A 10+ legjobb Clockify alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az időgazdálkodáson mindig most kell elkezdeni dolgozni. De hogyan mérjük a termelékenységet? A csapat teljesítményét, a projektekre fordított időt vagy a tényleges munkaidőt mérjük?

Sok szervezet számára ez az a pont, ahol az online időkövető szoftverek elengedhetetlenekké válnak, és az egyik legnépszerűbb eszköz a Clockify. Azonban nem mindenki rajong ezért az eszközért, ezért sokan azt kérdezik, hogy milyen Clockify alternatívákat érdemes fontolóra venni?

Szerencsére a legjobb listára került, amely a Clockify alternatíváit mutatja be. Elemezzük és boncolgatjuk azokat az alapvető időkövető eszközöket, amelyeket 2023-ban és azután is ismernie kell.

De mielőtt rátérnénk a 10+ legjobb Clockify alternatívára, nézzük meg közelebbről a Clockify-t, és miért fontolgatnak egyesek a váltást.

Mi az a Clockify?

A Clockify egy időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a különböző projektekben elvégzett munkát, legyen szó munkaidőről, heti tevékenységekről egy munkaidő-nyilvántartásban vagy közös eszközről történő bejelentkezésről.

Ez az online időkövető eszköz nem korlátozza az alkalmazáson belüli felhasználók számát, és robusztus, örökre ingyenes csomagot kínál. A Clockify részletes jelentéseket nyújt a különböző projektekre fordított időről, így mindenki pontosan tudja, ki mit csinált és mennyi ideig.

Előnyök

Erős ingyenes csomaggal rendelkezik.

Bárki, aki rendelkezik engedéllyel, megtekintheti a részletes jelentéseket és közvetlenül csatolhat számlákat.

Egyszerűen megvalósítható, kezelhető és nyomon követhető a termelékenység

Hátrányok

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver gyakran „lefagy” náluk.

Korlátozott támogatás áll rendelkezésre.

A funkciók korlátozottak lehetnek az ingyenes csomagban.

Árak

Ingyenes

Alap : 3,99 USD felhasználónként havonta

Standard : 5,49 USD/felhasználó/hónap

Pro : 7,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 11,99 USD/felhasználó/hónap

A 10+ legjobb Clockify alternatíva

Könnyedén nyomon követheti az időt, és naplókat csatolhat feladatokhoz vagy alfeladatokhoz.

A ClickUp egy projektidő-nyomonkövető eszköz, rengeteg dinamikus funkcióval, ami az egyik legjobb Clockify alternatívává teszi a piacon. Először is, a ClickUp lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bárhonnan, bármilyen eszközről nyomon kövessék az időt – mindezt egy nem invazív pop-up ablakban vagy a Chrome böngésző kiterjesztésén keresztül.

Lehetőség van az idő rögzítésére útközben is, valamint az időmérők elindítására és leállítására bármilyen eszközről, így a legpontosabb időadatokat rögzítheti. Az időkövető eszközt könnyedén minimalizálhatja vagy kibővítheti, hogy további részleteket kapjon, feladatot vagy alfeladatot rendeljen hozzá, vagy konkrét felhasználókhoz rendelje a ClickUp-ban.

A ClickUpban a számlázható percek nyomon követése egyszerűen naplózható és delegálható a felhasználóknak.

A legjobb az egészben, hogy az összes korábbi alkalmazásból származó munkaidő-nyilvántartását szinkronizálhatja a ClickUp alkalmazással. Ez megkönnyíti a múltbeli és jelenlegi projektekbe fektetett idő összesítését, így semmit sem kell feláldoznia a számítás során.

A ClickUp hosszú integrációs listája azt jelenti, hogy rendelkezésére áll egy olyan termelékenységi eszköz, amely szinkronizálható a jelenlegi rendszereivel, így nem kell időt pazarolnia a rendszerek közötti átvitelre. Ezenkívül a ClickUp testreszabási lehetőségei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy részletes időkövetési jelentéseket készítsenek a becsült idő, a munkaidő-nyilvántartások és az időjelentések mérésére.

A ClickUp időnyilvántartása testreszabható, hogy az Ön egyedi igényeinek megfeleljen.

ClickUp időkövetési funkciók

Jegyzetek és címkék : Kategorizálja, címkézze és jegyzetelje a nyomon követett időt a ClickUp-ban.

Rendezés és szűrés : Rendezze a nyomon követett időt dátum, állapot, címkék és felelősök szerint.

Összegzés : Kapjon egy összesített adatot az összes feladatra vagy alfeladatra fordított időről.

Számlázható : Jelölje meg az időkövetési naplókat számlázható perceknek a költségkövetéshez.

Személyre szabott jelentések készítése : Készítsen részletes jelentéseket vagy munkaidő-nyilvántartásokat, és igazítsa azokat az Ön igényeihez.

ClickUp Time Tracking Chrome kiterjesztés : Időkövetés asztali vagy mobil eszközön, vagy web böngészőn keresztül, hogy az időt bármely feladathoz vagy alfeladathoz kapcsolhassa.

Időblokkolási sablonok és munkaidő-nyilvántartási sablonok

Árak

Ingyenes

Korlátlan : 7 dollár havonta felhasználónként

Üzleti : 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

2. TMetric

Egy másik időkövető eszköz, amely felkerült a Clockify alternatíváinak listájára, a TMetric. Ez a hatékony rendszer lehetővé teszi, hogy minden szükséges időkövetési funkciót elvégezzen anélkül, hogy egy fillért is fizetne. A következő adatokat figyelheti:

Számlázott idő

Különböző projektekre fordított idő (remek funkció szabadúszóknak !)

Fizetett szabadság

Csapatmenedzsment statisztikák

Ha átfogó képet szeretne kapni arról, hogyan töltik az időt az Ön által irányított szervezeten belül, akkor kevés olyan termék van, amely ezt olyan jól meg tudja oldani, mint a TMetric.

Árak

Ingyenes : 0 dollár havonta

Professzionális : 5 dollár havonta

Üzleti: 7 USD/hó

3. Harvest

A Harvest időkövető alkalmazást használó alkalmazottak egy lépésben beírhatják az egész hét munkáját, vagy folyamatosan követhetik az időt. Az a cél, ami számukra a legkönnyebb és a legérthetőbb, attól függően, hogy mit akarnak elérni.

Ezen felül a Harvest néhány további funkciót is kínál, amelyekről érdemes tudni, többek között:

Forecast: egy testvéralkalmazás, amely lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy előre megtervezzék az alkalmazottak egész hetét.

Automatikus emlékeztetők a munkaidő-nyilvántartás benyújtására

Könnyen integrálható más eszközökkel, például a Quickbooks, a Google Naptár és a Slack alkalmazásokkal.

Árak

Ingyenes

Pro: 12 dollár/felhasználó/hónap

4. Apploye

Az Apploye egy időkövető szoftver, amely alkalmazottak figyelemmel kísérésére is alkalmas. Számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a lehető legjobban kihasználhatja korlátozott idejét, nyomon követheti a folyamatban lévő feladatokat, számlákat állíthat ki az ügyfeleknek és kiszámíthatja az alkalmazottak számlázható óráit. Ezenkívül olyan egyedi funkciókat is kínál, mint az élő feed, az azonnali képernyőképek, a Pomodoro időzítő stb.

Az Apploye legfontosabb funkciói a következők:

Távoli alkalmazottak figyelemmel kísérésének funkciói : képernyőképek, alkalmazások használata és URL-ek nyomon követése.

Jelentések és irányítópult: Teljesítményalapú összehasonlítás, tevékenységi és produktív időjelentések, jelentések exportálása.

Projekt- és feladatkezelés: Feladatok szerinti időnapló , számos feladat létrehozása projektek alatt, projektköltségvetések, személyek és jogosultságok hozzáadása.

Árak

Solo : 4 USD/felhasználó/hónap

Standard : 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 6 dollár felhasználónként havonta

Elite: 7 USD/felhasználó/hónap

5. nTask

A Clockify alternatívák listáján népszerű választás az nTask. Ez az időkövető eszköz a projektmenedzsment szoftver integrációja miatt is az egyik legimpozánsabb lehetőség. Olyan funkciókat kínál, amelyeket más időkövetők nem nyújtanak, és mindezt megfizethető áron kapja meg.

Minél többet fizet a csomagért, annál több funkció áll majd rendelkezésére. Ugyanakkor vannak, akik teljesen elégedettek azzal, hogy a lehető leghosszabb ideig a ingyenes csomagot használják.

Érdemes megjegyezni, hogy egyes fizetős csomagok olyan funkciókat kínálnak, mint az nTask mobilalkalmazás, a legegyszerűbb munkaidő-nyilvántartás a vállalat számára, valamint több mint 100 különböző idő- és költségnyilvántartó alkalmazás adatainak harmadik féltől történő integrálása.

Árak

Alapcsomag: Ingyenes

Prémium csomag: 3 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 8 dollár felhasználónként havonta

Vállalati csomag: Az árak eseti alapon kerülnek megállapításra.

6. Everhour

Via Everhour

A távmunka mozgalom már itt van, és az egyik legjobb Clockify alternatíva, amely online időkövetési funkciókra támaszkodik, az Everhour. Általában az időkövető szoftvert leginkább távoli csapatok használják, hogy hatékonyan rögzíthessék óráikat, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján dolgoznak.

Egy dolog, amit néhányan nem szeretnek az Everhour opcióban, az az, hogy nincs Androidra készült mobilalkalmazásuk. Ezenkívül jelenleg nem engedélyezik az offline időkövetést.

Ez azt jelenti, hogy az offline időkövetés esetén az Excel táblázatokon keresztül kell elvégezni a követést. Ennek ellenére van néhány más, igen lenyűgöző funkció is.

Projektköltségvetés nyomon követése

A vezetők zárolhatják az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásait (hasznos, ha az alkalmazottak elfelejtik kijelentkezni).

Könnyen ütemezhető erőforrások oda, ahová menniük kell

Árak

Csapatcsomag: 8,50 USD/felhasználó/hónap (5 felhasználótól kezdődően)

7. Toggl

Egy másik időkövető eszköz a Toggl, amely az egyik legnépszerűbb Clockify alternatíva a listánkon. A valós idejű termelékenység-figyelés elengedhetetlen az erőforrás-kezeléshez és a számlázható órák nyomon követéséhez, és a Toggl pontosan ezt teszi.

Az erőforrás-kezelési funkciók lehetővé teszik a vezetők számára, hogy tudják, min dolgoznak az alkalmazottaik – függetlenül attól, hogy túl kevés vagy túl sok munkájuk van. Az időkövető szoftverek, mint például a Toggl, lehetővé teszik a csapatvezetőknek, hogy ellenőrizzék alkalmazottaikat, és megbizonyosodjanak arról, hogy valóban kezelhető mennyiségű munkájuk van – különösen a távoli csapatok esetében.

Ez a legjobb módszer arra, hogy az egész csapatot felelősségre vonja, és jobb betekintést nyerjen az alkalmazottak teljesítményébe. A Toggl felhasználók számára az egyik legfontosabb funkció az idővesztés azonosítása, amely hatékonyabban működik, mint a munkaidő-nyilvántartás.

Ez az időkövető eszköz betekintést nyújt a csapatvezetőknek abba, hogy mely felhasználók vannak jelenleg tétlen állapotban és nem használják a számítógépüket. Ezután nyomon követheti az időt a számítógép használata és a tétlen percek alapján, hogy összehasonlítsa a teljes számlázható óraszámmal. Bár ez kissé tolakodó lehet a belső csapatok számára, ideális lehet a kiszervezett segítségnyújtáshoz, ahol a pontos időkövetés sokkal fontosabb.

Árak

Ingyenes : Legfeljebb 5 felhasználó

Starter : 9 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak elérhetők

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

A TSheets, amely ma már az Intuit Quickbooks része, az egyik legnépszerűbb Clockify alternatíva az időkövetéshez, mert lehetővé teszi az integrált adatok áthelyezését a Clockify-ból. Főbb funkciói megkönnyítik a kézi időbejegyzések elkerülését a munkaidő követéséhez, így könnyedén áttérhet a Clockify-ról.

A GPS-követés és a geo-fencing a TSheets két időkövetési funkciója, amely lehetővé teszi az alkalmazottak irodában töltött munkaidejének nyomon követését, ami kiválóan alkalmas a távoli munkavégzéssel foglalkozó csapatok számára is, akik időnként bejárnak az irodába.

A vezetők nyomon követik az alkalmazottak termelékenységét, és csak bizonyos földrajzi határok (a tényleges iroda) belül rögzített adatokat fogadnak el. Ez megakadályozza, hogy az alkalmazottak idejét ismeretlen helyszíneken kövessék nyomon, amikor az irodában vagy meghatározott munkaidőben kell lenniük.

Emellett sokkal könnyebb részletes jelentést készíteni a túlórák kezeléséhez és jobb betekintést nyerni a munkavállalók termelékenységébe.

Árak

ProAdvisor : Ingyenes (1 fiók)

Prémium : 8 USD/felhasználó/hónap (plusz 20 USD alapdíj/hónap)

Elite: 10 USD/felhasználó/hónap (plusz 40 USD alapdíj/hónap)

9. Time Doctor

Ha még mindig olyan Clockify alternatívát keres, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik, akkor a Time Doctorral nem tévedhet. Minden megtalálható benne, amire időkövetéskor szüksége lehet, beleértve:

Figyelemelterelő riasztások az alkalmazottak számára

Képernyőképek és aktivitási szint figyelése

Online bérszámfejtési lehetőségek

Időkövetés (online és offline)

A Time Doctor segítségével egyszerűsítheti a bérszámfejtést és sokkal könnyebben kezelheti az egyes projekteket. Ha segítségre van szüksége a munkavállalók irányításában, a Time Doctorral nem lehet hibázni.

Árak

Alap : 70 USD felhasználónként évente

Standard : 100 dollár felhasználónként évente

Prémium: 200 dollár felhasználónként évente

10. Timely

A Timely időkövető alkalmazásnak több mint 5000 ügyfele van, akik a részletes termelékenységi jelentéseket használják a rendkívül pontos időkövetéshez. A Timely az egyik legnépszerűbb alternatíva a Clockify-hoz, mert akár 75%-kal is csökkentheti a tényleges időkövetésre fordított időt.

Az alkalmazottak teljesítményének mérése, a számlázható órák nyomon követése és egyéb jelentési funkciók teszik a Timely-t fantasztikus online időkövető eszközzé. Ez az alkalmazás részletes jelentésekkel figyelemmel kíséri a projektköltségvetéseket is.

Csökkentheti az ilyen számításokra fordított időt és energiát, és továbbléphet a következő feladatra. Ezenkívül a Timely által készített jelentések segítségével könnyebben láthatja, hogyan telik el minden perc, így mindig tudja, hogyan kövesse nyomon, mit csinál.

Árak

Build : 20 dollár havonta (100 SMS havonta benne van)

Elevate : 30 dollár havonta (200 SMS havonta)

Innovate: 35 USD/hó (300 SMS/hó benne)

11. Timecamp

A távoli csapatok és a szabadúszó munkavállalók számára érdemes megnézni a Timecamp alkalmazást. Ez lehetővé teszi az időblokkolás olyan módon történő kihasználását, amelyre ezek az emberek korábban soha nem voltak képesek. Íme néhány dolog, amit tudnia kell a Timecamp alkalmazásról:

Használhatja mind a weben, mind egy alkalmazáson keresztül.

A munkaidő-nyilvántartások kérésre automatikusan jóváhagyhatók.

Az ügyfelek valós időben kaphatnak információt projektjük teljesítményéről.

Árak

Örökre ingyenes csomag

Alap : 6,30 USD/felhasználó/hónap

Pro : 9 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: További részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Miért fordulnak el az emberek a Clockify-tól?

A Clockify sok felhasználó számára továbbra is az első helyen áll ebben a kategóriában, de hiányoznak belőle bizonyos funkciók, ami miatt az emberek jobb alternatívákat keresnek. A Clockify erős ingyenes csomaggal rendelkezik és jól végzi az időkövetést, de más területeken vannak hiányosságai.

Például a platform karbantartása és leállásai olyan szolgáltatáskimaradásokat okoznak, amelyek körülményesek, és nehezen lehet pótolni a fontos időadatokat. Kisebb vállalkozások és csoportok számára ez talán nem jelent komoly problémát. Azonban bonyolult lehet, ha sok alkalmazottal dolgozik, és leállás történik, vagy frissítenie kell az oldalt, hogy az időzítő a helyes, kiosztott időt mutassa.

Bár alapvető igényekhez hasznos, nem rendelkezik olyan robusztus együttműködési funkcióval, amely több felhasználó idejét gyűjti össze egy projektben. És hiányzik belőle az a fajta hozzáférés, amely lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy több tevékenységet végezzenek anélkül, hogy átneveznék a feladatokat vagy a felhasználókat.

A Clockify jelentései részletesek, de a vártnál több kézi munkát igényelhetnek.

A Clockify-nak gondot okoz minden olyan időkövetési automatizálás, amely felismeri, ha az idő több bejegyzésben is átfedésben van. Ez több manuális időkövetést és a munkaidő-nyilvántartások vagy jelentések szerkesztését jelenti.

A felhasználók néha fáradságos feladatokat kell elvégezniük, például hetente átmásolni a heti munkaidő-nyilvántartásokat, míg másoknak nehézséget okoz a projektek, és nem az ügyfelek szerinti bontás.

Mindezeket figyelembe véve a Clockify egy nagyszerű eszköz a legegyszerűbb formájában – az időkövetésben. Ha azonban nem kisvállalkozás, vagy az időkövetést be kell integrálnia a feladatkezelő vagy projektmenedzsment szoftverbe, akkor a listánkon szereplő alternatívák, mint például a ClickUp, a legjobb választás.

Összességében számos lehetőség közül választhat, ha Clockify alternatívákat keres. Sok közülük rendkívül hasznos, és több előnyt kínál, mint amit a Clockify alkalmazás valaha is nyújthatna.

Ha készen állsz arra, hogy a Clockify után továbblépj, akkor érdemes megfontolnod egy olyan eszközt, mint a ClickUp, amely nemcsak az időt méri, hanem integrálható a projektjeiddel is.