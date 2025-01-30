A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver szabadúszók számára 2025-ben

A szabadúszóként való munkavégzés a legtöbb esetben igazi öröm. Ha azonban nincs rendszered az összes ügyfeled és szabadúszó projekted kezelésére, akkor sok frusztrációra és esetlegesen elmulasztott határidőkre számíthatsz.

De ezt már tudod. Éppen ezért keresel a legjobb projektmenedzsment szoftvert szabadúszók számára. Szerencsédre, ma 10 szabadúszóknak szóló projektmenedzsment szoftvert vizsgálunk meg.

Ezek az eszközök segíthetnek több ügyfél kezelésében, projektek ütemezésében és az előrehaladás nyomon követésében. Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, tisztázzunk néhány dolgot:

A költség az egyik legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni, mielőtt döntést hozol egy szabadúszó projektmenedzsment eszközről. Végül is valószínűleg egyedül dolgozol, és alacsonyan szeretnéd tartani a rezsiköltségeidet.

De ez nem jelent nagy problémát, mivel számos projektmenedzsment szoftver ingyenesen elérhető.

(TIPP: A lista első eszköze ingyenes és tele van alapvető projektmenedzsment funkciókkal. )

1. minőség: Többféle nézet

A ClickUp több mint 15 nézetével, köztük a Lista, Tábla és Naptár nézetekkel vizualizálhatja feladatait.

Olyan projektmenedzsment szoftvert szeretne, amely megkönnyíti a projekt terjedelmének és ütemtervének tervezését. A választott eszköznek többféle nézetet kell kínálnia, például a ClickUp Kanban nézetét, naptárát, listáját és feladatnézeteit, csak hogy néhányat említsünk.

2. minőség: A haladás nyomon követése

A ClickUp Portfolio widgetjével átfogó képet kaphat arról, hogy az összehangolt kezdeményezések hogyan haladnak.

A szabadúszók tudják, hogy az ügyfelek szeretik látni a projekt előrehaladását. Ezért a legjobb olyan eszközt használni, amellyel könnyen megoszthatja a projekt előrehaladását.

A szabadúszóknak szánt projektmenedzsment szoftvernek rendelkeznie kell jelentéskészítő funkcióval, amely segítségével nyomon követhetik az egyes ügyfelek számára elért eredményeket. Az eredmények konkrét portfóliókba való bontása segít a szervezettség megőrzésében.

3. minőség: Testreszabható és együttműködésre alkalmas

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról.

Lássuk be: a szabadúszók egyediak és többféle típusú projektet kezelnek. Fontos, hogy olyan projektmenedzsment szoftvert használjunk szabadúszók számára, amely az egyéni igényeinkhez igazítható és testreszabható.

Ennél is fontosabb, hogy a választott eszköz több tagot is támogatni tudjon, ha további tagokat vagy ügyfeleket kell hozzáadni a projekt irányítópultjához. De mindenekelőtt a legjobb projektmenedzsment szoftvernek a szabadúszók számára könnyen beállíthatónak és használhatónak kell lennie.

Most, hogy már tudod, mire kell figyelni, nézzük meg a 10 eszközt, amelyet szabadúszóként érdemes figyelembe venni a projektmenedzsmenthez.

A 10 legjobb szabadúszóknak szóló projektmenedzsment szoftver

A ClickUp Whiteboard funkcióval ötleteit feladatokká alakíthatja

Jó okunk van arra, hogy a ClickUp-ot a legjobb projektmenedzsment szoftverként soroljuk fel a szabadúszók számára. Először is, a ClickUp ingyenes csomagja tartalmazza az összes alapvető funkciót, amire egy szabadúszónak szüksége lehet.

A ClickUp három dolgot ígér: tervezés, együttműködés és projektek nyomon követése. Ez a praktikus projektmenedzsment szoftver többféle nézetet kínál, többek között Gantt-diagramot, listát, naptárat, táblát és dobozt. A ClickUp több mint 10 nézetéből bármelyikből létrehozhat egy személyre szabottabb nézetet is.

A megjegyzéseket ClickUp feladatokká alakíthatja, vagy hozzárendelheti őket, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

A ClickUp segítségével valós időben cseveghet az ügyfelekkel a projekt irányítópultján. Az ügyfelek megjegyzéseket hagyhatnak vagy változtatásokat rendelhetnek hozzá @ megjegyzésekkel. A ClickUp-on belül megoszthat mellékleteket, legyenek azok képek, dokumentumok vagy kódfájlok.

A valós idejű értesítéseknek és a központi platformnak köszönhetően, ahol minden könnyen elérhető és megosztható, nem maradsz le semmiről.

A ClickUp funkciói

A feladatok sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritású kategóriákba sorolásának fontossága

Engedélyek és hozzáférési jogok, amelyekkel szabályozható, hogy ki férhet hozzá mihez

Hozzászólások hozzárendelése és megjegyzések hozzáadása képfájlokhoz a hatékonyabb együttműködés érdekében

ClickUp Célok , hogy meghatározza, mit szeretne elvégezni egy bizonyos időkereten belül

ClickUp Mind Maps a projektötletek kidolgozásához és az ügyfelek véleményének megismeréséhez

A ClickUp előnyei

Rengeteg ingyenes projektsablon , amelyekkel gyorsan elindulhat

Collaborative ClickUp Docs az összes ügyfél adatainak szervezéséhez és megosztásához

Hatékony integrációk a Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira stb. programokkal.

Globális időkövetési funkció, amely méri, hogy mennyi időt töltesz egy projekten

Egy praktikus mobilalkalmazás a projektek útközbeni kezeléséhez

A ClickUp hátrányai

A funkciók széles skálája nyomasztó lehet.

A keresési funkciók gyorsabbak lehetnének (hamarosan frissítések érkeznek! 😉)

ClickUp árak

A ClickUp ingyenes, funkciókban gazdag csomagot és megfizethető prémium csomagokat kínál az alábbiak szerint:

Korlátlan : 7 dollár/tag/hónap

Üzleti : 12 dollár/tag/hónap

Enterprise: Ár kérésre elérhető

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Monday. com

A Monday Board View funkciója lehetővé teszi a kártyák megjelenítésének testreszabását és csoportokba rendezését.

Ha projektmenedzsment megoldást keresel szabadúszók számára, akkor biztosan hallottál már a Monday-ről. Ez a projektmenedzsment szoftver robusztus és gyakori választás azoknak a szabadúszóknak, akiknek sok ügyfelük van vagy komplex projekteket végeznek.

A Monday a projektadatok rendelkezésre állására, az együttműködésre és a projekt átfogó nyomon követésére összpontosít.

Monday. com funkciói

Kanban, naptár, lista és diagram nézetek

A prémium csomagokban a munkaterhelés automatizálása

Privát táblák és dokumentumok

Magasan testreszabható projekt-dashboardok és munkafolyamatok

Értesítések a feladatállapot változásáról

Moday. com előnyei

Több mint 200 sablon szabadúszók számára

Android és iOS alkalmazások a szabadúszó projektek feladatait útközben történő tervezéséhez és nyomon követéséhez

Minden feladat táblához létrehozhat egy projekt irányítópultot, vagy több táblát is összevonhat.

A projekt előrehaladásának nyomon követésére szolgáló mérföldkövek

Fejlett integrációk más népszerű eszközökkel

Moday. com hátrányai

Nagyon korlátozott ingyenes csomag (csak 3 Kanban táblázat és 2 csapattag az ingyenes csomagban)

A prémium csomagok meglehetősen drágák a legtöbb általunk áttekintett eszközhöz képest.

A többszintű jogosultságok csak az enterprise csomagban érhetők el.

Kezdetben bonyolultnak tűnhet

Moday. com árak

A Monday.com ingyenes csomagot és négy további fizetős csomagot kínál, az alábbiak szerint:

Alapszintű : 8 dollár havonta felhasználónként

Standard : 10 dollár havonta felhasználónként

Pro : 16 dollár havonta felhasználónként

Vállalati csomag: Kérésre elérhető

Moday. com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

3. Trello

Via Trello

Ha bármelyik szabadúszónak kanban táblákat említesz, azonnal a Trello jut az eszükbe. Ez a projektmenedzsment szoftver főként kanban táblákon működik. A Trello kiválóan alkalmas azoknak a szabadúszóknak, akik szeretik a projekteket táblákon vizualizálni.

A Trello funkciói

Táblák, listák és kártyák a projektfeladatok lebontásához és szervezéséhez

Butler automatizálás a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Sablonok a legtöbb projektmenedzsment funkcióhoz

Központi irányítópult a projekt, a határidők, a feladatok és a mérföldkövek vizualizálásához

A funkcionalitás bővítésére szolgáló bővítmények

A Trello előnyei

A legjobb Kanban táblák

Megbízható drag-and-drop funkció

Számos testreszabási lehetőség

Korlátlan felhasználói szám az ingyenes csomagban

Korlátlan tárhely

A Trello hátrányai

Csak 10 táblázat az ingyenes csomagban

Korlátozott fájlméret a mellékletek esetében

Az ingyenes csomagban nem lehet feladatokat kiosztani más együttműködőknek.

Nincs natív időkövetés

Nehéz elkezdeni

Trello árak

A Trello egy örökre ingyenes csomaggal és három fizetős csomaggal érkezik.

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó/felhasználó

Prémium : 10 dollár havonta felhasználónként

Enterprise: 17,50 USD/hó/felhasználó

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

4. Asana

Példa az Asana csapatnaptár funkciójára

Az Asana egy hatékony projektmenedzsment szoftver, bár nem kifejezetten szabadúszóknak készült. Azonban az Asana kiváló választás, ha egyszerű, de hatékony eszközt keres komplex projektek kezeléséhez.

Az Asana segítségével a projekteket táblán, idővonalon és listán is megjelenítheti. Ez a projektmenedzsment alkalmazás a feladatkezelés automatizálásában is segítséget nyújt, például az esedékességi dátumok automatikus beállításával.

Az Asana funkciói

Űrlapok projektigények benyújtásához és beküldéséhez

Célok, amelyek leírják, mit kell elvégezni és mikor

Feladatok és alfeladatok az összes projektmunkád megtervezéséhez

Mérföldkövek a haladás vizualizálásához és megosztásához az ügyfelekkel

A projektek szervezését segítő szakaszok

Műszerfalak és testreszabott diagramok, amelyek madártávlatból áttekintést nyújtanak az összes projektről

Engedélyezési és adatvédelmi beállítások, amelyekkel meghatározható, ki fér hozzá mihez

Az Asana előnyei

Számos funkció az ingyenes csomagban

Több mint 200 integráció olyan hatékony eszközökkel, mint a Slack, a Google Naptár, a Harvest, a DropBox, a Google Drive stb.

Professzionális, de intuitív és könnyen használható

Asana hátrányai

A fizetős csomagok kissé drágák.

Használata megterhelő lehet

Asana árak

Az Asana egy ingyenes és két fizetős csomagot kínál, amint az alábbiakban látható.

Prémium : 10,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 24,99 USD/hó/felhasználó

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5 (több mint 11 000 értékelés)

5. Notion

Via Notion

Bár a Notion elsősorban jegyzetelő eszközként tekinthető, szabadúszók számára feladatkezelő alkalmazásként is használható. A Notion jegyzetelési és dokumentációs funkciói miatt leginkább a kreatív területen dolgozó szabadúszók, például szabadúszó írók számára ideális.

Ez az egyik kevés robusztus, ingyenes projektmenedzsment szoftver ebben a listában.

A Notion funkciói

Jegyzetelési és dokumentációs funkciók

Táblák, listák és naptárak a projektek vizualizálásához

Gazdag tartalom beágyazása a projektmenedzsment eszközben a feladatok tervezésekor

Szűrők a feladatok és projektek gyors eléréséhez

Valós idejű együttműködés

Értesítések az állapotváltozásokról, a feladatok befejezéséről és a megjegyzésekről

Notion előnyei

Számos közösségi sablon, amelyek segítenek az indulásban

Egyszerű felhasználói felület

Biztonságos SOC2-megfelelés és SAML egyszeri bejelentkezés

Részletes szerepkörök és jogosultsági szintek

Munkaterület exportálása, beleértve a projekteket, feladatokat és egyéb részleteket

Notion hátrányai

Korlátozott projekt- és feladatkezelési funkciók

Drága prémium csomagok

Notion árak

A Notion egy ingyenes és három prémium csomagot kínál, az alábbiak szerint:

Plus : 8 dollár havonta felhasználónként

Üzleti : 15 dollár havonta felhasználónként

Enterprise: árak kérésre rendelkezésre állnak

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

6. Hive

Via Hive

A Hive az Ön számára ideális projektmenedzsment alkalmazás, ha egy feladatkezelő és értekezletkezelő eszközt keres, amely mindkét funkciót egyesíti. Ez a projektmenedzsment eszköz kiválóan alkalmas egyedi sablonok használatára és részletes időkövetési funkciókra is.

A Hive funkciói

Többféle nézet (Gantt, táblázat, naptár, kanban, portfólió) a projekt megtervezéséhez és vizualizálásához

Projektmenedzsment sablonok

Időkövetés

Közös jegyzetek

Megosztható űrlapok a projektigények összegyűjtéséhez és benyújtásához

Alkalmazáson belüli naptár

Hive előnyei

Hatékony integrációk az iparág vezető eszközeivel

Natív valós idejű csevegések

Korlátlan számú projekt

Korlátlan számú közös értekezlet-jegyzet

Egyedi hangulatjelek a projektmenedzsment alkalmazásban

Hive hátrányai

Egyesek szerint a mobil projektmenedzsment alkalmazás lassú.

A felhasználók számára kissé drágának tűnhet a szükségleteikhez képest.

Hive árak

A Hive háromféle csomagban érhető el: egy ingyenes és két fizetős.

Solo : 0 dollár

Teams : 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Árak csak kérésre elérhetők

Hive értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Todoist

Via Todoist

A Todoist egy népszerű teendőlista-alkalmazás személyes és munkahelyi feladatokhoz. Feladatkezelőként a Todoist az egyszerűségre, a szervezettségre és arra törekszik, hogy Ön teljes mértékben kézben tartsa szabadúszó munkáját a teljes projektmenedzsment érdekében.

Ezenkívül a Todoist egyszerűsíti a feladatok bevitelét a természetes nyelv elemzésével és az ismétlődő feladatok funkcióval. Például, ha beírja, hogy „holnap befejezni az XYZ feladatot”, a Todoist felismeri a holnapi dátumot, és beállít egy emlékeztető értesítést.

Ezenkívül az összes feladat automatikusan a megfelelő kategóriákba (ma, hamarosan vagy egyéni szűrőnézet) kerül, hogy csökkentse a mentális terhelést. Így az alkalmazás csak azokat a feladatokat jeleníti meg, amelyekre most koncentrálnia kell.

Meghívhat ügyfeleket és más együttműködőket is, hogy a megjegyzésekben megvitassák a projektet, és megoszthassa velük a projekt irányítópultját vagy bizonyos feladatokat.

Todoist funkciók

Prioritási besorolás az összes feladatodhoz több projektben

Alfeladatok a tervezés és az előrehaladás ellenőrzésének egyszerűsítésére

Projekt sablonok

Bővítmények és widgetek a Todoist funkcionalitásának bővítéséhez

Emlékeztetők időérzékeny feladatokhoz

Értesítések, amelyek figyelmeztetik Önt, amikor a munkatársak megjegyzést fűznek, feladatot teljesítenek vagy megjegyzést hagynak

Kanban-stílusú táblák és naptár-feed nézetek

Továbbítsd e-mailjeidet a Todoistba feladatokként

Tevékenységi előzmények a haladás nyomon követéséhez

Todoist előnyei

Több mint 70 eszközzel integrálható

Erősségek és tulajdonságok alapján megfogalmazott termelékenységi ajánlások

Kedvencek a fontos feladatok és projektek gyors eléréséhez

Címkék és szűrők a gyors kereséshez

10+ színű témák, amelyek illeszkednek a személyiségedhez és stílusodhoz

Todoist hátrányok

Korlátozott ingyenes verzió (projektként maximum 5 felhasználó vehet részt)

Az értesítések ismétlődőek és zavaróak lehetnek.

A felhasználói szerepkörökhöz való hozzáférésért fizetni kell.

Todoist árak

A Todoist háromféle csomagot kínál:

Ingyenes

Pro : 4 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 6 dollár/hó/felhasználó

Todoist értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1900 értékelés)

8. Basecamp

Via Basecamp

A Basecamp egy online együttműködési és projektmenedzsment eszköz. Ez az egyetlen eszköz a listán, amelynek nincs ingyenes csomagja. A fizetős csomagok azonban tartalmaznak olyan alapvető projektmenedzsment funkciókat, amelyekre a szabadúszóknak szükségük van.

A legtöbb szabadúszó számára a Basecamp központosított, könnyen használható és számos integrációt támogat.

A Basecamp funkciói

Egyoldalas irányítópult az összes projektedhez, ütemtervedhez és feladatodhoz

Üzenetek és valós idejű csevegések az ügyfelekkel és más együttműködőkkel való kommunikáció egyszerűsítésére

Tennivalók határidőkkel és emlékeztető értesítésekkel

Kanban nézetek a több projekt gyors áttekintéséhez

Felhőalapú fájltámogatás a Notion, a DropBox és mások számára

Basecamp előnyei

Sok funkcióval ellátott

Nincs tárolási korlát

Napi összefoglaló e-mailek a projekt előrehaladásáról

Basecamp hátrányai

Nincs ingyenes verzió

Korlátozott integrációk

Az egyik termékről a másikra való átállás meglehetősen hektikus a feladatok elvégzése szempontjából.

Basecamp árak

A Basecamp ára havi 11 dollár felhasználónként.

Basecamp értékelések és vélemények

G2 : 4. 1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

9. nTask

via nTask

Az egyik dolog, ami vonzóvá teheti az nTask-ot szabadúszók számára, az a megfizethető fizetős csomagok, amelyek ára mindössze 3 dollártól kezdődik. És még ha az ingyenes csomagot választja is, az nTask számos alapvető feladatkezelési funkciót kínál. Sajnos, a listán szereplő többi projektmenedzsment alkalmazáshoz képest az nTask ingyenes csomagjában nincs Kanban-tábla.

Az nTask könnyen használható szabadúszó projektekhez, és a fizetős csomagok nem korlátozzák a hozzáadható csapattagok számát.

nTask funkciók

Drag and drop kanban táblák

Előre elkészített kanban táblasablonok a könnyű tervezés és a projekt vizualizálása érdekében

Prioritási besorolás és feladatállapotok

Több feladatot kapó és együttműködő személy

Feladatokhoz fűzött megjegyzések

Alfeladatok és feladatfüggőségek

Csapatcsevegés az ügyfelekkel való valós idejű kommunikációhoz

Automatikus időzítő a feladatok időtartamának nyomon követéséhez

Találkozó napirendje és megbeszélés az ügyfél utasításainak gyors rögzítéséhez

nTask előnyei

Átfogó feladat- és projektmenedzsment eszközök projektek kezeléséhez

Ellenőrzőlista formátum a teendők kezeléséhez

Könnyen beállítható és használható

Robusztus előrehaladási jelentések

nTask hátrányai

Az ingyenes csomag nem tartalmaz kanban táblát.

Néha lassan töltődik be, még erős internetkapcsolat esetén is.

nTask árak

Az nTask ingyenes csomaggal és három további prémium csomaggal rendelkezik.

Prémium : 3 dollár/hó/felhasználó

Üzleti : 8 dollár/hó/felhasználó

Vállalati: Kérésre elérhető

nTask értékelések és vélemények

G2 :4. 4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)

10. TickTick

Via TickTick

A TickTick egy ellenőrzőlista, feladatkezelő és teendőlista alkalmazás. Ez a feladatkezelő eszköz egyszerű, de néhány rendszeres ügyféllel rendelkező szabadúszók számára tökéletesen megfelel.

Az alkalmazás egyszerű felülete lehetővé teszi, hogy gyorsan, gond nélkül és késedelem nélkül belekezdjen projektjeibe. A TickTick naptára az alkalmazás egyik legerősebb pontja. Konkrétan, a naptárat öt különböző módban tekintheti meg, például napi, heti és havi, attól függően, hogy mi a legmegfelelőbb az Ön számára.

Egyetlen kattintással megoszthatja az ellenőrzött elemeket és a teendőlistákat az ügyfelekkel és más együttműködőkkel. A projektmenedzsment eszközök tekintetében a TickTick inkább teendőlista-alkalmazásként működik.

A TickTick funkciói

Címkék a projekt teendői ügyfél vagy téma szerinti kategorizálásához

Személyre szabott emlékeztetők minden feladatodhoz és projektedhez

Több mint 10 platformon szinkronizálható, többek között

Hangbeviteli funkciók (a teendőidhez)

Néhány kattintással alakítsa át ügyfelei e-mailjeit feladatokká

A feladatok mappákba rendezése, listázása, ellenőrzése és feladatként való megjelölése

Pomodoro időzítő, hogy a projekten maradhass

A TickTick előnyei

A fizetős verzió viszonylag megfizethető a listán szereplő legtöbb eszközhöz képest.

Magával ragadó és könnyen használható felület

Az ismétlődő feladatok ütemezésének képessége jelentősen megkönnyítheti a munkádat.

Testreszabott szűrők és prioritási szintek testreszabása

Fehér zaj funkció, amely még otthonról dolgozva is fokozza a koncentrációt

Lista és tevékenységek története, összefoglaló és statisztikák a haladás meghatározásához

Természetes nyelvű dátumok elemzése

TickTick hátrányai

A ingyenes verzióban bosszantó felugró ablakok jelennek meg.

A projektmenedzsment szoftverek korlátozott testreszabási lehetőségei

A Tick Tick egyszerűsége feláldozza a projektmenedzsment szoftverekhez szükséges robusztusságot, különösen akkor, ha sok projekttel vagy ügyféllel dolgozik.

TickTick árak

A TickTick ingyenes és prémium csomagot kínál, amelynek ára 27,99 dollár/év.

TickTick értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)

ClickUp: Az egyetlen szabadúszó projektmenedzsment eszköz, amire valaha szükséged lesz

Freiberuflerként egyszerű, de robusztus eszközre van szükséged, hogy kezelni tudd a freiberuflerként felmerülő feladatokat és munkaterhelést. Emellett növelni szeretnéd a termelékenységedet és megőrizni az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.

A ClickUp megbízható partnerré válhat minden szabadúszó munkádhoz.

A ClickUp Chat nézetével könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkeket és reakciókat, miközben összefoghatja a fontos beszélgetéseket.

Például a szabadúszó írók értékelni fogják a ClickUp Docs-ot és a ClickUp natív integrációját a Google Drive-val, a Gmail-lel és a Slack-kel. Ezzel szemben a szabadúszó fejlesztők imádni fogják, hogy a ClickUp milyen könnyen integrálható a Jira-hoz és más fejlesztői eszközökhöz.

A ClickUp segítségével hozzáférhet az ügyfelek, projektek és számtalan egyéb szabadúszói feladat kezeléséhez szükséges összes funkcióhoz.

Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot!