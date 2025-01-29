A 10 legjobb Harvest alternatíva és versenytárs 2025-ben

Tudta, hogy a vállalkozások 44%-a rendszeresen szembesül munkaidő-nyilvántartási hibákkal?

Nem meglepő, hogy a világ minden táján a vállalkozók és a szabadúszók igyekeznek megtalálni a módját annak, hogy minimalizálják a munkaidő-nyilvántartási hibákat. Az egyik legjobb módszer a hibalehetőségek csökkentésére az, ha megtalálja a tökéletes időkövető szoftvert!

A Harvest az egyik legnépszerűbb időkövető eszköz, mivel egyszerű módszert kínál a felhasználóknak a különböző projektekre és feladatokra fordított idő nyomon követésére. A Harvest számos kiváló funkcióval rendelkezik, amelyek különösen hasznosak a távoli csapatok és vállalkozások tulajdonosai számára, például számlázás, jelentések készítése és integrációk.

A Harvest azonban nem feltétlenül mindenki számára megfelelő. Egyes felhasználóknak nehéz lehet a navigáció, míg mások inkább több funkciót szeretnének alacsonyabb áron. Ha Ön is hasonló problémákat tapasztal a Harvest használatával, akkor ez az összeállítás Önnek szól.

Íme a 10 legjobb Harvest alternatíva, amely ma elérhető!

Mi az a Harvest alkalmazás?

A Harvest egy időkövető eszköz, amely a vállalatoknak a következő lehetőségeket kínálja:

Ismerje meg a csapat előrehaladását

Jelentések készítése folyamatban lévő és korábbi projektekről

A nyomon követett időt számlákká alakíthatja

A Harvest nagy előnye, hogy a felhasználók 30 napos ingyenes próbaidőszakot kapnak. Ezt követően továbbra is ingyenesen használhatja a Harvestet, bizonyos korlátozásokkal, például a felhasználói helyek és a funkciók tekintetében.

Miért nem működik a Harvest mindenki számára?

Bár a Harvest remek eszköz, van néhány hátránya, ami egyes felhasználók számára döntő fontosságú lehet. Hogy teljes képet kapjunk a Harvest használatával kapcsolatos különböző felhasználói tapasztalatokról, összegyűjtöttük a leggyakoribb véleményeket a Capterra weboldalon, egy népszerű webhelyen, amely segít megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő szoftvert.

A legtöbb értékelést marketing, tanácsadás, e-learning, egészségügy és informatika területén dolgozó felhasználók írták. Íme a leggyakoribb panaszok:

A kézi adatbevitel időigényes és növeli az emberi hibák kockázatát.

A rendszeres felhasználók számára hiányzik az aktivitás összefoglalása

A testreszabás hiánya

Korlátozott integráció

A költségvetési funkcióhoz nem tartoznak további opciók

Nincs projektáttekintés a rendszeres felhasználók számára

Nincs előzmény a felszámított díjakról

Ennek fényében a legjobb időkövető eszközöknek olyan funkciókat kell kínálniuk, amelyek megakadályozzák, hogy alapvető adminisztratív feladatokra pazarolja az idejét, biztosítják a legjobb munkavégzéshez szükséges rugalmasságot, és zökkenőmentes, élvezetes felhasználói élményt nyújtanak.

Íme tehát a 10 legjobb Harvest alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia!

A 10 legjobb Harvest alternatíva

A legjobb az all-in-one projektmenedzsmenthez, a csapatmunkához és a termelékenységhez

Rögzítsd az időt menet közben, vagy add meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp a végső projektmenedzsment megoldás és termelékenységi eszköz, amely több száz fejlett funkcióval rendelkezik, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot, segítse az alkalmazások konszolidálását és a csapat munkaterhelésének kezelését. Akár szabadúszó, kisvállalkozás, ügynökség vagy nagyvállalat, a ClickUp hasznos lesz a napi működés támogatásában és sok más felhasználási esetben.

A ClickUp-ot nagyszerű eszközzé és az egyik legjobb Harvest alternatívává teszi, hogy a Harvest-tal ellentétben a ClickUp teljesen testreszabható platformot kínál, ami azt jelenti, hogy bármilyen méretű csapat és vállalkozás konfigurálhatja a ClickUp-ot úgy, hogy az megfeleljen az egyedi preferenciáiknak és munkafolyamataiknak, és támogassa vállalkozásuk növekedését.

A csapat termelékenységének javítása, a munkafolyamat optimalizálása, a projekt előrehaladásának nyomon követése és a projektek határidőre történő teljesítése érdekében beépített időkövető funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladatokra fordított idő mérését és az erőforrások hatékony kezelését a csapatok között.

Ezenkívül a ClickUp globális időzítő funkciója a következőket segítheti:

Könnyedén nyomon követheti a munkaterületén a feladatokra fordított időt

Időnyilvántartások készítése és testreszabása

Részletes jelentés az időd felhasználásáról

Adjon hozzá időbecsléseket a feladatokhoz

Jegyzetek hozzáadása az időbejegyzésekhez

Jelölje meg az időt számlázhatónak a megfelelő számlázás érdekében

Ha bármilyen változtatásra van szükség, adja meg és szerkessze az időt manuálisan.

Időbejegyzések keresése és szűrése

Összegezze az időt, és tekintse meg a feladatokra és alfeladatokra fordított összes időt.

És még sok más

Mivel a ClickUp mobil és asztali eszközökön is elérhető, az időt bármelyik eszközön elindíthatja, szüneteltetheti és leállíthatja, manuálisan hozzáadhatja az időt, ha elfelejtette elindítani az időzítőt, és akár egyéni címkéket is hozzáadhat az idő jelöléséhez és szervezéséhez.

Összességében a ClickUp egy olyan egyedi megoldás, amely minden projektmenedzsment, munkaterhelés-kezelés és időkövetési igényét kielégíti. Egyszerűsítse munkáját még tovább azzal, hogy a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazásba integrálja, beleértve olyan népszerű eszközöket, mint a Google Workspace, a Slack, a Front és a listán szereplő számos időkövető alkalmazás, így minden idejét a ClickUp-ba szinkronizálhatja, és minden munkáját egy helyen összegyűjtheti.

Főbb jellemzők

Korlátozások

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

Árak

Örökre ingyenes csomag : Funkciókban gazdag ingyenes verzió elérhető

Unlimited : 7 dollár/tag/hónap

Üzleti : 12 USD/tag/hónap

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot; ez a csomag olyan funkciókat tartalmaz, mint a fehér címkézés, a fejlett jogosultságok, a korlátlan egyéni szerepkörök és még sok más.

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,7 az 5-ből (3633 értékelés)

G2: 4,7 az 5-ből (6622 értékelés)

2. Clockify

A legjobb a feladatokra fordított idő, a számlázható órák és a projektköltségek nyomon követéséhez

Időkövetés a Clockify-ban

A Clockify az egyik legnépszerűbb időkövető eszköz világszerte. Kiváló Harvest alternatíva, mert ez az alkalmazás különféle időgazdálkodási funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a csapat tevékenységének és előrehaladásának bevitelét és nyomon követését.

Az időméréshez a Clockify a következőket teszi lehetővé:

Kövesse nyomon óráit valós időben, vagy adja hozzá az időt manuálisan

Az idő blokkolása és kezelése naptár segítségével

Automatikus munkaidő-nyilvántartás létrehozása

Használt webhelyek és weboldalak nyomon követése

Bejelentkezés/kijelentkezés megosztott eszközről kioszk segítségével

Ráadásul a Clockify több mint 80 másik eszközzel integrálható, többek között a ClickUp, a Google Workspace, a Pumble és a Trello alkalmazásokkal.

Főbb jellemzők

Haladás nyomon követése : tartsa szemmel a feladatokat, az árakat és az előrejelzéseket

Jelentések : Készítsen jelentéseket minden egyes projekthez

Munkaidő-nyilvántartás : Gyorsan rögzítheti minden tevékenységét

Számlázás : Számlák kiállítása a nyomon követett idő alapján

Költségfigyelés: rögzített és változó költségek rögzítése

Korlátozások

Bár a Clockify alapvető jelentéskészítési funkciókat kínál, a jelentések viszonylag egyszerűek és nem feltétlenül felelnek meg minden felhasználó igényeinek. Egyes felhasználóknak részletesebb és testreszabhatóbb jelentésekre lehet szükségük.

Árak

Alap : 4,99 USD havonta; különböző funkciókat kínál, például : 4,99 USD havonta; különböző funkciókat kínál, például projektsablonokat , időellenőrzéseket, szüneteket és tömeges szerkesztéseket.

Standard : 6,99 USD havonta; extra opciókkal, például szabadság, számlázás és jóváhagyás

Pro : 9,99 USD havonta; többek között ütemezést, kiadásokat, egyéni mezőket, munkaerőköltséget és nyereséget kínál.

Enterprise: 14,99 USD havonta; kiterjedt funkciókat kínál, például egyéni aldomain és auditnapló

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,7 az 5-ből (4449 értékelés)

G2: 4,5 az 5-ből (143 értékelés)

3. TimeCamp

A legjobb a termelékenység figyelemmel kíséréséhez és a jövedelmezőség nyomon követéséhez

via TimeCamp

A TimeCamp egy jelenléti nyilvántartó alkalmazás, amely segít a felhasználóknak az idő nyomon követésében, jelentések készítésében és számlák generálásában. Ezzel az eszközzel a felhasználók hozzáférhetnek olyan termelékenység-elemző eszközökhöz, mint a projekt kördiagramok, az egyéni és csapat teljesítmény összehasonlítások, valamint az óradíjak, amelyek segíthetnek a csapatoknak az erősségek és a fejlesztendő területek azonosításában.

Integrálja a TimeCampot népszerű alkalmazásokkal, többek között a ClickUp, Google Workspace, Outlook, Slack és Freshdesk alkalmazásokkal.

Főbb jellemzők

Automatikus időkövetés : Indítsa el az időkövetőt egy kattintással

Jelentések : Szerezzen be minden releváns információt a projektjéről

Számlázás : Az időkövetésből számlázási díjakat alakítson ki

Költségvetési értesítések : Értesítést kap, ha egy projekt túllépi a költségvetést.

Szabadságkérelmek: Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy szabadságkérelmet nyújtsanak be.

Korlátozások

Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat az idő beállítása.

A testreszabás hiánya

Árak

Ingyenes : A felhasználók korlátlan számú projektet és feladatot kapnak, amelyeket korlátlan számú felhasználó kezelhet.

Alap : 8,99 USD/felhasználó/hónap; olyan funkciókat kínál, mint az idő kerekítése, egyéni jelentések és korlátlan integráció.

Pro : 11,99 USD/felhasználó/hónap; számlázási díjak és számlázási funkciók

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,7 az 5-ből (583 értékelés)

G2: 4,7 az 5-ből (191 értékelés)

4. Toggl Track

A legjobb a számlázható órák nyomon követéséhez és az időjelentések elkészítéséhez

via Toggl Track

A Toggl Track egy könnyen használható időkövető szoftver. A Toggl Track fő célja a vállalkozások jövedelmezőségének és termelékenységének növelése, és minden Toggl Track funkcióval rengeteg időt takaríthat meg az adminisztratív feladatokon. Ez a Harvest alternatíva több, mint egy egyszerű időkövető eszköz, mivel olyan funkciókkal rendelkezik, mint a számlázás, a számlák kiállítása és a projektköltségvetés.

Csatlakoztassa a Toggl-t olyan projektmenedzsment eszközökhöz, mint a ClickUp, és más munkaalkalmazásokhoz, például az Adobe, a Google Workspace, a Trello, a Backlog és mások.

Főbb jellemzők

Naptár nézet : Tekintse át az időbejegyzéseket naptár formátumban

Számlázás : Számlázási díjak hozzárendelése a munkaterületekhez és a tagokhoz

Jelentések : Könnyen készíthet jelentéseket és előrejelzéseket

Bérszámfejtés kezelése: Gyors bérszámfejtés a nyomon követett számlázható órák alapján

Korlátozások

Nincs lehetőség a munkamenetek szüneteltetésére

A munkaidő-nyilvántartás hibáinak kijavítása egyes felhasználók számára nehéz lehet.

Árak

Ingyenes : Az alapvető funkciókkal rendelkezik, és legfeljebb öt ember használhatja.

Starter : 10 dollár felhasználónként/hónapban; kiválóan alkalmas kis csapatok számára, amelyeknek nincs szükségük túl sok funkcióra.

Prémium: 20 dollár felhasználónként/hónapban; tökéletes nagyobb vállalkozások számára, amelyeknek szemmel kell tartaniuk a csapat termelékenységét.

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,7 az 5-ből (2150 értékelés)

G2: 4,6 az 5-ből (1524 értékelés)

5. Timely

A legjobb időkövetéshez és ütemezéshez

via Timely

A Timely egy automatikus időkövető eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pontos képet kapjanak a különböző feladatokra fordított időről, és rengeteg időt takarít meg az alapvető adminisztratív feladatok elvégzésében. A felhasználók automatikusan rögzíthetik az egyes alkalmazásokban és a különböző feladatok elvégzésében eltöltött időt, titokban tarthatják az alkalmazottak tevékenységét, és teljes ellenőrzést gyakorolhatnak a megosztott információk felett.

Főbb jellemzők

Automatikus időkövetés : Kezdje el nyomon követni napi tevékenységeit egyetlen kattintással!

Termelékenység-nyomon követés : Kövesse nyomon a projekt előrehaladását és jövedelmezőségét

Feladatütemezés: automatikusan nyomon követi az időt a különböző tevékenységekben, és pontos munkaidő-nyilvántartásokat készít.

Korlátozások

Nincsenek jelentésszűrők

Árak

Starter : 11 USD/felhasználó/hónap; a felhasználók három csapatot és 50 projektet kapnak

Prémium : 20 USD/felhasználó/hónap; korlátlan számú csapat és projekt kezelésére alkalmas

Unlimited: 28 USD/felhasználó/hónap; korlátlan funkciókkal és egyéni kapacitással elérhető

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,7 az 5-ből (649 értékelés)

G2: 4,8 az 5-ből (269 értékelés)

6. Hubstaff

A legjobb projektköltségvetés-tervezéshez és a számlázható órák nyomon követéséhez

via Hubstaff

A Hubstaff lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pontosan nyomon kövessék az egyes feladatok és projektek időigényét, és nyilvántartást vezessenek a számlázáshoz szükséges órákat. Emellett a felhasználók feladatok létrehozására, azok csapat tagoknak való kiosztására, határidők meghatározására és a haladás nyomon követésére is lehetőséget biztosít. Ezenkívül segít a menetrend kezelésében, a feladatok nyomon követésében és a bérszámfejtés automatizálásában, függetlenül attól, hogy a csapat hol található.

Főbb jellemzők

Időkövetés : Kövesse nyomon az előrehaladást, keressen részletes munkaidő-nyilvántartásokat és állítson be korlátokat.

Alkalmazottak figyelemmel kísérése : Figyelje a munkavállalók tevékenységét és ellenőrizze a meglátogatott URL-eket

Számlák és bérszámfejtés nyomon követése : Adja meg minden tag fizetési díját

Projektmenedzsment: Ossza fel a nagy projekteket kisebb feladatokra, és rendszeresen egyeztessen a csapattal.

Korlátozások

Túl sok alkalmazotti ellenőrzés

Nem elég integrációs lehetőség

Árak

Hubstaff Time : Kiváló jelentések készítéséhez és a feladatokra fordított idő nyomon követéséhez Time Free : Elérhető Time Stater : 5,83 USD felhasználónként/hónap Time Pro : 8,33 USD felhasználónként/hónap

Time Free : Elérhető

Time Stater : 5,83 USD/felhasználó/hónap

Time Pro : 8,33 USD/felhasználó/hónap

Hubstaff Desk : Lehetővé teszi : Lehetővé teszi a csapatmenedzsmentet , a munkavégzés igazolását, valamint az időkövetést.

Hubstaff Field : Lehetővé teszi a csapat irányítását, és rendelkezik GPS-alapú időkövetési funkcióval.

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Time Free : Elérhető

Time Stater : 5,83 USD/felhasználó/hónap

Time Pro: 8,33 USD/felhasználó/hónap

Vásárlói vélemények

Capterra : 4,6 az 5-ből (1384 értékelés)

G2: 4,3 az 5-ből (416 értékelés)

7. Paymo

A legjobb időkövetéshez, projektköltségvetéshez és számlázáshoz

via Paymo

A Paymo egy időkövető eszköz, amelyet különböző tevékenységek tervezésének és nyomon követésének segítésére hoztak létre, de az erőforrás-gazdálkodásban és a pénzügyi tervezésben is segítséget nyújt. Ez az alkalmazás egyéb funkciókat is kínál, például számlázást és költségkezelést, megkönnyítve ezzel a vállalkozások számára a könyvelési és számlázási feladatokat. A Paymo mobil és asztali eszközökön is elérhető, és más munkaalkalmazásokkal integrálva még több funkciót kínál.

Főbb jellemzők

Feladatkezelés : Feladatok létrehozása és kiosztása minden tag számára

Tervezés és ütemezés : Állítson be fantomfoglalásokat a korábbi feladatok alapján.

Költségvetés : Állítson be költségvetést és mérje az eredményeket

Jelentések : Projektjelentések létrehozása és exportálása

Számvitel: Számlák készítése a feladatokra, projektekre és egyebekre fordított idő alapján

Korlátozások

A kezdők számára bonyolult lehet a használata

A Paymo alternatíváihoz és versenytársaihoz képest nem elégségesek a funkciók nagyobb projektekhez.

Árak

Ingyenes : Elérhető

Starter : 4,95 USD/felhasználó/hónap; korlátlan becsléseket és kiadásokat kínál

Kis irodák : 9,95 USD/felhasználó/hónap; hozzáférés élő időjelentésekhez, aktív időzítőkhöz és még sok máshoz

Üzleti: 20,79 USD/felhasználó/hónap; tartalmazza az alkalmazottak ütemezését, valamint ingyenes : 20,79 USD/felhasználó/hónap; tartalmazza az alkalmazottak ütemezését, valamint ingyenes bevezetést és képzést.

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,7 az 5-ből (454 értékelés)

G2 : 4,6 az 5-ből (579 értékelés)

8. TrackingTime

A legjobb munkaidő-nyilvántartások készítéséhez

via TrackingTime

A TrackingTime egy olyan eszköz, amely segít nyomon követni a napi tevékenységeket és a csapat előrehaladását. Ez az időkövető eszköz időnyilvántartó lapokkal rendelkezik, amelyek csökkentik az időfeldolgozással és a feladatok nyomon követésével kapcsolatos alapvető adminisztratív feladatok szükségességét.

A szokásos időkövetési funkciók mellett a TrackingTime számlázási és időjelentési funkciókat is kínál. Percek alatt jelentéseket készíthet, így könnyebben követheti a projekt előrehaladását és jelenthet az ügyfeleknek.

Főbb jellemzők

Feladatkezelés : Tekintse meg minden tag tevékenységét és szerezzen betekintést a teljesítménybe

Jelenléti nyilvántartás : Könnyedén ellenőrizheti minden alkalmazott jelenlétét és szabadságait.

Munkaidő-nyilvántartás: Ne pazarolja az idejét adminisztratív feladatokra, használja a TrackingTime munkaidő-nyilvántartást!

Korlátozások

Több feladat és felhasználó kezelése egyes felhasználók számára nehézséget jelenthet.

Árak

Ingyenes : Alapvető időkövetési funkciókat kínál, és legfeljebb három felhasználó érheti el.

Pro : 5 USD/felhasználó/hónap; kiválóan alkalmas korlátlan együttműködéshez és olyan vállalkozások számára, amelyek fejlett funkciókra, például jelentések készítésére és időgazdálkodásra szorulnak.

Üzleti: 10 USD/felhasználó/hónap; több testreszabási lehetőséget kínál, valamint további biztonsági és támogatási szolgáltatásokat tartalmaz.

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,6 az 5-ből (39 értékelés)

G2: 4,5 az 5-ből (63 értékelés)

9. Scoro

A legjobb időkövetéshez, számlázás automatizálásához, feladat automatizálásához

via Scoro

A Scoro egy munkamenedzsment szoftver, amely segít a felhasználóknak a projektek szervezésében és egyszerűsíti a feladatkezelést. Az eszköz egy vezérlő központot biztosít a vállalat számára, és lehetővé teszi több feladat és projekt egyidejű figyelemmel kísérését és kezelését.

Ezenkívül ez az alkalmazás részletes áttekintést nyújt az összes pénzügyéről, és lehetővé teszi különböző számlázási forgatókönyvek lefedését, hogy magas szintű rálátást nyerjen projektje minden pénzügyi aspektusára.

Főbb jellemzők

Időgazdálkodás : Használjon : Használjon megosztott naptárakat és munkaidő-nyilvántartásokat

Csapatok vezetése : A tagok rendelkezésre állása alapján oszd el az erőforrásokat

Árajánlatok és számlázás : Használjon előre megadott bejegyzéseket az árajánlatokhoz

Jelentések: Teljesítmény és projektek nyomon követése valós időben

Korlátozások

A Scoro egy komplex szoftver, amelynek elsajátítása és megszokása időbe telhet.

Bár a Scoro testreszabható, a rendszer módosítása bonyolult és kihívást jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik nem jártasak az informatika területén.

Árak

Essential : 26 USD/felhasználó/hónap; alapvető funkciókat kínál, mint például naptárak, árajánlatok, számlák, irányítópultok és munkajelentések.

Standard : 37 USD/felhasználó/hónap; az alapfunkciókhoz olyan eszközöket ad hozzá, mint a : 37 USD/felhasználó/hónap; az alapfunkciókhoz olyan eszközöket ad hozzá, mint a Gantt-diagram , az időkövető, a triggerek és akciók, valamint a megrendelések.

Pro : 63 USD/felhasználó/hónap; tervező, munkaidő-nyilvántartás és időzár, projektköltségvetések és feladatmátrix

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények és értékelések

Capterra : 4,6 az 5-ből (217 értékelés)

G2: 4,5 az 5-ből (375 értékelés)

10. Worksnaps

A legjobb időkövetéshez, termelékenység-figyeléshez, jelentések készítéséhez

via Worksnaps

A Worksnaps egy időkövető és termelékenység-figyelő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy nyomon kövessék munkájukat, képernyőképeket készítsenek és jelentéseket generáljanak termelékenységük elemzéséhez. Ezenkívül ez a Harvest alternatíva olyan funkciókat is kínál, mint a számlázás és a számlázás, amelyek hasznosak az ügyfelek számlázásának és fizetéseinek kezeléséhez.

Főbb jellemzők

Feladatok szervezése : Könnyedén irányíthatja a csapatot, ha minden felhasználót egy másik projektbe helyez.

Jelentések : Használjon részletes irányítópultot és hozzon létre személyre szabott jelentéseket

Adatvédelmi szűrés : A felhasználó értesítést kap, amikor screenshotot küldenek.

Számlázás és számlázás: A Worksnaps beépített számlázási és számlázási funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a felhasználók számára az ügyfelek számlázásának és fizetéseinek kezelését.

Korlátozások

Bár a Worksnaps integrálható különböző projektmenedzsment eszközökkel, más üzleti szoftverekkel való integrálhatósága korlátozott lehet.

A Worksnaps egy felhőalapú eszköz, amely internetkapcsolatot igényel. A felhasználók problémákat tapasztalhatnak, ha olyan területen dolgoznak, ahol az internetkapcsolat gyenge.

Árak

Starter : 20 dollár havonta (négy felhasználó)

Csapat: 40 dollár havonta (10 felhasználó)

Osztály : 70 dollár havonta (20 felhasználó)

Üzleti: 90 dollár havonta (30 felhasználó)

Vásárlói vélemények

Capterra : 4,2 az 5-ből (6 értékelés)

G2: 4,4 az 5-ből (4 értékelés)

Találja meg az időgazdálkodási igényeinek leginkább megfelelő Harvest alternatívát!

A Harvest egy remek eszköz, amelybe érdemes befektetni, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne jobbat találni.

Ha olyan szoftvert keres, amely segít az időkövetésben, a haladás nyomon követésében és a munkaerő-menedzsmentben, akkor a listában szereplő időkövető alkalmazások kiváló választást jelentenek a legjobb Harvest alternatívák közül.

A ClickUp például egy hatékony, all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely a Harvestnél fejlettebb időkövetési funkciókkal rendelkezik. Több száz fejlett és rugalmas funkcióval rendelkezik, amelyekkel javíthatja a csapatmenedzsmentet, növelheti az alkalmazottak teljesítményét, és folyamatosan összekapcsolhatja hibrid és távoli csapatait.

Próbáld ki ingyen, és tudd meg, miért választotta több mint hatmillió ember a ClickUp-ot. 😌

Vendégszerző:

Teodora Coguric termelékenységi szerző és kutató.