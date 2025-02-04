10 alkalmazotti termelékenységet nyomon követő szoftvereszköz 2025-ben

A távmunka és a globálisan elosztott csapatok mai térnyerésével a munkavállalók termelékenységének nyomon követése gyorsan fejfájássá válhat.

A termelékenység növelésének elsajátítása finom megközelítést igényel. Akár személyesen, akár távolról felügyeli a munkavállalókat, az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló szoftvernek az Ön által használt termelékenységi eszközök között kell lennie.

Természetesen meg kell találnia a szükségleteinek leginkább megfelelő opciót. A legjobb alkalmazotti termelékenységet nyomon követő eszközöknek hozzáadott értéket kell jelentenie az alkalmazottak elkötelezettségéhez, nem pedig rontani azt.

A munkavállalói termelékenységet nyomon követő eszközök segítségével valós időben betekintést nyerhet csapattagjai teljesítményébe és elkötelezettségébe. A megfelelő eszközzel nyomon követheti a távoli csapatok, a mobil eszközök és mások munkavállalói tevékenységét.

A munkavállalói termelékenységet nyomon követő szoftverek közös jellemzői:

Automatikus időkövetés

Felhasználói viselkedéselemzés

Részletes termelékenységi jelentések, termelékenységi mutatók és a munkavállalók munkaidejének nyomon követése alapján.

Integráció feladatkezelő szoftverrel, hogy nyomon követhesse az alkalmazottak által egyes feladatokra fordított időt.

Távoli asztali vezérlés a mutatók rögzítéséhez, beleértve a billentyűleütések naplózását és az alkalmazások nyomon követését

A legtöbb modern termelékenységi eszköz automatizálást használ. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló szoftver dinamikusan és folyamatosan elemzi a csapat termelékenységét a háttérben. Ezen információkból részletes jelentést készíthet, amely segít hatékonyabban kezelni az alkalmazottak teljesítményét.

A megfelelő alkalmazotti monitoring szoftver segítségével kezelheti csapata munkaterhelését és javíthatja a termelékenységet. Sőt, segítségével azonosíthatja és elismerheti az adott időszak legjobban teljesítő alkalmazottját.

Az így nyert információkat felhasználhatja jobb, objektívebb és sikeresebb teljesítményértékelések készítéséhez.

A munkavállalók nyomon követésére szolgáló legjobb szoftverek nem csak alapvető időkövetési funkciókat tartalmaznak. Segítséget nyújtanak a távoli munkavállalók nyomon követésében, ami végső soron a szervezet egészének teljesítményének javításához vezet.

Más szavakkal: ez lehet az a termelékenységi trükk, amelyre csapata már régóta várt.

Használja a csapat kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak nyomon követésére, a távoli munkavállalók munkaidejének optimalizálására, a csapat termelékenységét veszélyeztető belső fenyegetések azonosítására, valamint a részletes projektjelentések áttekintésére a hatékonyabb munkafolyamatok kialakítása érdekében.

A legjobb az egészben, hogy a megfelelő alkalmazotti termelékenység-figyelő funkciókkal az eszközök nem idegenítik el a csapat tagjait. Ehelyett felhasználhatja őket a menedzsmentmodellek hatékonyságának javítására, például a kollaboratív munkamenedzsment érettségi modelljének fejlesztésére, ami mind a távoli, mind a helyszíni alkalmazottaknak segít.

Kövesse nyomon és javítsa a munkavállalók termelékenységét a ClickUp teljes eszköz- és sabloncsomagjával.

Listánkat egy olyan eszközzel kezdjük, amely sokkal több, mint egy egyszerű alkalmazotti monitoring szoftver. Ez egy átfogó munkamenedzsment megoldás, amely természetesen tartalmaz nyomonkövetési és feladatkezelési eszközöket is, hogy segítsen csapatának a sikerben.

Igen, tartalmazza az alapvető időkövetést, de a ClickUp messze túlmutat ezen az alapvető funkción. A termelékenység elemzésére alkalmas fejlett eszközökre összpontosít, például a feladatok vagy projektek szintjén készített részletes jelentésekre.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Time Tracking : Az alkalmazottak tevékenységének nyomon követésére szolgáló eszköz, amely bármilyen eszközön használható a termelékenység figyelemmel kísérésének javítása érdekében. Chrome böngésző kiterjesztést is tartalmaz.

ClickUp Dashboards : Egy eszköz, amely átfogó és magas szintű betekintést nyújt az egyes projektekbe, növelve a termelékenységet.

ClickUp Goals : egy olyan funkció, amely összekapcsolja a kívánt eredményeket az aktív munkával, javítva a feladatkezelést és stratégiaibbá téve a munkát.

ClickUp Projektnézetek : A különféle opciók segítségével csapataik jobban átlátják a munkájukat, a számukra legmegfelelőbb módon.

ClickUp Docs : Valós idejű szerkesztési funkció, amely növeli a távoli munkavállalók termelékenységét, és bármilyen méretű csapat számára alkalmas.

A ClickUp korlátai

Nem egy dedikált alkalmazotti megfigyelő szoftvermegoldás, ami azt jelenti, hogy egyes funkciók (például az alkalmazottak helyének vagy az egér és a billentyűzet használatának nyomon követése) nem állnak rendelkezésre.

Egyes funkciók más ClickUp mobilalkalmazásokkal korlátozottan használhatók, a fejlett funkciók gyakran csak asztali számítógépeken és laptopokon érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Teramind

Via Teramind

A Teramind egy egyszerűbb alkalmazott-figyelő szoftver. Lehetővé teszi az alkalmazottak viselkedésének és tartózkodási helyének figyelemmel kísérését különböző eszközökön, segítve ezzel a belső fenyegetések megelőzését, különösen a távoli alkalmazottak körében.

A Teramind legjobb funkciói

Fejlett üzleti intelligencia jelentések, amelyek a felhasználói tevékenységek nyomon követését hasznos információkká alakítják

Az alkalmazottak adatvédelmi eszközei, amelyek a vállalat kritikus adatait védik anélkül, hogy a nyomon követés hatékonyságát veszélyeztetnék.

Távoli videofelvétel, amely javítja a munkavállalók figyelemmel kísérését és megerősítheti a gyanús munkavállalói magatartást.

A billentyűleütések naplózása és a távoli asztali hozzáférés megakadályozza a rosszindulatú cselekményeket, mielőtt azok fenyegetést jelentenének a vállalatra.

A Teramind korlátai

Korlátozott macOS-támogatás és Linux-támogatás hiánya, ami azt jelenti, hogy csak a Microsoft Windows rendszeren és mobil eszközökön működő vállalatok vehetik reálisan fontolóra ezt a lehetőséget.

A bonyolult kezdeti beállítás csökkentheti a fejlett munkavállaló-figyelő eszközök azonnali előnyeit.

Teramind árak

Starter: 12 USD/hó felhasználónként

UAM: 23 USD/hó felhasználónként

DLP: 27 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Teramind értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

3. Time Doctor

Via Time Doctor

A listán talán a legismertebb alkalmazotti termelékenység-nyomonkövetési eszköz, a Time Doctor már régóta a standard az időkövetés és a termelékenységi betekintés terén.

A Time Doctor azonban nem csak hírnevén alapszik. Telepítése mindössze öt percet vesz igénybe, így hasznos eszköz mind a felettesek, mind az egyéni szakemberek számára, akik nyomon szeretnék követni ütemtervüket és javítani szeretnék termelékenységüket.

A Time Doctor legjobb funkciói

Automatikus indítás, amikor a munkavállaló bekapcsolja a számítógépét, megkönnyítve a munkavállalók jelenlétének és munkaidejének nyomon követését.

Automatizált időkövetési opció, ami azt jelenti, hogy a Time Doctor azonnal megkezdheti a figyelést, amint az alkalmazott elkezdi a feladatot.

Az egyes helyszínek termelékenységi értékelései segítenek a csapat tagjainak abban, hogy meghatározzák, hol lenne hatékonyabb az idejüket felhasználni.

Az inaktivitás nyomon követése, a billentyűleütések naplózásának egy változata, felismeri, amikor az alkalmazottak nem használják a billentyűzetet vagy az egeret, és inaktívként jelöli meg őket.

A Time Doctor korlátai

Korlátozott mobil funkcionalitás, ami távoli munkavégzés esetén nehézségeket okozhat.

Bonyolult felület, amelynek kezelése nehéz lehet

A Time Doctor árai

Alap: 5,90 USD/hó felhasználónként

Standard: 8,40 USD/hó felhasználónként

Prémium: 16,70 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

4. Whatfix

Via Whatfix

A Whatfix egy digitális bevezetési és elemzési platform. Noha nem biztosít alkalmazottak nyomon követését a szigorú értelemben, segíthet a csapatoknak abban, hogy kevesebb időt töltsenek új szoftverek megtanulásával, és több időt fordítsanak azok előnyeinek kihasználására.

A Whatfix legjobb funkciói

Interaktív bemutatók és termékeszközök, amelyek segítségével a munkavállalók könnyedén elsajátíthatják az új szoftvereket.

Részletes betekintés abba, hogy a munkavállalók hol töltik az idejüket a platformon, ami relevánsabb képzési lehetőségeket tesz lehetővé.

Egyszerű tartalomkészítés az új munkavállalók beillesztéséért felelős vezetők számára, akik javítani szeretnék a munkavállalók elkötelezettségét és termelékenységét.

Kiterjedt widget-könyvtár az eszköz igényeinek megfelelő testreszabásához

A Whatfix korlátai

Legjobban egyfolyamatú alkalmazásokkal működik, ezért nehezebb nyomon követni a munkavállalók termelékenységét nagyobb, több útvonalat tartalmazó alkalmazások esetében.

A fejlett elemzési eszközök hiánya megnehezíti a munkavállalók tevékenységének további elemzését.

Whatfix árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whatfix értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

5. Hubstaff

Via Hubstaff

Ez egy olyan népszerű alkalmazottak termelékenységét nyomon követő szoftverprogram, hogy létrehoztunk egy listát a Hubstaff alternatíváiról. De kiterjedt funkciói, beleértve a távoli munkaerő-menedzsmentet és az automatizált időkövetést, még mindig érdemes kiegészítője ennek a listának.

A Hubstaff legjobb funkciói

Az automatizált munkaidő-nyilvántartás megkönnyíti az időkövetést és a munkavállalók beosztásának tervezését.

Önkezelésű termelékenységi eszközök, például szokások nyomon követése és napi állásfoglalás-figyelés, az egyes csapat tagok számára.

Geofencing alkalmazottak nyomon követése a csapat tagjainak az egyes munkaterületeken töltött idejének figyelemmel kísérésére

Integráció a Hubstaff Talent és a Hubstaff Tasks alkalmazásokkal, amely feladatok kezelését és humánerőforrás-menedzsmentet ad hozzá az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló csomaghoz.

A Hubstaff korlátai

Az aktív és nyitott idő nyomon követése stresszt okozhat az egyes csapattagoknak, ami torzíthatja a termelékenység-nyomon követési mutatókat.

Egyes jelentésekben az óráknál nincs tizedesjegy, ami megnehezíti a csapat részletes szintű nyomon követését és az időgazdálkodás optimalizálását.

Hubstaff árak

Starter: 4,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 7,50 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

6. ActivTrak

Via ActivTrak

Az ActivTrak elemzési képességeivel tűnik ki. Bár ugyanazokat a termelékenység-nyomonkövető eszközöket kínálja, mint a listán szereplő többi eszköz, fejlett betekintési lehetőségei és irányítópultjai megkülönböztetik a többitől, és tájékozottabb döntéshozatalhoz vezethetnek.

Az ActivTrak legjobb funkciói

Egy átfogó munkaerő-információs irányítópult részletes betekintést nyújt a csapat teljesítményébe.

Az automatizált időkövetés és a helymeghatározás javítja a termelékenység nyomon követését az elosztott munkatársak esetében.

A hatástanulmány segít azonosítani a szervezeti változások potenciális hatását a csapat teljesítményére.

A fejlett jelentéskészítés lehetővé teszi, hogy elemezze a legjobb alkalmazottjának teljesítményét egy adott feladatban, és ezeket az információkat alkalmazza a csapatára.

Az ActivTrak korlátai

A telepítés és a bevezetés több időt vesz igénybe, mint a listán szereplő legtöbb más alkalmazotti monitoring szoftvermegoldás esetében.

A webhelyek és tevékenységek kategorizálása hosszú időt vehet igénybe, ami késleltetheti az első eredmények megjelenését.

ActivTrak árak

Ingyenes

Essentials: 10 USD/hó felhasználónként

Professional: 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActivTrak értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (540+ értékelés)

7. I Done This

Via I Done This

Az I Done This egy alapvető időfigyelő szoftver, amely tartalmaz néhány feladatkezelési funkciót is. Szándékosan kevés funkcióval rendelkezik, hogy a munkavállalók termelékenysége a lehető legnagyobb legyen.

Az I Done This legjobb funkciói

Napi jelentkezési funkció, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy minden reggel gyorsan tájékoztassák a többieket az előrehaladásról.

A jelentésekhez tartozó megjegyzésfunkció, amely lehetővé teszi a különböző típusú feladatok indoklását.

A csapatok szinkronizálása lehetővé teszi a felettesek és csapataik számára, hogy együtt ünnepeljék a sikereket és tanuljanak a hibákból.

A tiszta, egyszerű felület megkönnyíti a bevezetést és a mindennapi használatot.

I Done This korlátai

A szándékos egyszerűségre való összpontosítás azt jelenti, hogy kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a listán szereplő néhány másik felügyeleti szoftver.

Korlátozott keresési funkció, ami megnehezíti a korábbi feladatok megtalálását és összehangolását.

I Done This árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

I Done This értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 120 értékelés)

8. ProofHub

Via ProofHub

Ha projektmenedzsmentre összpontosító termelékenység-követő programot keres, akkor a ProofHub az Ön számára ideális. Az alapvető munkavállaló-figyelési funkciókhoz egyszerűsített és intuitív projektmenedzsmentet ad hozzá, lehetővé téve az elkötelezettség és a termelékenység fokozatos növelését.

A ProofHub legjobb funkciói

Az egyes feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó időkövetési funkciók

Az egyedi mezők és munkafolyamatok még a legkülönlegesebb projekteket is lehetővé teszik.

A munkavállalói szintű jelentések egyszerűvé teszik a csapatok nyomon követését.

A Slack és a Microsoft Teams integrációk megkönnyítik a távoli munkatársakkal való kommunikációt.

A ProofHub korlátai

A korlátozott értesítési rendszer miatt a csapat tagjai nem biztos, hogy megkapják a feladatokra vonatkozó emlékeztetőket.

Nem alkalmas fejlett projektmenedzsmenthez, mivel hiányoznak belőle olyan funkciók, mint a központi jegyzetek, több projektnézet és fejlett betekintés.

ProofHub árak

Essential: 45 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Ultimate Control: 89 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

9. Csapatmunka

Via Teamwork

Bár a Teamwork elsősorban projektmenedzsment program, mégis számos alkalmazotti termelékenységi opciót kínál. Az időkövetés és az erőforrás-menedzsment segítségével növelheti az elkötelezettséget, miközben csapata többet tud elvégezni.

A Teamwork legjobb funkciói

A fejlett jelentések és menedzsment funkciók segítenek a csapat kapacitásának kiegyensúlyozásában, így a munkaterhelés reálisabb és kiegyensúlyozottabb lesz.

Az ügyfélkezelési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az ügyfelek adatait, beleértve a kommunikációt és a pénzügyeket, egyetlen helyen tárolják.

Az idő, a költségvetés és a kiadások nyomon követése lehetővé teszi a visszatérő bevételek jobb kezelését.

Csapatmunka korlátai

Egyes külső integrációk, például a csevegés és a CRM funkciók, nem működnek olyan jól, mint a dedikált megoldások.

Az időnaplózás nem mindig intuitív, ami korlátozza az alkalmazottak figyelemmel kísérésének lehetőségeit.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes

Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként

Deliver: 9,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

10. SmartTask

Via SmartTask

A SmartTask egy másik dedikált projektmenedzsment program. Időkövetési funkciói miatt hatékony termelékenység-követő szoftvereszköz. Csapatának minden tagja manuálisan vagy automatikusan nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, így jobb képet kaphat a projekt igényeiről és sikeréről.

A SmartTask legjobb funkciói

Az idő- és költségvetés-nyomon követés automatikusan bekerül a fejlett projektjelentésekbe, hogy átfogóbb betekintést nyújtson.

A kiterjedt testreszabási lehetőségek révén az eszköz minden iparágban és minden méretű vállalkozásban alkalmazható.

Az ingyenes képzés és bevezetés megkönnyíti a kezdeti beállítást.

A SmartTask korlátai

Az időkövetési funkció több lap megnyitásakor lefagyhat, ami korlátozza a funkcionalitását.

A felhasználói felület túlzsúfolt, ami megnehezíti a projekt és a feladatok alapvető információinak megtalálását.

SmartTask árak

Örökre ingyenes

Prémium: 7,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SmartTask értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

A legjobb alkalmazotti monitoring szoftver megtalálása nehéz feladat lehet. Annyi lehetőség és módszer létezik a csapat termelékenységének biztosítására, hogy könnyen elhalaszthatja a döntést.

De erre nincs szükség. Miért keresne külső eszközöket, amikor a ClickUp ingyenes fiókjával nem kell tovább keresnie?

Hozzon létre még ma ingyenes fiókot, és kezdje el kihasználni ennek az átfogó munkamenedzsment eszköznek az előnyeit!