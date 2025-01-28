A 10 legjobb Hubstaff alternatíva és versenytárs 2025-ben

A rendelkezésünkre álló időmegtakarítási tippek, eszközök és technikák számát tekintve az idő elvesztése már nem igazán elfogadható kifogás. 😳

Lehet, hogy a naptárában éppen most is másodpercre pontosan beosztott időszakai vannak!

Mégis nehéz megmondani, hova tűnik el a napunk, és néha egyszerűen lehetetlen minden percet igazolni, amit a munkaidő alatt eltöltöttünk! Megértjük. 🫶🏼

Az időgazdálkodási szoftverek, mint például a Hubstaff, ezt a problémát hivatottak orvosolni.

A munkaerő felügyeletére, az eszközökön végzett időkövetésre és a munkaidő-nyilvántartási folyamatok automatizálására szolgáló funkcióival a Hubstaff minden menedzser álma! De őszintén szólva, a valóságban ez nem így van. 🫠

Akár éppen most küzd a Hubstaff használatával, akár még nem tudja, hogy ez a megfelelő eszköz-e az Ön számára, jó helyen jár! Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk mindazt, amit a Hubstaffról tudnia kell a vásárlás előtt, valamint a 10 legjobb alternatívát.

Mi az a Hubstaff?

Időkövetés a Hubstaffban

A Hubstaff egy projektidő-nyomkövető szoftver, amely segít a csapatoknak a munkaerő menedzselésében időalapú funkciók, például jelentések, GPS-nyomkövetés, munkaidő-nyilvántartás és számlázás segítségével. A Hubstaff teljes munkaerő-menedzsment platformját öt különböző termék alkotja:

Hubstaff Time az alapvető időkövetéshez és jelentésekhez

Hubstaff Desk munkaidő-nyilvántartáshoz, munkavégzés igazolásához és URL-követéshez

Hubstaff Field a helyszíni a helyszíni csapatmenedzsmenthez

Hubstaff Tasks általános projektmenedzsmenthez

Hubstaff Talent a távoli munkavállalók vonzására

Minden terméknek külön árazási terve van. És bár használatuk kissé eltérő, mindegyikük ugyanazon négy pillérre épül: időkövetés, alkalmazottak figyelemmel kísérése , munkaerő-menedzsment és projektmenedzsment – de az első három kategória az, ahol a Hubstaff igazán kiemelkedik. Ezen négy kategória rengeteg funkciót tartalmaz. A legnépszerűbbek közül néhány:

Időkövetés különböző eszközökön

Automatizált online munkaidő-nyilvántartás

Időjelentések és betekintés

Alkalmazottak URL-je, tevékenysége, képernyőképe és alkalmazásainak figyelése

Munkavállalói ütemezés és hatékonysági eszközök

GPS-követés

Bérszámfejtés és számlák nyomon követése

De mielőtt elkezdené beírni a vállalati kártya adatait a Hubstaff számlázási oldalára, fontos figyelembe venni a korlátait és kihívásait.

Mi is szeretjük a termelékenység növelését, mint mindenki más, de milyen áron? Ne feledje, hogy egy olyan termék, mint a Hubstaff – amely 10 percenként képernyőképeket készít az alkalmazottak monitorjáról, feltárja a keresési előzményeket és nyomon követi az egér tevékenységét – egyes tagokat kellemetlenül érinthet.

Ez a fajta időadat kiválóan alkalmas a termelékenységi hiányosságok feltárására és azok pótlására szolgáló pozitív változások bevezetésére, de vannak más módszerek is a nap folyamán eltöltött idő nyomon követésére, amelyek nem keltik azt az érzést, mintha a Big Brother figyelne minket.

Ráadásul a Hubstaff nem rendelkezik olyan fontos projektmenedzsment funkciókkal, mint például több fontos munkafolyamat-nézet, együttműködési lehetőségek, brainstorming eszközök, dokumentumszerkesztő és még sok más.

Nem is beszélve arról, hogy drága! Ha két főnél több tagú csapatban dolgozik, akkor kénytelen lesz a Hubstaff Time Pro csomagot választani, amelynek ára felhasználónként havi 8,33 dollár.

Szerencséjére nem kell ezzel beérnie! A Hubstaff minden hátrányát leküzdheti, ha inkább az egyik legjobb alternatívába fekteti az idejét. 🙂

A 10 legjobb Hubstaff alternatíva, amelyet érdemes most kipróbálni

A megfelelő projektidő-gazdálkodáshoz sokkal több kell, mint egyszerűen nyomon követni az alkalmazottak idejét. Az a különbséget az jelenti, hogy mit csinál az információval. Ahelyett, hogy minden mozdulatukat figyelné, fektessen időt és energiát egy olyan Hubstaff alternatívába, amely többet tud kihozni az Ön által nyomon követett időből!

Könnyen nyomon követheti az időt, és összekapcsolhatja a naplókat a feladatokkal vagy alfeladatokkal.

A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platform, amelyet különböző iparágakban működő csapatok számára fejlesztettek ki, hogy munkájukat egyetlen dinamikus tudásbázisba konszolidálhassák. Gazdag, időtakarékos funkciói a folyamatok racionalizálására, a csapat céljainak összehangolására és a tervek betartására szolgálnak, beleértve a testreszabható irányítópultokat, a globális időzítőt és több mint 15 rendkívül vizuális munkafolyamat-nézetet, amelyekkel a termelékenység minden szempontból kezelhető.

Akár a napi feladatok prioritásainak átrendezéséről, a projekt ütemtervének a költségvetéshez való igazításáról, akár egy ügyfél számlázásáról van szó, a ClickUp segítségével mindez könnyedén és hatékonyan megvalósítható.

A ClickUp legjobb funkciói

Jegyzetek, címkék és tagek a kontextushoz minden időbejegyzésben, valamint fejlett szűrés és rendezés.

Több mint 15 egyedi nézet, beleértve a munkaterhelés nézetet a feladatok csapaton belüli elosztásához.

Rugalmas projektidő-nyomon követés , amely bármely eszközről, feladatból vagy ablakból elindítható és leállítható

Testreszabható munkaidő-nyilvántartások a csapat termelékenységének alapos elemzéséhez

Automatizált képletek a számlázható idő pontos kiszámításához

Magas szintű jelentések, amelyek az adatokat időbecslés dátum és idő , számlázható vagy nem számlázható stb. szerint csoportosíthatják.

Sablon: Használja a ClickUp előre elkészített időkövetési sablonjait és még sok mást!

A ClickUp korlátai

Lehet, hogy egy kis időbe telik, amíg megismered a ClickUp gazdag funkciókészletét.

Egyes nézetek még nem elérhetők a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 dollár havonta, felhasználónként

Business Plus : 19 dollár havonta, felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5510+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3510+ értékelés)

2. nTask

via nTask

Az nTask egy együttműködésen alapuló feladat- és projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak a projektek, feladatok, erőforrások, kommunikáció és egyebek kezelésében. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fejlett feladatkezelő eszközökkel, például egyéni listákkal és ellenőrzőlistákkal nyomon kövessék munkaterhelésüket.

Az nTask automatikus időkövető eszköze a háttérben fut. Amint az időzítő leáll, a rendszer rögzíti a perceket/órákat.

A munkaterület tulajdonosai és rendszergazdái láthatják, hogy a csapat tagjai hány órát szántak egy feladat elvégzésére. Az egyes erőforrások által a feladatra fordított óraszámot egyszerűen megtekintheti, ha a nevük melletti nyílra kattint.

Ha elfelejtette leállítani az időzítőt, ne aggódjon! A feladatok és projektek tulajdonosai, a munkaterületek rendszergazdái és tulajdonosai szerkeszthetik és hozzáadhatják az időt.

Az nTask legjobb funkciói

Különleges munkaterületek a jobb feladatkezelésért

Erőforrás-tervezés és feladatkiosztás

Gantt-diagramok és feladatfüggőségek

Pénzügyi beállítások a projektekben

Az nTask korlátai

A nagy fájlok csatolása megosztáskor a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe.

Csak 50 főnél kevesebb taggal rendelkező csapatok számára alkalmas.

nTask árak

Prémium : 20 USD/hó 5 felhasználó számára

Üzleti : 60 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az nTask-kal.

nTask értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

3. Clockify

via Clockify

A Clockify egy időkövető szoftver, amelynek célja, hogy segítsen kezelni a munkaidőt és kevesebb idő alatt többet elérni. Alkalmas egyéni szabadúszók, csapatok és minden méretű vállalkozás számára.

A Clockify egyik egyedülálló funkciója a futó időzítő kezdési idejének megváltoztatása. Ha például elfelejtette elindítani az időzítőt a nap elején, manuálisan beállíthatja a kezdési időt, hogy az tükrözze a munkába állás időpontját. Ez a funkció különösen hasznos azok számára, akik nem szoktak időt nyomon követni. Ennek eredményeként nem számol fel túl sokat az ügyfeleknek, és nem dolgozik több órát, mint kellene!

A Clockify legjobb funkciói

Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS és Android alkalmazások

Kioszk mód a közös eszközökön történő be- és kijelentkezéshez

Diagramok és tevékenységek bontása az időmérő műszerfalakon

Egy kattintással órákat lehet blokkolni a naptárakban

A Clockify korlátai

A csapatoknak képzésre lehet szükségük, hogy megismerjék az összes funkcióját.

Nincs felhasználóbarát felülete

A Clockify árai

Alap : 3,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Standard : 5,49 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Pro : 7,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Vállalati: 11,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Clockify értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Clockify alternatívákat!

4. Toggl Track

via Toggl Track

A Toggl Track egy hasznos eszköz azoknak a szabadúszóknak, akik szeretnék kézben tartani feladataikat. A feladatokra fordított idő nyomon követésének köszönhetően könnyedén mérhetik és elemezhetik munkafolyamatukat. (Ez segít nekik megalapozott döntéseket hozni arról, mire fordítsanak több vagy kevesebb időt!)

Ennek eredményeként a szabadúszók hatékonyságukat növelhetik azáltal, hogy feladataik adatai alapján ismétlődő projektsablonokat és folyamatokat hoznak létre.

Az intuitív irányítópultok és jelentések segítségével a Toggl Track egyszerű módszert kínál az egyes feladatokra fordított idő vizualizálására és megértésére. Ez segít a szabadúszóknak jobban kezelni a munkafolyamatukat és maximalizálni a termelékenységüket, ami közvetlen hatással lehet a vállalkozás sikerére.

Kövesse nyomon az időt a Toggl Track és ClickUp integrációval !

A Toggl Track legjobb funkciói

Több mint 100 integráció Chrome és Firefox böngészőbővítményekkel

Összefoglaló, részletes és heti jelentések

Korábbi számlázható árak

Fix ingyenes projektek

A Toggl Track korlátai

Az ingyenes csomag tagjai nem tudják a leggyakrabban használt időbejegyzéseket könnyen elérhetővé tenni.

Önmagában nem alkalmas feladatkezelő eszközként

Toggl Track árak

Csapat : 9 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Toggl Track értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

5. Everhour

via Everhour

Az Everhour egy időkövető és erőforrás-kezelő platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a szervezettség fenntartásában, az egyszerűbb együttműködésben és az általános termelékenység növelésében.

Egyszerű, intuitív felületeket kínál a manuális időkövetéshez, az erőforrások projektek közötti elosztásához, a számlázás automatizálásához, a projektek költségvetésének elkészítéséhez és még sok máshoz. Az Everhour sokoldalú eszközkészletének felhasználásával racionalizálhatja a szervezeten belüli folyamatokat anélkül, hogy feláldozná a láthatóságot vagy az ellenőrzést.

Az Everhour időkövetési funkcióinak egy másik felhasználási lehetősége a standard szabadságtípusok kategorizálása. Ez segít a vállalkozásoknak a munkaerő kezelésében és biztosítja, hogy megfelelő lefedettségük legyen, amikor az alkalmazottak hetekre vagy hónapokra távoznak. Például a vezetők ezeket a kategóriákat felhasználva becsülhetik meg, hogy hány alkalmazott lesz elérhető havonta, így jobban meg tudják tervezni a projekteket és előre láthatják a munkaterhelést.

Nézze meg az Everhour és ClickUp integrációt !

Az Everhour legjobb funkciói

Költségvetési beállítások és munkaerőköltségek

Tervezett és jelentett feladatelőrehaladás

Összefoglaló táblázatok

Időnapló és időjóváhagyások

Az Everhour korlátai

A listán szereplő más Hubstaff alternatívákhoz képest hiányzik a fejlett testreszabási lehetőség az időösszefoglalókhoz.

Nincsenek időkategóriák a munkavállalók időnyomon követésének javításához

Everhour árak

Ingyenes

Lite : 5 USD/felhasználó havonta, 2 felhasználótól kezdve

Csapat: 8 USD/felhasználó havonta, 5 felhasználótól kezdve

Everhour értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. DeskTime

via DeskTime

A DeskTime nyomon követi az alkalmazottak termelékenységét, így a vezetők, a csapatok és az alkalmazottak mérhetik teljesítményüket és azonosíthatják a trendeket. A platform adatokat gyűjt az egyes feladatokra és alkalmazásokra fordított időről.

Az időkövető szoftver különböző eszközöket is kínál, amelyek segítségével a vezetők azonosíthatják azokat a területeket, ahol a munkavállalók pozitív változásokat hozhatnak a termelékenység javítása érdekében. A pontrendszer ösztönzi a munkavállalókat a termelékenység fenntartására, míg az egészség és a jólét nyomon követése elősegíti az egészségesebb munka-magánélet egyensúlyt.

A DeskTime legjobb funkciói

URL- és alkalmazáskövetés

Pomodoro időzítő

Műszakbeosztás

Egyedi jelentések

A DeskTime korlátai

Nem alkalmas olyan csapatok számára, amelyek a képernyőtől távol végzik feladataikat.

Korlátozott alapfunkciók az ingyenes csomagban

A DeskTime árai

Lite : Ingyenes, csak 1 felhasználó számára

Pro : 6,42 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Prémium : 9,17 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Enterprise: 18,33 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

DeskTime értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

7. Harvest

via Harvest

A Harvest egy időkövető eszköz, amely segít a vállalkozásoknak és a csapatoknak nyomon követni az óráikat, projektjeiket és költségvetésüket. A Harvest segítségével a felhasználók könnyedén nyomon követhetik a feladatokra fordított órákat, valós időben ellenőrizhetik a munkaidő-nyilvántartásokat, egyszerűen generálhatnak számlákat és hatékonyabban kezelhetik a kiadásokat.

A felhasználók böngészőjükből, asztali számítógépükről vagy mobil eszközükről is nyomon követhetik az időt. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy pontosan rögzítsék a különböző feladatokra fordított időt, még akkor is, ha nem tartózkodnak az irodában. Ez segíthet a hatékonyság hiányosságainak és az időpazarlás területeinek azonosításában, lehetővé téve a vezetők számára a menetrendek optimalizálását.

A Harvest legjobb funkciói

Kapacitásjelentések a csapat munkaterhelésének megértéséhez

PayPal és Stripe integrációk a számlák online fizetéséhez

Egyedi időemlékeztetők a következetes időkövetéshez

Idő- és projekt-irányítópultok

A Harvest korlátai

Nincs időtömb-hozzárendelési funkció azoknak a munkáltatóknak, akik több szabadúszóval dolgoznak együtt.

Az ingyenes csomag csak egy felhasználói fiókot és két projektet tartalmaz ( nézze meg ezeket a Harvest alternatívákat ).

A Harvest árai

Ingyenes : 1 hely, 2 projekt

Pro: 10,80 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Harvest értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

8. Time Doctor

via Time Doctor

Vállalatok, csapatok és magánszemélyek nyomon követhetik és optimalizálhatják munkafolyamataikat a Time Doctor segítségével, egy speciális időkövető szoftverrel. A felhasználók részletes betekintést nyerhetnek időfelhasználásukba, és ez alapján megalapozott döntéseket hozhatnak napi tevékenységeikről.

A Time Doctor segítségével a felhasználók egyedi riasztásokat hozhatnak létre, a projekteket feladatokra és alfeladatokra bonthatják, a feladatokat kategóriákba sorolhatják, időkorlátokat állíthatnak be a tevékenységekhez, részletes jelentésekkel elemezhetik a termelékenységi szinteket és még sok mást. A Time Doctor fejlett funkciói lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy javítsák hatékonyságukat, csökkentsék a pazarlást és növeljék termelékenységüket.

Nézze meg a ClickUp és Time Doctor integrációt !

A Time Doctor legjobb funkciói

Work-life Balance widget az alkalmazottak munkaidő-nyomon követéséhez és munkaterhelésének figyelemmel kíséréséhez

Képernyőképek, képernyőfelvételek és aktivitási szintek

Ügyfél bejelentkezési hozzáférés

Offline időkövetés

A Time Doctor korlátai

A képernyőfigyelés véletlenszerű képernyőképek készítésekor személyes adatokat rögzíthet.

A listán szereplő többi Hubstaff alternatívához képest hiányoznak a natív projektmenedzsment eszközök.

A Time Doctor árai

Alap : 70 USD/felhasználó/év

Standard : 100 USD/felhasználó/év

Prémium: 200 USD/felhasználó/év

Time Doctor értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

9. Paymo

via Paymo

A Paymo egy időkövető eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék, mennyi időt töltenek az alkalmazottak a különböző feladatokkal, projektekkel és ügyfelekkel. Például a Paymo automatizált jelentései valós idejű áttekintést nyújtanak az alkalmazottak tevékenységéről és a számlázható órákról, lehetővé téve a vezetők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az erőforrások elosztásáról és a költségvetésről.

Az időnapló adatok felhasználásával az ügyfelek pontos számlákat kaphatnak, ami javíthatja az ügyfélkapcsolatokat és növelheti a bevételeket. A Paymo időkövető eszközzel a számlázható és a nem számlázható idő is nyomon követhető, így a vállalkozások jobban megérthetik költségeiket és optimalizálhatják áraikat.

Összességében a Paymo időkövető eszköz számos olyan funkciót kínál, amelyek segíthetnek a vállalkozásoknak teljesítményük javításában, termelékenységük növelésében, valamint számlázási és számlázási folyamataik racionalizálásában.

A Paymo legjobb funkciói

Mac, Windows és Linux asztali widget

A munkaidő-nyilvántartás személyre szabási beállításai

Csapat tagok munkaidő-nyilvántartási kártyái

Projektbecslések és számlázás

A Paymo korlátai

A ingyenes csomagban nincs fejlett feladatkezelés

Az integrációk csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Paymo árak

Ingyenes

Starter : 4,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Kis iroda : 9,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Üzleti: 20,79 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Paymo értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

10. Timely

via Timely

A Timely egy termelékenységi alkalmazás, amely leginkább távoli munkavállalók számára alkalmas a munkavégzés során tapasztalható termelékenységi trendek azonosítására. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse az emberek munkájának és ütemtervének szervezését. A Timely segítségével néhány kattintással könnyedén nyomon követheti az egyes projektekre fordított időt.

Az alkalmazás további fontos funkciókkal is rendelkezik, mint például részletes jelentéskészítő eszközök, költségvetési eszközök és valós idejű célkövetés. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén nyomon kövesse, mennyi időt fordít az egyes projektekre vagy feladatokra, és azonosítsa a termelékenység növelése érdekében javítandó területeket. Ezenkívül integrálható olyan népszerű szolgáltatásokkal, mint a Google Naptár, a Quickbooks, az Azure és mások, hogy a projektek kezelése könnyebb legyen, mint valaha.

A legtöbb alkalmazott időkövető szoftver arra szolgál, hogy figyelemmel kísérje az alkalmazottak alkalmazás- és számítógép-használatát. Ha Önnek van egy megfigyelésellenes munkapolitikája, akkor ez a szoftver Önnek való!

A Timely legjobb funkciói

Valós idejű projektterv-áttekintés a felmerülő kihívások megelőzése érdekében

Munkafolyamat-követés konkrét feladatok nyomon követéséhez

Automatikus munkaidő-nyilvántartás a pontos számlázáshoz

A munkatevékenységek nyomon követése a háttérben

Időbeli korlátok

Az AI teljesítményével kapcsolatos problémák több munkát jelentenek a felhasználók számára a hibaelhárítás során.

Az időpontok pontossága problémát jelenthet, ha időzónát váltasz.

Időszerű árazás

Starter : 9 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Prémium : 16 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Korlátlan: 22 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Időszerű értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

G2: 4,8/5 (200+ értékelés)

Építsen bizalmat és növelje a termelékenységet a ClickUp segítségével

Őszintén szólva, ez a lista csak a legfontosabb Hubstaff alternatívák felületét érinti. De nincs szükség tovább keresni a legjobb időkövető szoftvert, amikor mi már meghoztuk Önnek a bajnokot. 🏆

A ClickUp az egyetlen termelékenységi megoldás, amely segít időt megtakarítani, javítani a termelékenységet és növelni a jövedelmezőséget minden területen! Több száz időtakarékos funkciójával ideális alternatívája a Hubstaffnak minden csapat számára.

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp alkalmazásban, beleértve a listát, a táblát és a naptárat.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a korlátlan feladatok, több projektnézet, rugalmas időkövetés és még sok más előnyét, és nézze meg, hogyan emelkedik termelékenysége új magasságokba. 🏔