy nem megfelelően képzett munkatársakat vesz fel, a munkavállalók frusztráltak lesznek a nem egyértelmű elvárások miatt, vagy akár jogi problémák is felmerülhetnek, ha nem követik a panaszok vagy a felmondások kezelésére vonatkozó helyes protokollt.

A hatékony humánerőforrás-folyamatok biztosítják a zökkenőmentes működést, a pozitív munkakörnyezetet és a legjobb teljesítményre kész csapatot.

Ez a cikk azt vizsgálja, hogyan lehet egyértelmű HR-folyamatokat létrehozni, kiváló HR-osztályt felépíteni, és eszközöket használni a munkafolyamatok kezdettől végéig történő optimalizálására.

Melyek a legfontosabb HR-folyamatok?

A HR-folyamatok a sikeres és egészséges munkakörnyezet alapkövei. Mindent lefednek, a megfelelő emberek megtalálásától (toborzás) kezdve egészen az elkötelezettségük és elégedettségük fenntartásáig (teljesítménymenedzsment, munkavállalói kapcsolatok).

Vizsgáljuk meg a legfontosabb HR-folyamatokat.

1. Toborzás

A toborzás az erős humánerőforrás-tervezés alapja, amely kaput nyit a tehetséges és sikeres csapat felépítése felé. Ez az első lépés a HR-út során, ahol meghatározza a vállalat tehetségigényét, és elindul, hogy megtalálja a tökéletes személyt, aki betöltheti ezt a pozíciót.

Erre a célra tehetségmenedzsment szoftvert is használhat.

A toborzás olyan feladatokat foglal magában, mint: Munkaköri leírás készítése: Világos és vonzó leírás készítése, amely felvázolja a pozíció feladatait, a szükséges készségeket és a vállalati kultúrát.

Sourcing: Potenciális jelöltek megkeresése állásportálokon, közösségi médián vagy alkalmazottak ajánlásain keresztül

Szűrés: Az önéletrajzok áttekintése és az első interjúk lefolytatása a megfelelő jelentkezők kiválasztása érdekében.

Kiválasztás: A kiválasztott jelöltek alapos interjún, szakmai értékelésen vagy referenciák ellenőrzésén vesznek részt, hogy megtalálják a legalkalmasabb jelöltet.

A jól meghatározott toborzási folyamat vonzhatja a legjobb tehetségeket, csökkentheti a felvételi időt, és erős alapot teremthet vállalatod sikeréhez.

A ClickUp, egy hatékony humánerőforrás-kezelő eszköz, segíthet ezekben a lépésekben. Például ingyenes erőforrást kínál, amely segíthet a toborzási folyamatban: a ClickUp toborzási sablon végrehajtási tervét.

Töltse le ezt a sablont Készítsen projektütemtervet, amely a tevékenységeket és a teendőket projektfázisokba sorolja a ClickUp toborzási sablon végrehajtási tervével.

Nehéz megtalálni a tökéletes munkatársat? Az erős csapatépítés egy egyszerűsített toborzási folyamattal kezdődik.

Így használhatja ki a sablon adta lehetőségeket:

Egyéni feladatállapotok: Az olyan egyéni állapotok, mint „Teendő”, „Folyamatban”, „Bejegyzés szükséges”, „Kész” és „Befejezve” segítenek vizuálisan nyomon követni az egyes feladatok előrehaladását a toborzási folyamatban. Az állapotok könnyen láthatóak, így az egész csapat azonnal megérti, hogy az egyes jelöltek hol tartanak a folyamatban.

Egyéni mezők: Minden feladat kiegészíthető egyéni mezőkkel, amelyek fontos információkat tartalmaznak, például „Dokumentumok” (önéletrajzok, motivációs levelek), „Toborzási szakasz” (szűrés, interjú stb.), „Csapat” (felvételi vezető, HR), „Haladás” (jegyzetek, interjú visszajelzések) és „Erőfeszítés” (becsült szükséges idő). Ez a testreszabott megközelítés biztosítja, hogy minden releváns információ könnyen hozzáférhető legyen minden jelölt és pozíció esetében.

2. Beilleszkedés

A toborzási fázist az onboarding követi, azaz az a humánerőforrás-folyamat, amely biztosítja az új munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedését a vállalati kultúrába és a munkakörbe. Gondolj rá úgy, mint egy új játékos befogadására a csapatba – nem dobnád őket magyarázat nélkül a játékba, igaz? Az onboarding lényege, hogy az új munkavállalókat ellássd azokkal a ismeretekkel, erőforrásokkal és támogatással, amelyekre szükségük van a sikeres munkavégzéshez az első naptól kezdve.

Íme néhány fontos példa arra, hogy mit jelenthet az új munkavállalók beillesztése:

Üdvözlő e-mail küldése a legfontosabb információkkal és az első napra vonatkozó elvárások meghatározása

Meleg fogadtatás, bemutatás a kollégáknak , a munkaterület kialakítása, valamint a vállalat és a pozíció áttekintése

Átfogó képzési programok biztosítása a vállalati politikákról, eszközökről és a szerepükhöz kapcsolódó eljárásokról

Mentor kijelölése , aki válaszol a kérdéseikre, útmutatást ad és segít nekik eligazodni a vállalati kultúrában.

Áttekintik velük a KPI-ket, amelyeket az új munkavállalók teljesítményének értékeléséhez el kell érniük.

Például a Google beilleszkedési programja olyan elképesztő, hogy az új alkalmazottak 77%-a pozitív élményről számol be . A Google ezt egy aprólékos, a beilleszkedés előtti időszakra, a mentorprogramra és egy strukturált orientációs programra összpontosító folyamattal éri el. Sundas Khalid, a Google onboarding bajnoka, kiemeli a pre-boarding fontosságát. „Amint igent mondtam, a Google csapata elárasztott meleg hangvételű e-mailekkel – az interjúztatóktól a leendő vezetőkig, sőt a csapattársakig! Csodálatos érzés volt” – mesélte. Ez megadja az alaphangot egy barátságos és pozitív élményhez a kezdetektől fogva. A Google még az első munkanap előtt párosítja az új munkatársakat, vagyis a Nooglereket, beilleszkedési társokkal. Ezek a „munkahelyi barátok” barátságos arcot és ismerős hangot jelentenek az új környezetben. Az első napon a társ útmutatóként működik, megmutatja nekik a helyszínt és segít nekik beilleszkedni a vállalati kultúrába. A beilleszkedés előkészítésének prioritásként való kezelésével, a társokon keresztül történő kapcsolatépítéssel és átfogó orientációval a Google előkészíti a Nooglerek sikerét.

Ha az új munkatársak beillesztésével kapcsolatos feladatok teljes körű kézi kezelése túl nagy terhet jelent, próbálja meg ingyenes HR-sablonokat használni a folyamat egyszerűsítéséhez.

3. Képzés és fejlesztés

A képzés és fejlesztés (T&D) egy alapvető HR-folyamat, amely túlmutat azon, hogy a munkavállalókat egyszerűen csak a jelenlegi munkájuk elvégzéséhez szükséges készségekkel lássák el. Arról szól, hogy befektessenek a hosszú távú növekedésükbe és potenciáljukba.

Képzés:

Munkakörspecifikus készségek: Az új vagy meglévő alkalmazottak ellátása a munkakörük hatékony ellátásához szükséges speciális ismeretekkel és készségekkel. Ez magában foglalhat szoftveres képzést, termékismereti workshopokat vagy biztonsági protokollokat.

Compliance képzés: A munkavállalók oktatása a vállalati politikákról, jogi előírásokról és etikai irányelvekről, amelyek relevánsak munkájukhoz.

Fejlesztés:

Vezetői képzés: A nagy potenciállal rendelkező alkalmazottak felkészítése a csapatok vezetésére és inspirálására

Soft skills fejlesztés: Segítség a munkavállalóknak a kommunikációs, csapatmunkára, problémamegoldásra és időgazdálkodásra vonatkozó készségek fejlesztésében

Karrierút tervezés: Együttműködés a munkavállalókkal, hogy meghatározzák karrier céljaikat, és lehetőségeket biztosítsanak számukra a vállalaton belüli előrelépésre.

Egy átfogó T&D programba való befektetéssel növelheti az alkalmazottak morálját, javíthatja a munkateljesítményt, ösztönözheti az innovációt és növelheti az alkalmazottak megtartását.

Az Unilever elkötelezte magát amellett, hogy 2025-ig minden alkalmazottját a jövőben is hasznosítható készségekkel ruházza fel az Unilever Compass program keretében. Kutatásukból kiderült, hogy a workshop résztvevői 41%-kal javították az általános termelékenységet.

Patrick Hull, az Unilever Future of Work alelnöke így fogalmazott:

Korán felismertük, hogy nagyobb tehetségmobilitásra, nagyobb rugalmasságra és folyamatos tanulásra van szükség. Mindenki a lifelong learning fontosságáról beszélt, ezért úgy döntöttünk, hogy ideje áttekinteni a piacot olyan eszközök és ötletek után, amelyeket bevezethetünk, hogy hatást gyakoroljunk a szervezetünkre.

Az Unilever egy belső rugalmas munkavégzési programot hozott létre, amelynek célja, hogy az embereket más üzleti területeken felmerülő projektlehetőségekkel párosítsa. Ezt a kezdeményezést egy mesterséges intelligencia platformmal fogják kiegészíteni, amely segít a vezetőknek a projektekhez gyorsan erőforrásokat biztosítani. Felismerve, hogy az emberek sokféleképpen definiálják a értelmes munkát, az Unilever prioritásként kezelte a belső lehetőségek átláthatóságát. Azáltal, hogy minden csapattag számára egyenlő láthatóságot biztosító, egyenlő feltételeket teremtettek, biztosították, hogy a projektfeladatok megfeleljenek az ideális jelöltek törekvéseinek és erősségeinek. Ez a megközelítés olyan kultúrát teremt, amelyben a munkavállalók aktívan olyan munkát végezhetnek, amely megfelel a céljaiknak.

4. Megtartás

Az elkötelezett alkalmazottak a játék kedvéért játszanak; hisznek a szervezet céljaiban. *

A megtartás egy HR-folyamat, amelynek célja, hogy a tehetséges alkalmazottak elégedettek és elkötelezettek maradjanak, és végső soron arra ösztönözze őket, hogy a vállalatnál maradjanak.

Így használja a HR a megtartási stratégiákat a szervezet és az alkalmazottak előnyére:

Versenyképes javadalmazás és juttatások: Versenyképes fizetések, bónuszok, egészségbiztosítás és egyéb juttatások kínálata, hogy megmutassák az alkalmazottak hozzájárulásának értékét.

Munka és magánélet egyensúlya : Rugalmas munkarendek, szabadságolási szabályzatok és kezdeményezések ösztönzése, amelyek segítenek a munkavállalóknak hatékonyan kezelni személyes és szakmai életüket. Rugalmas munkarendek, szabadságolási szabályzatok és kezdeményezések ösztönzése, amelyek segítenek a munkavállalóknak hatékonyan kezelni személyes és szakmai életüket.

Teljesítmény elismerése: A munkavállalók eredményeinek nyilvános és magánjellegű elismerése és jutalmazása a morál és az eredményesség érzésének fokozása érdekében.

Karrierfejlesztési lehetőségek: Folyamatos képzés, mentorprogramok és belső növekedési lehetőségek biztosítása, hogy a munkavállalók motiváltak és elkötelezettek maradjanak.

Pozitív munkakultúra: Olyan együttműködési kultúra, nyílt kommunikáció, tisztelet és pszichológiai biztonság ösztönzése, ahol a munkavállalók értékesnek és támogatottnak érzik magukat.

A ConocoPhillips alkalmazottainak átlagos munkaviszonyának hossza 10,6 év, ami a vállalat által kínált kifogástalan juttatásoknak és előnyöknek köszönhető. A juttatások között szerepelnek az éves pénzbónuszok, az egészségbiztosítás, az életbiztosítás és a fizetés 6%-át kitevő vállalati megtakarítási hozzájárulás, amely néha 6% fölé is emelkedik.

5. Munkavállalói kapcsolatok

A munkavállalói kapcsolatok, amelyek az erős HR-gyakorlatok alapkövei, a munkáltatók és a munkavállalók közötti pozitív és produktív kapcsolatok ápolására összpontosítanak.

Így kezelik a HR-szakemberek ezt a fontos HR-folyamatot:

Kommunikációs csatornák: Világos és következetes kommunikációs csatornák létrehozása, ahol a munkavállalók nyugodtan hangot adhatnak aggályaiknak, javaslatokat tehetnek vagy tanácsot kérhetnek.

Konfliktuskezelés: A munkahelyi konfliktusok tisztességes és hatékony megoldásának elősegítése, legyen szó kollégák, vezetők vagy csapatok közötti konfliktusokról.

Munkavállalói elkötelezettség: Olyan kezdeményezések megvalósítása, amelyek ösztönzik a munkavállalók részvételét, felelősségvállalását és a vállalati kultúrához való tartozás érzését.

Teljesítménymenedzsment: Folyamatos visszajelzések, teljesítményértékelések és fejlődési lehetőségek biztosítása a munkavállalók motivációjának fenntartása és a vállalati célokkal való összhang biztosítása érdekében.

Panaszkezelési eljárások: Világos és hozzáférhető eljárások létrehozása a munkavállalók számára, hogy panaszukat vagy aggályaikat kezelni tudják, biztosítva ezzel a tisztességes és tiszteletteljes folyamatot.

6. Alkalmazotti kérések

A munkavállalói kérelmek egy fontos, de gyakran figyelmen kívül hagyott HR-folyamat, amely megkönnyíti a munkavállalók kérdéseinek, kérelmeinek és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos változásoknak a kezelését.

Így működnek a munkavállalói kérelmek egy jól meghatározott HR-folyamatban:

Központosított rendszer: Felhasználóbarát rendszer (online portál, e-mail cím, dedikált űrlap) bevezetése a munkavállalók számára a kérelmek benyújtásához.

Egyértelmű kategorizálás: Egyértelmű kategóriák létrehozása a gyakori kérésekhez, például szabadság, szabadnap, felszereléscsere vagy juttatások frissítése.

Meghatározott jóváhagyási folyamatok: A különböző típusú kérelmekre vonatkozó egyértelmű jóváhagyási folyamatok vázlatos leírása

Kommunikáció és nyomon követés: A munkavállalók kéréseinek státuszáról egyértelmű kommunikációt biztosítani, és a folyamat során folyamatosan tájékoztatni őket.

7. Teljesítménymenedzsment

A teljesítménymenedzsment, az HR egyik alapvető folyamata, az a szisztematikus módszer, amellyel értékeljük, fejlesztjük és motiváljuk a munkavállalókat, hogy teljes potenciáljukat kihasználják és hozzájáruljanak a vállalat céljainak eléréséhez.

Ez egy folyamatos visszacsatolási körforgás – egy kétirányú folyamat, amelynek során a munkavállalók egyértelmű elvárásokat, folyamatos támogatást és fejlődési lehetőségeket kapnak, miközben hozzájárulásukat elismerik és összhangba hozzák a vállalat stratégiai irányvonalával.

Így használják a HR-szakemberek a teljesítménymenedzsmentet az optimális eredmények elérése érdekében:

Célkitűzés: Az alkalmazottak és a vezetők közötti együttműködésen alapuló Az alkalmazottak és a vezetők közötti együttműködésen alapuló HR-célok kitűzése, biztosítva, hogy az egyéni célok összhangban legyenek a részleg és a vállalat céljaival.

Rendszeres visszajelzés: Az év során folyamatos, pozitív és konstruktív teljesítményértékelés biztosítása.

Teljesítményértékelések: Rendszeres teljesítményértékelések végzése Rendszeres teljesítményértékelések végzése a HR KPI-kkel összhangban, hogy hivatalosan értékeljék a munkavállalók előrehaladását a megállapodott célokhoz képest.

Fejlődési lehetőségek: Az egyéni erősségek és gyengeségek azonosítása, valamint a fejlődési lehetőségek megteremtése képzések, mentorálás vagy készségfejlesztő programok révén.

Teljesítmény elismerése: A kiemelkedő teljesítmény nyilvános és magánjellegű elismerése és jutalmazása

8. Javadalmazás és juttatások kezelése

A kompenzáció és a juttatások, mint alapvető HR-folyamatok, segítenek a tehetséges munkaerő vonzásában, megtartásában és motiválásában. Ezek az Ön által az alkalmazottaknak kínált teljes csomag, amely magában foglalja mind a pénzügyi jutalmakat, mind az értékes előnyöket.

Vegyünk egy növekvő szoftverstartupot. A HR-vezetők versenyképes fizetéseket, alacsony önrésszel rendelkező átfogó egészségbiztosítási terveket, nagylelkű fizetett szabadságot nyaralás és mentális egészség céljából, valamint rugalmas munkarendet kínálhatnak, hogy vonzzák és megtartsák a fiatal tehetségeket a versenyképes technológiai piacon. Bevezethetnek részvényopciós terveket, hogy ösztönözzék az alkalmazottakat és elősegítsék a vállalat sikerében való részesedés érzését.

9. Szabályozási megfelelés

A szabályozási megfelelés biztosítja, hogy a szervezet betartsa az összes vonatkozó munkaügyi törvényt és előírást. Gondoljon rá úgy, mint egy láthatatlan erőterre, amely megvédi a vállalatot a jogi következményektől.

Például, ha egy vállalat nem tartja be a minimálbérre vonatkozó szabályokat, és alulfizeti alkalmazottait, a HR-nek számolnia kell a elégedetlen munkavállalók panaszával, a kormányzati szervek által kiszabott bírságokkal, sőt, akár a hírnevének romlásával is.

Az szabályozási megfelelés prioritásként való kezelésével a HR megóvja a szervezetet a jogi problémáktól, elősegíti a tisztességes és etikus munkakörnyezet kialakítását, és bizalmat épít ki a munkavállalókkal.

10. Kilépés

Bár gyakran háttérbe szorul a toborzás és az új munkavállalók beillesztése mellett, a kilépés egy fontos HR-folyamat, amely biztosítja a munkavállaló és a vállalat közötti zökkenőmentes és professzionális elválást.

Tegyük fel, hogy Sarah, egy technológiai startup marketing menedzsere úgy döntött, hogy új lehetőségeket keres. Íme, hogyan zajlana le egy jól meghatározott kilépési folyamat az ő esetében: Két héttel az utolsó nap előtt: Sarah vezetője, David, megbeszélést szervez, hogy megbeszéljék Sarah távozását. Áttekintik Sarah közelgő feladatait és projektjeit, és meghatározzák, hogy mit kell prioritásként kezelni a befejezés vagy az átadás érdekében.

Egy héttel az utolsó nap előtt: A HR találkozik Sarah-val, hogy megkezdje a kilépési folyamatot. Ez magában foglalja a vállalati tulajdon, például a laptopja és a belépőkártyája begyűjtését, a Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA, egy amerikai egészségbiztosítási folytatási program) szerinti juttatásai felülvizsgálatát, valamint az utolsó fizetés közvetlen átutalásának beállítását.

Utolsó nap: Sarah a reggelt sürgős feladatok befejezésével és átadási megbeszélésekkel tölti kollégáival, hogy biztosítsa feladatkörének zökkenőmentes átadását. Részt vesz a csapat által szervezett búcsúebéden is, ahol informális búcsút vehet és jókívánságokat kaphat.

Egy héttel az utolsó nap után: A HR távozási interjút készít Sarah-val. Itt őszintén megoszthatja véleményét a vállalatnál szerzett tapasztalatairól, mind a pozitívakat, mind a negatívakat.

Egy hónappal az utolsó munkanap után: Sarah megkapja az utolsó fizetését és az HR-találkozón megállapodott összes fennmaradó juttatást. A vállalat kérésére hivatalos ajánlólevelet is küld neki, amelyben kiemeli képességeit és hozzájárulásait.

Ez a példa egy zökkenőmentes kilépési folyamatot mutat be, amely mind Sarah, mind a vállalat számára előnyös.

11. HR-tervezés

A humánerőforrás-tervezés stratégiai folyamat, amelynek célja a jövőbeli munkaerő-igények előrejelzése és azok kielégítését szolgáló kezdeményezések kidolgozása. Gondolj rá úgy, mint egy útitervre: a HR elemzi a jelenlegi tehetségeket, az üzleti célok alapján előrejelzi a jövőbeli igényeket, és terveket készít a hiányosságok pótlására. Ez magában foglalhat célzott toborzást, képzési programokat vagy a kulcsfontosságú pozíciók utódlásának tervezését.

Például egy növekvő technológiai vállalat HR-szoftvert használhat a tervezéshez, hogy azonosítsa a következő évben szükséges további szoftverfejlesztők számát. Az HR-vezetők ezután kidolgoznák a toborzási stratégiát a legjobb tehetségek vonzása érdekében, miközben megvizsgálnák a belső képzési programokat is a meglévő alkalmazottak továbbképzése érdekében.

Most, hogy már ismeri a átfogó HR-folyamatok ellenőrzőlistáját, vizsgáljuk meg annak fontosságát.

A HR-folyamatok fontossága

A jól kezelt HR-folyamatokkal nem rendelkező szervezet csupán tehetséges egyének gyűjteménye, akik egy egységes cél elérése érdekében küzdenek.

A hatékony HR-folyamatok biztosítják, hogy mindenki hozzájáruljon a virágzó vállalat létrehozásához. Vizsgáljuk meg, hogy a robusztus HR-folyamatok milyen konkrét módon alakítják ki a valóban kivételes szervezeteket.

HR-folyamatok és modern vállalkozások

A HR-folyamatok minden modern vállalkozás gerincét képezik. Biztosítják a tehetségek zökkenőmentes áramlását, a legjobb jelöltek vonzásától a munkavállalók elégedettségének és elkötelezettségének fenntartásáig. Gondoljon rájuk úgy, mint egy magas teljesítményű csapat felépítésének receptjére. Egy erős HR-menedzsment rendszer a következőket eredményezi:

Jobb toborzás: A munkához megfelelő tehetségek megtalálása

Csökkentett fluktuáció: A legjobb alkalmazottak megtartása

Megnövekedett termelékenység: A munkavállalók elkötelezettségének növelése a jobb teljesítmény érdekében

Pozitív munkakultúra: Az innováció ösztönzése a boldog munkahelyen keresztül

Hogyan befolyásolják a HR-folyamatok a munkavállalók megtartását, a munkával való elégedettséget és a termelékenységet?

A racionalizált HR-folyamatok az erős munkavállalói élmény alapkövei. Logikus láncban közvetlenül befolyásolják a munkaerő megtartását, elégedettségét és termelékenységét:

A hatékony HR-folyamatok (toborzás, beilleszkedés, képzés) jobb felvételi döntésekhez vezetnek, és a munkavállalóknak a sikerhez szükséges készségeket biztosítják.

Azok a munkavállalók, akik értékesnek és felkészültnek érzik magukat , nagyobb valószínűséggel elégedettek a munkájukkal.

Az elégedett alkalmazottak elkötelezettebbek és produktívabbak , és a legjobb munkájukat nyújtják.

A magas termelékenység pozitív üzleti eredményekhez vezet, megerősítve a hatékony HR-folyamatok értékét.

A jól kezelt HR-gyakorlatok boldog és produktív munkaerőt hoznak létre, ami elősegíti a szervezet sikerét. A McKinsey 2024-es jelentése szerint az átfedések eltávolítása, a rétegek számának csökkentése és a kontrolltartományok kiigazítása 5–10 százalékos hatással lehet a hatékonyság növelésére, ami közvetlenül befolyásolja a munkavállalók termelékenységét.

A HR-folyamatok hatása a távmunkára, a munkavállalói elkötelezettségre és a csapatdinamikára

A világjárvány utáni távmunka környezetben a HR-folyamatok fontosabbak, mint valaha. Hidakként működnek a fizikai távolságok között, befolyásolva a munkavállalók elkötelezettségét és a csapatdinamikát. Íme, hogyan:

Strukturált beilleszkedés: Képzelje el, hogy egy új alkalmazottat megfelelő bemutatás vagy képzés nélkül egy virtuális csapatba dobnak. A jól meghatározott beilleszkedési folyamat (gondoljon például online képzési modulokra, virtuális bemutatkozó találkozókra) segít a távoli munkavállalóknak abban, hogy az első naptól kezdve jól érezzék magukat, felkészültek legyenek és kapcsolódjanak a csapathoz.

Világos kommunikációs csatornák: A távmunka elszigetelődést okozhat. A HR elősegíti az elkötelezettséget azáltal, hogy világos kommunikációs csatornákat hoz létre (például dedikált Slack-csatornákat, rendszeres videohívásokat), ahol a munkavállalók nyugodtan hangoztathatják ötleteiket vagy aggályaikat.

Teljesítménymenedzsment: A teljesítményértékelés nem lehet egy évente egyszer elvégzett utólagos gondolat. A HR erős csapatdinamikát támogat azáltal, hogy ösztönzi a rendszeres visszajelzéseket, például a vezetők és a távoli munkavállalók közötti videókonferenciákat. Ez biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen és motivált maradjon.

Arról van szó, hogy olyan virtuális környezetet kell létrehozni, ahol mindenki értékesnek érzi magát, kapcsolódást érez és készen áll arra, hogy a legjobb munkáját nyújtsa.

A HR-folyamatok hatása a „tehetségekért folyó háborúra”

A McKinsey 1997-ben alkotta meg a „tehetségekért folyó háború” kifejezést, hogy leírja azokat a nehézségeket, amelyekkel a vállalatok szembesülnek a képzett munkavállalók megtalálásában és felvételében. A képzett jelentkezők korlátozott száma miatt a vállalatok heves küzdelmet folytatnak a legjobb teljesítményű munkavállalók vonzása és megtartása érdekében.

Ez nem egy átmeneti trend, hanem az új normális. És ebben a háborúban a hatástalan HR-folyamatok az ellenségei. Drága időt, erőforrásokat pazarolnak, és végső soron elszalasztják az esélyét, hogy megszerezze a győzelemhez szükséges tehetségeket.

A HR-folyamatok kritikus szerepet játszanak ebben a háborúban:

A toborzási verseny megnyerése: Az egyértelmű munkaköri leírásokkal, célzott elérhetőséggel és zökkenőmentes felvételi eljárással rendelkező erős toborzási folyamatok vonzzák a legtehetségesebb munkavállalókat.

A munkavállalói lojalitás építése: A munkavállalói elkötelezettségbe, képzésbe és fejlesztési programokba való befektetés értékérzetet teremt és motiválja a munkavállalókat, hogy maradjanak.

A vezetők felhatalmazása: A HR felruházza a vezetőket azokkal a készségekkel és erőforrásokkal, amelyekkel pozitív munkakultúrát teremthetnek, hatékony visszajelzéseket adhatnak és foglalkozhatnak a munkavállalók aggályaival.

A hatékony HR-folyamatok alkalmazásával a vállalatok átalakulhatnak csatatérről mágnesgé, vonzva és megtartva a legjobb tehetségeket a jövőért folyó harcban.

Teljes körű HR-folyamatkezelés

A végpontok közötti HR-folyamatkezelés (E2E HRM) a munkavállalók teljes életciklusának kezelését jelenti, attól kezdve, hogy egy potenciális jelölt felkelti az érdeklődését, egészen a végső távozásáig.

Segít létrehozni egy zökkenőmentes és stratégiai utat, amely mind a munkavállalók, mind a szervezet számára előnyös. Néhány előnye:

Jobb jelöltélmény: A zökkenőmentes és hatékony toborzási folyamat vonzza a legjobb tehetségeket és pozitív munkáltatói márkát épít – még abban az esetben is, ha a jelöltet végül nem veszik fel.

Egy Reddit -felhasználó így írta le elutasítási tapasztalatát : „A KPMG egyik menedzsere felhívott az interjú után, mivel nagyon jól kijöttünk egymással. Elnézést kért, hogy nem kaptam meg az állást, és elmondta, miért nem választottak engem (GPA). Nagyra értékeltem a hívást, és mostantól szakmai kapcsolatot fogunk fenntartani.”

Fokozott munkavállalói elkötelezettség: Az egyszerűsített beilleszkedés, a folyamatos fejlődési lehetőségek és a világos teljesítménymenedzsment értékérzetet és motivációt teremt a munkavállalókban.

Megnövekedett megtartási arány: A pozitív munkavállalói élmény csökkenti a fluktuációt és megtartja a legjobb munkatársakat.

Jobb döntéshozatal: Az E2E folyamatokból származó, adatokon alapuló betekintés információval szolgál a stratégiai HR-döntésekhez.

a HR-vezetők 38%-a vizsgálta vagy alkalmazta már az AI-megoldásokat a folyamatok hatékonyságának javítása érdekében a szervezetén belül. Csökkentett költségek: Az automatizálás és az egyszerűsített folyamatok időt és erőforrásokat takarítanak meg a HR-csapatok számára. A Gartner jelentése szerinta szervezetén belül.

A hatékony HR-folyamatok nem csupán a feladatok elvégzését jelentik. Hozzájárulnak a szervezet általános sikeréhez.

Íme néhány fontos mutató, amellyel mérheted HR-folyamataid hatékonyságát: Felvételi idő: Méri, hogy mennyi időbe telik egy megüresedett pozíció betöltése. A rövidebb felvételi idő hatékony toborzási folyamatot jelez.

Új munkavállalók megtartási aránya: Nyomon követi az új munkavállalók azon százalékos arányát, akik egy meghatározott időszak (pl. egy év) után is a vállalatnál maradnak. A magas megtartási arány erős beilleszkedési és fejlesztési programot jelez.

Munkavállalói elégedettség: A felmérések és visszajelzési mechanizmusok feltárhatják a munkavállalók véleményét a tapasztalataikról. A magas elégedettség pozitív munkakultúrát és hatékony HR-gyakorlatokat jelez.

Képzési ROI (befektetés megtérülése): A képzési programok pénzügyi előnyeit méri a költségeikhez viszonyítva. Bemutatja a munkavállalók fejlesztésébe való befektetés értékét.

Távolléti arány: Nyomon követi a munkavállalók távollétének gyakoriságát. Az alacsony távolléti arány egészséges és elkötelezett munkaerőt jelez.

Nehézségeket okoz a teljes körű HR-folyamatok kialakítása, vagy nem tudja, hol kezdje? A ClickUp HR-menedzsment platformja útmutatást és segítséget nyújt Önnek.

Egyszerűsítse a felvételi, beilleszkedési és munkavállalói fejlesztési folyamatokat a ClickUp HR menedzsment platformjával.

Ez az átfogó platform rengeteg eszközzel és sablonnal segíti Önt a teljes HR-folyamatkezelés minden lépésében:

Feladatkezelés

A ClickUp feladatok és a több mint 15 rugalmas ClickUp nézet kombinálásával HR-csapatod különböző, igényeikhez igazított feladatnézeteket hozhat létre.

Állítson be prioritásokat HR-csapatának tagjai számára, hogy végigmenjenek a ClickUp Tasks alkalmazáson belüli teljes HR-folyamaton.

Létrehozhat egy vizuális folyamatot a toborzási folyamatához, drag-and-drop funkcióval, amellyel a jelölteket a különböző szakaszok között mozgathatja (pl. forráskeresés, szűrés, interjúk).

Készítsen ellenőrzőlistákat az új munkavállalók beillesztéséhez, hogy zökkenőmentesen tudjanak átállni új szerepükbe. Állítson be ismétlődő feladatokat és emlékeztetőket a teljesítményértékelésekhez, hogy a vezetők ne térjenek el a tervtől, és időben visszajelzést adjanak az alkalmazottaknak.

Valós idejű együttműködés

Központosítsa az összes alkalmazotti dokumentumot a ClickUp Docs segítségével, és hozzon létre egy biztonságos és könnyen hozzáférhető adattárat.

Rögzítsd az új alkalmazottak és a távozó munkavállalók releváns dokumentumait a ClickUp Docs mappáikban.

Tárolja az önéletrajzokat, teljesítményértékeléseket, képzési anyagokat és egyéb releváns dokumentumokat kijelölt mappákban vagy munkaterületeken. A valós idejű közös szerkesztési funkciók és a szálba rendezett megjegyzések segítségével zökkenőmentes együttműködést biztosít a dokumentumok terén, így mindenki ugyanazon az oldalon marad.

A ClickUp HR tudásbázis sablonját is felhasználhatja az HR-információk tárolásának egyszerűsítésére.

Töltse le ezt a sablont Tárolja könnyedén HR-adatait a ClickUp HR tudásbázis sablonjában

Munkatársai a ClickUp HR tudásbázisának segítségével könnyedén hozzáférhetnek a fontos információkhoz. Ez a központi adattár biztosítja, hogy HR-munkatársai kevesebb időt töltsenek a kérdések megválaszolásával, és több időt fordíthassanak stratégiai feladatokra.

Így segítheti a sablon a csapatodat:

Hozzon létre egy átfogó, könnyen navigálható tudásbázist

A kritikus HR-dokumentumok rendezése és tárolása egy kényelmes helyen

Kövesse nyomon a szabályzatváltozásokat és a dokumentumok frissítéseit az idő múlásával

Követő kommunikáció

Használja a ClickUp űrlapokat az adatgyűjtés és a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. Készítsen online űrlapokat különböző HR-folyamatokhoz, például az új munkavállalók beillesztéséhez, a teljesítményértékeléshez, a kilépési interjúkhoz vagy a szabadságkérelmekhez.

Készítsen felhasználóbarát felületű űrlapokat a szükséges információk hatékony összegyűjtéséhez. A ClickUp automatikusan kitölti az adatokat a megfelelő mezőkbe, csökkentve ezzel a kézi adatbevitelt és értékes időt takarítva meg az HR-csapatoknak.

Például a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját használhatja, hogy előnyt szerezzen a munkavállalói visszajelzések terén.

Töltse le ezt a sablont Testreszabhatja visszajelzéseinek gyűjtését, és egy helyen tekintheti meg az összes visszajelzést, így javíthatja a kultúrát és a munkakörnyezetet a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával.

Ez a sablon rendkívül értékes lehet a munkavállalók visszajelzéseinek összegyűjtéséhez és kezeléséhez. Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amelyeket az HR-folyamatokban lehet alkalmazni:

Testreszabhatja a sablont, hogy egyszerűsítse a munkavállalói visszajelzések gyűjtésének folyamatát. Készítsen olyan kérdéseket, amelyek az egyedi igényekhez igazodnak, például az új munkavállalók beilleszkedési tapasztalatai, a teljesítményértékelések vagy a vállalati kultúra

Hatékonyan nyomon követheti az alkalmazottak visszajelzéseit olyan egyéni státuszokkal, mint „Megoldandó” vagy „Végrehajtva”. Az egyéni mezők segítségével a visszajelzéseket osztályok, alkalmazotti csoportok vagy típusok (pl. javaslat, aggály) szerint kategorizálhatja.

Rendezze a munkavállalók visszajelzéseit az egyszerű elemzés érdekében. Hozzon létre speciális nézeteket, például „Megvalósítható javaslatok” vagy „Osztályok problémái”, hogy azonosítsa a trendeket és prioritásokat állítson fel a fejlesztési erőfeszítésekhez.

Használja a ClickUp projektmenedzsment eszközeit a visszajelzések megvalósításának nyomon követéséhez. Rendeljen feladatokat a megfelelő csapatoknak, állítson be határidőket a problémák megoldására, és használjon olyan funkciókat, mint az e-mail értesítések és a függőségi figyelmeztetések, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot és a megfelelő időben történő intézkedéseket.

Gyorsított ismétlődő HR-folyamatok

Használja az ingyenes HR-sablonokat, hogy előnyt szerezzen az emberi erőforrás menedzsment folyamataiban.

Például az új munkatársak beillesztésével foglalkozó csapatok a ClickUp Employee Onboarding Template sablon segítségével gyorsan végigmehetnek a szakasz különböző lépésein.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Employee Onboarding Template segítségével megkönnyítheti az új munkatársak beilleszkedését a csapatokba.

Az első benyomás nagyon fontos, különösen az új munkavállalók fogadásakor. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy zökkenőmentes és vonzó beilleszkedési élményt teremtsen, amely megalapozza a sikert. Használja ezt a sablont a következőkre:

Készítsen egy lépésről lépésre haladó ellenőrző listát , amely biztosítja, hogy az új munkavállalók beilleszkedésének minden aspektusa le legyen fedve, a beilleszkedés előtti papírmunkától a bemutatkozásokig és a képzésekig. Tartson mindent szervezetten és terv szerint, így elkerülheti a kihagyott feladatok okozta stresszt.

A sablonban ütemezze be a fontos találkozókat és feladatokat , hogy minden érintett fél (új alkalmazottak, vezetők, csapat tagok) tájékozott és felkészült legyen. Ez biztosítja a világos kommunikációt és a zökkenőmentes átmenetet az új alkalmazott számára.

Segítse elő az új munkatársak és a kollégák közötti együttműködést. Szervezzen csapat ebédeket vagy kávézást, ösztönözve a korai kapcsolatépítést és a vállalati kultúrához való tartozás érzését.

Ha pedig az onboarding folyamatban akadt el, a ClickUp Onboarding Checklist Template (Onboarding ellenőrzőlista sablon) segíthet Önnek.

Töltse le ezt a sablont Segítsen a vezetőknek és a HR-szakembereknek a ClickUp Onboarding Checklist Template (Bevezetési ellenőrzőlista sablon) segítségével megfelelően fogadni az új alkalmazottakat a vállalatnál.

Segítsen az új munkatársaknak beilleszkedni és felkészülni a sikerre. Ez a sablon az új munkatársak beilleszkedését stratégiai előnnyé alakítja.

Így segít gyorsabb és hatékonyabb beilleszkedési élményt biztosítani:

Készítsen személyre szabott ellenőrzőlistákat az egyes pozíciókhoz. Ez biztosítja a célzott és releváns beilleszkedési élményt, és ellátja az új alkalmazottakat a kiváló teljesítményhez szükséges speciális ismeretekkel és eszközökkel.

Bontsa le az új munkatársak beilleszkedési feladatait világos, végrehajtható lépésekre. Az új munkatársak egyértelmű utasításokat kapnak, ami minimalizálja a zavart és maximalizálja termelékenységüket az első naptól kezdve.

Kövesse nyomon az új munkatársak beilleszkedésének folyamatát valós időben. A ClickUp áttekinthető képet nyújt a feladatok elvégzéséről, biztosítva, hogy az új munkatársak beilleszkedésének minden szempontja a terv szerint haladjon. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy azonosítsák a lehetséges akadályokat és proaktív módon beavatkozzanak.

HR-folyamatok és HR-rendszerek

A HR-folyamatok irányítják és koordinálják a tevékenységeket, míg a HR-rendszerek vagy HRMS-szoftverek életre keltik ezeket a folyamatokat.

Vizsgáljuk meg a sikeres HR-stratégia kialakításának két kulcsfontosságú elemének legfontosabb különbségeit:

Funkció HR-folyamatok HR-rendszerek Meghatározás A munkavállalói életciklus kezeléséhez használt, pontosan meghatározott lépések, tevékenységek és módszerek, a toborzástól a kilépésig. Szoftveralkalmazások és technológiai platformok, amelyek automatizálják, egyszerűsítik és támogatják a HR-folyamatokat Fókusz Stratégiai: Az HR-tevékenységek mögötti „mi” és „miért” meghatározása Működési: Az HR-folyamatok hatékony végrehajtásához szükséges eszközök és technológia biztosítása Rugalmasság A vállalatok egyedi igényeihez igazítható és testreszabható Kevésbé rugalmas, előre meghatározott jellemzőkkel és funkciókkal Példák – Toborzási folyamat (szűrés, interjúk) – Teljesítménymenedzsment (célkitűzés, visszajelzés) – Képzési és fejlesztési programok – Jelentkezők nyomon követési rendszere (ATS) – Tanulási menedzsment rendszer (LMS) – Bérszámfejtési és juttatási szoftver Evolúció Az üzleti igényeknek megfelelően idővel fejlődhetnek és változhatnak Frissítések és aktualizálások szükségesek a technológiai fejlődéssel való lépéstartáshoz

A HR-folyamatok és a HR-rendszerek egymást kiegészítik. A jól meghatározott folyamatok egyértelmű útitervet biztosítanak a munkaerő menedzseléséhez, míg a HR-rendszerek a technológiát biztosítják ezeknek a folyamatoknak a hatékony és eredményes végrehajtásához.

Vizsgáljuk meg, milyen kulcsszerepet játszanak a HR-rendszerek a HR-folyamatok kezelésében:

A munkafolyamatok egyszerűsítése: A HR-folyamatok ismétlődő feladatokat is magukban foglalhatnak, mint például interjúk ütemezése, ajánlatlevelek küldése vagy képzési anyagok kezelése. A HR-rendszerek automatizálják ezeket a feladatokat, így a HR-szakemberek több időt fordíthatnak stratégiai kezdeményezésekre.

A pontosság javítása: A kézi adatbevitel hibákhoz vezethet. A HR-rendszerek minimalizálják ezt a kockázatot azáltal, hogy központi adattárolást és automatizált adatátvitelt biztosítanak a különböző funkciók között.

A kommunikáció javítása: A HR-rendszerek megkönnyítik a kommunikációt a szervezeten belül. Az alkalmazottak elektronikus úton hozzáférhetnek a fizetési jegyzékekhez, szabadságot kérhetnek vagy visszajelzést adhatnak, míg a vezetők visszajelzést adhatnak és nyomon követhetik a teljesítménymutatókat.

Az alkalmazottak önkiszolgálásának elősegítése: A HR-rendszerek lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy saját HR-tapasztalataik bizonyos aspektusait maguk kezeljék. Frissíthetik személyes adataikat, jelentkezhetnek juttatási programokra, vagy önállóan hozzáférhetnek képzési modulokhoz.

Adat alapú döntéshozatal: A HR-rendszerek hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek és elemeznek a toborzás, a teljesítmény, a munkaerő-megtartás és más kulcsfontosságú területekről. Ezek az adatok értékes betekintést nyújtanak, amelyet a HR-szakemberek felhasználhatnak a megalapozott döntések meghozatalához és a HR-stratégiák optimalizálásához.

Kara Smith, az Instant Teams műveleti programmenedzsere nagyra értékeli a ClickUp-ot, mert minden részlegben hatékonyságot teremt:

A platform egy helyszínt biztosított számunkra a folyamatok hatékonyságának növeléséhez. A ClickUp csapata kiváló tagokból áll, akik mindig nyitottak a visszajelzésekre, és keményen dolgoznak annak érdekében, hogy a visszajelzések alapján végrehajtsák a változtatásokat. Ez egy olyan támogató rendszer, amilyet még soha nem láttam. Minden csapat profitálhat az automatizálásból, és a ClickUp ezt szó szerint minden olyan helyzetben biztosítja, amellyel eddig találkoztam, azonban a ClickUp legnagyobb előnye az, hogy a folyamatokat és eszközöket egyetlen munkaterületre egyszerűsíti. ”

A platform egy helyszínt biztosított számunkra a folyamatok hatékonyságának növeléséhez. A ClickUp csapata kiváló tagokból áll, akik mindig nyitottak a visszajelzésekre, és keményen dolgoznak annak érdekében, hogy a visszajelzések alapján végrehajtsák a változtatásokat. Ez egy olyan támogató rendszer, amilyet még soha nem láttam. Minden csapat profitálhat az automatizálásból, és a ClickUp ezt szó szerint minden olyan helyzetben biztosítja, amellyel eddig találkoztam, azonban a ClickUp legnagyobb előnye az, hogy a folyamatokat és eszközöket egyetlen munkaterületre egyszerűsíti. ”

A HR-folyamatok automatizálása

A HR-csapatok sokféle feladatot látnak el. Képzelje el, hogy egyszerre kell foglalkozniuk a toborzással, az új munkavállalók beillesztésével, a képzéssel és még sok mással, miközben biztosítaniuk kell a pontosságot és a hatékonyságot. A HR-folyamatok automatizálása olyan, mint egy szuperhős segédje, amely számos előnnyel jár:

Növelje a hatékonyságot: az automatizálás időt takarít meg az ismétlődő feladatoknál, így az HR-nek több ideje marad a stratégiai munkára.

Pontosság és gyorsaság: Az automatizált folyamatok biztosítják az adatok pontosságát és egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

Felhatalmazott alkalmazottak: Az önkiszolgáló lehetőségek javítják az alkalmazottak élményét

Adatokon alapuló döntések: A HR-automatizálás betekintést nyújt a HR-stratégiák optimalizálásához

Költségmegtakarítás: Az automatizálás csökkenti a manuális munkát és az adminisztratív terheket.

Megfelelés és elkötelezettség: Az automatizált munkafolyamatok biztosítják a megfelelést, és felszabadítják a HR-t, hogy az alkalmazottak elkötelezettségére koncentrálhasson.

A HR-automatizálás kapcsolata az innovációval és az üzleti folyamatok menedzsmentjével

A HR-folyamatok automatizálása összeköti az innovációt és az üzleti folyamatok menedzsmentjét (BPM):

Innováció

Szabadítja fel a HR-t a kreativitás és az adatalapú innováció számára

Új technológiákat tesztel, előkészítve az utat a szélesebb körű innováció előtt

BPM

Egyszerűsíti a munkafolyamatokat és javítja az adatintegrációt, összhangban a BPM céljaival

A HR-gyakorlatok szabványosítása a hatékony BPM érdekében

Az automatizálás szerepe a munkaerő-forgalom csökkentésében

A munkavállalói fluktuáció terhet jelent a vállalkozások számára. A HR-automatizálás többféle megközelítéssel küzd ez ellen:

Az automatizálás egyszerűsíti a toborzást, az új munkavállalók beillesztését és a képzést, így már az első naptól kezdve pozitív munkavállalói élményt teremt.

Az automatizált tanulás fenntartja a munkavállalók elkötelezettségét és fejleszti készségeiket

A rendszeres visszajelzés és elismerés az automatizálás révén biztosítja, hogy a munkavállalók értékesnek érezzék magukat.

A HR-automatizálás felszabadítja a HR-t, hogy kapcsolatba lépjen a munkavállalókkal és foglalkozzon az ő problémáikkal.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat, automatizálja a rutin feladatokat, és kezelje a projektátadásokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automation használata

A ClickUp Automations funkciót a projektmenedzsment platformon belül kombinálhatja. Válasszon több mint 100 automatizálás közül, és testreszabhatja azokat egyedi HR-folyamataidhoz a feladatokhoz tartozó egyéni mezők és állapotok segítségével.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot más HR-eszközökhöz és platformokhoz, hogy automatizálja az adatátvitelt és tovább egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Rendszeres időközönként indítson felméréseket és pulzusellenőrzéseket, hogy összegyűjtse a munkavállalók visszajelzéseit.

Automatikusan küldjön születésnapi vagy munkaviszony-évfordulós üzeneteket az alkalmazottaknak. Kövesse nyomon az alkalmazottak elismerési programjait automatizált pontokkal vagy jelvényekkel. Állítson be ismétlődő feladatokat a teljesítményértékelésekhez és visszajelzésekhez.

Automatikusan értesítse a vezetőket, amikor a felülvizsgálatok esedékesek. Kövesse nyomon a teljesítménycélok és -feladatok előrehaladását automatizált jelentésekkel. Az automatizálás kreatív felhasználásával a HR-csapatok unalmas feladatokat zökkenőmentes HR-folyamatokká alakíthatnak.

A HR-folyamatok legfontosabb fejleményei és jövőbeli trendjei

Íme a kiterjesztett elemzéseket magukban foglaló legfontosabb HR-automatizálási trendek áttekintése:

AI eszközök a HR számára: automatizálják a szűrést, személyre szabott élményeket nyújtanak (chatbotok), képzéseket javasolnak (tanulási útvonalak ajánlása) és segítenek a komplex döntéshozatalban (pl. jelöltek kiválasztása).

Robotizált folyamatok automatizálása: Ismétlődő feladatok (adatbevitel, ütemezés) kezelése, a pontosság javítása és a szabályoknak való megfelelés biztosítása

Önkiszolgálás: Lehetővé teszi a munkavállalók számára az önkiszolgáló portálok és a mobil hozzáférés használatát (bérlapok, juttatások igénylése, szabadságkérelmek).

Adat alapú döntések (kiterjesztett elemzéssel): Könnyen érthető formátumban (vizualizációk, jelentések) biztosít adatokat és elemzéseket a megalapozott HR-döntésekhez. A kiterjesztett elemzés mesterséges intelligenciát használ a mélyebb betekintés és a jelentések automatizálása érdekében, így a HR-szakemberek stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhatnak.

Emberi érintés: Az HR fókuszát a stratégiára, a kapcsolatokra és a munkakultúrára helyezi, adatok és automatizálás segítségével időt szabadítva fel ezekre a fontos területekre.

Javítsa a HR-folyamatokat a munkavállalói megtartás növelése érdekében

Az alapvető humánerőforrás-folyamatok nem csak betöltik a pozíciókat, hanem erős vállalati kultúrát építenek, ösztönzik a munkavállalók elkötelezettségét, elősegítik a szervezeti célok elérését, és végső soron a sikert is.

Ahhoz, hogy mindig egy lépéssel előrébb járj, megfelelő eszközökre van szükséged. Nézd meg a ClickUp-ot, egy hatékony platformot, amely zökkenőmentesen integrálható HR-folyamataidba. Egyszerűsíti az új munkatársak beilleszkedését testreszabható ellenőrzőlistákkal, automatizálja a feladatokat emlékeztetőkkal, és adatelemzéseket használ a munkavállalók elkötelezettségének nyomon követésére – mindezt egyetlen, felhasználóbarát platformon.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, hogy HR-szakembereid stratégiai partnerekké válhassanak, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhassanak: egy boldog, produktív és jövőbiztos munkaerő felépítésére!