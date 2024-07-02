10 ingyenes munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablon Excel, Word és ClickUp formátumban

Ismeri azokat a napokat, amikor reggel 8-kor kinyitja a laptopját, és mire feleszmél, már 5:30 van, és az asztala morzsákkal és post-it cetlikkel van tele?

Ez a legjobbakkal is megesik. 😵‍💫

Ahelyett, hogy törnéd a fejed, vajon hova tűnt a nap, spórolj energiát egy olyan sablonnal, amelyet pontosan erre a problémára terveztek.

Az időgazdálkodás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nap folyamán jelen tudj maradni – és a munkaidő-nyilvántartási sablonok a szent grál, ha a megfelelő stratégiákat a lehető leghatékonyabban szeretnéd megvalósítani.

Az asztalnál töltött idő rögzítésétől a teljes naptár időbeosztásáig – mindenre van megfelelő munkaidő-nyilvántartási sablon! A kihívás az, hogy megtalálja azt, amelyik nemcsak illeszkedik a munkafolyamatához, hanem megtanítja, hogyan növelheti tovább a termelékenységét.

A jó hír az, hogy jó helyen jár. 🙂

Függetlenül a beosztásától, csapatától vagy technológiai háttérétől, nálunk megtalálja a megfelelő sablont. Kövesse az útmutatót, hogy megtudja, mire kell figyelnie a következő munkaidő-nyilvántartási sablon kiválasztásakor, és hozzáférjen a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb ingyenes sablonhoz. ⏱

Mi az a munkaidő-nyilvántartási sablon?

A munkaidő-nyilvántartási sablonok előre elkészített dokumentumok, űrlapok vagy táblázatok, amelyek segítenek a csapatoknak nyomon követni a munkában, feladatokban, ügyfelekkel töltött időt és egyebeket. A munkaidő-nyilvántartási sablonok összetettsége változó, és nagyon hatékony eszközök lehetnek az idővel kapcsolatos folyamatok racionalizálásához, az ütemtervek kezeléséhez és a költségvetések felügyeletéhez.

Könnyen nyomon követheti az időt, és összekapcsolhatja a naplókat a feladatokkal vagy alfeladatokkal.

Ne tekintsd a munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablonodat pusztán időkövetési eszköznek, hanem egy módszernek, amellyel hatékony időgazdálkodási tippeket oszthatsz meg a csapattal.

Mire kell figyelni egy munkaidő-nyilvántartási sablonban?

A munkaidő-nyilvántartási sablon többet kínál, mint egy egyszerű táblázat, amelyben a nevek és az idők sorakoznak az oldalon. A legjobb sablonok az ingyenes projektmenedzsment szoftverre épülnek, és még értékesebbé teszik azt olyan funkciókkal, amelyek minden bejegyzéshez további kontextust és információkat nyújtanak.

Bár rengeteg időbeosztási alkalmazás segíti az időgazdálkodási technikák hatékonyabbá tételét, a legjobban akkor járhat, ha olyan munkaidő-nyilvántartási sablont talál, amelyet ezekkel a stratégiákkal szem előtt tartva terveztek.

Ráadásul a munkaidő-nyilvántartási sablonjának tükröznie kell a csapata által végzett munkát. Alvállalkozókkal vagy tanácsadókkal dolgozik? A csapata rögzíti a számlázható időt? A munkaidő-bejegyzéseket megosztják a vezetéssel és azok jóváhagyják azokat?

Ezeket a kritikus tényezőket érdemes figyelembe venni, mielőtt belevágna a következő sablonba, és végső soron ezek fogják eldönteni, hogy melyik sablon lesz a legjobb az alkalmazottai számára.

Rögzítsd az időt menet közben, vagy add meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

Annyi előre elkészített forrás található az interneten, hogy megengedheted magadnak, hogy válogatós legyél, amikor a következő munkaidő-nyilvántartási sablonod elengedhetetlen funkcióiról van szó. Íme néhány kedvencünk, amelyeket érdemes megnézni a letöltés előtt:

Időkövetés

Címkék, tagek vagy kategóriák

Egyéni mezők

Együttműködés

Integrációk

A lehetőségek azonban végtelenek! Ha az alábbi öt funkció közül bármelyiket (vagy mindet) keresi, az segít megtalálni a megfelelő munkaidő-nyilvántartási sablont, de mielőtt az interneten keresgélne, kezdje itt! Mi már elvégeztük a munkát, és összegyűjtöttük a legjobb ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablonokat bármely csapat számára.

10 ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablon az alkalmazottak nyomon követéséhez

Az időgazdálkodási stratégiák remek módszerek arra, hogy produktivitásodat magas szinten tartsd, és biztosítsd, hogy személyes erőforrásaidat a leghatékonyabban osztod el.

De mi a legjobb stratégia? Kezdje egy sablonnal, amely iránymutatást ad a következő lépésekhez.

Kezdjen el időt megtakarítani minél hamarabb ezzel a válogatott listával, amely a 10 legjobb ingyenes munkaidő-nyilvántartási sablont tartalmazza ClickUp, Excel, Word és más programokhoz!

1. ClickUp napi munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablon

A napi munkaidő-nyilvántartás egy dokumentum, amelyben rögzítik az alkalmazott által minden műszakban vagy napon ledolgozott órákat.

A napi munkaidő-nyilvántartások jóváhagyásának folyamata vállalkozásonként eltérő lehet. Általában egy vezető ellenőrzi az egyes alkalmazottak által rögzített órákat, és meggyőződik arról, hogy minden pontos.

Ha több alkalmazott is egy menedzsernek jelent, akkor a napi munkaidő-nyilvántartások jóváhagyása unalmas feladat! ⌛️

A ClickUp napi munkaidő-nyilvántartási sablonja megkönnyíti az alkalmazottak és a vezetők számára az időkövetés következetességét! Számos funkcióval rendelkezik, amelyek központosítják a folyamatot, így a humánerőforrás- és a számviteli osztályok szükség esetén megtekinthetik a digitális nyomon követést. Így működik:

A munkavállaló kitölti a ClickUp űrlapot a szükséges információkkal, majd benyújtja ellenőrzésre. Az űrlap beküldése egy listához vezet (ez is szerepel a sablonban!), és feladattá válik. Innen megtekintheti az összes benyújtott űrlapot, és jóváhagyhatja vagy megjegyzéseket fűzhet a feladathoz, hogy megoldjon bármilyen problémát.

A ClickUp segítségével nyugodt lehet, tudva, hogy a nyilvántartások pontosak és nyomon követhetők!

2. ClickUp heti munkaidő-nyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp heti munkaidő-nyilvántartási sablon

A heti munkaidő-nyilvántartás egy dokumentum, amelyben rögzítik az alkalmazott heti munkaidejét.

Általában tartalmaz oszlopokat a hét napjaira, a ledolgozott órákra és a nap tevékenységével kapcsolatos további megjegyzésekre. A munkaidő-nyilvántartást a munkavállalónak minden hét végén ki kell töltenie, és felettesének vagy felügyelőjének kell benyújtania ellenőrzésre.

A ClickUp heti munkaidő-nyilvántartási sablonja heti áttekintésben összefoglalja az óradíjat, a teljes óraszámot, a teljes fizetést, az aláírást és a jóváhagyót személyenként. Ha javításra van szükség, a részleteket egy adott mezőre kattintva szerkesztheti.

Ha módosítja a Teljes óraszám vagy az Óradíj mezőt, a Teljes fizetés automatikusan kiszámításra kerül a megadott adatok alapján. 🤖

FEJLETT ENGEDÉLYEK A CLICKUP-BANProfi tipp: Az engedélyek és a hozzáférés kényes kérdés lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek alkalmazottaik munkaidő-nyilvántartását kezelik. Egyszerűen lépjen be bármelyik ClickUp nézet beállításaiba, és testreszabhatja a Megosztás és engedélyek beállításokat, hogy megakadályozza a nem kívánt változtatásokat!

3. ClickUp havi munkaidő-nyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp havi munkaidő-nyilvántartási sablon

A havi munkaidő-nyilvántartás egy dokumentum, amelyben havi szinten rögzítik az alkalmazott által ledolgozott órákat. A ClickUp havi munkaidő-nyilvántartási sablonja megegyezik a heti munkaidő-nyilvántartási nézettel, de az adatok hónapok szerint vannak rendezve.

A havi munkaidő-nyilvántartások lehetővé teszik a vezetők számára, hogy könnyebben előre tervezzenek és pontosabb becsléseket készítsenek a közelgő projektekre vonatkozóan, mivel jobb rálátást nyújtanak az alkalmazottak rendelkezésre állására és az erőforrások kihasználtságára.

Ezek a sablonok a szabadságkérelmek tervezésénél is hasznosak, mivel segítenek a vezetőknek felmérni, hogy mely alkalmazottaknak lehet szükségük további lefedettségre a nagy igénybevételű időszakokban. Vagy amikor valaki szabadságra megy! 🏝

Tanulja meg, hogyan használhatja az időkövetést a projektek gyorsabb befejezéséhez!

4. ClickUp munkaidő-nyilvántartási sablon jóváhagyása

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkaidő-nyilvántartási sablon jóváhagyása

A munkaidő-nyilvántartás jóváhagyása egy olyan folyamat, amelynek során a munkáltatók jóváhagyják vagy elutasítják alkalmazottaik vagy alvállalkozóik által benyújtott munkaidő-nyilvántartásokat. A ClickUp munkaidő-nyilvántartás jóváhagyási sablonja táblázatos nézetben új perspektívát kínál, amelynek segítségével nyomon követheti csapata munkaidejét és csoportos benyújtásait státusz szerint.

A sablonban szereplő állapotok:

Áttekintés

Figyelmet igényel

Jóváhagyva

A ClickUp táblázatos nézetével könnyebben láthatja a munkafolyamatot. Egy egyszerű drag-and-drop művelettel áthelyezheti a benyújtott dokumentumokat egyik állapotból a másikba, így kevesebb idő alatt és teljes pontossággal dolgozhatja fel a benyújtott dokumentumokat. ⚡️

HOZZÁFÉRÉS CLICKUP BÁRMELYIK HELYENProfi tipp: Fontos, hogy az alkalmazottak időben megkapják a fizetésüket, ezért elengedhetetlen, hogy bárhonnan jóváhagyhassa őket. A ClickUp táblázatos nézet elérhető a ClickUp mobilalkalmazásban, így útközben is jóváhagyhatja az időérzékeny beadványokat!

5. ClickUp tanácsadó időkövetési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp tanácsadó időkövetési sablon

A tanácsadók általában olyan szoftverekkel tartják nyomon az idejüket, amelyekkel rögzíthetik az ügyfelekkel való találkozókat, a számlázott órákat és a projekt mérföldköveit.

A ClickUp tanácsadói időkövetési sablon példákat tartalmaz a tanácsadók vállalatnál töltött idejével kapcsolatos megbeszélésekről és feladatokról. Adja hozzá tanácsadóit a ClickUp munkaterületéhez, hogy valós időben, közvetlenül a feladatban követhessék nyomon az idejüket, vagy manuálisan adhatnak hozzá időbejegyzéseket.

A sablon értékének maximalizálása érdekében használja a ClickUp egyéni mezőit a feladat becsült költségének és a tanácsadónak fizetendő összegnek a megadásához. Ezeket a következő képletekkel számolják ki:

Időbecslés x óradíj = Becsült költség

Nyomon követett idő x óradíj = fizetendő összeg

A ClickUp-ot akár kedvenc időkövető alkalmazásaival is integrálhatja – Toggl, Hubstaff, Everhour, Harvest és még sok más!

6. ClickUp tanácsadó időkövető táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp tanácsadó időkövető táblázat sablon

Hozzon létre egy táblázatot a ClickUp tanácsadói időkövetési sablonjában, hogy tanácsadói feladatait és megbeszéléseit státusz, határidő vagy bármely más, Ön által választott egyéni mező szerint csoportosítsa!

Ha ezek az információk kéznél vannak, Ön vagy tanácsadója megfelelően módosíthatja az ütemtervet, ha valami a vártnál tovább tart, vagy ha bizonyos feladatokat hatékonyabban lehetne delegálni.

A ClickUp-hoz hasonló hatékony termelékenységi platform felbecsülhetetlen értékű a tanácsadók számára, mivel lehetővé teszi számukra az egyszerűtől a bonyolult projektekig terjedő feladatok könnyű koordinálását. Ez a sablon segít egyszerűsíteni a csapat tagjai és az érdekelt felek közötti kommunikációt és együttműködést, biztosítva, hogy minden fél naprakész információkkal rendelkezzen!

Nézze meg a legjobb időkövető eszközöket!

7. ClickUp ügyvédi munkaidő-nyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyvédi munkaidő-nyilvántartási sablon

Az ügyvédi számla általában az ügyvéd munkájával kapcsolatos díjak és költségek kombinációjából áll:

A díjak általában az ügyvéd által nyújtott szolgáltatásokért, például tanácsadásért és egyéb jogi képviseletért kerülnek felszámításra.

Költségek: az ügyvéd által ügyfelei képviselete során felmerült költségek, például bejelentési díjak, fénymásolási költségek, bírósági jegyzőkönyvvezető díjai, dokumentumok beszerzésével kapcsolatos díjak vagy utazási költségek.

A ClickUp ügyvédi munkaidő-nyilvántartási sablon mappa heti, kétheti és havi munkaidő-nyilvántartásokat tartalmaz, így az ügyvédnek nem kell minden feladat vagy tevékenység adminisztratív beállításával foglalkoznia. 🧑‍💻

Ezen felül a ClickUp rugalmasságot kínál a számlázási struktúra testreszabásához, az egyes ügyfelek egyedi igényeinek és követelményeinek megfelelően!

8. ClickUp Services munkaidő-nyilvántartási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Services munkaidő-nyilvántartási sablon

A szolgáltatások munkaidő-nyilvántartása elengedhetetlen a munkavállalók feladatspecifikus időbefektetésének kezeléséhez. Ezek a munkaidő-nyilvántartások biztosítják a felelősségteljes időbeosztást, fenntartják a képzés hatékonyságát, és segítenek a vezetőknek nyomon követni a munkavállalók óráit.

A ClickUp Services Timesheet Template segít gondosan nyomon követni az egyes szolgáltatásokhoz szánt időt, költségeket és erőforrásokat.

Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:

Könnyedén nyomon követheti a teljes ledolgozott óraszámot és a számlázható órákat egyetlen, könnyen elérhető helyen.

Kövesse nyomon az erőforrások elosztását a különböző projektek között

Osztja el az erőforrásokat a projektek és szolgáltatások között

9. Excel alkalmazott munkaidő-nyilvántartási sablon

a Microsofton keresztül

A Microsoft Excel alkalmazásban található munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablonok kész eszközök a rendes és túlórában ledolgozott órák jelentésére. Bár ez nem feltétlenül ideális megoldás közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok számára, független vállalkozók és szabadúszók használhatják ezt az egyszerű sablont a munkahét végén a jelentés kitöltéséhez.

Ha szeretné megkönnyíteni az időkövetési folyamatot, a hagyományos Excel táblázatkezelő program időpazarlásnak bizonyulhat. Próbálja ki a ClickUp munkaidő-nyilvántartási sablonját, hogy javítsa termelékenységét!

10. Excel munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablon

a Microsofton keresztül

Heti, havi és akár éves munkaidő-nyilvántartáshoz is használható ez az Excel-táblázat, amely néhány kattintással kiszámítja az órákat. Az Excel-táblázat megjelenését testreszabhatja, és az oszlopokat úgy állíthatja be, hogy azok az alkalmazottja vagy vállalkozója napi óráit vagy fizetési időszakait tükrözzék.

Ez a sablon a bérszámfejtéshez használva megterhelővé válhat. Ennek elkerülése érdekében irányítsd csapatodat a bevált gyakorlatok felé, és ragaszkodj a pontos időkövetéshez. Ez magában foglalhatja további képzések vagy források biztosítását, hogy jobban megértsék a rendszer működését, valamint visszajelzések adását erőfeszítéseikről, hogy motiváltak maradjanak.

11. Microsoft Word alkalmazott munkaidő-nyilvántartási sablon

a Microsofton keresztül

A Wordben található napi munkaidő-nyilvántartási sablon segít az alkalmazottaknak és a vállalkozóknak a számlázható órák nyomon követésében. Bárki letöltheti, testreszabhatja és PDF formátumban exportálhatja, hogy jóváhagyási aláírásokat szerezzen.

Ez a sablon öt szakaszra van felosztva, így biztosíthatja a bérszámfejtés következetességét:

Fizetési időszak

Vállalati információk

Név és elérhetőségi adatok

Időkártya (7 napra vonatkozik)

Alkalmazottak és vezetők aláírásai

Profi tipp: A papír alapú munkaidő-nyilvántartások nem a legmegbízhatóbbak a távoli munkavállalók esetében. Fontolja meg egy alkalmazottak munkaidejének nyomon követésére szolgáló szoftver használatát a megfelelő digitális nyomon követhetőség és a zökkenőmentes élmény érdekében!

12. Excel munkaidő-nyilvántartási sablon a bérszámfejtéshez

a Microsoft 365-en keresztül

Ez az Excel munkaidő-nyilvántartási sablon egy könnyen használható munkaidő-nyilvántartás, amelyet a Microsoft Excel programhoz terveztek.

Rendeljen minden alkalmazottnak egy munkaidő-nyilvántartási sablont, és kérje meg őket, hogy minden nap töltsék ki a munkaidő kezdetét és végét. Győződjön meg arról, hogy dokumentálják az ebédszünetüket is. Írjon be képleteket a mini bérszámfejtő kalkulátorba, hogy az automatikusan kiszámolja a heti teljes munkaidőt.

Használja a bérszámfejtési sablont, hogy heti, kétheti vagy havi kifizetéseket generáljon minden alkalmazott számára.

Ez a sablon leginkább azoknak a kisvállalkozásoknak ajánlott, amelyek munkájukat alvállalkozóknak adják ki. Mivel ez csak egy munkaidő-nyilvántartás, és nem egy nagyobb projektmenedzsment eszköz része, túl egyszerű lehet azoknak a szervezeteknek, amelyeknek számos részlege és sok alkalmazottja van.

13. Excel időnapló a Vertex42-től

Használja a Vertex42 Excel időnapló sablonját, hogy könnyedén rögzíthesse a munkával töltött órákat és perceket.

Ez az Excel munkaidő-nyilvántartási sablon zökkenőmentes módszert kínál a munkaidő nyilvántartására. Azok számára készült, akiknek nincs szükségük felesleges extrára, csak egy egyszerű megoldásra az alapvető időgazdálkodáshoz és számlázáshoz.

A sablon használatához töltse ki a munkavállalói részt a nevével, címével és egyéb fontos információkkal. Tegye ugyanezt az ügyfél vagy a munkáltató adatainak fenntartott részben is. Ezután adja meg az adott feladat vagy szolgáltatás elvégzésének dátumát, valamint annak kezdési és befejezési idejét. A nyomon követési folyamat további egyszerűsítése érdekében szünetek időtartamát is hozzáadhatja, és megadhatja a teljes munkaidőt percben vagy órában.

Ez a sablon számlázási eszközként is használható. Amikor befejezte a projektet vagy lejárt a fizetési időszak, egyszerűen nyújtsa be a kitöltött naplófájlt a munkáltatójának, papír vagy digitális formában.

14. Excel kéthetes munkaidő-nyilvántartási sablon szünetekkel

A Microsofton keresztül

Ez az Excel munkaidő-nyilvántartási sablon az időgazdálkodás egyszerűsítésére készült, és kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt tökéletes. Lehetővé teszi a be- és kijelentkezési idők rögzítését, a teljes munkaidő kiszámítását, valamint a kéthetes időszak minden napjára vonatkozó szünetek automatikus levonását. Ráadásul a beépített képletek segítségével a bérszámfejtés is gyerekjáték lesz. Maradjon szervezett, takarítson meg időt és növelje a pontosságot a kéthetes Excel munkaidő-nyilvántartási sablonunkkal!

15. Excel munkaidő-nyilvántartási (munkalap) sablon

A Microsofton keresztül

Ez az Excel munkaidő-nyilvántartási sablon úgy lett kialakítva, hogy egy helyen nyomon követhesse a ledolgozott órákat, a szüneteket és a túlórákat. A napi és heti összegek automatikus kiszámításával kiküszöböli a hibákat és értékes időt takarít meg. Ez a sablon testreszabható az Ön egyedi üzleti igényeinek megfelelően. Bármilyen méretű vállalkozás számára ideális, ez a sablon tökéletes eszköz a bérszámfejtési folyamat racionalizálásához és a termelékenység növeléséhez.

Munkaidő-nyilvántartási sablonok típusai

A különböző vállalkozásoknak különböző igényeik vannak, az alkalmazottak óradíjának nyomon követésétől a projektspecifikus időzítésen át a tanácsadók ügyfélspecifikus időzítéséig. Ezért a munkaidő-nyilvántartási sablonok számos típusban léteznek, az egyedi igényeknek és a munka jellegének megfelelően. Íme néhány típusú munkaidő-nyilvántartási sablon:

Napi munkaidő-nyilvántartási sablonok: Ahogy a nevük is sugallja, ezek a sablonok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy naponta rögzítsék munkaidejüket és tevékenységeiket. Hasznosak a termelékenységben fellelhető hatékonysági hiányosságok feltárásában és a munkamódszerek finomításában a hatékonyság növelése érdekében. Heti munkaidő-nyilvántartási sablonok: Ezek átfogóbb képet nyújtanak az adott héten elvégzett munkáról. A csapat tagjai naponta rögzíthetik feladataikat, és azokat egy egységes munkaidő-nyilvántartásba gyűjthetik össze. Ez segíthet a vezetőknek a heti munkavégzés elemzésében és az útiterv kidolgozásában. Havi munkaidő-nyilvántartási sablonok: A havi munkaidő-nyilvántartási sablonok segítségével részletes áttekintést kaphat a hónap során elvégzett feladatokról. Ez előnyös a csapatvezetők és a projektmenedzserek számára, hogy megértsék a teljes csapat munkaterhelését, a projekt előrehaladását és az időbeosztást egy hónap alatt. Projektspecifikus munkaidő-nyilvántartási sablonok: Ezek a sablonok az egyes projektekre összpontosítanak, lebontva a projektben szereplő egyes feladatokra fordított időt. Mind a projektmenedzserek, mind a csapat tagjai használhatják ezeket a sablonokat a projekt ütemtervének, a költségkezelésnek, a munkaerő-gazdálkodásnak és a projekt általános előrehaladásának nyomon követésére. Ügyfélspecifikus munkaidő-nyilvántartási sablonok: A tanácsadók és a szabadúszók gyakran használnak ügyfélspecifikus munkaidő-nyilvántartási sablonokat, hogy nyomon kövessék az egyes ügyfeleknél eltöltött munkaórákat. Ez a típusú sablon hasznos az ügyfelek pontos számlázásához és az egyes ügyfeleknél eltöltött munkaórák nyomon követéséhez. Munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablonok: Ezeket a sablonokat az egyes munkavállalók munkaidejének nyomon követésére használják, beleértve a túlórákat és a betegszabadságokat is. Hasznosak HR-célokra, például a bérszámfejtéshez és a távollétek kezeléséhez. Alvállalkozói munkaidő-nyilvántartási sablonok: Az alvállalkozói munkaidő-nyilvántartási sablonokat általában külső munkavállalók vagy szabadúszók használják, hogy rögzítsék az ügyfeleiknek vagy a szerződéses partnereiknek ledolgozott óráikat. Az ilyen sablonok megkönnyítik az alvállalkozók által elvégzett munka felügyeletét és a pontos fizetés biztosítását. Feladatközpontú munkaidő-nyilvántartási sablonok: Ezek a munkaidő-nyilvántartások nem kizárólag a ledolgozott órákra koncentrálnak, hanem az azokban az órákban elvégzett feladatokra. Részletesebb képet adnak a termelékenységről, és feltárhatják a fejlesztésre szoruló területeket.

Hogyan készítsünk munkaidő-nyilvántartást?

Döntse el a formátumot: Válassza ki, hogy általános heti, kétheti, havi vagy projektalapú munkaidő-nyilvántartási sablont szeretne. Kategóriák meghatározása: Vegye fel a munkaidő-nyilvántartásba az olyan kategóriákat, mint a dátumok, feladatok, kezdési és befejezési idők, valamint a teljes ledolgozott órák száma. Különleges szakaszok hozzáadása: Ne felejtsen el szakaszokat hozzáadni a szünetekre, túlórákra, szabadságra vagy betegszabadságra vonatkozóan. Számítások automatizálása: Ha digitális eszközt használ, állítsa be az automatikus számításokat a ledolgozott órák és a túlórák számára. Jelölje ki a felelős személyt: Tegye egyértelművé, ki felelős a munkaidő-nyilvántartás kitöltéséért és benyújtásáért. Felülvizsgálat: Tesztelje a munkaidő-nyilvántartását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy könnyen kitölthető és minden követelménynek megfelel. Képezze csapatát: Ismertesse csapatával, hogyan kell pontosan használni a munkaidő-nyilvántartást. Végrehajtás: Vezesse be a munkaidő-nyilvántartást, és gondoskodjon arról, hogy legyen egy egyértelmű folyamat az idő nyomon követésére, benyújtására és jóváhagyására. Monitor: Kövesse nyomon, hogy a munkaidő-nyilvántartás mennyire hatékony, és szükség szerint módosítsa. Optimalizálás: Rendszeresen ellenőrizze és frissítse a munkaidő-nyilvántartását a visszajelzések vagy a változó igények alapján.

Hogyan használjuk a munkaidő-nyilvántartásokat a ClickUp-ban?

A munkaidő hatékony kezelése elengedhetetlen a termelékenység biztosításához és a felesleges túlórák elkerüléséhez. Egy könnyen hozzáférhető eszköz, mint például a ClickUp használata a munkaidő-nyilvántartások létrehozásához jelentősen egyszerűsíti ezt a folyamatot. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a munkaidő-nyilvántartás létrehozásához a ClickUp-ban, amely segít hatékonyan nyomon követni csapata munkaidejét.

Kezdje azzal, hogy rákattint a „Továbbiak” gombra az oldalsávon. Válassza a „Munkaidő-nyilvántartások” lehetőséget. (Opcionális) Kattintson a „Munkaidő-nyilvántartások” melletti tű ikonra, hogy az oldal sávjában kéznél legyen. A „Munkaidő-nyilvántartás” oldal fejlécét használva testreszabhatja a munkaidő-nyilvántartását az igényeinek megfelelően. Lépjen a „Saját munkaidő-nyilvántartás” fülre, és kattintson a „Beállítások” ikonra a munkaidő-nyilvántartás módosításához. Állítsa be heti vagy napi kapacitását a „Saját kapacitás” kiválasztásával. A dátumtartományt szerkesztheti, hogy megadja a munkaidő-nyilvántartás által lefedni kívánt időszakot. Szűrje munkaidő-nyilvántartását a „Számlázás”, „Címke” vagy „Nyomon követett idő” opciók alapján. A „Feladatok szerint” vagy „Minden bejegyzés” fülök segítségével rendezheti a munkaidő-nyilvántartás megjelenítését. Használja a képernyő jobb felső részén található nézetfüleket, hogy a munkaidő-nyilvántartását feladatok vagy egyéni időbejegyzések szerint jelenítsen meg.

