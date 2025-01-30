A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver szabadúszók számára 2025-ben

A szabadúszóként való munkavégzés a legtöbb esetben igazi öröm. Ha azonban nincs rendszered az összes ügyfeled és szabadúszó projekted kezelésére, akkor sok frusztrációra és esetlegesen elmulasztott határidőkre számíthatsz.
De ezt már tudod. Éppen ezért keresel a legjobb projektmenedzsment szoftvert szabadúszók számára. Szerencsédre, ma 10 szabadúszóknak szóló projektmenedzsment szoftvert vizsgálunk meg.
Ezek az eszközök segíthetnek több ügyfél kezelésében, projektek ütemezésében és az előrehaladás nyomon követésében. Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, tisztázzunk néhány dolgot:
Mit kell keresni a szabadúszóknak szóló projektmenedzsment eszközökben?
A költség az egyik legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni, mielőtt döntést hozol egy szabadúszó projektmenedzsment eszközről. Végül is valószínűleg egyedül dolgozol, és alacsonyan szeretnéd tartani a rezsiköltségeidet.
De ez nem jelent nagy problémát, mivel számos projektmenedzsment szoftver ingyenesen elérhető.
(TIPP: A lista első eszköze ingyenes és tele van alapvető projektmenedzsment funkciókkal. )
1. minőség: Többféle nézet
Olyan projektmenedzsment szoftvert szeretne, amely megkönnyíti a projekt terjedelmének és ütemtervének tervezését. A választott eszköznek többféle nézetet kell kínálnia, például a ClickUp Kanban nézetét, naptárát, listáját és feladatnézeteit, csak hogy néhányat említsünk.
2. minőség: A haladás nyomon követése
A szabadúszók tudják, hogy az ügyfelek szeretik látni a projekt előrehaladását. Ezért a legjobb olyan eszközt használni, amellyel könnyen megoszthatja a projekt előrehaladását.
A szabadúszóknak szánt projektmenedzsment szoftvernek rendelkeznie kell jelentéskészítő funkcióval, amely segítségével nyomon követhetik az egyes ügyfelek számára elért eredményeket. Az eredmények konkrét portfóliókba való bontása segít a szervezettség megőrzésében.
3. minőség: Testreszabható és együttműködésre alkalmas
Lássuk be: a szabadúszók egyediak és többféle típusú projektet kezelnek. Fontos, hogy olyan projektmenedzsment szoftvert használjunk szabadúszók számára, amely az egyéni igényeinkhez igazítható és testreszabható.
Ennél is fontosabb, hogy a választott eszköz több tagot is támogatni tudjon, ha további tagokat vagy ügyfeleket kell hozzáadni a projekt irányítópultjához. De mindenekelőtt a legjobb projektmenedzsment szoftvernek a szabadúszók számára könnyen beállíthatónak és használhatónak kell lennie.
Most, hogy már tudod, mire kell figyelni, nézzük meg a 10 eszközt, amelyet szabadúszóként érdemes figyelembe venni a projektmenedzsmenthez.
A 10 legjobb szabadúszóknak szóló projektmenedzsment szoftver
1. ClickUp
Jó okunk van arra, hogy a ClickUp-ot a legjobb projektmenedzsment szoftverként soroljuk fel a szabadúszók számára. Először is, a ClickUp ingyenes csomagja tartalmazza az összes alapvető funkciót, amire egy szabadúszónak szüksége lehet.
A ClickUp három dolgot ígér: tervezés, együttműködés és projektek nyomon követése. Ez a praktikus projektmenedzsment szoftver többféle nézetet kínál, többek között Gantt-diagramot, listát, naptárat, táblát és dobozt. A ClickUp több mint 10 nézetéből bármelyikből létrehozhat egy személyre szabottabb nézetet is.
A ClickUp segítségével valós időben cseveghet az ügyfelekkel a projekt irányítópultján. Az ügyfelek megjegyzéseket hagyhatnak vagy változtatásokat rendelhetnek hozzá @ megjegyzésekkel. A ClickUp-on belül megoszthat mellékleteket, legyenek azok képek, dokumentumok vagy kódfájlok.
A valós idejű értesítéseknek és a központi platformnak köszönhetően, ahol minden könnyen elérhető és megosztható, nem maradsz le semmiről.
A ClickUp funkciói
- A feladatok sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritású kategóriákba sorolásának fontossága
- Engedélyek és hozzáférési jogok, amelyekkel szabályozható, hogy ki férhet hozzá mihez
- Hozzászólások hozzárendelése és megjegyzések hozzáadása képfájlokhoz a hatékonyabb együttműködés érdekében
- ClickUp Célok, hogy meghatározza, mit szeretne elvégezni egy bizonyos időkereten belül
- ClickUp Mind Maps a projektötletek kidolgozásához és az ügyfelek véleményének megismeréséhez
A ClickUp előnyei
- Rengeteg ingyenes projektsablon, amelyekkel gyorsan elindulhat
- Collaborative ClickUp Docs az összes ügyfél adatainak szervezéséhez és megosztásához
- Hatékony integrációk a Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira stb. programokkal.
- Globális időkövetési funkció, amely méri, hogy mennyi időt töltesz egy projekten
- Egy praktikus mobilalkalmazás a projektek útközbeni kezeléséhez
A ClickUp hátrányai
- A funkciók széles skálája nyomasztó lehet.
- A keresési funkciók gyorsabbak lehetnének (hamarosan frissítések érkeznek! 😉)
ClickUp árak
A ClickUp ingyenes, funkciókban gazdag csomagot és megfizethető prémium csomagokat kínál az alábbiak szerint:
- Korlátlan: 7 dollár/tag/hónap
- Üzleti: 12 dollár/tag/hónap
- Enterprise: Ár kérésre elérhető
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Monday. com
Ha projektmenedzsment megoldást keresel szabadúszók számára, akkor biztosan hallottál már a Monday-ről. Ez a projektmenedzsment szoftver robusztus és gyakori választás azoknak a szabadúszóknak, akiknek sok ügyfelük van vagy komplex projekteket végeznek.
A Monday a projektadatok rendelkezésre állására, az együttműködésre és a projekt átfogó nyomon követésére összpontosít.
Monday. com funkciói
- Kanban, naptár, lista és diagram nézetek
- A prémium csomagokban a munkaterhelés automatizálása
- Privát táblák és dokumentumok
- Magasan testreszabható projekt-dashboardok és munkafolyamatok
- Értesítések a feladatállapot változásáról
Moday. com előnyei
- Több mint 200 sablon szabadúszók számára
- Android és iOS alkalmazások a szabadúszó projektek feladatait útközben történő tervezéséhez és nyomon követéséhez
- Minden feladat táblához létrehozhat egy projekt irányítópultot, vagy több táblát is összevonhat.
- A projekt előrehaladásának nyomon követésére szolgáló mérföldkövek
- Fejlett integrációk más népszerű eszközökkel
Moday. com hátrányai
- Nagyon korlátozott ingyenes csomag (csak 3 Kanban táblázat és 2 csapattag az ingyenes csomagban)
- A prémium csomagok meglehetősen drágák a legtöbb általunk áttekintett eszközhöz képest.
- A többszintű jogosultságok csak az enterprise csomagban érhetők el.
- Kezdetben bonyolultnak tűnhet
Moday. com árak
A Monday.com ingyenes csomagot és négy további fizetős csomagot kínál, az alábbiak szerint:
- Alapszintű: 8 dollár havonta felhasználónként
- Standard: 10 dollár havonta felhasználónként
- Pro: 16 dollár havonta felhasználónként
- Vállalati csomag: Kérésre elérhető
Moday. com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Monday.com alternatívákat!
3. Trello
Ha bármelyik szabadúszónak kanban táblákat említesz, azonnal a Trello jut az eszükbe. Ez a projektmenedzsment szoftver főként kanban táblákon működik. A Trello kiválóan alkalmas azoknak a szabadúszóknak, akik szeretik a projekteket táblákon vizualizálni.
A Trello funkciói
- Táblák, listák és kártyák a projektfeladatok lebontásához és szervezéséhez
- Butler automatizálás a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez
- Sablonok a legtöbb projektmenedzsment funkcióhoz
- Központi irányítópult a projekt, a határidők, a feladatok és a mérföldkövek vizualizálásához
- A funkcionalitás bővítésére szolgáló bővítmények
A Trello előnyei
- A legjobb Kanban táblák
- Megbízható drag-and-drop funkció
- Számos testreszabási lehetőség
- Korlátlan felhasználói szám az ingyenes csomagban
- Korlátlan tárhely
A Trello hátrányai
- Csak 10 táblázat az ingyenes csomagban
- Korlátozott fájlméret a mellékletek esetében
- Az ingyenes csomagban nem lehet feladatokat kiosztani más együttműködőknek.
- Nincs natív időkövetés
- Nehéz elkezdeni
Trello árak
A Trello egy örökre ingyenes csomaggal és három fizetős csomaggal érkezik.
- Ingyenes
- Standard: 5 USD/hó/felhasználó
- Prémium: 10 dollár havonta felhasználónként
- Enterprise: 17,50 USD/hó/felhasználó
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)
Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!
4. Asana
Az Asana egy hatékony projektmenedzsment szoftver, bár nem kifejezetten szabadúszóknak készült. Azonban az Asana kiváló választás, ha egyszerű, de hatékony eszközt keres komplex projektek kezeléséhez.
Az Asana segítségével a projekteket táblán, idővonalon és listán is megjelenítheti. Ez a projektmenedzsment alkalmazás a feladatkezelés automatizálásában is segítséget nyújt, például az esedékességi dátumok automatikus beállításával.
Hasonlítsd össze az Asana és a ClickUp szoftvereket!
Az Asana funkciói
- Űrlapok projektigények benyújtásához és beküldéséhez
- Célok, amelyek leírják, mit kell elvégezni és mikor
- Feladatok és alfeladatok az összes projektmunkád megtervezéséhez
- Mérföldkövek a haladás vizualizálásához és megosztásához az ügyfelekkel
- A projektek szervezését segítő szakaszok
- Műszerfalak és testreszabott diagramok, amelyek madártávlatból áttekintést nyújtanak az összes projektről
- Engedélyezési és adatvédelmi beállítások, amelyekkel meghatározható, ki fér hozzá mihez
Az Asana előnyei
- Számos funkció az ingyenes csomagban
- Több mint 200 integráció olyan hatékony eszközökkel, mint a Slack, a Google Naptár, a Harvest, a DropBox, a Google Drive stb.
- Professzionális, de intuitív és könnyen használható
Asana hátrányai
- A fizetős csomagok kissé drágák.
- Használata megterhelő lehet
Asana árak
Az Asana egy ingyenes és két fizetős csomagot kínál, amint az alábbiakban látható.
- Prémium: 10,99 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 24,99 USD/hó/felhasználó
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,5 (több mint 11 000 értékelés)
Nézze meg ezeket az Asana alternatívákat!
5. Notion
Bár a Notion elsősorban jegyzetelő eszközként tekinthető, szabadúszók számára feladatkezelő alkalmazásként is használható. A Notion jegyzetelési és dokumentációs funkciói miatt leginkább a kreatív területen dolgozó szabadúszók, például szabadúszó írók számára ideális.
Ez az egyik kevés robusztus, ingyenes projektmenedzsment szoftver ebben a listában.
A Notion funkciói
- Jegyzetelési és dokumentációs funkciók
- Táblák, listák és naptárak a projektek vizualizálásához
- Gazdag tartalom beágyazása a projektmenedzsment eszközben a feladatok tervezésekor
- Szűrők a feladatok és projektek gyors eléréséhez
- Valós idejű együttműködés
- Értesítések az állapotváltozásokról, a feladatok befejezéséről és a megjegyzésekről
Notion előnyei
- Számos közösségi sablon, amelyek segítenek az indulásban
- Egyszerű felhasználói felület
- Biztonságos SOC2-megfelelés és SAML egyszeri bejelentkezés
- Részletes szerepkörök és jogosultsági szintek
- Munkaterület exportálása, beleértve a projekteket, feladatokat és egyéb részleteket
Notion hátrányai
- Korlátozott projekt- és feladatkezelési funkciók
- Drága prémium csomagok
Notion árak
A Notion egy ingyenes és három prémium csomagot kínál, az alábbiak szerint:
- Plus: 8 dollár havonta felhasználónként
- Üzleti: 15 dollár havonta felhasználónként
- Enterprise: árak kérésre rendelkezésre állnak
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Notion alternatívákat!
6. Hive
A Hive az Ön számára ideális projektmenedzsment alkalmazás, ha egy feladatkezelő és értekezletkezelő eszközt keres, amely mindkét funkciót egyesíti. Ez a projektmenedzsment eszköz kiválóan alkalmas egyedi sablonok használatára és részletes időkövetési funkciókra is.
A Hive funkciói
- Többféle nézet (Gantt, táblázat, naptár, kanban, portfólió) a projekt megtervezéséhez és vizualizálásához
- Projektmenedzsment sablonok
- Időkövetés
- Közös jegyzetek
- Megosztható űrlapok a projektigények összegyűjtéséhez és benyújtásához
- Alkalmazáson belüli naptár
Hive előnyei
- Hatékony integrációk az iparág vezető eszközeivel
- Natív valós idejű csevegések
- Korlátlan számú projekt
- Korlátlan számú közös értekezlet-jegyzet
- Egyedi hangulatjelek a projektmenedzsment alkalmazásban
Hive hátrányai
- Egyesek szerint a mobil projektmenedzsment alkalmazás lassú.
- A felhasználók számára kissé drágának tűnhet a szükségleteikhez képest.
Hive árak
A Hive háromféle csomagban érhető el: egy ingyenes és két fizetős.
- Solo: 0 dollár
- Teams: 12 dollár havonta felhasználónként
- Vállalati: Árak csak kérésre elérhetők
Hive értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
Bónusz: Időkövető szoftver szabadúszóknak!
7. Todoist
A Todoist egy népszerű teendőlista-alkalmazás személyes és munkahelyi feladatokhoz. Feladatkezelőként a Todoist az egyszerűségre, a szervezettségre és arra törekszik, hogy Ön teljes mértékben kézben tartsa szabadúszó munkáját a teljes projektmenedzsment érdekében.
Ezenkívül a Todoist egyszerűsíti a feladatok bevitelét a természetes nyelv elemzésével és az ismétlődő feladatok funkcióval. Például, ha beírja, hogy „holnap befejezni az XYZ feladatot”, a Todoist felismeri a holnapi dátumot, és beállít egy emlékeztető értesítést.
Ezenkívül az összes feladat automatikusan a megfelelő kategóriákba (ma, hamarosan vagy egyéni szűrőnézet) kerül, hogy csökkentse a mentális terhelést. Így az alkalmazás csak azokat a feladatokat jeleníti meg, amelyekre most koncentrálnia kell.
Meghívhat ügyfeleket és más együttműködőket is, hogy a megjegyzésekben megvitassák a projektet, és megoszthassa velük a projekt irányítópultját vagy bizonyos feladatokat.
Todoist funkciók
- Prioritási besorolás az összes feladatodhoz több projektben
- Alfeladatok a tervezés és az előrehaladás ellenőrzésének egyszerűsítésére
- Projekt sablonok
- Bővítmények és widgetek a Todoist funkcionalitásának bővítéséhez
- Emlékeztetők időérzékeny feladatokhoz
- Értesítések, amelyek figyelmeztetik Önt, amikor a munkatársak megjegyzést fűznek, feladatot teljesítenek vagy megjegyzést hagynak
- Kanban-stílusú táblák és naptár-feed nézetek
- Továbbítsd e-mailjeidet a Todoistba feladatokként
- Tevékenységi előzmények a haladás nyomon követéséhez
Todoist előnyei
- Több mint 70 eszközzel integrálható
- Erősségek és tulajdonságok alapján megfogalmazott termelékenységi ajánlások
- Kedvencek a fontos feladatok és projektek gyors eléréséhez
- Címkék és szűrők a gyors kereséshez
- 10+ színű témák, amelyek illeszkednek a személyiségedhez és stílusodhoz
Todoist hátrányok
- Korlátozott ingyenes verzió (projektként maximum 5 felhasználó vehet részt)
- Az értesítések ismétlődőek és zavaróak lehetnek.
- A felhasználói szerepkörökhöz való hozzáférésért fizetni kell.
Todoist árak
A Todoist háromféle csomagot kínál:
- Ingyenes
- Pro: 4 dollár havonta felhasználónként
- Üzleti: 6 dollár/hó/felhasználó
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1900 értékelés)
Nézze meg ezeket a Todoist alternatívákat!
8. Basecamp
A Basecamp egy online együttműködési és projektmenedzsment eszköz. Ez az egyetlen eszköz a listán, amelynek nincs ingyenes csomagja. A fizetős csomagok azonban tartalmaznak olyan alapvető projektmenedzsment funkciókat, amelyekre a szabadúszóknak szükségük van.
A legtöbb szabadúszó számára a Basecamp központosított, könnyen használható és számos integrációt támogat.
A Basecamp funkciói
- Egyoldalas irányítópult az összes projektedhez, ütemtervedhez és feladatodhoz
- Üzenetek és valós idejű csevegések az ügyfelekkel és más együttműködőkkel való kommunikáció egyszerűsítésére
- Tennivalók határidőkkel és emlékeztető értesítésekkel
- Kanban nézetek a több projekt gyors áttekintéséhez
- Felhőalapú fájltámogatás a Notion, a DropBox és mások számára
Basecamp előnyei
- Sok funkcióval ellátott
- Nincs tárolási korlát
- Napi összefoglaló e-mailek a projekt előrehaladásáról
Basecamp hátrányai
- Nincs ingyenes verzió
- Korlátozott integrációk
- Az egyik termékről a másikra való átállás meglehetősen hektikus a feladatok elvégzése szempontjából.
Basecamp árak
- A Basecamp ára havi 11 dollár felhasználónként.
Basecamp értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)
Nézd meg ezeket a Basecamp alternatívákat!
9. nTask
Az egyik dolog, ami vonzóvá teheti az nTask-ot szabadúszók számára, az a megfizethető fizetős csomagok, amelyek ára mindössze 3 dollártól kezdődik. És még ha az ingyenes csomagot választja is, az nTask számos alapvető feladatkezelési funkciót kínál. Sajnos, a listán szereplő többi projektmenedzsment alkalmazáshoz képest az nTask ingyenes csomagjában nincs Kanban-tábla.
Az nTask könnyen használható szabadúszó projektekhez, és a fizetős csomagok nem korlátozzák a hozzáadható csapattagok számát.
nTask funkciók
- Drag and drop kanban táblák
- Előre elkészített kanban táblasablonok a könnyű tervezés és a projekt vizualizálása érdekében
- Prioritási besorolás és feladatállapotok
- Több feladatot kapó és együttműködő személy
- Feladatokhoz fűzött megjegyzések
- Alfeladatok és feladatfüggőségek
- Csapatcsevegés az ügyfelekkel való valós idejű kommunikációhoz
- Automatikus időzítő a feladatok időtartamának nyomon követéséhez
- Találkozó napirendje és megbeszélés az ügyfél utasításainak gyors rögzítéséhez
nTask előnyei
- Átfogó feladat- és projektmenedzsment eszközök projektek kezeléséhez
- Ellenőrzőlista formátum a teendők kezeléséhez
- Könnyen beállítható és használható
- Robusztus előrehaladási jelentések
nTask hátrányai
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz kanban táblát.
- Néha lassan töltődik be, még erős internetkapcsolat esetén is.
nTask árak
Az nTask ingyenes csomaggal és három további prémium csomaggal rendelkezik.
- Prémium: 3 dollár/hó/felhasználó
- Üzleti: 8 dollár/hó/felhasználó
- Vállalati: Kérésre elérhető
nTask értékelések és vélemények
- G2:4. 4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)
Bónusz: A legjobb otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök!
10. TickTick
A TickTick egy ellenőrzőlista, feladatkezelő és teendőlista alkalmazás. Ez a feladatkezelő eszköz egyszerű, de néhány rendszeres ügyféllel rendelkező szabadúszók számára tökéletesen megfelel.
Az alkalmazás egyszerű felülete lehetővé teszi, hogy gyorsan, gond nélkül és késedelem nélkül belekezdjen projektjeibe. A TickTick naptára az alkalmazás egyik legerősebb pontja. Konkrétan, a naptárat öt különböző módban tekintheti meg, például napi, heti és havi, attól függően, hogy mi a legmegfelelőbb az Ön számára.
Egyetlen kattintással megoszthatja az ellenőrzött elemeket és a teendőlistákat az ügyfelekkel és más együttműködőkkel. A projektmenedzsment eszközök tekintetében a TickTick inkább teendőlista-alkalmazásként működik.
A TickTick funkciói
- Címkék a projekt teendői ügyfél vagy téma szerinti kategorizálásához
- Személyre szabott emlékeztetők minden feladatodhoz és projektedhez
- Több mint 10 platformon szinkronizálható, többek között
- Hangbeviteli funkciók (a teendőidhez)
- Néhány kattintással alakítsa át ügyfelei e-mailjeit feladatokká
- A feladatok mappákba rendezése, listázása, ellenőrzése és feladatként való megjelölése
- Pomodoro időzítő, hogy a projekten maradhass
A TickTick előnyei
- A fizetős verzió viszonylag megfizethető a listán szereplő legtöbb eszközhöz képest.
- Magával ragadó és könnyen használható felület
- Az ismétlődő feladatok ütemezésének képessége jelentősen megkönnyítheti a munkádat.
- Testreszabott szűrők és prioritási szintek testreszabása
- Fehér zaj funkció, amely még otthonról dolgozva is fokozza a koncentrációt
- Lista és tevékenységek története, összefoglaló és statisztikák a haladás meghatározásához
- Természetes nyelvű dátumok elemzése
TickTick hátrányai
- A ingyenes verzióban bosszantó felugró ablakok jelennek meg.
- A projektmenedzsment szoftverek korlátozott testreszabási lehetőségei
- A Tick Tick egyszerűsége feláldozza a projektmenedzsment szoftverekhez szükséges robusztusságot, különösen akkor, ha sok projekttel vagy ügyféllel dolgozik.
TickTick árak
- A TickTick ingyenes és prémium csomagot kínál, amelynek ára 27,99 dollár/év.
TickTick értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)
ClickUp: Az egyetlen szabadúszó projektmenedzsment eszköz, amire valaha szükséged lesz
Freiberuflerként egyszerű, de robusztus eszközre van szükséged, hogy kezelni tudd a freiberuflerként felmerülő feladatokat és munkaterhelést. Emellett növelni szeretnéd a termelékenységedet és megőrizni az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.
A ClickUp megbízható partnerré válhat minden szabadúszó munkádhoz.
Például a szabadúszó írók értékelni fogják a ClickUp Docs-ot és a ClickUp natív integrációját a Google Drive-val, a Gmail-lel és a Slack-kel. Ezzel szemben a szabadúszó fejlesztők imádni fogják, hogy a ClickUp milyen könnyen integrálható a Jira-hoz és más fejlesztői eszközökhöz.
A ClickUp segítségével hozzáférhet az ügyfelek, projektek és számtalan egyéb szabadúszói feladat kezeléséhez szükséges összes funkcióhoz.