A 10 legjobb termelékenységi alkalmazás szabadúszóknak 2025-ben

A szabadúszó munkavégzés rugalmasságot jelent, de ugyanakkor gondokkal is jár: több határidő kezelése, több projekt egyidejű nyomon követése és egy kis idő szánása magára.

A termelékenység-kezelő alkalmazások kiváló befektetés lehetnek. Segítenek elérni a termelékenységi céljaidat azáltal, hogy automatizálnak számos apró vagy hétköznapi feladatot, így elkerülheted a kiégést.

Akár most kezded, akár már tapasztalt szakember vagy, a megfelelő termelékenységi eszközök nagy különbséget jelenthetnek.

De melyiket válasszon? Ez a cikk segít megtalálni a megfelelő termelékenységi alkalmazást, amely örökre megváltoztatja a szabadúszó munkáját. ?‍?

Mit kell keresnie a szabadúszóknak készült termelékenységi alkalmazásokban?

A projektmenedzsment eszközök segíthetnek a munka jobb kezelésében és az élet egyszerűsítésében. Azonban a tökéletes termelékenységi eszköz megtalálása zavaros lehet. ?

A döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében vegye figyelembe ezeket az alapvető elemeket, amikor egy valóban átalakító eszközt keres:

Időfigyelési funkció: Az eszköznek rendelkeznie kell időfigyelési funkcióval a munka tervezéséhez, az ütemtervek elkészítéséhez és az óradíj alapú számlázás egyszerűsítéséhez.

Kompatibilitás: Ellenőrizze a kompatibilitást olyan fontos alkalmazásokkal, mint a Microsoft Word, a Google Docs stb.

Projekt előrehaladás: Győződjön meg arról, hogy termelékenységi alkalmazása rendelkezik Győződjön meg arról, hogy termelékenységi alkalmazása rendelkezik a szükséges projektmenedzsment szoftverrel , amely lehetővé teszi a projektek előrehaladásának nyomon követését.

Mobil hozzáférhetőség: Elsőbbséget élvezzenek azok a termelékenységi alkalmazások, amelyek praktikus mobil verzióval rendelkeznek, így útközben is hozzáférhetők.

Költségek mérlegelése: Végül győződjön meg arról, hogy az alkalmazás használatának és karbantartásának költségei meghaladják az alkalmazás által nyújtott előnyöket.

Ezeket a tényezőket és a szabadúszói tippeket figyelembe véve kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő termelékenységi alkalmazást.

A 10 legjobb termelékenységi alkalmazás szabadúszók számára 2024-ben

Íme a 10 legjobb projektmenedzsment alkalmazás szabadúszók számára, amelyek egyedülálló termelékenységi trükkjeikkel felülmúlják az összes többit.

Az alábbiakban megtalálja azok megkülönböztető jellemzőit, árazási modelljeit és értékeléseit. ?

1. ClickUp

A ClickUp egy sokoldalú platform, amely 15+ ClickUp nézet segítségével testreszabható nézetekkel, például Kanban táblákkal, naptárakkal és Gantt-diagramokkal javítja a szabadúszó projektmenedzsmentet.

A feladatokat, dokumentumokat, célokat és kommunikációt egyetlen felületen egyesíti, így jelentősen csökkenti a több alkalmazás használatának szükségességét és racionalizálja a munkafolyamatot.

A ClickUp beépített időkövetési és átfogó jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik a termelékenység és a projektórák nyomon követéséhez.

A ClickUp all-in-one megközelítése segít Önnek a különböző projektek közötti egyensúlyozásban, lehetővé téve a zökkenőmentes szervezést és menedzsmentet.

A ClickUp segítségével kezelheti a folyamatokat, egyedi irányítópultokat hozhat létre, és együttműködőket adhat hozzá a munkaterületéhez, hogy jobban tudjon több feladatot egyszerre végezni.

Hasznos eszközök, mint például a Naptár nézet, egyszerűsítik a határidők kezelését a drag-and-drop funkcióval. A ClickUp Brain növeli a termelékenységet az ötletek generálásának és a feladatok kezelésének elősegítésével.

Szerezze be a ClickUp Brain alkalmazást, hogy információkat gyűjtsön, jegyzeteket készítsen és szerkesszen.

? Profi tipp: Használja ki a ClickUp szabadúszóknak készült sablonjait és a ClickUp elvégzendő feladatok sablonjait, hogy azonnali segítséget kapjon szerződések, számlázás, grafikai tervezés, feladatok prioritásainak meghatározása, projekt szervezés és vizuális haladás nyomon követése terén Kanban táblák vagy Gantt diagramok segítségével.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Work To Do Template (Elvégzendő feladatok sablonja) úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az összes feladatát.

A ClickUp Work To Do sablonjával:

Könnyedén rangsorolja a feladatokat fontosság, erőfeszítés vagy sürgősség szerint.

Rendezze a projekteket áttekinthető listákba, alfeladatokkal és határidőkkel.

Kövesse nyomon az előrehaladást a praktikus Kanban táblák vagy Gantt diagramok segítségével.

Akár egyedül dolgozik, akár egy nagy csapat tagja, ez a sablon segít Önnek a szervezettségben és a termelékenység növelésében.

A ClickUp legjobb funkciói:

ClickUp Tasks: Könnyedén nyomon követheti az egyes feladatok előrehaladását, hogy biztosítsa azok időbeni elvégzését és a csapat összehangoltságát Könnyedén nyomon követheti az egyes feladatok előrehaladását, hogy biztosítsa azok időbeni elvégzését és a csapat összehangoltságát a ClickUp Task segítségével.

ClickUp Docs: A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet a felhőalapú dokumentumokon a vállalat és a projekt részleteinek megosztása érdekében.

ClickUp Goals: Hatékonyan kövesse nyomon az üzleti mutatókat és eredményeket

ClickUp Mind Maps: Fejlessze és vizualizálja ötleteit egyedi vagy feladat alapú gondolattérképekkel.

Prioritások: Osztályozza a feladatokat sürgősségük szerint, hogy a legfontosabb dolgokra tudjon koncentrálni.

Mobilalkalmazások: Kezelje feladatait és jegyzetét bárhol az iOS és Android alkalmazásokkal.

ClickUp Brain: Automatizálja a feladatokat, foglalja össze a jegyzeteket és állítson be emlékeztetőket az AI segítségével.

A ClickUp korlátai:

Bár a ClickUp használata megkövetel némi tanulási időt, ha időt szánsz a funkciók megismerésére a kezdeti szakaszban, az hosszú távon simább és hatékonyabb munkafolyamatot eredményez.

ClickUp árak:

Ingyenes: Örökre

Korlátlan: 7 USD/tag/hónap

Üzleti: 12 USD/tag/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Google Keep

A Google Keep segítségével

A személyes termelékenységhez tökéletesen alkalmas Google Keep egyszerűsíti a kreatív folyamatot, mivel lehetővé teszi, hogy gondolatokat, képeket és hangokat rögzítsen útközben.

Az alkalmazás egy helyen összegyűjti az összes ötletét és feladatát, és szinkronizálja azokat az eszközök között, így biztosítva, hogy soha ne veszítsen el fontos információkat és ne felejtsen el feladatokat.

Időalapú emlékeztetőket kínál, hogy a prioritást élvező feladatok ne maradjanak el. Intuitív szűrőrendszerével gyorsan megtalálhatja a színek, képek vagy emlékeztetők alapján a konkrét jegyzeteket, ami javítja a szabadúszó projektek hatékony szervezésének és végrehajtásának képességét.

A Google Keep legjobb funkciói:

Hozzáférhet, létrehozhat és szerkeszthet jegyzeteket útközben a számítógépéről, telefonjáról vagy táblagépéről, még internetkapcsolat nélkül is.

Élvezze a valós idejű együttműködést, miközben a teendők mindannyian láthatják, ahogy kipipálódnak.

Szűrje a jegyzeteket színek, hangok és képek alapján, hogy gyorsan rendezhesse a feladatokat.

Maradjon hű munk amoráljához és termelékenységi tervéhez az időalapú emlékeztetőkkel.

Zökkenőmentesen integrálható más Google-szolgáltatásokkal, például a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokkal, így egységes termelékenységi csomagot alkotnak.

Használjon hangjegyzeteket a gyors jegyzeteléshez vagy emlékeztetőhöz útközben.

Tűzze ki a fontos jegyzeteket a tetejére, hogy könnyen hozzáférhessenek

Használjon helyalapú emlékeztetőket azokhoz a feladatokhoz, amelyeket meghatározott helyeken kell elvégezni.

A Google Keep korlátai:

Korlátozott formázási lehetőségek a részletes jegyzetek strukturálásához

Alapvető jegyzetek szervezése hierarchikus mappák vagy jegyzetfüzetek nélkül

A funkciók túl alapszintűek lehetnek azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik kiterjedt projektmenedzsment funkciókat keresnek.

Google Keep árak:

Ingyenes: örökre

Google Keep értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (170+ értékelés)

3. Revolancer

Via Revolancer

A Revolancer (jelenleg frissítés alatt) egy kifejezetten szabadúszók számára tervezett platform, amelynek segítségével kapcsolatokat építhetnek, együttműködhetnek és bővíthetik ügyfélkörüket. Lehetőséget kínál arra, hogy olyan, a képességeinek és tapasztalatainak megfelelő, legjobban fizető munkákat találjon, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

A platform egyedülálló csereprogramja lehetővé teszi a szabadúszók számára, hogy egymás között kiszervezzék a feladatokat, elősegítve ezzel a közösségi együttműködést.

Ez a rendszer javítja a munkafolyamatok hatékonyságát és segít megbízható szakemberek hálózatának kiépítésében, így felbecsülhetetlen értékű eszköz azoknak a szabadúszóknak, akik vállalkozásuk bővítésére és szolgáltatásuk diverzifikálására törekednek.

A Revolancer legjobb funkciói:

Találjon új munkát és ismerkedjen meg más szabadúszókkal ezen a piactéren.

Cseréljen szolgáltatásokat, hogy együttműködhessen más szabadúszókkal.

Hozzáférés a portfólióépítési lehetőségekhez a platformon belül

Testreszabható profilok, amelyekkel bemutathatja munkáit és vonzhat potenciális ügyfeleket.

Fejlett keresési szűrők, amelyekkel gyorsan megtalálhatja a képességeinek megfelelő projekteket.

Közösségi fórumok tippek, tanácsok megosztására és hálózatépítésre a társaiddal

Revolanecer korlátozás:

Nincs lehetőség sablonjavaslat létrehozására potenciális ügyfelek számára történő elküldéshez.

A felhasználói felület és a felhasználói élmény eltérő lehet, egyesek kevésbé intuitívnak találják.

A vélemények és értékelési rendszerek még mindig fejlődésben vannak, ami hatással lehet az új felhasználók bizalmára.

Revolancer árak:

Ingyenes: örökre

Revolancer értékelés:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Grammarly

A Grammarly segítségével

A Grammarly egy híres eszköz, amely finomságot ad minden egyes szavához. Akár egy kritikus projekten dolgozik, akár rendszeresen kommunikál ügyfeleivel, a Grammarly segít abban, hogy minden alkalommal hibátlan és pontos munkát végezzen.

A Grammarly hangnem- és AI-javaslataival ez az eszköz biztosítja, hogy írása során ne akadozzon, ne hibázzon és ne legyen bizonytalan. A Grammarly-t integrálhatja a Gmailbe, a Microsoft Wordbe és a Google Docsba is.

A Grammarly legjobb funkciói:

Élvezze a hibamentes írást valós idejű javításokkal

Javítsd a kommunikáció egyértelműségét és hangvételét mondatok átfogalmazásával és hangvétel-útmutatással.

Kompatibilis a Gmail, a Microsoft Word és a Google Docs alkalmazásokkal.

Biztosítsa az egységes márka hangját az Enterprise modullal.

A Grammarly korlátai:

A Grammarly néha nem érti a szerző szándékát, és irreleváns javaslatokat ad.

A felhasználóknak minden hibát manuálisan kell kijavítaniuk.

Grammarly árak:

Ingyenes: Örökre

Prémium: 30 USD/hó

Üzleti: 25 USD/hó

Grammarly értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (7000+ értékelés)

5. Todoist

A Todoist segítségével

A Todoist strukturált teendőlistákkal és automatikus feladat-rendezéssel szervezi a munkafolyamatokat, növelve az áttekinthetőséget és a termelékenységet. Támogatja a biztonságos együttműködést, és böngészőbővítményt kínál a linkek hozzáadásához vagy a projektek kezeléséhez.

Ügyfél-pipeline funkciója segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, így a Todoist ideális egyszerű és összetett feladatkezeléshez egyaránt.

Ez egy megbízható feladatkezelő szoftver, függetlenül attól, hogy feladataid mennyire egyszerűek vagy összetettek.

A Todoist legjobb funkciói:

Könnyedén hozhat létre, szervezhet és rangsorolhat feladatokat.

Csoportosítsa a feladatokat projektekbe a jobb áttekinthetőség érdekében.

Bontsa fel a feladatokat kisebb, kezelhetőbb részekre, és állítsa be a függőségeket.

Állítson be emlékeztetőket a határidőkhöz, és kapjon értesítéseket, hogy mindig naprakész legyen.

Tervezze meg a feladatok rendszeres ismétlődését

Ossza meg feladatait és projektjeit másokkal a közös munkavégzés érdekében.

Csatlakoztassa a Todoist alkalmazást más alkalmazásokhoz, például a Google Naptárhoz, a Slackhez és másokhoz.

Személyre szabhatja az élményt témák, szűrők és címkék segítségével.

A Todoist korlátai:

Egyes felhasználók a számos lehetőség miatt túlterhelőnek találják a felületet.

Hiányoznak a részletes oktatóanyagok az új felhasználók számára.

A testreszabás és a fejlett funkciók megtanulását igénylik.

Nincs beépített időkövetés a feladatokhoz vagy projektekhez

Todoist árak:

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 5 USD/hó

Üzleti: 8 USD/tag/hónap

Todoist értékelés és vélemények:

G2: 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

6. Harvest

Via Harvest

A Harvest átfogó megoldást kínál, amely minden szabadúszói tevékenységét lefedi, a pénzügyek kezelésétől a projektek kezeléséig, intuitív felülettel.

Egyszerűsíti a feladatok időkövetését, jelentéseket és elemzéseket kínál a munkaidő és a projektjóváhagyások betekintéséhez. Átfogó számlázási funkciói pedig egyszerűsítik a fizetési folyamatot.

Végül, a Harvest integrálható több mint 50 eszközzel, például az Asana, Trello, Slack, Stripe stb. Ezek a Harvest funkciók teszik a szoftvert a szabadúszók kedvencévé az iparágakban.

A Harvest legjobb funkciói:

Maradjon a célok előtt a nyomonkövetési funkcióval

Gyűjtsön részletes jelentéseket és elemzéseket, hogy értékes betekintést nyerjen munkájába.

Élvezze a zökkenőmentes számlázást és fizetést, hogy gyors és problémamentes számlázási folyamatot biztosítson a PayPal, Stripe és QuickBooks integrációkkal.

Tegye könnyebbé a munkafolyamatot több mint 50 zökkenőmentes integrációval.

A Harvest korlátai:

Az időkövetési funkció, bár robusztus, új felhasználók számára tanulási görbét igényelhet, hogy teljes mértékben kihasználhassák képességeit.

Más eszközökkel való integráció is lehetséges, de előfordulhat, hogy nem minden, egyes felhasználók munkájához szükséges alkalmazás támogatott.

Harvest árak:

Harvest: Ingyenes

Harvest Pro: 10,80 USD/tag/hónap éves számlázás esetén (30 napos ingyenes próba)

Harvest értékelés és vélemények:

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

7. Bonsai

Via Bonsai

A Bonsai egy hatékony projektmenedzsment alkalmazásba foglalja az ügyfelek, a projektek és a pénzügyek kezelését.

Számos funkciót kínál, többek között ajánlatok, szerződések, ütemezés, időkövetés, számlázás, jelentések stb.

Mostantól időben szállíthatja le a projekteket és figyelemmel kísérheti a költségvetést. Freelancer sablonok is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével időveszteség nélkül indíthatja el projektjeinek szervezését.

A Bonsai legjobb funkciói:

Hozzon létre robusztus időkövetést a vizuális projektmenedzsment eszközbe integrált munkaidő-nyilvántartással.

Készítsen könnyen használható ajánlatokat, hogy megnyerje a projekteket egyedi csomagokkal és a készségeinek bemutatásával.

Az integrált ütemező funkcióval tájékoztathatja ügyfeleit szabad és elfoglalt időpontjairól.

Gyűjtsd össze az ügyfelek adatait egyedi ügyfélformanyomtatványokkal, és központosítsd az információkat.

A Bonsai korlátai:

Alkalmas egyéni munkavállalók számára, nem pedig feladatok kiosztására csapatokban és vállalkozásokban.

Korlátozott mobilalkalmazás-funkciók

Bonsai árak:

Starter: 21 USD/hó

Professzionális: 32 USD/hó

Üzleti: 66 USD/hó

Bonsai értékelés és vélemények:

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

8. Calendly

A Calendly segítségével

A Calendly automatizált funkciókkal, személyre szabott emlékeztetőkkal és nyomon követési munkafolyamatokkal javítja az ütemezést, hogy elősegítse az üzletek lezárását.

Integrálható olyan nagy platformokkal, mint a Microsoft Teams és a Salesforce, és valós idejű elérhetőség megosztásával javítja az átláthatóságot.

A felhasználók 26%-os növekedést jelentettek a weboldalon történő foglalások számában és figyelemre méltó 360%-os növekedést a partneri hívások számában, ami a Calendly-t értékes eszközzé teszi a versenyelőny megszerzésében.

A Calendly legjobb funkciói:

Könnyedén ütemezzen megbeszéléseket különböző csatornákon, és szüntesse meg az oda-vissza e-maileket.

A Calendly könnyen integrálható számos alkalmazással, például a Microsoft Teams, a Salesforce, a Slack, az Outlook, a LinkedIn, a Paypal stb.

Automatizálja az időigényes feladatokat, mint például az emlékeztető e-mailek és a nyomon követések küldése.

Gyűjtse be könnyedén a fizetéseket a gyors Stripe és PayPal integrációk segítségével.

A Calendly korlátai:

Nem teszi lehetővé a márka témájának testreszabását vagy logó hozzáadását az ütemezési felületekhez.

Korlátozott integrációs lehetőségek egyes CRM- és projektmenedzsment-eszközökkel

Nincs beépített videokonferencia funkció; harmadik féltől származó integrációkra támaszkodik.

Calendly árak:

Ingyenes: Örökre

Alapcsomag: 10 USD/tag/hónap

Csapatok: 16 USD/tag/hónap

Vállalati: 15 000 USD/évtől

Calendly értékelés és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

9. Notion

Via Notion

A Notion egy mesterséges intelligenciával működő munkaterület, amely írás, tervezés és szervezés révén segít gondolatokat tettekre váltani.

Jól működik a Docs, a Wikis, a Projects és a Calendars alkalmazásokkal, így csökkentheti a költségeket és integrálhatja az önálló vállalkozásához szükséges összes funkciót.

Különböző tevékenységeket támogat, beleértve a mérnöki és marketing tevékenységeket, és sablonokat kínál értekezletek jegyzetéhez, termékfejlesztési tervekhez és egyebekhez, ami jelentősen leegyszerűsíti a tervezést.

A Notion legjobb funkciói:

Szűrje, rendezze és vizualizálja a feladatokat tetszés szerint, különféle nézetek segítségével.

Hozzon létre személyre szabott címkéket, nyomon követéseket és tulajdonosokat, hogy mindenki tájékozott legyen a feladatokról.

Könnyítse meg a munkát a drag-and-drop funkcióval, amellyel rendezheti az elemeket.

A Notion korlátai:

Megtérül a befektetés

A teljesítmény nagyobb adatbázisok vagy összetett beállítások esetén lassulhat.

A versenytársakhoz képest korlátozott offline képességek

A natív integrációs lehetőségek korlátozottak, ezért megoldásokra vagy külső eszközökre van szükség.

Notion árak:

Ingyenes: Örökre

Plusz: 8 USD/tag/hónap, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/tag/hónap, éves számlázással

Vállalatok: Egyedi árak

Notion értékelés és vélemények:

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

10. Loom

Via Loom

A Loom, az AI-alapú videóüzenetek küldésére szolgáló híres eszköz, segít aszinkron találkozókat szervezni ügyfeleivel.

A Loom ideális a különböző időzónákban dolgozó szabadúszók számára, mivel könnyen rögzíthető és megosztható videóüzenetekkel teszi lehetővé a kiemelkedő kommunikációt.

Videószerkesztési funkciókat kínál, és integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Workspace és a Slack, lehetővé téve a zökkenőmentes beágyazást és a jobb együttműködést.

A Loom legjobb funkciói:

Dolgozzon együtt ügyfelekkel, csapatokkal és alvállalkozókkal videókon keresztül

Tartsa biztonságban minden adatát vállalati szintű biztonsági megoldásokkal.

Gyors és egyszerű képernyőfelvétel oktatóanyagokhoz, prezentációkhoz és visszajelzésekhez

Azonnali megosztás linkkel, így nincs szükség nagy fájlok átvitelére.

Rajzoljon és jelölje ki a képernyőn a felvételek során a legfontosabb pontokat.

A Loom korlátai:

A felhasználók arról számoltak be, hogy a videó és a hang nem mindig szinkronban van.

Nincs offline mód, használatához internetkapcsolat szükséges.

A felhasználói felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.

Nincs élő közvetítési funkció a valós idejű megosztáshoz

Loom árak:

Starter: Ingyenes

Üzleti: 12,50 USD/alkotó/hónap (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árak

Loom értékelés és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Növelje hatékonyságát a termelékenységi alkalmazásokkal

Ha szabadúszó vagy, akkor a munka számos aspektusára kell figyelni, beleértve a munka és az ügyfelek megfelelő kezelését, a projekt előrehaladásának nyomon követését és a célok elérésének biztosítását.

Ezek az alkalmazások életének és munkájának különböző területeit szolgálják ki. A freelancerek számára készült termelékenységi és AI eszközökkel biztosítják, hogy a menedzsment egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

Ön kizárólag a szakértelmére koncentrálhat, míg ezek az alkalmazások elvégzik a másodlagos feladatokat, és segítenek Önnek a szervezettség és a termelékenység fenntartásában. Hasonlítsa össze ezeknek az alkalmazásoknak az ármodelleit, funkcióit, megbízhatóságát és kompatibilitását, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely egy helyen tartalmazza az összes szükséges funkciót. Segít a megfelelő célok kitűzésében és elérésében, miközben biztosítja, hogy minden feladatodat időben elvégezd.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és azonnal búcsút inthet a szabadúszó munkák kezelésének nehézségeinek.