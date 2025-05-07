A 13 legjobb Microsoft Excel alternatíva 2025-ben

A projektekhez szükséges számítások elvégzéséhez a Microsoft Excel egy jól ismert, népszerű eszköz. Licencelési költségei azonban jelentősek lehetnek, különösen a növekvő csapatok esetében.

Mint valaki, aki már végigjárta a bonyolult előfizetési díjak és funkcionalitásbeli kompromisszumok útvesztőjét, megértem, hogy szükség van költséghatékony, mégis hatékony Excel-alternatívákra.

Mi lenne, ha olyan eszközöket szerezhetne be, amelyek hasonló – vagy akár jobb – funkciókat kínálnak a töredékéért az árnak?

Ezért kezdtem el kutatni a legjobb Excel-alternatívákat. Olyan eszközöket kerestem, amelyek nem csak az Excel funkcióit másolják, hanem egyedi előnyöket is kínálnak. Gondoljon csak a valós idejű együttműködésre, a fejlett projektmenedzsment-integrációkra és a zökkenőmentes felhőalapú hozzáférésre – mindezt kedvezőbb áron.

Mit kell keresnie az Excel alternatívájában?

Az Excel alternatívájának kiválasztásakor vegye figyelembe a megoldani kívánt felhasználási esetet. A választás attól függ, hogy Ön az adatelemzést, a kimutató táblákat vagy a továbbfejlesztett projektkezelési funkciókat tartja-e fontosabbnak.

Néhány kiemelkedő elem, amelyet érdemes figyelembe venni a megfelelő Excel-alternatíva kiválasztásakor:

Funkciók: Olyan funkciókkal rendelkezik, mint diagramok, grafikonok, beépített képletek, pivot táblák és feltételes formázás, amelyek segítenek Olyan funkciókkal rendelkezik, mint diagramok, grafikonok, beépített képletek, pivot táblák és feltételes formázás, amelyek segítenek a jelentések elkészítésében , mint az Excelben.

Együttműködés: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben együtt dolgozzanak egy táblázaton.

Költség: Van ingyenes vagy fizetős előfizetés, amely megfelel a költségvetésének.

Adatfeldolgozás: Adatelemző és -feldolgozó eszközökkel rendelkezik, amelyek csökkentik a kézi számítások és a munkamennyiséget.

Vizualizáció : Segít az adatok grafikonok, táblázatok és egyéb formák segítségével történő vizualizálásában.

Automatizálás: Rendelkezik-e olyan folyamat-automatizálási funkciókkal, mint a makrók vagy valami ennél jobb, amelyekkel kiküszöbölhetők az ismétlődő feladatok?

Webalkalmazás vagy mobilalkalmazás: Mobil-első megközelítést követ, és webalkalmazással rendelkezik a jobb hozzáférhetőség érdekében.

Fájlformátumok: Kompatibilis az Excel által használt fájlformátumokkal (arra az esetre, ha vissza kell térnie hozzá).

Adatbiztonság: Szilárd titkosítással rendelkezik és megfelel a biztonsági szabványoknak.

Ha ezekre a funkciókra koncentrál, könnyebben megtalálja az Excel alternatíváját, amely megfelel és meghaladja a projektmenedzsment és az adatkezelés terén támasztott elvárásait.

A 13 legjobb Microsoft Excel alternatíva

Az Excel alternatíváinak feltérképezése során olyan eszközöket kerestem, amelyek a fejlett adatelemzést projektközpontú funkciókkal kombinálják. A listán szereplő 13 eszköz mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, a valós idejű együttműködéstől a hatékony vizualizációkig és testreszabási lehetőségekig.

1. ClickUp (A legjobb projektkezeléshez, feladatok nyomon követéséhez, munkafolyamatok automatizálásához és csapatmunkához)

Miután kerestem egy olyan all-in-one platformot, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, az adatkezelést és az adatelemzést, a ClickUp-ot találtam a legjobb Excel alternatívának. Tökéletes azoknak a magas teljesítményű csapatoknak, amelyek finomítani szeretnék folyamataikat és javítani szeretnék általános termelékenységüket.

Táblázati nézet és képletmezők fejlett táblázatokhoz

A ClickUp Table View az Excel megszokott rácsos formátumát tükrözi, de nagyobb rugalmassággal és számítási teljesítménnyel rendelkezik.

Kezdje el használni a ClickUp-ot Fejlessze az Excel megszokott táblázatait a ClickUp Table View segítségével, amely hatékony feladatkezelési és számítási funkciókat kínál.

Lehetővé teszi a feladatok táblázatos formátumban történő rendezését, valamint a ClickUp Formula Fields segítségével az oszlopokban (vagy egyéni mezőkben) található komplex számítások automatizálását.

Kövesse nyomon bevételi forrásainak teljesítményét a ClickUp Formula Fields segítségével.

Ha megszokta az Excel képleteit, ez a funkció ismerősnek tűnhet, de még egy lépéssel tovább megy. A ClickUp alkalmazásban a képletek a feladatokhoz és projektekhez kapcsolódnak, így valós idejű számításokat kínálnak a projekt ütemterveiről, költségvetéseiről vagy a feladatok függőségeiről. Ez a funkció kiküszöböli a kézi frissítések szükségességét, és biztosítja, hogy a táblázatkezelő adatai dinamikusak és naprakészek maradjanak.

Mesterséges intelligencia és automatizálás a nagy munkaterhelés kezeléséhez

A ClickUp még az egyszerű adat számításokon is túlmutat, fejlett képletmezők automatizálásával . Automatizálhatja a rutin munkafolyamatokat és számításokat képletvezérelt triggerek és feltételek alapján.

Ha engedélyezi az automatizálást a munkaterületén, megkérheti a ClickUp Brain-t, az Excel AI eszközök legjobb alternatíváját, hogy írjon Önnek egy fejlett képletet. Más képletmezőket is használhat változóként a fejlett képleteiben!

Mint valaki, aki alaposan megismerte a ClickUp Brain-t, bátran állíthatom, hogy ez egy fantasztikus AI-eszköz mindenki számára, aki komplex adatokat kezel. Az AI és a ClickUp fejlett Formula Fields integrációjával fejlett képletek létrehozása mellett könnyedén személyre szabott, kontextusérzékeny megoldásokat kínál (feladatfüggőségek vagy határidők ellenőrzése, teljesítménymutatók kiszámítása stb. ) a munkafolyamatok javítása érdekében.

Kövesse nyomon automatikusan a feladatok befejezési idejét a ClickUp fejlett képletmezőjével.

Például beállítottam egy automatizálást, amely a kiszámított határidők alapján jelzi a lejárt feladatokat, vagy újból kiosztja a feladatokat, ha bizonyos projektmutatók teljesülnek. Ez időt takarít meg és jelentős előrelépés a táblázatok kézi kezeléséhez képest.

Sablonok a rutin műveletek gyorsításához

A ClickUp szerkeszthető táblázat sablon egy hatékony eszköz , amelyet pénzügyi csapatom az adatok (még a legbonyolultabb pénzügyi kimutatások) tárolására, rendszerezésére és elemzésére használ. A költségvetés nyomon követésétől a projekttervezésig segít csapatomnak az összes információt egy kényelmes helyen kezelni.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és hagyja jóvá kiadásait a ClickUp szerkeszthető táblázat sablonjával.

A sablonban leginkább az automatizált adatimportot értékelem. Ezzel jelentős időt takaríthat meg, és csökkenti a hibák kockázatát. Az egyéni képletek létrehozásával gyorsan elvégezhető a számítás, míg az intuitív vizuális elemek segítenek nyomon követni a projektek és befektetések előrehaladását.

A sablon tartalmaz egyéni állapotokat, egyéni mezőket és egyéni nézeteket is, amelyek segítségével hatékonyan kezelhetem a pénzügyi nyilvántartásokat. Például kategorizálhatom a bejegyzéseimet olyan attribútumokkal, mint a bruttó árbevétel és az adminisztratív költségek, és válthatok a pénzügyi kimutatások és a jóváhagyási folyamat nézetek között.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a komplex adatokat és számításokat a Táblázat nézet segítségével, fejlett képletekkel.

Finomítsa a munkafolyamatokat egyedi automatizálási sorozatokkal , amelyeket képletek indítanak el.

Szerezzen jobb betekintést munkájába a testreszabható ClickUp Dashboards és az adatok vizualizálásával.

Élvezze a projektmenedzsment, a dokumentumkezelés, a táblázatok, az elemzések és a beépített csevegési funkciók előnyeit egyetlen eszközben.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára meredek tanulási görbe a hatalmas funkciókészlet miatt

A magas szintű testreszabhatóság kezdők számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblázat nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb.), dokumentumok, irányítópultok, automatizálások... Megoszthatod a feladatokhoz vagy dokumentumokhoz tartozó nyilvános linkeket. A feladatokhoz tartozik egy tevékenység fül, így láthatod az adott feladat teljes történetét. Nagyon rugalmas és professzionális. A ClickUp segítségével mindent kézben tarthatunk.

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblázat nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb.), dokumentumok, irányítópultok, automatizálások... Megoszthatod a feladatokhoz vagy dokumentumokhoz tartozó nyilvános linkeket. A feladatokhoz tartozik egy tevékenység fül, így láthatod az adott feladat teljes történetét. Nagyon rugalmas és professzionális. A ClickUp segítségével mindent kézben tarthatunk.

2. Google Sheets (A legjobb valós idejű együttműködéshez és felhőalapú rugalmassághoz)

a Google Táblázatokon keresztül

Személyes használatra már régóta a Google Sheets-et használom az Excel ingyenes alternatívájaként. Felhőalapú funkcionalitásának köszönhetően bárhol használhatom a táblázatkezelő szoftvert anélkül, hogy aggódnom kellene a verziókezelés vagy a hiányzó frissítések miatt. Zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace-be, így könnyen párosítható olyan eszközökkel, mint a Google Docs és a Gmail.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Használjon több ingyenes és fizetős kiegészítőt a projektmenedzsmenthez és az adatelemzéshez.

Az Explore eszközzel automatikusan diagramokat és betekintést generálhat az adataiból.

Engedélyezze a szerepkörökön alapuló hozzáférést a táblázatos dokumentumokhoz, hogy biztosítsa a csapat jobb koordinációját.

A „Segítsen a szervezésben” funkcióval automatikusan strukturálhatja, formázhatja és szervezheti az adatokat intuitív táblázatokba.

💡Profi tipp: Hozzon létre egy miniatűr diagramot egy cellában a Sparkline paranccsal. Például a SPARKLINE(A2:E2,{„charttype”,”bar”;„max”,40}) egy oszlopdiagramot hoz létre.

A Google Táblázatok korlátai

Ha nagy adathalmazokat szeretne kezelni vagy komplex számításokat végezni, a Google Sheets nem biztos, hogy az Excel funkcióinak teljes körűségét kínálja.

Alapvető diagramokhoz kiváló, de nem kínál olyan kiterjedt adatmegjelenítési lehetőségeket, mint a fejlettebb eszközök, például az Excel vagy a ClickUp.

A Google Táblázatok árai

Ingyenes : Ingyenes Google-fiókhoz tartozik

Google Workspace Business Starter : 6 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Google Workspace Business Standard : 12 USD/felhasználó havonta (éves számlázással)

Google Workspace Business Plus : 18 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Google Táblázatok értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 000 értékelés)

3. Zoho Sheet (A legjobb azoknak, akik Zoho CRM-et használnak)

via Zoho Sheets

Ha Zoho-felhasználó vagy, és szeretnéd javítani az együttműködést és automatizálni a munkafolyamatokat, a Zoho Sheet egy természetes platformbővítés, amely tökéletesen megfelel a csapat mindennapi igényeinek. Ha már használsz olyan eszközöket, mint a Zoho CRM vagy a Zoho Forms, akkor ez a táblázatkezelő szoftver neked való. Például én arra használtam, hogy adatokat közvetlenül a Zoho CRM-ből egy élő táblázatba húzzak, és így manuális frissítés nélkül dinamikus jelentéseket készítsek.

A Zoho Sheet leginkább azoknak ajánlott, akik egyszerű adatkészleteket kezelnek a Zoho csomagban. Bár kiválóan egyszerűsíti a műveleteket és összekapcsolja az összes elemet, a nagyon összetett adatkészleteket vagy a fejlett elemzéseket nem tudja ugyanolyan könnyedén kezelni.

A Zoho Sheet legjobb funkciói

Interaktív megjegyzések hozzáadása cellákhoz és tartományokhoz

Az automatizált adat tisztítás segítségével azonosíthatja az ismétlődéseket, az üres cellákat és az inkonzisztenciákat.

Szerezzen betekintést a Zia segítségével, a mesterséges intelligenciával működő elemzési asszisztenssel.

Használjon fejlett adatelemző eszközöket, mint például a kimutató táblák és a feltételes formázás.

A Zoho Sheet korlátai

Bár a Zoho jól működik a saját ökoszisztémáján belül, a külső alkalmazásokkal való integráció nem olyan zökkenőmentes, mint más eszközöknél.

Túl bonyolult a testreszabott funkciókkal nem ismerős kezdők számára

A Zoho Sheet árai

Ingyenes

Alapcsomag: 3 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 6 USD/felhasználó/hónap

Zoho Sheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

4. Airtable (A legjobb a táblázatok és a relációs adatbázisok kombinálásához)

via Airtable

Ha a hagyományos táblázatoknál többre van szüksége, az Airtable kiváló választás a Microsoft Excel alternatívájaként. Az Airtable különlegessége, hogy a táblázatok funkcionalitását ötvözi a relációs adatbázisok erejével, így sokkal sokoldalúbb, mint a hagyományos táblázatkészítő szoftverek.

Ez előnyös azoknak a csapatoknak, amelyek mindent egy helyen szeretnének szervezni, a marketingkampányoktól a projektmenedzsment táblázatokig, és ezekre az adatbázisokra építve egyedi munkafolyamatokat vagy alkalmazásokat szeretnének létrehozni.

Az Airtable legjobb funkciói

Váltson a rácsok, Kanban táblák és naptárak közötti nézetek között, amelyek megkönnyítik a feladatok és projektek kezelését.

Simítsa meg munkafolyamatát az ismétlődő feladatok, például emlékeztető küldés vagy mezők frissítése automatizálásával.

Használjon előre elkészített adatbázis-sablonokat olyan speciális felhasználási esetek beállításához, mint a projektmenedzsment, a tartalomnaptárak vagy a termékfejlesztési tervek.

Valós időben együttműködhet csapatával a munkaterület megosztásával és a jogosultságok beállításával, hogy szabályozhassa, ki szerkesztheti vagy tekintheti meg az adatokat.

Az Airtable korlátai

Nincs fejlett számkezelő funkciója vagy képletei

Bár az ingyenes verzió kiválóan alkalmas kis csapatok számára, az Airtable költségei gyorsan megnőhetnek, ha fejlettebb táblázatkezelő funkciókra vagy további felhasználókra van szüksége.

Airtable árak

Ingyenes : Magánszemélyek vagy kis csapatok számára, alapvető funkciókkal

Csapat : 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 54 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Smartsheet (A legjobb kis projektmenedzsment projektekhez)

via Smartsheet

Nagy, összetett projektek kezeléséhez vagy nagy csapatokkal való együttműködéshez a Smartsheet egy fantasztikus alternatíva a Microsoft Excelhez. A Smartsheet segítségével testreszabott nézeteket és feladatfüggőségeket hozhat létre a projektmenedzsmenthez, amit az Excel nem tudna ilyen intuitív módon kezelni.

A Smartsheet legjobb funkciói

Gantt-diagramokat , feladatfüggőségeket és projektütemterveket építhet közvetlenül a munkafolyamatába.

Lehetővé teszi a valós idejű frissítéseket, megjegyzéseket és mellékleteket a központosított kommunikáció érdekében.

Állítson be egyéni munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok automatizálásához , például jóváhagyások vagy állapotfrissítések küldéséhez.

Kövesse nyomon a csapat rendelkezésre állását, a munkaterhelést és a projekt előrehaladását, biztosítva a feladatok és projektek hatékony elosztását.

A Smartsheet korlátai

Az új felhasználóknak időbe telhet, mire teljes mértékben megértik a fejlett projektkezelési funkciókat.

Ha a fejlettebb funkciókhoz is hozzáférést szeretne, a költségek gyorsan emelkedhetnek, így ez a megoldás drágább lehet, mint néhány egyszerűbb eszköz.

Smartsheet árak

Pro : 12 USD/felhasználó havonta (1–10 tag, korlátlan számú megtekintő)

Üzleti : 24 USD/felhasználó havonta (3 vagy több tag, korlátlan számú vendég és megtekintő)

Vállalati: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

6. LibreOffice Calc (A legjobb nyílt forráskódú alternatíva, amely több operációs rendszerrel is kompatibilis)

via LibreOffice Calc

Kipróbáltam a LibreOffice Calc programot olyan projektekben, amelyek nem igényeltek felhőalapú funkciókat vagy együttműködési eszközöket, és a legtöbb offline adatkezelési feladatot jól ellátja. Az Excelhez hasonló funkciókkal rendelkezik, de nem jár költségekkel, így megfelelő megoldás azok számára, akik korlátozások nélküli, teljesen offline táblázatkezelő szoftvert szeretnének.

A LibreOffice Calc több operációs rendszeren (Linux, macOS, Microsoft Windows és FreeBSD) is működik, ellentétben más offline táblázatkezelő szoftverekkel.

A LibreOffice Calc legjobb funkciói

Kezelje a komplex számításokat és adatelemzéseket fejlett funkciók, kimutató táblák és diagramok segítségével.

A PDF-dokumentumokat közvetlenül beépítheti a táblázatokba, így a vizuális vagy szöveges adatok zökkenőmentesen integrálhatók a munkafolyamatok javítása érdekében.

Használjon széles körű kiterjesztéseket a feladatok automatizálásához, beleértve a Pandas for LibreOffice, OooDev GUI Automation és Python Numpy Extension kiterjesztéseket.

Hozzon létre összetett munkafolyamatokat, például feladatspecifikus egyéni eszköztárakat, makrókat és eseményindítókat.

A LibreOffice Calc korlátai

A Calc kiválóan alkalmas egyéni használatra. De a valós idejű együttműködési funkciók hiánya miatt kevésbé ideális csapatalapú projektekhez, ellentétben a ClickUp és a Google Sheets programokkal.

Bár a Calc képes megnyitni és menteni az Excel fájlokat, néha kompatibilitási problémák adódhatnak, ha összetettebb Excel formátumokkal dolgozik.

LibreOffice Calc árak

Örökre ingyenes

LibreOffice Calc értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

7. WPS Office Spreadsheets (A legjobb mobilbarát Excel-alternatíva)

via WPS Office Spreadsheets

A WPS Office Spreadsheets egy rendkívül rugalmas és mobilbarát alternatíva az Excelhez, tökéletes olyan felhasználók számára, mint én, akik értékelik a rugalmasságot és az innovatív funkciókat. Az egyik legfontosabb jellemzője a Smart Toolbox, amely több mint 60 mini-eszközzel egyszerűsíti a komplex feladatokat, a szövegkivonástól a tömeges formátumkonverzióig.

A Picture-to-Text OCR funkciót is hasznosnak találtam a képekből származó információk közvetlen kivonásához táblázatokba, ami időt takarít meg a kézi adatbevitelhez képest. A Smart Split Columns funkció tökéletes alternatívává teszi a Google Sheets-hez képest. Intelligensen kezeli az adatok szétválasztását testreszabható szétválasztási módszerekkel, ami ideális a rendezetlen adatkészletek szervezéséhez.

A WPS Office Spreadsheets legjobb funkciói

Zökkenőmentesen futtatható okostelefonokon és táblagépeken

Kezelje az Excel-fájlokat formázási problémák nélkül, ami hasznos lehet, ha olyan csapatokkal dolgozik együtt, akik még mindig az Excel programot használják.

Kezdje el a munkát anélkül, hogy a semmiből kellene létrehoznia a táblázatokat, a sablonok könyvtárának segítségével.

Biztosítsa adatait fejlett titkosítási opciókkal (AES-128 vagy hasonló, a konfigurációtól függően) a jobb hozzáférés-ellenőrzés és védelem érdekében.

A WPS Office Spreadsheets korlátai

Ingyenes felhőalapú tárolási lehetősége korlátozott.

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek zavaróak lehetnek.

WPS Office Spreadsheets árak

Ingyenes verzió elérhető

Prémium : 29,99 USD/év hirdetésmentes használatért és további funkciókért

Üzleti: Egyedi árazás

WPS Office Spreadsheets értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

8. Apple Numbers (a legjobb Mac-felhasználók számára)

via Apple Numbers

Az Apple Numbers-t elemezve úgy látom, hogy egyértelmű előnye a design és a funkcionalitás harmonikus ötvözete. Az Excel-lel ellentétben, amely a fejlett számításokat helyezi előtérbe, a Numbers a letisztult, vizuális megközelítésével tűnik ki.

Az interaktív felület segített az adatok szervezésében, például több táblázat, diagram és média elrendezésében egyetlen lapon belül, hogy vizuálisan is vonzó és funkcionális prezentációkat készíthessek. Számomra ez a rugalmasság a táblázatokat statikus rácsok helyett dinamikus történetmesélő eszközökké tette. ​

Az Apple Numbers legjobb funkciói

Használjon testreszabható sablonokat, hogy a projektet a táblázatkezelő program nulláról történő felépítése nélkül indíthassa el.

Valós időben együttműködhet az összes Apple-eszközön, hogy együtt dolgozhasson a táblázataiban.

Készítsen grafikonokat az adatokból azonnal és intuitív módon

Adjon hozzá robusztus szövegfeldolgozási képességeket a RegEx funkciók integrálásával a hatékony adatkezelés érdekében.

Az Apple Numbers korlátai

Az Apple Numbers ugyan képes a szokásos számítások elvégzésére, de komplex adatelemzések vagy hatalmas adathalmazok kezelésére csak korlátozott funkciókkal rendelkezik.

Formázási problémák a táblázatok nem Apple platformon lévő felhasználókkal való megosztásakor

Apple Numbers árak

Örökre ingyenes iOS-ra

Apple Numbers értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

9. Gnumeric (A legjobb a könnyű, pontos adatfeldolgozáshoz)

via Gnumeric

A Gnumeric egy nyílt forráskódú táblázatkezelő program szakemberek számára, akik a sebességet és a pontosságot helyezik előtérbe a sokféle funkcióval szemben. Könnyű felépítése miatt hihetetlenül gyors a komplex számítások és nagy adathalmazok kezelésében, anélkül, hogy az Excelhez hasonló nehezebb eszközöknél gyakran tapasztalható késleltetés jelentkezne.

A Gnumeric kiemelkedő teljesítményt nyújt a rendkívül hatékony algoritmusok, matematikai függvények és statisztikai elemzések támogatásában, különösen olyan területeken, mint a pénzügyek és a mérnöki tudományok, ahol a pontosság elengedhetetlen.

A Gnumeric legjobb funkciói

Végezzen nagy pontosságú számításokat, csökkentve ezzel a kritikus adatelemzések során előforduló hibák valószínűségét.

Végezzen fejlett statisztikai elemzéseket, hozzon létre összetett képleteket, és kezelje az adatokat a beépített funkciók gazdag készletével.

Importáljon és exportáljon különböző fájlformátumokban, beleértve az Excel, OpenOffice és statisztikai formátumokat (. dta), a platformok közötti zökkenőmentes adatmegosztás érdekében.

A Gnumeric korlátai

Hiányoznak belőle a Microsoft Excelben alapértelmezett néhány fejlett együttműködési funkciók, ezért kevésbé ideális csapatmunkához.

Linux-központú (UNIX-alapú operációs rendszer) kialakítása korlátozhatja a hozzáférhetőséget más operációs rendszereket használók számára.

A Gnumeric árai

Csak az ingyenes verzió érhető el

10. Quip (A legjobb csapatok és projektek számára, amelyek Salesforce környezetben működnek együtt)

via Quip

Ha csapata a Salesforce-ra támaszkodik az ügyféladatok kezelésében és az értékesítési folyamatok irányításában, a Quip a CRM kiterjesztésének tekinthető.

Használhatja arra, hogy élő Salesforce-adatokat ágyazzon be táblázatokba és közös dokumentumokba, így csapata valós időben frissítheti az értékesítési előrejelzéseket és az ügyféladatokat – mindezt anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

A beépített csevegési és megjegyzésfunkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a frissítéseket közvetlenül a dokumentumokban megvitassák, így minden egy helyen marad. Akár üzleteket köt, akár az ügyfelek sikereit követi nyomon, a Quip és a Salesforce szoros integrációja egyszerűsíti az egész folyamatot.

A Quip legjobb funkciói

Csevegjen közvetlenül a dokumentumban, hogy a munkaterület elhagyása nélkül hozhassa meg döntéseit.

Dolgozzon zökkenőmentesen különböző eszközökön, hogy bárhonnan hozzáférhessen és szerkeszthesse táblázatait.

Csatoljon fájlokat a táblázathoz a pályázók nyomon követése vagy a termékfejlesztés ütemtervének dokumentálása érdekében.

A Quip korlátai

Hiányoznak belőle néhány fejlett táblázatkezelő funkciók, mint például a komplex képletek és a pivot táblák, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akik mélyebb adatelemzésre van szükségük.

A Quipben korlátozottabb a különböző formátumú fájlok (pl. CSV, SQL adatbázisok stb.) importálásának/exportálásának lehetősége.

Quip árak

Starter : 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Plus : 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Haladó: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Quip értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

11. Apache OpenOffice Calc (A legjobb nyílt forráskódú fejlesztőknek, akik makrókat és kódokat testreszabnak)

via Apache OpenOffice Calc

Az Apache OpenOffice Calc egy teljesen nyílt forráskódú táblázatkezelő eszköz, amely robusztus, testreszabható funkciókat kínál az adatok elemzéséhez, diagramok készítéséhez és számításokhoz, mindezt a saját fejlesztésű szoftverek költségei nélkül.

Ami ezt az ingyenes Excel-alternatívát egyedülállóvá teszi, az a közösség által vezérelt termékfejlesztés. A közösség ingyenesen biztosítja az eszközt, és rendkívül testreszabható opciókat kínál, például funkciókat, makrókat és kódokat azoknak a felhasználóknak, akiknek táblázatkezelő funkciókra van szükségük, anélkül, hogy irreleváns funkciókkal rendelkező kereskedelmi termékhez lennének kötve.

Az Apache OpenOffice Calc legjobb funkciói

A fejlesztői közösség segítségével testreszabhatja és bővítheti a funkciókat az igényeinek megfelelően.

Kezeljen számos fájlformátumot, beleértve a Microsoft Excel és a CSV fájlokat, biztosítva a különböző platformok közötti zökkenőmentes együttműködést.

Dolgozzon nagy adathalmazokkal, és szerezzen betekintést a teljesítmény romlása nélkül!

Használjon fejlett adatelemző eszközöket, mint például a „Scenarios” (Forgatókönyvek) és a „Goal Seek” (Célkeresés), hogy különböző bevitelek vagy forgatókönyvek alapján tesztelje a különböző adatelemzések eredményeit.

Az Apache OpenOffice Calc korlátai

A felhasználói felület elavultnak tűnhet a modern alternatívákhoz, például a ClickUp vagy az Airtable-hez képest.

Emellett hiányoznak belőle azok a valós idejű együttműködési funkciók, amelyek ma már számos táblázatkezelő alkalmazásban alapfelszereltségnek számítanak.

Apache OpenOffice Calc árak

Ingyenes

Apache OpenOffice Calc értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

12. Hancom Office Cell (A legjobb táblázatkezelő program PDF-integrációval)

via Hancom Office Cell

A Hancom Office Cell forradalmi és egyedülálló módon képes PDF-fájlokat közvetlenül szerkeszteni és konvertálni további szoftver nélkül. Ez az, ami igazán megkülönbözteti más táblázatkezelő eszközöktől.

Ez egy jó szoftver azok számára, akiknek mobil eszközön vagy asztali számítógépen kell hozzáférniük pénzügyi jelentésekhez és egyéb dokumentumokhoz.

A Hancom Office Cell legjobb funkciói

A reszponzív kialakításnak köszönhetően könnyedén kezelheti a táblázatokat különböző eszközökön.

A táblázatokat közvetlenül a munkafolyamaton belül szerkesztheti és PDF-fájlokká konvertálhatja.

Szerezzen be testreszabható pivot táblázatokat az adatok gyors és szabad szervezéséhez és elemzéséhez.

Készítsen táblázatokat és szerkesszen komplex matematikai modelleket közvetlenül a programban.

Hancom Office Cell korlátozások

A Hancom Cell együttműködési funkciói nem olyan robusztusak, mint más eszközöké.

Hancom Office Cell árak

Ingyenes

13. Tableau (A legjobb adatmegjelenítéshez)

via Tableau

A Tableau képes könnyedén kezelni a különböző adatforrásokat, az SQL adatbázisoktól a felhőalapú platformokig, így az Excel műszerfalainál sokkal jobb vizualizációkat hozhat létre. A fejlett elemzési és történetmesélési funkcióknak köszönhetően az intuitív, drag-and-drop felület segítségével a nyers adatokból lenyűgöző narratívák születhetnek.

Ez az egyik legjobb Excel-alternatíva, amely professzionális szintre emeli az adatok prezentálását.

A Tableau legjobb funkciói

Integrálja az egyéni számításokat a vizuális elemekbe anélkül, hogy módosítaná az eredeti adatkészletet.

Frissítse a vizualizációkat az élő adatváltozások alapján, így biztosítva, hogy a műszerfalak mindig a legfrissebb információkat tükrözzék.

Kombinálja a különböző platformok adatkészleteit közvetlenül a Tableau-ban, így elkerülve az előfeldolgozás szükségességét külső eszközökben.

Hozzon létre reszponzív irányítópultokat, amelyek zökkenőmentesen alkalmazkodnak a mobil eszközökhöz.

A Tableau korlátai

A Tableau árai kisebb, több felhasználóból álló csoportok vagy induló vállalkozások számára megfizethetetlenek lehetnek.

Míg az alapvető funkciók felhasználóbarátak, a Tableau fejlettebb funkcióinak elsajátítása jelentősebb időbefektetést igényel.

A Tableau árai

Alkotó: 70,00 USD/felhasználó havonta

Explorer: 42,00 USD/felhasználó havonta

Néző: 15,00 USD/felhasználó havonta

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

ClickUp: A legjobb Microsoft Excel alternatíva!

Íme, itt van. A fizetős és ingyenes Excel-alternatívák végső listája, amelyek nem csak az adatok sorainak és oszlopainak kezelésére alkalmasak.

Bár mindegyiknek megvannak a maga erősségei, tapasztalatom szerint a ClickUp az egyik kevés olyan hatékony eszköz, amely egy helyen kezeli az adatokat, a munkafolyamatokat és a csapatok együttműködését. Az önálló táblázatkezelő szoftverekkel ellentétben a ClickUp ötvözi a fejlett képletmezőket, a testreszabható irányítópultokat, a táblázatkezelő sablonokat és az automatizálást a feladatkezeléssel, a Gantt-diagramokkal és a valós idejű frissítésekkel.

Az adatvizualizációs eszközök és a praktikus projektmenedzsment eszközök egyesítésére való képessége miatt ez a választás a legtöbb felhasználási esetben forradalmi változást jelent.

