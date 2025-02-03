A 10 legjobb AI-eszköz szabadúszók számára 2025-ben

A mai versenyképes piacon a szabadúszók világában való eligazodás néha olyan érzés, mintha vízben taposnánk.

Freiberuflerként a kreatív ötletek és a magas színvonalú tartalom előnyt jelentenek, de a hatékonyság a kulcs a nyereség növeléséhez. Itt jönnek képbe az AI-eszközök! A mesterséges intelligencia segítségével az ismétlődő feladatok automatizálásával időt takaríthat meg és sokkal többet érhet el.

Miért ne próbálná ki? Nézze meg a legjobb AI eszközöket szabadúszók számára, amelyek javíthatják termelékenységét és időt szabadíthatnak fel más dolgokra! ?

Az AI-eszközök olyanok, mint egy magánasszisztensi csapat, amely a háttérben kitartóan dolgozik, hogy segítsen olyan betekintéseket és ötleteket generálni, amelyekkel munkádat egy szinttel feljebb emelheted.

Akár szabadúszó író, tervező vagy vállalkozó vagy, a megfelelő AI eszköz javítja a projektfejlesztési, projektmenedzsment és tartalomkészítési folyamataidat.

A szabadúszóknak azonban tudniuk kell, mit keresnek, amikor a mesterséges intelligencia technológiákkal telített világban a megfelelő eszközöket választják.

Keress olyan AI eszközöket, amelyek a számodra legfontosabb előnyöket nyújtják, például:

Felhasználóbarát felület a gyors bevezetéshez

Automatizálási eszközök ismétlődő feladatokhoz

A legfontosabb funkciók, mint például a kiváló minőségű képek, a plágiummentes tartalom és a magas tartalmi minőség.

SEO-optimalizálás, amely segít a weboldal-tulajdonosoknak, szabadúszó tartalomalkotóknak és íróknak a keresőmotorokban magasabb rangsorolást elérni SEO-optimalizált tartalommal.

Ha nagy projekteket irányít, növelheti AI-generáló termelékenységét a termékmenedzsereknek szánt AI-eszközökkel vagy a projektfigyeléshez és projekttervezéshez használt szoftverekkel.

Az AI-alapú megoldások iránti kereslet növekedésével nőtt a rendelkezésre álló AI-eszközök száma is. De melyek azok, amelyek valóban kiemelkednek a többi közül?

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a 10 legjobb AI eszközt, amelyekkel javíthatja kreatív teljesítményét és előnyt szerezhet a saját területén.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Akár jobb tartalmakat szeretnél írni, akár ismétlődő feladatokat szeretnél automatizálni, akár betekintést szeretnél nyerni az adataidba, a ClickUp AI eszközökkel mindenre megoldást találsz.

A ClickUp mesterséges intelligencia írási asszisztens funkciója segíthet e-mailek megírásában, blogok létrehozásában és tartalom generálásában.

Gyorsan javítsd a szövegrészeket a ClickUp Doc segítségével, amely tökéletes eszköz szövegrészek szerkesztéséhez.

A ClickUp Summarize Document funkciója is tetszeni fog! Gyorsan összefoglalja a hosszú dokumentumokat, így megkapod a lényeget.

Akár új szabadúszó vagy, akár tapasztalt profi, a ClickUp AI írási eszközei segíthetnek abban, hogy munkádat új szintre emeld.

A ClickUp legjobb funkciói

Széles választék AI eszközökből, amelyek bármilyen szakmához illeszkednek, beleértve a marketinget, az értékesítést, a terméktervezést, a mérnöki munkát, a tartalomgyártást , az írást és még sok mást.

Az AI-vel való írás funkció segítségével néhány kattintással blogbejegyzést, e-mailt és egyebeket is megfogalmazhatsz.

A Summarize Document eszköz gyorsan összefoglalja a hosszú dokumentumokat.

A ClickUp korlátai

A projektmenedzsment eszközök használatának elsajátítása némi tanulási időt igényelhet.

A mobilalkalmazás (még!) nem biztosítja a desktop változat összes funkcióját és szolgáltatását.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8564+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3775+ értékelés)

2. Lyne. ai

Szeretnéd megváltoztatni a hideg megkeresésekhez való hozzáállásodat? A Lyne.ai értékesítési személyre szabási eszköz elvégzi helyetted a nehéz munkát.

A Lyne. ai célja, hogy javítsa a hideg megkeresések válaszadási arányát, és automatizálja az egyedi hideg e-mailek és jégtörők megírásának gyakran unalmas feladatát.

A felhőalapú és helyszíni implementációk, a megbízható támogatás és az átfogó képzés kombinációjával a Lyne. ai gyorsabbá és kevésbé időigényessé teszi az értékesítés személyre szabását.

Lyne. ai legjobb funkciói

A legtöbb hasonló AI eszközhöz képest kiváló minőségű alkalmazás

Gyakran jobb nyitó mondatokat alkot, mint amiket a felhasználók maguk tudnának kitalálni.

Nagyra értékelt ügyfélszolgálat

Lyne. ai korlátai

A személyre szabott jégtörők nem mindig pontosak

A felhasználóknak szükségük lehet a tartalom szerkesztésére és átírására a jobb minőség érdekében.

A felhasználók szerint egyes funkciók zavarosak lehetnek.

Lyne. ai árak

Ingyenes

Egyedi : 120 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: az árakról érdeklődjön

Lyne. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (58+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (91+ értékelés)

3. Futurenda

via Futurenda

A Futurenda egy személyes termelékenységi alkalmazás, amely AI-t használ, hogy segítsen Önnek hatékonyabban megtervezni az idejét.

Ezzel az alkalmazással a mesterséges intelligencia megtanulja a szokásait, hogy automatikusan elkészítse az életstílusához illő napi programot.

Az AI eszköz olyan funkciókat tartalmaz, mint a feladatok prioritásainak meghatározása, a célok nyomon követése és az időbeosztás, amelyek segítenek a tervek betartásában és a célok elérésében.

A Futurenda kiváló választás azok számára, akik személyes termelékenységi alkalmazást keresnek, amely segít nekik az időgazdálkodásban, a szervezettségben és a céljaik elérésében.

A Futurenda legjobb funkciói

Értesíti a marketing csapatot, ha a megrendelések és a határidők változnak

Az asztali értesítések emlékeztetik Önt, mikor kell felkészülnie a megbeszélésekre.

Dinamikusan alkalmazkodik a változásokhoz

A Futurenda korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a feladatok időtartamának váltása.

Futurenda árak

Ingyenes

Prémium : 5,99 USD/hó

Korlátlan: 19,99 USD/hó

Futurenda értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (4+ értékelés)

Capterra: N/A

4. Egyszerűsített

via Simplified

A Simplified egy AI-alapú közösségi média kezelő eszköz, amely segít a vállalkozásoknak időt megtakarítani és növelni közösségi média jelenlétüket.

A Simplified segítségével automatikusan közzétehetsz bejegyzéseket a közösségi oldalaidon, így időt és energiát takaríthatsz meg. Még abban is segíthet, hogy olyan vonzó tartalmakat hozz létre, amelyek rezonálnak a közönségeddel, így több időd marad a többi marketingfeladatra!

A bejegyzések közzététele után a Simplified részletes elemzéseket nyújt, így nyomon követheted a közösségi média kampányaid teljesítményét.

A Simplified kiváló választás minden méretű vállalkozás számára, amely időt szeretne megtakarítani és növelni szeretné jelenlétét a közösségi médiában.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Kiváló csevegési támogatás

Egyszerűsíti a több ügyfél kezelésének folyamatát

A tartalom kiváló minőségű

Egyszerűsített korlátozások

Négyféle eszközkészletet kínál (közösségi média, grafikai tervezés, videószerkesztő, AI író), amelyek különböző árakkal járnak, ami bonyolíthatja a választást és a számlázást.

Nincs elemzési funkció a közösségi média bejegyzések teljesítményének elemzéséhez

Drága lehet, különösen, ha több eszközkészletre van szüksége.

Egyszerűsített árazás

Ingyenes

Pro : 11 USD/hó felhasználónként

Ügynökség : 159 USD/hó felhasználónként

Agency Plus : 319 USD/hó felhasználónként

Grafikai tervező, videószerkesztő és AI író csomagok is elérhetők.

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1802+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (153+ értékelés)

5. AI Image Enlarger

via AI Image Enlarger

Az AI Image Enlarger egy online eszköz, amely a képek élességét és tisztaságát megőrizve akár 400 százalékosra is képes nagyítani a képeket.

Kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akiknek marketing, nyomtatás vagy egyéb célokból képeket kell nagyítaniuk.

Az AI Image Enlarger mélytanulási algoritmust használ, amely elemzi a képet, majd nagyobb méretben rekonstruálja azt. Ha minőségromlás nélkül szeretnél nagyítani egy képet, akkor az AI Image Enlarger remek választás.

Az AI Image Enlarger legjobb funkciói

Jól javítja a képek minőségét, például eltávolítja az elmosódást.

Segít javítani a fotók megvilágítását és színeit

Gyorsan működik és nagyon könnyen használható

Az AI Image Enlarger korlátai

A vélemények gyakori hibákat jelentenek

A fotó felbontása nem növelhető

Alacsony képpontméret és használati lehetőségek az ingyenes verzióban

AI Image Enlarger árak

Ingyenes

Starter : 4,90 USD/hó

Prémium : 9,90 USD/hó

Haladó: 19 USD/hó felhasználónként

AI Image Enlarger értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (28+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2+ értékelés)

Bónusz: AI-detektor szoftver!

6. Logopony

via Logopony

A Logopony egy AI-alapú logótervező, amely segít a vállalkozásoknak néhány perc alatt kiváló minőségű logókat készíteni.

Válasszon előre elkészített elemeket a több mint 100 000 ikonból és sablonból álló könyvtárból. Ezután testreszabhatja a szöveget, a színeket és a betűtípusokat, hogy az elemek az Ön igényeinek megfeleljenek.

Ha elkészült, a Logopony segítségével megtekintheti logóját különböző termékeken és marketinganyagokon, és letöltheti logóját nagy felbontású formátumokban.

A Logopony kiváló választás minden méretű vállalkozás számára, amely professzionális logót szeretne készíteni anélkül, hogy sok pénzt költene rá.

A Logopony legjobb funkciói

Kiterjedt ikon- és sablonkönyvtár szabadúszók számára

Logók előnézete különböző termékeken és marketinganyagokon:

Logók letöltése nagy felbontású formátumokban

A Logopony korlátai

A korlátozott betűtípus-választék korlátozza a kreativitást

Egyes felhasználók korlátozott minőségű eredményekről számolnak be.

Nincs ingyenes verzió

Logopony árak

Alapszintű : 20 USD/hó

Prémium: 60 USD/hó

Logopony értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (5+ értékelés)

Capterra: N/A

7. Tartós

via Durable

Ön szabadúszó, aki szeretne weboldalt készíteni, de nincs rá ideje? Ha igen, akkor a Durable AI technológiája lehet a tökéletes megoldás az Ön számára.

Az AI weboldal-készítő kisvállalkozások és szabadúszók számára készült, akik saját weboldalt szeretnének készíteni, és ezzel időt és pénzt szeretnének megtakarítani.

Csak három kattintással online üzletet hozhat létre. A Durable egy teljesen megtervezett weboldalt kínál marketing szövegekkel, képekkel és kapcsolatfelvételi űrlapmal. Onnan egyszerű szerkesztőeszközökkel testreszabhatja oldalát és bővítheti webhelyét. Nincs szükség kódolásra!

A Durable segít több munkát szerezni AI szövegírás, SEO, elemzés és egy egyszerű AI CRM segítségével.

A legjobb funkciók

A vélemények egybehangzóan állítják, hogy hihetetlenül gyorsan épít weboldalakat.

Hatalmas ingyenes képtárból válogathatsz

Számos szín- és betűtípus-opciót kínál

Tartós korlátozások

Nem lehet másolni vagy exportálni a webhely kódját

A véleményezők szerint a sablonok az egyes iparágakban hasonlóak.

Korlátozott funkcionalitás

Nincs ingyenes verzió

Tartós árazás

Starter : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Tartós értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Writesonic

via Writesonic

A Writesonic egy AI-alapú tartalomgeneráló és képalkotó platform, amely segíti a szabadúszókat lenyűgöző és vonzó tartalmak létrehozásában. Segít olyan blogbejegyzések létrehozásában, amelyek jól rangsorolódnak a keresőmotorokban.

Az AI írási eszköz mesterséges intelligenciát használ, hogy az Ön egyedi igényeire szabott, kiváló minőségű tartalmat generáljon.

Figyelembe veszi a célközönségedet, a kulcsszó-kutatást és a keresőmotor-optimalizálási igényeket.

A Writesonic AI szöveggenerátor hosszú formátumú tartalmakat is létrehozhat, például cikkeket és fehér könyveket.

A Writesonic legjobb funkciói

Emberi érintést ad és emberhez hasonló írásokat hoz létre

Kiváló chatbot-fejlesztési képességek

Kiváló ügyfélszolgálat

A Writesonic korlátai

A havi szószámkorlát egyes írók számára túl alacsony lehet.

Krediteket használ, amikor szerkesztéseket és kisebb változtatásokat végez.

Writesonic árak

Ingyenes

Unlimited : 20 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (1818+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1798+ értékelés)

9. RescueTime

via RescueTime

A RescueTime egy időkövető és termelékenységi alkalmazás, amely segít megérteni, hogyan tölti az idejét az interneten. Nyomon követi a számítógép használatát, és jelentéseket készít a termelékenységéről, koncentrációjáról és figyelemelterelő tényezőkről.

A RescueTime segítségével azonosíthatja azokat a területeket, ahol javíthat időgazdálkodásán és termelékenységén.

A RescueTime legjobb funkciói

Kiválóan osztja be az órákat és segít időt megtakarítani.

Egyszerű és intuitív használat, gazdag adatbázis

Barátságos és gyors ügyfélszolgálat

A RescueTime korlátai

A felhasználók gyorsabb betöltési időt szeretnének

A termékfrissítések ritkák

Egyes testreszabások és szerkesztések unalmas figyelmet igényelnek.

RescueTime árak

Lite : Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó

RescueTime értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (135+ értékelés)

10. Otter. ai

Az Otter.ai egy AI-alapú átírási szolgáltatás, amely segít valós időben rögzíteni és átírni a találkozókat, előadásokat és egyéb hangfelvételeket. Emellett összefoglalót is készít a felvételekről, így könnyen megtalálhatja a szükséges információkat.

Az Otter.ai egy remek AI-alapú eszköz diákok, szakemberek és mindenki számára, aki előrébb akar lépni, időt akar megtakarítani és javítani akarja a termelékenységét.

Otter. ai legjobb funkciói

Kiválóan automatizálja a leírási folyamatot.

Pontos átírások, még zajos környezetben is

Felhasználóbarát felület átfogó funkciókkal

Otter. ai korlátai

Offline átírás nem elérhető

Nem kínál hangfelismerést, ami korlátozó lehet a találkozók leírásakor.

A Zoom használata esetén zavaró, a képernyőn résztvevőként jelenik meg.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (114+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (67+ értékelés)

Akár tartalomkészítéssel, közösségi média menedzsmenttel vagy feladatkezeléssel foglalkozik, az AI technológia mindenkinek tud valamit kínálni.

Az AI-alapú eszközöktől az AI-alapú weboldal-készítőkig a szabadúszók olyan eszközöket találhatnak, amelyek megfelelnek a technikai követelményeknek és összhangban vannak a szabadúszói közösség változó igényeivel.

A mai generációs AI-eszközök a kreativitás és a hatékonyság erejét az Ön ujjhegyére helyezik, így növelheti nyereségét és élvezheti a jobb munka-magánélet egyensúlyt.

Szeretnéd még tovább növelni a hatékonyságodat? Próbáld ki a Chrome-bővítményeket, amelyek segítségével szélesebb körben növelheted a termelékenységedet.

Regisztrálj egy ingyenes ClickUp Workspace-re, és nézd meg, hogyan segíthet automatizálni a munkafolyamatodat, és hogyan tudsz kevesebb erőfeszítéssel többet elérni. A ClickUp egy all-in-one termelékenységi alkalmazás, amely segíthet a szabadúszó vállalkozásodat a következő szintre emelni.