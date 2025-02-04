10 alkalmazotti termelékenységet nyomon követő szoftvereszköz 2025-ben

A távmunka és a globálisan elosztott csapatok mai térnyerésével a munkavállalók termelékenységének nyomon követése gyorsan fejfájássá válhat.
A termelékenység növelésének elsajátítása finom megközelítést igényel. Akár személyesen, akár távolról felügyeli a munkavállalókat, az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló szoftvernek az Ön által használt termelékenységi eszközök között kell lennie.
Természetesen meg kell találnia a szükségleteinek leginkább megfelelő opciót. A legjobb alkalmazotti termelékenységet nyomon követő eszközöknek hozzáadott értéket kell jelentenie az alkalmazottak elkötelezettségéhez, nem pedig rontani azt.
Mik azok a munkavállalói termelékenységet nyomon követő eszközök?
A munkavállalói termelékenységet nyomon követő eszközök segítségével valós időben betekintést nyerhet csapattagjai teljesítményébe és elkötelezettségébe. A megfelelő eszközzel nyomon követheti a távoli csapatok, a mobil eszközök és mások munkavállalói tevékenységét.
A munkavállalói termelékenységet nyomon követő szoftverek közös jellemzői:
- Automatikus időkövetés
- Felhasználói viselkedéselemzés
- Részletes termelékenységi jelentések, termelékenységi mutatók és a munkavállalók munkaidejének nyomon követése alapján.
- Integráció feladatkezelő szoftverrel, hogy nyomon követhesse az alkalmazottak által egyes feladatokra fordított időt.
- Távoli asztali vezérlés a mutatók rögzítéséhez, beleértve a billentyűleütések naplózását és az alkalmazások nyomon követését
A legtöbb modern termelékenységi eszköz automatizálást használ. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló szoftver dinamikusan és folyamatosan elemzi a csapat termelékenységét a háttérben. Ezen információkból részletes jelentést készíthet, amely segít hatékonyabban kezelni az alkalmazottak teljesítményét.
A megfelelő alkalmazotti monitoring szoftver segítségével kezelheti csapata munkaterhelését és javíthatja a termelékenységet. Sőt, segítségével azonosíthatja és elismerheti az adott időszak legjobban teljesítő alkalmazottját.
Az így nyert információkat felhasználhatja jobb, objektívebb és sikeresebb teljesítményértékelések készítéséhez.
A termelékenység-nyomkövető eszközök előnyei
A munkavállalók nyomon követésére szolgáló legjobb szoftverek nem csak alapvető időkövetési funkciókat tartalmaznak. Segítséget nyújtanak a távoli munkavállalók nyomon követésében, ami végső soron a szervezet egészének teljesítményének javításához vezet.
Más szavakkal: ez lehet az a termelékenységi trükk, amelyre csapata már régóta várt.
Használja a csapat kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak nyomon követésére, a távoli munkavállalók munkaidejének optimalizálására, a csapat termelékenységét veszélyeztető belső fenyegetések azonosítására, valamint a részletes projektjelentések áttekintésére a hatékonyabb munkafolyamatok kialakítása érdekében.
A legjobb az egészben, hogy a megfelelő alkalmazotti termelékenység-figyelő funkciókkal az eszközök nem idegenítik el a csapat tagjait. Ehelyett felhasználhatja őket a menedzsmentmodellek hatékonyságának javítására, például a kollaboratív munkamenedzsment érettségi modelljének fejlesztésére, ami mind a távoli, mind a helyszíni alkalmazottaknak segít.
10 eszköz a munkavállalók termelékenységének nyomon követéséhez 2024-ben
1. ClickUp
Listánkat egy olyan eszközzel kezdjük, amely sokkal több, mint egy egyszerű alkalmazotti monitoring szoftver. Ez egy átfogó munkamenedzsment megoldás, amely természetesen tartalmaz nyomonkövetési és feladatkezelési eszközöket is, hogy segítsen csapatának a sikerben.
Igen, tartalmazza az alapvető időkövetést, de a ClickUp messze túlmutat ezen az alapvető funkción. A termelékenység elemzésére alkalmas fejlett eszközökre összpontosít, például a feladatok vagy projektek szintjén készített részletes jelentésekre.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Time Tracking: Az alkalmazottak tevékenységének nyomon követésére szolgáló eszköz, amely bármilyen eszközön használható a termelékenység figyelemmel kísérésének javítása érdekében. Chrome böngésző kiterjesztést is tartalmaz.
- ClickUp Dashboards: Egy eszköz, amely átfogó és magas szintű betekintést nyújt az egyes projektekbe, növelve a termelékenységet.
- ClickUp Goals: egy olyan funkció, amely összekapcsolja a kívánt eredményeket az aktív munkával, javítva a feladatkezelést és stratégiaibbá téve a munkát.
- ClickUp Projektnézetek: A különféle opciók segítségével csapataik jobban átlátják a munkájukat, a számukra legmegfelelőbb módon.
- ClickUp Docs: Valós idejű szerkesztési funkció, amely növeli a távoli munkavállalók termelékenységét, és bármilyen méretű csapat számára alkalmas.
A ClickUp korlátai
- Nem egy dedikált alkalmazotti megfigyelő szoftvermegoldás, ami azt jelenti, hogy egyes funkciók (például az alkalmazottak helyének vagy az egér és a billentyűzet használatának nyomon követése) nem állnak rendelkezésre.
- Egyes funkciók más ClickUp mobilalkalmazásokkal korlátozottan használhatók, a fejlett funkciók gyakran csak asztali számítógépeken és laptopokon érhetők el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)
2. Teramind
A Teramind egy egyszerűbb alkalmazott-figyelő szoftver. Lehetővé teszi az alkalmazottak viselkedésének és tartózkodási helyének figyelemmel kísérését különböző eszközökön, segítve ezzel a belső fenyegetések megelőzését, különösen a távoli alkalmazottak körében.
A Teramind legjobb funkciói
- Fejlett üzleti intelligencia jelentések, amelyek a felhasználói tevékenységek nyomon követését hasznos információkká alakítják
- Az alkalmazottak adatvédelmi eszközei, amelyek a vállalat kritikus adatait védik anélkül, hogy a nyomon követés hatékonyságát veszélyeztetnék.
- Távoli videofelvétel, amely javítja a munkavállalók figyelemmel kísérését és megerősítheti a gyanús munkavállalói magatartást.
- A billentyűleütések naplózása és a távoli asztali hozzáférés megakadályozza a rosszindulatú cselekményeket, mielőtt azok fenyegetést jelentenének a vállalatra.
A Teramind korlátai
- Korlátozott macOS-támogatás és Linux-támogatás hiánya, ami azt jelenti, hogy csak a Microsoft Windows rendszeren és mobil eszközökön működő vállalatok vehetik reálisan fontolóra ezt a lehetőséget.
- A bonyolult kezdeti beállítás csökkentheti a fejlett munkavállaló-figyelő eszközök azonnali előnyeit.
Teramind árak
- Starter: 12 USD/hó felhasználónként
- UAM: 23 USD/hó felhasználónként
- DLP: 27 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Teramind értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)
3. Time Doctor
A listán talán a legismertebb alkalmazotti termelékenység-nyomonkövetési eszköz, a Time Doctor már régóta a standard az időkövetés és a termelékenységi betekintés terén.
A Time Doctor azonban nem csak hírnevén alapszik. Telepítése mindössze öt percet vesz igénybe, így hasznos eszköz mind a felettesek, mind az egyéni szakemberek számára, akik nyomon szeretnék követni ütemtervüket és javítani szeretnék termelékenységüket.
A Time Doctor legjobb funkciói
- Automatikus indítás, amikor a munkavállaló bekapcsolja a számítógépét, megkönnyítve a munkavállalók jelenlétének és munkaidejének nyomon követését.
- Automatizált időkövetési opció, ami azt jelenti, hogy a Time Doctor azonnal megkezdheti a figyelést, amint az alkalmazott elkezdi a feladatot.
- Az egyes helyszínek termelékenységi értékelései segítenek a csapat tagjainak abban, hogy meghatározzák, hol lenne hatékonyabb az idejüket felhasználni.
- Az inaktivitás nyomon követése, a billentyűleütések naplózásának egy változata, felismeri, amikor az alkalmazottak nem használják a billentyűzetet vagy az egeret, és inaktívként jelöli meg őket.
A Time Doctor korlátai
- Korlátozott mobil funkcionalitás, ami távoli munkavégzés esetén nehézségeket okozhat.
- Bonyolult felület, amelynek kezelése nehéz lehet
A Time Doctor árai
- Alap: 5,90 USD/hó felhasználónként
- Standard: 8,40 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 16,70 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Time Doctor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (360+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
4. Whatfix
A Whatfix egy digitális bevezetési és elemzési platform. Noha nem biztosít alkalmazottak nyomon követését a szigorú értelemben, segíthet a csapatoknak abban, hogy kevesebb időt töltsenek új szoftverek megtanulásával, és több időt fordítsanak azok előnyeinek kihasználására.
A Whatfix legjobb funkciói
- Interaktív bemutatók és termékeszközök, amelyek segítségével a munkavállalók könnyedén elsajátíthatják az új szoftvereket.
- Részletes betekintés abba, hogy a munkavállalók hol töltik az idejüket a platformon, ami relevánsabb képzési lehetőségeket tesz lehetővé.
- Egyszerű tartalomkészítés az új munkavállalók beillesztéséért felelős vezetők számára, akik javítani szeretnék a munkavállalók elkötelezettségét és termelékenységét.
- Kiterjedt widget-könyvtár az eszköz igényeinek megfelelő testreszabásához
A Whatfix korlátai
- Legjobban egyfolyamatú alkalmazásokkal működik, ezért nehezebb nyomon követni a munkavállalók termelékenységét nagyobb, több útvonalat tartalmazó alkalmazások esetében.
- A fejlett elemzési eszközök hiánya megnehezíti a munkavállalók tevékenységének további elemzését.
Whatfix árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Whatfix értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
5. Hubstaff
Ez egy olyan népszerű alkalmazottak termelékenységét nyomon követő szoftverprogram, hogy létrehoztunk egy listát a Hubstaff alternatíváiról. De kiterjedt funkciói, beleértve a távoli munkaerő-menedzsmentet és az automatizált időkövetést, még mindig érdemes kiegészítője ennek a listának.
A Hubstaff legjobb funkciói
- Az automatizált munkaidő-nyilvántartás megkönnyíti az időkövetést és a munkavállalók beosztásának tervezését.
- Önkezelésű termelékenységi eszközök, például szokások nyomon követése és napi állásfoglalás-figyelés, az egyes csapat tagok számára.
- Geofencing alkalmazottak nyomon követése a csapat tagjainak az egyes munkaterületeken töltött idejének figyelemmel kísérésére
- Integráció a Hubstaff Talent és a Hubstaff Tasks alkalmazásokkal, amely feladatok kezelését és humánerőforrás-menedzsmentet ad hozzá az alkalmazottak nyomon követésére szolgáló csomaghoz.
A Hubstaff korlátai
- Az aktív és nyitott idő nyomon követése stresszt okozhat az egyes csapattagoknak, ami torzíthatja a termelékenység-nyomon követési mutatókat.
- Egyes jelentésekben az óráknál nincs tizedesjegy, ami megnehezíti a csapat részletes szintű nyomon követését és az időgazdálkodás optimalizálását.
Hubstaff árak
- Starter: 4,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 7,50 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hubstaff értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (420+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)
6. ActivTrak
Az ActivTrak elemzési képességeivel tűnik ki. Bár ugyanazokat a termelékenység-nyomonkövető eszközöket kínálja, mint a listán szereplő többi eszköz, fejlett betekintési lehetőségei és irányítópultjai megkülönböztetik a többitől, és tájékozottabb döntéshozatalhoz vezethetnek.
Az ActivTrak legjobb funkciói
- Egy átfogó munkaerő-információs irányítópult részletes betekintést nyújt a csapat teljesítményébe.
- Az automatizált időkövetés és a helymeghatározás javítja a termelékenység nyomon követését az elosztott munkatársak esetében.
- A hatástanulmány segít azonosítani a szervezeti változások potenciális hatását a csapat teljesítményére.
- A fejlett jelentéskészítés lehetővé teszi, hogy elemezze a legjobb alkalmazottjának teljesítményét egy adott feladatban, és ezeket az információkat alkalmazza a csapatára.
Az ActivTrak korlátai
- A telepítés és a bevezetés több időt vesz igénybe, mint a listán szereplő legtöbb más alkalmazotti monitoring szoftvermegoldás esetében.
- A webhelyek és tevékenységek kategorizálása hosszú időt vehet igénybe, ami késleltetheti az első eredmények megjelenését.
ActivTrak árak
- Ingyenes
- Essentials: 10 USD/hó felhasználónként
- Professional: 17 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ActivTrak értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (210+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (540+ értékelés)
7. I Done This
Az I Done This egy alapvető időfigyelő szoftver, amely tartalmaz néhány feladatkezelési funkciót is. Szándékosan kevés funkcióval rendelkezik, hogy a munkavállalók termelékenysége a lehető legnagyobb legyen.
Az I Done This legjobb funkciói
- Napi jelentkezési funkció, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy minden reggel gyorsan tájékoztassák a többieket az előrehaladásról.
- A jelentésekhez tartozó megjegyzésfunkció, amely lehetővé teszi a különböző típusú feladatok indoklását.
- A csapatok szinkronizálása lehetővé teszi a felettesek és csapataik számára, hogy együtt ünnepeljék a sikereket és tanuljanak a hibákból.
- A tiszta, egyszerű felület megkönnyíti a bevezetést és a mindennapi használatot.
I Done This korlátai
- A szándékos egyszerűségre való összpontosítás azt jelenti, hogy kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a listán szereplő néhány másik felügyeleti szoftver.
- Korlátozott keresési funkció, ami megnehezíti a korábbi feladatok megtalálását és összehangolását.
I Done This árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
I Done This értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 120 értékelés)
8. ProofHub
Ha projektmenedzsmentre összpontosító termelékenység-követő programot keres, akkor a ProofHub az Ön számára ideális. Az alapvető munkavállaló-figyelési funkciókhoz egyszerűsített és intuitív projektmenedzsmentet ad hozzá, lehetővé téve az elkötelezettség és a termelékenység fokozatos növelését.
A ProofHub legjobb funkciói
- Az egyes feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó időkövetési funkciók
- Az egyedi mezők és munkafolyamatok még a legkülönlegesebb projekteket is lehetővé teszik.
- A munkavállalói szintű jelentések egyszerűvé teszik a csapatok nyomon követését.
- A Slack és a Microsoft Teams integrációk megkönnyítik a távoli munkatársakkal való kommunikációt.
A ProofHub korlátai
- A korlátozott értesítési rendszer miatt a csapat tagjai nem biztos, hogy megkapják a feladatokra vonatkozó emlékeztetőket.
- Nem alkalmas fejlett projektmenedzsmenthez, mivel hiányoznak belőle olyan funkciók, mint a központi jegyzetek, több projektnézet és fejlett betekintés.
ProofHub árak
- Essential: 45 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
- Ultimate Control: 89 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
ProofHub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)
9. Csapatmunka
Bár a Teamwork elsősorban projektmenedzsment program, mégis számos alkalmazotti termelékenységi opciót kínál. Az időkövetés és az erőforrás-menedzsment segítségével növelheti az elkötelezettséget, miközben csapata többet tud elvégezni.
A Teamwork legjobb funkciói
- A fejlett jelentések és menedzsment funkciók segítenek a csapat kapacitásának kiegyensúlyozásában, így a munkaterhelés reálisabb és kiegyensúlyozottabb lesz.
- Az ügyfélkezelési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az ügyfelek adatait, beleértve a kommunikációt és a pénzügyeket, egyetlen helyen tárolják.
- Az idő, a költségvetés és a kiadások nyomon követése lehetővé teszi a visszatérő bevételek jobb kezelését.
Csapatmunka korlátai
- Egyes külső integrációk, például a csevegés és a CRM funkciók, nem működnek olyan jól, mint a dedikált megoldások.
- Az időnaplózás nem mindig intuitív, ami korlátozza az alkalmazottak figyelemmel kísérésének lehetőségeit.
Csapatmunka árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként
- Deliver: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
10. SmartTask
A SmartTask egy másik dedikált projektmenedzsment program. Időkövetési funkciói miatt hatékony termelékenység-követő szoftvereszköz. Csapatának minden tagja manuálisan vagy automatikusan nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, így jobb képet kaphat a projekt igényeiről és sikeréről.
A SmartTask legjobb funkciói
- Az idő- és költségvetés-nyomon követés automatikusan bekerül a fejlett projektjelentésekbe, hogy átfogóbb betekintést nyújtson.
- A kiterjedt testreszabási lehetőségek révén az eszköz minden iparágban és minden méretű vállalkozásban alkalmazható.
- Az ingyenes képzés és bevezetés megkönnyíti a kezdeti beállítást.
A SmartTask korlátai
- Az időkövetési funkció több lap megnyitásakor lefagyhat, ami korlátozza a funkcionalitását.
- A felhasználói felület túlzsúfolt, ami megnehezíti a projekt és a feladatok alapvető információinak megtalálását.
SmartTask árak
- Örökre ingyenes
- Prémium: 7,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SmartTask értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
Növelje alkalmazottai teljesítményét a ClickUp alkalmazotti monitoring eszközeivel
A legjobb alkalmazotti monitoring szoftver megtalálása nehéz feladat lehet. Annyi lehetőség és módszer létezik a csapat termelékenységének biztosítására, hogy könnyen elhalaszthatja a döntést.
De erre nincs szükség. Miért keresne külső eszközöket, amikor a ClickUp ingyenes fiókjával nem kell tovább keresnie?
Hozzon létre még ma ingyenes fiókot, és kezdje el kihasználni ennek az átfogó munkamenedzsment eszköznek az előnyeit!