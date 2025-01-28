A 10 legjobb szabadúszóknak szóló időkövető szoftver 2025-ben

Az évek során a szabadúszó munkavégzés az egyik legkeresettebb jövedelemszerző tevékenység lett, különösen a világjárvány idején és után.

Az UpWork által végzett tanulmányból kiderült, hogy a válaszadók 17%-a, azaz 9 millió amerikai munkavállaló kevésbé motivált az irodai munkavégzésre való visszatérésre, és inkább a szabadúszó munkát választaná, hogy otthonról dolgozhasson. Mivel egyre több munkavállaló osztja ezt a gondolkodásmódot, a „nagy lemondás” gazdasági trenddé vált.

Ez tovább növelte a szabadúszó munkák népszerűségét, mivel ez a fajta munkavégzés nagyobb rugalmasságot kínál, mint a hagyományos 9-17-es munkaidő. De ez a rugalmasság több felelősséggel is jár a szabadúszók számára.

Proaktívan kell keresnie a lehetőségeket, kezelnie kell a munkaterhelését és a projekteket, valamint saját maga kell nyomon követnie a számlázható órákat. Itt jönnek képbe az időkövető szoftverek és a projektmenedzsment eszközök.

Mind a szabadúszók, mind a munkáltatók használhatják ezeket az eszközöket munkájuk kezelésére és óráik nyomon követésére. Ebben a cikkben áttekintjük a szabadúszók számára készült időkövető alkalmazások előnyeit, valamint a szabadúszói munkád kezeléséhez használható 10 legjobb eszközt.

Az időkövető szoftverek előnyei szabadúszók számára

A piacon rengeteg automatikus időkövető alkalmazás található szabadúszók számára, különböző funkciókkal, és ez nem is csoda. Az időkövető szoftverek a következőképpen segítik a szabadúszókat és a munkaadókat egyaránt:

Automatizálja az időkövetési folyamatokat : automatikusan figyelemmel kíséri az időt időkövetési gombok, kézi szerkesztés vagy a ledolgozott időtartomány bevitelével.

Egyszerűsített munkafolyamat integrációk révén : Használja ki a harmadik féltől származó integrációk előnyeit, és egyetlen gombnyomással közvetlenül készítsen számlákat a ledolgozott órákról.

Időjelentés : Kezelje a projekteket és készítsen elemzéseket az alkalmazottak és szabadúszók által ledolgozott órákról szóló részletes jelentések létrehozásával.

Egyszerűsített bérszámfejtés: Gyorsabban készíthet pontos számlákat

Jobb termelékenység: Azok a csapatok, amelyek hatékonyan nyomon követik és kezelik a munkaórákat, jelentősen csökkenthetik a munkaerő-költségeket és javíthatják a hatékonyságot.

„A munkáltatóknak nemcsak a pénzügyeket, hanem az időt is tudniuk kell beosztani. Ha az összes csapattag munkára fordított idejét megfelelően kezelik, az a költségvetés betartását és a profitcélok elérését jelenti.” —Colin Palfrey, a Crediful marketingigazgatója

A munkaidő-nyilvántartó alkalmazások legfontosabb jellemzői

Számtalan időkövető alkalmazás létezik az interneten, így milyen funkciókat érdemes keresni a legjobb szabadúszóknak szóló időkövető szoftverben?

Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni:

1. Pontos időkövetés

Az időkövető eszközök legfontosabb jellemzője, hogy pontosan képesek követni a munkaidő kezdetét és végét.

A legtöbb esetben a munkáltatók szeretnék tudni, hogy a munkavállalók mit csinálnak munkaidőben és milyen webalkalmazásokat használnak. Az aktív és az inaktív idő is számít, mivel a munkáltatók igyekeznek maximalizálni és jutalmazni a hatékonyságot.

Pontosan rögzítse a feladatokra és projektekre fordított időt a ClickUp segítségével.

2. Munkaidő-nyilvántartások

Az online munkaidő-nyilvántartást kínáló időkövető eszközök segítségével időjelentéseket készíthet, hatékonyan kezelheti a munkaidőt és nyomon követheti az egyes projektekhez tartozó munkaidőt.

Ezeknek az időnyilvántartásoknak PDF, CSV vagy Excel formátumban is elérhetőnek kell lenniük.

Egyes szabadúszók az időkövetést a munkáltatóikra bízzák. A hatékony szabadúszók azonban gondosan értékelik és ellenőrzik a munkaidő-nyilvántartásaikat, és az esetleges eltéréseket jelzik a munkáltatóiknak.

Jake Hill, a DebtHammer alapítója szerint: „Szervezetünk azoknak az egyéneknek segít, akik nem tudják, hogyan kell kezelni vagy rendezni adósságaikat. Ez gyakran akkor fordul elő, amikor a költségvetés vagy a kiadások nyomon követése nem sikerül, ezért úgy véljük, hogy fontos, hogy mindenki, aki üzleti tevékenységet folytat, olyan platformokat használjon, amelyek segítenek a pénzforgalom, a kiadások és a költségvetés megfelelő kezelésében.”

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat és kövesse nyomon a ClickUp-ban nyomon követett időt!

Tudta, hogy harmadik féltől származó eszközöket integrálhat számos időkövető alkalmazásba?

Az időkövető alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a szabadúszók számára az alkalmazások, alkalmazásbővítmények, valamint olyan programok és rendszerek integrálását, mint a projektmenedzsment eszközök, a bérszámfejtési eszközök, a Google Naptár, a fejlesztői eszközök és a tartalomkészítő eszközök, zökkenőmentesebb munkavégzést tesznek lehetővé.

Például a szabadúszó projektmenedzsereknek meg kell találniuk a legjobb időkövető rendszereket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a szabadúszók számlázható óráinak adatait zökkenőmentesen importálják vagy átvisszék olyan könyvelési programokba, mint a Quickbooks payroll.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a leggyakrabban használt alkalmazásaihoz, hogy egyszerűsítse a különböző eszközökön végzett munkáját, és egy központi helyre összpontosítsa azokat.

4. Engedélyek és adatvédelem

Mark Pierce, a Cloud Peak Law Group vezérigazgatója szerint „manapság az emberek jobban tudatában vannak jogaiknak, különösen akkor, ha a fejlett technológia online tevékenységünk figyelemmel kísérésével kapcsolatos magánéletünk megsértéséről van szó. Ez azonban megoldható, ha szigorú adatvédelmi és biztonsági irányelvek vannak érvényben, és azokat jól kommunikálják a munkavállalók felé.”

Fontos, hogy olyan projektmenedzsment és időkövető eszközöket válasszon, amelyek elkötelezettek az adatok védelme iránt.

Nézze meg ezeket a kisvállalkozások számára készült időkövető eszközöket!

A 10 legjobb szabadúszóknak szóló időkövető szoftver

Bár manapság számos időkövető alkalmazás létezik a piacon, ezek mind a legalapvetőbb időkövetési funkciókat látják el, és bizonyos időkövető alkalmazások kompatibilitás, zökkenőmentes integráció és pontosság tekintetében jobban teljesítenek, mint a többi.

A szükséges időkövető eszköz nagymértékben függ a szervezet méretétől, a vállalkozás bővítésével kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli igényeitől, a keresett funkcióktól és a rendelkezésre álló költségvetéstől.

Annak érdekében, hogy könnyebben meghozhassa a legjobb döntést a megfelelő eszköz kiválasztásakor, összeállítottunk egy listát a szabadúszók számára legalkalmasabb 10 időkövető alkalmazásról, beleértve azok legjobb funkcióit, korlátait, árait és értékeléseit.

Minden időkövető eszköz egyedi funkciókkal rendelkezik. Nézze meg mindegyiket, hogy melyik felel meg jelenlegi igényeinek és segíthet-e a jövőbeli igényeinek kielégítésében, miközben bővíti szabadúszó vállalkozását.

Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket, és tekintse meg az időráfordításról szóló jelentéseket bárhonnan a ClickUp Global Timer segítségével.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelyet különböző iparágakban működő, különböző méretű csapatok számára fejlesztettek ki, a nagyvállalatoktól a szabadúszókig és mindenki másig.

Ez a hatékony eszköz egy teljesen testreszabható platformot kínál több száz funkcióval, beleértve a ClickUp beépített globális időkövetőjét, amely segít a szabadúszóknak egyszerűsíteni a munkafolyamatukat és pontosan nyomon követni az óráikat. Könnyedén elindíthatja és leállíthatja az időmérést bárhonnan, megjegyzéseket és címkéket adhat hozzá az időbejegyzésekhez, címkék szerint rendezheti és szűrheti az időbejegyzéseket, és összefoglalót kaphat az összes feladatára fordított teljes időről.

Ami a projektmenedzsmentet illeti, a ClickUp segítségével egyetlen központi helyen kezelheti a projekteket, feladatokat, határidőket, számlázható órákat és több ügyfelet.

Ezenkívül a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, beleértve a Gmailt, a Slacket és a listán szereplő egyéb időkövető eszközöket, így zökkenőmentesen összekapcsolhatja a leggyakrabban használt eszközeit, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot, és segítsen nyomon követni és kezelni az időt a különböző platformokon.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot más időkövető eszközökhöz a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

De ez az eszköz nem csak szabadúszóknak szól, hanem azoknak a munkáltatóknak is, akik szabadúszókkal dolgoznak, mert adatvédelmet, jogosultságokat és vendégfunkciókat kínál. Munkaterület-tulajdonosként vagy rendszergazdaként egyszerűen beállíthatja a jogosultságokat, és vendégeket hívhat meg egy adott munkaterületre.

Az adatvédelem érdekében a ClickUp lehetővé teszi, hogy vendégjogokat adjon vagy korlátozzon az érzékeny adatokhoz. Összességében a ClickUp az egyik legjobb választás az időkövetéshez, köszönhetően hatékony és rugalmas projektmenedzsment funkcióinak, valamint a funkciókban gazdag Free Forever Plan csomagnak.

Skálázható architektúrájával, vonzó felhasználói felületével és több száz funkciójával a ClickUp a projekt-, feladat-, idő- és ügyfélkezelést kereső munkáltatók és szabadúszók kedvenc projektkezelő eszköze minden iparágban.

Legjobb funkciók

All-in-one projektmenedzsment eszköz és termelékenységi eszköz : Teljesen testreszabható platform időkövetési és : Teljesen testreszabható platform időkövetési és munkafolyamat-automatizálási funkciókkal, bármilyen projekt és csapat támogatására.

Globális időkövetés : Beépített globális időkövető, amely lehetővé teszi az idő indítását és leállítását bárhonnan, beleértve a : Beépített globális időkövető, amely lehetővé teszi az idő indítását és leállítását bárhonnan, beleértve a mobilalkalmazást is.

Chrome-bővítmény : Ingyenes Chrome-bővítmény az asztali alkalmazásból, webböngészőből vagy mobil eszközökről történő időrögzítéshez.

Szerkeszthető időbejegyzések : Adjon hozzá időt visszamenőlegesen, vagy hozzon létre bejegyzéseket dátumtartomány szerint manuális időkövetéssel. Kapcsolja össze a nyomon követett időt egy adott projekthez vagy feladathoz.

Megjegyzések : Jegyzeteket fűzhet az időbejegyzéseihez, hogy pontosan megadja, mire fordította az idejét.

Címkék : Hozzon létre és alkalmazzon címkéket az időbejegyzésein, hogy tudja, melyik feladaton dolgozott, és hatékonyan kategorizálhassa azokat.

Munkaidő-nyilvántartás és időjelentés : Készítsen és testreszabjon napra, hétre vagy hónapra vonatkozó munkaidő-nyilvántartásokat, amelyeket dátum vagy egyedi feladat szerint tekinthet meg.

Számlázható idő : Jelölje meg az időt számlázhatónak, hogy lássa, mely időt kell a számlákon feltüntetni.

Sablonkönyvtár : Válasszon több száz : Válasszon több száz testreszabható sablon közül szabadúszók számára , többek között a ClickUp alkalmazott időnyilvántartási sablonja időblokkoló sablonok és ütemterv-sablonok közül.

Adatvédelem és adatbiztonság : Ellenőrizze a hozzáférési és megosztási jogosultságokat

Integráció: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz

Rögzítsd az időt menet közben vagy írd be manuálisan, majd adj hozzá megjegyzéseket és címkéket az időbejegyzésekhez a ClickUp-ban.

Korlátozások

Mivel az időbejegyzéseket nagyon könnyen kézzel szerkesztheti, ez a funkció áldás és átok is lehet, ha nem megfelelően ellenőrzik.

A ClickUp fejlett testreszabási lehetőségei egyesek számára túl bonyolultak lehetnek.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/tag/hónap

Üzleti : 12 USD/tag/hónap

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Értékelések és vélemények

G2 4,7 az 5-ből (5371+ értékelés és 120 vita) A G2 100 legjobb szoftverterméke között

4. 7 az 5-ből (5371+ értékelés és 120 vita)

A G2 100 legjobb szoftverterméke között

Capterra 4,7 az 5-ből (3397+ értékelés) A Capterra 2022-es listáján 4,7 az 5-ből (3397+ értékelés) A Capterra 2022-es listáján a projektkövető szoftverek kategóriájában a legjobbak között szerepel.

4. 7 az 5-ből (3397+ értékelés)

A Capterra 2022-es listáján a projektkövető szoftverek kategóriájában a legjobbak között szerepel.

4. 7 az 5-ből (5371+ értékelés és 120 vita)

A G2 100 legjobb szoftverterméke között

4. 7 az 5-ből (3397+ értékelés)

A Capterra 2022-es listáján a projektkövető szoftverek kategóriájában a legjobbak között szerepel.

2. Bonsai

Időkövetés a Bonsai-ban

A Bonsai egy all-in-one üzleti menedzsment alkalmazás, amely az Ön vállalkozását vagy szabadúszó projektjeit kezeli a kezdetektől a befejezésig.

A termékcsomagot a folyamatok integrálását és automatizálását, valamint az üzleti tevékenység zökkenőmentes irányítását biztosító, első számú önfoglalkoztatóknak szánt termékcsomagként hirdetik.

A Bonsai egy olyan alkalmazás, amely azoknak a szabadúszóknak szól, akik szeretnék rendszerezni ügyfélkezelésüket és projektmenedzsmentjüket, a szerződések megfogalmazásától, a számlázási funkcióktól, az idő- és feladatnyomon követéstől egészen a könyvelésig és az adózásig.

Legjobb funkciók

A webalkalmazáson belül számos sablon található szerződésekhez , ajánlat okhoz , számlákhoz, a munkaterülethez és árajánlatok hoz ; nincs szükség az internet többi részén sablonok után kutatni.

A Bonsai segítségével az időkövetés nagyon egyszerű. Lehetővé teszi, hogy minden időtartományhoz megjelölje azt a konkrét projektet és feladatot, amelyen éppen dolgozik.

Beépített könyvelési, pénztárkezelési és adókezelési eszköz

Több projektet és feladatot szervezhet egy könnyen érthető felületen, amelynek ütemezési funkciójával nyomon követheti találkozóit és ellenőrizheti rendelkezésre állását.

„A könyvelés és az adózás nagyon bonyolult témák, különösen akkor, ha nem jártas bennük. A Bonsai megkönnyíti ezt a feladatot, különösen a pályakezdő szabadúszók számára.” —Anthony Martin, a Choice Mutual vezérigazgatója és alapítója

Korlátozások

A beépített időkövetési sablonok nem könnyen testreszabhatók az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően.

Árak

Starter fiók : 24 USD/hó

Professzionális fiók : 39 USD/hó

Üzleti fiók: 79 USD/hó

Értékelések és vélemények

G2 4,8 az 5-ből (51+ értékelés és 3 vita) A G2 legjobban teljesítő listáján

4. 8 az 5-ből (51+ értékelés és 3 vita)

A G2 legjobban teljesítő cégek listáján

Capterra 4. 2 az 5-ből (4+ értékelés)

4. 2 az 5-ből (4+ értékelés)

4. 8 az 5-ből (51+ értékelés és 3 vita)

A G2 legjobban teljesítő cégek listáján

4. 2 az 5-ből (4+ értékelés)

3. TimeCamp

Időkövetés a TImeCamp-ban

A TimeCamp egy felhőalapú, ingyenes időkövető alkalmazás, amely segít a projektmenedzsereknek a feladatok, a ledolgozott órák, a számlázható díjak és a számlázható órák kezelésében, valamint a projekt teljesítményének elemzésében.

A szabadúszók számára a TimeCamp segít nyomon követni az időt és részletes elemzést kapni minden munkatevékenységről és az egyes ügyfeleknél elért előrehaladásról, növelve ezzel a hatékonyságot, a termelékenységet és az időgazdálkodást a különböző ügyfelek között.

A használata ingyenes, a fejlettebb funkciókhoz különböző árazási lehetőségek állnak rendelkezésre, így a szabadúszók további költségek nélkül élvezhetik a TimeCamp alapvető funkcióit!

Legjobb funkciók

Korlátlan számú felhasználót és projektet használhat asztali és mobil eszközökön, teljesen ingyenesen.

A Time Camp kiterjesztés lehetővé teszi, hogy integrálja munkáját a Trello, a Google Naptár, a Monday.com, a Slack, a ClickUp és még sok más alkalmazással!

Lehetővé teszi a munkáltatók és a munkavállalók számára, hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék az időnyilvántartásokat és a szabadságokat.

Közvetlen időmérés a számlázási funkcióhoz

Lehetővé teszi a projektidő nyomon követését és a projektjelentések létrehozását

Korlátozások

A Time Camp büszke arra, hogy felhasználói számára örökre ingyenes csomagot kínál. Azonban a jelentéskészítési funkciók nem elérhetők ebben az ingyenes csomagban.

Árak

Örökre ingyenes csomag

Alap : 6,30 USD felhasználónként/hónap

Pro : 9 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Értékelések és vélemények

G2 4,6 az 5-ből (188+ értékelés és 4 vita)

4. 6 az 5-ből (188+ értékelés és 4 vita)

Capterra 4,7 az 5-ből (572+ értékelés)

4. 7 az 5-ből (572+ értékelés)

4. 6 az 5-ből (188+ értékelés és 4 vita)

4. 7 az 5-ből (572+ értékelés)

Nézze meg ezeket a TimeCamp alternatívákat!

4. Time Doctor

Időkövetés a Time Doctorban

A Time Doctor egy SaaS alkalmazás, amely segít a szabadúsz óknak az idő nyomon követésében, a munkáltatóknak pedig a termelékenységi jelentések elkészítésében és a csapat tevékenységének figyelemmel kísérésében a munkanap során.

Az időkövető funkción kívül a Time Doctor könnyen létrehozható számlák, az egyes ügyfelek kiadásainak nyomon követése, valamint a termelékenységi, kiadási és költségvetési jelentések segítségével nyomon követi a szabadúszók ügyfeleinek számláit.

Legjobb funkciók

Napi és heti termelékenységi összefoglaló jelentések készítése az elvégzett órákról, megnyitott weboldalakról, valamint a projektek és ügyfelekről, amelyeken dolgozott.

Teljesen testreszabható online munkaidő-nyilvántartást biztosít.

Rögzíti és figyelemmel kíséri a munkaidő alatt használt webhelyeket és alkalmazásokat, lehetővé téve az adminisztrátorok számára, hogy meghatározzák az alkalmazottak termelékenységét.

Figyelemelterelő figyelmeztetések, amelyek segítenek a feladatokra koncentrálni

Korlátozások

A Time Doctor webes és alkalmazás-figyelő funkciója a feletteseket mikromanagementre késztetheti, ami egyes csapattagok számára visszataszító lehet.

Árak

Alap : 70 USD felhasználónként/évente

Standard : 100 USD felhasználónként/évente

Prémium: 200 USD felhasználónként/évente

Értékelések és vélemények

G2 4,4 az 5-ből (324+ értékelés és 12 vita)

4. 4 az 5-ből (324+ értékelés és 12 vita)

Capterra 4,5 az 5-ből (457+ értékelés)

4. 5 az 5-ből (457+ értékelés)

4. 4 az 5-ből (324+ értékelés és 12 beszélgetés)

4. 5 az 5-ből (457+ értékelés)

5. Toggl

Időkövetés a Toggl Track alkalmazásban

A Toggl egy termelékenységi és időkövető alkalmazás, amely a Toggl track funkcióval könnyedén követhetővé teszi az időt, a Toggl plan funkcióval pedig a munkatervezést és -kezelést, a Toggl hire funkcióval pedig a készségalapú munkaerő-felvételt.

A szabadúszók nagyban profitálhatnak a Toggl Planből, mivel ez segít áttekintést nyerni az összes munkáról egy helyen, színekkel jelölt idővonalon ábrázolni a teendőlistákat, és azokat egyedi feladatállapotokkal és határidőkkel kezelni, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és betarthassa a menetrendjét.

A Toggl szabadúszóknak szóló időkövető eszköz segít a szabadúszóknak abban is, hogy részletesen megvizsgálják, mennyi munkát fordítottak az egyes projektekre, számlákat állítsanak ki a rögzített órákra, nyomon kövessék az egyes időpontokban elvégzett projekteket, és időben emlékeztetőket küldjenek arról, hogy mennyi ideig dolgoztak, vagy hogy esetleg elfelejtették-e nyomon követni a munkát!

Legjobb funkciók

Kristálytiszta jelentések arról, hogy hány órát dolgozott egy héten.

Több mint 100 alkalmazásintegráció natív integrációkból, böngészőbővítményekből és automatizálási alkalmazásokból.

Könnyedén készítsen számlákat ügyfeleinek

Kövesse nyomon, hogy melyik tevékenységet melyik órában végezték el.

Korlátozások

A versenytársaknál drágább, de fejlettebb funkciókkal rendelkezik.

Árak

Csapat : 9 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2 4,6 az 5-ből (1513+ értékelés és 21 beszélgetés)

4. 6 az 5-ből (1513+ értékelés és 21 beszélgetés)

Capterra 4,7 az 5-ből (1944+ értékelés)

4. 7 az 5-ből (1944+ értékelés)

4. 6 az 5-ből (1513+ értékelés és 21 beszélgetés)

4. 7 az 5-ből (1944+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Toggl alternatívákat!

6. Clockify

Időkövetés a Clockify-ban

A Clockify egy időkövető és munkaidő-nyilvántartó alkalmazás, amely segít a szabadúszóknak nyomon követni a projektekben eltöltött órákat. Időmérés, jelentéskészítés és kezelési funkciókat tartalmaz.

A Clockify időkövető funkciója segítségével a szabadúszók egy kattintással beállítható időmérővel követhetik nyomon az időt, manuálisan szerkeszthetik az időnaplókat, ha elfelejtették bejelentkezni aznap, és integrálhatják a Clockify-t számos projekt- és feladatkezelő programmal, mint például a ClickUp, az Asana, a Trello vagy a Todoist.

Az ügyfelekről, a munkaórákról és a bevételekről részletes jelentést kapni, a szabadúszók a Clockify időkövetési adatait PDF, CSV vagy Excel fájlba exportálhatják.

Legjobb funkciók

Lehetővé teszi projektek létrehozását, ügyfelek szerinti kategorizálását és feladatok beállítását.

Tartalmaz egy költségkövető funkciót a fix díjak és egyéb projektköltségek rögzítéséhez.

Állítson be óradíjakat minden alkalmazott és projekt számára

Lehetőség a közös eszközről PIN-kóddal történő bejelentkezésre

Korlátozások

A felhasználói felület lehetne barátságosabb és vonzóbb.

Árak

Ingyenes

Alap : 3,99 USD felhasználónként/hónap

Standard: 5,49 USD felhasználónként/hónap

Pro : 7,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: 11,99 USD felhasználónként/hónap

Értékelések és vélemények

G2 4,5 az 5-ből (134+ értékelés és 3 vita)

4. 5 az 5-ből (134+ értékelés és 3 vita)

Capterra 4,7 az 5-ből (4334+ értékelés)

4. 7 az 5-ből (4334+ értékelés)

4. 5 az 5-ből (134+ értékelés és 3 vita)

4. 7 az 5-ből (4334+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Clockify alternatívákat!

7. Buddy Punch

Időkövetés a Buddy Punch alkalmazásban

A Buddy Punch egy online időkövető megoldás, amely ütemezési és bérszámfejtési funkciókkal is rendelkezik.

A Buddy Punch webalapú időnyilvántartó szoftverként úgy véli, hogy a szabadúszók számára készült időkövető eszköznek nem csak egy óra kell lennie, hanem egy speciális szoftvernek, amely zökkenőmentesen összekapcsolja a ledolgozott időt a számlázással, a számlák kiállításával és a bérszámfejtéssel.

Ez az alkalmazás egyszerűsíti az időkövetést és a bérszámfejtést munkakódok, egyedi jelentések és szabadságkövetési kérelmek segítségével azoknak a munkáltatóknak, akik szabadúszókat foglalkoztatnak, akik jelentősen profitálhatnak a munkavállalók időkövetési funkcióinak és szolgáltatásainak széles skálájából, amelyekkel nyomon követhetik a vállalkozók munkaidejét és tevékenységeit.

Legjobb funkciók

Lehetőség e-mailes vagy mobil értesítések beállítására a munkavállalók túlóráinak nyomon követéséhez

GPS- és webkamerás képekkel minden alkalmazott be- és kijelentkezéséről.

A be- és kijelentkezési lehetőségek között szerepel egy 4 számjegyű PIN-kód, QR-kódok, arcfelismerés vagy egy egyszerű felhasználónév és jelszó.

Több tucat túlóra-számítási paramétert tartalmaz, hogy a túlórák kiszámítása helyesen történjen.

Korlátozások

Az adminisztrátorok ellenőrizhetik és módosíthatják a szabadúszók munkaidő-nyilvántartási lapján szereplő órákat anélkül, hogy értesítenék őket a változtatásokról.

Árak

Standard: 2,99 USD felhasználónként/hónap

Pro : 3,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Értékelések és vélemények

G2 4,8 az 5-ből (157+ értékelés és 5 vita)

4. 8 az 5-ből (157+ értékelés és 5 vita)

Capterra 4,8 az 5-ből (760+ értékelés)

4. 8 az 5-ből (760+ értékelés)

4. 8 az 5-ből (157+ értékelés és 5 vita)

4. 8 az 5-ből (760+ értékelés)

8. Hubstaff

Időkövetés a Hubstaffban

A Hubstaff egy felhőalapú alkalmazott- és időkövető eszköz, amely távoli munkavégzéshez szükséges szoftvert, helyszíni szolgáltatáskezelést, ügynökségi időkövetést, szabadúszói időkövetést, tanácsadói időkövetést és még sok mást kínál.

A Hubstaff egy all-in-one alkalmazottkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára az időkövetést, az alkalmazottak figyelemmel kísérését, a munkaerő kezelését és az agilis projektmenedzsmentet.

A szabadúszók számára a Hubstaff segít nyomon követni a számlázható és nem számlázható órákat egy könnyen kezelhető alkalmazásban, rendszerezni az ügyfeleket és projekteket a könnyű számlázás érdekében, valamint online munkaidő-nyilvántartásokat és számlákat generálni az ügyfelektől történő könnyű fizetés beszedéséhez.

Legjobb funkciók

Tartalmaz egy irányítópultot az alkalmazottak nyomon követéséhez, amely részletes információkat tartalmaz a napi és heti tevékenységekről, a héten ledolgozott órákról, valamint fontos információkat az alkalmazottak tevékenységéről és munkájáról.

Részletes jelentéseket készít, hogy tudd, hova megy a pénzed, és mi emészti fel a projektek költségvetését, így hatékonyan tervezhetsz.

Ezzel könnyedén elvetheti az üresjárati időt.

Teljesítményjelvények a hatékonyság jutalmazására és a morál növelésére

Korlátozások

Chromebook asztali számítógépen nem támogatott.

Nincs bérszámfejtési integráció a Payoneerrel

Árak

Desk Free : Csak egy felhasználó számára

Desk Starter : 5,83 USD/felhasználó/hónap

Desk Pro : 8,33 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Értékelések és vélemények

G2 4,3 az 5-ből (407+ értékelés és 14 vita)

4. 3 az 5-ből (407+ értékelés és 14 vita)

Capterra 4,6 az 5-ből (1314+ értékelés)

4. 6 az 5-ből (1314+ értékelés)

4. 3 az 5-ből (407+ értékelés és 14 vita)

4. 6 az 5-ből (1314+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Hubstaff alternatívákat!

9. Everhour

Időkövetés az Everhourban

Az Everhour egy ingyenes időkövető alkalmazás szabadúszók (egyének és csapatok) számára, amely segít az időkövetésben, a költségvetés beállításában és nyomon követésében, az ügyfelek számlázásában és a bérszámfejtésben.

A szabadúszók nagyban profitálhatnak az Everhour időkövető funkciójából, így pontosan tudhatja, mennyi időt fordít egy-egy projektre, és minden ügyfélhez tartozó számlázási és költségvetési áttekintéssel nyomon követheti a költséghatékonyságot, vagy hogy ideje-e szigorúbban ellenőrizni bizonyos projekteket.

Az Everhour feladatkezelő funkciója lehetővé teszi a szabadúszók számára, hogy egy áttekinthető irányítópulton lássák, mely projektek készültek el, melyek vannak felfüggesztve, melyek folyamatban vannak és melyek várnak még elvégzésre.

Számlát állít ki egy ügyfélnek? Az Everhour előre formázott számlákat generál, így a szabadúszók egy gombnyomással könnyedén kérhetik az ügyfelektől a fizetést.

Az Everhour a legtöbb jelentős projektmenedzsment eszközzel kompatibilis, mint például az Asana, a ClickUp, a Monday, a Basecamp, a Jira és a Notion.

Legjobb funkciók

Tartalmaz egy irányítópultot, amely figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, a költségvetést és a felhasznált összeget.

Lehetővé teszi feladatok létrehozását és azok szakaszokba rendezését, hogy a tagok mindig naprakészek legyenek a munkával kapcsolatban.

Lehetővé teszi a munkával kapcsolatos költségek nyomon követését a visszatérítés, a költségvetés kezelése és a számlázás céljából.

A számlázási funkciók könnyen összekapcsolhatók a Quickbooks, Xero vagy FreshBooks programokkal.

Korlátozások

Egy adott feladat óráinak kategorizálása nem lehetséges.

Árak

Ingyenes : Legfeljebb 5 felhasználó

Lite : 5 USD/felhasználó/hónap, 2 felhasználótól kezdve

Csapat: 8,50 USD/felhasználó/hónap, 5 felhasználótól kezdve

Értékelések és vélemények

G2 4,7 pont az 5-ből, 148 értékelés alapján

4. 7 az 5-ből, 148 értékelés alapján

Capterra 4,7 pont az 5-ből, 344 értékelés alapján

4. 7 az 5-ből, 344 értékelés alapján

4. 7 az 5-ből, 148 értékelés alapján

4. 7 az 5-ből, 344 értékelés alapján

„A szabadúszók tevékenységünk középpontjában állnak. Miközben ügyfeleink weboldalainak forgalmát és visszautaló linkjeit növeljük, a projektmenedzsment és az időkövető platformok, mint például az Everhour, segítenek nekünk a szabadúszóink munkájának teljes folyamatát nyomon követni.” —Greg Heilers, a JollySEO társalapítója.

10. Harvest

Időkövetés a Harvestben

Szervezeti szinten a Harvest egy felhasználóbarát időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy áttekintést kapjanak a projektköltségvetésekről, a csapat kapacitásáról és a kiadások nyomon követéséről, és megnézzék, hogy ez hogyan befolyásolja a jövedelmezőséget. Egyéni szabadúszók számára a Harvest egy remek időkövető eszköz, amellyel megmutathatják ügyfeleiknek a munkájuk előrehaladását és a ledolgozott órákat, és összevethetik azokat a rendszeres számlázásokkal.

A Harvest egyik legnagyobb előnye, hogy segít a szabadúszóknak lépést tartani a számlázással és a számlák kiállításával. Miért? Beépített számlázási, költségkövetési és fizetésbeszedési rendszert tartalmaz, mivel integrálva van a PayPal és a Stripe szolgáltatással.

A Harvest lehetővé teszi a szabadúszók számára, hogy egyszerre több, különböző számlázási díjakkal rendelkező projektben is használják az időkövető rendszert, ami a legtöbb időkövető rendszerben nem lehetséges. Több mint 70 népszerű munkaeszközhöz csatlakoztathatja, például a ClickUp, a Slack, a Google Naptár és másokhoz.

A ClickUp Harvest integrációval szinkronizálhatja az időbejegyzéseit bármelyik platformról, hogy biztosan naprakész legyen a munkaidő-nyilvántartása.

Legjobb funkciók

Tartalmaz egyedi emlékeztetőket, amelyek segítenek a szabadúszóknak abban, hogy ne felejtsék el rendszeresen nyomon követni az időt.

Számos vizuális jelentést tartalmaz a projektmenedzsmenthez, beleértve az ügyfelek, feladatok, csapatok és projektek szerint elkülönített időjelentéseket.

Egyszerű számlázás és PayPal-lal és Stripe-pal való integráció az egyszerű fizetés érdekében.

Integrálható a Quickbooks és a Xero programokkal, hogy számláid mindig naprakészek legyenek.

Korlátozások

Nincs tömeges időkiosztási funkció azoknak a munkáltatóknak, akik több szabadúszóval dolgoznak ( Harvest alternatívák ).

Árak

Ingyenes : egy felhasználói fiók és két projekt

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2 4,3 az 5-ből (771+ értékelés)

4. 3 az 5-ből (771+ értékelés)

Capterra 4,6 az 5-ből (522+ értékelés)

4. 6 az 5-ből (522+ értékelés)

4. 3 az 5-ből (771+ értékelés)

4. 6 az 5-ből (522+ értékelés)

A legjobb időkövető alkalmazások kiválasztása unalmas feladat lehet, különösen figyelembe véve a több száz platform által kínált számos funkciót, árakat, előnyöket és értékeléseket.

A legjobb időkövető alkalmazások kiválasztásához alaposan meg kell vizsgálnia, hogy mely funkciók a legfontosabbak az Ön munkájához, a költségvetéséhez, az időkövetési funkciókhoz, és hogy integrálható-e a népszerű projektmenedzsment eszközökkel.

Az interneten számos ingyenes időkövető szoftver kínál végtelen ígéreteket, ezért a szabadúszóknak és a munkáltatóknak gondosan meg kell fontolniuk, melyik platform a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb az egyéni igényeiknek.

Az ingyenes időkövető eszközök, mint például a ClickUp, elengedhetetlenek mind az egyéni szabadúszók, mind a szabadúszókkal dolgozó munkáltatók számára a projektek és feladatok kezeléséhez, a munkaórák pontos rögzítéséhez és nyomon követéséhez, vagy ügyfelek és magánszemélyek meghívásához projektmegbeszélésekre – mindezt egyetlen platformon.

Vendégíró:

Roman Shvydun szabadúszó író. Informatív cikkeket ír marketingről, üzletről, termelékenységről, munkahelyi kultúráról stb. Több mint 10 éves tartalomkészítési tapasztalata alatt cikkei számos vállalkozónak segítettek vállalkozásuk bővítésében.