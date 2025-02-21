A 13 legjobb munkaerő-menedzsment szoftver 2025-ben

Emlékszik a mesére, amelyben egy apa megkéri fiait, hogy törjenek el egy köteg botot? Együtt a botok törhetetlenek, de külön-külön könnyen eltörnek. A tanulság? A csapatmunka és az erős vezetés kulcsfontosságú az üzleti életben.

De a csapatmunka önmagában nem elég. A kiváló csapatoknak is szükségük van intelligens menedzsmentre, és manapság ez szinte lehetetlen technológiai segítség nélkül.

Nem tudja, hol kezdje? Összegyűjtöttük a 13 legjobb munkaerő-menedzsment szoftvert, amelyek segítenek az alkalmazottak ütemezésében, a távollétek kezelésében, a termelékenység nyomon követésében, a munkaerő biztonságában és minden másban.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a legjobb munkaerő-menedzsment szoftverekről és azok erősségeiről: ClickUp : A legjobb HR-projektmenedzsmenthez és munkaerő-optimalizáláshoz A legjobb HR-projektmenedzsmenthez és munkaerő-optimalizáláshoz Rippling: A legjobb egységes munkaerő- és HR-menedzsmenthez BambooHR: A legjobb megoldás a kis- és középvállalkozások HR-folyamatainek egyszerűsítéséhez Connecteam: A legjobb asztali számítógép nélküli csapatok és egyszerűsített műveletek számára NICE: A legjobb AI-alapú munkaerő-menedzsment megoldás ügyfélszolgálati központok számára Workday HCM: A legjobb vállalati szintű HR-menedzsmenthez SAP SuccessFactors: A legjobb globális tehetségmenedzsment és szabályoknak való megfeleléshez Paycor: A legjobb megoldás a megfizethetőséget és a funkcionalitást kereső közepes méretű vállalkozások számára. Deel: A legjobb megoldás globálisan terjeszkedő, távoli csapatokkal rendelkező vállalkozások számára UKG Pro: Legalkalmasabb a változatos HR-igényekkel rendelkező közepes méretű vállalatok számára When I Work: A legjobb váltott műszakban dolgozó munkahelyek számára Zoho People: A legjobb átfogó HR-menedzsmenthez Replicon: A legjobb megoldás az időkövetés és a szabályoknak való megfelelés kaotikus helyzetének kezelésére

Mi az a munkaerő-menedzsment?

Alulméretezett munkaerő. Szervezetlen erőforrás-elosztás. Megugró bérköltségek. A munkaügyi törvények betartásával kapcsolatos rémálmok.

Mindezek a rossz munkaerő-menedzsment tünetei.

🍪 De hogyan néz ki a jó munkaerő-menedzsment? Röviden: ez a művészet és a tudomány, amely biztosítja, hogy alkalmazottai a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő dolgokat csinálják , miközben minden költséghatékony és hatékony marad.

Ahhoz azonban, hogy ezt elérje, a jó munkaerő-menedzsmentnek szüksége van:

Költségvetés : Az egyes telephelyek költségeinek nyomon követése, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket a fizetésnapon.

Ütemezés : Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak ütemezése kiegyensúlyozott legyen, és mind az üzleti, mind a személyes igényeket kielégítse.

Előrejelzés : A munkaerő-igény előrejelzése olyan adatok alapján, mint a vevői kereslet, az időjárási trendek vagy akár a korábbi ünnepi őrület.

Időkövetés : A jelenlétek, a szabadságok és a túlórák nyomon követése a termelékenység fenntartása érdekében.

Szabályozási megfelelés : Maradjon a munkaügyi törvények, bérszabályok és kollektív szerződések jó oldalán.

Elemzés: Adatok feldolgozása jelentésekbe a trendek feltárása és a döntéshozatal javítása érdekében.

📌 Példa: Vegyünk egy tipikus forgatókönyvet a kontaktközpont-iparból: egy call center, amely naponta több száz ügyfélkérdést kezel. Hatékony munkaerő-menedzsment nélkül a csúcsidőszakokban az ügyintézők túlterheltek lehetnek, és az ügyfelek hosszú várakozási idővel szembesülhetnek, míg a csúcsidőszakokon kívül a személyzet tétlenül ülhet.

A munkaerő-menedzsment előnyei

Szeretné csökkenteni a munkaerő-költségeket és megakadályozni, hogy a legjobb alkalmazottai távozzanak? Nos, pontosan ezt kínálja a munkaerő-menedzsment.

A munkavállalók munkahelyi elégedettségének 86%-a közvetlenül kapcsolódik a vezetéssel való kapcsolatukhoz.

✨ Összefoglalás: Kiváló menedzsment = boldog, produktív csapatok.

Íme a jó munkaerő-menedzsment eszköz használatának előnyei:

Fokozott termelékenység : optimalizálja az ütemterveket és hatékonyan kezeli a munkavállalók idejét a munkaerő termelékenységének növelése érdekében.

Költségcsökkentés : A kereslet előrejelzésével minimalizálja a munkaerőköltségeket. A személyzeti költségek csökkentése tovább segíti a források pontos elosztását a szervezeten belül.

Munkavállalói elkötelezettség : Rugalmas ütemezést és jobb áttekinthetőséget biztosít a munkaidőket illetően, ami magasabb munkavállalói elégedettséghez vezet.

Pontos időkövetés : automatizálja az idő- és jelenléti nyilvántartást, hogy kiküszöbölje a manuális hibákat és biztosítsa a pontos bérszámfejtést.

Továbbfejlesztett ütemezés : Összehangolja a munkavállalók rendelkezésre állását, készségeit és a munkaterhelés igényeit, hogy hatékony ütemterveket hozzon létre.

Adatokon alapuló döntések : Valós idejű adatokat nyújt a munkavállalók teljesítményéről és a munkaerő-költségekről az intelligens döntéshozatal érdekében.

Megfelelés a szabályoknak : automatizálja a szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos feladatokat, hogy biztosítsa a munkaügyi törvények és előírások betartását.

Biztonságosabb munkahely : A munkamódszerek és a beosztások figyelemmel kísérésével azonosítja a potenciális biztonsági kockázatokat.

Egyszerűsített HR-folyamatok : automatizálja az ismétlődő HR-feladatokat, mint például az ütemezés és az időkövetés, a hatékonyság javítása érdekében.

Üzleti betekintés: Elemezi a munkaerő-adatokat, hogy feltárja a trendeket és javítsa a stratégiai tervezést.

🧠 Tudta-e: A Deloitte szerint a jól bevezetett munkaerő-menedzsment megoldásokkal rendelkező vállalkozásoknál akár 20%-kal javul a munkavállalói elégedettség és 15%-kal csökkennek a személyzeti költségek.

Mit kell keresnie a munkaerő-menedzsment szoftverben?

Az önálló WFM platformok minden befektetett dollár után 12,24 dollár hozamot biztosítanak. Ez jobb megtérülés, mint a kedvenc kávézó hűségkártyája.

Ahhoz azonban, hogy befektetéséből a lehető legtöbbet hozza ki, válasszon olyan munkaerő-tervező szoftvert, amely rendelkezik az alábbi elengedhetetlen funkciókkal.

Távoli menedzsment funkciók : Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy bárhonnan feladatok kiosztását, ütemtervek elérését és jelentések készítését végezzék – mert a munka nem mindig az íróasztal mögött történik.

Elemzés és jelentések : nyomon követi a munkavállalók teljesítményét, felismeri a trendeket, és adatalapú betekintést nyújt a munkaerő-tervezés és a műveletek javítása érdekében.

Felhasználóbarát eszközök : Egyszerűsíti a HR alapvető funkcióit, az e-mailektől és az ütemezéstől a projekt előrehaladásának nyomon követéséig – nincs szükség munkaerő-menedzsment rendszer mérnöki doktorátusra.

Automatizálás: Csökkenti a manuális feladatokat, biztosítja, hogy egyetlen részlet se maradjon ki, és több időt biztosít a vezetőknek, hogy a nagy képre összpontosíthassanak.

Íme a 13 legjobb munkaerő-menedzsment eszköz, amelynek célja, hogy minden feladatot elvégezzen, a munkavállalók ütemezésétől a teljesítmény figyelemmel kíséréséig (és megkönnyítse az Önök életét).

1. ClickUp (A legjobb HR-projektmenedzsmenthez és munkaerő-optimalizáláshoz)

Bár úgy tűnhet, hogy a HR feladata kizárólag az alkalmazottak felvétele, valójában ennél sokkal többet jelent: csökkenti a toborzási költségeket, optimalizálja a folyamatok hatékonyságát és nyomon követi az alkalmazottak elkötelezettségét.

A HR olyan kihívásokkal is foglalkozik, mint a faji és nemi előítéletek enyhítése, a teljesítménymutatók összehasonlítása és a jogosulatlan túlórák korlátozása.

Ennyi cél és mutató mellett minden szervezetnek szüksége van egy olyan tervezési és menedzsment eszközre, amely lépést tud tartani a változásokkal.

A ClickUp ezt könnyedén megvalósítja azáltal, hogy a feladat- és projektmenedzsmentet zökkenőmentes kommunikációval ötvözi, és igazi „mindenre kiterjedő” alkalmazásként szolgál a munkához.

Kezdje el használni a ClickUp-ot A ClickUp segítségével biztosítsa a HR, a vezetők és az alkalmazottak közötti zökkenőmentes együttműködést.

A ClickUp HR-csapatok számára egyszerűsíti a munkaerő-menedzsmentet azáltal, hogy egy platformon központosítja a munkavállalói adatokat, nyomon követi a toborzási folyamatokat és automatizálja az új munkavállalók beillesztési munkafolyamatait.

A ClickUp Goals segítségével szervezeti célokat állíthat be és követhet nyomon numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladat formátumban. Kombinálja a különböző csapatok céljait egységes célokká, rendeljen hozzájuk határidőket, hozzon létre eredménykártyákat, és ossza meg a célokat a szervezet egészével testreszabható hozzáférési jogokkal.

Miután a célok meg vannak határozva, a ClickUp Views segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti azokat. Testreszabhat több mint 15 nézetet olyan mezőkkel, mint a határidő, a prioritás vagy a feladat tulajdonosa. Például:

Lista nézet : A feladatokat kritikus mezők, például határidők és tulajdonjogok szerint rendezi.

Naptár nézet: A tevékenységeket dátum és időtartam szerint jeleníti meg.

💡 Profi tipp: A ClickUp alkalmazottak névjegyzék sablonjával minden alkalmazotti adatot naprakészen tarthat, és különböző nézetekbe bonthat, hogy valós idejű betekintést nyerjen a csapatok felépítésébe és a jelenléti adatokba.

Mivel a nyomon követésről beszélünk, a ClickUp Dashboards még egyszerűbbé teszi az eredmények figyelemmel kísérését.

A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheti az eredményeket és biztosíthatja, hogy a munkavállalók ne legyenek túlterheltek a munkával.

Készítsen valós idejű jelentéseket olyan mutatókról, mint a munkavállalók teljesítménye, elkötelezettsége és a felvételi határidők, és mutassa be ezeket az információkat vizuálisan vonzó prezentációkban az érdekelt feleknek.

Több mint 50, a HR igényeire szabott kártyával a műszerfalak kiemelhetik a legfontosabb adatokat, mint például a betöltött pozíciók, a felvételhez szükséges idő vagy a csapat termelékenysége.

A HR-tevékenységek nagy része a kommunikációra épül, és a ClickUp együttműködési eszközei ezt egyszerűvé teszik.

A ClickUp Docs segítségével központosíthatja a szervezeti irányelveket, tudásbázisokat és erőforrásokat, frissítheti és megoszthatja őket testreszabható jogosultságokkal. Ha nem szeretne dokumentációt létrehozni a semmiből, a ClickUp HR SOP sablon segíthet jobban strukturálni HR-folyamatait, biztosítva a csapatok összehangoltságát és a munkavállalók motivációját.

A ClickUp Docs segítségével egyetlen helyen tárolhatja az alkalmazottakkal kapcsolatos összes fontos információt és az új alkalmazottak adatait.

A ClickUp Whiteboards egy másik hasznos funkció, amely tökéletesen alkalmas gondolattérképek (például szervezeti ábra) készítésére vagy munkafolyamatok (felvétel, beilleszkedés, távozás stb.) tervezésére.

Végül pedig ott van a ClickUp Brain, egy kontextusérzékeny mesterséges intelligencia, amelynek célja, hogy segítsen végigvinni a teendőlistáját. A munkavállalói jutalmakról szóló bejelentés megfogalmazásától a találkozók jegyzetének összefoglalásáig és a végrehajtható feladatokba való átalakításáig a ClickUp Brain gyakorlatilag úgy működik, mint egy személyi asszisztens.

Készítsen jelentéseket, értekezlet-összefoglalókat és személyre szabott e-maileket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje hatékonyabban a HR-célokat és a munkafolyamatokat olyan nézetek segítségével, mint a táblázat, lista, űrlap, naptár és munkaterhelés.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a feladat létrehozása, az állapotfrissítések és a feladatok kiosztása több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon segítségével (vagy készítsen saját sablonokat).

A testreszabható irányítópultok segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti a projekt mérföldköveit, a HR KPI-ket és a munkaerő-tervezési mutatókat.

Központosítsa a szabályzatokat, a munkavállalói kézikönyveket és a toborzási terveket a könnyen kereshető és megosztható ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás nem biztosítja a desktop verzióban elérhető teljes funkcionalitást.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: A ClickUp rugalmassága lenyűgözte a G2 egyik értékelőjét, aki most már mindent ezzel a szoftverrel követ nyomon, az értékesítési bevételektől és a CRM-feladatoktól kezdve a személyes teendőkig, mint például az útlevél megújítása.

2. Rippling (A legjobb egységes munkaerő- és HR-menedzsmenthez)

via Rippling

Szükség volt már valaha a fizetésnap előtt sietve kijavítani a bérszámfejtési hibákat, vagy órákat tölteni a különböző rendszerekben a munkavállalók ütemezésének kezelésével? Ha ehhez hozzátesszük a globális szabályoknak való megfelelés kihívásait, akkor szinte biztos, hogy adminisztratív kiégés felé tartunk.

Itt jön be a Rippling, amely egy platformon egyesíti a bérszámfejtést, a HR-t, az IT-t és a kiadások kezelését.

Akár műszakbeosztásokat, globális alvállalkozókat vagy alkalmazotti képzéseket kezel, a Rippling integrált eszközei egyszerűsítik a napi működését.

A Rippling legjobb funkciói

Nyomon követi az alkalmazottak munkaidejét egy kattintással működő időmérő órával, automatizált munkaidő-nyilvántartással és a szabályok betartatásával.

Drag-and-drop felületen hozhat létre ütemezéseket, biztosítva a költséghatékony műszakokat és a munkaügyi előírások betartását.

Automatizálja a munkafolyamatokat egy kódolás nélküli vizuális szerkesztővel, amely ötvözi a HRIS, a bérszámfejtés és az ütemezési eszközök adatait.

Részletes, személyre szabott jelentéseket kaphat a Rippling és az integrációk adataiból, fejlett elemzéseket lehetővé tevő képletekkel.

Hozzáférés több mint 600 kész integrációhoz, a munkaerő-adatok zökkenőmentes szinkronizálása a platformok között.

Rippling korlátai

A bemutatók és árajánlatok elérése nehéz lehet az értékesítési csapat korlátozásai miatt.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a teljes funkcionalitással, összehasonlítva a desktop verzióval.

Az ügyfélszolgálat csak az adminisztrátorok számára elérhető, ami késlelteti a munkavállalók problémáinak megoldását.

Rippling árazás

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5920+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (3460+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: A Capterra egyik véleménye szerint a Rippling egyszerű használata és irányított bevezetése zökkenőmentessé tette a bevezetést, míg testreszabási és automatizálási funkciói könnyen alkalmazkodtak a meglévő irányelvekhez és folyamatokhoz.

3. BambooHR (A legjobb kis- és középvállalkozások HR-folyamatait egyszerűsítő szoftver)

via BambooHR

Ha manuális HR-feladatokkal küzd, mint például a szabadságok kezelése, a bérszámfejtés vagy az új alkalmazottak beillesztése, a BambooHR egy könnyen használható platformmal egyszerűsíti ezeket a kihívásokat.

Központosítja a HR-tevékenységeket, a toborzástól a teljesítménymenedzsmentig, és kifejezetten kis- és középvállalkozások számára lett kifejlesztve.

A BambooHR legjobb funkciói

Központosított alkalmazotti nyilvántartások, amelyek egyszerűsítik az adatkezelést és a jelentéstételt

Használja a beépített pályázókövető rendszert (ATS) az álláshirdetések egyszerű közzétételéhez, az önéletrajzok gyűjtéséhez és az interjúk ütemezéséhez.

Automatizálja a szabadságok nyomon követését a vezetőknek szóló riasztásokkal, hogy zökkenőmentes szabadságkezelést biztosítson.

Testreszabhatja a teljesítménykezelő eszközöket, beleértve az önértékelést és a vezetői értékelést automatikus emlékeztetővel.

Gyűjtsön hasznos visszajelzéseket és javítsa a munkavállalói elkötelezettség mutatóit az eNPS pontszámokkal ellátott munkavállalói élményfelmérések segítségével.

A BambooHR korlátai

Az árak nem átláthatóak, ezért egyedi árajánlatért kapcsolatba kell lépni az értékesítési csapattal.

Az időkövetés és a juttatások kezelése csak fizetős kiegészítőként érhető el.

A bérszámfejtési funkciók csak az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottakra vonatkoznak.

BambooHR árak

Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2430 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2980+ értékelés)

4. Connecteam (A legjobb asztali számítógép nélküli csapatok és egyszerűsített műveletek számára)

via Connecteam

A mobil munkaerő menedzselése egyedi kihívásokkal jár: a hiányzó bejelentkezések, a kommunikáció hiánya és a műszakcserék összehangolása felboríthatja az egész ütemezést.

A Connecteam ezeket a problémákat hivatott megoldani egy olyan központi alkalmazás segítségével, amely kifejezetten az irodán kívüli csapatok igényeire szabott.

Legyen szó időkövetésről, alkalmazottak ütemezéséről vagy valós idejű kommunikációról, a Connecteam gondoskodik arról, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

🧠 Tudta-e: A munkavállalók 74%-a boldogabbnak érzi magát, ha távolról dolgozik. Még meglepőbb, hogy a megkérdezett munkavállalók 50%-a fizetéscsökkentést is elfogadna, hogy megtarthassa ezt a lehetőséget.

A Connecteam legjobb funkciói

Biztosítsa a pontos bejelentkezéseket és akadályozza meg az időlopást a GPS-alapú helymeghatározással történő időkövetés segítségével.

Testreszabhatja az alkalmazottak ütemezését, beleértve a műszakcseréket és a rendelkezésre állás nyomon követését.

Használjon mobil-elsőségi kommunikációs eszközöket, mint például élő csevegés, felmérések és vállalati frissítések a valós idejű kapcsolattartáshoz.

Szervezze meg a gyors munkákat és a folyamatban lévő projekteket a feladatkezelési funkciók segítségével, beleértve az alfeladatok és a határidők nyomon követésének lehetőségét.

Egyszerűsítse a HR-tevékenységeket az automatikus jelentésekkel a munkaidő-nyilvántartások, a távollétek és a túlórák tekintetében.

A Connecteam korlátai

Az offline funkcionalitás korlátozott, ami hatással van az instabil internetkapcsolattal rendelkező távoli helyszínekre.

A megtett kilométerek nyomon követése nem automatizált, kézi bevitelre van szükség.

Az új felhasználók számára a felhasználói felület zavarosnak tűnhet.

A Connecteam árai

Kisvállalkozói csomag : Ingyenes

Alap : 35 USD/hó/30 felhasználó

Advanced : 59 USD/hó/30 felhasználó

Szakértő : 119 USD/hó/30 felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1770+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: Egy növekvő kereskedelmi takarító cég G2-es véleményében azt írta, hogy a Connecteam segített nekik időt és pénzt megtakarítani. Nagyra értékelték az ütemezési funkciót, amely lehetővé teszi a gyors frissítések közvetlen elküldését az alkalmazottaknak, csökkentve ezzel a Google Sheetshez hasonló eszközökre való támaszkodást.

via NICE

Az ütemtervek kezelése, a jelenléti adatok nyomon követése és a működési hatékonyság biztosítása szinte lehetetlen feladatnak tűnhet, különösen a gyorsan változó ügyfélszolgálati központokban.

A NICE munkaerő-menedzsment megoldása egyszerűsíti ezeket a kihívásokat azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ a kereslet előrejelzéséhez, az ütemezés automatizálásához és az ügynökök elkötelezettségének növeléséhez.

A NICE lehetővé teszi a kontaktközpontok vezetői számára, hogy fenntartsák a termelékenységet, függetlenül attól, hogy több műszakot koordinálnak, vagy a munkaerő hatékonyságát optimalizálják.

A NICE legjobb funkciói

AI-alapú munkaerő-menedzsment előrejelzést használ a pontos munkaerő-ütemezés létrehozásához az omnichannel környezetekben a hatékony munkaerő-menedzsment érdekében.

Hozzáférés az alkalmazottak számára elérhető önkiszolgáló ütemezéshez, beleértve a műszakok megpályázását, szabadságkérelmeket és cseréket.

Használja a mobilalkalmazást a valós idejű ütemezés nyomon követéséhez, értesítésekhez és az ügynökök teljesítményének láthatóságához.

Automatizálja a munkafolyamatokat az adminisztratív költségek csökkentése és a folyamatok hatékonyságának növelése érdekében.

Lehetővé teszi a hosszú távú munkaerő-tervezést a jövőbeli személyzeti igényekre vonatkozó fejlett modellezéssel.

A NICE korlátai

Egyes felhasználók alkalmankénti rendszerleállásokról számolnak be a nagy forgalmú időszakokban.

Az interfész az egyszerűbb munkaerő-menedzsment eszközökhöz képest kevésbé intuitív lehet az új felhasználók számára.

Az árak kisvállalkozások számára magasak lehetnek, különösen a fejlett funkciók esetében.

NICE árak

Agent Interactions Suite : 71–110 USD/hó ügynökönként

Workflow Orchestration Suite: 135–209 USD/hó ügynökönként

NICE értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (85+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Szeretne egy progresszív HR-osztályt felépíteni, amely jelentősen hozzájárul a változásokhoz? Fedezze fel ezeket a SMART HR célpéldákat minden vállalat számára.

6. Workday HCM (A legjobb vállalati szintű HR-menedzsmenthez)

via Workday

Az erős tanulási kultúrával rendelkező vállalatoknál kétszer olyan magas a munkavállalói megtartási arány.

A szervezetek 90%-a aggódik a munkaerő megtartása miatt, ezért olyan eszközök, mint a Workday HCM, nagyban hozzájárulnak a tanulásközpontú stratégiák előmozdításához azáltal, hogy összehangolják a tehetségeket a lehetőségekkel, és proaktív módon kezelik a készséghiányokat.

Vállalati szintű igényekre tervezve, zökkenőmentesen kezeli a globális bérszámfejtéstől a tehetséggondozásig minden feladatot, és mesterséges intelligencia és személyzeti elemzés támogatja.

Intuitív felületével és több mint 600 integrációjával a Workday egyszerűsíti a komplex HR-feladatokat.

A Workday legjobb funkciói

Automatizálja a készségalapú toborzást és a munkavállalók fejlesztését a Workday Skills Cloud segítségével.

Integrálja a valós idejű betekintést nyújtó, egyértelmű vizualizációkkal rendelkező személyzeti elemzéseket.

Használja a mobilbarát alkalmazotti önkiszolgáló portált az időkövetéshez, a juttatásokhoz és a bérszámfejtéshez.

Élvezze a több mint 600 harmadik féltől származó szoftvereszközzel, többek között az ADP és az SAP szoftverekkel való rugalmas integrációt.

Javítsa a munkaerő-menedzsment folyamatokat AI-alapú munkavállalói elkötelezettségi eszközökkel, például a fluktuáció előrejelző elemzésével.

A munkanap korlátai

Nincs átlátható árazás, ezért a vállalkozásoknak egyedi árajánlatért az értékesítési osztályhoz kell fordulniuk.

Nincs ingyenes próbaverzió, ami megnehezíti a vásárlás előtti értékelést.

Az Android-alkalmazás felhasználói gyakori összeomlásokról számolnak be, különösen az időkövetési funkciók esetében.

A Workday árai

Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (1340+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1540+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: Egy Reddit-vélemény kiemelte a Workday képességét, hogy a folyamatokat a szervezeti igényekhez igazítsa, bár komplexitása miatt a hibaelhárítás kihívást jelenthet. A juttatások adminisztrátoraként értékelték az automatizálás és a szabályok betartásának egyszerűségét.

7. SAP SuccessFactors (A legjobb globális tehetségmenedzsmenthez és a szabályoknak való megfeleléshez)

via SAP

A globális munkaerővel rendelkező vállalatok egyedi kihívásokkal szembesülnek, például a különböző szabályozási követelmények kezelésével és a készséghiányok hatékony kezelésével.

Az SAP SuccessFactors úgy lett kialakítva, hogy könnyedén kezelje ezeket a komplex feladatokat. Hatékony eszközöket kínál a tehetségmenedzsment, a munkavállalói élmény és a szabályoknak való megfelelés területén több mint 100 országban.

Az SAP SuccessFactors legjobb funkciói

Használja ki a fejlett teljesítménymenedzsment eszközöket a dinamikus, folyamatos visszacsatolási ciklusok lehetővé tételéhez.

Hozzáférés AI-alapú tehetségmenedzsmenthez a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a karrierfejlesztés területén.

Szerezzen be több mint 100 országra vonatkozó, a szabályozási követelményeknek megfelelő megoldásokat, beépített szabályozási frissítésekkel.

Integrálja a munkaerő-elemzést , hogy hasznos információkat szerezzen a HR- és vezetői csapatok számára.

Hozzáférés nyílt API-khoz, amelyek zökkenőmentes integrációt tesznek lehetővé harmadik féltől származó eszközökkel, például ADP és UKG.

Az SAP SuccessFactors korlátai

A platformba integrált több eszköz miatt bonyolult jelentéskészítés

A megvalósításhoz külső tanácsadókra van szükség, ami növeli az összköltségeket.

A 2000 fő alatti vállalatok számára korlátozottan elérhetőek a legfontosabb HR-funkciók (bérszámfejtés, juttatások).

SAP SuccessFactors árak

Egyedi árazás

SAP SuccessFactors értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (több mint 680 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (280+ értékelés)

8. Paycor (A legjobb megoldás a megfizethetőséget és a funkcionalitást kereső közepes méretű vállalkozások számára)

via Paycor

A közepes méretű vállalkozásoknak gyakran kell választaniuk a megfizethetőség és a fejlett HR-megoldások között. A Paycor ezt az egyensúlyt biztosítja azáltal, hogy költséghatékony, 50-350 alkalmazottat foglalkoztató szervezetek számára testreszabott eszközöket kínál.

Átfogó HRIS csomagja támogatja a bérszámfejtést, a tehetségek toborzását, az időnyilvántartást és a teljesítménymenedzsmentet, így sokoldalú megoldást kínál a munkavállalók életciklusának kezeléséhez.

A Paycor legjobb funkciói

Hozzáférés egy fejlett pályázókövető rendszerhez (ATS) mesterséges intelligenciával ellátott beszerzési és toborzási irányítópultokkal.

Szerezzen be teljesítménymenedzsment eszközöket a célok nyomon követéséhez, pulzusfelmérésekhez és karriertervezéshez.

Hozzáférés rugalmas idő- és ütemezési funkciókhoz, amelyek ideálisak az egészségügyben, a kiskereskedelemben és a gyártásban dolgozó órabéres munkaerő számára.

Élvezze a mobilbarát felületet, amelyet hozzáférhetőségéért és könnyű használatáért dicsérnek.

Használja ki a közepes méretű vállalkozások számára kialakított, megfizethető árstruktúrát!

A Paycor korlátai

A fragmentált adatbázisok késleltethetik a valós idejű jelentéseket és elemzéseket.

A támogatás minősége változhat, a kisebb ügyfelek korlátozott implementációs támogatást kapnak.

A desktop felület modernabb kialakítású lehetne.

Korlátozott globális bérszámfejtési integrációk, elsősorban hazai ügyfelek számára

Paycor árak

Egyedi árazás

Paycor értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2920+ értékelés)

💡 Profi tipp: Válasszon olyan HR szoftvermegoldásokat, amelyek központosítják a munkavállalói adatok kezelését, miközben robusztus önkiszolgáló eszközöket, szervezeti ábrákat és biztonságos adatvédelmet kínálnak.

9. Deel (A legjobb globálisan terjeszkedő, távoli csapatokkal rendelkező vállalkozások számára)

via Deel

A globális terjeszkedés gyakran megfelelési kihívásokkal jár, különösen távoli csapatok irányítása esetén.

A Deel egyszerűsíti ezt a folyamatot azáltal, hogy egy all-in-one platformot kínál a munkavállalók vagy alvállalkozók felvételéhez, beillesztéséhez és fizetéséhez több mint 150 országban.

Mesterséges intelligenciával működő megfelelőségi eszközei és bérszámfejtési rendszere miatt kiváló választás sokszínű, nemzetközi munkaerővel rendelkező vállalatok számára.

🍪 Bónusz: A Deel platformja rendkívül skálázható, olyan funkciókkal, mint az automatizált több pénznemű bérszámfejtés, a helyi szabályozásokhoz igazított testreszabható szerződések és az Employer of Record (EOR) szolgáltatások. Így kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas.

A Deel legjobb funkciói

Megelőzheti a vállalkozók téves besorolását az AI-alapú megfelelőségi eszközökkel, amelyek p

Kezelje globális bérszámfejtését alkalmazottai és alvállalkozói számára több mint 150 országban.

Válasszon több mint 120 pénznem közül és több rugalmas fizetési mód közül.

Élvezze az automatizált számlázást, a költségek nyomon követését és a szabadságok kezelését.

Integrált előnyök, kedvezmények és 24 órás ügyfélszolgálat a vállalkozók számára.

Használja ki a skálázható megoldásokat, beleértve az EOR (Employer of Record) szolgáltatásokat a helyi szervezet nélküli felvételhez.

Deel korlátai

A magas árkategóriák nem feltétlenül alkalmasak a csak egy országban alkalmazottakat foglalkoztató kisebb vállalkozások számára.

Egyes funkciók, bár átfogóak, első használatkor bonyolultnak tűnhetnek.

Deel árak

Vállalkozói menedzsment: 49 USD/hó

Employer of Record (EOR): 599 USD/hó

Deel értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5710+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2010+ értékelés)

10. UKG Pro (A legjobb választás a változatos HR-igényekkel rendelkező közepes méretű vállalatok számára)

via UKG

Vállalkozása 350 és 10 000 közötti alkalmazottat foglalkoztat? Akkor bízhat az UKG Pro átfogó HCM platformjában, amely több mint 160 országban globális bérszámfejtési funkciókat kínál.

Az UKG Pro, amely holisztikus megközelítéséről ismert a HR és a tehetségmenedzsment terén, a toborzástól a munkaerő-elemzésig minden területet támogat.

Az UKG Pro legjobb funkciói

Hozzáférés átfogó HR- és tehetségmenedzsment eszközökhöz a toborzás, az elkötelezettség és a fejlesztés területén.

Használja ki a több mint 160 országban elérhető globális bérszámfejtési funkciókat, amelyeket az Immedis felvásárlásával továbbfejlesztettünk.

Használja az AI-alapú jelentéskészítést és elemzést a munkaerő jobb megismerése érdekében.

Használja ki az előre elkészített csatlakozók és nyílt API-k által biztosított erős integrációs piac előnyeit.

Legyen nyugodt a „partnerek az életre” filozófiához igazodó, célzott ügyfélszolgálatnak köszönhetően.

Hozzáférhet skálázható megoldásokhoz közepes vagy magas komplexitású vállalkozások számára.

Az UKG Pro korlátai

A régi architektúra kihívásokat jelenthet a zökkenőmentes integrációk számára.

A több adatbázisú struktúra bonyolíthatja a testreszabást és a jelentéskészítést.

A kisebb ügyfelek esetében az ügyfélszolgálati várakozási idő hosszabb lehet.

A múltbeli kiberbiztonsági aggályok rávilágítanak a kellő gondosság fontosságára.

UKG Pro árak

Egyedi árazás

UKG Pro értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1510+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (630+ értékelés)

💡 Profi tipp: A hatékony humánerőforrás-tervezés (HRP) a szervezet céljainak megértésével kezdődik. Használja a munkaerő-elemzést ezeknek az igényeknek a előrejelzéséhez.

11. When I Work (A legjobb váltott műszakban dolgozó munkahelyek számára)

via When I Work

A hatékony ütemezés döntő jelentőségű lehet a műszakban dolgozó munkahelyek számára, és a When I Work kiemelkedik mint olyan megoldás, amely az egyszerűséget és az együttműködést helyezi előtérbe.

A komplex műszakbeosztások kezelésétől a munkavállalók önkiszolgáló eszközökkel való felhatalmazásáig ez a szoftver tökéletesen illeszkedik olyan iparágakhoz, mint a vendéglátás, a kiskereskedelem, az egészségügy és még sok más.

💡 Profi tipp: Amikor műszakokat állít be a When I Work alkalmazásban, használja az automatikus ütemezés funkciót, hogy biztosítsa a hatékony műszaklefedettséget, miközben a munkaerő-költségeket a költségvetésen belül tartja. Párosítsa a platform munkaerő-előrejelző eszközeivel, hogy elemezze a csúcsidőket és elkerülje a túlzott vagy alulméretezett létszámot.

A When I Work legjobb funkciói

Az automatikus ütemezés segítségével egyetlen kattintással készítheti el a teljes munkarendet.

Egyszerűsítse a műszakkezelést értesítésekkel, műszakcserékkel és visszaigazolásokkal.

Használja a munkaerő-előrejelző eszközöket az ütemtervezés hatékonyabbá tételéhez a költségvetési korlátok betartása mellett.

Lehetővé teszi a csapatok közötti kommunikációt, a bejelentkezést és a valós idejű frissítéseket a mobilalkalmazáson keresztül.

Hozzáférés a bérszámfejtéshez és a POS-integrációkhoz a munkaerő-költségek nyomon követésének és a bérszámfejtés feldolgozásának egyszerűsítése érdekében.

Használja az alkalmazáson belüli csapatüzenetküldő funkciót a részlegek közötti zökkenőmentes kommunikációhoz.

A When I Work korlátai

Esetleges technikai problémák, például alkalmazásleállások és bejelentkezési problémák

Egyes felhasználók szerint a felület nem rendelkezik fejlett testreszabási lehetőségekkel.

Bizonyos funkciók korlátozottnak tűnhetnek a rendkívül összetett igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

A When I Work árai

Essentials : 2,50 USD/hó felhasználónként

Pro : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

When I Work értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1130+ értékelés)

☕ Felhasználói vélemény: A G2 egyik véleménye szerint a When I Work racionalizálta a szervezet működését, különösen azáltal, hogy központosította a szabadságkérelmeket és javította az ütemterv-kezelést.

12. Zoho People (A legjobb átfogó HR-menedzsmenthez)

via Zoho

A HR-esek – csakúgy, mint más szakemberek – gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy a feladatok végtelenül szétszórtak a különböző eszközök és táblázatok között.

A Zoho People egy olyan all-in-one platformot kínál, amely központosítja a HR-tevékenységeket, egyszerűsíti a munkafolyamatokat és előtérbe helyezi a munkavállalói élményt. Az időkövetéstől a teljesítménymenedzsmentig ez az eszköz arra lett kifejlesztve, hogy a HR-csapatok gyorsan alkalmazkodhassanak és a stratégiai növekedésre koncentrálhassanak.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiával való feltöltődésnek!

A Zoho People legjobb funkciói

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önkiszolgáló opciók segítségével önállóan frissítsék adataikat, szabadságot kérjenek és hozzáférjenek a bérlapjaikhoz.

Integrált időkövetés és jelenléti nyilvántartás a People Kiosk segítségével, amely olyan funkciókat kínál, mint az arcfelismerés a pontos azonosításhoz és az automatizált túlórák kiszámításához.

Kezelje jobban a teljesítményt testreszabható értékelésekkel, 360 fokos visszajelzésekkel és célkövetéssel.

Fejlessze alkalmazottai készségeit olyan tanuláskezelési megoldásokkal, mint a virtuális tantermek, kvízek és értékelések.

Hozzon létre HR-folyamatok automatizálását olyan munkafolyamatokhoz, mint az új munkavállalók beillesztése, jóváhagyások és jelenléti nyilvántartás.

Fejlett biztonságot nyújt az AES titkosítás, a többfaktoros hitelesítés és a GDPR-nak való megfelelés.

A Zoho People korlátai

A jelentéskészítési és elemzési funkciók kevésbé kifinomultak, mint a Workdayhez hasonló versenytársaké.

A mobilalkalmazásból hiányoznak a webes verzióban elérhető néhány fejlett funkciók.

A bérszámfejtés integrációjának beállítása bonyolult és időigényes lehet.

Az ügyfélszolgálat nem elérhető a nap 24 órájában, ami késedelmet okozhat a problémák megoldásában.

Zoho People árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag : 1,50 USD/hó felhasználónként

Professzionális csomag : 2,50 USD/hó felhasználónként

Prémium csomag : 3,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag : 5 USD/hó felhasználónként

People Plus: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho People értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 260 értékelés)

🧠 Tudta-e: A Zoho People testreszabható hozzáférhetőségi profilokkal támogatja a látás-, hallás- vagy mozgáskorlátozott felhasználókat, így az egyik kevés olyan HR-platform, amely prioritásként kezeli az inkluzivitást.

13. Replicon (A legjobb megoldás az időkövetés és a szabályoknak való megfelelés kaotikus helyzetének kezelésére)

via Replicon

Nehézséget okoz a munkavállalók munkaidejének kézi nyomon követése a projektek, feladatok és helyszínek között, miközben biztosítani kell a globális munkaügyi törvények betartását?

A Replicon megoldást kínál a fejlett időkövetési funkciókkal, munkaerő-menedzsmenttel és szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

Az AI-alapú funkciók, mint például a ZeroTime és a CloudClock segítségével a Replicon automatizálja az időrögzítést és egyszerűsíti a jelentéstételt. Így egyetlen platformról könnyebben kezelhetőek a projektek, a költségek és a szabályozások.

A Replicon legjobb funkciói

A ZeroTime AI-alapú munkaidő-nyilvántartással automatikusan rögzítheti az olyan alkalmazásokban eltöltött időt, mint a Slack, a Zoom és a Jira.

Érintésmentes, helyalapú bejelentkezés arcfelismeréssel a CloudClock kioszk segítségével.

Lehetővé teszi a felettesek számára, hogy a teljes csapat óráit egy lépésben rögzítsék a személyzet munkaidő-nyilvántartási lapjainak segítségével.

A megfelelőség automatizálásával érvényesítse a szünetekre, túlórára és fizetésre vonatkozó regionális munkaügyi törvényeket.

Rendelje hozzá az órákat a feladatokhoz, és biztosítsa a pontos ügyfélszámlázást a beépített projektidő-nyomonkövetéssel.

Hozzáférés fejlett integrációkhoz a bérszámfejtési, projektmenedzsment és ERP rendszerekkel.

A Replicon korlátai

Megtanulása új felhasználók és kis csapatok számára nehéz

A mobilalkalmazásból hiányoznak olyan fejlett funkciók, mint a jelentések és a projektmódosítások.

A kiegészítők és a testreszabási követelmények miatt a költségek gyorsan felhalmozódhatnak.

A versenytársakhoz képest korlátozott offline funkcionalitás a terepen dolgozó csapatok számára

Replicon árak

Projektidő-nyomon követés : 12 USD/hó felhasználónként

Time and Attendance Suite: 6 USD/hó felhasználónként

Professzionális szolgáltatások automatizálása (Polaris PSA): 29 USD/hó felhasználónként

Replicon értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (530+ értékelés)

A ClickUp segítségével minden munkaerő-feladatot elvégezhet

A Pigmentnél a ClickUp átalakította a beilleszkedési folyamatot, 88%-kal növelve a hatékonyságot, ami lehetővé tette a munkavállalók számára, hogy azonnal munkába álljanak és gyorsabban eredményeket érjenek el.

A globális üzletfejlesztési vezető, Alexis Valentin kiemelte, hogy a ClickUp külső együttműködési képességei három napról néhány órára csökkentették a problémamegoldási időt.

A meglévő eszközeink közül egyik sem volt felhasználóbarát a feladatkezeléshez. A ClickUp egy hatékony alternatívát nyújtott, amely egyszerre volt egyszerű, rugalmas és kellemesen használható.

Ez egy jelentős mérföldkő a ClickUp számára, és bizonyítja funkcióinak – célkövetés, testreszabható nézetek és zökkenőmentes együttműködési eszközök – hatékonyságát. Akár a termelékenység növelésére törekszik, akár HR-kihívásokkal küzd, akár a csapat munkamenetét szeretné optimalizálni, a ClickUp funkciói hatékony eredményeket biztosítanak.

Készen áll arra, hogy átalakítsa munkaerő-menedzsmentjét? Regisztráljon most a ClickUp-on, és tegye meg az első lépést az okosabb, boldogabb és produktívabb csapatok felé!