Hogyan készítsünk 30-60-90 napos beilleszkedési tervet?

Az új alkalmazottaknak időre van szükségük – egyes esetekben akár 12 hónapra is – ahhoz, hogy megismerjék a szervezet működését és teljesítményükben elérjék a maximális potenciált. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy felkészítsük őket a sikerre, és világos célokat tűzzünk ki számukra.

Itt jön képbe a 30-60-90 napos terv elkészítésének fontossága. Ez egy strukturált beilleszkedési terv az új munkavállalók számára, amelyben a célok és tevékenységek 30, 60 és 90 napos időszakokra vannak felosztva.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan készítheti el ezt a tervet, és hogyan integrálhatja az új munkatársakat a beilleszkedési folyamat minden egyes lépésében.

Mi az a 30-60-90 napos terv?

A 30-60-90 napos terv pontosan az, aminek hangzik: egy dokumentum, amely felvázolja a kritikus mérföldköveket, a megvalósítható célokat és a legfontosabb prioritásokat, amelyeket az új alkalmazottaknak el kell érniük a munkaviszonyuk első 30, 60 és 90 napjában. Az új alkalmazott felvételéért felelős vezető feladata ennek elkészítése.

A 30-60-90 napos terv funkciói:

Kiemeli az új munkavállalók első három hónapjában elérhető, megvalósítható célokat, és 30, 60 és 90 napos szakaszokra bontja azokat.

Egyszerűsíti, mire kell a munkavállalónak összpontosítania

Bemutatja a 30, 60 és 90 napos mérföldköveknél a sikert mérő mutatókat.

Segít az új alkalmazottaknak maximalizálni teljesítményüket és elérni a vállalat küldetésével összhangban meghatározott mérföldköveket.

A 30-60-90 napos terv fontos elemei

A jó 30-60-90 napos terv központi koncepciója a következőket tartalmazza:

A nagyobb célok kisebb, könnyebben megvalósítható mérföldkövekké alakítása

90 napos végső cél kitűzése, 30 és 60 napos mérföldkövekkel

A célok elérhetőségének és kihívást jelentő jellegének biztosítása

Az új alkalmazottak elkötelezettségének megszerzése azáltal, hogy ráveszi őket a terv kidolgozására vagy ahhoz való hozzájárulásra

A terv összehangolása a vállalat küldetésével, hogy az új alkalmazottak megértsék szerepüket a szervezetben és könnyen beilleszkedjenek

A jó 30-60-90 napos terv öt része

Mielőtt megtanulnánk, hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet, először nézzük meg, mit is jelent ez.

Mi teszi egy 30-60-90 napos tervet nagyszerűvé? Először is, azonnal tisztáznia kell a szervezet elvárásait az új alkalmazottal szemben.

Egy kiváló 30-60-90 napos terv öt fő elemből áll:

Célok: Konkrét és mérhető módon megfogalmazza a vállalat célját, küldetését és egyértelmű célkitűzéseit; a legjobb eredmények elérése érdekében a új munkavállaló céljait tanulási célokra, szakmai célokra, teljesítménycélokra és személyes célokra osztja. Fókusz: Meghatározza, mire kell az új munkavállalónak összpontosítania az egyes fázisokban, hogy a terv szerint haladjon és a stratégiai célok elérése érdekében dolgozzon. Prioritások: Meghatározza azokat a fontos feladatokat és projekteket, amelyeket az új munkavállalónak minden 30 napos időszakban prioritásként kell kezelnie az idő és a haladás hatékony kezelése érdekében. A siker mérése: Meghatározza a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) az új munkavállalók sikerének méréséhez, egyértelművé teszi, hogy mit jelent a siker, és segít nekik nyomon követni az előrehaladást. Rugalmasság: A tervnek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez, lehetővé téve az új munkatársak számára, hogy céljaikat és prioritásaikat a vállalat általános céljaihoz igazítsák.

Integrálja a SMART célokat a 30-60-90 napos tervébe

Állítson be SMART célokat a ClickUp segítségével

Ahhoz, hogy 30-60-90 napos terve megvalósítható legyen, próbáljon SMART célokat megfogalmazni. 30-60-90 napos tervének konkrét, mérhető, elérhető, reális és időhöz kötött célokat kell tartalmaznia:

Konkrét : Határozza meg egyértelműen, mit szeretne elérni minden 30, 60 és 90 napos időszakban. Például ahelyett, hogy olyan homályos célt tűzne ki, mint „a projekt hatékonyságának javítása”, állítson fel egy konkrét célt, például „a projekt időtartamának 10%-kal történő csökkentése”.

Mérhető : Tartalmazza a legfontosabb teljesítménymutatókat, hogy nyomon követhesse az előrehaladást, például a projekt befejezési idejét, a költségmegtakarítást, az ügyfél-elégedettségi pontszámokat stb.

Elérhető : Tűzzön ki kihívást jelentő, de reális célokat. Például a projekt időtartamának 50%-os csökkentése 30 nap alatt nem feltétlenül elérhető cél, de 10%-os csökkentés reális lehet.

Fontos : Győződjön meg arról, hogy céljai összhangban vannak a vállalat és a projekt általános céljaival.

Időhöz kötött: Határozzon meg konkrét határidőket az egyes célok eléréséhez, hogy koncentrált maradjon és nyomon követhesse az előrehaladást.

Hogyan írjunk 30-60-90 napos tervet öt egyszerű lépésben

A 30-60-90 napos terv elkészítése egyszerű, ha követi az alábbi öt lépést:

1. lépés: Írja le a vállalat küldetését

A vállalat küldetése a 30-60-90 napos terv alapja. Ezért határozza meg a vállalat céljait és mérföldköveit, hogy az új munkavállaló megértse szerepét a nagyobb rendszerben.

2. lépés: Brainstorming az első 30 nap céljairól

Írja le, mit szeretne, hogy az illető elérjen az első 30 napban. Általános szabályként:

Korlátozza a célok számát három-ötre

Írja le minden célhoz tartozó kulcsfontosságú mutatót, hogy pontosan mérhesse azokat.

3. lépés: Határozza meg a célokat az első 60, illetve 90 napra

Osztja fel 30-60-90 napos tervét nyomon követhető célokra a ClickUp Goals segítségével

Tervezze meg az első 60 és 90 nap céljait, ahogyan az első 30 nap céljait is megtervezte. Ne feledje az előző lépésben említett szabályokat.

4. lépés: Jelölje ki a megfelelő erőforrásokat

A 30-60-90 napos terve csak annyira értékes, mint a kiegészítő források, amelyeket biztosít, például:

Fontos kapcsolattartók , azaz a terv egyes elemeinek felelős csapattagok és érdekelt felek (kikkel kell kapcsolatba lépnie az új munkatársnak a célok elérése érdekében, illetve ha kérdései vannak).

Képzési anyagok (Olyan oktatóanyagok, webináriumok linkjei, dokumentumok és egyéb források listája, amelyek segítenek az új munkavállalóknak elsajátítani a munkakörükben való sikerhez szükséges ismereteket és készségeket)

Belső eszközök és rendszerek (utasítások a szervezet által használt meglévő eszközök eléréséhez)

Külső források (ipari kiadványok, online fórumok, szakmai szervezetek stb., amelyek értékes betekintést és támogatást nyújtanak)

5. lépés: Figyelje az elért eredményeket

Az utolsó szakasz a terv előrehaladásának értékeléséről szól:

Eléri az új munkatárs a céljait?

Használják-e az Ön által felvázolt erőforrásokat?

Szembenéznek a kihívásokkal?

Egyetértenek a vállalat céljaival kapcsolatban?

Ha ez túl sok munkának tűnik, használja a ClickUp 30-60-90 napos sablonját, hogy egy kattintással elindíthassa az onboarding folyamatot:

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a ClickUp sablont az új alkalmazottakkal való jövőbeli találkozók megtervezéséhez.

Ez a sablon biztosítja, hogy az új alkalmazottai:

Az első három hónapban jól alkalmazkodnak, tökéletesen megtervezett személyes és üzleti célokkal.

Végezze el a szükséges beilleszkedési feladatokat, rendszeresen felülvizsgálva a viselkedést, a készségeket és a kompetenciákat.

Gyorsan felzárkózzon

Dokumentálja az előrehaladást és kövesse nyomon a teendőket az első naptól kezdve.

Megnéztük, hogyan lehet 30-60-90 napos tervet készíteni. Most nézzük meg, hogyan használhatja a toborzási vezető a 30-60-90 napos terveket az időgazdálkodás, a munkavállalói megtartás és a toborzási folyamatok javítására.

Időgazdálkodás javítása 30-60-90 napos tervekkel

Minden 30-60-90 napos terv más és más az egyes személyek esetében. Van azonban néhány technika, amelyet felhasználhat az időgazdálkodás előnyeinek kihasználására:

A feladatok prioritását színekkel jelölje

Prioritások : Vegye figyelembe, hogy mit szeretne, ha az új alkalmazott prioritásként kezelne. Használjon színes jelöléseket a legfontosabb feladatoknál, hogy tudatosítsa bennük az egyes feladatok relatív fontosságát.

Önreflexió : Építsen be reflexióra szánt időt a tervbe.

Stratégiai fejlesztés : Osztja fel a célokat három részre – első hónap, második hónap és harmadik hónap –, a célok nehézségi szintje pedig fokozatosan növekszik.

Tanulás: Szánjon időt a szakmai fejlődés elősegítésére és a folyamatos tanulás ösztönzésére.

Tartsa kézben havi feladatait és kezelje az idejét profi módon a ClickUp Naptár nézettel, amely szinkronizálható a Google Naptárral:

A ClickUp naptárral soha nem marad le fontos feladatokról és határidőkről

A munkavállalók megtartása 30-60-90 napos tervek segítségével

A 30-60-90 napos terv segítségével tartósan pozitív benyomást kelthet a munkavállalóban:

Indítson felmérést, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a ClickUp rendkívül testreszabható űrlapjaival.

Munkavállalói visszajelzés : Miután elérte a 30 napos határt, kérdezze meg az új munkavállalót az onboarding folyamatával kapcsolatos tapasztalatairól. Így érezni fogják, hogy véleményük fontos a szervezet számára, ami növeli az elkötelezettségüket.

On-demand tartalom : Tegyen közzé on-demand tartalmakat, amelyek bemutatják a vállalat kultúráját, értékeit és küldetését, és ösztönzik a munkavállalókkal való értelmes kapcsolatok kiépítését.

Egyértelműség: Ha az első 90 napban hangsúlyozza a munkavállalók szerepét az új szervezetben, azzal megteremti az alapot a boldogabb munkavégzéshez. Dolgozzon együtt a munkavállalóval, és készítsen egy utasítások alapján felépülő, kristálytiszta cselekvési tervet.

Kapcsolódó: Átmeneti terv sablonok a munkája egyszerűsítéséhez

A 30-60-90 napos terv használata az intelligens toborzás és állásinterjúk során

A felvételi vezető szemszögéből a 30-60-90 napos terv jelentősen javíthatja a felvételi és interjúfolyamatot. Íme, hogyan:

A célok összehangolásának értékelése: A vezetők a terv segítségével felmérhetik, hogy a jelölt mennyire érti a pozícióval járó feladatokat, és hogyan tervezi összehangolni céljait a szervezet céljaival az első 30, 60 és 90 napban.

Ismerje meg a jelölt alkalmazkodóképességét: A toborzási vezetők kikérdezhetik a jelölteket arról, hogyan tervezik megváltoztatni a megközelítésüket a pozíció konkrét feladatait figyelembe véve.

Ismerje meg a jelölt találékonyságát: A vezetők a tervet arra is felhasználhatják, hogy megvitassák, hogyan használnák a jelöltek a rendelkezésre álló erőforrásokat (pl. képzés, eszközök és csapat támogatás) céljaik hatékony eléréséhez.

Értékelje a jelölt problémamegoldó képességeit: A vezetők felvethetnek hipotetikus helyzeteket és kihívásokat, és megkérdezhetik a jelölteket, hogyan módosítanák a megközelítésüket az első 90 napban az akadályok leküzdése érdekében.

Kapcsolódó: Alapvető beilleszkedési dokumentumok új munkavállalók számára s 📂

A 30-60-90 napos terv előnyei

A 30-60-90 napos terv a siker receptje, mivel meghatározza az új munkavállalók számára a munkába állás első napjaiban elérendő legfontosabb mérföldköveket.

Ez párhuzamot von egy termelékenységi tervvel, amely segít az új csapat tagoknak:

Tudja meg, mit várnak tőlük

Kezelje a munkaterhelésüket

Összpontosítson a célorientált feladatokra

Állítsa be a sikerhez szükséges megfelelő paramétereket

A 30-60-90 napos terv legfontosabb előnyei:

Termelékenységnövelés

A stratégiai beilleszkedési terv elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez; az új alkalmazottak 61%-a úgy érzi, hogy felkészült az új szerepkör betöltésére, miután strukturált beilleszkedési folyamaton vett részt.

Az onboarding terv iránymutatást ad az új munkavállalók gyors beilleszkedéséhez, és egy kattintással hozzáférést biztosít a megfelelő forrásokhoz. A csapat megérti, hogy mit kell előtérbe helyezni, és hogyan lehet segítséget kérni, ha az onboarding folyamat bármely pontján elakadnak:

A Gallup szerint a nagyobb termelékenység és a csapat összehangoltsága a szilárd beilleszkedési folyamat melléktermékei.

Ahhoz, hogy az új munkavállaló megértse szerepét és kontextusban kapjon segítséget, használjon 30-60-90 napos terv sablont.

Jobb csapatösszetartás

A csapat bevonásával zökkenőmentes beilleszkedési élmény érhető el.

A csapatnak korán össze kell ülnie és meg kell ismernie egymást, hogy szilárd alapot építsen. Integrálja az egyéni beszélgetéseket az onboarding folyamatába, és segítse a csapat tagjainak megismerni kollégáikat és az érdekelt feleket.

Ne feledje, hogy a cél az, hogy minél hamarabb elkezdje építeni a fontos kapcsolatokat és kialakítsa a csapatmunka érzését. Ennek során a vezetőknek tisztázniuk kell a célokat, és részletesen ismertetniük kell, hogy a szervezet céljai hogyan illeszkednek a csapat és az egyéni célokba.

Ahhoz, hogy a munkavállalók alaposan megértsék a csapat tevékenységét és a teljesítendő feladatokat, használja a ClickUp Kanban Board nézetet, amely egy pillanat alatt megmutatja az összes csapatfeladatot és azok előrehaladását:

A ClickUp Kanban Board lehetővé teszi a feladatok állapot szerinti csoportosítását

Következetes teljesítményértékelések

A munkavállalók körülbelül 61%-a inkább a jelenlegi szervezeténél maradna a fejlődés és a karrierépítés érdekében:

De amit nem értékel, azt nem is tudja fejleszteni, igaz? Itt jön be a képbe a 30-60-90 napos terv, amely teljesítményértékeléseket épít be a vezető naptárába, és biztosítja, hogy az új alkalmazottakat rendszeresen értékeljék.

A rendszeres értékelések lehetővé teszik az új munkatársak fejlődésének és teljesítményének jobb felmérését. Ez pedig segít nekik fejleszteni készségeiket, optimális teljesítményt nyújtani és jól beilleszkedni a szervezetbe.

Az adatok mindent elárulnak: „Azok a munkavállalók, akik érdemi teljesítménytámogatást kapnak, sokkal optimistábbak, magabiztosabbak, elkötelezettebbek és termelékenyebbek, mint azok, akik nem kapnak ilyen támogatást.”

Töltse le ezt a sablont Kezelje egyéni megbeszéléseit a csapat tagjaival a ClickUp 1-on-1 sablonjával.

A vezetők a ClickUp 1:1 Meeting Template segítségével strukturált teljesítményértékelő megbeszéléseket folytathatnak az új munkatársakkal.

Ez a Docs-sablon segít a vezetőknek az új alkalmazottakkal kapcsolatos releváns információk bevitelében és nyomon követésében. Előre elkészített oldalakat tartalmaz a munkavállalók szerepköréről, elvárásokról és ismétlődő értekezletek napirendjéről. A még jobb szervezés érdekében hozhat létre beágyazott oldalakat az egyes oldalakon belül.

A munkavállalók felkészítése a sikerre

Ossza meg a vállalati irányelveket, terveket és egyéb hasznos információkat új munkatársával a ClickUp Docs segítségével.

A 30-60-90 napos terv részletesen leírja az új csapattagok alkalmazásának első három hónapját, bemutatva nekik a vállalati irányelveket, a csapatmunkát és az üzleti célokat. Ez egy biztos módszer arra, hogy az új alkalmazottak felzárkózzanak, miközben a tervükben szereplő 30-60-90 napos mérföldköveknél elvégzik a szükséges feladatokat.

Segítsen az új munkatársaknak a jó kezdethez azzal, hogy biztosítja számukra a szükséges dokumentumokhoz való hozzáférést: vállalati irányelvek, csapatok tervei, szervezeti ábra stb. A vezetők és a HR-csapatok ezt a megosztható ClickUp Docs segítségével tehetik meg.

Ahhoz, hogy a 30-60-90 napos terv hasznos legyen, alakítsa át a tervét 30 napos időszakokra lebontott feladatokká.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a feladatok és alfeladatok beállításához a megfelelő határidőkkel:

Könnyen és gyorsan állítsa be a feladat kezdő és befejezési dátumát, vagy használja a feltételes beállításokat a dátumok ismétléséhez vagy új feladat létrehozásához a befejezés után.

A határidők meghatározása után kényeztesse a csapatot választási lehetőségekkel – engedje meg nekik, hogy a feladatokat többféle formátumban megtekinthessék, és prioritás és állapot szerint szűrjék őket:

Emellett megjegyzéseket is hozzáadhat, és feladatokat dokumentumokhoz kapcsolhat, hogy mindenki mindig naprakész legyen:

Gondoskodjon arról, hogy megjegyzéseit mindenki lássa, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz rendeli a felhasználókhoz, és a kijelölt megjegyzéseket gyorsan áttekintheti a ellenőrzőlistán.

Végül hozzon létre teljes értékű irányítópultokat a csapat céljaival és a csapat teljesítményének mutatóival, és könnyedén vizualizálja a feladatok előrehaladását:

Összegezze csapata céljait és tekintse át a csapat munkáját a ClickUp Dashboard segítségével

Hogyan néz ki egy 30-60-90 napos terv különböző pozíciók esetében?

A 30-60-90 napos terv sokoldalú, attól függően, hogy ki és milyen célra használja.

De mielőtt belevágnánk, nézzük meg, mikor érdemes 30-60-90 napos tervet készíteni:

Új munkavállalók : A felvételi vezetőknek új munkavállaló beillesztésekor tervet kell készíteniük, hogy megkönnyítsék az átmeneti időszakot.

Meglévő alkalmazottak : Azok a csapatvezetők, akik új kezdeményezéseket vagy szerepkör-változásokat szeretnének bevezetni, 30-60-90 napos tervet kell használniuk, hogy a meglévő alkalmazottaknak megvalósítható utat kínáljanak.

Leendő munkavállalók: A potenciális jelöltek a 30-60-90 napos tervet felhasználhatják az interjúra való felkészüléshez és a felvételi vezetőnek a komolyságuk bizonyításához.

Hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet vezetők számára

Az operatív terv sablonjának használata kézenfekvő megoldás azoknak a vezetőknek, akik az ötleteiket a kezdetektől fogva megvalósítani szeretnék.

A vezetői készségek fejlesztése érdekében a vezetőknek fegyelmet kell vinniük munkastílusukba egy 30-60-90 napos terv elkészítésével, amely körülbelül így nézhet ki:

30 nap

Cél: A csapat időgazdálkodási készségeinek fejlesztése egy továbbfejlesztett végrehajtási folyamat segítségével:

Tartson egyéni megbeszéléseket a csapat tagjaival, hogy megértse szerepüket (és kihívásaikat).

Azonosítson és valósítson meg egy folyamatfejlesztési lehetőséget, például jobb időgazdálkodást.

Állítson fel rövid távú célokat a csapattagokkal, összhangban az általános célokkal.

Állítson be rendszeres kommunikációs ritmust a csapattal, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

60 nap

Cél: A csapat időgazdálkodási készségeinek fejlődésének értékelése

Használja a ClickUp időkövető funkcióját, hogy pontosan lássa, mennyi időt töltenek a csapat tagjai az egyes feladatokkal.

Folytassa az egyéni megbeszéléseket, hogy segítsen a csapatnak értékelni teljesítményét.

Használjon időkövető eszközöket a csapat teljesítményére vonatkozó valós idejű adatok gyűjtéséhez.

Értékelje a csapat időgazdálkodási képességeinek javulásával kapcsolatos eredményeket.

Értékelje az első 30 napban meghatározott rövid távú célok eredményeit.

Finomítsa a kommunikációs tervet a csapat visszajelzései és közvetlen jelentései alapján.

Állítson fel középtávú célokat, amelyek az első 30 nap eredményeire épülnek.

90 nap

Cél: A minőség fenntartása mellett optimalizált időgazdálkodási kultúra kialakítása a jövőbeli projektekhez.

Végezzen SWOT-elemzést, és adjon átfogó visszajelzést a csapatnak.

Végezzen időgazdálkodási tréningeket a csapaton belüli készséghiányok kezelése érdekében.

A csapat előrehaladásának függvényében, szükség szerint értékelje újra a megbeszélések megtartásának szükségességét.

Használja a megszerzett ismereteket egy hosszú távú stratégiai terv elkészítéséhez, amelyet a jövőben is felhasználhat.

Hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet termékmenedzserek számára

A termékmenedzserek ingyenes projektmenedzsment szoftverek segítségével gyorsíthatják munkájukat anélkül, hogy a termelékenység vagy a minőség romlana.

A strukturált 30-60-90 napos terv elengedhetetlen ahhoz, hogy az új termékmenedzserek gyorsan megértsék feladataikat és pozitív hatást gyakoroljanak. Íme egy minta terv, amelyet könnyen felhasználhat:

30 nap

A három legfontosabb ügyfélprobléma azonosítása és megoldások javaslata a következő termékiterációban:

Végezzen interjúkat a jelenlegi ügyfelekkel, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a meglévő termékről.

Találkozzon a mérnöki csapattal, hogy megértse a termék technikai aspektusait.

Elemezze a piaci trendeket és a versenytársak termékeit, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Készítsen tervet az ügyfelek azonnali aggályainak vagy a termékkel kapcsolatos problémák kezelésére.

Készítsen termékigény-dokumentumot

Készítsen termékigény-dokumentumokat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével

60 nap

Hogy egy validált prototípus álljon készen a megvalósításra:

Dolgozzon együtt a tervezőcsapattal, hogy vázlatokat készítsen a javasolt termékfejlesztésekhez.

Végezzen felhasználói tesztelést a prototípusokkal, hogy ellenőrizze a javasolt megoldások érvényességét.

Dolgozzon együtt a marketing csapattal, hogy kidolgozzák a termékfejlesztések üzenetküldési stratégiáját.

90 nap

A frissített termék verzió sikeres bevezetése és a bevezetés utáni visszajelzések alapján a vevői elégedettség 15%-os növekedésének mérése:

Végezze el a termékfejlesztéseket a mérnöki csapattal együttműködve.

Indítsa el a frissített terméket, és figyelje a teljesítménymutatókat, hogy biztosítsa a kívánt hatást.

Gyűjtsön visszajelzéseket az ügyfelektől és a belső érdekelt felektől a termékfejlesztéshez

Kezdje el tervezni a következő termékiterációt a jelenlegi iterációból kapott visszajelzések és tanulságok alapján.

Hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet vezetők számára

A vezetők és a felső vezetés is profitálhat a 30-60-90 napos tervből.

Íme egy példa terv, amelyből inspirációt meríthet, hogy 20%-kal javítsa a működési hatékonyságot és növelje a csapat összhangját a vállalati célokkal:

30 nap

Végezzen interjúkat az érdekelt felekkel, hogy megértse a jelenlegi kihívásokat és lehetőségeket.

Azonosítsa a gyors eredményeket, hogy bemutassa a vezetői hatást

Vezessen be kommunikációs stratégiát, hogy a csapatok összhangba kerüljenek a stratégiai célokkal.

Használja a munkaterv-sablonokat az első 90 napra vonatkozó magas szintű célok és teendők megtervezéséhez.

Tervezze meg a csapat teendőit és magas szintű céljait a ClickUp számos munkaterv-sablonjának egyikével.

60 nap

Állítson össze és vezessen egy többfunkciós csapatot a legfontosabb operatív kihívások megoldására!

Fejlesszen ki és valósítson meg egy folyamatfejlesztési kezdeményezést

Végezzen csapatkészség-értékelést, és indítson célzott képzési programokat!

Frissítse a munkaterv sablont mérhető előrehaladással, és módosítsa a következő 30 napra vonatkozó célokat.

90 nap

Mutassa be a következő pénzügyi évre vonatkozó stratégiai tervét az első 60 nap tapasztalatai alapján.

Indítson el egy új termékkezdeményezést

Határozza meg a csapat sikerének kulcsfontosságú teljesítménymutatóit (KPI-ket) és mérőszámokat.

Készítsen munkatervet a következő negyedévre, beleértve a részletes feladatokat és határidőket.

Hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet értékesítési vezetők számára

Az értékesítési vezetők már jól ismerik a célkövető alkalmazások használatát a havi vagy negyedéves céljaik eléréséhez. A 30-60-90 napos terv jobb teljesítményt eredményez.

Íme egy példa, amelyet érdemes megnézni:

30 nap

Új értékesítési vezető csatlakozik a csapathoz. Az első 30 nap céljai mind a tanulási fázishoz kapcsolódnak, azaz a képzési modulok elvégzéséhez, az értékesítési hívások kíséréséhez és egyéni megbeszélések lebonyolításához a csapat tagjaival.

Az első 30 napban a következőkre koncentrálnak:

A meglévő termékek és értékesítési folyamatok megismerése

A különböző funkciókban dolgozó érdekelt felekkel való találkozás

A csapatdinamika megértése

Kapcsolatok építése a csapat tagokkal

Ismerkedjen meg a célcsoport személyiségeivel és az ideális ügyfélprofilokkal

Összegezze a találkozók jegyzetét, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká a ClickUp Brain segítségével.

60 nap

A 60. napra az értékesítési vezetőnek rendelkeznie kell a következővel:

Az értékesítési folyamatban azonosított teljesítményjavítási területek

Végrehajtott változások, például új értékesítési eszközök bevezetése és az értékesítési stratégia finomítása

Állítson fel konkrét S. M. A. R. T célokat a következő 30 napra, például az értékesítési csatorna 20%-os bővítését és az értékesítési csapat moráljának javítását az első negyedévben az időgazdálkodási mutatók értékelésével.

90 nap

A 90 napos határidőn a értékesítési vezetőnek rendelkeznie kell a következővel:

Sikeresen megvalósított terv a forgalmi bevételek 15%-os növelésére

Az első 90 nap tapasztalatai és megfigyelései alapján hosszú távú értékesítési stratégiát dolgoztak ki.

Használja ki a 30-60-90 napos terv formátumát a haladás nyomon követéséhez és a folyamatos fejlesztés elősegítéséhez.

Hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet adatelemzők számára?

Az adatelemzők 30, 60 vagy 90 napos tervet használhatnak a szervezetük adatelemzési módszertanának megértéséhez és fejlesztéséhez.

Íme egy példa az Ön kényelméért:

30 nap

Végezze el a vállalat adatelemző eszközeinek és technikáinak, valamint feladatkezelő szoftverének teljes képzését.

Vegyen részt a csapatértekezleteken, hogy megértse a jelenlegi projekteket és ötletekkel járuljon hozzá azokhoz.

Ismerje meg az adatelemzés legjobb gyakorlatait, és alkalmazza azokat a munkájában!

Végezze el a képzést, és járuljon hozzá egy adatprojekthez az első 30 napon belül.

60 nap

Vezessen egy kis adatelemzési projektet

Növelje az adatelemzés hatékonyságát 10%-kal

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a szervezeti folyamatok racionalizálása érdekében.

Végezze el a projektet, és a 60. napon mutassa be az eredményeket a csapatnak.

Szerezzen be projektösszefoglalókat a ClickUp AI Project Manager™ segítségével.

90 nap

Vezessen be új adatvizualizációs stratégiát

Növelje az adatok vizualizálásának hatékonyságát 20%-kal

Dolgozzon együtt az IT-csapattal az eszközök zökkenőmentes integrálása érdekében.

Fejlessze tovább készségeit, és tartsa magát naprakészen az új eszközökkel kapcsolatban!

Végrehajtja a stratégiát, és 90 napon belül összegyűjti a csapat visszajelzéseit.

Hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet IT-vezetőknek

Az újonnan felvett IT-vezetőknek is rendelkezniük kell egy 30-60-90 napos tervvel, hogy előnyt szerezzenek az új üzleti környezetben.

Íme egy példa, amely segít a terv elkészítésében:

30 nap

Ismerkedjen meg a vállalat IT-infrastruktúrájával és projekttervező eszközeivel

Lépjen kapcsolatba a csapattal, hogy megismerje őket és munkastílusukat.

Tekintse át az IT-terület legjobb gyakorlatait és irányelveit

60 nap

Használja stratégiai gondolkodását az IT-infrastruktúra fejlesztéseinek megtervezéséhez és megvalósításához.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival, hogy 10%-kal csökkentsék az állásidőt.

Végezze el a fejlesztéseket és értékelje az előrehaladást a 60. napig.

A ClickUp Whiteboard segítségével ötleteljen és működjön együtt másokkal, hogy olyan tervet állítson össze, amely a legjobban megfelel a szervezete igényeinek.

90 nap

Hosszú távú IT-stratégia kidolgozása

Növelje az általános hatékonyságot 15%-kal

Együttműködés más részlegekkel az IT-célok és a vállalati célok összehangolása érdekében

Végrehajtja a stratégiát, és 90 napon belül összegyűjti az érintettek visszajelzéseit.

Hogyan készítsünk 30-60-90 napos tervet az új alkalmazottak számára?

Írhatja a világ legjobb munkaköri leírását, de a beilleszkedési terv nélkül az új alkalmazottak még mindig túlterhelteknek fogják érezni magukat.

Itt jön jól a stratégiai 30-60-90 napos terv, amely segít az új munkatársaknak a nulladik naptól kezdve beilleszkedni.

Íme egy példa egy új munkavállalók számára készült, követésre érdemes 30-60-90 napos tervre:

30 nap

Végezze el a beilleszkedési képzést, és szokjon hozzá az új munkához!

Mutassa meg, hogy megértette a legfontosabb feladatköröket és a vállalati kultúrát.

Vegyen részt jégtörő foglalkozásokon a csapat tagjaival, hogy kapcsolatokat építsen ki.

A ClickUp Brain segítségével azonnali választ kaphat minden kérdésére.

60 nap

Kezdjen el hozzájárulni a csapatprojektekhez

Fogadja és dokumentálja a mentor/csapattagok visszajelzéseit

Folytassa a tanulást és tegyen fel kérdéseket

Vegyen részt képzéseken a készségeinek fejlesztése érdekében

A kijelölt feladatokat és projekteket 60 napon belül teljesítse.

90 nap

Vállaljon több felelősséget és járuljon hozzá ötletekkel

Végezze el a projekteket és tartsa be a határidőket

Kérjen visszajelzést a feletteseitől, és folytassa a fejlődést új munkakörében.

A ClickUp segítségével a lehető legjobb kezdetet biztosíthatja új alkalmazottai számára

A 30-60-90 napos terv minden munkáltató eszköztárának értékes eleme. Lehetővé teszi a toborzási vezetők számára, hogy könnyedén bevezessék az új munkavállalókat, rendszeres teljesítményértékeléseket végezzenek, és (szó szerint) megmutassák a potenciális jelölteknek, hogy mit várnak tőlük az első 90 munkanapban (és azután).

A terv megfelelő elkészítése azonban ugyanolyan fontos, mint annak biztosítása, hogy az új alkalmazottak a lehető leghamarabb beilleszkedjenek.

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy az új alkalmazottak könnyebben elfogadják a változásokat, a 90 napos próbaidő után is hatékonyan dolgozzanak, és egy átgondolt, jól megtervezett 30-60-90 napos terv segítségével reflektáljanak teljesítményükre. Regisztráljon most ingyen!

Gyakran ismételt kérdések

1. Mit kell tartalmaznia egy 30-60-90 napos tervnek?

A 30-60-90 napos tervnek tartalmaznia kell a vállalat aktuális céljait és azt, hogy az alkalmazott hogyan fogja elérni a 30, 60 és 90 napos mérföldköveket. Emellett tartalmaznia kell azokat a releváns erőforrásokat, tevékenységeket és képzéseket is, amelyekre az új alkalmazottnak szüksége lehet a cél eléréséhez.

2. Hogyan készítsek 30-60-90 napos képzési tervet?

Kövesse az alábbi lépéseket a 30-60-90 napos képzési terv elkészítéséhez:

1. lépés: Írja le a vállalat küldetését, összpontosítva a rövid és hosszú távú prioritásokra.

2. lépés: Írja le az első 30, 60 és 90 napban elérni kívánt célokat, valamint minden célhoz tartozó kulcsfontosságú mutatókat.

3. lépés: Adja hozzá az új munkatársnak a végső cél gyors eléréséhez szükséges összes releváns forrást, beleértve a képzési anyagokat, a fontos személyek elérhetőségeit stb.

4. lépés: Kövesse nyomon az előrehaladást rendszeres teljesítményértékelésekkel

3. Hogyan írjon 30-60-90 napos prezentációt?

Használja ezeket a tippeket a 30-60-90 napos prezentációjának írásához: