10 moráljavító, munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenység, amit érdemes azonnal kipróbálni

Idő, pénz és erőforrások befektetése a legjobb tehetségek toborzásába csak a feladatok felének elvégzése. Hatékony munkavállalói elkötelezettségi stratégia kidolgozása kulcsfontosságú a tehetségek megtartásához, potenciáljuk maximális kihasználásához és a szervezet iránti lojalitásuk biztosításához.

A Gallup jelentése azonban megállapította, hogy a munkavállalók 77%-a vagy nem elkötelezett, vagy aktívan elfordult a munkától. Ha Ön is ide látogatott, akkor valószínűleg felismerte, hogy mennyire fontos áthidalni ezt a szakadékot. Ennek eredményeként Ön is elkötelezettséget növelő ötleteket keres. Mi segítünk Önnek.

Összeállítottunk egy listát szórakoztató, munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységekről, amelyekkel visszahozhatja a lelkesedést a munkahelyére, és erős csapatokat építhet, amelyek a vállalat sikeréért fognak dolgozni.

Mik azok a munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységek?

A munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységek különböző játékok, események, akciók vagy szerepjátékok, amelyek célja a csapatok munkájuk és a vállalat iránti érzelmi elkötelezettségének és lelkesedésének javítása.

Ez azt jelenti, hogy az elkötelezett munkavállalók nem csak a fizetésért, az alkalmi bónuszokért vagy a következő előléptetésért dolgoznak. Ők a vállalat rövid és hosszú távú céljainak elérésében is érdekeltek. Ezek a munkavállalók új ötleteket javasolnak, szívesen vállalnak kihívásokat, és kérés nélkül is többletmunkát végeznek. 💪

Ezzel szemben a motiválatlan munkavállaló csak a legszükségesebb minimumot végzi el, hogy megússza a napot. Be- és kijelentkezik, és inkább az órát figyeli, mint a vállalat fejlődéséhez való hozzájárulását. A kihívásokat pedig nem a növekedés lehetőségeként, hanem teherként tekinti, és elkerüli őket.

Összességében tehát az elkötelezett munkavállalók ösztönzik az innovációt, hozzájárulnak a pozitív munkahelyi kultúrához, és segítik a vállalatot abban, hogy a folyamatosan változó üzleti környezetben is rugalmas maradjon.

Ugyanakkor a motiválatlan munkavállalók általában rontják a termelékenységet és lassítják a vállalkozás céljainak elérését.

Miért fontos az alkalmazottak elkötelezettsége?

Azok a vállalatok, amelyek prioritásként kezelik és befektetnek a munkavállalói elkötelezettség javításába, hatalmas eredményeket érnek el minden területen. A Gallup 2020-as tanulmánya szerint a magas munkavállalói elkötelezettség a következőket eredményezi:

21%-kal magasabb jövedelmezőség

81%-os csökkenés a hiányzások számában

41%-kal kevesebb minőségi hiba

14%-os termelékenységnövekedés

10%-kal növekszik az ügyfelek lojalitása és elkötelezettsége

18%-kal alacsonyabb fluktuáció a magas fluktuációjú szervezetekben és 43%-kal alacsonyabb fluktuáció az alacsony fluktuációjú szervezetekben.

Egyszerűen fogalmazva: a magas munkavállalói elkötelezettség magas üzleti hozamot jelent. 📈

Mi befolyásolja az alkalmazottak elkötelezettségét?

A fizetések és a bónuszok fontos szerepet játszanak a munkavállalói elkötelezettségben, de önmagukban nem elegendőek. Nézzük meg tehát a munkavállalói elkötelezettséget befolyásoló egyéb kulcsfontosságú tényezőket:

Vezetés: A munkavállalói elkötelezettség a vezetőségtől indul. Ha a vezetők hisznek a vállalat céljaiban és ezt tetteikkel is kifejezik, akkor a munkavállalók is nagyobb valószínűséggel csatlakoznak hozzájuk.

Egyértelmű kommunikáció: A munkavállalók egyértelműséget akarnak. A nem egyértelmű elvárások vagy az iránymutatás hiánya zavart okoz és csökkenti az elkötelezettséget.

Munkavállalói elismerés : Az emberi természetben rejlik, hogy elismerést várunk a kemény munkáért. Az olyan juttatások, mint a bónusz vagy a fizetésemelés nagyszerűek, de néha egy egyszerű „köszönöm” is sokat jelenthet abban, Az emberi természetben rejlik, hogy elismerést várunk a kemény munkáért. Az olyan juttatások, mint a bónusz vagy a fizetésemelés nagyszerűek, de néha egy egyszerű „köszönöm” is sokat jelenthet abban, hogy a munkavállaló elismertnek és megbecsültnek érezze magát

Szakmai fejlődés : A munkavállalók nagyra értékelik a folyamatos tanulást és fejlődést. Ha ezek a lehetőségek rendelkezésre állnak, akkor az elkötelezettség és a munkával való elégedettség szintje valószínűleg emelkedni fog.

Munka és magánélet egyensúlya : A kiégés valós probléma. A túlterhelt alkalmazottak idővel elveszítik motivációjukat. A távmunka lehetőségének biztosítása, a rugalmas munkaidő és a munkával nem kapcsolatos tevékenységekből való szünetek hatékonyan ellensúlyozzák ezt a problémát.

Visszajelzés: Az elkötelezettség akkor növekszik, ha a munkavállalók biztonságban érzik magukat, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak, és úgy érzik, hogy véleményüket értékelik.

Munkahelyi kapcsolatok: Ha az alkalmazottak úgy érzik, hogy egy támogató közösség tagjai, akkor nagyobb valószínűséggel maradnak elkötelezettek.

Brainstorming, tervezés, stratégia kidolgozás és a kommunikáció valós idejű egyszerűsítése a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy a projektek gyorsabban megvalósulhassanak.

Ezen tényezők megértése segít Önnek egy hatékony elkötelezettségi stratégia kidolgozásában, amely növeli a munkavállalók megtartását és elkötelezettségét. Most nézzük meg azokat a tevékenységeket, amelyeket azonnal megvalósíthat, hogy stratégiáját életre kelthesse.

A 10 legjobb munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenység

Íme 10 legegyszerűbb és leghatékonyabb alkalmazotti elkötelezettséget növelő tevékenység, amelyekkel az elkötelezettségi mutató az egekbe szökik.

1. Hozzon létre egy barátságos beilleszkedési programot

Az első benyomás a beilleszkedés során, már az első naptól kezdve meghatározza a munkavállaló vállalatnál töltött idejét. Sajnos egyes vállalatok vagy figyelmen kívül hagyják, vagy sietve végigcsinálják ezt a fázist.

Valójában csak a munkavállalók 12%-a mondja, hogy vállalata kiválóan végzi az új munkavállalók beillesztését. A CareerBuilder felmérése azonban kimutatta, hogy egy jól felépített beillesztési program magasabb elkötelezettséghez, nagyobb termelékenységhez és alacsonyabb fluktuációhoz vezet.

Segítsen új alkalmazottainak a jó kezdethez ezzel a ClickUp által készített beilleszkedési sablonnal.

Az új munkatársak beilleszkedési folyamatának javítása könnyebb lehet, mint gondolná. Íme néhány egyszerű módosítás, amely nagy változást hozhat:

Világos napirend: Egyszerűsítse a beilleszkedési folyamatot , hogy az új alkalmazottak pontosan tudják, mit kell tenniük, az elejétől a végéig.

Tervezzen megbeszéléseket a felettesekkel: A HR-csapattal és a felettesekkel való korai megbeszélések rendkívül fontosak. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg, felvázolja a szerepeket és megnyissa a kommunikációs csatornákat.

Csapatbemutatás: Rendezzen személyes vagy virtuális jégtörő programot, hogy bemutassa az új munkavállalókat a csapatnak. Ez segít nekik megérteni, kihez fordulhatnak konkrét kérdésekkel és segítségért. Rendezzen személyes vagy virtuális jégtörő programot, hogy bemutassa az új munkavállalókat a csapatnak. Ez segít nekik megérteni, kihez fordulhatnak konkrét kérdésekkel és segítségért.

Munkatársi támogatás: Az új munkavállalókat párosítsa egy kollégával vagy mentorral, hogy segítsen nekik beilleszkedni új szerepükbe, munkakörnyezetükbe és a vállalati kultúrába 🧑‍🤝‍🧑

Ha az új munkavállalók már a kezdetektől támogatást éreznek, gyorsan magabiztosságra tesznek szert és úgy érzik, hogy tartoznak valahova. Ez növeli elkötelezettségüket a munkakör iránt és motivációjukat, hogy hozzájáruljanak a csapat és a vállalat céljainak eléréséhez.

2. Biztosítson képzési és fejlődési lehetőségeket

Jó, ha egy jó beilleszkedési programmal kezded. Ahhoz, hogy fenntartsd a lendületet, folyamatos képzési és fejlődési lehetőségeket kell kínálnod.

Ez segít a munkavállalóknak pótolni a munkakörükhöz szükséges készséghiányokat, és okos módja annak, hogy csapata motivált és elkötelezett maradjon. Az Udemy 2016-os jelentése szerint a munkavállalók 80%-a állítja, hogy a munkahelyi tanulási lehetőségek növelik elkötelezettségüket.

Kezdje el kidolgozni képzési tervét ezzel a ClickUp képzési keretrendszer sablonjával.

Íme néhány gyakorlati tipp, hogy képzési programjai biztosan elérjék a kívánt célt:

Releváns tartalom: A képzési tartalmat igazítsa a vállalat céljaihoz és az alkalmazottak egyéni kihívásaihoz.

Interaktív oktatási formák: Hagyjon fel a hosszú és unalmas képzésekkel! Válasszon inkább interaktív workshopokat és kvízeket, játékos tanulást és gyakorlati szimulációkat!

Visszacsatolási ciklusok: Kövesse nyomon a teljesítményt és gyűjtsön visszajelzéseket a képzés után. Ez segít a jövőbeli foglalkozások finomításában, hogy azok relevánsak és hatékonyak maradjanak.

A rendszeres képzés nemcsak a csapat karrierfejlődését támogatja, hanem növeli a termelékenységet és a teljesítményt is. Más szavakkal: a csapat növekedése az Ön növekedését is jelenti.

3. Vonja be az alkalmazottakat kétirányú visszajelzési üléseken

Miután visszajelzést kapott az alkalmazottak képzéseiről, miért állna meg ennél? Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy más területeken is osszák meg gondolataikat, javaslataikat és aggályaikat. Gondoljon például a termékfejlesztésre, az ügyfélkapcsolatokra, a belső folyamatokra vagy akár a munkahelyi kultúra fejlesztésére.

Használjon visszajelzési űrlap sablonokat a javaslatok rögzítéséhez, fontossági sorrendbe állításához és azok alapján történő cselekvéshez. Ez megmutatja az alkalmazottaknak, hogy véleményüket értékelik, így természetesen hajlamosabbak lesznek többet hozzájárulni.

A visszajelzés azonban nem egyirányú folyamat. Hozzon létre olyan környezetet, ahol a munkavállalók is visszajelzést kaphatnak vezetőiktől és kollégáiktól.

A csevegés nézet minden megjegyzését elmenti a ClickUp-ban, hogy gyorsan megtalálhassa a beszélgetéseket.

A megfelelő embermenedzsment szoftver segít egyszerűsíteni ezt a folyamatot, még akkor is, ha virtuális csapattal dolgozik. Támogatnia kell a folyamatos kommunikációt megjegyzések, csevegések, Slack és napi jelentések segítségével, hogy a problémákat és aggályokat valós időben lehessen kezelni.

Ez javítja a csapatmunkát és megteremti az alapot egy elkötelezettebb és produktívabb munkaerő számára. Emellett biztonságos teret teremt a munkavállalók visszajelzéseinek – legyen szó munkafolyamatokról, csapatkapcsolatokról, irodaterületre vonatkozó javaslatokról vagy rugalmasabb munkarendek bevezetéséről.

Ünnepelje meg a munkavállalókkal a különleges dátumokat, mint például a születésnapokat és a munkaviszony évfordulóit. Gondoljon olyan apró gesztusokra, mint ajándékkártyák, közösségi médiában való megemlítés, tortavágás vagy akár egy csapat ebéd. Ez sokat segít a munkavállalók elkötelezettségének növelésében, és abban, hogy értékesnek és egy nagyobb család tagjának érezzék magukat.

Ezenkívül szüneteltesse a szokásos rutinokat, és ünnepeljen vidám ünnepeket és eseményeket. Gondoljon például a Nemzeti Pizza Napra, a Vigyük a kutyánkat a munkába napra, a Véletlenszerű jótettek napjára és a Nemzetközi Önkéntesek Napjára. Ez közös emlékeket teremt, és ami a legfontosabb, új energiával tölti el a csapatot, hogy keményen dolgozzon, de értékelje a vállalati kultúra spontaneitását. ⚡️

Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és naptár nézet között, hogy a legjobban láthassa az összes munkáját.

Készítsen vállalati naptárat, hogy mindenki naprakész legyen ezekkel a különleges mérföldkövekkel és eseményekkel kapcsolatban. Ez a vizuális emlékeztető fokozza a várakozást, ösztönzi a csapat részvételét, és mindenki számára ad valami izgalmasat, amire várhat.

Soha ne becsülje alá ezeknek a kis ünnepségeknek az erejét. Ösztönzik a munkavállalókat, javítják a hangulatot és hozzájárulnak a dinamikus munkakörnyezethez.

5. Tervezzen szabadtéri csapatépítő rendezvényeket

Ki ne szeretné a szórakozás és a friss levegő jó keverékét? Ha a csapatát kiviheti néhány munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységre, az igazán felrázhatja a dolgokat... természetesen jó értelemben. Segít mindenkinek ellazulni, kapcsolatokat építeni és új energiát tankolni. Kezdje azzal, hogy felfedezi az alábbi munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységeket:

Egy sportnap

Kempingezés

Piknik a parkban

Csoportos túra a természetben

Városi kincskeresés

Jótékonysági futások vagy séták

Azok a csapatok, amelyek együtt játszanak, gyakran jobban is működnek együtt. Ezek a közös élmények bizalmat építenek és elősegítik a jobb kommunikációt és együttműködést. Ezért érdemes befektetni a csapatépítő tevékenységekbe – a teljesítményre és a munkavállalói elégedettségre gyakorolt hatása megéri a befektetést.

6. Szervezzen tehetségkutató műsort a munkavállalók számára

A tehetségkutató műsorok szervezése a munkahelyen nagyon szórakoztató lehet, és rengeteg előnnyel jár. Először is, jó látni, milyen rejtett tehetségek vannak a munkatársakban, és ünnepelni a sokszínűségüket és kreativitásukat. Felfedezheted, hogy a csendes könyvelő tud zsonglőrködni, vagy hogy a projektmenedzser gitározni tud! 🎸

Ezek a tevékenységek emellett lebontják a különböző részlegek közötti szeparációt is. Így azok az emberek, akik naponta nem feltétlenül kerülnek kapcsolatba egymással, lehetőséget kapnak az együttműködésre és a személyes kapcsolatok kiépítésére.

Tervezzen és szervezzen felejthetetlen eseményeket a legjobb eseménykezelő eszközzel!

Ráadásul nagyszerű érzés, ha a csapattársaitok egyedi tehetségétől lelkesedtek, és ha tőletek is lelkesedést kapnak. Ez a csapatépítő tevékenység az irodát inkább közösségnek érezhetővé teszi, ami kulcsfontosságú a napi kommunikáció javításához és a munkavállalói elkötelezettség növeléséhez.

7. Művészeti és kézműves műhelyek szervezése

A kézműves műhelyek szintén remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy szünetet tartsanak a munkában, és nyugodt környezetben kötődjenek a kollégákhoz. A tevékenységek között szerepelhet festés, kerámiakészítés és barkácsolás is.

Amikor a munkavállalók a szokásos feladataikat végzik, nagymértékben támaszkodnak az agy bal oldalára, amely a logikáról és az analitikus gondolkodásról szól. A művészeti tevékenységek azonban a jobb oldalt stimulálják, ösztönözve a kreativitást és a képzelőerőt. Ez a váltás gyakran friss, innovatív ötletekhez vezet, amikor a munkavállalók visszatérnek a munkába.

A művészeti anyagok kezelése, az élénk színek használata és a kézzelfogható termékek létrehozása terápiás és nyugtató hatással bír. Segít enyhíteni a stresszt, javítja a hangulatot, és élesíti a figyelmet és a koncentrációt. 🧑‍💻

Ahhoz, hogy ezeket az előnyöket maximálisan kihasználhassa, fontolja meg, hogy rendszeresen szervezzen foglalkozásokat, változtassa meg a kézműves tevékenységek típusait, és hívjon meg különböző oktatókat, hogy megosszák szakértelmüket.

8. Ossza meg ötleteit mini TED-stílusú előadásokban

A TED-stílusú mini előadások szervezése kiváló módszer a tudásmegosztás ösztönzésére a csapat tagjai között. Lehetőséget ad nekik, hogy megvitassák érdeklődési körüket, legyen az munkával kapcsolatos vagy személyes szenvedélyük.

A kollégák előtt való beszéd kihívást jelenthet, különösen az elején. Azonban gyakorlással és támogatással jelentősen növelheti az egyén önbizalmát és nyilvános beszédkészségét. Ez jól jöhet, amikor az alkalmazottaknak webináriumokat, konferenciákat és ügyfélprezentációkat kell tartaniuk.

A különböző témák meghallgatása felkelti a csapat tagjainak kíváncsiságát, ami folyamatos önfejlesztéshez vezet. Emellett olyan különböző perspektívákkal és megközelítésekkel ismertet meg őket, amelyekkel korábban nem foglalkoztak.

Ezeknek a foglalkozásoknak a rendszeres megtartása kiváló módja a folyamatos tanulás és fejlődés kultúrájának előmozdításának.

9. Ebédeljen és tanuljon valami újat

Az ebédszünet nem feltétlenül csak a test feltöltéséről szól. Időnként a szellemi feltöltésről is szólhat. 🧠

Miért ne próbálná ki az ebédszüneti tanulási foglalkozásokat a csapatának? Ezeket havonta, negyedévente vagy bármilyen más rendszeres időközönként szervezheti meg. Hívjon meg vendégelőadókat, akik különböző témákról beszélnek, a legújabb technológiai fejlesztésektől az egészségügyi tippekig, vagy akár a soft skill-ek fejlesztéséig.

Húzza át a testreszabott mezőket a ClickUp űrlap nézetébe, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az alkalmazottai számára érdekes ebédszüneti tanulási foglalkozások típusairól.

Bevezethet egy havi könyvet is, amely a személyes fejlődéssel vagy az iparági trendekkel kapcsolatos. Ezután az ebédszünetben mindenki beszélgethet a könyvből megszerzett legfontosabb tanulságokról.

A lunch-and-learn foglalkozások előnye, hogy a tanulást kevésbé tehernek, inkább vonzó és élvezetes élménynek érzik a résztvevők.

10. Tartsa magát formában egészségügyi és wellness tevékenységekkel

Ha csapata fizikailag is jó formában van, akkor még jobban is dolgozik. Miért ne vezetne be néhány fitneszprogramot a munkahelyen?

A jógaórák, a zumba vagy az aerobik remek módszerek a nap kezdéséhez vagy a hosszú munka után való kikapcsolódáshoz. Hívjon meg hetente egyszer (vagy meghatározott napokon) egy fitneszedzőt, aki végigvezeti a csapatot egy edzésen. Ha szűkös a költségvetése, fontolja meg, hogy regisztráljon egy szakemberek által vezetett fitneszalkalmazásra.

Egy másik szórakoztató ötlet hetente vagy havonta fitness kihívásokat szervezni, ahol a munkavállalók barátságos versenyeken mérik össze erejüket, például lépésszám, plank idő vagy ugrókötél terén. Ez szórakoztató és baráti légkört teremt, miközben elősegíti az egészséges életmódot. 🤸‍♂️

A ClickUp személyes szokáskövető sablonjával lépésről lépésre alakítson ki egészséges új szokásokat.

Ha a hely megengedi, alakítson ki egy kis edzőtermet vagy külön edzőterületet az irodában. Alternatív megoldásként együttműködhet helyi edzőtermekkel vagy fitneszközpontokkal, hogy kedvezményes edzőtermi tagságot kínáljon alkalmazottainak.

Az egészség és a jóllét előmozdítása javítja a munkavállalók mentális egészségét és általános jólétét. Ez alacsonyabb stresszszinthez, jobb koncentrációhoz és az egészségügyi problémák miatti hiányzások csökkenéséhez vezet.

Hogyan mérjük a munkavállalói elkötelezettséget?

Miután bevezette az alkalmazottak elkötelezettségét növelő stratégiáját, a következő lépés annak hatékonyságának mérése. Nem minden tevékenység lesz sikeres, és ez nem baj. Ha figyelemmel kíséri az alkalmazottak visszajelzéseit és részvételi arányát, eldöntheti, mely tevékenységeket tart meg, és melyeket alakít át vagy cserél le.

Ezeknek az értékeléseknek a végrehajtása más HR-feladatokkal párhuzamosan nagyon megterhelő lehet. Szerencsére a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy segítse a HR-csapatokat mindezt zökkenőmentesen kezelni. Használja a munkafolyamatok egyszerűsítésére, a toborzástól és az új munkavállalók beillesztésétől az alkalmazottak elkötelezettségének kezeléséig és a teljesítmény nyomon követéséig – nem kell a nulláról kezdenie, csak válassza ki és testreszabja a ClickUp több mint 120 HR-sablonját.

A ClickUp Goals segítségével könnyedén mérheti az alkalmazottak elkötelezettségét célzó stratégiájának hatékonyságát és nyomon követheti az általános HR-célokat. Állítson be célokat és kövesse nyomon az előrehaladást valós időben. Ezen felül alkalmazott-elkötelezettségi felméréseket is ütemezhet, hogy megtudja, mennyire érzik magukat az alkalmazottak a munkájukhoz és a vállalat küldetéséhez kötődve.

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI -kig, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról.

Gyűjtse össze és rendszerezze ezeket a válaszokat a ClickUp táblázatos nézetében, és ábrázolja az eredményeket kör-, oszlop- és vonaldiagramokkal a ClickUp Dashboards alkalmazásban. A műszerfal kiválóan alkalmas az alkalmazottak termelékenységének és teljesítményének időbeli alakulásának nyomon követésére is. Így könnyen azonosíthatók a jól működő területek és azok, amelyekre figyelmet kell fordítani.

Ha pedig bármikor elakadna, a ClickUp AI segíthet. Használja ezt az AI eszközt HR-feladatokhoz, például kérdőívek kérdéseinek javaslásához, kvalitatív kérdőívválaszok összefoglalásához és ötletek kidolgozásához a következő lépésekhez.

Vonzza be, motiválja és ösztönözze munkatársait a ClickUp segítségével!

Bár egy remek csapatnak lenni fantasztikus, az igazi változást az jelenti, ha biztosítjuk, hogy a tagok maximális teljesítményt nyújtsanak és jól működjenek együtt. Próbálja ki a fenti elkötelezettséget növelő tevékenységeket, és nézze meg, hogyan segítenek. A kulcs az, hogy kicsivel kezdje, és legyen következetes.

És ne felejtsd el ellenőrizni, hogy a választott munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységek mennyire hatékonyak. A ClickUphoz hasonló munkavállalói monitoring eszközök segítségével könnyebben kezelheted a munkavállalókat, miközben nyomon követheted, elemezheted és finomíthatod elkötelezettséget növelő stratégiáidat.

